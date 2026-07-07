Os melhores guarda-redes jovens do EAFC 26

Se estás a montar uma equipa de peso no EAFC 26, tens de dar uma olhadela nos melhores guarda-redes jovens que o EAFC 26 tem para oferecer. Estes jovens talentos não só vão dominar a baliza, como também vão tornar-se jogadores de classe mundial à medida que avanças na tua carreira .

Quer te estejas a mergulhar no Modo Carreira ou a concentrar-te noutros aspetos do jogo, investir num jovem guarda-redes sólido pode dar à tua equipa uma vantagem significativa. Abaixo, destaquei algumas das futuras estrelas que vão garantir o sucesso tanto a curto como a longo prazo.

Jovens guarda-redes com o melhor potencial no Modo Carreira do EAFC 26

Quando começo o Modo Carreira no EAFC, procuro sempre aqueles jovens guarda-redes com um potencial incrível para se destacarem e se tornarem a espinha dorsal da minha equipa. Estes jogadores podem não ser os mais bem cotados neste momento, mas dá-lhes umas duas épocas e vão manter a baliza invicta como profissionais.

Ao investir nos melhores jovens prodígios da guarda-redes que o EAFC 26 tem para oferecer, não estás apenas a garantir a tua defesa para a próxima época: estás a construir para o longo prazo. Alguns destes guarda-redes vão disparar nas estatísticas e, antes que te apercebas, serão intocáveis entre os postes.

Vou analisar aqui as melhores escolhas, para que possas começar o teu Modo Carreira da melhor forma, com jogadores que vão dominar nos próximos anos. Quer estejas à procura de um impacto imediato ou de grandeza a longo prazo, estes jovens guarda-redes promissores do FC26 são exatamente o que precisas.

Quem são os melhores guarda-redes jovens que podes comprar no Modo Carreira do FC 26?

Nome do jogador Idade Clube Valor de mercado no jogo (estimativas) Classificação atual Classificação potencial Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City 76-80 milhões de euros 89 91 Diogo Costa 26 FC Porto 54-60 milhões de euros 84 90 Giorgi Mamardashvili 25 Liverpool F.C. 25-30 milhões de euros 84 88 Marco Carnesecchi 25 Bergamo Calcio 44-50 milhões de euros 84 88 Lucas Chevalier 24 PSG 40-45 milhões de euros 83 88 Andriy Lunin 27 Real Madrid 30-35 milhões de euros 81 86 Marcin Bulka 26 Neom 22-27 milhões de euros 79 85 Konstantinos Tzolakis 22 Olympiacos FC 20,5-25 milhões de euros 79 85 Guillaume Restes 21 Toulouse FC 26-30 milhões de euros 78 86 Noah Atubolu 23 SC Freiburg 11-15 milhões de euros 77 83 James Trafford 23 Manchester City 12,5-17 milhões de euros 76 85

1. Gianluigi Donnarumma [Melhor guarda-redes em jogos importantes]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 27 / Itália / Manchester City Classificação geral (OVR) 89 Simulação (DIV) 90 Manuseio (HAN) 83 Chutes (KIC) 70 Reflexos (REF) 90 Velocidade (SPD) 50 Posicionamento (POS) 87 Pé dominante Direita

Um guarda-redes imponente e explosivo, com reflexos de elite e uma presença imponente, Donnarumma brilha nos momentos de alta pressão. A sua reputação de defender remates e penáltis, aliada à confiança que demonstra sob pressão intensa, fazem dele um dos guarda-redes mais marcantes do futebol moderno. Apesar de, por vezes, ser um pouco irregular na distribuição da bola, a sua capacidade atlética e a sua mentalidade para jogos importantes distinguem-no consistentemente de quase todos os seus pares a nível mundial atualmente.

2. Diogo Costa [Melhor guarda-redes-líbero]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 26 / Portugal / FC Porto Classificação geral (OVR) 84 Simulação (DIV) 83 Manuseio (HAN) 78 Chutes (KIC) 82 Reflexos (REF) 86 Velocidade (SPD) 33 Posicionamento (POS) 83 Pé dominante Direita

O Diogo Costa combina uma distribuição moderna com uma tomada de decisões serena e uma compostura de elite sob pressão. À vontade a sair da baliza para apoiar a defesa, destaca-se a iniciar ataques, mantendo-se sempre fiável em situações de um contra um. A sua qualidade técnica, liderança e instinto para defender penáltis fazem dele um dos guarda-redes jovens mais completos da Europa e a escolha ideal para sistemas de futebol baseados na posse de bola.

3. Giorgi Mamardashvili [Melhor guarda-redes a defender remates sob pressão]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 25 / Geórgia / Liverpool F.C. Classificação geral (OVR) 84 Simulação (DIV) 84 Manuseio (HAN) 81 Chutes (KIC) 72 Reflexos (REF) 84 Velocidade (SPD) 48 Posicionamento (POS) 84 Pé dominante Esquerda

Mamardashvili é um guarda-redes imponente, conhecido pelo seu alcance excecional, reflexos rápidos e domínio aéreo. Apesar do seu tamanho, move-se rapidamente na baliza e faz defesas espetaculares com regularidade. A sua confiança perante pressão intensa e um volume incessante de remates consolidou-o como um dos guarda-redes mais resistentes e fisicamente imponentes da Europa atual.

4. Marco Carnesecchi [O guarda-redes tradicional mais completo]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 25 / Itália / Bergamo Calcio Classificação geral (OVR) 82 Simulação (DIV) 84 Controlo de bola (HAN) 79 Chutes (KIC) 83 Reflexos (REF) 85 Velocidade (SPD) 24 Posicionamento (POS) 83 Pé dominante Direita

Marco Carnesecchi é um guarda-redes tecnicamente refinado, com excelente posicionamento, calma e consistência. Forte nas jogadas aéreas e sereno durante a construção de jogadas, representa na perfeição a tradição moderna dos guarda-redes italianos. A sua antecipação e estilo disciplinado reduzem riscos desnecessários, enquanto a sua fiabilidade tem-lhe valido, de forma constante, a admiração como um dos guarda-redes emergentes mais inteligentes de Itália.

5. Lucas Chevalier [Melhor guarda-redes francês em ascensão]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 24 / França / Paris SG Classificação geral (OVR) 83 Simulação (DIV) 84 Controlo de bola (HAN) 79 Chutes (KIC) 73 Reflexos (REF) 86 Velocidade (SPD) 52 Posicionamento (POS) 80 Pé dominante Direita

Lucas Chevalier destaca-se pela agilidade, confiança e maturidade superiores à sua idade. As reações rápidas e o posicionamento agressivo permitem-lhe neutralizar oportunidades perigosas de forma eficiente. À vontade a jogar a partir da defesa, combina capacidade atlética com inteligência, transmitindo confiança aos defesas. O seu rápido desenvolvimento sugere um potencial genuíno para se tornar em breve o próximo guarda-redes de elite da seleção francesa a longo prazo.

6. Andriy Lunin [O suplente mais fiável que se tornou titular]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 27 / Ucrânia / Real Madrid Classificação geral (OVR) 81 Simulação (DIV) 80 Controlo de bola (HAN) 79 Chutes (KIC) 79 Reflexos (REF) 82 Velocidade (SPD) 39 Posicionamento (POS) 80 Pé dominante Direita

Andriy Lunin é um guarda-redes sereno e tecnicamente apurado , cuja paciência e profissionalismo moldaram a sua carreira. Excelentes reflexos, segurança nas mãos e distribuição calma definem o seu estilo. Muitas vezes a sair-se bem em situações difíceis, ele prova consistentemente ser de confiança ao mais alto nível, demonstrando resiliência e concentração, apesar de passar longos períodos fora da equipa titular.

7. Marcin Bułka [O guarda-redes mais subestimado]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 26 / Polónia / Neom Classificação geral (OVR) 79 Mergulho (DIV) 79 Manobrabilidade (HAN) 76 Chutes (KIC) 71 Reflexos (REF) 81 Velocidade (SPD) 28 Posicionamento (POS) 79 Pé preferido Direita

Marcin Bulka combina uma forte presença física com reflexos impressionantes e confiança na defesa de grandes espaços. O seu estilo assertivo adapta-se bem a sistemas defensivos agressivos, enquanto a sua distribuição de bola continua a melhorar de forma constante. À vontade sob pressão e em situações de ação frequente, tornou-se um guarda-redes de confiança, capaz de apresentar desempenhos de destaque contra adversários mais fortes ao longo de campanhas de liga exigentes e de forma consistente.

8. Konstantinos Tzolakis [Melhor guarda-redes grego em ascensão]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Grécia / Olympiacos FC Classificação geral (OVR) 79 Simulação (DIV) 79 Controlo de bola (HAN) 77 Chutes (KIC) 74 Reflexos (REF) 81 Velocidade (SPD) 53 Posicionamento (POS) 79 Pé dominante Direita

Konstantinos Tzolakis é um guarda-redes enérgico, com reações rápidas, coragem e uma mentalidade forte. Sente-se à vontade em ambientes intensos e joga com confiança, apesar da sua relativa juventude. A sua capacidade de defender remates e a vontade de comandar a área defensiva tornaram-no cada vez mais importante a nível nacional, enquanto o seu crescimento constante sugere um potencial substancial a longo prazo em níveis competitivos mais elevados no estrangeiro.

9. Guillaume Restes [Melhor guarda-redes adolescente]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 21 / França / Toulouse FC Classificação geral (OVR) 78 Simulação (DIV) 78 Controlo de bola (HAN) 74 Chutes (KIC) 80 Reflexos (REF) 80 Velocidade (SPD) 44 Posicionamento (POS) 77 Pé dominante Esquerdo

O Guillaume Restes é um jovem guarda-redes extremamente promissor, cuja maturidade, serenidade e reflexos já superam as expectativas. Calmo com a bola nas mãos e destemido perante avançados experientes, demonstra uma confiança notável para a sua idade. A sua base técnica e autoridade natural sugerem que poderá tornar-se um dos melhores guarda-redes da Europa, se a sua evolução continuar a decorrer sem percalços.

10. Noah Atubolu [Melhor guarda-redes do sistema moderno]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Alemanha / SC Freiburg Classificação geral (OVR) 77 Simulação (DIV) 76 Controlo de bola (HAN) 73 Chutes (KIC) 75 Reflexos (REF) 79 Velocidade (SPD) 52 Posicionamento (POS) 74 Pé dominante Direita

Noah Atubolu traz capacidade atlética, rapidez de pés e tomada de decisões proativa para a posição de guarda-redes. Sente-se à vontade a jogar longe da baliza, o que o torna ideal para os sistemas de pressão modernos que exigem ações defensivas agressivas. As suas reações e confiança sob pressão continuam a melhorar, e a combinação de mobilidade e serenidade faz dele uma das jovens promessas mais empolgantes da guarda-redes alemã.

11. James Trafford [Melhor guarda-redes com jogo de pés]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Inglaterra / Manchester City Classificação geral (OVR) 76 Simulação (DIV) 77 Manuseamento da bola (HAN) 74 Chutes (KIC) 72 Reflexos (REF) 78 Velocidade (SPD) 54 Posicionamento (POS) 74 Pé dominante Direita

O James Trafford é um guarda-redes confiante e tecnicamente apurado, conhecido pela sua calma na posse de bola e pela sua impressionante concentração. A sua capacidade de antecipação, o alcance dos seus passes e a calma com que lida com a pressão encaixam na perfeição num futebol orientado para a posse de bola. Apesar de algumas dificuldades ocasionais, a sua mentalidade e qualidades de liderança indicam que tem potencial para se tornar, a longo prazo, o próximo guarda-redes de elite da seleção inglesa.

Depois de dar uma olhadela a estes jovens guarda-redes, diria que o Gianluigi Donnarumma e o Konstantinos Tzolakis são aqueles que eu escolheria no Modo Carreira.

O Donnarumma é uma escolha óbvia, com a sua classificação de loucos, já uma fera entre os postes. O Tzolakis, por outro lado, é uma joia sólida que vai tornar-se uma estrela de confiança na baliza: perfeito se quiseres um guarda-redes com futuro garantido.

Ambos vão defender a baliza durante muitos anos, sem dúvida.

Os melhores guarda-redes jovens para equipas das divisões inferiores

Nome do jogador Idade Clube Valor de mercado no jogo Classificação atual Classificação potencial Marcin Bulka 26 Neom 22–27 milhões de euros 79 85 Konstantinos Tzolakis 23 Olympiacos FC 20,5-25 milhões de euros 79 85 Guillaume Restes 21 Toulouse FC 26-30 milhões de euros 78 86

Para equipas das divisões inferiores, acho que o Bulka, o Tzolakis e o Restes são escolhas sólidas. Ainda não estão ao nível dos melhores, mas têm um potencial incrível. Com um pouco de tempo de jogo e algum desenvolvimento de habilidades, vão tornar-se verdadeiras feras, o que os torna perfeitos para construir um plantel preparado para o futuro.

Os melhores guarda-redes jovens para equipas das divisões superiores

Nome do jogador Idade Clube Valor de mercado no jogo Classificação atual Classificação potencial Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City 76-80 milhões de euros 89 91 Diogo Costa 26 FC Porto 54-60 milhões de euros 84 90 Giorgi Mamardashvili 25 Liverpool F.C. 25-30 milhões de euros 84 88

Para as equipas das ligas de topo, eu escolheria o Donnarumma, o Costa e o Mamardashvili. Estes guarda-redes têm as capacidades necessárias para se afirmarem nas grandes ligas. Se queres jogar ao mais alto nível, estes tipos são a escolha certa – têm desempenhos sólidos e vão encaixar na perfeição em qualquer equipa de elite.

Guarda-redes jovens promissores e baratos no Modo Carreira do EA FC 26

Nome do jogador Idade Clube Valor de mercado no jogo Classificação atual Classificação potencial James Trafford 23 Manchester City 12,5-17 milhões de euros 76 85 Noah Atubolu 23 SC Freiburg 11-15 milhões de euros 77 83 Antonin Kinsky 23 Tottenham 6,5-10 milhões de euros 75 81

Se estás à procura de guarda-redes jovens e promissores a preços acessíveis, o Trafford, o Atubolu e o Kinsky são as escolhas certas. Estes jovens guarda-redes são uma aposta segura para quem tem um orçamento limitado e oferecem um grande potencial, para que possas construir uma equipa forte sem gastar uma fortuna.

Os 26 Melhores Jovens Jogadores da EAFC

Construir um plantel vencedor requer mais do que apenas um guarda-redes sólido, e já explorei outras posições em detalhe. Dá uma vista de olhos nestes guias se quiseres ter uma visão completa.

Melhores jovens defesas – As defesas sólidas ganham campeonatos, e este guia destaca a próxima geração de defesas que parecem uma parede, prontos para garantir a segurança da linha defensiva. Vais encontrar jogadores que trazem consistência, força e um verdadeiro potencial de crescimento.

– As defesas sólidas ganham campeonatos, e este guia destaca a próxima geração de defesas que parecem uma parede, prontos para garantir a segurança da linha defensiva. Vais encontrar jogadores que trazem consistência, força e um verdadeiro potencial de crescimento. Os melhores jovens médios – É no meio-campo que os jogos se decidem, e estas jovens estrelas conseguem ditar o ritmo como profissionais experientes. Desde passadores criativos a motores incansáveis, vais ver quem consegue realmente controlar o centro do campo.

– É no meio-campo que os jogos se decidem, e estas jovens estrelas conseguem ditar o ritmo como profissionais experientes. Desde passadores criativos a motores incansáveis, vais ver quem consegue realmente controlar o centro do campo. Melhores jovens avançados – Todas as equipas precisam de poder ofensivo, e esta lista inclui os avançados e alas mais promissores do EAFC 26. Têm a velocidade, as habilidades e a capacidade de finalização para mudar o rumo dos jogos num instante.

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Continua a esforçar-te e a descobrir novos talentos para tornar a tua equipa imbatível!