I migliori giovani portieri dell’EAFC 26

Se stai mettendo insieme una squadra da urlo in EAFC 26, devi dare un’occhiata ai migliori giovani portieri che il gioco ha da offrire. Questi giovani talenti non solo difenderanno la porta alla grande, ma diventeranno anche giocatori di livello mondiale man mano che avanzi nella tua carriera .

Che tu stia immergendoti nella Modalità Carriera o ti stia concentrando su altri aspetti del gioco, investire in un giovane portiere affidabile può dare alla tua squadra un vantaggio non da poco. Di seguito ho messo in evidenza alcune delle future stelle di punta che garantiranno successo sia a breve che a lungo termine.

Giovani portieri con il miglior potenziale in modalità Carriera in EA FC 26

Quando inizio la Modalità Carriera in EAFC, cerco sempre quei giovani portieri con un potenziale pazzesco, destinati a emergere e a diventare la colonna portante della mia squadra. Questi giocatori potrebbero non avere il punteggio più alto al momento, ma dagli loro un paio di stagioni e manterranno la porta inviolata come dei veri professionisti.

Investendo nei migliori giovani talenti tra i portieri che EAFC 26 ha da offrire, non stai solo mettendo al sicuro la tua difesa per la prossima stagione: stai costruendo qualcosa che durerà nel tempo. Alcuni di questi portieri vedranno le loro statistiche salire alle stelle e, prima che te ne accorga, saranno intoccabili tra i pali.

Ti illustrerò qui le scelte migliori, così potrai iniziare la tua Modalità Carriera nel modo giusto con giocatori che domineranno per gli anni a venire. Che tu sia alla ricerca di un impatto immediato o di grandezza a lungo termine, questi giovani talenti tra i portieri di FC26 sono esattamente ciò di cui hai bisogno.

Chi sono i migliori giovani portieri che puoi acquistare nella modalità Carriera di FC 26?

Nome del giocatore Età Squadra Valore di mercato nel gioco (stime) Valutazione attuale Valutazione potenziale Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City 76-80 milioni di euro 89 91 Diogo Costa 26 FC Porto 54-60 milioni di euro 84 90 Giorgi Mamardashvili 25 Liverpool F.C. 25-30 milioni di euro 84 88 Marco Carnesecchi 25 Bergamo Calcio 44-50 milioni di euro 84 88 Lucas Chevalier 24 PSG 40-45 milioni di euro 83 88 Andriy Lunin 27 Real Madrid 30-35 milioni di euro 81 86 Marcin Bulka 26 Neom 22-27 milioni di euro 79 85 Konstantinos Tzolakis 22 Olympiacos FC 20,5-25 milioni di euro 79 85 Guillaume Restes 21 Toulouse FC 26-30 milioni di euro 78 86 Noah Atubolu 23 SC Friburgo 11-15 milioni di euro 77 83 James Trafford 23 Manchester City 12,5-17 milioni di euro 76 85

1. Gianluigi Donnarumma [Miglior portiere nelle partite importanti]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 27 / Italia / Manchester City Valutazione complessiva (OVR) 89 Simulazione (DIV) 90 Gestione palla (HAN) 83 Calci (KIC) 70 Riflessi (REF) 90 Velocità (SPD) 50 Posizionamento (POS) 87 Piede preferito Destro

Portiere imponente ed esplosivo, dotato di riflessi d'élite e di una presenza autorevole, Donnarumma dà il meglio di sé nei momenti di massima pressione. La sua fama di paratore infallibile, la capacità di parare i rigori e la sicurezza con cui affronta le situazioni più sotto pressione lo rendono uno dei portieri più rappresentativi del calcio moderno. Anche se a volte è un po’ incostante nella distribuzione della palla, la sua prestanza fisica e la sua mentalità da grande partita lo distinguono costantemente da quasi tutti i suoi coetanei in tutto il mondo.

2. Diogo Costa [Miglior portiere-libero]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 26 / Portogallo / FC Porto Valutazione complessiva (OVR) 84 Simulazione (DIV) 83 Gestione palla (HAN) 78 Calci (KIC) 82 Riflessi (REF) 86 Velocità (SPD) 33 Posizionamento (POS) 83 Piede dominante Destro

Diogo Costa unisce una distribuzione moderna a una calma decisionale e a una freddezza fuori dal comune sotto pressione. A suo agio nel giocare lungo le linee difensive, eccelle nell’avviare gli attacchi pur rimanendo affidabile nelle situazioni uno contro uno. La sua qualità tecnica, la leadership e l’istinto nel parare i rigori lo rendono uno dei giovani portieri più completi d’Europa e la scelta ideale per i sistemi di gioco basati sul possesso palla.

3. Giorgi Mamardashvili [Miglior paratore sotto pressione]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 25 / Georgia / Liverpool F.C. Valutazione complessiva (OVR) 84 Simulazione (DIV) 84 Gestione palla (HAN) 81 Calci (KIC) 72 Riflessi (REF) 84 Velocità (SPD) 48 Posizionamento (POS) 84 Piede dominante Sinistro

Mamardashvili è un portiere imponente, noto per la sua eccezionale estensione, i riflessi fulminei e il controllo dominante sui palloni alti. Nonostante la sua stazza, si muove velocemente in porta e mette a segno parate spettacolari con regolarità. La sua sicurezza nell’affrontare pressioni intense e un volume incessante di tiri lo ha consacrato come uno dei talenti tra i portieri più resistenti e fisicamente imponenti d’Europa di oggi.

4. Marco Carnesecchi [Il portiere tradizionale più completo]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 25 / Italia / Bergamo Calcio Valutazione complessiva (OVR) 82 Simulazione (DIV) 84 Controllo palla (HAN) 79 Calci (KIC) 83 Riflessi (REF) 85 Velocità (SPD) 24 Posizionamento (POS) 83 Piede dominante Destro

Marco Carnesecchi è un portiere tecnicamente raffinato, con un ottimo posizionamento, grande freddezza e costanza. Forte nei duelli aerei e calmo nella fase di costruzione del gioco, incarna alla perfezione la moderna tradizione dei portieri italiani. La sua capacità di anticipare le azioni e il suo stile disciplinato riducono i rischi inutili, mentre la sua affidabilità gli ha fatto guadagnare progressivamente l’ammirazione come uno dei portieri emergenti più intelligenti d’Italia.

5. Lucas Chevalier [Miglior portiere francese emergente]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 24 / Francia / Paris SG Valutazione complessiva (OVR) 83 Simulazione (DIV) 84 Controllo palla (HAN) 79 Calci (KIC) 73 Riflessi (REF) 86 Velocità (SPD) 52 Posizionamento (POS) 80 Piede dominante Destro

Lucas Chevalier si distingue per agilità, sicurezza e maturità superiori alla sua età. Le reazioni veloci e il posizionamento aggressivo gli permettono di neutralizzare efficacemente le occasioni pericolose. A suo agio nel giocare dalla difesa, unisce atletismo e intelligenza, infondendo fiducia ai difensori. La sua rapida crescita fa pensare che abbia davvero il potenziale per diventare presto il prossimo portiere di punta della nazionale francese a lungo termine.

6. Andriy Lunin [Il sostituto più affidabile diventato titolare]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 27 / Ucraina / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 81 Simulazione (DIV) 80 Controllo palla (HAN) 79 Calci (KIC) 79 Riflessi (REF) 82 Velocità (SPD) 39 Posizionamento (POS) 80 Piede dominante Destro

Andriy Lunin è un portiere calmo e tecnicamente brillante, la cui carriera è stata plasmata dalla pazienza e dalla professionalità. Ottimi riflessi, sicurezza nelle prese e distribuzione tranquilla caratterizzano il suo stile. Spesso riesce a cavarsela con successo in situazioni difficili e si dimostra sempre affidabile ai massimi livelli, dando prova di tenacia e concentrazione nonostante abbia trascorso lunghi periodi lontano dal ruolo di titolare.

7. Marcin Bułka [Il portiere più sottovalutato]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 26 / Polonia / Neom Valutazione complessiva (OVR) 79 Tuffi (DIV) 79 Maneggevolezza (HAN) 76 Calci (KIC) 71 Riflessi (REF) 81 Velocità (SPD) 28 Posizionamento (POS) 79 Piede dominante Destro

Marcin Bulka unisce una forte presenza fisica a riflessi impressionanti e sicurezza nel difendere ampi spazi. Il suo stile deciso si adatta bene ai sistemi difensivi aggressivi, mentre la sua distribuzione continua a migliorare costantemente. A suo agio sotto pressione e nelle situazioni di gioco frenetico, è diventato un portiere affidabile, capace di mettere a segno prestazioni eccezionali contro avversari più forti durante le impegnative stagioni di campionato.

8. Konstantinos Tzolakis [Miglior portiere greco emergente]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Grecia / Olympiacos FC Valutazione complessiva (OVR) 79 Simulazione (DIV) 79 Gestione palla (HAN) 77 Calci (KIC) 74 Riflessi (REF) 81 Velocità (SPD) 53 Posizionamento (POS) 79 Piede dominante Destro

Konstantinos Tzolakis è un portiere energico, dotato di reazioni rapide, coraggio e una mentalità forte. A suo agio nelle situazioni di grande tensione , gioca con sicurezza nonostante la sua relativa giovane età. La sua abilità nel parare i tiri e la sua volontà di comandare l’area difensiva lo hanno reso sempre più importante a livello nazionale, mentre la sua crescita costante suggerisce un notevole potenziale a lungo termine nei campionati più competitivi all’estero.

9. Guillaume Restes [Miglior portiere adolescente]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Francia / Tolosa FC Valutazione complessiva (OVR) 78 Simulazione (DIV) 78 Gestione palla (HAN) 74 Calci (KIC) 80 Riflessi (REF) 80 Velocità (SPD) 44 Posizionamento (POS) 77 Piede preferito Sinistro

Guillaume Restes è un giovane portiere davvero promettente, la cui maturità, freddezza e riflessi superano già le aspettative. Calmo con la palla tra le mani e impavido di fronte ad attaccanti esperti, dimostra una sicurezza notevole per la sua età. Le sue basi tecniche e la sua naturale autorevolezza fanno pensare che potrebbe diventare uno dei migliori portieri d’Europa, se la sua crescita proseguirà senza intoppi.

10. Noah Atubolu [Miglior portiere per i sistemi di gioco moderni]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Germania / SC Freiburg Valutazione complessiva (OVR) 77 Simulazioni (DIV) 76 Controllo palla (HAN) 73 Calci (KIC) 75 Riflessi (REF) 79 Velocità (SPD) 52 Posizionamento (POS) 74 Piede dominante Destro

Noah Atubolu porta atletismo, gioco di piedi veloce e capacità decisionale proattiva nel ruolo di portiere. A suo agio anche lontano dalla porta, si adatta bene ai moderni sistemi di pressing che richiedono interventi aggressivi in uscita. Le sue reazioni e la sua sicurezza sotto pressione continuano a migliorare, e la combinazione di mobilità e freddezza lo rendono uno dei giovani portieri più promettenti della Germania.

11. James Trafford [Miglior portiere con gioco di piedi]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Inghilterra / Manchester City Valutazione complessiva (OVR) 76 Simulazione (DIV) 77 Gestione palla (HAN) 74 Calci (KIC) 72 Riflessi (REF) 78 Velocità (SPD) 54 Posizionamento (POS) 74 Piede dominante Destro

James Trafford è un portiere sicuro di sé e tecnicamente raffinato, noto per la sua calma in fase di possesso palla e per la sua straordinaria concentrazione. La sua capacità di anticipare le azioni, la precisione nei passaggi e la freddezza sotto pressione si adattano perfettamente a un calcio orientato al possesso palla. Nonostante qualche difficoltà iniziale, la sua mentalità e le sue doti di leadership fanno pensare che, a lungo termine, possa diventare il prossimo portiere d’élite della Nazionale inglese.

Dopo aver dato un’occhiata a questi giovani portieri, direi che Gianluigi Donnarumma e Konstantinos Tzolakis sono quelli che sceglierei in modalità Carriera.

Donnarumma è una scelta ovvia con il suo punteggio pazzesco, è già una forza della natura tra i pali. Tzolakis, invece, è un vero gioiellino che diventerà una stella affidabile in porta: perfetto se vuoi un portiere a prova di futuro.

Entrambi difenderanno la porta per anni a venire, non c’è dubbio.

I migliori giovani portieri per le squadre delle serie minori

Nome del giocatore Età Squadra Valore di mercato nel gioco Valutazione attuale Valutazione potenziale Marcin Bulka 26 Neom 22-27 milioni di euro 79 85 Konstantinos Tzolakis 23 Olympiacos FC 20,5-25 milioni di euro 79 85 Guillaume Restes 21 Toulouse FC 26-30 milioni di euro 78 86

Per le squadre delle serie minori, penso che Bulka, Tzolakis e Restes siano scelte affidabili. Non sono ancora al top, ma hanno un potenziale pazzesco. Con un po’ di tempo in campo e un po’ di sviluppo delle abilità, diventeranno dei veri e propri mostri, il che li renderà perfetti per costruire una rosa a prova di futuro.

I migliori giovani portieri per le squadre di serie A

Nome del giocatore Età Squadra Valore di mercato nel gioco Valutazione attuale Valutazione potenziale Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City 76-80 milioni di euro 89 91 Diogo Costa 26 FC Porto 54-60 milioni di euro 84 90 Giorgi Mamardashvili 25 Liverpool F.C. 25-30 milioni di euro 84 88

Per le squadre dei campionati più importanti, sceglierei Donnarumma, Costa e Mamardashvili. Questi portieri hanno le capacità per reggere il confronto nei campionati di alto livello. Se punti a un'esperienza di gioco di altissimo livello, questi ragazzi sono proprio quello che ci vuole: offrono prestazioni solide e si inseriranno perfettamente in qualsiasi squadra d'élite.

Portieri giovani talenti a buon prezzo nella modalità Carriera di EA FC 26

Nome del giocatore Età Squadra Valore di mercato nel gioco Valutazione attuale Valutazione potenziale James Trafford 23 Manchester City 12,5-17 milioni di euro 76 85 Noah Atubolu 23 SC Friburgo 11-15 milioni di euro 77 83 Antonin Kinsky 23 Tottenham 6,5-10 milioni di euro 75 81

Se cerchi portieri giovani e promettenti a prezzi convenienti, Trafford, Atubolu e Kinsky sono le scelte giuste. Questi giovani portieri sono affidabili senza costare una fortuna e offrono un grande potenziale, così potrai costruire una squadra forte senza spendere una fortuna.

I 26 migliori giovani giocatori dell’EAFC

Per mettere insieme una squadra vincente ci vuole ben più di un portiere affidabile, e ho già approfondito in dettaglio gli altri ruoli. Dai un’occhiata a queste guide se vuoi avere il quadro completo.

I migliori giovani difensori – Le difese solide vincono i campionati, e questa guida mette in luce la prossima generazione di difensori solidi come muri, pronti a presidiare la linea difensiva. Troverai giocatori che offrono costanza, potenza e un vero potenziale di crescita.

– Le difese solide vincono i campionati, e questa guida mette in luce la prossima generazione di difensori solidi come muri, pronti a presidiare la linea difensiva. Troverai giocatori che offrono costanza, potenza e un vero potenziale di crescita. I migliori giovani centrocampisti – È a centrocampo che si decidono le partite, e queste giovani stelle sanno dettare il ritmo come veri professionisti. Dai passatori creativi ai motori instancabili, scoprirai chi è davvero in grado di controllare il centro del campo.

– È a centrocampo che si decidono le partite, e queste giovani stelle sanno dettare il ritmo come veri professionisti. Dai passatori creativi ai motori instancabili, scoprirai chi è davvero in grado di controllare il centro del campo. I migliori giovani attaccanti – Ogni squadra ha bisogno di potenza offensiva, e questa lista include gli attaccanti e gli esterni più promettenti di EAFC 26. Hanno la velocità, le abilità e la capacità di finalizzazione per cambiare le partite in un istante.

– Ogni squadra ha bisogno di potenza offensiva, e questa lista include gli attaccanti e gli esterni più promettenti di EAFC 26. Hanno la velocità, le abilità e la capacità di finalizzazione per cambiare le partite in un istante. I migliori giovani giocatori – Se vuoi una panoramica su tutte le posizioni, questa guida riunisce i migliori talenti under 23 in un unico posto. È il modo più veloce per individuare le future icone del calcio.

– Se vuoi una panoramica su tutte le posizioni, questa guida riunisce i migliori talenti under 23 in un unico posto. È il modo più veloce per individuare le future icone del calcio. I migliori giocatori – Età a parte, alcuni giocatori sono semplicemente su un altro livello in questo momento. Questo articolo riassume le scelte migliori in assoluto che puoi inserire nella tua squadra per dominare ogni partita.

Continua ad allenarti e a scoprire nuovi talenti per rendere la tua squadra imbattibile!