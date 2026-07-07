EA acaban de publicar las valoraciones oficiales de los jugadores para 26.ª edición del Campeonato de Fútbol de África Oriental, y me he estado sumergiendo de lleno en los mejores defensas jóvenes 26.ª edición del Campeonato de Fútbol de África Oriental que puede ofrecer. Estos defensas serán el pilar de tu zaga durante los próximos años.

Las valoraciones revelan auténticas joyas. Jugadores con un potencial increíble que pasarán de ser promesas a convertirse en defensas de talla mundial. He analizado a todos los defensas jóvenes menores de 24 años con un gran potencial de crecimiento. Valores de mercado, valoraciones actuales, techo de potencial… todo lo que necesitas para fichar con acierto.

Algunos nombres te costarán un ojo de la cara. Otros son auténticas gangas que pasan desapercibidas. Pero todos tienen algo en común: la capacidad de convertirse en defensas de élite.

Tu defensa determina hasta dónde llegarás en Modo Carrera. Ficha a los jugadores adecuados desde el principio y dominarás las ligas durante varias temporadas. . ¿Estás listo para descubrir qué jóvenes defensas merecen tu presupuesto para fichajes? Analicemos la lista completa.

Jóvenes defensas con mayor potencial en el modo Carrera de EA FC 26

Para construir una defensa capaz de ganar el campeonato, lo primero es identificar a los jugadores adecuados. Los mejores defensas jóvenes 26.ª edición del Campeonato de Fútbol de África Orientalcombina su capacidad actual con un enorme potencial de crecimiento.

InteligenteModo Carrera Los entrenadores conocen el secreto: fichar a jugadores jóvenes, formarlos adecuadamente y ver cómo los jugadores mediocres se convierten en superestrellas. Estos defensas ofrecen precisamente ese camino. Los valores de mercado varían enormemente, pero el potencial es lo que realmente cuenta. Un fichaje de 8 millones de euros puede convertirse en el activo más valioso de tu club si se le forma adecuadamente.

Me he centrado en los jugadores que, de forma realista, pueden alcanzar una valoración global de 85 o más: los futuros defensas de talla mundial. La clave está en el momento oportuno. Ficha a estos jugadores pronto en Modo Carrera, dales minutos de juego de forma constante y te recompensarán tu confianza con actuaciones que justificarán cada céntimo. Las concentraciones de pretemporada, los planes de desarrollo individual y la experiencia en los partidos contribuyen a sacar a relucir su potencial. Los mejores defensas jóvenes 26.ª edición del Campeonato de Fútbol de África Oriental responden perfectamente al desarrollo estratégico.

Algunos destacan por su velocidad y capacidad de recuperación. Otros dominan el juego aéreo. Unos pocos ofrecen un paquete completo que se adapta a cualquier sistema táctico que elijas. Tu departamento de ojeadores te lo agradecerá por esta lista. Estos son los nombres que marcan la diferencia entre las partidas exitosas del Modo Carrera y las mediocres.

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¿Quiénes son los mejores defensas jóvenes que se pueden fichar en el modo Carrera de FC 26?

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego (estimaciones) Intensidad nominal Valoración potencial Dean Huijsen 21 Real Madrid CB 55-60 millones de euros 82 89 Pau Cubarsi 19 Club de Fútbol de Barcelona CB entre 50 y 55 millones de euros 82 88 Castillo de Lukeba 23 RB Leipzig CB 40-45 millones de euros 80 88 Malo Gusto 23 Chelsea RB entre 30 y 35 millones de euros 79 87 El gran viaje 20 Manchester United CB entre 35 y 40 millones de euros 78 87 Jorrel Hato 20 Chelsea LB entre 31 y 35 millones de euros 78 88 Lucas Beraldo 22 Paris Saint-Germain LB entre 26 y 30 millones de euros 78 86 Rico Lewis 21 Manchester City RB entre 30 y 35 millones de euros 77 86 Pedro Lima 19 FC Oporto RB entre 8 y 13 millones de euros 68 82 Bradley Locko 24 Stade Brestois 29 LB entre 15 y 19 millones de euros 75 79

1. Dean Huijsen [Mejor defensa central a largo plazo]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / España / Real Madrid Puntuación global (OVR) 82 Paz (PAC) 71 Tiro (SHO) 55 Pase (PAS) 73 Regate (DRI) 74 Defensa (DEF) 82 Pie dominante Bien

Dean Huijsen es un prometedor defensa fenomenal que combina una altura y una fuerza impresionantes con una madurez técnica muy superior a la de su edad. Su fichaje por el Real Madrid, gracias a su excepcional capacidad para distribuir el juego con precisión desde la zaga y dominar los duelos aéreos, lo convierte en una pieza clave para cualquier plantilla de élite.

2. Pau Cubarsí [Mejor defensa central de su generación]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 19 / España / FC Barcelona Puntuación global (OVR) 82 Paz (PAC) 70 Tiro (SHO) 42 Pase (PAS) 66 Regate (DRI) 77 Defensa (DEF) 84 Pie dominante Bien

Pau Cubarsí destaca como uno de los jóvenes defensas más prometedores del fútbol mundial. Con una visión de juego propia de un veterano curtido, su extraordinaria capacidad para interceptar el balón y su serenidad bajo presión aportan una enorme estabilidad defensiva, mientras que su distribución de clase mundial genera peligrosas oportunidades de contraataque.

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Francia / RB Leipzig Puntuación global (OVR) 80 Paz (PAC) 72 Tiro (SHO) 43 Pase (PAS) 68 Regate (DRI) 73 Defensa (DEF) 81 Pie dominante Izquierda

Castillo de Lukeba aporta a la zaga un posicionamiento táctico excepcional y una gran velocidad de recuperación. Este central francés, que mantiene la compostura incluso bajo una presión alta, es un pilar fiable capaz de orquestar con seguridad el juego desde posiciones defensivas profundas.

4. Malo Gusto [Mejor lateral derecho defensivo]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Francia / Chelsea Puntuación global (OVR) 79 Paz (PAC) 84 Tiro (SHO) 45 Pase (PAS) 75 Regate (DRI) 78 Defensa (DEF) 73 Pie dominante Bien

Malo Gusto ofrece un perfil extraordinariamente completo en la banda derecha. Combinando una resistencia incansable con una vertiginosa velocidad de 84, retrocede sin esfuerzo para neutralizar a los extremos rápidos, al tiempo que sigue siendo una amenaza constante en los centros durante las transiciones ofensivas.

5. Leny Yoro [Mejor promesa como defensa central de alto ritmo]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 20 / Francia / Manchester United Puntuación global (OVR) 78 Paz (PAC) 69 Tiro (SHO) 41 Pase (PAS) 60 Regate (DRI) 64 Defensa (DEF) 79 Pie dominante Bien

Leny Yoro es un defensa central moderno y muy ágil, dotado de una gran visión de juego natural y de instintos defensivos. Su gran capacidad de aceleración le permite hacer frente con eficacia a los contraataques rápidos, lo que le convierte en un fichaje ideal a largo plazo para garantizar la solidez defensiva en los próximos años.

6. Jorrel Hato [Mejor lateral izquierdo polivalente]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 20 / Holanda / Chelsea Puntuación global (OVR) 78 Paz (PAC) 85 Tiro (SHO) 43 Pase (PAS) 70 Regate (DRI) 74 Defensa (DEF) 75 Pie dominante Izquierda

Jorrel Hato, que se siente igual de cómodo cerrando los espacios por el centro como defensa central o subiendo por la banda, ofrece una versatilidad posicional excepcional. Su velocidad natural y su habilidad para el pase corto le permiten convertirse en un auténtico pilar defensivo para equipos de primera división.

7. Lucas Beraldo [La mejor opción como lateral izquierdo con buen juego de pase]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 22 / Brasil / París SG Puntuación global (OVR) 78 Paz (PAC) 66 Tiro (SHO) 34 Pase (PAS) 66 Regate (DRI) 68 Defensa (DEF) 79 Pie dominante Izquierda

Lucas Beraldo destaca por su magnífica habilidad con el balón, pasando con fluidez de una posición de defensa central a la de lateral izquierdo invertido. Sus excelentes estadísticas de pase y serenidad en el juego lo convierten en un activo valioso para los sistemas basados en la posesión y la construcción del juego.

8. Rico Lewis [Mejor «full-back» invertido desde el punto de vista técnico]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / Inglaterra / Manchester City Puntuación global (OVR) 77 Paz (PAC) 76 Tiro (SHO) 54 Pase (PAS) 74 Regate (DRI) 79 Defensa (DEF) 73 Pie dominante Bien

Rico Lewis aporta una magnífica flexibilidad táctica gracias a su capacidad para ocupar directamente posiciones en el centro del campo. Con un regate y una técnica de distribución muy precisos, es la herramienta definitiva para los entrenadores que buscan conseguir superioridad numérica en los canales centrales.

9. Pedro Lima [El mejor joven talento económico en el puesto de lateral derecho]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 19 / Brasil / FC Porto Puntuación global (OVR) 68 Paz (PAC) 76 Tiro (SHO) 50 Pase (PAS) 67 Regate (DRI) 71 Defensa (DEF) 65 Pie dominante Bien

Pedro Lima es un lateral volador excepcional y muy activo. Con una agilidad natural asombrosa y unas bases sólidas en el pase, representa una inversión con un gran potencial que le permitirá pasar fácilmente de ser una promesa llena de energía a convertirse en una figura clave de la Premier League.

10. Bradley Locko [El mejor lateral defensivo potente y asequible]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 24 / Francia / Stade Brestois 29 Puntuación global (OVR) 75 Paz (PAC) 73 Tiro (SHO) 49 Pase (PAS) 63 Regate (DRI) 71 Defensa (DEF) 74 Pie dominante Izquierda

Bradley Locko aporta una excelente disciplina física y defensiva por la banda izquierda. Se trata de un fichaje asequible y fiable, con experiencia demostrada en la máxima categoría, que se adapta a la perfección como un pilar sólido, ideal para los retos de ascenso en las divisiones inferiores.

Dean Huijsen encabeza mi lista con un potencial de 89, un jugador con un talento extraordinario que combina altura, fuerza y serenidad muy por encima de lo que cabría esperar de alguien de su edad. Con solo 20 años, tiene mucho tiempo por delante para pulir su inteligencia defensiva y convertirse en 26.ª edición del Campeonato de Fútbol de África Orientalel mejor defensa central del equipo.

Pau Cubarsí supone otra inversión increíble a pesar de su precio de 55 millones de euros, ya que un joven de 18 años con un potencial de 88 es, sin duda, un talento generacional que ya lee el juego como un veterano.

Bradley Locko destaca como la opción económica que realmente funciona, con un potencial de crecimiento de cuatro puntos por solo 15 millones de euros, lo que lo convierte en una joya del Modo Carrera para los clubes más pequeños.

Los mejores defensas jóvenes de los equipos de las divisiones inferiores

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego (estimaciones) Intensidad nominal Valoración potencial Lucas Beraldo 22 Paris Saint-Germain LB entre 26 y 30 millones de euros 78 86 Rico Lewis 21 Manchester City RB entre 30 y 35 millones de euros 77 86 Bradley Locko 24 Stade Brestois 29 LB entre 15 y 19 millones de euros 75 79

Dirigir equipos de divisiones inferiores requiere una gestión inteligente del gasto, y estos tres defensas ofrecen una calidad auténtica, propia de los mejores defensas jóvenes de EAFC 26, sin desbordar el presupuesto.

Bradley Locko es el fichaje perfecto para una liga inferior. Su potencial de crecimiento de cuatro niveles le convierte, a lo largo de varias temporadas, de un titular aceptable en un pilar fiable.

Rico Lewis aporta su experiencia en la Premier League a un precio razonable. Su versatilidad aporta flexibilidad táctica, mientras que su potencial de 86 lo convierte en una solución a largo plazo.

Lucas Beraldo aúna su talento actual con un futuro prometedor. Con una valoración de 78, aporta su granito de arena desde el primer momento, al tiempo que se va consolidando como un lateral izquierdo de élite.

Alinea a estos jugadores desde el principio en tu Modo Carrera trayectoria. Entrénalos de forma constante, dales experiencia en los partidos y se convertirán en el pilar de tu defensa a lo largo de varios ascensos.

Los mejores defensas jóvenes de los equipos de las principales ligas

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego (estimaciones) Intensidad nominal Valoración potencial Pau Cubarsi 19 Club de Fútbol de Barcelona CB 55-60 millones de euros 82 88 Dean Huijsen 21 Real Madrid CB entre 50 y 55 millones de euros 82 89 Jorrel Hato 20 Chelsea LB entre 31 y 35 millones de euros 78 88

Los clubes de élite exigen defensas de élite, y este trío representa lo mejor de lo mejor entre los jóvenes talentos defensivos que ofrece EAFC 26.

El potencial de 89 de Dean Huijsen lo convierte en la mejor inversión a largo plazo. Un aumento de siete puntos lo convertirá en el 26.º mejor defensa central del EAFC en unas cuantas temporadas.

Pau Cubarsí aporta la excelencia de La Masia a tu defensa. Su habilidad técnica, combinada con su instinto defensivo, lo convierten en el central moderno perfecto.

Jorrel Hato aporta las cualidades de un lateral moderno a un precio al alcance del Chelsea. Su potencial de crecimiento justifica la inversión de 35 millones de euros para los clubes que buscan el éxito inmediato.

Los precios elevados garantizan un potencial de primer nivel que se traduce en títulos cuando los planes de desarrollo dan sus frutos. Su gran inteligencia futbolística acelera el desarrollo de todas las cualidades defensivas.

Defensas jóvenes promesas y baratos en el modo Carrera de EA FC 26

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego (estimaciones) Intensidad nominal Valoración potencial Rico Lewis 21 Manchester City RB entre 30 y 35 millones de euros 77 86 Pedro Lima 19 FC Oporto RB entre 8 y 13 millones de euros 68 82 Bradley Locko 24 Stade Brestois 29 LB entre 15 y 19 millones de euros 75 79

Las limitaciones presupuestarias no tienen por qué suponer un compromiso en cuanto a la calidad. Estos defensas prometedores 26.ª edición del Campeonato de Fútbol de África Oriental demostrar que una buena selección de jugadores es mejor que un gran gasto.

Bradley Locko lidera esta categoría gracias a su contrastada experiencia en la Ligue 1. Su potencial de crecimiento de cuatro puntos a 15 millones de euros supone un valor excepcional en el Modo Carrera.

Pedro Lima es el jugador con mayor potencial de las opciones económicas. Su potencial de crecimiento de trece puntos lo convierte de una promesa en un jugador con el nivel de la Premier League.

Construye los cimientos de tu defensa con estas joyas ocultas y observa cómo tu equipo se proclama campeón de la liga.

Los 26 mejores jugadores jóvenes de la EAFC

Ya has consolidado tu defensa, pero la verdadera magia surge cuando todas las posiciones cuentan con jóvenes promesas. He analizado las mejores opciones para todas las posiciones del campo para que puedas seguir construyendo una plantilla lista para dominar.

Los mejores porteros jóvenes – Los grandes defensas necesitan grandes porteros que les respalden, y esta guía destaca a los guardametas con el talento necesario para convertirse en jugadores de talla mundial. Son la última línea de defensa en la que podrás confiar durante años.

– Los grandes defensas necesitan grandes porteros que les respalden, y esta guía destaca a los guardametas con el talento necesario para convertirse en jugadores de talla mundial. Son la última línea de defensa en la que podrás confiar durante años. Los mejores centrocampistas jóvenes – El centro del campo es donde se ganan los partidos, y estas estrellas emergentes tienen la energía y la visión necesarias para controlarlo. Crearán ocasiones, ganarán balones divididos y marcarán el ritmo de principio a fin.

– El centro del campo es donde se ganan los partidos, y estas estrellas emergentes tienen la energía y la visión necesarias para controlarlo. Crearán ocasiones, ganarán balones divididos y marcarán el ritmo de principio a fin. Los mejores delanteros jóvenes – Cuando necesitas un impulso en la delantera, estos delanteros tienen la velocidad y la capacidad de definición necesarias para conseguirlo. Son jóvenes delanteros preparados para marcar la diferencia de inmediato en el marcador.

– Cuando necesitas un impulso en la delantera, estos delanteros tienen la velocidad y la capacidad de definición necesarias para conseguirlo. Son jóvenes delanteros preparados para marcar la diferencia de inmediato en el marcador. Los mejores jugadores jóvenes – Si quieres tener una visión general completa de las estrellas sub-23, en esta guía las encontrarás todas reunidas. Es tu atajo definitivo para descubrir a la próxima generación de talentos del EAFC 26.

– Si quieres tener una visión general completa de las estrellas sub-23, en esta guía las encontrarás todas reunidas. Es tu atajo definitivo para descubrir a la próxima generación de talentos del EAFC 26. Los mejores jugadores – A veces, el potencial no basta y necesitas talento de talla mundial ya mismo. Este artículo repasa a los mejores jugadores del juego, capaces de transformar tu plantilla al instante.

Consolida la defensa, refuerza el centro del campo y afina tu ataque; así es como se construye un equipo en el Modo Carrera que gane temporada tras temporada.