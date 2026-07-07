Najlepsi młodzi bramkarze EAFC 26

Jeśli tworzysz potężną drużynę w grze EAFC 26, warto zwrócić uwagę na najlepszych młodych bramkarzy, jakich ma do zaoferowania EAFC 26. Ci młodzi utalentowani gracze nie tylko będą dominować między słupkami, ale także z czasem staną się zawodnikami światowej klasy w miarę rozwoju Twojej kariery .

Niezależnie od tego, czy zagłębiasz się w tryb kariery, czy skupiasz się na innych aspektach gry, inwestycja w solidnego młodego bramkarza może zapewnić Twojej drużynie znaczną przewagę. Poniżej przedstawiam kilku czołowych przyszłych gwiazdorów, którzy zagwarantują sukces zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.

Młodzi bramkarze z największym potencjałem w trybie kariery w EAFC 26

Rozpoczynając tryb kariery w EAFC, zawsze szukam młodych bramkarzy o niesamowitym potencjale, którzy mogą się rozwinąć i stać się filarem mojej drużyny. Ci zawodnicy mogą nie mieć obecnie najwyższych ocen, ale daj im kilka sezonów, a będą bronić bramki jak profesjonaliści.

Inwestując w najlepszych młodych bramkarzy, jakich ma do zaoferowania EAFC 26, nie tylko zabezpieczasz swoją obronę na następny sezon: budujesz drużynę z myślą o długoterminowej przyszłości. Statystyki niektórych z tych bramkarzy poszybują w górę i zanim się zorientujesz, będą nie do pokonania między słupkami.

Przedstawię tutaj najlepsze propozycje, dzięki czemu będziesz mógł rozpocząć tryb kariery od graczy, którzy będą dominować przez wiele kolejnych lat. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na natychmiastowym wpływie na grę, czy na długoterminowej świetności, ci młodzi, obiecujący bramkarze z FC26 są dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Kim są najlepsi młodzi bramkarze, których można kupić w trybie kariery w grze FC 26?

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Wartość rynkowa w grze (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City 76–80 mln euro 89 91 Diogo Costa 26 FC Porto 54–60 mln euro 84 90 Giorgi Mamardashvili 25 Liverpool F.C. 25–30 mln euro 84 88 Marco Carnesecchi 25 Bergamo Calcio 44–50 mln euro 84 88 Lucas Chevalier 24 PSG 40–45 mln euro 83 88 Andrij Lunin 27 Real Madryt 30–35 mln euro 81 86 Marcin Bulka 26 Neom 22–27 mln euro 79 85 Konstantinos Tzolakis 22 Olympiacos FC 20,5–25 mln euro 79 85 Guillaume Restes 21 Toulouse FC 26–30 mln euro 78 86 Noah Atubolu 23 SC Freiburg 11–15 mln euro 77 83 James Trafford 23 Manchester City 12,5–17 mln euro 76 85

1. Gianluigi Donnarumma [Najlepszy bramkarz w ważnych meczach]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 27 / Włochy / Manchester City Ogólna ocena (OVR) 89 Symulowanie fauli (DIV) 90 Prowadzenie piłki (HAN) 83 Kopanie (KIC) 70 Refleks (REF) 90 Szybkość (SPD) 50 Pozycjonowanie (POS) 87 Preferowana noga Prawa

Donnarumma to wysoki, dynamiczny bramkarz o doskonałych refleksach i imponującej prezencji, który doskonale radzi sobie w sytuacjach pod wysoką presją. Jego reputacja jako bramkarza świetnie broniącego strzałów i rzutów karnych oraz pewność siebie w obliczu intensywnej presji sprawiają, że jest on jednym z czołowych współczesnych bramkarzy. Chociaż czasami bywa niekonsekwentny w rozgrywaniu piłki, jego atletyczność i mentalność pozwalająca mu radzić sobie w najważniejszych meczach konsekwentnie wyróżniają go spośród niemal wszystkich dzisiejszych bramkarzy na świecie.

2. Diogo Costa [Najlepszy bramkarz grający na pozycji libero]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 26 / Portugalia / FC Porto Ogólna ocena (OVR) 84 Symulowanie fauli (DIV) 83 Prowadzenie piłki (HAN) 78 Strzały (KIC) 82 Odruchy (REF) 86 Szybkość (SPD) 33 Pozycjonowanie (POS) 83 Preferowana stopa Prawa

Diogo Costa łączy nowoczesną rozgrywkę z opanowanym podejmowaniem decyzji i wyjątkowym spokojem w sytuacjach presji. Czuje się swobodnie, wychodząc z bramki za linię obrony, i doskonale radzi sobie z inicjowaniem ataków, pozostając jednocześnie niezawodnym w sytuacjach jeden na jednego. Jego umiejętności techniczne, cechy przywódcze oraz instynkt pozwalający bronić rzuty karne sprawiają, że jest jednym z najbardziej wszechstronnych młodych bramkarzy w Europie i idealnie pasuje do systemów opartych na utrzymywaniu posiadania piłki.

3. Giorgi Mamardashvili [Najlepszy bramkarz w obronie strzałów pod presją]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 25 / Gruzja / Liverpool F.C. Ogólna ocena (OVR) 84 Symulowanie fauli (DIV) 84 Prowadzenie piłki (HAN) 81 Kopanie (KIC) 72 Odruchy (REF) 84 Szybkość (SPD) 48 Pozycjonowanie (POS) 84 Preferowana noga Lewa

Mamardashvili to imponujący bramkarz znany z wyjątkowego zasięgu, błyskawicznego refleksu i dominującej kontroli w powietrzu. Pomimo swoich rozmiarów szybko porusza się po bramce i konsekwentnie wykonuje spektakularne interwencje. Jego pewność siebie w obliczu silnej presji i nieustannego natłoku strzałów ugruntowała jego pozycję jako jednego z najbardziej wytrzymałych i imponujących fizycznie bramkarzy w Europie.

4. Marco Carnesecchi [Najbardziej wszechstronny bramkarz tradycyjny]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 25 / Włochy / Bergamo Calcio Ogólna ocena (OVR) 82 Symulowanie fauli (DIV) 84 Prowadzenie piłki (HAN) 79 Kopanie (KIC) 83 Odruchy (REF) 85 Szybkość (SPD) 24 Pozycjonowanie (POS) 83 Preferowana noga Prawa

Marco Carnesecchi to bramkarz o dopracowanej technice, charakteryzujący się doskonałym wyczuciem pozycji, opanowaniem i konsekwencją. Silny w sytuacjach powietrznych i spokojny podczas rozgrywania piłki, pięknie reprezentuje nowoczesną tradycję włoskich bramkarzy. Jego zdolność przewidywania i zdyscyplinowany styl ograniczają niepotrzebne ryzyko, a jego niezawodność stopniowo przyniosła mu uznanie jako jednemu z najmądrzejszych wschodzących bramkarzy we Włoszech.

5. Lucas Chevalier [Najlepszy wschodzący bramkarz francuski]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 24 / Francja / Paris SG Ogólna ocena (OVR) 83 Symulowanie fauli (DIV) 84 Prowadzenie piłki (HAN) 79 Kopanie (KIC) 73 Odruchy (REF) 86 Szybkość (SPD) 52 Pozycjonowanie (POS) 80 Preferowana noga Prawa

Lucas Chevalier wyróżnia się zwinnością, pewnością siebie i dojrzałością wykraczającą poza jego wiek. Szybkie reakcje i agresywne ustawianie się na boisku pozwalają mu skutecznie neutralizować groźne sytuacje. Czuje się swobodnie grając z tyłu, łącząc atletyczność z inteligencją, co dodaje pewności siebie obrońcom. Jego szybki rozwój sugeruje prawdziwy potencjał, by wkrótce stać się kolejnym elitarnym bramkarzem reprezentacji Francji na długi czas.

6. Andrij Lunin [Najbardziej niezawodny rezerwowy, który stał się pierwszym bramkarzem]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 27 / Ukraina / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 81 Symulowanie fauli (DIV) 80 Prowadzenie piłki (HAN) 79 Strzały z gry (KIC) 79 Odruchy (REF) 82 Prędkość (SPD) 39 Pozycjonowanie (POS) 80 Preferowana noga Prawa

Andrij Lunin to opanowany i technicznie sprawny bramkarz, którego karierę ukształtowały cierpliwość i profesjonalizm. Jego styl charakteryzuje się doskonałym refleksem, pewną grą ręczną oraz spokojnym rozgrywaniem piłki. Często z powodzeniem radzi sobie w trudnych sytuacjach i konsekwentnie udowadnia, że jest godnym zaufania zawodnikiem na elitarnym poziomie, wykazując się odpornością i skupieniem pomimo długich okresów spędzonych poza podstawowym składem.

7. Marcin Bułka [Najbardziej niedoceniany bramkarz]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 26 / Polska / Neom Ogólna ocena (OVR) 79 Zbiórki w ataku (DIV) 79 Sterowność (HAN) 76 Kopanie (KIC) 71 Odruchy (REF) 81 Szybkość (SPD) 28 Pozycjonowanie (POS) 79 Preferowana noga Prawa

Marcin Bulka łączy w sobie potężną budowę ciała z imponującym refleksem i pewnością siebie w obronie dużych przestrzeni. Jego asertywny styl pasuje do agresywnych systemów defensywnych, a jego rozgrywanie piłki stale się poprawia. Dobrze radzi sobie pod presją i w częstych sytuacjach, dzięki czemu stał się niezawodnym bramkarzem, zdolnym do konsekwentnego osiągania wybitnych wyników w meczach z silniejszymi przeciwnikami podczas wymagających kampanii ligowych.

8. Konstantinos Tzolakis [Najlepszy wschodzący bramkarz grecki]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Grecja / Olympiacos FC Ogólna ocena (OVR) 79 Symulowanie fauli (DIV) 79 Prowadzenie piłki (HAN) 77 Kopanie (KIC) 74 Odruchy (REF) 81 Szybkość (SPD) 53 Pozycjonowanie (POS) 79 Preferowana noga Prawa

Konstantinos Tzolakis to energiczny bramkarz, który wyróżnia się szybkimi reakcjami, odwagą i silną psychiką. Dobrze radzi sobie w intensywnej atmosferze i mimo stosunkowo młodego wieku gra pewnie. Jego umiejętność obrony strzałów oraz chęć przejmowania kontroli nad strefą obronną sprawiły, że staje się coraz ważniejszym graczem na arenie krajowej, a jego stały rozwój sugeruje znaczny długoterminowy potencjał na wyższych poziomach rozgrywkowych za granicą.

9. Guillaume Restes [Najlepszy nastoletni bramkarz]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Francja / Toulouse FC Ogólna ocena (OVR) 78 Symulowanie fauli (DIV) 78 Obrona ręczna (HAN) 74 Kopanie (KIC) 80 Odruchy (REF) 80 Szybkość (SPD) 44 Pozycjonowanie (POS) 77 Preferowana noga Lewa

Guillaume Restes to niezwykle obiecujący młody bramkarz, którego dojrzałość, opanowanie i refleks już teraz przewyższają oczekiwania. Zachowuje spokój przy piłce i nie boi się zmierzyć z doświadczonymi napastnikami, wykazując się niezwykłą pewnością siebie jak na swój wiek. Jego podstawy techniczne i naturalna charyzma sugerują, że może stać się jednym z czołowych bramkarzy w Europie, jeśli jego rozwój będzie przebiegał bez zakłóceń.

10. Noah Atubolu [Najlepszy bramkarz w nowoczesnym systemie]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Niemcy / SC Freiburg Ogólna ocena (OVR) 77 Symulowanie fauli (DIV) 76 Prowadzenie piłki (HAN) 73 Kopanie (KIC) 75 Odruchy (REF) 79 Prędkość (SPD) 52 Pozycjonowanie (POS) 74 Preferowana noga Prawa

Noah Atubolu wnosi na pozycję bramkarza atletyczność, szybką pracę nóg i proaktywne podejmowanie decyzji. Czuje się swobodnie, grając z dala od bramki, co sprawia, że doskonale nadaje się do nowoczesnych systemów pressingu wymagających agresywnych interwencji. Jego reakcje i pewność siebie pod presją stale się poprawiają, a połączenie mobilności i opanowania sprawia, że jest jednym z najbardziej obiecujących młodych bramkarzy w Niemczech.

11. James Trafford [Najlepszy bramkarz rozgrywający]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Anglia / Manchester City Ogólna ocena (OVR) 76 Symulowanie fauli (DIV) 77 Gra ręką (HAN) 74 Kopanie (KIC) 72 Odruchy (REF) 78 Szybkość (SPD) 54 Pozycjonowanie (POS) 74 Preferowana noga Prawa

James Trafford to pewny siebie, technicznie dopracowany bramkarz, znany z opanowania w posiadaniu piłki i imponującego poziomu koncentracji. Jego przewidywanie, zasięg podań oraz spokojne zachowanie pod presją idealnie wpisują się w piłkę nożną zorientowaną na posiadanie piłki. Pomimo sporadycznych trudności związanych z rozwojem, jego mentalność i cechy przywódcze wskazują na potencjał, by w przyszłości stać się kolejnym elitarnym bramkarzem reprezentacji Anglii na długi okres.

Po zapoznaniu się z tymi młodymi bramkarzami powiedziałbym, że w trybie kariery wybrałbym Gianluigiego Donnarummę i Konstantinosa Tzolakisa.

Donnarumma to oczywisty wybór ze względu na jego niesamowitą ocenę – już teraz jest prawdziwą bestią między słupkami. Z kolei Tzolakis to solidny klejnot, który wyrośnie na niezawodną gwiazdę w bramce: idealny wybór, jeśli szukasz bramkarza na przyszłość.

Obaj bez wątpienia będą bronić bramki przez wiele kolejnych lat.

Najlepsi młodzi bramkarze dla drużyn z niższych lig

Nazwa gracza Wiek Klub Wartość rynkowa w grze Aktualna ocena Ocena potencjału Marcin Bulka 26 Neom 22–27 mln euro 79 85 Konstantinos Tzolakis 23 Olympiacos FC 20,5–25 mln euro 79 85 Guillaume Restes 21 Toulouse FC 26–30 mln euro 78 86

Jeśli chodzi o drużyny z niższych lig, uważam, że Bulka, Tzolakis i Restes to solidne wybory. Nie należą jeszcze do czołówki, ale mają ogromny potencjał. Przy odrobinie czasu na boisku i rozwoju umiejętności wyrosną na prawdziwe bestie, co sprawi, że będą idealni do budowania drużyny gotowej na przyszłość.

Najlepsi młodzi bramkarze dla drużyn z najwyższych lig

Imię i nazwisko Wiek Klub Wartość rynkowa w grze Aktualna ocena Ocena potencjału Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City 76–80 mln euro 89 91 Diogo Costa 26 FC Porto 54–60 mln euro 84 90 Giorgi Mamardashvili 25 Liverpool F.C. 25–30 mln euro 84 88

Jeśli chodzi o drużyny z najwyższych lig, postawiłbym na Donnarummę, Costę i Mamardashviliego. Ci bramkarze mają umiejętności pozwalające im utrzymać się w czołowych ligach. Jeśli zależy ci na rozgrywce na najwyższym poziomie, ci zawodnicy to prawdziwa gratka – osiągają solidne wyniki i doskonale wpasują się w każdy elitarny skład.

Niedrogie młode talenty wśród bramkarzy w trybie kariery EA FC 26

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Wartość rynkowa w grze Aktualna ocena Ocena potencjału James Trafford 23 Manchester City 12,5–17 mln euro 76 85 Noah Atubolu 23 SC Freiburg 11–15 mln euro 77 83 Antonin Kinsky 23 Tottenham 6,5–10 mln euro 75 81

Jeśli szukasz niedrogich, utalentowanych młodych bramkarzy, Trafford, Atubolu i Kinsky to najlepsze wybory. Ci młodzi bramkarze są solidni i niedrodzy, a do tego mają ogromny potencjał, dzięki czemu możesz zbudować silną drużynę bez nadwyrężania budżetu.

26 najlepszych młodych zawodników EAFC

Zbudowanie zwycięskiej drużyny wymaga czegoś więcej niż tylko solidnego bramkarza, a inne pozycje omówiłem już szczegółowo. Zapoznaj się z tymi przewodnikami, jeśli chcesz uzyskać pełny obraz sytuacji.

Najlepsi młodzi obrońcy – Silna obrona zapewnia mistrzostwa, a w tym przewodniku przedstawiono następne pokolenie obrońców, którzy niczym mur są gotowi zabezpieczyć linię obrony. Znajdziesz tu zawodników, którzy wyróżniają się konsekwencją, siłą i prawdziwym potencjałem rozwoju.

– Silna obrona zapewnia mistrzostwa, a w tym przewodniku przedstawiono następne pokolenie obrońców, którzy niczym mur są gotowi zabezpieczyć linię obrony. Znajdziesz tu zawodników, którzy wyróżniają się konsekwencją, siłą i prawdziwym potencjałem rozwoju. Najlepsi młodzi pomocnicy – To właśnie w środku pola rozstrzygają się mecze, a te młode gwiazdy potrafią dyktować tempo gry niczym doświadczeni profesjonaliści. Od kreatywnych rozgrywających po niestrudzone motory napędowe – zobaczysz, kto naprawdę potrafi kontrolować środek boiska.

– To właśnie w środku pola rozstrzygają się mecze, a te młode gwiazdy potrafią dyktować tempo gry niczym doświadczeni profesjonaliści. Od kreatywnych rozgrywających po niestrudzone motory napędowe – zobaczysz, kto naprawdę potrafi kontrolować środek boiska. Najlepsi młodzi napastnicy – Każda drużyna potrzebuje siły rażenia, a ta lista obejmuje najbardziej obiecujących napastników i skrzydłowych w EAFC 26. Mają szybkość, umiejętności i zdolność wykańczania akcji, które mogą zmienić losy meczu w mgnieniu oka.

– Każda drużyna potrzebuje siły rażenia, a ta lista obejmuje najbardziej obiecujących napastników i skrzydłowych w EAFC 26. Mają szybkość, umiejętności i zdolność wykańczania akcji, które mogą zmienić losy meczu w mgnieniu oka. Najlepsi młodzi piłkarze – Jeśli chcesz uzyskać przegląd wszystkich pozycji, ten przewodnik gromadzi w jednym miejscu najlepsze talenty poniżej 23 lat. To najszybszy sposób na wyłapanie przyszłych ikon futbolu.

– Jeśli chcesz uzyskać przegląd wszystkich pozycji, ten przewodnik gromadzi w jednym miejscu najlepsze talenty poniżej 23 lat. To najszybszy sposób na wyłapanie przyszłych ikon futbolu. Najlepsi gracze – Niezależnie od wieku, niektórzy gracze są obecnie po prostu na zupełnie innym poziomie. Ten artykuł zawiera zestawienie absolutnie najlepszych zawodników, których możesz włączyć do swojego składu, aby zdominować każdy mecz.

Nie przestawaj szukać i odkrywać nowych talentów, aby Twoja drużyna stała się niepokonana!