I migliori giovani portieri dell’EAFC 26
Se stai mettendo insieme una squadra da urlo in EAFC 26, devi dare un’occhiata ai migliori giovani portieri che il gioco ha da offrire. Questi giovani talenti non solo difenderanno la porta alla grande, ma diventeranno anche giocatori di livello mondiale man mano che avanzi nella tua carriera.
Che tu stia immergendoti nella Modalità Carriera o ti stia concentrando su altri aspetti del gioco, investire in un giovane portiere affidabile può dare alla tua squadra un vantaggio non da poco. Di seguito ho messo in evidenza alcune delle future stelle di punta che garantiranno successo sia a breve che a lungo termine.
Jump to:
Giovani portieri con il miglior potenziale in modalità Carriera in EA FC 26
Quando inizio la Modalità Carriera in EAFC, cerco sempre quei giovani portieri con un potenziale pazzesco, destinati a emergere e a diventare la colonna portante della mia squadra. Questi giocatori potrebbero non avere il punteggio più alto al momento, ma dagli loro un paio di stagioni e manterranno la porta inviolata come dei veri professionisti.
Investendo nei migliori giovani talenti tra i portieri che EAFC 26 ha da offrire, non stai solo mettendo al sicuro la tua difesa per la prossima stagione: stai costruendo qualcosa che durerà nel tempo. Alcuni di questi portieri vedranno le loro statistiche salire alle stelle e, prima che te ne accorga, saranno intoccabili tra i pali.
Ti illustrerò qui le scelte migliori, così potrai iniziare la tua Modalità Carriera nel modo giusto con giocatori che domineranno per gli anni a venire. Che tu sia alla ricerca di un impatto immediato o di grandezza a lungo termine, questi giovani talenti tra i portieri di FC26 sono esattamente ciò di cui hai bisogno.
Chi sono i migliori giovani portieri che puoi acquistare nella modalità Carriera di FC 26?
|Nome del giocatore
|Età
|Squadra
|Valore di mercato nel gioco (stime)
|Valutazione attuale
|Valutazione potenziale
|Gianluigi Donnarumma
|27
|Manchester City
|76-80 milioni di euro
|89
|91
|Diogo Costa
|26
|FC Porto
|54-60 milioni di euro
|84
|90
|Giorgi Mamardashvili
|25
|Liverpool F.C.
|25-30 milioni di euro
|84
|88
|Marco Carnesecchi
|25
|Bergamo Calcio
|44-50 milioni di euro
|84
|88
|Lucas Chevalier
|24
|PSG
|40-45 milioni di euro
|83
|88
|Andriy Lunin
|27
|Real Madrid
|30-35 milioni di euro
|81
|86
|Marcin Bulka
|26
|Neom
|22-27 milioni di euro
|79
|85
|Konstantinos Tzolakis
|22
|Olympiacos FC
|20,5-25 milioni di euro
|79
|85
|Guillaume Restes
|21
|Toulouse FC
|26-30 milioni di euro
|78
|86
|Noah Atubolu
|23
|SC Friburgo
|11-15 milioni di euro
|77
|83
|James Trafford
|23
|Manchester City
|12,5-17 milioni di euro
|76
|85
1. Gianluigi Donnarumma [Miglior portiere nelle partite importanti]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|27 / Italia / Manchester City
|Valutazione complessiva (OVR)
|89
|Simulazione (DIV)
|90
|Gestione palla (HAN)
|83
|Calci (KIC)
|70
|Riflessi (REF)
|90
|Velocità (SPD)
|50
|Posizionamento (POS)
|87
|Piede preferito
|Destro
Portiere imponente ed esplosivo, dotato di riflessi d'élite e di una presenza autorevole, Donnarumma dà il meglio di sé nei momenti di massima pressione. La sua fama di paratore infallibile, la capacità di parare i rigori e la sicurezza con cui affronta le situazioni più sotto pressione lo rendono uno dei portieri più rappresentativi del calcio moderno. Anche se a volte è un po’ incostante nella distribuzione della palla, la sua prestanza fisica e la sua mentalità da grande partita lo distinguono costantemente da quasi tutti i suoi coetanei in tutto il mondo.
2. Diogo Costa [Miglior portiere-libero]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|26 / Portogallo / FC Porto
|Valutazione complessiva (OVR)
|84
|Simulazione (DIV)
|83
|Gestione palla (HAN)
|78
|Calci (KIC)
|82
|Riflessi (REF)
|86
|Velocità (SPD)
|33
|Posizionamento (POS)
|83
|Piede dominante
|Destro
Diogo Costa unisce una distribuzione moderna a una calma decisionale e a una freddezza fuori dal comune sotto pressione. A suo agio nel giocare lungo le linee difensive, eccelle nell’avviare gli attacchi pur rimanendo affidabile nelle situazioni uno contro uno. La sua qualità tecnica, la leadership e l’istinto nel parare i rigori lo rendono uno dei giovani portieri più completi d’Europa e la scelta ideale per i sistemi di gioco basati sul possesso palla.
3. Giorgi Mamardashvili [Miglior paratore sotto pressione]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|25 / Georgia / Liverpool F.C.
|Valutazione complessiva (OVR)
|84
|Simulazione (DIV)
|84
|Gestione palla (HAN)
|81
|Calci (KIC)
|72
|Riflessi (REF)
|84
|Velocità (SPD)
|48
|Posizionamento (POS)
|84
|Piede dominante
|Sinistro
Mamardashvili è un portiere imponente, noto per la sua eccezionale estensione, i riflessi fulminei e il controllo dominante sui palloni alti. Nonostante la sua stazza, si muove velocemente in porta e mette a segno parate spettacolari con regolarità. La sua sicurezza nell’affrontare pressioni intense e un volume incessante di tiri lo ha consacrato come uno dei talenti tra i portieri più resistenti e fisicamente imponenti d’Europa di oggi.
4. Marco Carnesecchi [Il portiere tradizionale più completo]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|25 / Italia / Bergamo Calcio
|Valutazione complessiva (OVR)
|82
|Simulazione (DIV)
|84
|Controllo palla (HAN)
|79
|Calci (KIC)
|83
|Riflessi (REF)
|85
|Velocità (SPD)
|24
|Posizionamento (POS)
|83
|Piede dominante
|Destro
Marco Carnesecchi è un portiere tecnicamente raffinato, con un ottimo posizionamento, grande freddezza e costanza. Forte nei duelli aerei e calmo nella fase di costruzione del gioco, incarna alla perfezione la moderna tradizione dei portieri italiani. La sua capacità di anticipare le azioni e il suo stile disciplinato riducono i rischi inutili, mentre la sua affidabilità gli ha fatto guadagnare progressivamente l’ammirazione come uno dei portieri emergenti più intelligenti d’Italia.
5. Lucas Chevalier [Miglior portiere francese emergente]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|24 / Francia / Paris SG
|Valutazione complessiva (OVR)
|83
|Simulazione (DIV)
|84
|Controllo palla (HAN)
|79
|Calci (KIC)
|73
|Riflessi (REF)
|86
|Velocità (SPD)
|52
|Posizionamento (POS)
|80
|Piede dominante
|Destro
Lucas Chevalier si distingue per agilità, sicurezza e maturità superiori alla sua età. Le reazioni veloci e il posizionamento aggressivo gli permettono di neutralizzare efficacemente le occasioni pericolose. A suo agio nel giocare dalla difesa, unisce atletismo e intelligenza, infondendo fiducia ai difensori. La sua rapida crescita fa pensare che abbia davvero il potenziale per diventare presto il prossimo portiere di punta della nazionale francese a lungo termine.
6. Andriy Lunin [Il sostituto più affidabile diventato titolare]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|27 / Ucraina / Real Madrid
|Valutazione complessiva (OVR)
|81
|Simulazione (DIV)
|80
|Controllo palla (HAN)
|79
|Calci (KIC)
|79
|Riflessi (REF)
|82
|Velocità (SPD)
|39
|Posizionamento (POS)
|80
|Piede dominante
|Destro
Andriy Lunin è un portiere calmo e tecnicamente brillante, la cui carriera è stata plasmata dalla pazienza e dalla professionalità. Ottimi riflessi, sicurezza nelle prese e distribuzione tranquilla caratterizzano il suo stile. Spesso riesce a cavarsela con successo in situazioni difficili e si dimostra sempre affidabile ai massimi livelli, dando prova di tenacia e concentrazione nonostante abbia trascorso lunghi periodi lontano dal ruolo di titolare.
7. Marcin Bułka [Il portiere più sottovalutato]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|26 / Polonia / Neom
|Valutazione complessiva (OVR)
|79
|Tuffi (DIV)
|79
|Maneggevolezza (HAN)
|76
|Calci (KIC)
|71
|Riflessi (REF)
|81
|Velocità (SPD)
|28
|Posizionamento (POS)
|79
|Piede dominante
|Destro
Marcin Bulka unisce una forte presenza fisica a riflessi impressionanti e sicurezza nel difendere ampi spazi. Il suo stile deciso si adatta bene ai sistemi difensivi aggressivi, mentre la sua distribuzione continua a migliorare costantemente. A suo agio sotto pressione e nelle situazioni di gioco frenetico, è diventato un portiere affidabile, capace di mettere a segno prestazioni eccezionali contro avversari più forti durante le impegnative stagioni di campionato.
8. Konstantinos Tzolakis [Miglior portiere greco emergente]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|23 / Grecia / Olympiacos FC
|Valutazione complessiva (OVR)
|79
|Simulazione (DIV)
|79
|Gestione palla (HAN)
|77
|Calci (KIC)
|74
|Riflessi (REF)
|81
|Velocità (SPD)
|53
|Posizionamento (POS)
|79
|Piede dominante
|Destro
Konstantinos Tzolakis è un portiere energico, dotato di reazioni rapide, coraggio e una mentalità forte. A suo agio nelle situazioni di grande tensione , gioca con sicurezza nonostante la sua relativa giovane età. La sua abilità nel parare i tiri e la sua volontà di comandare l’area difensiva lo hanno reso sempre più importante a livello nazionale, mentre la sua crescita costante suggerisce un notevole potenziale a lungo termine nei campionati più competitivi all’estero.
9. Guillaume Restes [Miglior portiere adolescente]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|21 / Francia / Tolosa FC
|Valutazione complessiva (OVR)
|78
|Simulazione (DIV)
|78
|Gestione palla (HAN)
|74
|Calci (KIC)
|80
|Riflessi (REF)
|80
|Velocità (SPD)
|44
|Posizionamento (POS)
|77
|Piede preferito
|Sinistro
Guillaume Restes è un giovane portiere davvero promettente, la cui maturità, freddezza e riflessi superano già le aspettative. Calmo con la palla tra le mani e impavido di fronte ad attaccanti esperti, dimostra una sicurezza notevole per la sua età. Le sue basi tecniche e la sua naturale autorevolezza fanno pensare che potrebbe diventare uno dei migliori portieri d’Europa, se la sua crescita proseguirà senza intoppi.
10. Noah Atubolu [Miglior portiere per i sistemi di gioco moderni]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|23 / Germania / SC Freiburg
|Valutazione complessiva (OVR)
|77
|Simulazioni (DIV)
|76
|Controllo palla (HAN)
|73
|Calci (KIC)
|75
|Riflessi (REF)
|79
|Velocità (SPD)
|52
|Posizionamento (POS)
|74
|Piede dominante
|Destro
Noah Atubolu porta atletismo, gioco di piedi veloce e capacità decisionale proattiva nel ruolo di portiere. A suo agio anche lontano dalla porta, si adatta bene ai moderni sistemi di pressing che richiedono interventi aggressivi in uscita. Le sue reazioni e la sua sicurezza sotto pressione continuano a migliorare, e la combinazione di mobilità e freddezza lo rendono uno dei giovani portieri più promettenti della Germania.
11. James Trafford [Miglior portiere con gioco di piedi]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|23 / Inghilterra / Manchester City
|Valutazione complessiva (OVR)
|76
|Simulazione (DIV)
|77
|Gestione palla (HAN)
|74
|Calci (KIC)
|72
|Riflessi (REF)
|78
|Velocità (SPD)
|54
|Posizionamento (POS)
|74
|Piede dominante
|Destro
James Trafford è un portiere sicuro di sé e tecnicamente raffinato, noto per la sua calma in fase di possesso palla e per la sua straordinaria concentrazione. La sua capacità di anticipare le azioni, la precisione nei passaggi e la freddezza sotto pressione si adattano perfettamente a un calcio orientato al possesso palla. Nonostante qualche difficoltà iniziale, la sua mentalità e le sue doti di leadership fanno pensare che, a lungo termine, possa diventare il prossimo portiere d’élite della Nazionale inglese.
Dopo aver dato un’occhiata a questi giovani portieri, direi che Gianluigi Donnarumma e Konstantinos Tzolakis sono quelli che sceglierei in modalità Carriera.
Donnarumma è una scelta ovvia con il suo punteggio pazzesco, è già una forza della natura tra i pali. Tzolakis, invece, è un vero gioiellino che diventerà una stella affidabile in porta: perfetto se vuoi un portiere a prova di futuro.
Entrambi difenderanno la porta per anni a venire, non c’è dubbio.
I migliori giovani portieri per le squadre delle serie minori
|Nome del giocatore
|Età
|Squadra
|Valore di mercato nel gioco
|Valutazione attuale
|Valutazione potenziale
|Marcin Bulka
|26
|Neom
|22-27 milioni di euro
|79
|85
|Konstantinos Tzolakis
|23
|Olympiacos FC
|20,5-25 milioni di euro
|79
|85
|Guillaume Restes
|21
|Toulouse FC
|26-30 milioni di euro
|78
|86
Per le squadre delle serie minori, penso che Bulka, Tzolakis e Restes siano scelte affidabili. Non sono ancora al top, ma hanno un potenziale pazzesco. Con un po’ di tempo in campo e un po’ di sviluppo delle abilità, diventeranno dei veri e propri mostri, il che li renderà perfetti per costruire una rosa a prova di futuro.
I migliori giovani portieri per le squadre di serie A
|Nome del giocatore
|Età
|Squadra
|Valore di mercato nel gioco
|Valutazione attuale
|Valutazione potenziale
|Gianluigi Donnarumma
|27
|Manchester City
|76-80 milioni di euro
|89
|91
|Diogo Costa
|26
|FC Porto
|54-60 milioni di euro
|84
|90
|Giorgi Mamardashvili
|25
|Liverpool F.C.
|25-30 milioni di euro
|84
|88
Per le squadre dei campionati più importanti, sceglierei Donnarumma, Costa e Mamardashvili. Questi portieri hanno le capacità per reggere il confronto nei campionati di alto livello. Se punti a un'esperienza di gioco di altissimo livello, questi ragazzi sono proprio quello che ci vuole: offrono prestazioni solide e si inseriranno perfettamente in qualsiasi squadra d'élite.
Portieri giovani talenti a buon prezzo nella modalità Carriera di EA FC 26
|Nome del giocatore
|Età
|Squadra
|Valore di mercato nel gioco
|Valutazione attuale
|Valutazione potenziale
|James Trafford
|23
|Manchester City
|12,5-17 milioni di euro
|76
|85
|Noah Atubolu
|23
|SC Friburgo
|11-15 milioni di euro
|77
|83
|Antonin Kinsky
|23
|Tottenham
|6,5-10 milioni di euro
|75
|81
Se cerchi portieri giovani e promettenti a prezzi convenienti, Trafford, Atubolu e Kinsky sono le scelte giuste. Questi giovani portieri sono affidabili senza costare una fortuna e offrono un grande potenziale, così potrai costruire una squadra forte senza spendere una fortuna.
I 26 migliori giovani giocatori dell’EAFC
Per mettere insieme una squadra vincente ci vuole ben più di un portiere affidabile, e ho già approfondito in dettaglio gli altri ruoli. Dai un’occhiata a queste guide se vuoi avere il quadro completo.
- I migliori giovani difensori – Le difese solide vincono i campionati, e questa guida mette in luce la prossima generazione di difensori solidi come muri, pronti a presidiare la linea difensiva. Troverai giocatori che offrono costanza, potenza e un vero potenziale di crescita.
- I migliori giovani centrocampisti – È a centrocampo che si decidono le partite, e queste giovani stelle sanno dettare il ritmo come veri professionisti. Dai passatori creativi ai motori instancabili, scoprirai chi è davvero in grado di controllare il centro del campo.
- I migliori giovani attaccanti – Ogni squadra ha bisogno di potenza offensiva, e questa lista include gli attaccanti e gli esterni più promettenti di EAFC 26. Hanno la velocità, le abilità e la capacità di finalizzazione per cambiare le partite in un istante.
- I migliori giovani giocatori – Se vuoi una panoramica su tutte le posizioni, questa guida riunisce i migliori talenti under 23 in un unico posto. È il modo più veloce per individuare le future icone del calcio.
- I migliori giocatori – Età a parte, alcuni giocatori sono semplicemente su un altro livello in questo momento. Questo articolo riassume le scelte migliori in assoluto che puoi inserire nella tua squadra per dominare ogni partita.
Continua ad allenarti e a scoprire nuovi talenti per rendere la tua squadra imbattibile!