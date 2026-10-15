Come comprare Robux con PayPal nel 2026

Se stai cercando di capire come comprare Robux con PayPal, c’è una cosa che vale la pena sapere prima di iniziare. Dovrai usare il sito web di Roblox, dato che PayPal non è disponibile come opzione di pagamento diretta nell’app mobile. È un piccolo dettaglio, ma che può risparmiarti una ricerca frustrante tra i menu di pagamento.

PayPal ti permette di completare gli acquisti idonei utilizzando il tuo account esistente e i metodi di pagamento disponibili. Questa guida ti accompagnerà attraverso la procedura di pagamento, ti spiegherà cosa fare se un pagamento non va a buon fine e come confrontare i prezzi prima di spendere i tuoi soldi per i Robux.

Cos’è Robux?

Robux è la valuta virtuale che alimenta l’intera economia di Roblox. Ti permette di acquistare accessori per l’avatar, vestiti, animazioni e l’accesso a esperienze premium che altrimenti sarebbero a pagamento.

Probabilmente vorrai dei Robux non appena inizierai a personalizzare il tuo avatar o ad acquistare pass di gioco nelle tue esperienze preferite. Lo scambio è un’altra opzione per i giocatori idonei, anche se Roblox limita quali oggetti possono essere scambiati e chi può utilizzare questa funzione.

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Cos’è PayPal?

PayPal è un conto di pagamento online che fa da tramite tra la tua carta o il tuo conto bancario e i siti da cui acquisti. Accedi con un’e-mail e una password invece di inserire i dati della carta a ogni pagamento.

Puoi aggiungere una carta di credito, una carta di debito o un conto bancario idonei al tuo portafoglio PayPal, e alcuni utenti possono pagare con il proprio saldo PayPal. Su Roblox, PayPal è disponibile tramite la procedura di pagamento del sito web, a cui puoi accedere tramite un browser su un dispositivo supportato.

Perché comprare Robux con PayPal?

Acquistare Robux con PayPal ti permette di non inserire i dati della tua carta nella pagina di pagamento di Roblox, pur consentendoti di pagare con pochi tocchi. Ecco alcuni motivi concreti per cui vale la pena configurarlo:

Meno dati da inserire: accedi a un account che usi già, invece di digitare un lungo numero di carta su Roblox.

accedi a un account che usi già, invece di digitare un lungo numero di carta su Roblox. Procedura di pagamento familiare: controlli e autorizzi il pagamento tramite PayPal, seguendo una procedura che forse conosci già da altri acquisti online.

controlli e autorizzi il pagamento tramite PayPal, seguendo una procedura che forse conosci già da altri acquisti online. Ricarica flessibile: PayPal può prelevare da una carta collegata, da una carta di debito o dal tuo conto corrente, così non sei vincolato a un’unica fonte di pagamento.

Come acquistare facilmente Robux con PayPal

Ecco come acquistare Robux con PayPal:

Passo 1: Controlla il tuo account PayPal

Assicurati che il tuo conto PayPal sia attivo e disponga di una fonte di pagamento valida. Potrebbe trattarsi del tuo saldo PayPal, di una carta collegata o di un conto corrente, a seconda di dove ti trovi.

Passo 2: Apri il sito web di Roblox

Vai su roblox.com con un browser e accedi all'account su cui vuoi aggiungere i Robux. Usa la procedura di pagamento del sito, dato che PayPal non è tra le opzioni di pagamento dirette nell'app mobile.

Passaggio 3: Apri la pagina di acquisto dei Robux

Seleziona l'icona Robux oppure vai su roblox.com/upgrades/robux per visualizzare i pacchetti disponibili.

Passo 4: Scegli un pacchetto Robux

Scegli l’importo che desideri e controlla il prezzo prima di continuare. I pacchetti più grandi potrebbero offrire più Robux per ogni dollaro, quindi confronta il rapporto qualità-prezzo se hai in mente un acquisto più consistente.

Passo 5: Seleziona PayPal al momento del pagamento

Scegli PayPal tra i metodi di pagamento disponibili. Se non compare, controlla se stai utilizzando la procedura di pagamento del sito web e se PayPal è supportato nella tua zona.

Passo 6: Conferma il pagamento

Segui le istruzioni di PayPal per verificare l’importo del pagamento e la fonte di pagamento. Completa l’autenticazione richiesta, quindi autorizza la transazione.

Passo 7: Controlla il tuo saldo Robux

Torna su Roblox dopo la conferma del pagamento e controlla il tuo saldo. Se i tuoi Robux non sono ancora comparsi, controlla la cronologia delle transazioni prima di riprovare, per evitare un acquisto duplicato per sbaglio.

Per un affare ancora più vantaggioso, acquista prima la tua chiave Robux su Eneba e riscattala su roblox.com. Abbinala al codice HUB10 per pagarla meno rispetto all’acquisto dall’app.

Risoluzione dei problemi con PayPal su Robux

Anche se tutto è impostato correttamente, un acquisto può comunque andare storto. Ecco come risolvere i problemi più comuni quando acquisti Robux con PayPal:

PayPal non compare al momento del pagamento

Se PayPal non compare, controlla innanzitutto di stare acquistando Robux tramite il sito web di Roblox. L’app mobile utilizza il sistema di fatturazione della propria piattaforma, quindi aggiornarla non farà comparire un’opzione separata per PayPal. La disponibilità può dipendere anche dalla tua regione.

Pagamento rifiutato su PayPal

Un pagamento con PayPal può fallire a causa di fondi insufficienti, restrizioni sull’account, controlli di sicurezza o un problema con la fonte di pagamento che hai scelto. Controlla prima il messaggio di errore e la cronologia delle transazioni di PayPal. Se il pagamento continua a non andare a buon fine, contatta PayPal o l’emittente della tua carta per chiedere aiuto.

Bloccato sulla schermata di approvazione di PayPal

Se la pagina di approvazione di PayPal si blocca, controlla la tua connessione e verifica se il tuo browser sta bloccando i reindirizzamenti o i pop-up. Torna su Roblox se la pagina non si carica, ma controlla la tua attività su PayPal prima di effettuare un altro acquisto. Non vorrai mica pagare due volte per lo stesso pacchetto.

Se PayPal mostra un pagamento completato ma il tuo saldo Robux non è cambiato, assicurati di aver effettuato l’accesso all’account Roblox corretto. Controlla la ricevuta della transazione e contatta l’assistenza di Roblox se l’acquisto continua a non comparire. Tieni a portata di mano la ricevuta e i dettagli della transazione per la verifica.

Commissioni, limiti e disponibilità

In genere PayPal non addebita commissioni agli acquirenti per gli acquisti ordinari che non comportano conversioni valutarie. Tuttavia, i tassi di cambio e le commissioni di conversione valutaria possono influire sulle transazioni internazionali. Controlla l’importo finale prima di confermare l’acquisto di Robux.

I tuoi limiti di spesa possono dipendere dal tuo conto PayPal, dalla fonte di finanziamento e da eventuali restrizioni sul tuo conto Roblox. I genitori possono anche impostare limiti di spesa mensili per i conti dei figli idonei tramite i controlli parentali di Roblox.

Tieni presente che PayPal prevede dei requisiti di età. Negli Stati Uniti, per aprire un conto devi avere almeno 18 anni o aver raggiunto la maggiore età prevista nel tuo Stato.

PayPal è indicato come metodo di pagamento supportato sul sito web di Roblox, anche se la disponibilità può variare a seconda della località. Se effettui l'acquisto tramite l'app mobile, il pagamento viene gestito dall'app store corrispondente.

Metodi di pagamento alternativi

Se PayPal non è disponibile, Roblox supporta diversi altri modi per acquistare Robux:

Carte di credito e di debito: usa una carta idonea tramite il sito web di Roblox.

usa una carta idonea tramite il sito web di Roblox. Pagamenti tramite app mobile: gli acquisti in-app vengono elaborati tramite piattaforme supportate come l’App Store di Apple, Google Play, Amazon o Samsung.

gli acquisti in-app vengono elaborati tramite piattaforme supportate come l’App Store di Apple, Google Play, Amazon o Samsung. Carte regalo Roblox: riscatta le carte regalo idonee o i codici Robux utilizzando la pagina ufficiale di riscatto.

Le piattaforme di ricompense come Snakzy offrono un'altra possibilità. Puoi completare offerte di gioco idonee per guadagnare ricompense, poi utilizzare i pagamenti supportati o le carte regalo per acquistare Robux.

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Come riscattare i tuoi Robux

Se hai acquistato un codice Robux o una carta regalo su Eneba, dovrai riscattarlo separatamente. Ecco come fare:

Apri un browser sul tuo telefono o computer. Vai su roblox.com/redeem. Accedi all'account Roblox su cui vuoi ricevere il tuo acquisto. Inserisci il codice con attenzione. Seleziona Riscatta e attendi la conferma.

Un codice Robux diretto aggiunge la valuta indicata al tuo account. Le carte regalo standard potrebbero aggiungere credito Roblox, che puoi usare per acquistare Robux tramite il sito web.

Acquista Robux a un prezzo più conveniente con PayPal tramite Eneba

Acquistare Robux con PayPal semplifica il pagamento, dato che stai autorizzando un pagamento da un conto di cui ti fidi già. Una volta che i Robux sono sul tuo conto, ti permettono di sbloccare oggetti per l’avatar, pass per i giochi e altri contenuti su Roblox, rendendo molto più facile personalizzare la tua esperienza.

Se stai acquistando Robux tramite l’app di Roblox, vale la pena confrontare prima i pacchetti disponibili con quelli sul sito web. Potresti trovare un’offerta migliore a parità di budget.

Per un rapporto qualità-prezzo migliore, dai un’occhiata ai codici Robux di Eneba. Puoi anche provare il codice sconto HUB10 al momento del pagamento per vedere se abbassa ulteriormente il prezzo, permettendoti magari di ottenere più Robux con lo stesso budget.

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Domande frequenti

Come faccio a comprare Robux con PayPal dal mio telefono?

Per comprare Robux con PayPal sul tuo telefono, apri il sito di Roblox in un browser e usa la procedura di pagamento del sito se PayPal è disponibile. L'app mobile standard non include PayPal tra i metodi di pagamento diretti.

Perché PayPal non funziona per l’acquisto di Robux?

Per prima cosa, controlla di stare usando il sito web di Roblox. Se PayPal è disponibile ma il pagamento non va a buon fine, verifica la tua fonte di finanziamento, le restrizioni del tuo conto e eventuali messaggi di errore. Contatta PayPal o la tua banca se il problema persiste.

È sicuro acquistare Robux con PayPal?

Sì. PayPal approva il pagamento direttamente sulla propria schermata e non condivide i dati della tua carta o del tuo conto bancario direttamente con Roblox.

PayPal comporta costi aggiuntivi per l’acquisto di Robux?

No. PayPal di solito non addebita alcun costo agli acquirenti per gli acquisti che non prevedono la conversione di valuta. Tuttavia, i tassi di cambio o le commissioni dell'emittente della carta potrebbero influire sull'importo da pagare. Controlla sempre l'importo totale finale.

Posso usare il saldo PayPal al posto di una carta collegata?

Sì, se il tuo conto e la transazione supportano i pagamenti tramite saldo PayPal. Quando acquisti Robux con PayPal, controlla la fonte di pagamento selezionata prima di confermare, poiché PayPal potrebbe utilizzare anche una carta collegata o un conto bancario idonei.