Como comprar Robux com o PayPal em 2026

Se estás a tentar perceber como comprar Robux com o PayPal, há uma coisa que vale a pena saberes antes de começares. Vais ter de usar o site do Roblox, já que o PayPal não é oferecido como opção de pagamento direta na aplicação móvel. É um pequeno pormenor, mas que te pode poupar uma procura frustrante pelos menus de pagamento.

O PayPal permite-te efetuar compras elegíveis usando a tua conta existente e os métodos de pagamento disponíveis. Este guia vai orientar-te ao longo do processo de pagamento, explicar o que fazer se um pagamento falhar e como comparar preços antes de gastares o teu dinheiro em Robux.

O que é o Robux?

O Robux é a moeda virtual que alimenta toda a economia do Roblox. Permite comprar acessórios para o avatar, roupa, animações e acesso a experiências premium que, de outra forma, estariam bloqueadas por um paywall.

Provavelmente vais querer Robux assim que começares a personalizar o teu avatar ou a comprar passes de jogo nas tuas experiências favoritas. A troca é outra opção para jogadores elegíveis, embora o Roblox restrinja quais os itens que podem ser trocados e quem pode usar essa funcionalidade.

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O que é o PayPal?

O PayPal é uma conta de pagamentos online que funciona como intermediário entre o teu cartão ou conta bancária e os sites onde fazes compras. Inicias sessão com um e-mail e uma palavra-passe, em vez de teres de introduzir os dados do cartão em cada checkout.

Podes adicionar um cartão de crédito, cartão de débito ou conta bancária elegível à tua carteira do PayPal, e alguns utilizadores podem pagar com o saldo do PayPal. No Roblox, o PayPal está disponível através do processo de pagamento do site, ao qual podes aceder num navegador num dispositivo compatível.

Por que comprar Robux com o PayPal?

Comprar Robux com o PayPal mantém os dados do teu cartão totalmente fora do processo de pagamento do Roblox, ao mesmo tempo que te permite pagar com apenas alguns toques. Aqui estão algumas razões concretas pelas quais vale a pena configurar esta opção:

Menos dados do cartão: entras numa conta que já usas, em vez de teres de digitar um número de cartão comprido no Roblox.

entras numa conta que já usas, em vez de teres de digitar um número de cartão comprido no Roblox. Processo de pagamento familiar: revês e autorizas o pagamento através do PayPal, usando um processo que talvez já conheças de outras compras online.

revês e autorizas o pagamento através do PayPal, usando um processo que talvez já conheças de outras compras online. Flexibilidade de pagamento: o PayPal pode debitar de um cartão associado, de um cartão de débito ou da tua conta bancária, por isso não ficas limitado a uma única fonte de pagamento.

Como comprar Robux facilmente com o PayPal

Eis como comprar Robux com o PayPal:

Passo 1: Verifica a tua conta PayPal

Certifica-te de que a tua conta PayPal está ativa e tem uma fonte de pagamento válida. Pode ser o teu saldo do PayPal, um cartão associado ou uma conta bancária, dependendo da tua localização.

Passo 2: Abre o site do Roblox

Aceda a roblox.com num navegador e inicie sessão na conta onde queres que os teus Robux sejam adicionados. Usa o processo de pagamento do site, já que o PayPal não aparece como opção de pagamento direto na aplicação móvel.

Passo 3: Abre a página de compra de Robux

Seleciona o ícone do Robux ou vai a roblox.com/upgrades/robux para veres os pacotes disponíveis.

Passo 4: Escolhe um pacote de Robux

Escolhe a quantidade que queres e verifica o preço antes de continuares. Os pacotes maiores podem oferecer mais Robux por dólar, por isso compara o valor se estiveres a planear uma compra maior.

Passo 5: Seleciona o PayPal na finalização da compra

Escolhe o PayPal entre os métodos de pagamento disponíveis. Se não aparecer, verifica se estás a usar o processo de pagamento do site e se o PayPal é suportado na tua localização.

Passo 6: Aprova o pagamento

Segue as instruções do PayPal para verificares o valor do pagamento e a fonte de pagamento. Conclui qualquer autenticação necessária e, em seguida, autoriza a transação.

Passo 7: Verifica o teu saldo de Robux

Volta a Roblox depois de confirmares o pagamento e verifica o teu saldo. Se os teus Robux ainda não apareceram, dá uma olhadela no teu histórico de transações antes de tentares de novo, para evitar uma compra duplicada acidental.

Para uma oferta ainda melhor, compra primeiro a tua chave de Robux na Eneba e resgata-a em roblox.com. Combina-a com o código HUB10 para ficares mais barato do que se pagasses dentro da aplicação.

Resolução de problemas com o PayPal no Robux

Mesmo com tudo configurado corretamente, uma compra pode ainda assim correr mal. Eis como resolver os problemas mais comuns ao comprar Robux com o PayPal:

O PayPal não aparece no momento do pagamento

Se o PayPal não aparecer, verifica primeiro se estás a comprar Robux através do site do Roblox. A aplicação móvel usa o sistema de faturação da própria plataforma, por isso, atualizá-la não fará com que apareça uma opção separada do PayPal. A disponibilidade também pode depender da tua região.

Pagamento recusado no PayPal

Um pagamento pelo PayPal pode falhar devido a fundos insuficientes, restrições da conta, verificações de segurança ou um problema com a fonte de pagamento que escolheste. Verifica primeiro a mensagem de erro e o teu histórico de transações do PayPal. Se o pagamento continuar a falhar, contacta o PayPal ou a entidade emissora do teu cartão para obter ajuda.

Preso no ecrã de aprovação do PayPal

Se a página de aprovação do PayPal ficar bloqueada, verifica a tua ligação à Internet e se o teu navegador está a bloquear redirecionamentos ou janelas pop-up. Volta a Roblox se a página não carregar, mas verifica a tua atividade no PayPal antes de iniciares outra compra. Não vais querer pagar duas vezes pelo mesmo pacote.

Se o PayPal mostrar que o pagamento foi concluído, mas o teu saldo de Robux não tiver mudado, certifica-te de que estás a iniciar sessão na conta Roblox correta. Verifica o teu recibo de transação e contacta o Apoio ao Cliente da Roblox se a compra continuar a não aparecer. Mantém o recibo e os detalhes da transação à mão para verificação.

Taxas, limites e disponibilidade

O PayPal normalmente não cobra qualquer taxa aos compradores por compras normais, quando não há conversão de moeda envolvida. No entanto, as taxas de câmbio e as taxas de conversão de moeda podem afetar as transações internacionais. Verifica o valor final antes de aprovares a tua compra de Robux.

Os teus limites de gastos podem depender da tua conta PayPal, da fonte de financiamento e de quaisquer restrições na tua conta Roblox. Os pais também podem definir limites de gastos mensais para contas de crianças elegíveis através dos controlos parentais do Roblox.

Lembra-te de que o PayPal tem requisitos de idade. Nos EUA, tens de ter pelo menos 18 anos ou a maioridade no teu estado para abrires uma conta.

O PayPal está listado como um método de pagamento suportado no site do Roblox, embora a disponibilidade possa variar consoante a localização. Se estiveres a comprar através da aplicação móvel, o pagamento é tratado pela loja de aplicações correspondente.

Métodos de pagamento alternativos

Se o PayPal não estiver disponível, o Roblox aceita várias outras formas de comprar Robux:

Cartões de crédito e débito: usa um cartão válido através do site da Roblox.

usa um cartão válido através do site da Roblox. Pagamentos na aplicação móvel: as compras na aplicação são processadas através de plataformas suportadas, como a App Store da Apple, o Google Play, a Amazon ou a Samsung.

as compras na aplicação são processadas através de plataformas suportadas, como a App Store da Apple, o Google Play, a Amazon ou a Samsung. Cartões-presente Roblox: resgata cartões-presente ou códigos de Robux válidos na página oficial de resgate.

Plataformas de recompensas como Snakzy oferecem outra opção. Podes completar ofertas de jogos elegíveis para ganhar recompensas e, depois, usar os pagamentos ou cartões-presente suportados para comprar Robux.

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Como resgatar os teus Robux

Se compraste um código Robux ou um cartão-presente na Eneba, vais ter de o resgatar separadamente. Eis como fazes:

Abre um navegador no teu telemóvel ou computador. Aceda a roblox.com/redeem. Inicia sessão na conta Roblox onde queres receber a tua compra. Introduz o teu código com cuidado. Seleciona Resgatar e espera pela confirmação.

Um código Robux direto adiciona a moeda indicada à tua conta. Os cartões-presente normais podem adicionar Crédito Roblox, que podes usar para comprar Robux através do site.

Compra Robux mais barato com o PayPal através da Eneba

Comprar Robux com o PayPal simplifica o processo de pagamento, já que estás a autorizar um pagamento a partir de uma conta em que já confias. Assim que chegar à tua conta, o Robux desbloqueia itens de avatar, passes de jogo e outros conteúdos no Roblox, o que torna muito mais fácil desenvolver a tua experiência.

Se estiveres a comprar Robux através da aplicação do Roblox, vale a pena comparares primeiro os pacotes disponíveis com os do site. Podes encontrar uma oferta melhor pelo mesmo orçamento.

Para aproveitares melhor o teu dinheiro, dá uma olhadela nos códigos Robux da Eneba. Também podes experimentar o código de desconto HUB10 no momento do pagamento para veres se o preço desce ainda mais, o que te pode permitir comprar mais Robux com o mesmo dinheiro.

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Perguntas frequentes

Como é que compro Robux com o PayPal no meu telemóvel?

Para comprar Robux com o PayPal no teu telemóvel, abre o site do Roblox num navegador e usa o processo de pagamento do site, se o PayPal estiver disponível. A aplicação móvel padrão não inclui o PayPal como método de pagamento direto.

Porque é que o meu PayPal não funciona para comprar Robux?

Primeiro, verifica se estás a usar o site do Roblox. Se o PayPal estiver disponível, mas o pagamento falhar, verifica a tua fonte de financiamento, as restrições da conta e qualquer mensagem de erro. Contacta o PayPal ou o teu banco se o problema persistir.

É seguro comprar Robux com o PayPal?

Sim. O PayPal aprova o pagamento no seu próprio ecrã e não partilha os dados do teu cartão ou da tua conta bancária diretamente com o Roblox.

O PayPal cobra alguma taxa extra para comprar Robux?

Não. O PayPal, em geral, não cobra nada aos compradores pelas compras quando não há conversão de moeda. No entanto, as taxas de câmbio ou as comissões do emissor do cartão podem afetar o valor que pagas. Verifica sempre o total final.

Posso usar o saldo do PayPal em vez de um cartão associado?

Sim, se a tua conta e a transação permitirem pagamentos com o saldo do PayPal. Ao comprar Robux com o PayPal, verifica a fonte de pagamento selecionada antes de confirmares, pois o PayPal também pode utilizar um cartão ou conta bancária associada elegível.