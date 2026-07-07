Los mejores porteros jóvenes del EAFC 26

Si estás formando un equipo muy potente en Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26, hay que fijarse en los mejores porteros jóvenes Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 que tiene para ofrecer. Estos jóvenes talentos no solo dominarán la portería, sino que también convertirte en un jugador de talla mundial a medida que avanzas en tu carrera .

Si te estás iniciando en Modo Carrera O bien, si te centras en otros aspectos del juego, apostar por un portero joven y sólido puede suponer una ventaja considerable para tu equipo. A continuación, he destacado a algunas de las futuras estrellas más prometedoras que garantizarán el éxito tanto a corto como a largo plazo.

Jóvenes porteros con mayor potencial en el modo Carrera de EA FC 26

Al iniciarModo Carrera in Copa de Fútbol de África Oriental, Siempre busco a esos jóvenes porteros con un potencial increíble para que den el salto y se conviertan en el pilar de mi equipo. Puede que estos jugadores no tengan la mejor valoración ahora mismo, pero dales un par de temporadas y serán mantener la portería a cero como un profesional.

Invirtiendo en los mejores jóvenes talentos entre los porteros Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 que ofrece, no solo estás asegurando tu defensa para la próxima temporada: estás sentando las bases a largo plazo. Las estadísticas de algunos de estos porteros se dispararán, y antes de que te des cuenta, ya son intocables bajo los palos.

Aquí te voy a explicar cuáles son las mejores opciones, para que puedas empezar tu Modo Carrera acertarás con jugadores que dominarán el panorama durante los próximos años. Tanto si buscas un impacto inmediato como la grandeza a largo plazo, Estos jóvenes porteros prodigio del FC26 son justo lo que necesitas.

¿Quiénes son los mejores porteros jóvenes que se pueden fichar en el modo Carrera de FC 26?

Nombre del jugador Age Club Valor de mercado en el juego (estimaciones) Intensidad nominal Valoración potencial Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City entre 76 y 80 millones de euros 89 91 Diogo Costa 26 FC Oporto entre 54 y 60 millones de euros 84 90 Giorgi Mamardashvili 25 Liverpool F.C. entre 25 y 30 millones de euros 84 88 Marco Carnesecchi 25 Bergamo Calcio 44-50 millones de euros 84 88 Lucas Chevalier 24 PSG 40-45 millones de euros 83 88 Andriy Lunin 27 Real Madrid entre 30 y 35 millones de euros 81 86 Marcin Bulka 26 Neom Entre veintidós y veintisiete millones de euros 79 85 Konstantinos Tzolakis 22 Olympiacos FC entre 20,5 y 25 millones de euros 79 85 Guillaume Restes 21 FC Toulouse entre 26 y 30 millones de euros 78 86 Noah Atubolu 23 SC Friburgo entre 11 y 15 millones de euros 77 83 James Trafford 23 Manchester City Entre 12,5 y 17 millones de euros 76 85

1. Gianluigi Donnarumma [Mejor portero en partidos decisivos]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 27 / Italia / Manchester City Puntuación global (OVR) 89 Buceo (DIV) 90 Acción (HAN) 83 Patear (KIC) 70 Reflejos (REF) 90 Velocidad (SPD) 50 Posicionamiento (POS) 87 Pie dominante Bien

Un portero imponente y explosivo, con reflejos de primera clase y una presencia imponente, Donnarumma da lo mejor de sí mismo en los momentos de mayor presión. Su reputación como portero capaz de detener disparos y parar penaltis, junto con la confianza que demuestra bajo una intensa presión, lo convierten en uno de los porteros más emblemáticos del fútbol moderno. Aunque en ocasiones le falta consistencia en la salida del balón, su capacidad atlética y su mentalidad para los partidos importantes lo distinguen constantemente de casi todos sus compañeros de profesión en todo el mundo en la actualidad.

2. Diogo Costa [Mejor portero-líbero]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 26 / Portugal / FC Porto Puntuación global (OVR) 84 Buceo (DIV) 83 Acción (HAN) 78 Patear (KIC) 82 Reflejos (REF) 86 Velocidad (SPD) 33 Posicionamiento (POS) 83 Pie dominante Bien

Diogo Costa combina una distribución moderna con una toma de decisiones serena y una gran sangre fría bajo presión. Se siente cómodo realizando despejes por detrás de las líneas defensivas, destaca por iniciar jugadas de ataque, al tiempo que sigue siendo fiable en situaciones de uno contra uno. Su calidad técnica, su liderazgo y su instinto para detener penaltis lo convierten en uno de los porteros jóvenes más completos de Europa y en la opción ideal para los sistemas de juego basados en la posesión.

3. Giorgi Mamardashvili [Mejor portero bajo presión]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 25 / Georgia / Liverpool F.C. Puntuación global (OVR) 84 Buceo (DIV) 84 Acción (HAN) 81 Patear (KIC) 72 Reflejos (REF) 84 Velocidad (SPD) 48 Posicionamiento (POS) 84 Pie dominante Izquierda

Mamardashvili es un portero imponente, conocido por su excepcional envergadura, sus rápidos reflejos y su dominio en el juego aéreo. A pesar de su estatura, Se desplaza con rapidez por la portería y realiza constantemente paradas espectaculares. Su seguridad ante una gran presión y un volumen de disparos incesante le ha consolidado como uno de los porteros con más resistencia y presencia física de Europa en la actualidad.

4. Marco Carnesecchi [El portero tradicional más completo]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 25 / Italia / Bérgamo Calcio Puntuación global (OVR) 82 Buceo (DIV) 84 Acción (HAN) 79 Patear (KIC) 83 Reflejos (REF) 85 Velocidad (SPD) 24 Posicionamiento (POS) 83 Pie dominante Bien

Marco Carnesecchi es un portero con gran dominio técnico, que destaca por su excelente posicionamiento, serenidad y regularidad. Se muestra sólido en el juego aéreo y tranquilo en la construcción del juego, Encarna a la perfección la tradición moderna de los porteros italianos.y. Su visión de juego y su estilo disciplinado reducen los riesgos innecesarios, mientras que su fiabilidad le ha valido, de forma constante, la admiración como uno de los porteros emergentes más inteligentes de Italia.

5. Lucas Chevalier [Mejor portero francés revelación]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 24 / Francia / París SG Puntuación global (OVR) 83 Buceo (DIV) 84 Acción (HAN) 79 Patear (KIC) 73 Reflejos (REF) 86 Velocidad (SPD) 52 Posicionamiento (POS) 80 Pie dominante Bien

Lucas Chevalier destaca por su agilidad, confianza y madurez, muy superiores a las propias de su edad. Su rapidez de reacción y su posicionamiento agresivo le permiten neutralizar con eficacia las jugadas peligrosas. Se siente cómodo jugando desde la zaga, Combina el talento deportivo con la inteligencia, lo que da confianza a la defensa. Su rápida evolución sugiere que tiene un auténtico potencial para convertirse pronto en el próximo portero internacional de élite de Francia a largo plazo.

6. Andriy Lunin [El suplente más fiable que se convirtió en titular]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 27 / Ucrania / Real Madrid Puntuación global (OVR) 81 Buceo (DIV) 80 Acción (HAN) 79 Patear (KIC) 79 Reflejos (REF) 82 Velocidad (SPD) 39 Posicionamiento (POS) 80 Pie dominante Bien

Andriy Lunin es un portero sereno y con gran técnica, cuya paciencia y profesionalidad han marcado su carrera. Sus excelentes reflejos, su manejo seguro y su distribución serena definen su estilo. A menudo se desenvuelve con éxito en situaciones difíciles y demuestra constantemente su fiabilidad al más alto nivel, haciendo gala de resistencia y concentración a pesar de pasar largos periodos sin formar parte de la alineación titular habitual.

7. Marcin Bułka [El portero más infravalorado]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 26 / Polonia / Neom Puntuación global (OVR) 79 Buceo (DIV) 79 Acción (HAN) 76 Patear (KIC) 71 Reflejos (REF) 81 Velocidad (SPD) 28 Posicionamiento (POS) 79 Pie dominante Bien

Marcin Bulka combina un una presencia física imponente, con unos reflejos impresionantes y seguridad a la hora de defender grandes espacios. Su estilo enérgico se adapta bien a los sistemas defensivos agresivos, mientras que su juego de salida sigue mejorando de forma constante. Se siente cómodo bajo presión y en situaciones de gran actividad, y se ha convertido en un portero fiable, capaz de ofrecer actuaciones destacadas frente a rivales más fuertes a lo largo de exigentes temporadas de liga de forma constante.

8. Konstantinos Tzolakis [Mejor portero griego revelación]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Grecia / Olympiacos FC Puntuación global (OVR) 79 Buceo (DIV) 79 Acción (HAN) 77 Patear (KIC) 74 Reflejos (REF) 81 Velocidad (SPD) 53 Posicionamiento (POS) 79 Pie dominante Bien

Konstantinos Tzolakis es un portero enérgico, con reflejos rápidos, valentía y una gran fortaleza mental. Se siente cómodo en ambientes de gran intensidad., actúa con seguridad a pesar de su relativa juventud. Su capacidad para detener disparos y su disposición a liderar la defensa le han convertido en una figura cada vez más importante a nivel nacional, mientras que su crecimiento constante apunta a un gran potencial a largo plazo en competiciones de mayor nivel en el extranjero.

9. Guillaume Restes [Mejor portero adolescente]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / Francia / Toulouse FC Puntuación global (OVR) 78 Buceo (DIV) 78 Acción (HAN) 74 Patear (KIC) 80 Reflejos (REF) 80 Velocidad (SPD) 44 Posicionamiento (POS) 77 Pie dominante Izquierda

Guillaume Restes es un joven portero excepcionalmente prometedor cuya madurez, serenidad y reflejos ya superan las expectativas. Se muestra tranquilo cuando tiene el balón y no se amedienta ante delanteros experimentados, muestra una confianza notable para su edad. Su base técnica y su autoridad innata hacen pensar que podría convertirse en uno de los mejores porteros de Europa si su desarrollo sigue avanzando sin contratiempos.

10. Noah Atubolu [Mejor portero del sistema moderno]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Alemania / SC Friburgo Puntuación global (OVR) 77 Buceo (DIV) 76 Acción (HAN) 73 Patear (KIC) 75 Reflejos (REF) 79 Velocidad (SPD) 52 Posicionamiento (POS) 74 Pie dominante Bien

Noah Atubolu aporta capacidad atlética, rapidez de movimientos y una toma de decisiones proactiva al puesto de portero. Se siente cómodo actuando lejos de la portería, Es ideal para los sistemas de presión modernos que requieren movimientos de barrido agresivos. Sus reacciones y su seguridad bajo presión siguen mejorando, y su combinación de movilidad y serenidad lo convierten en una de las jóvenes promesas más prometedoras de Alemania en la portería.

11. James Trafford [El portero con mejor juego de pies]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Inglaterra / Manchester City Puntuación global (OVR) 76 Buceo (DIV) 77 Acción (HAN) 74 Patear (KIC) 72 Reflejos (REF) 78 Velocidad (SPD) 54 Posicionamiento (POS) 74 Pie dominante Bien

James Trafford es un portero seguro de sí mismo y con gran dominio técnico, conocido por su serenidad en la posesión del balón y su impresionante capacidad de concentración. Su capacidad de anticipación, su variedad de pases y su tranquilidad a la hora de manejar el balón bajo presión encajan a la perfección en un fútbol orientado a la posesión. A pesar de algunos problemas de adaptación ocasionales, Su mentalidad y sus dotes de liderazgo ponen de manifiesto su potencial para convertirse, con el tiempo, en el próximo portero internacional de élite de Inglaterra a largo plazo.

Después de echar un vistazo a estos jóvenes porteros, diría que Gianluigi Donnarumma and Konstantinos Tzolakis son los que yo elegiría en Modo Carrera.

Donnarumma esuna elección obvia, con esa puntuación de locos, que ya es una auténtica bestia bajo los palos. Tzolakis, por su parte, es una joya en bruto que se convertirá en una estrella de confianza bajo los palos: perfecto si lo que buscas es un un guardameta preparado para el futuro.

Sin duda, ambos van a mantener el tipo durante los próximos años.

Los mejores porteros jóvenes de los equipos de las divisiones inferiores

Nombre del jugador Age Club Valor de mercado en el juego Intensidad nominal Valoración potencial Marcin Bulka 26 Neom Entre veintidós y veintisiete millones de euros 79 85 Konstantinos Tzolakis 23 Olympiacos FC entre 20,5 y 25 millones de euros 79 85 Guillaume Restes 21 FC Toulouse entre 26 y 30 millones de euros 78 86

En cuanto a los equipos de las divisiones inferiores, creo que Bulka, Tzolakis y Restes son buenas apuestas. Todavía no están entre los mejores, pero tienen un potencial increíble. Con un poco más de tiempo de juego y si mejoran sus habilidades, llegarán a convertirse en auténticas bestias, lo que los convertirá en la opción perfecta para formar una plantilla preparada para el futuro.

Los mejores porteros jóvenes de los equipos de las principales ligas

Nombre del jugador Age Club Valor de mercado en el juego Intensidad nominal Valoración potencial Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City entre 76 y 80 millones de euros 89 91 Diogo Costa 26 FC Oporto entre 54 y 60 millones de euros 84 90 Giorgi Mamardashvili 25 Liverpool F.C. entre 25 y 30 millones de euros 84 88

En cuanto a los equipos de las principales ligas, yo me decantaría por Donnarumma, Costa y Mamardashvili. Estos porteros tienen las habilidades necesarias para dar la talla en las grandes ligas. Si buscas un juego de máximo nivel, estos chicos son lo mejor: ofrecen un rendimiento sólido y encajarán a la perfección en cualquier equipo de élite.

Porteros jóvenes promesas baratos en el modo Carrera de EA FC 26

Nombre del jugador Age Club Valor de mercado en el juego Intensidad nominal Valoración potencial James Trafford 23 Manchester City Entre 12,5 y 17 millones de euros 76 85 Noah Atubolu 23 SC Friburgo entre 11 y 15 millones de euros 77 83 Antonín Kinsky 23 Tottenham Entre 6,5 y 10 millones de euros 75 81

Si estás buscando porteros jóvenes y prometedores a buen precio, Trafford, El sol se ha puesto, and Kinsky son las opciones más recomendables. Estos jóvenes porteros son una apuesta segura para presupuestos ajustados y ofrecen un gran potencial, por lo que podrás formar un equipo sólido sin gastarte una fortuna.

Los 26 mejores jugadores jóvenes de la EAFC

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¡Sigue esforzándote y descubriendo nuevos talentos para que tu equipo sea imbatible!