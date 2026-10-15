So kaufst du 2026 Robux mit PayPal

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Wenn du herausfinden möchtest, wie du Robux mit PayPal kaufen kannst, solltest du eines wissen, bevor du loslegst: Du musst die Roblox-Website nutzen, da PayPal in der mobilen App nicht als direkte Zahlungsoption angeboten wird. Das ist zwar nur ein kleines Detail, kann dir aber eine frustrierende Suche durch die Zahlungsmenüs ersparen.

Mit PayPal kannst du berechtigte Käufe über dein bestehendes Konto und die verfügbaren Zahlungsmethoden abwickeln. Diese Anleitung führt dich durch den Bezahlvorgang, erklärt, was zu tun ist, wenn eine Zahlung fehlschlägt, und zeigt dir, wie du Preise vergleichen kannst, bevor du dein Geld für Robux ausgibst.

Was ist Robux?

Robux ist die virtuelle Währung, die die gesamte Roblox-Wirtschaft antreibt. Mit ihr kannst du Avatar-Accessoires, Kleidung, Animationen und Zugang zu Premium-Erlebnissen kaufen, die sonst hinter einer Bezahlschranke liegen würden.

Du wirst wahrscheinlich Robux haben wollen, sobald du anfängst, deinen Avatar anzupassen oder Spielpässe für deine Lieblingserlebnisse zu kaufen. Der Tausch ist eine weitere Option für berechtigte Spieler, obwohl Roblox einschränkt, welche Gegenstände getauscht werden können und wer diese Funktion nutzen darf.

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Was ist PayPal?

PayPal ist ein Online-Zahlungskonto, das als Vermittler zwischen deiner Karte oder Bank und den Websites fungiert, auf denen du einkaufst. Du meldest dich mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort an, anstatt bei jedem Kaufvorgang deine Kartendaten einzugeben.

Du kannst eine zulässige Kreditkarte, Debitkarte oder ein Bankkonto zu deinem PayPal-Konto hinzufügen, und manche Nutzer können mit ihrem PayPal-Guthaben bezahlen. Auf Roblox ist PayPal über die Kasse der Website verfügbar, auf die du in einem Browser auf einem unterstützten Gerät zugreifen kannst.

Warum Robux mit PayPal kaufen?

Wenn du Robux mit PayPal kaufst, werden deine Kartendaten überhaupt nicht im Roblox-Bezahlvorgang erfasst, und du kannst trotzdem mit nur wenigen Klicks bezahlen. Hier sind ein paar konkrete Gründe, warum es sich lohnt, diese Zahlungsmethode einzurichten:

Weniger Karteneingaben: Du meldest dich bei einem Konto an, das du bereits nutzt, anstatt eine lange Kartennummer bei Roblox einzugeben.

Du meldest dich bei einem Konto an, das du bereits nutzt, anstatt eine lange Kartennummer bei Roblox einzugeben. Vertrauter Bezahlvorgang: Du überprüfst und autorisierst die Zahlung über PayPal – ein Vorgang, den du vielleicht schon von anderen Online-Einkäufen kennst.

Du überprüfst und autorisierst die Zahlung über PayPal – ein Vorgang, den du vielleicht schon von anderen Online-Einkäufen kennst. Flexible Zahlungsmöglichkeiten: PayPal kann den Betrag von einer verknüpften Karte, einer Debitkarte oder deinem Bankguthaben abbuchen, sodass du nicht an eine einzige Zahlungsquelle gebunden bist.

So kaufst du ganz einfach Robux mit PayPal

So kaufst du Robux mit PayPal:

Schritt 1: Überprüfe dein PayPal-Konto

Stelle sicher, dass dein PayPal-Konto aktiv ist und über eine zulässige Zahlungsquelle verfügt. Dies kann je nach deinem Standort dein PayPal-Guthaben, eine verknüpfte Karte oder ein Bankkonto sein.

Schritt 2: Öffne die Roblox-Website

Rufe roblox.com in einem Webbrowser auf und melde dich bei dem Konto an, auf das du deine Robux gutschreiben lassen möchtest. Nutze den Bezahlvorgang auf der Website, da PayPal in der mobilen App nicht als direkte Zahlungsoption aufgeführt ist.

Schritt 3: Öffne die Robux-Kaufseite

Wähle das Robux-Symbol aus oder rufe roblox.com/upgrades/robux auf, um die verfügbaren Pakete anzuzeigen.

Schritt 4: Wähle ein Robux-Paket aus

Wähle den gewünschten Betrag aus und überprüfe den Preis, bevor du fortfährst. Größere Pakete bieten möglicherweise mehr Robux pro Dollar, vergleiche daher den Wert, wenn du einen größeren Kauf planst.

Schritt 5: Wähle PayPal an der Kasse aus

Wählen Sie PayPal aus den verfügbaren Zahlungsmethoden aus. Falls es nicht angezeigt wird, prüfen Sie, ob Sie den Bezahlvorgang über die Website nutzen und ob PayPal an Ihrem Standort unterstützt wird.

Schritt 6: Bestätigen Sie die Zahlung

Folgen Sie den Anweisungen von PayPal, um den Zahlungsbetrag und die Zahlungsquelle zu überprüfen. Führen Sie alle erforderlichen Authentifizierungsschritte durch und autorisieren Sie anschließend die Transaktion.

Schritt 7: Überprüfen Sie Ihren Robux-Kontostand

Kehren Sie nach der Zahlungsbestätigung zu Roblox zurück und überprüfen Sie Ihren Kontostand. Falls Ihre Robux noch nicht gutgeschrieben wurden, überprüfen Sie Ihren Transaktionsverlauf, bevor Sie es erneut versuchen, um einen versehentlichen Doppelkauf zu vermeiden.

Für ein noch günstigeres Angebot kaufst du deinen Robux-Key zunächst bei Eneba und löst ihn dann auf roblox.com ein. Kombiniere dies mit dem Code „HUB10“, um den Kauf günstiger zu gestalten als direkt in der App.

Fehlerbehebung bei PayPal-Problemen mit Robux

Selbst wenn alles korrekt eingerichtet ist, kann ein Kauf dennoch schiefgehen. Hier erfährst du, wie du die häufigsten Probleme beim Kauf von Robux mit PayPal beheben kannst:

PayPal wird an der Kasse nicht angezeigt

Wenn PayPal nicht angezeigt wird, überprüfe zunächst, ob du Robux über die Roblox-Website kaufst. Die mobile App nutzt das Abrechnungssystem der Plattform, sodass durch ein Update keine separate PayPal-Option erscheint. Die Verfügbarkeit kann auch von deiner Region abhängen.

Zahlung in PayPal abgelehnt

Eine PayPal-Zahlung kann aufgrund unzureichender Deckung, Kontoeinschränkungen, Sicherheitsprüfungen oder eines Problems mit der von dir gewählten Zahlungsquelle fehlschlagen. Überprüfe zunächst die Fehlermeldung und deinen PayPal-Transaktionsverlauf. Wenn die Zahlung weiterhin fehlschlägt, wende dich an PayPal oder deinen Kartenaussteller, um Hilfe zu erhalten.

Hängt auf dem PayPal-Genehmigungsbildschirm fest

Falls die PayPal-Bestätigungsseite hängen bleibt, überprüfe deine Internetverbindung und ob dein Browser Weiterleitungen oder Pop-ups blockiert. Kehre zu Roblox zurück, wenn die Seite nicht geladen wird, und überprüfe jedoch deine PayPal-Transaktionen, bevor du einen weiteren Kauf tätigst. Du möchtest schließlich nicht zweimal für dasselbe Paket bezahlen.

Wenn PayPal eine abgeschlossene Zahlung anzeigt, sich dein Robux- Guthaben jedoch nicht geändert hat, vergewissere dich, dass du im richtigen Roblox-Konto angemeldet bist. Überprüfe deine Zahlungsbestätigung und wende dich an den Roblox-Support, falls der Kauf immer noch nicht verbucht wurde. Halte die Zahlungsbestätigung und die Transaktionsdetails zur Überprüfung griffbereit.

Gebühren, Limits und Verfügbarkeit

PayPal erhebt in der Regel keine Gebühren für normale Käufe, bei denen keine Währungsumrechnung stattfindet. Bei internationalen Transaktionen können jedoch Wechselkurse und Währungsumrechnungsgebühren eine Rolle spielen. Überprüfe den Endbetrag, bevor du deinen Robux-Kauf bestätigst.

Deine Ausgabenlimits können von deinem PayPal-Konto, der Einzahlungsquelle und etwaigen Einschränkungen deines Roblox-Kontos abhängen. Eltern können über die Kindersicherung von Roblox auch monatliche Ausgabenlimits für berechtigte Kinderkonten festlegen.

Beachten Sie, dass für PayPal Altersvoraussetzungen gelten. In den USA müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein oder das in Ihrem Bundesstaat geltende Volljährigkeitsalter erreicht haben, um ein Konto zu eröffnen.

PayPal wird auf der Roblox-Website als unterstützte Zahlungsmethode aufgeführt, wobei die Verfügbarkeit je nach Standort variieren kann. Wenn du über die mobile App einkaufst, wird die Zahlung über den jeweiligen App-Store abgewickelt.

Alternative Zahlungsmethoden

Falls PayPal nicht verfügbar ist, unterstützt Roblox mehrere andere Möglichkeiten, Robux zu kaufen:

Kredit- und Debitkarten: Verwende eine zulässige Karte über die Roblox-Website.

Verwende eine zulässige Karte über die Roblox-Website. Zahlungen über die mobile App: In-App-Käufe werden über unterstützte Plattformen wie den Apple App Store, Google Play, Amazon oder Samsung abgewickelt.

In-App-Käufe werden über unterstützte Plattformen wie den Apple App Store, Google Play, Amazon oder Samsung abgewickelt. Roblox-Geschenkkarten: Löse berechtigte Geschenkkarten oder Robux-Codes über die offizielle Einlöseseite ein.

Prämienplattformen wie Snakzy bieten eine weitere Möglichkeit. Du kannst teilnahmeberechtigte Spielangebote abschließen, um Prämien zu verdienen, und diese dann über unterstützte Auszahlungsmethoden oder Geschenkkarten für einen Robux-Kauf verwenden.

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So löst du deine Robux ein

Wenn Sie einen Robux-Code oder eine Geschenkkarte bei Eneba gekauft haben, müssen Sie diesen bzw. diese separat einlösen. So geht’s:

Öffne einen Webbrowser auf deinem Smartphone oder Computer. Rufe roblox.com/redeem auf. Melde dich bei dem Roblox-Konto an, auf dem du deinen Kauf erhalten möchtest. Gib deinen Code sorgfältig ein. Wähle Einlösen und warte auf die Bestätigung.

Ein direkter Robux-Code fügt die angegebene Währung deinem Konto hinzu. Bei Standard-Geschenkkarten wird möglicherweise Roblox-Guthaben gutgeschrieben, mit dem du über die Website Robux kaufen kannst.

Robux günstiger mit PayPal über Eneba kaufen

Der Kauf von Robux mit PayPal vereinfacht den Bezahlvorgang, da du eine Zahlung von einem Konto genehmigst, dem du bereits vertraust. Sobald die Robux auf deinem Konto eingegangen sind, schaltest du damit Avatar-Gegenstände, Spielpässe und andere Inhalte in Roblox frei, sodass du dein Spielerlebnis viel einfacher ausbauen kannst.

Wenn du Robux über die Roblox-App kaufst, lohnt es sich, zunächst die verfügbaren Pakete mit denen auf der Website zu vergleichen. Möglicherweise findest du für dasselbe Budget ein besseres Angebot.

Um ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis zu erhalten, schau dir die Robux- Codes von Eneba an. Du kannst außerdem den Rabattcode HUB10 an der Kasse eingeben, um zu sehen, ob sich der Preis dadurch noch weiter senkt und du so möglicherweise mehr Robux für dein Geld bekommst.

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Häufig gestellte Fragen

Wie kaufe ich Robux mit PayPal auf meinem Smartphone?

Um Robux mit PayPal auf deinem Handy zu kaufen, öffne die Roblox-Website in einem Browser und nutze die Kasse der Website, sofern PayPal als Zahlungsmethode verfügbar ist. In der Standard-App wird PayPal nicht als direkte Zahlungsmethode aufgeführt.

Warum funktioniert mein PayPal-Konto nicht für Robux?

Überprüfe zunächst, ob du die Roblox-Website nutzt. Wenn PayPal verfügbar ist, die Zahlung aber fehlschlägt, überprüfe deine Zahlungsquelle, etwaige Kontosperren und etwaige Fehlermeldungen. Wende dich an PayPal oder deine Bank, falls das Problem weiterhin besteht.

Ist der Kauf von Robux mit PayPal sicher?

Ja. PayPal autorisiert die Zahlung auf einer eigenen Seite und gibt deine Karten- oder Bankdaten nicht direkt an Roblox weiter.

Fallen bei Robux zusätzliche Kosten für PayPal an?

Nein. PayPal berechnet Käufern in der Regel keine Gebühren für Einkäufe, bei denen keine Währungsumrechnung stattfindet. Allerdings können Wechselkurse oder Gebühren des Kartenausstellers den von Ihnen zu zahlenden Betrag beeinflussen. Überprüfen Sie daher stets den Endbetrag.

Kann ich statt einer verknüpften Karte mein PayPal-Guthaben verwenden?

Ja, sofern Ihr Konto und die Transaktion Zahlungen über das PayPal-Guthaben unterstützen. Wenn Sie Robux mit PayPal kaufen, überprüfen Sie vor der Bestätigung die ausgewählte Zahlungsquelle, da PayPal möglicherweise auch eine berechtigte verknüpfte Karte oder ein Bankkonto verwendet.