Crítica de «Indiana Jones e o Grande Círculo» – A aventura do Indy pela qual esperámos décadas

As discussões sobre a crítica de «Indiana Jones e o Grande Círculo» acabam sempre por voltar à mesma coisa: isto finalmente parece outra vez uma verdadeira aventura do Indiana Jones.

A MachineGames pega no ADN de ação furtiva dos seus jogos «Wolfenstein» e transforma-o num jogo de ação e aventura na primeira pessoa, centrado na exploração, na resolução de quebra-cabeças, em disfarces e em fugas improvisadas que parecem tiradas diretamente de uma cena de um filme do Spielberg.

Desenvolvido pela MachineGames e publicado pela Bethesda Softworks sob a alçada da Xbox Game Studios, «Indiana Jones e o Grande Círculo» foi lançado a 9 de dezembro de 2024 para Xbox Series X|S e PC através do Steam e da Microsoft Store, estando disponível desde o primeiro dia no Game Pass Ultimate e no PC Game Pass .

A versão para PS5 seguiu-se a 17 de abril de 2025 com melhorias para a PS5 Pro, enquanto a versão para uma Nintendo Switch 2 chegou a 12 de maio de 2026. O preço é de 69,99 dólares para a Edição Standard e 99,99 dólares para a Edição Premium, que inclui acesso antecipado e a expansão DLC «A Ordem dos Gigantes»».

Em termos de crítica, a receção tem sido muito positiva em todos os aspetos. As pontuações no Metacritic situam-se atualmente nos 86 para uma Xbox Series X|S e nos 87 para PC, enquanto o OpenCritic o coloca no 96.º percentil dos jogos avaliados. Além disso, terminou 2024 como o jogo exclusivo para consola Xbox com melhor classificação do ano.

Esta análise do jogo «Indiana Jones e o Grande Círculo» detalha o que realmente faz com que a experiência resulte: seis locais históricos espalhados pelo mundo, sistemas de furtividade que recompensam a improvisação, a interpretação surpreendentemente excelente de Troy Baker no papel de Indy e se a narrativa cinematográfica compensa o combate corpo a corpo um pouco desajeitado e a forte dependência de cenas cinematográficas.

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Faltou-me esta sensação de Indy

Comecei a escrever esta crítica «Indiana Jones e o Grande Círculo» à espera de uma aventura divertida baseada na série e acabei genuinamente surpreendido com a forma confiante como o jogo percebe o que torna o Indy especial.

Género Jogo de ação e aventura na primeira pessoa que mistura furtividade, quebra-cabeças ambientais e combate corpo a corpo Jogabilidade principal Mergulha em locais históricos, procura pistas, usa disfarces para passar despercebido pelos guardas, resolve quebra-cabeças arqueológicos «reais» e usa o teu chicote para desvendar o mistério do Grande Círculo Maior ponto forte Sem dúvida a adaptação mais fiel de sempre; detalhes impressionantes de viagens pelo mundo; a melhor atuação da carreira de Troy Baker; e quebra-cabeças que realmente desafiam o teu cérebro Maior fraqueza Combate corpo a corpo desajeitado e impreciso; cenas cinematográficas longas e frequentes que podem interromper o fluxo do jogo; e segmentos de mundo semiaberto que carecem da «magia do cinema» Veredicto claro Uma das melhores adaptações de jogos baseados em licenças dos últimos anos; essencial para os fãs do Indy, altamente recomendado para quem gosta de jogos de aventura e furtividade, uma compra óbvia no dia do lançamento para os assinantes do Game Pass Data de lançamento 9 de dezembro de 2024 (Xbox Series X|S + PC) | 17 de abril de 2025 (PS5) | 12 de maio de 2026 (Nintendo Switch 2) Plataformas Xbox Series X|S, PC (Steam + Microsoft Store), PS5 (versão melhorada para PS5 Pro), Nintendo Switch 2 Preço Edição Standard 69,99 $ / Edição Premium 99,99 $ | Incluído desde o primeiro dia no Game Pass Ultimate + PC Game Pass Ideal para Fãs dos filmes do Indiana Jones, assinantes Adquire o Game Pass Ultimate e fãs de Tomb Raider ou de simulações imersivas que adoram uma jogabilidade movida pela curiosidade Game Pass O acesso no primeiro dia é exclusivo dos planos Game Pass Ultimate e PC Game Pass; os utilizadores Adquire o Game Pass Standard não têm acesso DLC A expansão da história «A Ordem dos Gigantes»» (lançada em setembro de 2025); incluída na Edição Premium ou disponível para compra separadamente

Isto não é uma fantasia de poder cheia de ação como o Uncharted, nem um jogo de tiros disfarçado de jogo de aventura. Como descobri enquanto escrevia esta crítica ao «Indiana Jones: O Grande Círculo»», o jogo é mais lento, mais intrigante e muito mais focado na furtividade, na exploração e na resolução de quebra-cabeças do que eu esperava – e, sinceramente, é exatamente por isso que funciona.

O maior trunfo aqui é a autenticidade. Desde as ruínas empoeiradas e as pistas enigmáticas até à sensação constante de «eu não devia, de forma alguma, estar aqui», a MachineGames acertou em cheio no tom dos filmes originais.

O Troy Baker também merece muito crédito. Em vez de tentar imitar o Harrison Ford à letra, ele capta o charme, o sarcasmo e a improvisação exausta do Indy de uma forma que parece natural ao fim de algumas horas.

Dito isto, as falhas são reais. O combate corpo a corpo parece mais estranho do que satisfatório na maioria das vezes, algumas cenas cinematográficas arrastam-se demasiado e as áreas de exploração semiabertas não são nem de longe tão fortes como as sequências da história com um enredo bem definido.

Ainda assim, se gostas de jogos de aventura com muita ação furtiva, quebra-cabeças ambientais e experiências cinematográficas para um jogador, este é um dos melhores jogos licenciados lançados nos últimos anos e uma recomendação especialmente fácil para quem tem o Game Pass.

É como um quarto filme perdido

Entrar nesta aventura para fazer uma crítica ao jogo «Indiana Jones e o Grande Círculo» parece menos que estás a jogar um spin-off licenciado e mais que estás a descobrir uma obra-prima cinematográfica esquecida.

Ambientada em 1937, a história encaixa-se na perfeição entre «Os Caçadores da Arca Perdida» e «A Última Cruzada». Capta aquela época específica da vida do Indy em que a sua perspicácia é tão afiada quanto o seu chicote.

A história começa no Marshall College antes de se transformar numa conspiração global envolvendo o Grande Círculo: um misterioso alinhamento de locais sagrados antigos que uma conspiração fascista, liderada pelo enigmático Emmerich Voller, está desesperada por explorar.

Esta viagem não é só uma série de níveis estáticos; é uma odisseia pelo mundo que te leva desde os salões de mármore do Vaticano até às ruínas banhadas pelo sol do Egito e aos picos gelados dos Himalaias.

Cada local foi criado com uma incrível precisão histórica. Não estás apenas de passagem; estás a fazer arqueologia num mundo que parece fisicamente realista e rico em detalhes.

A ajudar-te a enfrentar estes perigos está a Helena Shaw, uma aliada astuta e imprevisível cujas motivações te deixam muitas vezes na dúvida. A sua dinâmica com o Indy reflete na perfeição a fórmula clássica do cinema, de atrito e respeito mútuo, tornando-a facilmente uma das personagens originais mais marcantes que vimos nos últimos anos.

Embora o jogo tenha sido desenvolvido em estreita colaboração com da Lucasfilm Games, a verdadeira magia está na interpretação.

O próprio Harrison Ford elogiou a interpretação de Troy Baker, que capta a voz icónica do Indy e a sua fisicalidade combativa sem parecer uma imitação vazia. Como referi nesta crítica a «Indiana Jones: O Grande Círculo»», o trabalho de voz é uma verdadeira obra-prima que sustenta toda a experiência.

No entanto, há um ponto a ter em conta: o jogo tem imensas cenas cinematográficas. São longas, cinematográficas e frequentes: uma escolha de design deliberada da MachineGames para manter um ritmo com qualidade de filme.

Embora muitos vão adorar a apresentação ao estilo de Spielberg, alguns podem achar frustrantes as interrupções constantes na jogabilidade. Quer estejas à procura de uma crítica para PC ou para a versão de «Indiana Jones: O Grande Círculo»» na PS5, vais ver que é uma história independente que não requer nenhum conhecimento prévio do jogo, mas a tua experiência vai ser definitivamente mais rica se fores fã da trilogia original.

Pronto para te meteres na pele do Indy? Arranja uma chave do Steam.

Furtividade, chicotes e arqueologia a sério

Para perceberes como é a experiência diária do jogo nesta análise de «Indiana Jones e o Grande Círculo», tens de ir além dos clichés típicos dos jogos de ação e aventura. Em vez de um mundo aberto sem sentido, cada um dos seis locais principais do jogo funciona como uma área semiaberta, repleta de objetivos centrais da história, missões secundárias opcionais e segredos ambientais.

A filosofia de design aproxima-se mais de uma «simulação imersiva» do que de um mundo aberto convencional; a curiosidade é o teu maior trunfo, embora o jogo nunca te obrigue a interagir com todos os elementos opcionais.

Enquanto quem se apressar a seguir o caminho principal vai encontrar uma experiência mais concisa e com um ritmo melhor, os jogadores que dedicarem tempo a explorar a fundo vão descobrir uma profundidade muito maior no mundo.

A furtividade é a base da experiência. O jogo recompensa fortemente uma abordagem que prioriza a furtividade, permitindo que o Indy use disfarces que encontra para se misturar com facções inimigas, rastejar por sistemas de ventilação e tirar partido de coberturas ambientais.

Em vez das regras rígidas de um jogo de furtividade tradicional, os sistemas aqui são fluidos e contextuais, parecendo-se mais com a «furtividade social» oportunista da série Hitman. Se és fã do género e queres aperfeiçoar ainda mais essas habilidades, a nossa seleção dos melhores jogos de furtividade traz muitas outras excelentes opções para te manteres nas sombras.

Podes distrair os guardas com objetos atirados ou passar por eles sem dares nas vistas; quem adotar essa estratégia vai achar o jogo muito mais gratificante do que quem tentar avançar à força, já que o combate aberto foi concebido para ser difícil e menos satisfatório.

O elemento que mais se destaca, no entanto, é o design dos quebra-cabeças. Não se trata apenas de tarefas simples como puxar alavancas; são quebra-cabeças ambientais que exigem a experiência do Indy como arqueólogo. Vais passar algum tempo a ler inscrições antigas, a alinhar mecanismos celestes e a combinar elementos do ambiente para desbloquear câmaras escondidas.

Não te limitas a passar por estas provas sem pensar; tens mesmo de parar e usar a cabeça. Fiquei constantemente surpreendido com a quantidade de soluções diferentes que estão escondidas no ambiente, oferecendo-te normalmente várias formas de resolver o mesmo enigma, dependendo da perspetiva que adotares.

Como referi nesta análise de «Indiana Jones: O Grande Círculo»» para a PS5, esta é facilmente a parte mais consistente do jogo. Os quebra-cabeças parecem «verdadeira» arqueologia, conseguindo fazer-te sentir como um estudioso de classe mundial, mesmo enquanto suas durante a tua próxima grande aventura.

O chicote é fundamental tanto para esta exploração como para as lutas ocasionais. É o elemento mecânico mais gratificante do jogo, funcionando como uma ferramenta versátil para balançar sobre abismos, puxar alavancas à distância ou desarmar inimigos a meio do combate. Mantém-se consistentemente útil em todos os seis locais e parece profundamente integrado na temática.

Para te manteres a par de tudo, tens o Livro de Aventuras. Tal como se explica nesta crítica «Indiana Jones e o Grande Círculo», este caderno funciona tanto como um diário narrativo como uma ferramenta essencial para resolver enigmas, onde cruzar informações com os mapas é fundamental

Se há algum ponto fraco na experiência, é sem dúvida o combate corpo a corpo. Embora o Indy devesse ser aquele tipo de lutador aguerrido, do tipo «dá-lhes com uma cadeira», os controlos parecem bastante desajeitados e imprecisos, com uma resposta aos golpes que fica um pouco fraca e insatisfatória.

E não sou, de certeza, o único que se sentiu assim; é praticamente a única coisa em que toda a gente parece concordar que é a parte mais fraca do jogo. Há tiroteios, mas são deliberadamente limitados, já que o design te incentiva ativamente a evitar o confronto e a optar pela furtividade, em vez do confronto direto.

O ritmo também abranda um pouco durante aqueles segmentos semiabertos que fazem a ponte entre os grandes momentos da história. Embora seja divertido simplesmente passear por aí, estas partes parecem, sem dúvida, um pouco menos «mágicas como no cinema» do que as cenas principais.

Se és do tipo que tem de completar tudo ao pormenor, fica a saber que parte do conteúdo secundário se assemelha mais a trabalho rotineiro do que a algo com a qualidade de um grande sucesso. Mas desde que estejas aqui pelo ciclo principal de lutar com o chicote, esgueirar-te e desvendar a história, a experiência continua a ser incrível.

Sessenta dólares ou um mês de Game Pass?

Então, vale a pena comprar o «Indiana Jones: O Grande Círculo»»? Para responder a isso, primeiro tens de ver como acedes aos teus jogos, porque a relação qualidade/preço muda drasticamente consoante sejas assinante ou tenhas comprado o jogo à vista.

Para quem tem uma subscrição ativa Adquire o Xbox Game Pass Ultimate ou Assinatura do PC Game Pass, esta é a resposta «sim» mais fácil do ano. Para esta análise Joga o «Indiana Jones: O Grande Círculo»» para a Xbox, vale a pena referir que o jogo entrou no serviço no próprio dia do seu lançamento, a 9 de dezembro de 2024; por isso, se a tua subscrição estiver ativa, já tens acesso total à mais recente aventura internacional do Indy.

Se a tua subscrição expirou, comprar uma chave de 1 mês Adquire o Game Pass Ultimate na Eneba, que normalmente custa entre 10 e 13 dólares, é facilmente a forma mais económica de jogares. Mas fica a saber que o Game Pass Standard não inclui este título; quem estiver nesse nível específico vai ter de atualizar a assinatura ou comprar o jogo à parte.

Se preferires ter os teus jogos em propriedade total, a Edição Standard, que custa 69,99 dólares, é um investimento significativo. Estás a pagar por uma experiência cinematográfica de alta qualidade que demora cerca de 12 a 15 horas a concluir a narrativa principal, ou mais perto de 20 a 25 horas se fores o tipo de arqueólogo que insiste em descobrir todas as missões secundárias e segredos escondidos.

Para os superfãs, a Edição Premium, de 99,99 dólares, inclui a expansão da história «A Ordem dos Gigantes»». Lançado em setembro de 2025, este DLC oferece um acréscimo narrativo substancial para quem ainda não está pronto para pendurar o chapéu de fedorá assim que os créditos rolarem.

Para quem não é assinante e está atento ao orçamento, vale a pena esperar pelas promoções. Os títulos da própria Microsoft costumam ter descontos de 30 a 40% no prazo de um ano após o lançamento, o que te pode poupar cerca de 20 a 28 dólares. Como se trata de uma campanha para um jogador, centrada na história e com replayability limitada, não vais perder nenhum momento «ao vivo» da comunidade por esperares.

Embora as várias abordagens furtivas e os quebra-cabeças ambientais ofereçam alguma flexibilidade se decidires voltar a jogar, a maioria dos jogadores vai achar que basta uma jogada completa. Em última análise, como descobrimos nesta análise de «Indiana Jones e o Grande Círculo»», o valor aqui não está nos ciclos infinitos de repetição, mas na qualidade excecional de cada hora passada na pele do Indy.

Qualidade de museu: porque é que os ambientes são as verdadeiras estrelas

A experiência visual e sonora de «Indiana Jones e o Grande Círculo» é um grande trunfo para a equipa da MachineGames. Eles criaram isto com base no «Motor», uma versão personalizada do motor id Tech 7, e não jogaram pelo seguro. O ray tracing não foi só uma ideia de última hora; foi um requisito básico desde o primeiro dia.

Como a iluminação estava enraizada no ADN do jogo, a forma como a luz muda à medida que passas de uma selva banhada pelo sol para uma tumba escura, iluminada apenas por velas, é surpreendentemente realista. Estamos a falar de um decaimento natural da luz e de sombras de contato que fazem com que cada pedra antiga e cada corredor empoeirado pareçam um lugar real que podes esticar a mão e tocar.

Se estiveres a jogar no PC com uma placa NVIDIA topo de gama, podes ativar o Path Tracing ao máximo. Consume imensos recursos, mas oferece um nível de precisão de iluminação que as consolas simplesmente não conseguem igualar. É, sem dúvida, o que há de mais «próxima geração» neste jogo.

A equipa de arte fez claramente o seu trabalho de casa em todos os seis locais principais. Quer estejas a esgueirar-te pelos salões de mármore do Vaticano, a caminhar pelos Himalaias ou a perder-te nos templos da Tailândia, os ambientes parecem vividos e fruto de muita pesquisa. Vais dar por ti a fazer uma pausa só para observar as esculturas numa parede ou a forma como a luz incide sobre uma relíquia.

Esse nível de detalhe estende-se também às personagens. O Troy Baker não se limita a ter a voz do Indy; as suas expressões e movimentos estão tão perfeitamente alinhados com a imagem do Harrison Ford que chega a ser quase assustador. Tudo isto é acompanhado por uma banda sonora inspirada em John Williams, com um tom perfeito, e por paisagens sonoras que fazem com que cada estalido do chicote pareça tátil.

Que equipamento deves levar para a escavação?

PC – O máximo: Se tiveres uma placa gráfica capaz de fazer Path Tracing, esta é a experiência visual definitiva.

Se tiveres uma placa gráfica capaz de fazer Path Tracing, esta é a experiência visual definitiva. Xbox Series X e PS5 – O ponto ideal: ambas as consolas são notavelmente comparáveis e potentes. Como vais ver em qualquer análise joga o «Indiana Jones: O Grande Círculo»» para a Xbox, as versões para consola continuam a ter um aspeto incrível, mesmo sem os extras de iluminação topo de gama do PC.

ambas as consolas são notavelmente comparáveis e potentes. Como vais ver em qualquer análise joga o «Indiana Jones: O Grande Círculo»» para a Xbox, as versões para consola continuam a ter um aspeto incrível, mesmo sem os extras de iluminação topo de gama do PC. Series S e Switch 2 – O nível intermédio: Continua com um aspeto fantástico, mas a versão para Switch 2 tem como alvo os 30 fps, o que a torna o compromisso ideal para «jogares em qualquer lugar».

Independentemente de onde jogares, esta análise de «Indiana Jones e o Grande Círculo» conclui que a base técnica garante que a atmosfera se mantém ao mais alto nível do início ao fim.

Um novo padrão de excelência para jogos licenciados?

Já saíram as críticas e dá para dizer com toda a certeza que o «Indy» foi um sucesso. Se estavas preocupado que isto pudesse ser mais um filme medíocre baseado numa série, os números contam uma história bem diferente:

Steam: 90% «Muito Positivo» (os jogadores estão mesmo a adorar).

90% «Muito Positivo» (os jogadores estão mesmo a adorar). OpenCritic: 87/100 (está entre os 4% melhores de todos os jogos do site).

87/100 (está entre os 4% melhores de todos os jogos do site). Metacritic: 87 no PC e 86 na Xbox, oficialmente o jogo exclusivo da Xbox com a melhor classificação de 2024.

Para além das pontuações das críticas, o jogo já atraiu mais de 4 milhões de jogadores, o que é um enorme sucesso para a Bethesda. Também está a dar que falar na época dos prémios, incluindo uma nomeação para Jogo do Ano nos D.I.C.E. Como já referi ao longo desta crítica a «Indiana Jones e o Grande Círculo», isto não é só um golpe de sorte; é um momento decisivo para a personagem no mundo dos jogos.

Os críticos têm-se mostrado bastante elogiosos em relação ao quão bem a MachineGames acertou. O GamesRadar chegou ao ponto de dizer que é a melhor aventura do Indy em mais de três décadas, enquanto a comunidade do OpenCritic o coloca na mesma categoria de «nível divino» que «Batman: Arkham» ou «GoldenEye». Até o Windows Central deu-lhe uma nota de 4,5/5, elogiando especificamente a forma como a equipa acertou em cheio no ambiente e nos diálogos.

No fundo, é um daqueles jogos raros que respeita mesmo o material original. Se estás à procura de mais aventuras que atinjam esse mesmo nível de excelência, o melhor site de jogos de aventura é um sítio de confiança para encontrares a tua próxima grande história.

Dito isto, sejamos realistas: há alguns aspetos a aperfeiçoar que deves ter em conta. A maior crítica geral é ao combate corpo a corpo; é um pouco desajeitado e falta-lhe aquele «dinamismo» que esperarias de um jogo de luta moderno.

Há também a questão das cenas cinematográficas. São longas e frequentes, o que é ótimo se estiveres aqui à procura de uma experiência cinematográfica, mas pode ir-te ao nervo se só quiseres voltar aos quebra-cabeças. Além disso, embora as missões lineares sejam de primeira, as partes do mundo semiaberto parecem um pouco menos polidas.

Se conseguires lidar com algumas lutas um pouco desajeitadas e muitas interrupções cinematográficas, estás perante um novo padrão de referência para o que um jogo licenciado pode ser.

O meu veredicto geral: A melhor aventura do Indiana Jones desde «A Última Cruzada»

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Quando te perguntas se vale a pena jogar o «Indiana Jones: O Grande Círculo»», a resposta está no quanto valorizas uma aventura que percebe que o Indy nunca foi concebido para ser um herói de ação imparável. Ele é um tipo que improvisa, fica encurralado e escapa por loscos de desastres.

A MachineGames apostou totalmente nessa identidade «desorganizada», e o resultado é, sem dúvida, o melhor jogo licenciado que vimos nos últimos anos.

A receção da crítica confirma isso mesmo. Com uma pontuação de 86-87 no Metacritic e um 87 no OpenCritic (colocando-o no 96.º percentil), isto não foi apenas um isco de nostalgia que os críticos toleraram: é o exclusivo da Xbox com melhor classificação de 2024 porque a aventura em si está genuinamente bem trabalhada.

O que mais me marcou foi a forma como o jogo dá prioridade à arqueologia em vez de ao espetáculo sem sentido. Os melhores momentos não são as explosões; são os momentos tranquilos em que ligas as pistas no teu «Livro de Aventuras» para resolver um mistério com séculos de idade.

PRÓS CONTRAS ✅Pura magia de Indy: Sem dúvida a adaptação mais fiel de sempre para o mundo digital



✅Troy Baker arrasa: Uma atuação ao mais alto nível da sua carreira que te vai fazer esquecer que não é o Harrison Ford



✅Arqueologia como deve ser: Quebra-cabeças que realmente recompensam o teu cérebro, não só os teus reflexos



✅O mundo é uma personagem: Seis mapas enormes e ricos em história que são absolutamente deslumbrantes



✅Usa o chicote como deve ser: Usar o chicote e a furtividade é fluido, tático e profundamente gratificante



✅Aventura acessível: Uma história independente que qualquer pessoa pode curtir; não precisas de fazer trabalhos de casa



✅Game Pass Gold: o lançamento no primeiro dia no Game Pass Ultimate é um grande ganho em termos de valor



✅Exemplar técnico : o traçado de percursos não PC estabelece um novo padrão para o que o hardware moderno é capaz de fazer ❌Combate corpo a corpo desajeitado: o combate corpo a corpo parece desajeitado e impreciso; os críticos são quase unânimes quanto a isto



❌Demasiado «filme», pouco «jogo»: as cenas cinematográficas longas e frequentes podem realmente acabar com o ritmo do jogo



❌Mundo aberto sobrecarregado: O conteúdo secundário parece um passo atrás em relação às missões principais, que foram feitas à mão



❌Joga-se uma vez e pronto: É uma experiência brilhante para um jogador, mas há muito poucas razões para o jogares de novo



❌Excluído do nível padrão : Lembra-te que os utilizadores Adquire o Game Pass Standard não têm acesso a este jogo



❌O compromisso do Switch 2: Tirando as proezas técnicas, ficas limitado a 30 fps no hardware da Nintendo



❌O DLC pago: Vais ter de desembolsar pela Edição Premium para teres acesso à expansão «A Ordem dos Gigantes»

Ótimo para:

Fãs dos filmes do Indiana Jones, de qualquer idade, que queiram uma história que pareça um verdadeiro quarto capítulo.

de qualquer idade, que queiram uma história que pareça um verdadeiro quarto capítulo. Assinantes Adquire o Game Pass Ultimate que procuram uma aventura para um jogador rica e de alta qualidade.

que procuram uma aventura para um jogador rica e de alta qualidade. Fãs de Uncharted ou de simulações imersivas que queiram um mundo que recompense a curiosidade e a perspicácia.

que queiram um mundo que recompense a curiosidade e a perspicácia. Entusiastas de história que apreciam ambientes culturalmente específicos e repletos de pesquisa.

Menos indicado para:

Jogadores que dão prioridade ao combate: Se precisas de um combate corpo a corpo fluido e bem trabalhado para te divertires, as lutas desajeitadas deste jogo vão frustrar-te. Embora andar às escondidas seja uma maravilha para quem adora paciência e criatividade, quem preferir um combate mais dinâmico deve dar uma vista de olhos na nossa lista dos melhores jogos de ação e aventura.

Se precisas de um combate corpo a corpo fluido e bem trabalhado para te divertires, as lutas desajeitadas deste jogo vão frustrar-te. Embora andar às escondidas seja uma maravilha para quem adora paciência e criatividade, quem preferir um combate mais dinâmico deve dar uma vista de olhos na nossa lista dos melhores jogos de ação e aventura. Os «que não gostam de cenas cinematográficas»: Se perdes a paciência com cenas longas e frequentes, o ritmo do jogo pode parecer interrompido.

Se perdes a paciência com cenas longas e frequentes, o ritmo do jogo pode parecer interrompido. Quem procura multijogador: este é um jogo estritamente a solo, centrado na história.

este é um jogo estritamente a solo, centrado na história. Donos de Switch 2 com outras opções: Embora a versão para Switch seja impressionante, o limite de 30 fps faz com que as versões para Xbox ou PC sejam a melhor forma de jogar.

Pronto para jogar? Se tens o Game Pass, o jogo está na biblioteca desde o primeiro dia: basta descarregá-lo. Se a tua assinatura expirou, uma chave de 1 mês Adquire o Game Pass Ultimate na Eneba é a forma mais barata de voltares a jogar.

Para quem compra a jogo completo, adquirir uma chave do Steam na Eneba vai quase sempre sair mais barato do que o preço direto da loja. Até os jogadores da PS5 ficam bem servidos, com uma experiência visual comparável e suporte para a versão Pro.

Em última análise, como esta análise de «Indiana Jones e o Grande Círculo» demonstrou, a MachineGames percebeu exatamente o que esta propriedade intelectual precisava e conseguiu-o. Se for esta a direção que a franquia está a seguir, o futuro do Indy nos videojogos parece tão icónico como o seu passado no cinema.

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