O ranking definitivo dos melhores jogos da série Call of Duty já lançados

A maioria de vocês deve concordar quando digo que a franquia Call of Duty (CoD) levou os jogos de tiro na primeira pessoa a um novo nível. Clássicos como o Counter-Strike, o Half-Life e o Medalha de Honra abriram caminho para o modo multijogador, as narrativas e a incorporação de elementos históricos.

Mas o CoD? Juntou tudo isso e levou-o a outro nível. O CoD deu-nos ação e enredos ao nível de Hollywood, um modo multijogador rápido e aperfeiçoado, além de gráficos realistas. Ao longo de duas décadas, marcou inúmeras infâncias e tornou-se a franquia de FPS que toda a gente queria superar.

Analisei esta série icónica para te apresentar os MELHORES jogos joga Call of Duty. Este ranking destaca o que cada jogo tem de especial, do melhor ao pior. Recordar os meus dias a TENTAR jogar o Nuketown 2025 no Black Ops II enquanto fazia esta lista foi uma viagem bem-vinda ao passado. E, não vou mentir, deu-me vontade de jogar outra vez.

Não foi fácil decidir a classificação. Os jogadores de CoD estão fortemente divididos quanto aos seus favoritos. Não os culpo. Esta série ocupa um lugar especial nas minhas memórias e ter crescido com ela também me tornou bastante opinativo. Mas tive tudo em conta para manter esta lista objetiva. Continua a ler para descobrires como determinei a classificação.

As melhores escolhas: os melhores jogos Call of Duty

Por falar na votação coletiva, o Black Ops 2 venceu 3 vezes em 3 ocasiões diferentes. Para dar uma ideia geral e servir de ponto de partida, aqui estão os nossos 5 destaques principais:

1 Call of Duty: Black Ops 2 2012 A Guerra Fria encontra a guerra do futuro. Equipamentos «Pick 10» e opções ramificadas. Buy now 2 Call of Duty: Black Ops 2010 Missões de disfarce, teorias da conspiração, o clássico Zombies. Buy now 3 Call of Duty: Modern Warfare 2019 O Price está de volta. Modo Realismo, jogo cruzado com os amigos. Buy now

Queres ver a lista completa dos melhores jogos Call of Duty de sempre? Continua a ler para veres os títulos mais populares, o que os torna especiais e para encontrares as melhores ofertas.

Porque é que o Call of Duty continua a ser um fenómeno dos videojogos?

Os jogos Call of Duty são muito mais do que apenas excelentes jogos de FPS – são fenómenos culturais. O CoD uniu milhões de pessoas em todo o mundo, desde gente comum como nós até profissionais de eSports a tempo inteiro.

O que torna o CoD tão único é o facto de a sua fórmula mudar constantemente, porque, na verdade, nunca muda. Há algo nessas campanhas de cortar a respiração, na experiência multijogador competitiva e nos enredos inovadores que ficou gravado na nossa memória para sempre.

Ainda me lembro da luta viciante de correr por espaços apertados e esquivar-me de granadas em Nuketown, ou daquela missão, «No Russian», do Modern Warfare 2, que me atingiu em cheio. É algo que me fica na cabeça. E o modo multijogador? É puro caos, mas no melhor sentido.

Provavelmente, dava para fazer uma palestra TED sobre todos aqueles jogos lendários no Nuketown ou no Terminal. Essa nostalgia é o tipo de coisa que continua a atrair-me – e a todos os outros – de volta regularmente, mesmo quando estão sempre a reinventar as coisas.

O CoD não fica acomodado – está sempre à procura de novas formas de se reinventar. Com o modo Zombies, o Battle Royale (Warzone) e os gráficos das torres. É esta fusão de nostalgia e inovação que faz com que toda a gente volte ao CoD vezes sem conta.

Como determinámos os melhores jogos da série Call of Duty

Fazer uma lista dos melhores jogos da série Call of Duty não foi nada fácil, mas quis ser justo ao avaliar a franquia CoD. Concentrei-me no que torna cada jogo memorável e notável. A história, a jogabilidade, o modo multijogador e os gráficos foram todos tidos em conta. Voltei a jogar alguns títulos adorados que tinha, como alguns Black Ops e Modern Warfare, para refrescar a memória.

Eis os fatores que analisámos:

Enredo e qualidade da campanha

Experiência multijogador e inovação

Gráficos e desempenho técnico

Modos de jogo e rejogabilidade

Recepção dos fãs e aclamação da crítica

Ao analisar em profundidade cada elemento do jogo, ficou mais fácil ter uma visão global de cada um deles e perceber por que mereciam o seu lugar no ranking.

1. Call of Duty: Black Ops 2

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 9,8/10 2012 PC, PS3, Xbox One, Xbox 360 Guerra Fria, Futuro Próximo 2025

Sinopse do jogo: O Black Ops 2 mergulha na vingança, na tecnologia e no caos da guerra do futuro.

Principais características e inovações:

Desfruta de uma história baseada em escolhas e caminhos ramificados na campanha.

e caminhos ramificados na campanha. O sistema «Pick 10» do modo multijogador revolucionou a forma como os jogadores podem configurar o seu equipamento.

Pontuação no Metacritic: 83/100 dos críticos.

Reação dos jogadores: Embora os jogadores de CoD adorem trocar insultos por causa das suas preferências, escolheram coletivamente o Black Ops 2 como o número um em várias sondagens online.

O Black Ops 2 é um dos favoritos por uma razão. A campanha foi inovadora — cada escolha contava e o modo multijogador era super envolvente. Toda a gente adorou aqueles mapas clássicos do Zombies, como o TranZit e o Buried.

O que eu gostei: Nuketown 2025. Eu era péssimo neste mapa, mas era isso que o tornava divertido.

Impacto nas vendas e no setor: Vendeu mais de 29 milhões de exemplares e influenciou bastante os jogos que se seguiram, com a narrativa baseada nas escolhas do jogador.

Ideal para: Fãs de campanhas com significado e de multijogador divertido.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Call of Duty: Black Ops

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 9,7/10 2010 PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X Guerra Fria, década de 1960

Sinopse do jogo: Este jogo leva-te a missões secretas complexas que acabam por ser alucinantes.

Principais características e inovações:

Missões baseadas em escolhas e uma história de conspiração alucinante.

e uma história de conspiração alucinante. O modo «Zombies» proporcionou horas e horas de caos em modo cooperativo.

Pontuação no Metacritic: 87/100 dos críticos.

Reação dos jogadores: Os jogadores enlouqueceram com as reviravoltas da campanha e a viagem nostálgica pelas armas da Guerra Fria. Adoraram a profundidade narrativa e o modo Zombies clássico.

O que eu gostei: A história imprevisível e o modo Zombies! Joguei isto na Wii.

Vendas e impacto na indústria: Vendeu mais de 30 milhões de exemplares. O Black Ops é um título titânico que tornou toda a franquia ainda mais conhecida.



Ideal para: Fãs de thrillers de espionagem.

3. Call of Duty: Modern Warfare

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 9,5/10 2019 PC, PS4, Xbox One Era moderna, país fictício do Médio Oriente

Sinopse do jogo: O Capitão Price está de volta. Prepara-te para missões cruas e intensas.

Principais características e inovações:

O modo de jogo «Realismo» elevou tudo a outro nível. Sem HUD, só tu e o combate puro e duro.

elevou tudo a outro nível. Sem HUD, só tu e o combate puro e duro. Jogo multiplataforma. Finalmente, podes formar uma equipa e jogar com amigos no PC, Xbox ou PlayStation.

Pontuação no Metacritic: 80/100 dos críticos.

Reação dos jogadores: As pessoas ficaram entusiasmadas por ver o Price de volta. A jogabilidade foi muito elogiada.

O que eu gostei: Um dos melhores momentos para mim foi passar despercebido naquela missão noturna com os óculos de visão noturna. Limpar as salas parecia tão real que eu fiquei a suar durante toda a missão.

Vendas e impacto na indústria: Teve um sucesso de vendas incrível — 600 milhões de dólares nos primeiros três dias. A Infinity Ward apostou mesmo tudo para que a franquia parecesse nova outra vez.

Ideal para: Fãs de realismo e de ação clássica.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

4. Call of Duty 4: Modern Warfare

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 9,4/10 2007 PC, PS3, Xbox 360 Época moderna, Médio Oriente e Europa Oriental

Sinopse do jogo: De volta à ação com o Capitão Price e o Soap. A tua missão? Impedir ameaças globais, combater terroristas e sobreviver.

Principais características e inovações:

Missões icónicas como «Todo equipado com ghillies»»

como «Todo equipado com ghillies»» As séries de mortes e as vantagens mudaram para sempre o modo multijogador.

Pontuação no Metacritic: 94/100 dos críticos.

Reação dos jogadores: Os jogadores ficaram encantados com a campanha revolucionária. Não dá para os culpar, isto foi em 2007. A maioria dos jogadores acha que este jogo redefiniu todo o género dos FPS.

O que eu gostei: Pedir ataques aéreos depois de acumular séries de mortes nunca se tornou aborrecido. A emoção de atirar de esconderijo em «Todo equipado com ghillies»», com o Capitão Price a sussurrar instruções, era algo único naquela altura.

Vendas e impacto na indústria: Um momento que marcou o género, elevou o CoD ao estatuto de superestrela. Vendeu 17 milhões de exemplares.

Ideal para: Fãs de FPS que querem uma dose de nostalgia com ação de tiro intensa.

5. Call of Duty: Modern Warfare II

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 9,3/10 2022 PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X Guerra Fria, futuro próximo (2025)

Sinopse do jogo: O Ghost e o Soap voltam a juntar-se para enfrentar uma ameaça global cada vez maior. Este novo Modern Warfare vai manter-te na ponta da cadeira.

Principais características e inovações:

Missões cooperativas que te deixam decidir como abordar cada objetivo.

como abordar cada objetivo. IA melhorada, tornando cada confronto mais desafiante, realista e inovador.

Pontuação no Metacritic: 75/100 dos críticos.

Reação dos jogadores: Todos ficaram entusiasmados por ver o Ghost de volta, e o enredo ofereceu uma boa mistura de nostalgia e ação.

O que eu gostei: Ver o Ghost e o Soap juntos outra vez foi como reencontrar velhos amigos.

Vendas e impacto no setor: Gerou mais de UM BILHÃO em receitas. Atraiu tanto os veteranos da série como novos jogadores, e lembrou a toda a gente porque é que o CoD continua a ser o rei dos FPS.

Ideal para: Fãs de longa data prontos para reviravoltas modernas em clássicos antigos.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

6. Call of Duty: Modern Warfare 2

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 9,2/10 2009 PC, PS3, Xbox 360 Era moderna, pontos nevrálgicos globais

Sinopse do jogo: O Soap, o Price e a malta estão de volta. São emoções sem parar, desde aeroportos a tiroteios na neve.

Principais funcionalidades e inovações:

O Modo Spec Ops permite-te vencer missões com os teus amigos.

permite-te vencer missões com os teus amigos. Séries de mortes ampliadas para uma melhor personalização do equipamento. Isto foi perfeito para elevar a tua estratégia e dar o teu toque pessoal a todas as tuas batalhas

Pontuação no Metacritic: 86/100 dos críticos.

Reação dos jogadores: Adoraram a adrenalina da jogabilidade multijogador intensa.

O que eu gostei: Chamar um AC-130 para semear o caos enquanto os teus amigos te aplaudiam. Absolutamente alucinante! O modo Spec Ops foi o meu favorito. Passei horas e horas com os meus amigos a tentar aperfeiçoar as nossas jogadas.

Vendas e impacto na indústria: 22,7 milhões de exemplares vendidos. Tornou-se uma referência para os jogos FPS online, tal como os outros jogos da série Modern Warfare que estão no topo.

Ideal para: Fãs de campanhas super envolventes e de um modo multijogador alucinante.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

7. Call of Duty: World at War

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 9/10 2008 PC, PS3, Xbox 360, Wii Segunda Guerra Mundial, Pacífico e Europa

Sinopse do jogo: Este título vai mergulhar-te nas brutalidades da Segunda Guerra Mundial.

Principais características e inovações:

A icónica introdução do modo Zombies ! Todos nós ficámos apaixonados por isto, não foi?

! Todos nós ficámos apaixonados por isto, não foi? A campanha da Segunda Guerra Mundial foi intensa e crua.

Pontuação no Metacritic: 84/100 dos críticos.

Reação dos jogadores: Muita gente gostou da campanha da Segunda Guerra Mundial e do modo Zombies, mas muitos jogadores acharam que a mecânica multijogador era uma porcaria, tal como a banda sonora.

O que eu gostei: O modo Zombies viciava na hora. Lembro-me da adrenalina de tapar as janelas com tábuas enquanto gritava com os meus amigos para pegarem em armas melhores. Também adorei dar cabo de tudo com o lança-chamas na Campanha.

Vendas e impacto na indústria: Vendeu mais de 15 milhões de exemplares.

Ideal para: Quem quer um pouco de caos com mortos-vivos e loucura total.

8. Call of Duty: Black Ops 3

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 8,9/10 2015 PC, PS4, Xbox One Guerra do Futuro, 2065

Sinopse do jogo: CoD encontra a ficção científica. O Black Ops III vai levar-te a mergulhar no futuro.

Principais características e inovações:

Cooperação para quatro jogadores é o que vale.

é o que vale. Introduziu as funcionalidades de correr pelas paredes e do jetpack.

Pontuação no Metacritic: 81/100 dos críticos.

Reação dos jogadores: as opiniões dividiram-se quanto ao cenário de ficção científica, mas toda a gente adorou o modo Zombies nesta edição e o multijogador foi considerado divertido. A campanha foi considerada «mediana» na maior parte das vezes.

O que eu gostei: andava a correr pelas paredes, a usar o jetpack e a abater inimigos das formas mais loucas. E o modo «Zombies»? Continua a ser um dos modos mais divertidos de jogar. Foi definitivamente aí que aprendi a nunca confiar num amigo com o último zombie.

Vendas e impacto na indústria: Este título vendeu mais de 26 milhões de cópias. O Black Ops III e o Advanced Warfare abriram um cantinho para o CoD no panorama da ficção científica.

Ideal para: Fãs de Matrix e Blade Runner, obviamente.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

9. Call of Duty: Ghosts

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 8,5/10 2013 PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Futuro próximo, pontos quentes globais

Sinopse do jogo: Entra numa guerra num futuro próximo com novas personagens, conflitos globais intensos e uma missão literalmente fora deste mundo.

Principais características e inovações:

Mapas dinâmicos. O modo multijogador ficou mais imprevisível com ambientes em constante mudança.

O modo multijogador ficou mais imprevisível com ambientes em constante mudança. Modo de Esquadrão! Gere e luta com o teu próprio esquadrão.

Pontuação no Metacritic: 78/100 dos críticos.

Reação dos jogadores: Mista — uma experiência do tipo «ou adoras ou detestas». Analisei os comentários e quase não havia jogadores que ficassem indiferentes.

O que gostei: Adorei os mapas dinâmicos. Não há nada como inundar a área para dar cabo da estratégia do teu adversário. O modo de esquadrão também trouxe uma novidade, fazendo-me sentir que tinha controlo total sobre toda a minha equipa, o que foi fantástico.

Vendas e impacto na indústria: Vendeu cerca de 21 milhões de exemplares.

Ideal para: Quem quiser experimentar algo um pouco diferente do CoD clássico. Não esperes muito tempo.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

10. Call of Duty: WWII

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 8,4/10 2017 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Segunda Guerra Mundial, Europa

Sinopse do jogo: Este é um jogo que te leva de volta ao passado. Estás mesmo nas trincheiras da Segunda Guerra Mundial, a partir da Normandia.

Principais características e inovações:

O modo «War» trouxe objetivos multijogador realmente inovadores.

trouxe objetivos multijogador realmente inovadores. Uma jogabilidade imersiva que te faz sentir como se estivesses mesmo lá.

Pontuação no Metacritic: 79/100 dos críticos.

Reação dos jogadores: Estavam todos entusiasmados com aquele ambiente cru e à moda antiga. Finalmente, algo diferente depois de todas as definições futuristas.

O que eu gostei: Sinceramente, o modo Guerra foi o que mais me marcou. Eu e o meu esquadrão tivemos um momento em que avançámos pelas linhas inimigas e a situação ficou super tensa.

Vendas e impacto na indústria: Vendeu mais de 19 milhões de exemplares. Não teve um impacto notável na indústria, mas esses números são ENORMES (como de costume).

Ideal para: Fãs de «World at War».

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

11. Call of Duty: Black Ops Cold War

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 8,3/10 2020 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Década de 1980, época da Guerra Fria

Sinopse do jogo: O Black Ops mergulha na Guerra Fria. Espiões, agentes duplos e jogos mentais por todo o lado. Tem aquela paranoia clássica do Black Ops e mantém-te sempre na expectativa.

Principais características e inovações:

Vários finais, dependendo das tuas decisões.

dependendo das tuas decisões. Integrado com o Warzone, o que foi mesmo fantástico.

Pontuação no Metacritic: 76/100 dos críticos.

Reação dos jogadores: Algumas opiniões mistas, mas no geral a galada curtiu bem aquela vibe da Guerra Fria. A nostalgia bate forte.

O que eu gostei: Esses finais múltiplos fizeram-me voltar a jogar vezes sem conta.

Vendas e impacto na indústria: Este foi um sucesso, sem surpresas, especialmente com o Warzone a atrair novos jogadores. 30 milhões de exemplares vendidos.

Ideal para: Adoras histórias de espionagem? Queres opções de campanha a sério?

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

12. Call of Duty: Black Ops 6

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 8,2/10 2024 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Anos 90, época pós-Guerra Fria

Sinopse do jogo: Um novato, mas mesmo muito bom. Acompanha os agentes renegados da CIA, Troy e Woods, enquanto perseguem o grupo paramilitar Pantheon.

Principais características e inovações:

O Sistema de Movimento Omni permite-nos correr a toda a velocidade. Adoro a mobilidade do jogador e a dinâmica dos combates.

permite-nos correr a toda a velocidade. Adoro a mobilidade do jogador e a dinâmica dos combates. Os modos multijogador melhorados oferecem-te vários estilos de missões para te divertires.

Pontuação no Metacritic: 83/100 dos críticos.

Reação dos jogadores: Sinceramente, foi um misto de reações. Algumas pessoas adoraram a atmosfera de espionagem, enquanto outras queriam voltar à sensação clássica do Black Ops.

O que eu gostei: As reviravoltas no enredo têm-me mantido viciado até agora.

Vendas e impacto na indústria: Vendeu 500 milhões de exemplares em todo o mundo e tornou-se o maior lançamento da franquia CoD.

Ideal para: Fãs de um pouco de ação da CIA.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

13. Call of Duty: Modern Warfare 3

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 8,1/10 2011 PC, PS3, PS5, Xbox 360, Wii Segunda Guerra Mundial, Teatro de Operações Europeu, Normandia

Sinopse do jogo: Junta-te ao Price e ao Soap e vai atrás do Makarov para impedir a Terceira Guerra Mundial.

Principais características e inovações:

Modo de Sobrevivência Spec Ops. Caos sem fim

Caos sem fim Imensos momentos cinematográficos épicos que encerraram a trilogia Warfare.

Pontuação no Metacritic: 88/100 atribuída pelos críticos.

Reação dos jogadores: Os fãs finalmente tiveram um desfecho ao ver o Price e o Soap a enfrentarem o Makarov.

O que gostei: Adorei o modo Survival. Não consigo esquecer como era jogar com os amigos e gritarmos uns por cima dos outros, porque estávamos a ser atingidos por uma enxurrada de inimigos.

Vendas e impacto no setor: Vendeu cerca de 30 milhões de exemplares em todo o mundo.

Ideal para: Fãs de ação multijogador intensa e quem quer ver como as histórias do Soap e do Price se desenrolam.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

14. Call of Duty: Infinite Warfare

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 8/10 2016 PC, PS4, Xbox One Futuro, Guerra Espacial

Sinopse do jogo: O CoD vai para o espaço. Prepara-te para uma aventura no sistema solar.

Principais características e inovações:

Combate em gravidade zero. A viver ao máximo a nossa vida de cosmonautas.

A viver ao máximo a nossa vida de cosmonautas. As batalhas espaciais foram uma novidade.

Pontuação no Metacritic: 77/100 dos críticos.

Reação dos jogadores: super polarizada. A mesma história de sempre: alguns de vocês adoraram o novo toque de ficção científica. Outros detestaram.

O que eu gostei: Pessoalmente, achei que os combates espaciais eram épicos.

Vendas e impacto na indústria: Não vendeu tão bem como outros títulos, mas conquistou fãs dedicados que adoraram a aposta ousada que trouxe o SPACE.

Ideal para: Amantes do espaço.

15. Call of Duty: Advanced Warfare

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 7,9/10 2014 PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 Futuro próximo, empresa militar privada.

Sinopse do jogo: Mais um título de ficção científica. Vais vestir exotrajes. Até o Kevin Spacey aparece como CEO da Atlas.

Principais características e inovações:

Exotrajes. Aprender a manobrá-los foi incrível. O combate parecia inovador com saltos duplos e impulsos rápidos.

Aprender a manobrá-los foi incrível. O combate parecia inovador com saltos duplos e impulsos rápidos. As armas futuristas têm um impacto diferente.

Pontuação no Metacritic: 83/100 dos críticos.

Reação dos jogadores: O enredo teve críticas muito mistas. Mas os exoternos? Bem, os jogadores adoram a mobilidade. O que eu gostei: Aqueles exoternos eram mesmo incríveis. Sim, eu sei que já disse isso três vezes. Adorei dar impulso pelo mapa e surpreender os inimigos vindo de cima.

Vendas e impacto na indústria: Não consegui encontrar números concretos, mas vendeu bem e impulsionou uma nova tendência que nos ajudou a mudar para um ambiente diferente.

Ideal para: Fãs do CoD que querem uma nova abordagem e não se importam com ficção científica.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

16. Call of Duty: Vanguard

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 7,8/10 2021 PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X Segunda Guerra Mundial, frentes globais

Sinopse do jogo: O arco narrativo de Vanguard volta a mergulhar na Segunda Guerra Mundial, mas a partir de várias perspetivas.

Principais características e inovações:

Muita variedade. A história é contada através de várias personagens.

A história é contada através de várias personagens. O modo multijogador incluiu destruição tática! Quebra coisas e altera o desenrolar da batalha.

Pontuação no Metacritic: 73/100 segundo os críticos.

Reação dos jogadores: Mais uma vez, muito mista. Alguns jogadores ficaram super entusiasmados por voltar a jogar sobre a Segunda Guerra Mundial. Outros acharam que, a esta altura, já era um tema um pouco batido. Muitos jogadores acharam que as diferentes perspetivas das personagens acrescentavam alguma profundidade, mas isso não agradou a toda a gente.

O que eu gostei: A destruição tática. Adorei derrubar paredes no modo multijogador. Gostava mesmo que tivessem esta funcionalidade em todos os jogos.

Vendas e impacto na indústria: 7,2 milhões de exemplares vendidos até 2022. Não atingiu os números dos seus antecessores, mas mesmo assim encontrou o seu público.

Ideal para: Fãs do CoD WWII que querem uma abordagem diferente e mais enredo.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

17. Call of Duty: Warzone

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 7,7/10 2022 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Battle Royale sem fim

Sinopse do jogo: O Battle Royale do CoD, o Warzone, permite-te entrar em Verdansk com 150 jogadores.

Principais funcionalidades e inovações:

Mecânica do Gulag. Se ganhares um 1 contra 1, ganhas uma segunda oportunidade.

Se ganhares um 1 contra 1, ganhas uma segunda oportunidade. Atualizações constantes para a evolução contínua do jogo.

Pontuação no Metacritic: 79/100 dos críticos.

Reação dos jogadores: Bastante má. Muitos jogadores queixam-se de bugs.

O que gostei: Gostei do Gulag, mas não no sentido negativo.

Vendas e impacto na indústria: É um jogo free-to-play, por isso não tem números de vendas, mas posso dizer que chegou a mais de 100 milhões de jogadores.

Ideal para: tiroteios ao estilo CoD num formato battle royale.

18. Call of Duty: Black Ops 4

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 7,6/10 2018 PC, PS4, Xbox One Futuro, missões multinacionais de operações secretas

Sinopse do jogo: O Black Ops 4 dispensa a campanha narrativa e vai direto ao modo multijogador a todo o vapor, com battle royale, zombies e os modos clássicos em equipa.

Principais características e inovações:

Modo Blackout : A primeira tentativa do CoD no battle royale. É o caos total.

: A primeira tentativa do CoD no battle royale. É o caos total. Zombies: Mapas maiores, mais easter eggs, mais confusão.

Pontuação no Metacritic: 83/100 dos críticos.

Reação dos jogadores: Sei que muitos dos meus amigos adoraram o Blackout, mas alguns fãs incondicionais da campanha sentiram-se excluídos.

O que eu gostei: Ganhar o Blackout pela primeira vez foi uma descarga de adrenalina. Lembro-me do último círculo, com tudo a depender de um tiro de atirador. O Zombies expandido também foi épico para as noites de cooperação.

Vendas e impacto na indústria: Sólido, mas os fãs da campanha não ficaram muito entusiasmados.

Ideal para: Viciados em multijogador e fãs de battle royale.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

19. Call of Duty 2

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 7,5/10 2005 PC, Xbox 360 Segunda Guerra Mundial, frentes europeias e norte-africanas

Sinopse do jogo: O C all of Duty 2 leva-te a viver o caos da Segunda Guerra Mundial. Invade os campos de batalha por toda a Europa e Norte de África.

Principais características e inovações:

Saúde que se regenera . Acabaram-se os kits de saúde, basta esperar que a saúde se recupere.

. Acabaram-se os kits de saúde, basta esperar que a saúde se recupere. Batalhas com montes de NPCs! As batalhas parecem vivas — ação constante por todo o lado.

Pontuação no Metacritic: 89/100 dos críticos.

Reação da comunidade: Toda a gente enlouqueceu com a invasão de Pointe du Hoc. Era como um filme que tu controlavas.

O que eu gostei: Jogar o Dia D em Pointe du Hoc parecia real. Foi por isso que não parei de repetir essa missão. Explosões, gritos. Bastante intenso para um jogo mais antigo.

Impacto nas vendas e no setor: Um enorme sucesso — um dos melhores jogos do lançamento da Xbox 360.

Ideal para: Fãs de experiências intensas e em grande escala da Segunda Guerra Mundial.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

20. Call of Duty

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e período histórico ⭐ 7,4/10 2003 PC Segunda Guerra Mundial, Teatro de Operações Europeu

Sinopse do jogo: O CoD original que deu início a tudo. Luta pela Segunda Guerra Mundial no teatro de operações europeu.

Principais características e inovações:

Muda de aliados . Joga na pele de americanos, britânicos e soviéticos.

. Joga na pele de americanos, britânicos e soviéticos. Jogabilidade em esquadrão! Menos «lobo solitário», mais trabalho de equipa.

Pontuação no Metacritic: 91/100 dos críticos.

Reação da comunidade: Foi isto que deu início à nossa obsessão por jogos FPS. Captou na perfeição aquela sensação de combate intenso em equipa que é difícil de esquecer.

O que eu gostei: Alternar entre as diferentes forças aliadas foi uma experiência super original.

Vendas e impacto na indústria: 4,5 milhões de exemplares vendidos. Deu início a toda a franquia. Claro, teve um impacto enorme nos futuros jogos FPS.



Ideal para: Jogadores que querem ver o início desta franquia lendária.

21. Call of Duty 3

A nossa pontuação Ano de lançamento Plataformas Cenário e Período Histórico ⭐ 7,3/10 2003 PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, Wii Segunda Guerra Mundial, Teatro de Operações Europeu

Sinopse do jogo: O Call of Duty 3 leva-te diretamente para a campanha da Normandia.

Principais características e inovações:

Os «momentos de jogadas ensaiadas» ofereciam-te grandes batalhas encenadas por todo o lado. Tinha um estilo bem ao estilo de Hollywood e fazia-te sentir como se estivesses num filme de ação. Uma experiência de loucos naquela altura.

ofereciam-te grandes batalhas encenadas por todo o lado. Tinha um estilo bem ao estilo de Hollywood e fazia-te sentir como se estivesses num filme de ação. Uma experiência de loucos naquela altura. Combate com veículos no modo multijogador. Finalmente pudeste conduzir jipes e causar o caos com os amigos.

Pontuação no Metacritic: 82/100 dos críticos.

Reação da comunidade: As pessoas adoraram as grandes cenas de ação, mas concordaram que não estava ao nível do salto de qualidade que o CoD 2 deu.

O que eu gostei: Eu adorava os jipes no modo multijogador. Fazer corridas com os amigos e tentar não bater no inimigo era metade da diversão.

Vendas e impacto na indústria: Não foi revolucionário, mas ainda assim teve vendas sólidas.



Ideal para: Fãs da Segunda Guerra Mundial e de grandes batalhas com veículos.

Comparando as épocas dos jogos Call of Duty

Quando olho para a evolução do CoD, é incrível ver quantas novidades os criadores trouxeram à luz e como cada era foi diferente. No entanto, conseguiram manter aquele toque característico do CoD pelo qual os fãs se apaixonaram. É essa mistura de intensidade, adrenalina pura e uma narrativa fantástica que fez com que cada jogo fosse especial para os jogadores de todo o mundo e para mim também.

Época da Segunda Guerra Mundial

Caos total, sem equipamento de alta tecnologia . Lembras-te do «World at War»? Avançar pelas trincheiras com munições a escassear, a sentir cada explosão? Pois, é isso mesmo.

. Lembras-te do «World at War»? Avançar pelas trincheiras com munições a escassear, a sentir cada explosão? Pois, é isso mesmo. As batalhas eram pessoais. Parecia que cada missão importava.

Guerra Moderna

Esta era foi inspirada em Hollywood. Os riscos elevados, as séries de abates e os tiroteios de outro nível faziam-te sentir ou como um chefe ou como um zé-ninguém.

Os faziam-te sentir ou como um chefe ou como um zé-ninguém. Lançar um ataque aéreo de precisão depois de uma boa série de mortes era uma experiência INCRÍVEL. Nem me faças falar do AC-130.

Cenário futurista

Toda a tecnologia, jatos, corridas pelas paredes, drones e exo-fatos faziam-me sentir como se fosse um justicheiro. Pensa no CoD Advanced Warfare.

faziam-me sentir como se fosse um justicheiro. Pensa Embora esta era tenha recebido críticas mistas, achei que foi uma abordagem inovadora à franquia e foi divertido. Não esperava que os criadores ficassem acomodados e estagnassem numa única era durante décadas. Fazia todo o sentido tentar uma perspetiva diferente.

Inovações no modo multijogador joga Call of Duty

O modo multijogador do CoD era onde as amizades e o espírito de camaradagem se formavam ou se desmoronavam completamente (por um período temporário). Sejamos realistas. Isso já me aconteceu algumas vezes. Cada jogo ia acrescentando algo novo ao modo multijogador e isso mantinha-nos viciados, quer ficássemos chateados ou não. Para relembrar alguns:

Séries de mortes e vantagens

O Modern Warfare conquistou-nos com as séries de mortes . Pareciam o máximo e a maioria de nós sentia-se como um deus quando conseguia fazê-las. Por isso, claro, isso entra na lista das principais inovações ao longo dos anos.

. Pareciam o máximo e a maioria de nós sentia-se como um deus quando conseguia fazê-las. Por isso, claro, isso entra na lista das principais inovações ao longo dos anos. Para mim, as vantagens foram uma verdadeira revolução no jogo. Fizeram com que cada equipamento parecesse personalizado. Ainda me lembro de escolher entre «Stopping Power» ou «Sleight of Hand»».

Personalização – Sistema «Pick 10» (Black Ops 2)

Adorei isto. O facto de poderes livrar-te de coisas de que não precisavas era uma funcionalidade muito necessária.

Battle Royale – Warzone

Lembrei-me de todo aquele entusiasmo. Já não se tratava só de rácios de mortes/abates. Era pura e simplesmente a sobrevivência do mais forte. Provavelmente um dos meus favoritos no modo multijogador. Não havia nada como a descarga de dopamina de dar o tiro final para garantir a vitória, depois de 149 outros terem sido abatidos primeiro.

E ainda hoje entro no jogo para reviver alguns desses momentos.

As melhores campanhas joga Call of Duty

Nem todos os jogos tinham boas campanhas, mas algumas delas eram ÉPICAS.

Modern Warfare (2007)

A campanha elevou a fasquia para os jogos seguintes e é uma das principais razões pelas quais o CoD disparou para o topo. Missões como a de «Todo equipado com ghillies»» pareciam tão reais porque cada pequeno movimento contava. Fazia-me sentir como se estivesse mesmo num thriller militar, enquanto rastejava de barriga para baixo e tentava não ser detetado. Obrigava-me a ser paciente, estratégico e preciso. O que estava em jogo parecia tão real que dava arrepios.

Modern Warfare 2 (2009)

Tinhas três missões inesquecíveis e loucas numa só campanha: «Whiskey Hotel», «The Gulag» e «No Russian». As duas primeiras faziam-te sentir parte de algo maior, por causa das missões de alto risco na Casa Branca e da invasão de uma prisão russa.

A terceira: «No Russian» abalou a comunidade de jogadores. Mostrou-te a corrupção brutal e a perda de moral na esteira da destruição. O objetivo da missão era levar-te até ao cerco mais íntimo do antagonista e mostrar até onde ele era capaz de ir para atingir os seus objetivos (Makarov). Ele usa-te para executar um ataque em grande escala e, depois, incrimina os americanos pelos seus ataques, para desencadear uma guerra total entre a Rússia e os EUA.

Próximos lançamentos e rumores sobre Call of Duty

Enquanto vasculhava as notícias sobre o CoD na Internet, encontrei algumas coisas bem interessantes:

Colaborações no Black Ops 6 : Alguns vazamentos sugerem que o Black Ops 6 poderá incluir algumas parcerias com outras franquias populares, como o Doom, o Halo e o Gears of War. Espera-te a skins e armas dessas séries.

: Alguns vazamentos sugerem que o Black Ops 6 poderá incluir algumas parcerias com outras franquias populares, como o Doom, o Halo e o Gears of War. Espera-te a skins e armas dessas séries. Títulos futuros vazados : Alguns vazamentos importantes parecem dar pistas sobre planos para jogos do CoD em 2025 e 2026. Aparentemente, já estão a decorrer os primeiros testes para o Warzone 3.

: Alguns vazamentos importantes parecem dar pistas sobre planos para jogos do CoD em 2025 e 2026. Aparentemente, já estão a decorrer os primeiros testes para o Warzone 3. Cenário da Guerra do Golfo : Alguns relatos dizem que o próximo CoD poderá passar-se durante a Guerra do Golfo, marcando um regresso à jogabilidade histórica.

: Alguns relatos dizem que o próximo CoD poderá passar-se durante a Guerra do Golfo, marcando um regresso à jogabilidade histórica. Atualizações do mapa do Warzone : Está a ser desenvolvido um novo mapa chamado Avalop. Espera-se que seja lançado em 2025 e deverá combinar montanhas e zonas urbanas.

: Está a ser desenvolvido um novo mapa chamado Avalop. Espera-se que seja lançado em 2025 e deverá combinar montanhas e zonas urbanas. Regresso de Verdansk: O popular mapa Verdansk do MW deverá regressar na primavera de 2025. Vai trazer de volta um pouco daquela vibração clássica do Battle Royale.

Vamos ir-te mantendo a par das novidades à medida que forem surgindo, por isso fica connosco para acompanhares tudo.

Dicas para escolheres o jogo Call of Duty certo para ti

Quer tenhas acabado de começar a jogar ou estejas a retomar a série, escolher o jogo certo depende apenas do que te apetece. Vamos explicar-te tudo.

Fãs da campanha : se o que te interessa é o enredo, podes começar com clássicos de peso como o Modern Warfare (2007) . Se gostas de reviravoltas, começa com o Black Ops (2010) para algumas surpresas de enrolar a cabeça.

: se o que te interessa é o enredo, podes começar com clássicos de peso como . Se gostas de reviravoltas, começa com para algumas surpresas de enrolar a cabeça. Fãs do modo multijogador: se gostas de dominar os outros, experimenta o Modern Warfare (2019), com mapas épicos e modos suficientes para te manter acordado até de manhã (por favor, não faças isso).

se gostas de dominar os outros, experimenta com mapas épicos e modos suficientes para te manter acordado até de manhã (por favor, não faças isso). Coisas do futuro: Se adoras ficção científica, então começa por Infinite Warfare ou Advanced Warfare.

Tenho de dar crédito ao Modern Warfare (2019). É um excelente ponto de partida porque é suficientemente moderno para os jogadores de hoje e para a vossa geração alfa, mas ainda mantém aquela vibração clássica do CoD que toda a gente adora e que faz do jogo o que ele é. Ideal para veteranos. Pergunta a ti mesmo se gostas da campanha ou do multijogador e depois mergulha de cabeça.

Como arranjar as melhores ofertas nos jogo s Call of Duty?

Comprar jogos faz a tua carteira chorar. Mas não tem de ser assim. Compra com jeito, não compres sem pensar. Arranja os teus jogos do CoD sem gastares as tuas poupanças para a reforma. Eu trato disso por ti.

Promoções sazonais : A primeira regra? Espera pelas grandes promoções. Black Friday, promoções de verão, etc. Tem paciência e compra na altura certa. Os preços podem descarregar.

: A primeira regra? Espera pelas grandes promoções. Black Friday, promoções de verão, etc. Tem paciência e compra na altura certa. Os preços podem descarregar. Fica atento às lojas de chaves e aos pacotes: inscreve-te numa newsletter para receberes atualizações instantâneas e fica de olho nos pacotes para aproveitares ao máximo. Os códigos promocionais também são uma boa opção.

Jogar não tem de custar uma fortuna. Tal como farias num jogo, espera pelos momentos certos e visita as lojas certas. Também podes encontrar imensos extras do CoD, como pontos, skins e pacotes completos, a preços fantásticos na Eneba.

Perguntas frequentes

Preciso de jogar os jogos joga Call of Duty por ordem?

Não. Cada jogo tem uma história diferente. Algumas sequelas seguem personagens de jogos anteriores, mas podes começar por onde quiseres.

Qual é o jogo Call of Duty com o melhor modo multijogador?

É difícil escolher o melhor, mas diria que é o Modern Warfare (2019). Tem cross-play, ação rápida e uma jogabilidade equilibrada.

Existem jogos Call of Duty gratuitos disponíveis?

O CoD Warzone é gratuito. É um battle royale que podes jogar quando quiseres. Sem paywall.

Qual é o Call of Duty mais popular neste momento?

O Black Ops 6 está a arrasar neste momento, desde que foi lançado em outubro de 2024. Experimenta-o.

Posso jogar jogos joga Call of Duty em várias plataformas?

Sim. Desde o MW 2019 que a maioria dos jogos CoD suporta o jogo entre plataformas. Junta-te a uma equipa, se quiseres.