Die besten jungen Torhüter des EAFC 26

Wenn du eine schlagkräftige Mannschaft aufbaust in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26, dann solltest du dir die besten jungen Torhüter ansehen Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 zu bieten hat. Diese jungen Talente werden nicht nur die Torpfosten dominieren, sondern auch Entwickle dich im Laufe deiner Karriere zu einem Weltklasse-Spieler .

Wenn Sie sich mit Karrieremodus Auch wenn man sich auf andere Aspekte des Spiels konzentriert, kann die Investition in einen soliden jungen Torwart Ihrer Mannschaft einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Im Folgenden habe ich einige der vielversprechendsten Nachwuchstalente vorgestellt, die sowohl kurz- als auch langfristig für Erfolg sorgen werden.

Junge Torhüter mit dem größten Potenzial im Karrieremodus von EA FC 26

Beim StartKarrieremodus in Ostafrikanischer Fußballpokal, Ich halte immer Ausschau nach jungen Torhütern mit unglaublichem Potenzial, die sich weiterentwickeln und zum Rückgrat meiner Mannschaft werden können. Diese Spieler haben vielleicht derzeit noch nicht die höchsten Bewertungen, aber gebt ihnen ein paar Spielzeiten Zeit, und sie werden Wie ein Profi ohne Gegentore bleiben.

Durch Investitionen in die besten Torwart-Nachwuchstalente Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 zu bieten hat, sichern Sie sich nicht nur Ihre Verteidigung für die nächste Saison, sondern bauen auch langfristig auf. Bei einigen dieser Torhüter werden die Statistiken sprunghaft ansteigen, und ehe man sich versieht, sind sie zwischen den Pfosten nicht mehr zu schlagen.

Ich werde hier die Top-Empfehlungen im Detail vorstellen, damit du mit deinem Karrieremodus genau die richtigen Spieler, die in den kommenden Jahren das Spiel dominieren werden. Ganz gleich, ob Sie auf sofortige Erfolge oder langfristigen Erfolg aus sind, Diese Nachwuchstalente unter den Torhütern von FC26 sind genau das, was du brauchst.

Wer sind die besten jungen Torhüter, die man im Karrieremodus von FC 26 kaufen kann?

Name des Spielers Age Verein Marktwert im Spiel (Schätzungen) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City 76–80 Mio. € 89 91 Diogo Costa 26 FC Porto 54–60 Mio. € 84 90 Giorgi Mamardashvili 25 Liverpool F.C. 25–30 Millionen Euro 84 88 Marco Carnesecchi 25 Bergamo Calcio 44–50 Mio. € 84 88 Lucas Chevalier 24 PSG 40–45 Mio. € 83 88 Andriy Lunin 27 Real Madrid 30–35 Mio. € 81 86 Marcin Bulka 26 Neom 22 bis 27 Millionen Euro 79 85 Konstantinos Tzolakis 22 FC Olympiacos 20,5–25 Mio. € 79 85 Guillaume Restes 21 FC Toulouse 26–30 Millionen Euro 78 86 Noah Atubolu 23 SC Freiburg 11–15 Mio. € 77 83 James Trafford 23 Manchester City 12,5–17 Mio. € 76 85

1. Gianluigi Donnarumma [Bester Torhüter in wichtigen Spielen]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 27 / Italien / Manchester City Gesamtbewertung (OVR) 89 Tauchen (DIV) 90 Handling (HAN) 83 Treten (KIC) 70 Reflexe (REF) 90 Geschwindigkeit (SPD) 50 Positionierung (POS) 87 Bevorzugter Fuß Richtig

Ein hochgewachsener, dynamischer Torwart mit erstklassigen Reflexen und einer beeindruckenden Ausstrahlung, Donnarumma blüht in Situationen mit hohem Druck richtig auf. Sein Ruf als Torhüter, der Schüsse abwehrt und Elfmeter hält, sowie sein Selbstvertrauen unter großem Druck machen ihn zu einem der prägenden Torhüter des modernen Fußballs. Auch wenn er beim Spielaufbau gelegentlich Schwankungen zeigt, heben ihn seine Athletik und seine Mentalität in wichtigen Spielen durchweg von fast allen seinen heutigen Kollegen weltweit ab.

2. Diogo Costa [Bester „Sweeper-Keeper“]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 26 / Portugal / FC Porto Gesamtbewertung (OVR) 84 Tauchen (DIV) 83 Handling (HAN) 78 Treten (KIC) 82 Reflexe (REF) 86 Geschwindigkeit (SPD) 33 Positionierung (POS) 83 Bevorzugter Fuß Richtig

Diogo Costa verbindet modernes Spielaufbau mit besonnener Entscheidungsfindung und einer außergewöhnlichen Gelassenheit unter Druck. Er fühlt sich wohl dabei, hinter die Abwehrreihen vorzustoßen, Er zeichnet sich dadurch aus, Angriffe einzuleiten, und ist gleichzeitig in Eins-gegen-Eins-Situationen eine verlässliche Stütze. Seine technische Qualität, seine Führungsqualitäten und sein Gespür für die Abwehr von Elfmetern machen ihn zu einem der vielseitigsten jungen Torhüter Europas und zu einer idealen Besetzung für ballbesitzorientierte Spielsysteme.

3. Giorgi Mamardashvili [Bester Torhüter unter Druck]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 25 / Georgia / FC Liverpool Gesamtbewertung (OVR) 84 Tauchen (DIV) 84 Handling (HAN) 81 Treten (KIC) 72 Reflexe (REF) 84 Geschwindigkeit (SPD) 48 Positionierung (POS) 84 Bevorzugter Fuß Links

Mamardashvili ist ein imposanter Torwart, der für seine außergewöhnliche Reichweite, seine schnellen Reflexe und seine überragende Kopfballstärke bekannt ist. Trotz seiner Größe, Er bewegt sich flink vor dem Tor und zeigt immer wieder spektakuläre Paraden.. Seine Souveränität unter hohem Druck und bei einer unerbittlichen Schussflut hat ihn zu einem der derzeit widerstandsfähigsten und körperlich imposantesten Torhütertalente Europas gemacht.

4. Marco Carnesecchi [Der vielseitigste traditionelle Torwart]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 25 / Italien / Bergamo Calcio Gesamtbewertung (OVR) 82 Tauchen (DIV) 84 Handling (HAN) 79 Treten (KIC) 83 Reflexe (REF) 85 Geschwindigkeit (SPD) 24 Positionierung (POS) 83 Bevorzugter Fuß Richtig

Marco Carnesecchi ist ein technisch versierter Torwart mit hervorragendem Stellungsspiel, Gelassenheit und Beständigkeit. Er ist stark im Luftkampf und bleibt beim Spielaufbau ruhig, Er verkörpert auf wunderbare Weise die moderne italienische Torwarttradition.y. Sein vorausschauendes Spiel und sein disziplinierter Stil verringern unnötige Risiken, während seine Zuverlässigkeit ihm nach und nach die Anerkennung als einer der klügsten Nachwuchstorhüter Italiens eingebracht hat.

5. Lucas Chevalier [Bester aufstrebender französischer Torwart]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 24 / Frankreich / Paris SG Gesamtbewertung (OVR) 83 Tauchen (DIV) 84 Handling (HAN) 79 Treten (KIC) 73 Reflexe (REF) 86 Geschwindigkeit (SPD) 52 Positionierung (POS) 80 Bevorzugter Fuß Richtig

Lucas Chevalier zeichnet sich durch Beweglichkeit, Selbstvertrauen und eine für sein Alter ungewöhnliche Reife aus. Dank seiner schnellen Reaktionsfähigkeit und seiner aggressiven Positionierung gelingt es ihm, gefährliche Situationen effizient zu entschärfen. Er fühlt sich wohl, wenn er aus der Abwehr heraus spielt, Er verbindet Sportlichkeit mit Intelligenz, was den Verteidigern Selbstvertrauen gibt. Seine rasante Entwicklung lässt darauf schließen, dass er das echte Potenzial hat, bald Frankreichs nächster langfristiger Elite-Nationaltorhüter zu werden.

6. Andriy Lunin [Der zuverlässigste Ersatztorwart, der zum Stammtorwart wurde]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 27 / Ukraine / Real Madrid Gesamtbewertung (OVR) 81 Tauchen (DIV) 80 Handling (HAN) 79 Treten (KIC) 79 Reflexe (REF) 82 Geschwindigkeit (SPD) 39 Positionierung (POS) 80 Bevorzugter Fuß Richtig

Andriy Lunin ist ein besonnener und technisch versierter Torwart, dessen Geduld und Professionalität seine Karriere geprägt haben. Hervorragende Reflexe, sicheres Spiel und ruhige Ballverteilung zeichnen seinen Stil aus. Oftmals meistert er schwierige Situationen erfolgreich und erweist sich auf höchstem Niveau stets als verlässlich, wobei er trotz langer Phasen außerhalb der Stammelf Durchhaltevermögen und Konzentration beweist.

7. Marcin Bułka [Der am meisten unterschätzte Torwart]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 26 / Polen / Neom Gesamtbewertung (OVR) 79 Tauchen (DIV) 79 Handling (HAN) 76 Treten (KIC) 71 Reflexe (REF) 81 Geschwindigkeit (SPD) 28 Positionierung (POS) 79 Bevorzugter Fuß Richtig

Marcin Bulka vereint eine starke körperliche Präsenz mit beeindruckenden Reflexen und Selbstsicherheit bei der Verteidigung großer Räume. Sein durchsetzungsstarker Stil passt gut zu aggressiven Abwehrsystemen, während sich seine Spielverteilung stetig weiter verbessert. Da er gut mit Druck und hohem Spielaufkommen umgehen kann, hat er sich zu einem zuverlässigen Torhüter entwickelt, der in anspruchsvollen Ligasaisons auch gegen stärkere Gegner immer wieder herausragende Leistungen zeigen kann.

8. Konstantinos Tzolakis [Bester aufstrebender griechischer Torwart]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Griechenland / Olympiacos FC Gesamtbewertung (OVR) 79 Tauchen (DIV) 79 Handling (HAN) 77 Treten (KIC) 74 Reflexe (REF) 81 Geschwindigkeit (SPD) 53 Positionierung (POS) 79 Bevorzugter Fuß Richtig

Konstantinos Tzolakis ist ein dynamischer Torwart, der sich durch schnelle Reaktionen, Mut und eine starke mentale Verfassung auszeichnet. Er fühlt sich in angespannten Situationen wohl., er tritt trotz seines relativ jungen Alters selbstbewusst auf. Seine Fähigkeiten als Torhüter und seine Bereitschaft, die Abwehrbereiche zu kontrollieren, haben ihn im Inland immer wichtiger gemacht, während seine stetige Entwicklung auf ein beträchtliches langfristiges Potenzial auf höheren Wettbewerbsniveaus im Ausland hindeutet.

9. Guillaume Restes [Bester jugendlicher Torwart]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 21 / Frankreich / Toulouse FC Gesamtbewertung (OVR) 78 Tauchen (DIV) 78 Handling (HAN) 74 Treten (KIC) 80 Reflexe (REF) 80 Geschwindigkeit (SPD) 44 Positionierung (POS) 77 Bevorzugter Fuß Links

Guillaume Restes ist ein außerordentlich vielversprechender junger Torwart, dessen Reife, Gelassenheit und Reflexe bereits jetzt die Erwartungen übertreffen. Er bleibt im Ballbesitz ruhig und zeigt keine Angst vor erfahrenen Stürmern, Er strahlt für sein Alter bemerkenswertes Selbstvertrauen aus.. Seine technische Grundlage und seine natürliche Ausstrahlung lassen vermuten, dass er zu einem der besten Torhüter Europas werden könnte, wenn seine Entwicklung weiterhin reibungslos verläuft.

10. Noah Atubolu [Bester Torwart im modernen System]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Deutschland / SC Freiburg Gesamtbewertung (OVR) 77 Tauchen (DIV) 76 Handling (HAN) 73 Treten (KIC) 75 Reflexe (REF) 79 Geschwindigkeit (SPD) 52 Positionierung (POS) 74 Bevorzugter Fuß Richtig

Noah Atubolu bringt Athletik, schnelle Fußarbeit und proaktives Entscheidungsverhalten in die Torwartposition ein. Er fühlt sich auch weit vor dem Tor wohl, Er eignet sich für moderne Presssysteme, die aggressive Kehrbewegungen erfordern. Seine Reaktionsfähigkeit und seine Souveränität unter Druck verbessern sich stetig, und dank seiner Kombination aus Beweglichkeit und Gelassenheit gilt er als eines der vielversprechendsten jungen Torhütertalente Deutschlands.

11. James Trafford [Torwart mit dem besten Spielaufbau]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / England / Manchester City Gesamtbewertung (OVR) 76 Tauchen (DIV) 77 Handling (HAN) 74 Treten (KIC) 72 Reflexe (REF) 78 Geschwindigkeit (SPD) 54 Positionierung (POS) 74 Bevorzugter Fuß Richtig

James Trafford ist ein selbstbewusster, technisch versierter Torwart, der für seine Gelassenheit im Ballbesitz und seine beeindruckende Konzentrationsfähigkeit bekannt ist. Sein Vorausschauvermögen, seine Passreichweite und sein ruhiges Handeln unter Druck passen perfekt zum ballbesitzorientierten Fußball. Trotz gelegentlicher Anlaufschwierigkeiten, Seine Mentalität und seine Führungsqualitäten lassen auf sein Potenzial schließen um schließlich Englands nächster langfristiger Elite-Nationaltorhüter zu werden.

Nachdem ich mir diese jungen Torhüter angesehen habe, würde ich sagen, Gianluigi Donnarumma and Konstantinos Tzolakis sind diejenigen, die ich mir in Karrieremodus.

Donnarumma istBei seiner wahnsinnigen Bewertung ist das ein Kinderspiel, der bereits jetzt ein echtes Kraftpaket zwischen den Pfosten ist. Tzolakis hingegen ist ein echter Geheimtipp, der sich zu einem zuverlässigen Star im Tor entwickeln wird: perfekt, wenn man einen zukunftssicherer Torwart.

Beide werden zweifellos noch viele Jahre lang die Stellung halten.

Die besten jungen Torhüter in den unteren Ligen

Name des Spielers Age Verein Marktwert im Spiel Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Marcin Bulka 26 Neom 22 bis 27 Millionen Euro 79 85 Konstantinos Tzolakis 23 FC Olympiacos 20,5–25 Mio. € 79 85 Guillaume Restes 21 FC Toulouse 26–30 Millionen Euro 78 86

Was die Mannschaften aus den unteren Ligen angeht, denke ich, Bulka, Tzolakis und Restes sind eine gute Wahl. Sie gehören zwar noch nicht zur Spitzenklasse, haben aber enormes Potenzial. Mit etwas Spielpraxis und der Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten werden sie sich zu regelrechten Bestien entwickeln, wodurch sie sich perfekt für den Aufbau eines zukunftssicheren Kaders eignen.

Die besten jungen Torhüter der Top-Liga-Teams

Name des Spielers Age Verein Marktwert im Spiel Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City 76–80 Mio. € 89 91 Diogo Costa 26 FC Porto 54–60 Mio. € 84 90 Giorgi Mamardashvili 25 Liverpool F.C. 25–30 Millionen Euro 84 88

Bei den Top-Liga-Teams würde ich mich für folgende entscheiden: Donnarumma, Costa und Mamardashvili. Diese Torhüter haben das Zeug dazu, sich in der höchsten Spielklasse zu behaupten. Wenn du auf Spielspaß auf höchstem Niveau aus bist, sind diese Jungs genau das Richtige – sie liefern solide Leistungen ab und fügen sich nahtlos in jeden Elite-Kader ein.

Günstige Torhüter-Wunderkinder im Karrieremodus von EA FC 26

Name des Spielers Age Verein Marktwert im Spiel Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung James Trafford 23 Manchester City 12,5–17 Mio. € 76 85 Noah Atubolu 23 SC Freiburg 11–15 Mio. € 77 83 Antonin Kinsky 23 Tottenham 6,5–10 Mio. € 75 81

Wenn du auf der Suche nach günstigen Nachwuchstalenten im Tor bist, Trafford, Die Sonne geht unter, and Kinsky sind die erste Wahl. Diese jungen Torhüter sind preiswert und bieten großes Potenzial, sodass du eine starke Mannschaft aufbauen kannst, ohne dein Budget zu sprengen.

Die 26 besten Nachwuchsspieler der EAFC

Um eine erfolgreiche Mannschaft aufzubauen, braucht es mehr als nur einen soliden Torwart, und ich habe bereits andere Positionen ausführlich behandelt. Schau dir diese Anleitungen an, wenn du dir einen umfassenden Überblick verschaffen möchtest.

Die besten jungen Verteidiger – Eine starke Abwehr entscheidet über den Meistertitel, und dieser Leitfaden stellt die nächste Generation von Verteidigern vor, die wie eine Mauer stehen und bereit sind, die Abwehrreihe abzusichern. Hier finden Sie Spieler, die Beständigkeit, Kraft und echtes Entwicklungspotenzial mitbringen.

– Eine starke Abwehr entscheidet über den Meistertitel, und dieser Leitfaden stellt die nächste Generation von Verteidigern vor, die wie eine Mauer stehen und bereit sind, die Abwehrreihe abzusichern. Hier finden Sie Spieler, die Beständigkeit, Kraft und echtes Entwicklungspotenzial mitbringen. Die besten jungen Mittelfeldspieler – Im Mittelfeld werden die Spiele entschieden, und diese jungen Stars können das Tempo wie erfahrene Profis bestimmen. Von kreativen Passgebern bis hin zu unermüdlichen Arbeitstieren – hier zeigt sich, wer das Mittelfeld wirklich beherrscht.

– Im Mittelfeld werden die Spiele entschieden, und diese jungen Stars können das Tempo wie erfahrene Profis bestimmen. Von kreativen Passgebern bis hin zu unermüdlichen Arbeitstieren – hier zeigt sich, wer das Mittelfeld wirklich beherrscht. Die besten jungen Stürmer – Jede Mannschaft braucht Durchschlagskraft, und diese Liste umfasst die vielversprechendsten Stürmer und Flügelspieler in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26. Sie verfügen über die Schnelligkeit, das Können und die Abschlussstärke, um Spiele im Handumdrehen zu entscheiden.

– Jede Mannschaft braucht Durchschlagskraft, und diese Liste umfasst die vielversprechendsten Stürmer und Flügelspieler in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26. Sie verfügen über die Schnelligkeit, das Können und die Abschlussstärke, um Spiele im Handumdrehen zu entscheiden. Die besten Nachwuchsspieler – Wenn Sie sich einen Überblick über alle Positionen verschaffen möchten, finden Sie in diesem Leitfaden die allerbesten Talente unter 23 Jahren an einem Ort zusammengefasst. So können Sie am schnellsten die zukünftigen Stars des Sports entdecken.

– Wenn Sie sich einen Überblick über alle Positionen verschaffen möchten, finden Sie in diesem Leitfaden die allerbesten Talente unter 23 Jahren an einem Ort zusammengefasst. So können Sie am schnellsten die zukünftigen Stars des Sports entdecken. Die besten Spieler – Unabhängig vom Alter spielen manche Spieler derzeit einfach auf einem ganz anderen Niveau. Dieser Artikel fasst die absolut besten Spieler zusammen, die du in deinen Kader aufnehmen kannst, um jedes Spiel zu dominieren.

Gib nicht auf und entdecke immer wieder neue Talente, um dein Team unschlagbar zu machen!