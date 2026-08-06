Recenzja gry „Mina the Hollower”: Retro-zakład firmy Yacht Club Games był wart oczekiwania

Zasiadając do pisania tej recenzji gry „Mina, Wypatroszka”, czuję się, jakbym w końcu otworzył długo wyczekiwaną kapsułę czasu. Po latach prac nad grą, licznych opóźnieniach i niezwykle udanej kampanii na Kickstarterze, w ramach której zebrano ponad 1,2 miliona dolarów, studio Yacht Club Games w końcu wydało 29 maja 2026 roku swoją pierwszą autorską grę od czasów „Shovel Knight”.

To, co zaczęło się jako niewielki projekt poboczny, przerodziło się w najbardziej ambitną jak dotąd grę studia i zdecydowanie warto było na nią czekać.

Projekt z pasji, który przybrał ogromne rozmiary: To, co zaczęło się jako osobisty projekt poboczny jednego programisty, przekształciło się w jeden z najbardziej imponujących sukcesów sceny niezależnej w 2026 roku.

To, co zaczęło się jako osobisty projekt poboczny jednego programisty, przekształciło się w jeden z najbardziej imponujących sukcesów sceny niezależnej w 2026 roku. Genialna mieszanka stylu retro: Gra płynnie łączy w sobie elementy eksploracji znane z „The Legend of Zelda: Link’s Awakening”, gotycki klimat „Castlevanii” oraz wymagającą walkę o wysoką stawkę z „Bloodborne”.

Gra płynnie łączy w sobie elementy eksploracji znane z „The Legend of Zelda: Link’s Awakening”, gotycki klimat „Castlevanii” oraz wymagającą walkę o wysoką stawkę z „Bloodborne”. Mistrzowska oprawa: Gra oddaje dokładnie ten nostalgiczny klimat klasyków z konsol przenośnych z końca lat 90., wzbogacony fenomenalną ścieżką dźwiękową w stylu chiptune autorstwa Jake’a Kaufmana.

W swej istocie „„Mina, Wyprawiająca” to gra akcji z widokiem z góry, łącząca eksplorację w stylu Metroidvania z elementami charakterystycznymi dla serii Souls. Gra jest dostępna na Nintendo Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S oraz na PC za pośrednictwem platform Steam, GOG i Humble, a także na systemach Linux i macOS w cenie około 19,99 USD.

Gra spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i graczy, zdobywając powszechne uznanie na Metacritic, bardzo wysoki wskaźnik rekomendacji na OpenCritic, ocenę „Bardzo pozytywną” na Steamie oraz ponad 500 000 sprzedanych egzemplarzy w ciągu pierwszych tygodni.

W tej recenzji gry „Mina, Wypatroszka” omówię wszystko, co warto wiedzieć przed jej zakupem. Przedstawię system walki oparty na biczu i kopaniu, mechanikę „Hollowing”, broń dodatkową i akcesoria, system postępów oparty na „Bonestone”, nieliniową konstrukcję świata oraz poziom trudności gry. Pokażę również opcje dostępności, wydajność na każdej platformie, a przede wszystkim – czy nowa, ambitna wizja Yacht Club spełnia swoje ogromne obietnice.

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TL;DR – Przegląd recenzji gry „Mina, Wypatroszka”

Gatunek Gra akcji-przygodowa typu „top-down” z nieliniową eksploracją w stylu Metroidvania, walką przypominającą serię Souls oraz wspaniałą estetyką w stylu Game Boy Color Podstawowa rozgrywka Eksploruj przeklętą wyspę → zakopuj się i omijaj potwory za pomocą bicza → zbieraj kości, by awansować na kolejne poziomy lub bezpiecznie je zdeponować → dostosuj swój styl gry za pomocą broni ręcznej i akcesoriów, by pokonać ponad 25 bossów → odkrywaj sekrety i zagłębiaj się coraz dalej Największa zaleta Wspaniała, wyrazista grafika w stylu 8-bitowym; znakomita ścieżka dźwiękowa; dopracowana, elastyczna walka z wykorzystaniem bicza i kopania; gęsty, wzajemnie powiązany świat; duża różnorodność konfiguracji akcesoriów; bogate opcje ułatwień Największa wada Niezwykle stroma krzywa trudności na początku gry oraz surowa pętla śmierci, która w dużym stopniu opiera się na samodzielnym metodzie prób i błędów Jednoznaczny werdykt Triumfalna retro gra akcji z elementami przygodowymi i natychmiastowy hit sceny indie roku 2026. To pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy lubią wyzwania, a dla osób niechętnych trudnościom zapewniono doskonałe funkcje ułatwień Data premiery 29 maja 2026 r. Platformy Nintendo Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam, GOG, Humble), Linux, macOS Cena ~19,99 USD Najlepsze dla Fanów Shovel Knight, Zelda: Przebudzenie Linka, gier w stylu Souls, gier typu Metroidvania oraz purystów ceniących dopracowaną grafikę retro w stylu pixel art Poziom trudności Domyślnie wysoki (szczególnie w pierwszych godzinach gry), ale można go łatwo dostosować dzięki rozbudowanym opcjom pomocy w grze Długość / Dodatki Rozległa kampania pełna ukrytych spotkań, dziesiątek amuletów pozwalających dostosować statystyki, rozwoju postaci, pełnego trybu New Game Plus oraz modyfikatorów zasad

Jeśli szukasz szybkiej oceny, „Mina, Wypatroszka” to jedna z najmocniejszych gier niezależnych 2026 roku. Łączy w sobie urok przygód z epoki Game Boy Color z nowoczesnymi pomysłami projektowymi, mieszając eksplorację z widokiem z góry, dynamiczną walkę i satysfakcjonujący postęp w grze w niezapomnianą całość.

Największym zaskoczeniem jest to, jak wiele głębi oferuje ta gra. Dzięki połączonemu światu i ulepszeniom postaci gracz ma mnóstwo możliwości eksperymentowania z różnymi stylami gry. Mechanika „bicz i kopanie” sprawia również, że walka i eksploracja są wciągające od początku do końca, dzięki czemu rozgrywka w „Mina, Wypatroszka” jest znacznie bardziej zróżnicowana, niż mogłaby sugerować jej retro oprawa graficzna.

Największym zastrzeżeniem jest poziom trudności w „Mina, Wyprawiająca”. Początkowe godziny rozgrywki mogą być wyczerpujące, a gra zakłada, że gracz będzie się uczył metodą prób i błędów. Na szczęście doskonały zestaw opcji ułatwień pozwala dostosować poziom trudności bez utraty istoty rozgrywki.

Tę grę z łatwością polecamy graczom, którzy lubią eksplorację, wciągającą walkę i oldschoolowe wyzwania. Tym, którzy są gotowi zmierzyć się z żmudną rozgrywką, Mina oferuje niezwykle niezapomnianą retro przygodę.

Mysz, bicz i jedna wielka tajemnica

Mina, Wyprawiająca nie traci czasu i od razu wrzuca cię w swój dziwny, niepokojący świat. Wcielasz się w Minę, znaną Hollowerkę i wynalazczynię, wysłaną na odległą, niszczejącą wyspę, by naprawić jej psujące się generatory iskry.

Oczywiście sprawy nie są aż tak proste. Wyspa jest opanowana przez potwory i nękana tajemniczą klątwą, co stanowi tło dla mrocznej, pełnej charakteru i lekko gotyckiej przygody, w której nie brakuje niecodziennego humoru , z którego słynie Yacht Club Games.

Jeśli już przekonała cię ta fabuła, klucz Steam do gry „Mina, Wypatroszka” z serwisu Eneba to zazwyczaj najtańszy sposób na rozpoczęcie przygody z wersją na PC. A jeśli masz ochotę na więcej podobnych przygód, zapoznaj się z naszą listą najleps zych gier z gatunku metroidvania.

To, co wyróżnia tę grę, to fakt, że nie poprzestaje ona na byciu jedynie nostalgiczną retrospekcją. Łączy w sobie klasyczną eksplorację z widokiem z góry, inspirowaną grą „The Legend of Zelda: Link’s Awakening”, z przytłaczającą atmosferą serii „Castlevania” oraz pełną napięcia filozofią walki opartą na zasadzie „ryzyko kontra nagroda”, znaną z gry „Bloodborne”.

Wpływ „Link’s Awakening” jest oczywisty w nawigacji ekran po ekranie oraz w układach lochów skoncentrowanych na łamigłówkach. Jednak dziedzictwo serii „Castlevania” jest głęboko zakorzenione w gotyckiej estetyce i przemyślanym, opartym na biczu rytmie walki. Nie wystarczy po prostu machać na oślep; musisz dokładnie ocenić odległość między końcówką bicza a chwiejącym się przeciwnikiem.

Tymczasem DNA serii „Bloodborne” wyznacza zasady ekonomii, w której stawka jest wysoka, a każdy błąd zagraża ciężko wypracowanemu postępowi. Powstała w ten sposób mieszanka na początku wydaje się znajoma, ale szybko zyskuje własny charakter.

Warto też wiedzieć, że „Mina, Wypatroszka” nie jest relaksującą przygodą w stylu retro, którą można przejść bez większego wysiłku. Poziom trudności jest naprawdę wysoki, a gra oczekuje, że gracz będzie wyciągał wnioski ze swoich błędów.

Nie jest to też kolejna platformówka z przewijaniem bocznym, jak „Shovel Knight”. Przejście na perspektywę z góry radykalnie zmienia sposób projektowania przestrzeni. Zamiast martwić się o skoki w pionie i bezdenne przepaście, musisz radzić sobie z pozycjonowaniem w zakresie 360 stopni, zagrożeniami duszenia oraz trasami oskrzydlającymi. Wyspa otwiera się w wielu kierunkach, zamiast prowadzić cię jedną, liniową ścieżką.

Ta ambitna produkcja powstawała przez lata. To, co zaczęło się jako osobisty eksperyment programistyczny dewelopera Aleca Faulknera, przekształciło się w pierwszy od ponad dekady całkowicie oryginalny świat stworzony przez Yacht Club Games. Dzięki wsparciu w wysokości ponad 1,2 miliona dolarów zebranych na Kickstarterze oraz udoskonaleniu w trakcie kilku opóźnień stał się on największym i najbardziej ambitnym światem studia do tej pory.

Ponieważ przed premierą nie udostępniono wersji demo ani nie prowadzono przedsprzedaży, gracze nie mieli innego wyboru, jak tylko zaufać pierwszym wrażeniom i każdej recenzji gry „Mina, Wypatroszka”, jaką udało im się znaleźć. Jak się okazało, ten akt wiary opłacił się znakomicie.

Biczuj, kop, ginij, ucz się

Kiedy zacząłem grać, szybko zdałem sobie sprawę, na czym polega ta gra. Eksploracja, walka i postęp w grze tworzą zwartą, wciągającą pętlę, w której każdy krok naprzód sprawia wrażenie, jakbyś zmierzał ku kolejnemu ulepszeniu, skrótowi lub potężnej walce z bossem.

Rytm gry jest łatwy do opanowania, ale sposób, w jaki nieustannie rzuca nam nowe, nieoczekiwane wyzwania mechaniczne, sprawił, że rozgrywka nigdy nie stała się nudna.

Każda moja wyprawa przebiegała według tego samego cyklu o wysoką stawkę: zapuszczasz się w głąb nieznanego terytorium, oczyszczasz pomieszczenia z agresywnych przeciwników i gromadzisz cenne kości. W tym momencie nieustannie zastanawiasz się, czy posunąć się nieco dalej, czy zachować ostrożność i zawrócić. Im głębiej się zapuszczałem, tym większa była nagroda… ale kara za jeden błąd stawała się niezwykle realna.

Porozmawiajmy o walce, bo jest ona cudownie przemyślana. Twoim głównym narzędziem jest niezawodny bicz Miny, Nightstar. Ma duży zasięg, co pozwala trzymać paskudne stworzenia na dystans, ale całkowicie karze bezmyślne wciskanie przycisków.

Szybko nauczyłem się, że muszę szanować odległości, poznać obszary trafień przeciwników i idealnie wyczuwać moment uderzeń. Aby uczynić rozgrywkę jeszcze bardziej interesującą, możesz wyposażyć się w różne narzędzia dodatkowe. Te uzupełniające bronie obejmują zarówno szybkie przedmioty do rzucania, jak i powolne, potężne topory, które dosłownie niszczą wrogów.

Jest jednak pewien haczyk: zużywają zasoby. Zauważyłem, że nieustannie muszę grać w mentalną grę polegającą na zarządzaniu zasobami, oszczędzając moje najpotężniejsze ataki na trudne momenty lub fazy z bossami, zamiast nadużywać ich podczas zwykłych starć.

Absolutną gwiazdą tej gry jest umiejętność „Hollowing”. Ta unikalna mechanika zakopywania się naprawdę definiuje rozgrywkę Miny Wypatroszona. Na początku traktowałem zakopywanie się pod ziemią jako zwykły rzut unikowy, mający na celu uniknięcie nadchodzących obrażeń. Ale uwierzcie mi, to o wiele więcej niż tylko to. Wykorzystasz ją, by przeskoczyć śmiertelne zagrożenia, przeskoczyć ogromne przepaście, ominąć tarcze i pojawić się bezpośrednio za martwym punktem wroga.

Ponieważ „Hollowing” służy zarówno jako narzędzie do poruszania się, jak i manewr bojowy, opanowanie odpowiedniego wyczucia czasu całkowicie zmieniło moje podejście do każdego ekranu. Bossowie, którzy początkowo miażdżyli mnie w pył, nagle stali się całkowicie do pokonania, gdy zdałem sobie sprawę, że mogę po prostu zanurkować pod ziemię i wyskoczyć dokładnie w momencie, gdy skończy się animacja ich ataku.

Wszystkie te eksploracje bezpośrednio wpływają na niezwykle rozbudowany system personalizacji. Podczas eksploracji wyspy odkryjesz około 60 różnych drobiazgów. Potraktuj je jako pasywne amulety, które pozwalają ci wykształcić bardzo specyficzny styl gry.

Niektóre przedmioty nagradzają agresywną grę, przywracając ci zdrowie po trafieniach krytycznych, podczas gdy inne są stworzone z myślą o wysokiej obronie lub synergii z konkretnymi broniami dodatkowymi. To niesamowicie rozbudowany system, który sprawdza się znakomicie niezależnie od tego, czy grasz w wersję „Mina, Wypatroszka” na Switchu, PS5 czy Steamie.

Moja najważniejsza rada? Eksperymentuj od samego początku i jak najczęściej. Przedmiot, który w pierwszej godzinie gry wydawał mi się zupełnie bezużyteczny, nagle stał się podstawą mojej konfiguracji postaci, gdy tylko zainwestowałem punkty w inne statystyki. To prowadzi nas do systemu postępów, który jest prawdziwą psychologiczną torturą.

Pokonani przeciwnicy upuszczają kości, których można użyć albo do podniesienia poziomu atrybutów, albo do zakupu ekwipunku. Jeśli jednak chcesz zabezpieczyć swoje postępy, musisz znaleźć punkt kontrolny i zamienić te luźne kości na Kamienie Kości.

Nie potrafię nawet powiedzieć, ile razy nosiłem przy sobie tysiące luźnych kości, czując się jak prawdziwa potęga, by zaraz potem zostać upokorzonym przez nowego elitarnego wroga w sąsiednim pomieszczeniu i stracić cały zapas. To ciągły hazard: czy nosić ze sobą swoje bogactwo, by wycisnąć z niego więcej ulepszeń statystyk, czy też grać bezpiecznie i zdeponować je w banku?

Na szczęście nieliniowy układ wyspy sprawia, że nigdy nie utkniesz w ślepym zaułku. Jeśli jakiś obszar dawał mi popalić, po prostu zawracałem, odkrywałem inną ścieżkę, znajdowałem fajne ulepszenia i wracałem później, by się zemścić.

Porozmawiajmy o tym, o czym wszyscy milczą: poziom trudności „Mina, Wypatroszka” to nie żart. Pierwsze godziny gry są brutalne. Zaczynasz jako słaby bohater, przeciwnicy uderzają z siłą ciężarówek, a utrata ciężko zarobionych kości po śmierci może wydawać się niezwykle dotkliwa, zanim nauczysz się układu lokacji.

Ale zapewniam was, że krzywa nauki z czasem się wyrównuje. Kiedy już złapałem rytm walki i zacząłem wykorzystywać Hollowing jak drugą naturę, gra wydawała mi się sprawiedliwa, satysfakcjonująca i niesamowicie przyjemna.

A jeśli domyślny poziom trudności jest po prostu zbyt wysoki, to projekt tej gry zasługuje na ogromne uznanie za niezwykle hojny zestaw opcji ułatwień. Pozwala on dostosować otrzymywane obrażenia i modyfikatory, dzięki czemu możesz cieszyć się tą wspaniałą przygodą na własnych warunkach, co nie pozostawia wątpliwości co do tego, czy gra „Mina, Wypatroszka” jest warta uwagi.

Urok z nutką urazy

Ta gra nie próbuje zaimponować skomplikowaną fabułą pełną zwrotów akcji i szokujących rewelacji. Zamiast tego opowiada prostą historię, która daje powód do dalszej eksploracji, pozwalając jednocześnie, by świat, postacie i atmosfera przejęły większość ciężaru opowieści. Ta powściągliwość narracyjna sprawdza się znakomicie, tworząc solidny i niezwykle wciągający szkielet przygody.

Studio stworzyło przeklętą wyspę, która od początku do końca wydaje się uroczo dziwna. Miejscowa ludność jest niesamowicie osobliwa. Możesz znaleźć się w sytuacji, w której rozmawiasz z ponurymi mieszkańcami cmentarza, którzy wydają się zaskakująco zadowoleni z życia wśród zmarłych, lub szukasz kluczowej porady u uczonych żyraf.

Innym razem natkniesz się na ekscentrycznych lokalnych dziwaków, którzy wymieniają unikalny ekwipunek w zamian za dziwaczne przysługi. Spełnianie tych dziwnych próśb pozwala w bezpośredni, praktyczny sposób poskładać historię wyspy bez konieczności przebrnięcia przez suche fragmenty tekstu.

Prawie każda postać niezależna ma do powiedzenia coś, co zapada w pamięć – czy to przydatną informację, subtelny wątek budujący świat gry, czy po prostu żart, który wypada lepiej, niż można by się spodziewać. Ten niecodzienny humor jest jedną z największych cech charakterystycznych tego studia.

Fani gry „Shovel Knight” od razu rozpoznają ten żartobliwy styl pisania, ale nigdy nie ma się wrażenia, że są to te same dowcipy powtórzone w innej scenerii. Dialogi mają lekki rytm, dzięki czemu rozmowy są przyjemne i nie ciągną się w nieskończoność, a nawet drugoplanowe postacie mają wystarczająco dużo charakteru, by pozostawić po sobie dobre wrażenie.

Sama Mina odgrywa dużą rolę w tym, że te interakcje działają. Nie jest szczególnie rozmowną bohaterką, ale jej wyraziste animacje przekazują ciekawość, determinację, frustrację, a nawet odrobinę zadowolonej z siebie pewności siebie, bez konieczności uciekania się do długich dialogów.

Drobne szczegóły, takie jak jej reakcje po rozwiązaniu zagadki lub wejściu w niebezpieczny obszar, sprawiają, że wydaje się ona aktywną uczestniczką przygody, a nie pustym awatarem gracza.

Ta sama dbałość o szczegóły dotyczy również przeciwników i bossów. Pomimo pracy w celowo retro stylu wizualnym twórcy w każdym projekcie zawarli imponującą dawkę osobowości.

Niektóre stworzenia budzą niepokój ze względu na sposób, w jaki się poruszają, podczas gdy inne wyglądają wręcz groteskowo pomimo ograniczonej palety kolorów. Bossowie natomiast osiągają doskonałą równowagę między budzeniem grozy a zapadaniem w pamięć, często przedstawiając się z tym samym teatralnym rozmachem , który charakteryzuje scenariusz gry.

To właśnie otoczenie spaja wszystko w jedną całość. Każdy region ma swoją własną tożsamość, wyrażającą się nie tylko w oprawie wizualnej, ale także w postaciach, które go zamieszkują, oraz w opowiadanych przez nie historiach.

Wyspa nie sprawia wrażenia zbioru niepowiązanych ze sobą poziomów, lecz stopniowo jawi się jako wiarygodne miejsce z własną historią, konfliktami i tradycjami. Jest to bez wątpienia najbogatsze dotychczasowe dzieło studia w zakresie budowania świata.

Warto jednak odpowiednio dostosować swoje oczekiwania. Jeśli szukasz RPG opartego na fabule, pełnego długich przerywników filmowych, wyborów moralnych czy skomplikowanych intryg politycznych, to prawdopodobnie nie jest to gra, której szukasz.

W przeciwieństwie do innych czołowych gier retro, które chętnie odciągają cię na przytulne rozmowy z postaciami lub przerywniki na ekranie mapy, podróż Miny polega na tym, że musisz sam czytać między wierszami. Fabuła nie wtrąca się, pozwalając, by tempo dyktowały opowiadanie poprzez otoczenie oraz kamienie milowe walki. To nieinwazyjne podejście utrzymuje niesamowicie wysokie tempo rozgrywki, co w znacznym stopniu wpłynęło na moją ostateczną ocenę gry „Mina, Wyprawiająca”.

Dla wieloletnich fanów Yacht Club Games istnieje mnóstwo powodów, by śledzić dalsze losy Miny. Historia studia, które nie spieszy się z tworzeniem zupełnie nowych serii gier, sugeruje, że jest to początek kolejnej wielkiej, długotrwałej sagi.

Mina wkrótce pojawi się nawet na innych arenach walki – potwierdzono już jej gościnny występ w grze „Rivals of Aether II””. To ogromne wyróżnienie ze strony sceny turniejowej gier niezależnych, które pokazuje, jak szybko ta bohaterka dzierżąca bicz przyciągnęła uwagę wszystkich.

Czy gra „Mina, Wypatroszka” jest warta swojej ceny?

Czy więc warto kupić grę „Mina, Wypatroszka”? Jeśli za około 19,99 dolarów otrzymujesz kompletną, niezwykle bogatą grę akcji z elementami przygodowymi, odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak. Niewiele gier niezależnych oferuje aż tyle ręcznie stworzonej zawartości już w dniu premiery, z łatwością dorównując najlepszym grom przygodowym na rynku.

Między nieliniowym układem świata, dziesiątkami różnych starć z bossami i niestandardowymi przełącznikami łamiącymi zasady kryje się góra treści do odkrycia. Zamiast podstawowych przyrostów mocy, projekt opiera się na eksperymentalnej synergii.

Łączenie i dopasowywanie pasywnych akcesoriów z unikalną bronią ręczną zmusza cię do szybkiego myślenia, a sprytne zestawienia wyposażenia stają się prawdziwym ratunkiem. To właśnie ta głębia sprawiła, że zakochałem się w walce w miarę odkrywania mapy i jest to główny powód, dla którego moja ostateczna recenzja gry „Mina, Wypatroszka” jest tak pozytywna.

Największą przeszkodą dla większości graczy jest bezkompromisowa krzywa trudności inspirowana serią Souls. Pierwsze godziny gry są naprawdę wymagające i wymagają uważnej obserwacji, a nie prowadzenia za rękę.

Na szczęście gra znakomicie radzi sobie z kwestią dostępności. Bogaty zestaw funkcji wspomagających pozwala bezpośrednio dostosować otrzymywane obrażenia i modyfikatory rozgrywki. Dzięki temu gracze mający trudności mogą złagodzić początkowe trudności bez całkowitego pozbawiania gry napięcia, które sprawia, że zwycięstwo jest satysfakcjonujące. Jeśli początkowe wyzwanie wydaje się przytłaczające, gorąco polecam dostosowanie tych opcji, zanim całkowicie zrezygnujesz z gry.

Niezależnie od tego, czy planujesz kupić wersję „Mina, Wypatroszka” na Switch, PS5 czy Steam, struktura gry jednoosobowej sprawia, że to Twoje osobiste preferencje decydują o wyborze wersji.

Dla wieloletnich fanów stylu retro, zapalonych poszukiwaczy wyzwań lub każdego, kto pragnie zatracić się w znakomicie zrealizowanym świecie, ta przygoda jest niezwykle łatwą rekomendacją. Dla większości graczy na PC zakup klucza do gry „Mina, Wypatroszka” na platformie Steam za pośrednictwem serwisu Eneba stanowi najtańszy sposób na zdobycie tej gry, ponieważ ceny regularnie spadają poniżej standardowych cen w cyfrowych sklepach.

Którą wersję warto kupić?

Szczerze mówiąc, podjęcie decyzji o tym, gdzie grać, jest tak proste, jak to tylko możliwe. Ponieważ gra jest przeznaczona wyłącznie dla jednego gracza, nie musisz martwić się o cross-play, nieaktywne lobby trybu wieloosobowego ani problemy z serwerami.

Twój wybór zależy po prostu od tego, gdzie lubisz grać, jak bardzo zależy ci na wydajności oraz czy chcesz zabrać tę grę ze sobą podczas codziennych dojazdów do pracy. Gra jest dostępna na wielu platformach – pojawi się na Nintendo Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S oraz na PC (przez Steam, GOG i Humble), a natywne wersje na systemy Linux i macOS są już gotowe do uruchomienia.

Jeśli grasz na komputerze PC, jest to bez wątpienia nasza główna rekomendacja. Gra działa niezwykle płynnie, od samego początku oferuje natywną obsługę ekranów panoramicznych, a sterowanie jest cudownie responsywne. Ponadto gra została wydana z oficjalnym statusem „Steam Deck Verified”, co oznacza, że jest to absolutnie najlepszy sposób na granie na urządzeniu przenośnym bez utraty wysokiej liczby klatek na sekundę czy ostrości grafiki.

Jeśli chcesz uzyskać absolutnie najlepszą cenę na PC, najlepszym rozwiązaniem jest zakup klucza Steam do gry „Mina, Wypatroszka” na Eneba, ponieważ serwis ten konsekwentnie oferuje ceny niższe od standardowych sklepów cyfrowych.

Jeśli jesteś fanem Xbox Series X|S, na konsolach Microsoftu czeka na ciebie niesamowicie dopracowana i zoptymalizowana wersja tej gry. Pamiętaj jednak, że aktualne oferty na Eneba dotyczą wyłącznie wersji na PC, więc gracze konsolowi będą musieli kupić grę bezpośrednio w oficjalnym sklepie Microsoft Store. Jeśli regularnie przełączasz się między telewizorem a komputerem stacjonarnym, wersja na PC jest prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem zapewniającym maksymalną elastyczność.

Porównując bezpośrednio wersje gry „Mina, Wypatroszka” na Nintendo Switch, PS5 i Steam, zastanów się, gdzie faktycznie chcesz patrzeć na ekran. Standardowa konsola Nintendo Switch pięknie wpisuje się w estetykę gry nawiązującą do Game Boy Color, dzięki czemu idealnie nadaje się do grania w łóżku lub w autobusie.

Chociaż oryginalna konsola Switch radzi sobie całkiem nieźle, może się nieco zawieszać, gdy ekran zapełni się szalonymi zaklęciami, eksplozjami i efektami cząsteczkowymi. Jeśli jednak przeszedłeś na Switch 2, cała ta dodatkowa moc całkowicie eliminuje opóźnienia, zapewniając płynną rozgrywkę na konsoli przenośnej, bez względu na to, jak chaotyczna staje się akcja.

Z drugiej strony wersja na PS5 rezygnuje z przenośności konsoli, ale całkowicie to rekompensuje, pozwalając docenić każdy wspaniały piksel na ogromnym telewizorze w salonie, podczas gdy gracz relaksuje się na kanapie.

Najważniejszym wnioskiem z tej końcowej analizy gry „Mina, Wypatroszka” jest to, że naprawdę nie można się pomylić. Zawartość rozgrywki jest dokładnie taka sama, niezależnie od wybranej platformy.

Ponieważ wszystko działa w trybie offline, możesz płynnie grać we własnym tempie, bez konieczności stałego połączenia z internetem. Po prostu wybierz konsolę, która pasuje do Twojego stylu, wybierz ekran i przygotuj się na zanurzenie się w głąb wyspy.

Uznanie, z jednym ważnym zastrzeżeniem

Patrząc wyłącznie na dane, łatwo zrozumieć, dlaczego gra „Mina, Wypatroszka” stała się jednym z największych sukcesów sceny niezależnej w 2026 roku:

W chwili pisania tego tekstu gra ma 90 punktów w serwisie Metacritic , co na podstawie 68 recenzji krytyków zapewniło jej oznaczenie „Universal Acclaim”.

, co na podstawie 68 recenzji krytyków zapewniło jej oznaczenie „Universal Acclaim”. Na OpenCritic gra ma imponującą średnią 91 punktów , a 97% krytyków ją poleca , natomiast użytkownicy Steam przyznali jej ocenę „Bardzo pozytywną”, z około 89% pozytywnych opinii wśród prawie 5 000 recenzji anglojęzycznych użytkowników.

, , natomiast użytkownicy Steam przyznali jej ocenę „Bardzo pozytywną”, z około 89% pozytywnych opinii wśród prawie 5 000 recenzji anglojęzycznych użytkowników. Równie imponujące jest to, że gra przekroczyła 500 000 sprzedanych egzemplarzy w ciągu pierwszych tygodni od premiery.

Liczby te pokazują jednak tylko część obrazu. Po przeczytaniu dziesiątek recenzji gry „Mina, Wypatroszka” zaczyna wyłaniać się wyraźny wzór. Krytycy nieustannie chwalą firmę Yacht Club Games za umiejętność łączenia estetyki retro z nowoczesnym projektowaniem gier, zamiast opierania się wyłącznie na nostalgii.

Bezbłędne wykonanie synergii dźwiękowej, wizualnej i mechanicznej wielokrotnie stawiało ten tytuł w czołówce trwającej dyskusji o grę roku.

Jedyną krytyką, która pojawia się niemal wszędzie, jest poziom trudności na początku gry. Nawet recenzenci, którzy ostatecznie przyznali grze najwyższe oceny, przyznali, że pierwsze godziny rozgrywki mogą być bezlitosne. Poziom trud ności „Mina, Wypatroszka” uderza z pełną siłą już od samego początku, oferując wymagającą mechanikę odzyskiwania kości oraz ograniczone zasoby na początku gry, które szybko karzą za nieostrożną rozgrywkę.

Na szczęście większość recenzentów zgadza się również, że wrażenia z gry znacznie się poprawiają, gdy tylko opanuje się podstawowe tempo walki. To, co początkowo wydaje się przytłaczającą przeszkodą, stopniowo staje się jedną z największych zalet gry, a krytycy chwalą system ułatwień za to, że nie pozwala graczom całkowicie zrezygnować z rozgrywki.

Pozostaje jeszcze kwestia ceny wynoszącej 19,99 dolarów. Czy niezależna gra w stylu retro naprawdę jest warta dwudziestu dolców? Zgadzam się z krytykami – odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak.

Zamiast sprawiać wrażenie krótkotrwałego chwytu estetycznego, rozległy projekt mapy, skomplikowane układy poziomów i dopracowana mechanika sprawiły, że wielu graczy uznało, iż gra z łatwością oferuje większą wartość niż wiele współczesnych tytułów za 70 dolarów.

Gdy opadnie kurz, łączna ocena „Mina, Wypatroszka” w serwisie Mina the Holl ower mówi sama za siebie: gra od początku wymaga od gracza wiele, ale branża jest zgodna co do tego, że ta cierpliwość pięknie się opłaca.

8-bitowe piękno, nowoczesny charakter

Pierwszą rzeczą, która przykuwa uwagę w grze „Mina, Wypatroszka”, jest jej całkowite oddanie estetyce Game Boy Color.

Twórcom byłoby łatwiej poprzestać na powierzchownym hołdzie dla stylu retro, ale w tym przypadku tak się nie stało. Zamiast po prostu odtworzyć wygląd przenośnej konsoli z końca lat 90., zespół wykorzystał jej ograniczenia, by stworzyć coś, co wydaje się zarówno autentyczne, jak i niewątpliwie nowoczesne.

Każdy obszar opiera się na starannie dobranej palecie barw, która nadaje mu własny charakter. Mroczne lasy wydają się odpowiednio niesamowite, zapomniane ruiny niosą ze sobą atmosferę tajemnicy, a tętniące życiem osady od razu sprawiają wrażenie bardziej przyjaznych.

Ograniczona liczba kolorów nigdy nie sprawia, że otoczenie wydaje się monotonne, ponieważ każda lokacja wykorzystuje te kolory w inny sposób. Zamiast dążyć do wizualnego realizmu, gra skupia się na przejrzystości, atmosferze i zapadających w pamięć sylwetkach.

Animacja postaci zasługuje na równie wielkie uznanie. Sama Mina jest niezwykle wyrazista pomimo minimalistycznego stylu graficznego, a jej drobne gesty i reakcje przekazują znacznie więcej niż same dialogi.

Postacie niezależne są równie charakterystyczne, a przeciwnicy mają na tyle osobowości, by każde spotkanie zapadało w pamięć. Szczególnie imponujący są bossowie; ich ponadgabarytowe sprite’y i przerysowane animacje ataków sprawiają, że każda walka jest dramatyczna, nie rezygnując przy tym z retro stylistyki.

Największe wrażenie robi na mnie pewność siebie, jaką emanuje kierownictwo artystyczne. Nie ma tu pokusy, by dodawać zbędne efekty wizualne tylko dlatego, że pozwala na to nowoczesny sprzęt. Każdy piksel wydaje się być przemyślany, a właśnie ta powściągliwość sprawia, że świat gry jest tak spójny.

Zamiast zadawać pytanie: „Jak sprawić, by stara gra wyglądała lepiej?”, twórcy zapytali: „Co sprawiło, że te gry były tak atrakcyjne wizualnie?”. Odpowiedź na to pytanie widać w każdym otoczeniu, każdej postaci i każdej animacji w całej przygodzie.

Ścieżka dźwiękowa spełnia ten sam wysoki standard. Jake Kaufman (virt) po raz kolejny udowadnia, dlaczego jest tak ściśle związany z Yacht Club Games, dostarczając jedną ze swoich najmocniejszych jak dotąd ścieżek chiptune.

Muzyka płynnie przechodzi od hipnotyzujących motywów eksploracji, przez energiczne utwory bojowe, aż po zapadające w pamięć motywy bossów, które naprawdę dodają energii przed kolejną walką. Jeśli czytasz tę recenzję, słuchając ścieżki dźwiękowej za pomocą odtwarzacza Spotify poniżej, szybko zrozumiesz, dlaczego stała się ona jednym z największych powodów do dyskusji na temat tej gry.

Projekt dźwiękowy wykracza jednak poza samą muzykę. Każdy trzask bicza, atak wroga, eksplozja i dźwięk otoczenia zostały starannie dopracowane, aby zapewnić satysfakcjonujące wrażenia.

Te efekty mogą wydawać się subtelne same w sobie, ale razem sprawiają, że walka jest dynamiczna, a eksploracja bardziej wciągająca. To kolejne przypomnienie, że świetne gry w stylu pixel-art opierają się w równym stopniu na dźwięku, co na grafice.

„Mina, Wypatroszka” to niemal klasyk, jeśli lubisz wyzwania

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Po latach oczekiwań, opóźnień w pracach nad grą i ogromnych oczekiwań społeczności, gra „Mina, Wypatroszka” z pewnością spełnia swoje ambitne obietnice dotyczące projektu.

Yacht Club Games mogło pójść na łatwiznę, po prostu rozwijając „Shovel Knight”, ale zamiast tego stworzyło przygodę, która pewnie stoi na własnych czterech łapach. Gra oddaje hołd klasycznym tytułom 8-bitowym, które były dla niej inspiracją, nie czując się przy tym przez nie ograniczona, łącząc oldschoolowy klimat z genialnymi, nowoczesnymi rozwiązaniami projektowymi, które sprawiają, że rozgrywka jest płynna i wciągająca.

Najbardziej rzuca się w oczy to, jak naturalnie każdy system przechodzi w następny. Każdy objazd przynosi znaczące ulepszenie, a walka pozostaje urozmaicona dzięki Hollowingowi, broni dodatkowej i drobiazgom. Tymczasem system postępów nieustannie zachęca do eksperymentowania z własną konfiguracją postaci.

Zalety Wady ✅ Oszałamiająco wyrazista, autentyczna estetyka Game Boy Color



✅ Wyjątkowa ścieżka dźwiękowa w stylu chiptune autorstwa Jake’a Kaufmana (znanego jako virt)



✅ Głęboka, płynna pętla walki łącząca kombinacje biczowania, kopania tuneli i wykorzystania drobiazgów



✅ Misternie zaprojektowany, nieliniowy świat pełen sekretów i ponad 25 bossów



✅ Niezwykle rozbudowane, wysoce konfigurowalne opcje dostępności i pomocy ❌ Wymagająca krzywa trudności na początku może zniechęcić niektórych graczy



❌ Mechanika śmierci po upuszczeniu kości wydaje się na początku niezwykle surowa



❌ Minimalna pomoc ze strony gry wymusza stromą krzywą nauki opartą na metodzie prób i błędów



❌ Ścisłe zachowanie retro proporcji ekranu i rozdzielczości nie spodoba się każdemu



❌ Brak darmowej wersji demo, która pozwoliłaby przetestować grę przed zakupem

Gdy dodamy do tego wspaniałą grafikę pikselową, jedną z najlepszych w tym roku ścieżek dźwiękowych w stylu chiptune oraz świat pełen zapadających w pamięć postaci, łatwo zrozumieć, dlaczego recenzje krytyków są tak entuzjastyczne.

Jedynym prawdziwym punktem spornym jest wymagająca pętla rozgrywki na początku gry. Gra „Mina, Wypatroszka” od samego początku wymaga cierpliwości, a pierwsze godziny rozgrywki mogą wydawać się męczące. Utrata ciężko zdobytych kości w wyniku nieoczekiwanej pułapki boli, zwłaszcza gdy dopiero poznajesz systemy walki.

Na szczęście wyjątkowo rozbudowany zestaw opcji ułatwień świetnie wygładza tę krzywą nauki, nie pozbawiając gry jej tożsamości. Wyzwanie nie znika, ale można je łatwo dostosować do własnego poziomu komfortu.

„Mina, Wypatroszka” – dla kogo jest ta przygoda?

Sięgnij po „Mina, Wypatroszka”, jeśli:

Uwielbiasz surową mechanikę: to idealna propozycja dla fanów wymagających gier akcji-przygodowych, tytułów typu Metroidvania czy gier w stylu Souls.

to idealna propozycja dla fanów wymagających gier akcji-przygodowych, tytułów typu Metroidvania czy gier w stylu Souls. Cenisz sobie retro styl: Skrupulatna, 8-bitowa estetyka należy do najlepszych w branży.

Skrupulatna, 8-bitowa estetyka należy do najlepszych w branży. Jesteś fanem Yacht Club: Chociaż nowicjusze są mile widziani, weterani Shovel Knight od razu docenią dopracowanie gry.

Pomiń grę „Mina, Wypatroszka”, jeśli:

Chcesz się zrelaksować: Wymagająca początkowa pętla jest całkowitym przeciwieństwem przyjemnej, bezstresowej rozgrywki.

Wymagająca początkowa pętla jest całkowitym przeciwieństwem przyjemnej, bezstresowej rozgrywki. Wolisz kinowe historie: Nacisk kładziony jest wyłącznie na systemy rozgrywki, a nie na rozbudowaną fabułę.

Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z narodzinami zupełnie nowej ikony sceny indie. Mina z łatwością ugruntowała swoją pozycję jako postać, którą będziecie często oglądać w przyszłości, zwłaszcza że ma już zaplanowany gościnny występ w grze „Rivals of Aether II””.

Biorąc pod uwagę ogromne podekscytowanie społeczności oraz absolutną frajdę, jaką miałem, odkrywając każdą tajemnicę na Wyspie Tenebrous, wydaje się, że to początek czegoś naprawdę wyjątkowego. Jeśli przyszłe gry będą opierać się na bezbłędnej mechanice i sprytnym projektowaniu poziomów, które tu otrzymaliśmy, jesteśmy świadkami pierwszego rozdziału legendarnej serii.

Zrób sobie ogromną przysługę: chwyć bicz, zacznij kopać i zanurz się w jednej z najlepszych gier łączących styl retro z nowoczesnością, jakie można dziś kupić.

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