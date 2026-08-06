Critique de « Mina the Hollower » : le pari rétro de Yacht Club Games valait bien l’attente

M'asseoir pour rédiger cette critique de *Mina la Creuseuse* me donne l'impression d'ouvrir enfin une capsule temporelle très attendue. Après des années de développement, de nombreux retards et une campagne Kickstarter couronnée de succès qui a permis de récolter plus de 1,2 million de dollars, Yacht Club Games a enfin sorti, le 29 mai 2026, son premier titre original depuis *Shovel Knight*.

Ce qui n’était au départ qu’un petit projet parallèle est devenu le jeu le plus ambitieux du studio à ce jour, et l’attente en valait vraiment la peine.

Un projet passionné devenu gigantesque : ce qui n’était au départ que le projet parallèle d’un développeur est devenu l’un des succès indépendants les plus impressionnants de 2026.

ce qui n’était au départ que le projet parallèle d’un développeur est devenu l’un des succès indépendants les plus impressionnants de 2026. Un brillant cocktail rétro : il mêle à la perfection l’exploration de *The Legend of Zelda : Le Réveil de Link*, l’atmosphère gothique de *Castlevania* et les combats exigeants et à haut risque de *Bloodborne*.

il mêle à la perfection l’exploration de *The Legend of Zelda : Le Réveil de Link*, l’atmosphère gothique de *Castlevania* et les combats exigeants et à haut risque de *Bloodborne*. Une présentation magistrale : le jeu restitue à la perfection l’ambiance nostalgique d’un classique des consoles portables de la fin des années 90, rehaussée par une bande-son chiptune phénoménale signée Jake Kaufman.

À la base, Mina la Creuseuse est un jeu d’action-aventure en vue de dessus, mêlant exploration à la Metroidvania et influences inspirées de la série Souls. Il est disponible sur Nintendo Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam, GOG et Humble, ainsi que sur Linux et macOS pour environ 19,99 $.

Les critiques et les joueurs l’ont accueilli avec enthousiasme, ce qui lui a valu des éloges unanimes sur Metacritic, un taux de recommandation très élevé sur OpenCritic, une note « Très positive » sur Steam, ainsi que plus de 500 000 exemplaires vendus dès ses premières semaines.

Cette critique de Mina la Creuseuse passe en revue tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans l’aventure. Je vais vous présenter en détail son système de combat « fouet et creusement », la mécanique du « Hollowing », les armes de poing et les accessoires, le système de progression « Bonestone », la conception non linéaire du monde et la difficulté du jeu. Je vous présenterai également ses options d’accessibilité, ses performances sur toutes les plateformes et, surtout, je vous dirai si la nouvelle vision ambitieuse de Yacht Club tient ses promesses.

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TL;DR : Aperçu de la critique de Mina le Creuseur

Genre Jeu d’action-aventure de type « top-down » proposant une exploration non linéaire à la Metroidvania, des combats à la Souls et un superbe univers graphique inspiré de la Game Boy Color Mécanique principale Explorez une île maudite → fendez-vous un chemin à coups de fouet parmi les monstres → récupérez des os pour monter de niveau ou les mettre en sécurité → personnalisez votre style de jeu avec des armes de poing et des accessoires pour vaincre plus de 25 boss → découvrez des secrets et progressez toujours plus loin Principal atout Un graphisme somptueux et expressif de style 8 bits ; une bande-son exceptionnelle ; des combats précis et flexibles mêlant fouet et infiltration ; un monde dense et interconnecté ; une grande variété de combinaisons d’accessoires ; des options d’accessibilité généreuses Principal point faible Une courbe de difficulté initiale extrêmement raide et une boucle de mort impitoyable qui repose largement sur des essais et des erreurs que vous devez gérer vous-même Verdict sans appel Un jeu d’action-aventure rétro triomphal et l’un des incontournables du jeu indépendant de 2026. C’est un achat incontournable si vous aimez les défis, d’autant plus qu’il bénéficie d’excellentes fonctionnalités d’accessibilité pour ceux qui redoutent la difficulté Date de sortie 29 mai 2026 Plateformes Nintendo Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam, GOG, Humble), Linux, macOS Prix ~19,99 $ Idéal pour Les fans de Shovel Knight, Zelda : Le Réveil de Link, des jeux de type « Souls », des « Metroidvanias » et les puristes du pixel art rétro soigné Niveau de difficulté Élevée par défaut (en particulier au début du jeu), mais largement ajustable grâce à des options d'aide très complètes intégrées au jeu Durée / Bonus Une campagne vaste regorgeant de rencontres cachées, de dizaines de talismans personnalisables pour améliorer vos statistiques, d’une progression des personnages, d’un mode New Game Plus complet et de modificateurs de règles personnalisables

Si vous souhaitez un verdict rapide, Mina la Creuseuse est l’une des meilleures sorties indépendantes de 2026. Il allie le charme des aventures de l’époque de la Game Boy Color à des concepts de conception modernes, mêlant exploration en vue de dessus, combats au rythme effréné et progression gratifiante pour former un ensemble mémorable.

La plus grande surprise réside dans la profondeur qu’offre le jeu. Entre son univers interconnecté et les améliorations des personnages, il y a largement de quoi expérimenter différents styles de jeu. Les mécanismes de « fouet et creusement » rendent également les combats et l’exploration captivants du début à la fin, ce qui rend le gameplay de *Mina la Creuseuse* bien plus varié que ne le laisse supposer son aspect rétro.

Le principal bémol concerne la difficulté de Mina le Creuseur. Les premières heures de jeu peuvent s’avérer éprouvantes, et le jeu vous invite à apprendre par essais et erreurs. Heureusement, un excellent ensemble d’options d’accessibilité vous permet d’adapter le niveau de difficulté sans pour autant sacrifier l’expérience de jeu fondamentale.

Ce jeu est un choix évident pour les joueurs qui apprécient l’exploration, les combats captivants et les défis à l’ancienne. Pour ceux qui sont prêts à se lancer dans cette aventure, Mina offre un voyage rétro incroyablement mémorable.

Une souris, un fouet et un grand mystère

Mina la Creuseuse ne perd pas de temps pour vous plonger dans son univers étrange et inquiétant. Vous incarnez Mina, une Hollower et inventrice de renom envoyée sur une île isolée et en ruine afin de remettre en état ses générateurs d’étincelles défaillants.

Bien sûr, les choses ne sont pas aussi simples. L’île est envahie par des monstres et en proie à une mystérieuse malédiction, ce qui plante le décor d’une aventure sombre, pleine de caractère et légèrement gothique, empreinte de l’humour décalé qui fait la renommée de Yacht Club Games.

Si le concept vous a déjà convaincu, une clé Steam pour Mina la Creuseuse disponible chez Eneba est généralement le moyen le plus économique de vous lancer dans la version PC. Et si vous avez envie de découvrir d’autres aventures de ce genre, consultez notre liste des meilleurs jeux de type « metroidvania ».

Ce qui distingue ce jeu, c’est qu’il ne se contente pas d’être un simple retour nostalgique. Il mêle l’exploration classique en vue de dessus, inspirée de *The Legend of Zelda : Le Réveil de Link*, à l’atmosphère oppressante de *Castlevania* et à la philosophie de combat tendue, axée sur le rapport risque-récompense, de *Bloodborne*.

L’influence de Le Réveil de Link est évidente dans la navigation écran par écran et dans la conception des donjons axée sur les énigmes. Cependant, l’héritage de Castlevania est profondément ancré dans l’esthétique gothique et dans le rythme de combat délibéré, basé sur l’utilisation du fouet. Vous ne pouvez pas vous contenter de frapper à l’aveuglette ; vous devez mesurer avec précision la distance entre la pointe de votre fouet et un ennemi qui avance en titubant.

Par ailleurs, l’ADN de Bloodborne dicte les règles d’une économie à haut risque, où la moindre erreur menace votre progression durement acquise. Le mélange qui en résulte semble familier au premier abord, mais s’impose rapidement comme une expérience à part entière.

Il faut également savoir que Mina la Creuseuse n’est pas une aventure rétro relaxante que vous pouvez parcourir sans effort. La difficulté est redoutable, et le jeu attend de vous que vous tiriez les leçons de vos erreurs.

Ce n’est pas non plus un énième jeu de plates-formes à défilement horizontal comme Shovel Knight. Le passage à une vue de dessus modifie radicalement la conception des espaces. Au lieu de vous soucier des sauts verticaux et des gouffres sans fond, vous devez gérer votre positionnement à 360 degrés, les risques d’étouffement et les itinéraires de contournement. L’île s’ouvre dans plusieurs directions au lieu de vous guider sur un seul chemin linéaire.

Cette ambition est le fruit de plusieurs années de travail. Ce qui a commencé comme une expérience de programmation personnelle du développeur Alec Faulkner s’est transformé en le premier univers entièrement original de Yacht Club Games depuis plus d’une décennie. Financé à hauteur de plus de 1,2 million de dollars via Kickstarter et peaufiné au fil de plusieurs reports, il est devenu l’univers le plus vaste et le plus ambitieux du studio à ce jour.

En l’absence de démo ou de précommandes avant le lancement, les joueurs n’avaient d’autre choix que de se fier à leurs premières impressions et à toutes les critiques de Mina le Creuseur qu’ils pouvaient trouver. Il s’avère que ce pari a magnifiquement porté ses fruits.

Fouetter, creuser, mourir, apprendre

Lorsque j’ai commencé à y jouer, je n’ai pas mis longtemps à comprendre exactement quel genre d’expérience offrait ce jeu. L’exploration, le combat et la progression s’inscrivent dans une boucle serrée et addictive où chaque pas en avant donne l’impression de vous rapprocher de votre prochaine amélioration, d’un raccourci ou d’un affrontement contre un boss gigantesque.

Le rythme du jeu est facile à saisir, mais la façon dont il ne cesse de vous surprendre avec de nouvelles mécaniques m'a permis de ne jamais me lasser de ma partie.

Chaque expédition que j’ai menée suivait le même cycle à haut risque : vous vous aventurez au cœur d’un territoire inexploré, vous éliminez des salles remplies d’ennemis agressifs et vous amassez vos précieux os. À partir de là, vous vous demandez sans cesse s’il faut aller un peu plus loin ou jouer la sécurité et rebrousser chemin. Plus j’avançais, plus la récompense était importante… mais la sanction en cas d’une seule erreur devenait incroyablement réelle.

Parlons du combat, car il est délicieusement réfléchi. Votre outil principal est le fidèle fouet Nightstar de Mina. Il dispose d’une grande portée, ce qui vous permet de tenir les créatures nuisibles à distance, mais il sanctionne sans pitié le fait d’appuyer frénétiquement sur les boutons sans réfléchir.

J’ai rapidement compris que je devais respecter les distances, mémoriser les zones de collision des ennemis et synchroniser mes attaques à la perfection. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, vous pouvez vous équiper de divers outils secondaires. Ces armes d’appoint vont des projectiles rapides aux haches lentes mais puissantes qui anéantissent littéralement les ennemis.

Mais voici le hic : elles consomment des ressources. Je me suis retrouvé à mener en permanence un véritable jeu mental de gestion des ressources, en réservant mes attaques les plus puissantes pour les moments critiques ou les phases de boss, plutôt que de les utiliser à tout va lors des combats ordinaires.

La véritable star du jeu, c’est « Hollowing ». Cette mécanique unique d’enfouissement est ce qui définit véritablement le gameplay de Mina la Creuseuse. Au début, je considérais l’enfouissement sous terre comme une simple esquive pour éviter les dégâts imminents. Mais croyez-moi, c’est bien plus que cela. Vous l’utiliserez pour vous glisser sous des dangers mortels, franchir d’énormes fossés, contourner des boucliers et surgir directement derrière l’angle mort d’un ennemi.

Comme « Hollowing » sert à la fois d’outil de déplacement et de manœuvre de combat, la maîtrise de son timing a complètement bouleversé ma façon d’aborder chaque écran. Des boss qui, au départ, m’écrasaient littéralement, m’ont soudain semblé tout à fait gérables dès que j’ai compris que je pouvais simplement plonger sous terre et réapparaître juste au moment où leur animation d’attaque se terminait.

Toute cette exploration alimente directement un système de personnalisation remarquablement riche. Au fur et à mesure que vous explorez l’île, vous découvrirez environ 60 breloques distinctes. Considérez-les comme des talismans passifs qui vous permettent de façonner un style de jeu très spécifique.

Certains objets récompensent un jeu agressif en vous redonnant de la santé lors de coups critiques, tandis que d’autres sont conçus pour offrir une défense élevée ou une synergie avec des sous-armes spécifiques. C’est un système incroyablement robuste, qui fonctionne à merveille, que vous jouiez à Mina la Creuseuse sur Switch, PS5 ou Steam.

Mon meilleur conseil ? Expérimentez dès le début et souvent. Un objet qui me semblait totalement inutile au cours de la première heure est soudainement devenu la pierre angulaire de ma configuration dès que j’ai investi des points dans différentes statistiques. Cela nous amène au système de progression, qui est un véritable supplice psychologique.

Les ennemis vaincus lâchent des os, que vous utilisez soit pour améliorer vos attributs, soit pour acheter de l’équipement. Mais si vous souhaitez sécuriser votre progression, vous devez trouver un point de contrôle et convertir ces os épars en « Bonestones ».

Je ne saurais vous dire combien de fois j’ai transporté des milliers d’os, me sentant invincible, pour finalement être remis à ma place par un nouvel ennemi d’élite dans la pièce voisine et perdre tout mon butin. C’est un pari permanent : transportez-vous votre fortune pour obtenir davantage d’améliorations de statistiques, ou jouez-vous la carte de la prudence en les déposant en banque ?

Heureusement, la structure non linéaire de l’île vous évite de vous retrouver coincé face à un mur. Si une zone particulière me donnait du fil à retordre, je faisais simplement demi-tour, j’explorais un autre chemin, je trouvais des améliorations sympas, puis je revenais plus tard pour prendre ma revanche.

Abordons le sujet qui fâche : le niveau de difficulté « Mina la Creuseuse » n’est pas une plaisanterie. Les premières heures sont brutales. Vous commencez faible, les ennemis frappent comme des camions, et perdre vos os durement gagnés à chaque mort peut sembler incroyablement punitif avant d’avoir appris la configuration des lieux.

Mais je vous le promets, la courbe d’apprentissage s’adoucit. Une fois que j’ai pris le rythme des combats et que j’ai commencé à utiliser le « Hollowing » comme un réflexe, le jeu m’a semblé équitable, gratifiant et incroyablement satisfaisant.

Et si le niveau de difficulté par défaut s’avère tout simplement trop élevé, la conception de ce jeu mérite d’être saluée pour son ensemble d’aides incroyablement généreux. Il vous permet de personnaliser les dégâts subis et les modificateurs afin que vous puissiez profiter de cette brillante aventure à votre guise, ce qui ne laisse guère de doute quant à la question de savoir si « Mina la Creuseuse » en vaut la peine.

Un charme teinté de rancœur

Ce jeu ne cherche pas à vous impressionner avec une intrigue alambiquée, pleine de rebondissements et de révélations choquantes. Au contraire, il raconte une histoire simple qui vous donne une raison de continuer à explorer, tout en laissant le monde, ses personnages et son atmosphère faire l’essentiel du travail. Cette sobriété narrative fonctionne à merveille, formant une trame solide et très divertissante pour l’aventure.

Le studio a créé une île maudite qui dégage une atmosphère délicieusement étrange du début à la fin. La population locale est incroyablement bizarre. Vous pourriez vous retrouver à discuter avec des habitants lugubres du cimetière qui semblent étonnamment à l’aise parmi les morts, ou à solliciter des conseils cruciaux auprès de girafes érudites.

D’autres fois, vous tomberez sur des excentriques du coin qui vous proposeront d’échanger des équipements uniques contre des faveurs insolites. Répondre à ces demandes farfelues vous offre un moyen direct et concret de reconstituer l’histoire de l’île sans avoir à parcourir de longs passages de texte arides.

Presque chaque PNJ a quelque chose de mémorable à dire, qu’il s’agisse d’informations utiles, d’éléments subtils qui enrichissent l’univers du jeu, ou simplement d’une blague qui fait mieux mouche que prévu. Cet humour décalé est l’une des plus grandes marques de fabrique du studio.

Les fans de Shovel Knight reconnaîtront immédiatement ce style d’écriture enjoué, mais on n’a jamais l’impression que ce sont les mêmes blagues recyclées dans un cadre différent. Les dialogues ont un rythme léger qui rend les conversations agréables sans les faire traîner en longueur, donnant même aux personnages secondaires suffisamment de personnalité pour marquer les esprits.

Mina elle-même joue un rôle majeur dans la réussite de ces interactions. Ce n’est pas une protagoniste particulièrement bavarde, mais ses animations expressives traduisent sa curiosité, sa détermination, sa frustration et même une certaine assurance sans avoir recours à de longs dialogues.

De petits détails, comme ses réactions après avoir résolu une énigme ou pénétré dans une zone dangereuse, donnent l’impression qu’elle participe activement à l’aventure plutôt que d’être un simple avatar sans personnalité pour le joueur.

Ce même souci du détail s’étend aux ennemis et aux boss. Bien qu’ils s’inscrivent dans un style visuel volontairement rétro, les développeurs parviennent à insuffler une personnalité impressionnante à chaque conception.

Certaines créatures sont inquiétantes par leurs mouvements, tandis que d’autres paraissent carrément grotesques malgré la palette de couleurs limitée. Quant aux boss, ils trouvent un excellent équilibre entre intimidation et mémorabilité, se présentant souvent avec le même panache théâtral qui caractérise l’écriture du jeu.

Le cadre fait le lien entre tous ces éléments. Chaque région possède sa propre identité, non seulement à travers son univers visuel, mais aussi grâce aux personnages qui la peuplent et aux histoires qu’ils racontent.

Loin de donner l’impression d’être un simple assemblage de niveaux sans lien entre eux, l’île apparaît peu à peu comme un lieu crédible, doté de sa propre histoire, de ses conflits et de ses traditions. Il s’agit sans conteste de la création d’univers la plus aboutie du studio à ce jour.

Cela dit, il convient de définir clairement vos attentes. Si vous recherchez un RPG axé sur le scénario, regorgeant de longues cinématiques, de choix moraux ou d’intrigues politiques complexes, ce n’est probablement pas le jeu qu’il vous faut.

Contrairement à d’autres grands jeux rétro qui adorent vous arracher à l’action pour vous plonger dans des conversations chaleureuses entre personnages ou des intermèdes sur l’écran de carte, le parcours de Mina vous fait confiance pour lire entre les lignes. L’intrigue reste en retrait, laissant la narration par l’environnement et les moments clés des combats dicter le rythme. Cette approche non interventionniste maintient une dynamique de jeu incroyablement élevée, ce qui a fortement pesé dans ma note finale dédié à *Mina la Creuseuse**.

Pour les fans de longue date de Yacht Club Games, il y a de nombreuses raisons de suivre de près l’évolution de Mina. L’habitude qu’a le studio de prendre son temps pour développer des séries de jeux entièrement nouvelles laisse penser qu’il s’agit là du début d’une nouvelle saga majeure et de longue haleine.

Mina devrait même bientôt faire son entrée dans d’autres arènes de combat, avec une apparition confirmée en tant qu’invitée dans Rivals of Aether II. Il s’agit là d’un immense signe de reconnaissance de la part de la scène indépendante compétitive, qui prouve à quel point cette protagoniste maniant le fouet a rapidement captivé l’attention de tous.

Mina la Creuseuse en vaut-il la peine ?

Alors, Mina la Creuseuse en vaut-il la peine ? Si vous obtenez un jeu d’action-aventure complet et exceptionnellement riche pour environ 19,99 $, la réponse est sans hésitation « oui ». Peu de jeux indépendants offrent autant de contenu soigneusement élaboré dès leur sortie, rivalisant sans peine avec certains des meilleurs jeux d’aventure du marché.

Entre la structure non linéaire, les dizaines de combats de boss distincts et les options personnalisables qui repoussent les limites des règles, il y a une montagne de contenu à explorer. Plutôt que de simples augmentations de puissance, le gameplay repose sur une synergie expérimentale.

Combiner vos accessoires passifs avec des armes de poing uniques vous oblige à réfléchir rapidement, transformant ainsi des équipements bien pensés en véritables bouées de sauvetage. C’est précisément cette profondeur qui m’a fait tomber amoureux du combat à mesure que la carte se dévoilait, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles ma critique finale de Mina le Creuseur est si positive.

Le principal obstacle pour la plupart des acheteurs réside dans la courbe de difficulté intransigeante, influencée par la série Souls. Les premières heures de jeu sont véritablement éprouvantes, exigeant une observation attentive plutôt qu’un accompagnement pas à pas.

Heureusement, le jeu gère brillamment l’accessibilité. Une gamme généreuse d’options d’aide vous permet de régler directement les dégâts subis et les modificateurs de gameplay. Cela permet aux joueurs en difficulté d’atténuer les difficultés rencontrées en début de partie sans pour autant vider complètement le jeu de la tension qui rend la victoire si satisfaisante. Si le défi initial vous semble trop difficile, je vous recommande vivement de modifier ces options avant de renoncer complètement au jeu.

Que vous envisagiez d’acheter les versions Switch, PS5 ou Steam de Mina le Creuseur, la structure solo du jeu fait que c’est votre configuration personnelle qui détermine votre choix d’achat.

Pour les fans de longue date du design rétro, les amateurs de défis ou toute personne désireuse de se plonger dans un univers brillamment mis en scène, cette aventure est un choix incroyablement facile à recommander. Pour la plupart des joueurs PC, se procurer une clé Steam de Mina le Creuseur sur Eneba constitue le moyen le plus économique d’acquérir le jeu, les prix y étant régulièrement inférieurs à ceux pratiqués habituellement par les boutiques numériques.

Quelle version devriez-vous acheter ?

Honnêtement, choisir sur quelle plateforme jouer est on ne peut plus simple. Comme il s’agit d’une expérience purement solo, vous n’avez pas à vous soucier du cross-play, des salles multijoueurs désertes ou des problèmes de serveur.

Votre choix dépend simplement de l'endroit où vous aimez jouer, de l'importance que vous accordez aux performances et de votre envie d'emporter cette aventure avec vous lors de vos trajets quotidiens. Le jeu bénéficie d’une présence multiplateforme très étendue : il sortira sur Nintendo Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S et PC (via Steam, GOG et Humble), avec des versions natives pour Linux et macOS déjà prêtes à l’emploi.

Si vous jouez sur PC, c’est sans conteste la recommandation phare. Le jeu fonctionne de manière incroyablement fluide, prend en charge nativement le format grand écran dès le départ, et les commandes sont merveilleusement réactives. De plus, il a été lancé avec le statut officiel « Steam Deck Verified », ce qui signifie qu’il s’agit de la meilleure façon absolue de jouer sur une console portable sans sacrifier les fréquences d’images élevées ni la netteté des graphismes.

Si vous recherchez le meilleur prix possible sur PC, optez pour une clé Steam de Mina le Creuseur sur Eneba : ce site propose systématiquement des prix inférieurs à ceux des boutiques numériques classiques.

Si vous êtes fan de la Xbox Series X|S, les consoles Microsoft vous proposent une version incroyablement soignée et optimisée. Gardez simplement à l’esprit que les offres actuelles d’Eneba concernent strictement la version PC ; les joueurs sur console devront donc acheter directement sur le Microsoft Store officiel. Si vous passez régulièrement d’une installation TV à un ordinateur de bureau, le PC est probablement la meilleure option pour bénéficier d’une flexibilité maximale.

Lorsque vous comparez directement les versions Switch, PS5 et Steam de « Mina la Creuseuse », demandez-vous où vous souhaitez réellement regarder l’écran. La Nintendo Switch standard s’accorde à merveille avec l’esthétique Game Boy Color du jeu, ce qui la rend idéale pour jouer au lit ou dans le bus.

Mais si la Switch d’origine s’en sort plutôt bien, elle peut parfois peiner un peu lorsque l’écran est envahi par des sorts déchaînés, des explosions et des effets de particules. Si vous êtes passé à la Switch 2, en revanche, toute cette puissance supplémentaire élimine complètement les ralentissements, garantissant une fluidité exceptionnelle du gameplay en mode portable, quelle que soit l’intensité de l’action.

En revanche, la version PS5 sacrifie la portabilité, mais compense largement ce manque en vous permettant d’apprécier chaque magnifique pixel sur un immense téléviseur de salon tout en vous détendant sur votre canapé.

Le principal point à retenir de cette analyse finale de Mina la Creuseuse est que vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Le contenu du jeu est exactement le même, quelle que soit la plateforme que vous choisissez.

Comme tout est entièrement jouable hors ligne, vous pouvez jouer en toute fluidité à votre rythme sans jamais avoir besoin d’une connexion Internet permanente. Il vous suffit de choisir la console qui correspond à votre style, de sélectionner votre écran, et de vous préparer à plonger dans les profondeurs de l’île.

Des éloges, avec une réserve importante

En se basant uniquement sur les chiffres, on comprend aisément pourquoi « Mina la Creuseuse » est devenu l’un des plus grands succès indépendants de 2026 :

Au moment où nous écrivons ces lignes, le jeu affiche un Metascore de 90 sur Metacritic , ce qui lui vaut le label « Universal Acclaim » (succès unanime) attribué par le site sur la base de 68 critiques.

, ce qui lui vaut le label « Universal Acclaim » (succès unanime) attribué par le site sur la base de 68 critiques. Sur OpenCritic, il affiche une moyenne impressionnante de 91 , avec 97 % des critiques qui le recommandent , tandis que les utilisateurs de Steam lui ont attribué la note « Très positif », avec environ 89 % d’avis positifs sur près de 5 000 avis d’utilisateurs anglophones.

impressionnante de , , tandis que les utilisateurs de Steam lui ont attribué la note « Très positif », avec environ 89 % d’avis positifs sur près de 5 000 avis d’utilisateurs anglophones. Tout aussi impressionnant, le jeu a dépassé les 500 000 exemplaires vendus dès les premières semaines de commercialisation.

Ces chiffres ne reflètent toutefois qu’une partie de la réalité. En parcourant les dizaines de critiques consacrées à Mina la Creuseuse, une tendance claire commence à se dessiner. Les critiques saluent systématiquement la capacité de Yacht Club Games à allier une esthétique rétro à une conception de jeu moderne, plutôt que de se reposer uniquement sur la nostalgie.

La parfaite maîtrise de la synergie entre les aspects sonores, visuels et mécaniques a, à maintes reprises, propulsé ce titre au cœur du débat sur le « Jeu de l’année ».

La seule critique qui revient presque partout concerne la difficulté en début de jeu. Même les critiques qui ont finalement attribué les meilleures notes au jeu ont admis que les premières heures peuvent être impitoyables. Le niveau de difficulté « Mina la Creuseuse » frappe fort dès le départ, avec des mécanismes de récupération d’os particulièrement exigeants et des ressources limitées au début qui pénalisent rapidement tout jeu imprudent.

Heureusement, la plupart des critiques s’accordent également à dire que l’expérience s’améliore considérablement une fois que l’on maîtrise le rythme de combat sous-jacent. Ce qui semble au départ être un obstacle insurmontable devient progressivement l’un des principaux atouts du jeu, les critiques saluant les options d’accessibilité qui permettent aux joueurs de ne pas abandonner complètement l’expérience.

Se pose ensuite la question du prix de 19,99 $. Un jeu indépendant de style rétro vaut-il vraiment vingt dollars ? Je partage l’avis des critiques, et la réponse est un « oui » retentissant.

Loin d’apparaître comme un simple gadget esthétique éphémère, la conception de la carte tentaculaire, l’agencement complexe des niveaux et le raffinement approfondi des mécanismes ont donné à de nombreux joueurs le sentiment que le jeu offre largement plus de valeur que bon nombre de titres modernes vendus 70 $.

Une fois la poussière retombée, la note globale de Mina le Creuseur parle d’elle-même : le jeu vous en demande beaucoup dès le départ, mais l’industrie s’accorde à dire que cette patience est magnifiquement récompensée.

La beauté du 8 bits, le mordant de la modernité

Ce qui attire d’emblée l’attention dans *Mina la Creuseuse*, c’est son attachement total à l’esthétique de la Game Boy Color.

Il aurait été plus facile pour les développeurs de se contenter d’un simple hommage rétro superficiel, mais ce n’est pas le cas ici. Au lieu de se contenter de recréer l’aspect d’un jeu sur console portable de la fin des années 90, l’équipe s’appuie sur ses contraintes pour créer quelque chose qui semble à la fois authentique et indéniablement moderne.

Chaque zone s’articule autour d’une palette de couleurs soigneusement choisie qui lui confère sa propre personnalité. Les forêts sombres dégagent une atmosphère inquiétante tout à fait appropriée, les ruines oubliées sont empreintes de mystère, et les villages animés semblent d’emblée plus accueillants.

Le nombre limité de couleurs ne rend jamais les environnements répétitifs, car chaque lieu utilise ces couleurs différemment. Plutôt que de rechercher le réalisme visuel, le jeu met l’accent sur la clarté, l’atmosphère et des silhouettes mémorables.

L’animation des personnages mérite tout autant d’éloges. Mina elle-même est incroyablement expressive malgré le style artistique minimaliste, avec de petits gestes et des réactions qui en disent bien plus long que les dialogues seuls.

Les PNJ sont tout aussi distinctifs, et les ennemis possèdent juste assez de personnalité pour rendre chaque rencontre mémorable. Les boss sont particulièrement impressionnants ; leurs sprites surdimensionnés et leurs animations d’attaque exagérées confèrent à chaque combat un caractère dramatique sans pour autant renoncer à l’esthétique rétro.

Ce qui m’impressionne le plus, c’est l’assurance qui se dégage de la direction artistique. Il n’y a aucune tentation d’ajouter des effets visuels superflus simplement parce que le matériel moderne le permet. Chaque pixel semble avoir été pensé, et c’est précisément cette retenue qui rend l’univers si cohérent.

Plutôt que de se demander « Comment améliorer l’aspect d’un vieux jeu ? », les développeurs se sont interrogés : « Qu’est-ce qui rendait ces jeux si attrayants visuellement à l’origine ? » La réponse se reflète dans chaque environnement, chaque personnage et chaque animation tout au long de l’aventure.

La bande originale est tout aussi remarquable. Jake Kaufman (virt) prouve une fois de plus pourquoi il est si étroitement associé à Yacht Club Games, en signant l’une de ses meilleures bandes originales chiptune à ce jour.

La musique alterne avec aisance entre des thèmes d’exploration envoûtants, des morceaux de combat énergiques et des thèmes de boss mémorables qui vous donnent véritablement des ailes pour le prochain combat. Si vous lisez cette critique tout en écoutant la bande originale via le lecteur Spotify ci-dessous, vous comprendrez rapidement pourquoi elle est devenue l’un des principaux sujets de conversation autour du jeu.

La conception sonore ne se limite pas à la musique. Chaque claquement de fouet, chaque attaque ennemie, chaque explosion et chaque son d’ambiance a été soigneusement conçu pour offrir un retour sonore satisfaisant.

Ces effets peuvent sembler subtils pris isolément, mais ensemble, ils confèrent aux combats toute leur intensité et rendent l’exploration plus immersive. Cela nous rappelle une fois de plus que les grands jeux en pixel art s’appuient tout autant sur le son que sur le visuel.

Mina la Creuseuse est un quasi-classique si vous aimez relever des défis

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Après des années d’attente, des retards de développement et des attentes considérables de la part de la communauté, Mina la Creuseuse tient haut la tête ses promesses ambitieuses en matière de conception.

Yacht Club Games aurait pu jouer la carte de la sécurité en se contentant de revisiter Shovel Knight, mais au lieu de cela, le studio a livré une aventure qui tient fièrement debout sur ses quatre pattes. Le jeu rend hommage aux classiques 8 bits qui l’ont inspiré sans pour autant se sentir prisonnier de ceux-ci, alliant une sensibilité « old school » à de brillants choix de conception modernes qui garantissent un gameplay fluide et captivant.

Ce qui ressort le plus, c’est la façon dont chaque système s’enchaîne naturellement avec le suivant. Chaque détour vous apporte une amélioration significative, et les combats restent variés grâce au « Hollowing », aux armes de poing et aux babioles. Parallèlement, le système de progression vous encourage constamment à expérimenter différentes configurations de personnage.

Les points forts Inconvénients ✅ Une esthétique Game Boy Color incroyablement expressive et authentique



✅ Une bande-son chiptune exceptionnelle signée Jake Kaufman (alias virt)



✅ Une boucle de combat profonde et fluide combinant des configurations basées sur les coups de fouet, le creusement et les breloques



✅ Un monde non linéaire à la conception complexe, regorgeant de secrets et de plus de 25 boss



✅ Des options d’accessibilité et d’aide exceptionnellement solides et hautement personnalisables ❌ Une courbe de difficulté très exigeante au début risque de rebuter certains joueurs



❌ Le mécanisme de mort par « bone-drop » semble incroyablement sévère au début



❌ L’absence quasi totale d’aide impose une courbe d’apprentissage abrupte, basée sur les essais et les erreurs



❌ Le format d’image et la résolution rétro stricts ne plairont pas à tout le monde



❌ Aucune démo gratuite n’est disponible pour tester le jeu avant de l’acheter

Si l’on ajoute à cela un superbe graphisme en pixel art, l’une des meilleures bandes-son chiptune de l’année et un univers regorgeant de personnages mémorables, on comprend aisément pourquoi l’accueil de la critique a été si élogieux.

Le seul véritable point de friction réside dans la boucle de jeu exigeante du début. Mina la Creuseuse vous demande de faire preuve de patience dès le départ, et les premières heures peuvent sembler éprouvantes. Perdre vos os durement gagnés à cause d’un piège inattendu est douloureux, surtout lorsque vous êtes encore en train de vous familiariser avec les systèmes de combat.

Heureusement, les options d’accessibilité exceptionnellement complètes parviennent à l’excellence à adoucir cette courbe d’apprentissage sans pour autant dénaturer l’identité du jeu. Le défi ne disparaît pas, mais vous pouvez facilement l’adapter à votre niveau de confort personnel.

Mina la Creuseuse – À qui s’adresse cette aventure ?

Optez pour Mina la Creuseuse si :

Vous aimez les jeux exigeants sur le plan mécanique : ce titre est parfait pour les fans d’aventures d’action difficiles, de Metroidvanias ou de jeux de type « Souls-like ».

ce titre est parfait pour les fans d’aventures d’action difficiles, de Metroidvanias ou de jeux de type « Souls-like ». Vous appréciez le savoir-faire rétro : l’esthétique 8 bits, soignée dans les moindres détails, compte parmi les meilleures du secteur.

l’esthétique 8 bits, soignée dans les moindres détails, compte parmi les meilleures du secteur. Vous êtes fan de Yacht Club : bien que les nouveaux venus soient les bienvenus, les vétérans de Shovel Knight apprécieront immédiatement le raffinement du jeu.

Évitez Mina la Creuseuse si :

Vous souhaitez vous détendre : la première partie du jeu, particulièrement exigeante, est tout le contraire d'une séance de jeu agréable et sans stress.

la première partie du jeu, particulièrement exigeante, est tout le contraire d'une séance de jeu agréable et sans stress. Vous préférez les histoires cinématographiques : l’accent est strictement mis sur les mécanismes de jeu plutôt que sur une narration dense.

Il est clair que nous assistons à la naissance d’une toute nouvelle icône du jeu indépendant. Mina s’est facilement imposée comme un personnage que vous verrez beaucoup à l’avenir, d’autant plus qu’elle est déjà prévue pour une apparition dans Rivals of Aether II.

Entre l’enthousiasme débordant de la communauté et le plaisir immense que j’ai eu à découvrir tous les secrets de l’Île ténébreuse, on a vraiment l’impression d’assister au début de quelque chose de vraiment spécial. Si les prochains jeux s’appuient sur les mécanismes irréprochables et la conception astucieuse des niveaux que l’on retrouve ici, nous assistons au premier chapitre d’une série légendaire.

Faites-vous une immense faveur : prenez votre fouet, commencez à creuser et plongez dans l’une des meilleures expériences de jeu rétro-modernes disponibles aujourd’hui.

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