Cómo comprar Robux con PayPal en 2026

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Si estás buscando cómo comprar Robux con PayPal, hay algo que conviene saber antes de empezar. Tendrás que utilizar la página web de Roblox, ya que PayPal no aparece como opción de pago directo en la aplicación móvil. Es un pequeño detalle, pero que te puede ahorrar una búsqueda frustrante por los menús de pago.

PayPal te permite realizar compras que cumplan los requisitos utilizando tu cuenta actual y los métodos de pago disponibles. Esta guía te explicará paso a paso el proceso de pago, qué hacer si un pago falla y cómo comparar precios antes de gastar tu dinero en Robux.

¿Qué es Robux?

Robux es la moneda virtual que impulsa toda la economía de Roblox. Sirve para comprar accesorios para el avatar, ropa, animaciones y acceso a experiencias premium que, de otro modo, estarían restringidas tras un muro de pago.

Probablemente querrás Robux en cuanto empieces a personalizar tu avatar o a comprar pases de juego en tus experiencias favoritas. El intercambio es otra opción para los jugadores que cumplan los requisitos, aunque Roblox restringe qué artículos se pueden intercambiar y quién puede utilizar esta función.

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¿Qué es PayPal?

PayPal es una cuenta de pago en línea que actúa como intermediario entre tu tarjeta o cuenta bancaria y los sitios web en los que realizas compras. Inicias sesión con un correo electrónico y una contraseña, en lugar de tener que introducir los datos de tu tarjeta en cada proceso de pago.

Puedes añadir una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o una cuenta bancaria válida a tu monedero de PayPal, y algunos usuarios pueden pagar con su saldo de PayPal. En Roblox, PayPal está disponible a través de la página de pago del sitio web, a la que puedes acceder desde un navegador en un dispositivo compatible.

¿Por qué comprar Robux con PayPal?

Comprar Robux con PayPal evita que los datos de tu tarjeta aparezcan en el proceso de pago de Roblox, al tiempo que te permite pagar con solo un par de toques. Algunas razones concretas por las que merece la pena configurarlo:

Menos datos de la tarjeta: inicias sesión en una cuenta que ya utilizas en lugar de tener que introducir un número de tarjeta largo en Roblox.

inicias sesión en una cuenta que ya utilizas en lugar de tener que introducir un número de tarjeta largo en Roblox. Proceso de pago familiar: revisas y autorizas el pago a través de PayPal, utilizando un proceso que quizá ya te resulte familiar de otras compras en línea.

revisas y autorizas el pago a través de PayPal, utilizando un proceso que quizá ya te resulte familiar de otras compras en línea. Flexibilidad de pago: PayPal puede cobrar del saldo de una tarjeta vinculada, una tarjeta de débito o una cuenta bancaria, por lo que no estás limitado a una única fuente de pago.

Cómo comprar Robux fácilmente con PayPal

A continuación te explicamos cómo comprar Robux con PayPal:

Paso 1: Comprueba tu cuenta de PayPal

Asegúrate de que tu cuenta de PayPal esté activa y cuente con una fuente de pago válida. Puede ser tu saldo de PayPal, una tarjeta vinculada o una cuenta bancaria, dependiendo de tu ubicación.

Paso 2: Abre la página web de Roblox

Entra en roblox.com con un navegador web e inicia sesión en la cuenta a la que quieras añadir tus Robux. Utiliza el proceso de pago de la página web, ya que PayPal no aparece como opción de pago directo en la aplicación móvil.

Paso 3: Abre la página de compra de Robux

Selecciona el icono de Robux o ve a roblox.com/upgrades/robux para ver los paquetes disponibles.

Paso 4: Elige un paquete de Robux

Elige la cantidad que desees y comprueba su precio antes de continuar. Los paquetes más grandes pueden ofrecer más Robux por dólar, así que compara la relación calidad-precio si tienes pensado realizar una compra importante.

Paso 5: Selecciona PayPal al finalizar la compra

Elige PayPal entre los métodos de pago disponibles. Si no aparece, comprueba si estás utilizando el proceso de pago de la página web y si PayPal está disponible en tu ubicación.

Paso 6: Acepta el pago

Sigue las instrucciones de PayPal para revisar el importe del pago y la fuente de financiación. Completa cualquier autenticación necesaria y, a continuación, autoriza la transacción.

Paso 7: Comprueba tu saldo de Robux

Vuelve a Roblox tras la confirmación del pago y comprueba tu saldo. Si tus Robux aún no han aparecido, revisa tu historial de transacciones antes de volver a intentarlo para evitar una compra duplicada accidental.

Para conseguir una oferta aún mejor, compra primero tu clave de Robux en Eneba y canjéala en roblox.com. Combínala con el código HUB10 para que te salga más barato que pagar desde la propia aplicación.

Solución de problemas con PayPal al comprar Robux

Aunque todo esté configurado correctamente, una compra puede salir mal. A continuación te explicamos cómo resolver los problemas más comunes al comprar Robux con PayPal:

PayPal no aparece al finalizar la compra

Si PayPal no aparece, comprueba primero que estás comprando Robux a través de la página web de Roblox. La aplicación móvil utiliza el sistema de facturación de su propia plataforma, por lo que actualizarla no hará que aparezca una opción independiente de PayPal. La disponibilidad también puede depender de tu región.

Pago rechazado en PayPal

Un pago con PayPal puede fallar debido a fondos insuficientes, restricciones de la cuenta, controles de seguridad o un problema con la fuente de financiación seleccionada. Revisa primero el mensaje de error y tu historial de transacciones de PayPal. Si el pago sigue fallando, ponte en contacto con PayPal o con el emisor de tu tarjeta para obtener ayuda.

Atascado en la pantalla de aprobación de PayPal

Si la página de aprobación de PayPal se cuelga, comprueba tu conexión y si tu navegador está bloqueando las redirecciones o las ventanas emergentes. Vuelve a Roblox si la página no se carga, pero comprueba tu historial de PayPal antes de iniciar otra compra. No querrás pagar dos veces por el mismo paquete.

Si PayPal muestra que el pago se ha completado pero tu saldo de Robux no ha cambiado, asegúrate de haber iniciado sesión en la cuenta correcta de Roblox. Comprueba el recibo de la transacción y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Roblox si la compra sigue sin aparecer. Ten a mano el recibo y los detalles de la transacción para su verificación.

Comisiones, límites y disponibilidad

Por lo general, PayPal no cobra comisiones a los compradores por compras habituales cuando no hay conversión de divisas. Sin embargo, los tipos de cambio y las comisiones por conversión de divisas pueden afectar a las transacciones internacionales. Revisa el importe final antes de aprobar tu compra de Robux.

Tus límites de gasto pueden depender de tu cuenta de PayPal, de la fuente de financiación y de cualquier restricción de tu cuenta de Roblox. Los padres también pueden establecer límites de gasto mensuales para las cuentas infantiles que cumplan los requisitos a través de los controles parentales de Roblox.

Ten en cuenta que PayPal tiene requisitos de edad. En EE. UU., debes tener al menos 18 años o haber alcanzado la mayoría de edad en tu estado para abrir una cuenta.

PayPal figura como método de pago admitido en la página web de Roblox, aunque su disponibilidad puede variar según la ubicación. Si realizas la compra a través de la aplicación móvil, el pago se gestiona a través de la tienda de aplicaciones correspondiente.

Métodos de pago alternativos

Si PayPal no está disponible, Roblox admite otras formas de comprar Robux:

Tarjetas de crédito y débito: utiliza una tarjeta válida a través de la página web de Roblox.

utiliza una tarjeta válida a través de la página web de Roblox. Pagos a través de la aplicación móvil: las compras dentro de la aplicación se procesan a través de plataformas compatibles, como la App Store de Apple, Google Play, Amazon o Samsung.

las compras dentro de la aplicación se procesan a través de plataformas compatibles, como la App Store de Apple, Google Play, Amazon o Samsung. Tarjetas regalo de Roblox: canjea tarjetas regalo o códigos de Robux válidos a través de la página oficial de canje.

Las plataformas de recompensas como Snakzy ofrecen otra vía. Puedes completar ofertas de juegos válidas para ganar recompensas y, a continuación, utilizar los pagos o las tarjetas regalo admitidos para comprar Robux.

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Cómo canjear tus Robux

Si has comprado un código de Robux o una tarjeta regalo en Eneba, tendrás que canjearlo por separado. A continuación te explicamos cómo hacerlo:

Abre un navegador web en tu móvil o ordenador. Visita roblox.com/redeem. Inicia sesión en la cuenta de Roblox en la que quieras recibir tu compra. Introduce el código con cuidado. Selecciona Canjear y espera a que se confirme.

Un código directo de Robux añade la cantidad indicada a tu cuenta. Las tarjetas regalo estándar pueden añadir crédito de Roblox, que puedes utilizar para comprar Robux a través de la página web.

Consigue Robux más baratos con PayPal a través de Eneba

Comprar Robux con PayPal simplifica el proceso de pago, ya que estás autorizando un pago desde una cuenta en la que ya confías. Una vez que los Robux llegan a tu cuenta, desbloquean objetos para tu avatar, pases de juego y otros contenidos en Roblox, por lo que mejorar tu experiencia resulta mucho más fácil.

Si vas a comprar Robux a través de la aplicación de Roblox, merece la pena comparar primero los paquetes disponibles con los de la página web. Puede que encuentres una oferta mejor por el mismo presupuesto.

Para sacar más partido a tu compra, echa un vistazo a los códigos de Robux de Eneba. También puedes probar el código de descuento HUB10 al finalizar la compra para ver si te permite rebajar aún más el precio y, así, conseguir más Robux por tu dinero.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo comprar Robux con PayPal desde mi móvil?

Para comprar Robux con PayPal desde tu móvil, abre la página web de Roblox en un navegador y utiliza el proceso de pago de la web si PayPal está disponible. La aplicación móvil estándar no incluye PayPal como método de pago directo.

¿Por qué no funciona mi cuenta de PayPal para comprar Robux?

En primer lugar, comprueba que estás utilizando la página web de Roblox. Si PayPal está disponible pero el pago falla, revisa tu fuente de financiación, las restricciones de tu cuenta y cualquier mensaje de error. Ponte en contacto con PayPal o con tu banco si el problema persiste.

¿Es seguro comprar Robux con PayPal?

Sí. PayPal autoriza el pago en su propia pantalla y no comparte directamente con Roblox los datos de tu tarjeta ni de tu cuenta bancaria.

¿Supone PayPal un coste adicional para comprar Robux?

No. Por lo general, PayPal no cobra a los compradores por las compras cuando no hay conversión de divisas. Sin embargo, los tipos de cambio o las comisiones del emisor de la tarjeta pueden afectar al importe que pagas. Comprueba siempre el importe final.

¿Puedo utilizar el saldo de PayPal en lugar de una tarjeta vinculada?

Sí, si tu cuenta y la transacción admiten pagos con saldo de PayPal. Al comprar Robux con PayPal, comprueba la fuente de pago seleccionada antes de confirmar, ya que PayPal también puede utilizar una tarjeta vinculada o una cuenta bancaria que cumpla los requisitos.