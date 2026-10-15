Comment acheter des Robux avec PayPal en 2026

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Si vous cherchez à savoir comment acheter des Robux avec PayPal, il y a une chose qu’il est bon de savoir avant de commencer. Vous devrez passer par le site web de Roblox, car PayPal n’est pas proposé comme option de paiement direct dans l’application mobile. C’est un petit détail, mais qui peut vous éviter une recherche fastidieuse dans les menus de paiement.

PayPal vous permet d'effectuer des achats éligibles à l'aide de votre compte existant et des moyens de paiement disponibles. Ce guide vous expliquera étape par étape le processus de paiement, ce qu'il faut faire en cas d'échec du paiement et comment comparer les prix avant de dépenser votre argent en Robux.

Qu’est-ce que le Robux ?

Le Robux est la monnaie virtuelle qui alimente l’ensemble de l’économie de Roblox. Il permet d’acheter des accessoires pour avatar, des vêtements, des animations et l’accès à des expériences premium qui, sans cela, seraient réservées aux abonnés payants.

Vous aurez probablement besoin de Robux dès que vous commencerez à personnaliser votre avatar ou à acheter des passes de jeu dans vos expériences préférées. L’échange est une autre option pour les joueurs éligibles, bien que Roblox impose des restrictions quant aux objets pouvant être échangés et aux joueurs autorisés à utiliser cette fonctionnalité.

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Qu'est-ce que PayPal ?

PayPal est un compte de paiement en ligne qui sert d’intermédiaire entre votre carte ou votre compte bancaire et les sites sur lesquels vous effectuez des achats. Vous vous connectez à l’aide d’une adresse e-mail et d’un mot de passe au lieu de saisir les détails de votre carte à chaque paiement.

Vous pouvez associer une carte de crédit, une carte de débit ou un compte bancaire éligible à votre portefeuille PayPal, et certains utilisateurs peuvent payer avec leur solde PayPal. Sur Roblox, PayPal est disponible via la page de paiement du site web, à laquelle vous pouvez accéder depuis un navigateur sur un appareil pris en charge.

Pourquoi acheter des Robux avec PayPal ?

Acheter des Robux avec PayPal vous évite de saisir les informations de votre carte bancaire sur la page de paiement de Roblox, tout en vous permettant de payer en quelques clics. Voici quelques raisons concrètes pour lesquelles cela vaut la peine de configurer ce mode de paiement :

Moins de saisie de données de carte : vous vous connectez à un compte que vous utilisez déjà au lieu de saisir un long numéro de carte sur Roblox.

vous vous connectez à un compte que vous utilisez déjà au lieu de saisir un long numéro de carte sur Roblox. Un processus de paiement familier : vous vérifiez et validez le paiement via PayPal, en suivant une procédure que vous connaissez peut-être déjà pour d’autres achats en ligne.

vous vérifiez et validez le paiement via PayPal, en suivant une procédure que vous connaissez peut-être déjà pour d’autres achats en ligne. Flexibilité de paiement : PayPal peut prélever le montant sur une carte associée, une carte de débit ou votre compte bancaire, ce qui vous évite d’être limité à une seule source de paiement.

Comment acheter facilement des Robux avec PayPal

Voici comment acheter des Robux avec PayPal :

Étape 1 : Vérifiez votre compte PayPal

Assurez-vous que votre compte PayPal est actif et dispose d’une source de paiement éligible. Il peut s’agir de votre solde PayPal, d’une carte associée ou d’un compte bancaire, selon votre lieu de résidence.

Étape 2 : Ouvrez le site Web de Roblox

Rendez-vous sur roblox.com dans un navigateur Web et connectez-vous au compte sur lequel vous souhaitez que vos Robux soient crédités. Utilisez la procédure de paiement du site Web, car PayPal ne figure pas parmi les options de paiement direct dans l'application mobile.

Étape 3 : Ouvrez la page d'achat de Robux

Sélectionnez l'icône Robux ou rendez-vous sur roblox.com/upgrades/robux pour consulter les packs disponibles.

Étape 4 : Choisissez un pack Robux

Choisissez le montant souhaité et vérifiez son prix avant de continuer. Les packs plus importants peuvent offrir davantage de Robux par dollar ; comparez donc leur rapport qualité-prix si vous prévoyez un achat important.

Étape 5 : Sélectionnez PayPal lors du paiement

Choisissez PayPal parmi les modes de paiement disponibles. Si cette option n'apparaît pas, vérifiez que vous utilisez bien la page de paiement du site et que PayPal est pris en charge dans votre pays.

Étape 6 : Validez le paiement

Suivez les instructions de PayPal pour vérifier le montant de votre paiement et la source de financement. Effectuez toute authentification requise, puis validez la transaction.

Étape 7 : Vérifiez votre solde de Robux

Revenez sur Roblox après la confirmation du paiement et vérifiez votre solde. Si vos Robux n'apparaissent pas, consultez l'historique de vos transactions avant de réessayer afin d'éviter tout achat en double par inadvertance.

Pour profiter d'une offre encore plus avantageuse, achetez d'abord votre clé Robux sur Eneba, puis utilisez-la sur roblox.com. Associez-la au code HUB10 pour bénéficier d'un prix inférieur à celui pratiqué dans l'application.

Dépannage des problèmes liés à PayPal sur Robux

Même si tout est correctement configuré, un achat peut tout de même mal se passer. Voici comment résoudre les problèmes les plus courants lors de l’achat de Robux avec PayPal :

PayPal n'apparaît pas lors du paiement

Si PayPal n’apparaît pas, vérifiez d’abord que vous achetez bien des Robux via le site web de Roblox. L’application mobile utilise le système de facturation de sa propre plateforme ; sa mise à jour ne fera donc pas apparaître une option PayPal distincte. La disponibilité peut également dépendre de votre région.

Paiement refusé par PayPal

Un paiement PayPal peut échouer en raison d’un solde insuffisant, de restrictions sur votre compte, de contrôles de sécurité ou d’un problème lié à la source de paiement que vous avez sélectionnée. Consultez d’abord le message d’erreur et l’historique de vos transactions PayPal. Si le paiement continue d’échouer, contactez PayPal ou l’émetteur de votre carte pour obtenir de l’aide.

Bloqué sur l'écran de validation PayPal

Si la page de validation PayPal se bloque, vérifiez votre connexion et assurez-vous que votre navigateur ne bloque pas les redirections ou les fenêtres contextuelles. Revenez sur Roblox si la page ne se charge pas, mais vérifiez votre historique PayPal avant de lancer un nouvel achat. Vous ne voulez pas payer deux fois le même pack.

Si PayPal indique que le paiement a été effectué mais que votre solde Robux n’a pas changé, assurez-vous d’être connecté au bon compte Roblox. Vérifiez votre reçu de transaction et contactez l’assistance Roblox si l’achat n’apparaît toujours pas. Gardez le reçu et les détails de la transaction à portée de main pour vérification.

Frais, limites et disponibilité

En règle générale, PayPal ne facture pas de frais aux acheteurs pour les achats courants lorsqu’aucune conversion de devise n’est nécessaire. Toutefois, les taux de change et les frais de conversion de devise peuvent avoir une incidence sur les transactions internationales. Vérifiez le montant final avant de valider votre achat de Robux.

Vos limites de dépenses peuvent dépendre de votre compte PayPal, de votre source de financement et des éventuelles restrictions applicables à votre compte Roblox. Les parents peuvent également définir des limites de dépenses mensuelles pour les comptes d'enfants éligibles via le contrôle parental de Roblox.

N'oubliez pas que PayPal impose des conditions d'âge. Aux États-Unis, vous devez avoir au moins 18 ans ou avoir atteint l'âge de la majorité dans votre État pour ouvrir un compte.

PayPal figure parmi les moyens de paiement pris en charge sur le site Web de Roblox, bien que sa disponibilité puisse varier selon votre lieu de résidence. Si vous effectuez un achat via l'application mobile, le paiement est géré par la boutique d'applications concernée.

Autres moyens de paiement

Si PayPal n'est pas disponible, Roblox propose plusieurs autres moyens d'acheter des Robux :

Cartes de crédit et de débit : utilisez une carte éligible via le site web de Roblox.

utilisez une carte éligible via le site web de Roblox. Paiements via l’application mobile : les achats intégrés sont traités via les plateformes prises en charge, telles que l’App Store d’Apple, Google Play, Amazon ou Samsung.

les achats intégrés sont traités via les plateformes prises en charge, telles que l’App Store d’Apple, Google Play, Amazon ou Samsung. Cartes-cadeaux Roblox : utilisez vos cartes-cadeaux ou codes Robux éligibles via la page officielle de rachat.

Les plateformes de récompenses telles que Snakzy constituent une autre option. Vous pouvez réaliser des offres de jeux éligibles pour gagner des récompenses, puis utiliser les paiements ou les cartes-cadeaux pris en charge pour acheter des Robux.

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Comment échanger vos Robux

Si vous avez acheté un code Robux ou une carte cadeau chez Eneba, vous devrez l'utiliser séparément. Voici comment procéder :

Ouvrez un navigateur Web sur votre téléphone ou votre ordinateur. Rendez-vous sur roblox.com/redeem. Connectez-vous au compte Roblox sur lequel vous souhaitez recevoir votre achat. Saisissez votre code avec soin. Sélectionnez Utiliser et attendez la confirmation.

Un code Robux direct ajoute le montant indiqué à votre compte. Les cartes-cadeaux standard peuvent ajouter du crédit Roblox, que vous pouvez utiliser pour acheter des Robux via le site web.

Achetez des Robux à moindre coût avec PayPal via Eneba

Acheter des Robux avec PayPal simplifie le paiement, puisque vous validez un prélèvement depuis un compte auquel vous faites déjà confiance. Une fois crédités sur votre compte, les Robux vous permettent de débloquer des objets pour votre avatar, des passes de jeu et d’autres contenus sur Roblox, ce qui facilite grandement le développement de votre expérience.

Si vous achetez des Robux via l’application Roblox, il est conseillé de comparer au préalable les forfaits disponibles avec ceux proposés sur le site web. Vous pourriez trouver une meilleure offre pour le même budget.

Pour profiter d'un meilleur rapport qualité-prix, consultez les codes Robux d'Eneba. Vous pouvez également essayer le code de réduction HUB10 lors du paiement pour voir s'il permet de réduire encore davantage le prix, ce qui vous permettrait éventuellement d'obtenir plus de Robux pour votre argent.

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Foire aux questions

Comment acheter des Robux avec PayPal sur mon téléphone ?

Pour acheter des Robux avec PayPal sur votre téléphone, ouvrez le site web de Roblox dans un navigateur et utilisez la page de paiement du site si PayPal est disponible. L'application mobile standard ne propose pas PayPal comme moyen de paiement direct.

Pourquoi mon compte PayPal ne fonctionne-t-il pas pour acheter des Robux ?

Vérifiez tout d’abord que vous utilisez bien le site web de Roblox. Si PayPal est disponible mais que votre paiement échoue, vérifiez votre source de financement, les restrictions de votre compte et tout message d’erreur éventuel. Contactez PayPal ou votre banque si le problème persiste.

L'achat de Robux avec PayPal est-il sécurisé ?

Oui. PayPal valide le paiement sur son propre écran et ne communique pas directement vos coordonnées bancaires ou de carte bancaire à Roblox.

L'utilisation de PayPal entraîne-t-elle des frais supplémentaires pour l'achat de Robux ?

Non. En règle générale, PayPal ne facture pas de frais aux acheteurs pour les achats ne donnant lieu à aucune conversion de devise. Toutefois, les taux de change ou les frais prélevés par l'émetteur de la carte peuvent avoir une incidence sur le montant que vous payez. Vérifiez toujours le montant total final.

Puis-je utiliser mon solde PayPal à la place d'une carte associée ?

Oui, si votre compte et la transaction prennent en charge les paiements via le solde PayPal. Lorsque vous achetez des Robux avec PayPal, vérifiez la source de paiement sélectionnée avant de valider, car PayPal peut également utiliser une carte ou un compte bancaire associé éligible.