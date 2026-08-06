Recensione di Mina the Hollower: la scommessa retrò di Yacht Club Games è valsa l’attesa

Mettermi a scrivere questa recensione di Mina la Svuotatrice è come aprire finalmente una capsula del tempo tanto attesa. Dopo anni di sviluppo, numerosi ritardi e una campagna Kickstarter di enorme successo che ha raccolto più di 1,2 milioni di dollari, il 29 maggio 2026 Yacht Club Games ha finalmente pubblicato il suo primo titolo originale dai tempi di Shovel Knight.

Quello che era iniziato come un piccolo progetto secondario è diventato il gioco più ambizioso mai realizzato dallo studio, e ne è valsa davvero la pena aspettare.

Un progetto nato dalla passione e diventato un fenomeno: quello che era iniziato come il progetto personale di un singolo sviluppatore si è trasformato in uno dei successi indie più impressionanti del 2026.

quello che era iniziato come il progetto personale di un singolo sviluppatore si è trasformato in uno dei successi indie più impressionanti del 2026. Un brillante cocktail retrò: fonde perfettamente l’esplorazione di The Legend of Zelda: Il risveglio di Link, l’atmosfera gotica di Castlevania e i combattimenti impegnativi e ad alto rischio di Bloodborne.

fonde perfettamente l’esplorazione di The Legend of Zelda: Il risveglio di Link, l’atmosfera gotica di Castlevania e i combattimenti impegnativi e ad alto rischio di Bloodborne. Una presentazione magistrale: cattura perfettamente l’atmosfera nostalgica di un classico per console portatile della fine degli anni ’90, esaltata da una fenomenale colonna sonora chiptune di Jake Kaufman.

In sostanza, Mina la Scavatrice è un’avventura d’azione con visuale dall’alto, che unisce l’esplorazione in stile Metroidvania e influenze in stile Souls. È disponibile su Nintendo Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, GOG e Humble, oltre che su Linux e macOS a circa 19,99 $.

È stato accolto con entusiasmo sia dalla critica che dai giocatori, ottenendo un plauso unanime su Metacritic, un tasso di raccomandazione altissimo su OpenCritic, una valutazione “Molto positiva” su Steam e oltre 500.000 copie vendute nelle prime settimane.

Questa recensione di Mina la Svuotatrice ti spiega tutto quello che devi sapere prima di provarlo. Ti illustrerò il sistema di combattimento basato su frusta e scavo, la meccanica dell’Hollowing, le armi secondarie e i ciondoli, il sistema di progressione Bonestone, il design non lineare del mondo di gioco e la difficoltà del titolo. Ti mostrerò anche le opzioni di accessibilità, le prestazioni su ogni piattaforma e, soprattutto, se la nuova e ambiziosa visione di Yacht Club mantiene la sua grande promessa.

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TL;DR Panoramica della recensione di Mina la Svuotatrice

Genere Gioco d'azione-avventura top-down con esplorazione non lineare in stile Metroidvania, combattimenti in stile Souls e una splendida grafica in stile Game Boy Color Meccanica di gioco Esplora un’isola maledetta → scava e sfreccia tra i mostri → raccogli ossa per salire di livello o metterle al sicuro → personalizza il tuo stile di gioco con armi secondarie e gadget per sconfiggere oltre 25 boss → scopri segreti e avventurati sempre più in profondità Punto di forza principale Splendida grafica espressiva in stile 8-bit; colonna sonora eccezionale; combattimenti con frusta e scavo fluidi e flessibili; mondo denso e interconnesso; ampia varietà di configurazioni degli accessori; generose opzioni di accessibilità Punto debole Una curva di difficoltà iniziale estremamente ripida e un ciclo di morte spietato che si basa molto sulla sperimentazione autonoma tramite tentativi ed errori Verdetto definitivo Un trionfante gioco d’azione-avventura retrò e uno dei titoli indie di punta del 2026. È un acquisto imperdibile se ti piacciono le sfide, supportato da eccellenti funzioni di accessibilità per chi non ama le difficoltà Data di uscita 29 maggio 2026 Piattaforme Nintendo Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam, GOG, Humble), Linux, macOS Prezzo ~19,99 $ Ideale per Appassionati di Shovel Knight, Zelda: Il risveglio di Link, giochi in stile Souls, Metroidvania e puristi della pixel art retrò curata nei minimi dettagli Difficoltà Alta di default (soprattutto nelle prime ore di gioco), ma altamente personalizzabile grazie alle solide opzioni di assistenza integrate nel gioco Durata / Extra Una campagna vastissima piena di incontri nascosti, decine di talismani personalizzabili per le statistiche, progressione dei personaggi, una modalità New Game Plus completa e modificatori di regole personalizzabili

Se vuoi un giudizio veloce, Mina la Scavatrice è una delle uscite indie più forti del 2026. Unisce il fascino delle avventure dell’era del Game Boy Color a idee di design moderne, fondendo esplorazione dall’alto, combattimenti frenetici e una progressione gratificante in un’esperienza memorabile.

La sorpresa più grande è quanta profondità offra il gioco. Tra il suo mondo interconnesso e i potenziamenti dei personaggi, c’è tantissimo spazio per sperimentare diversi stili di gioco. Anche le meccaniche “frusta e scava” rendono il combattimento e l’esplorazione coinvolgenti dall’inizio alla fine, rendendo il gameplay di *Mina la Scavatrice* molto più vario di quanto la sua presentazione retrò possa far pensare.

L’unico vero neo è la difficoltà di Mina la Svuotatrice. Le prime ore di gioco possono essere davvero impegnative, e il gioco si aspetta che tu impari attraverso tentativi ed errori. Per fortuna, un’ottima serie di opzioni di accessibilità ti permette di personalizzare la sfida senza sacrificare l’esperienza di gioco fondamentale.

Questo gioco è una scelta facile da consigliare ai giocatori che amano l’esplorazione, i combattimenti avvincenti e le sfide in stile vecchia scuola. Per chi è pronto ad affrontare la routine, Mina offre un viaggio retrò davvero indimenticabile.

Un topo, una frusta e un grande mistero

Mina la Scavatrice non perde tempo e ti catapulta subito nel suo mondo strano e inquietante. Vesti i panni di Mina, una rinomata Hollower e inventrice inviata su un’isola remota e fatiscente per riparare i suoi generatori di scintilla ormai malfunzionanti.

Ovviamente, le cose non sono così semplici. L’isola è invasa da mostri e afflitta da una misteriosa maledizione, il che crea lo scenario perfetto per un’avventura cupa, ricca di carattere e vagamente gotica, caratterizzata da quell’umorismo eccentrico per cui Yacht Club Games è famosa.

Se l’idea ti ha già conquistato, una chiave Steam per Mina la Scavatrice su Eneba è di solito il modo più economico per tuffarti nella versione per PC. E se hai voglia di altre avventure come questa, dai un’occhiata alla nostra lista dei migliori giochi metroidvania.

Ciò che distingue il gioco è che non si accontenta di essere un semplice ritorno al passato. Unisce la classica esplorazione dall’alto ispirata a *The Legend of Zelda: Il risveglio di Link* all’atmosfera opprimente di *Castlevania* e alla filosofia di combattimento tesa, basata sul rapporto rischio-ricompensa, di *Bloodborne*.

L’influenza di Link’s Awakening è evidente nella navigazione schermata per schermata e nella struttura dei dungeon incentrata sugli enigmi. Tuttavia, la discendenza da Castlevania è ben radicata nell’estetica gotica e nei ritmi di combattimento misurati, basati sull’uso della frusta. Non puoi semplicemente sferrare colpi alla cieca; devi calcolare la distanza esatta tra la punta della tua frusta e un nemico che barcolla.

Nel frattempo, il DNA di Bloodborne determina un’economia ad alto rischio, dove ogni errore mette a repentaglio i tuoi progressi conquistati a fatica. Il mix che ne risulta sembra familiare all’inizio, ma acquista rapidamente una propria identità.

Vale anche la pena sapere che Mina la Scavatrice non è una rilassante avventura retrò che puoi superare con disinvoltura. La difficoltà è tosta e il gioco si aspetta che tu impari dai tuoi errori.

Non è nemmeno l’ennesimo platform a scorrimento laterale come Shovel Knight. Il passaggio a una prospettiva dall’alto cambia radicalmente il modo in cui sono stati progettati gli spazi. Invece di preoccuparti di salti verticali e pozzi senza fondo, devi gestire il posizionamento a 360 gradi, i pericoli di soffocamento e i percorsi di aggiramento. L’isola si apre in più direzioni invece di condurti lungo un unico percorso lineare.

Questa ambizione è il frutto di anni di lavoro. Quello che era iniziato come un esperimento di programmazione personale dello sviluppatore Alec Faulkner si è evoluto nel primo universo interamente originale di Yacht Club Games in oltre un decennio. Finanziato con oltre 1,2 milioni di dollari tramite Kickstarter e perfezionato dopo diversi ritardi, è diventato il mondo più grande e ambizioso dello studio fino ad oggi.

Senza demo né preordini prima del lancio, i giocatori non hanno avuto altra scelta che fidarsi delle prime impressioni e di ogni recensione di Mina la Svuotatrice che riuscivano a trovare. A quanto pare, quel salto nel buio ha dato ottimi risultati.

Colpisci, scava, muori, impara

Quando ho iniziato a giocare, non mi ci è voluto molto per capire esattamente che tipo di esperienza fosse questo gioco. Esplorazione, combattimento e progressione sono intrecciati in un ciclo serrato e coinvolgente, in cui ogni singolo passo in avanti ti dà la sensazione di stare lavorando per ottenere il prossimo potenziamento, una scorciatoia o un incontro epico con un boss.

Il ritmo del gioco è facile da cogliere, ma il modo in cui ti lancia continuamente nuove sfide meccaniche ha fatto sì che la mia esperienza di gioco non diventasse mai noiosa.

Ogni spedizione che ho intrapreso seguiva lo stesso ciclo ad alto rischio: ti avventuri in profondità in territori inesplorati, ripulisci le stanze da nemici aggressivi e accumuli le tue preziose ossa. Da lì, ti ritrovi costantemente a chiederti se spingerti un po’ oltre o giocare sul sicuro e tornare indietro. Più mi addentravo, maggiore era la ricompensa… ma la punizione per un singolo errore diventava incredibilmente reale.

Parliamo del combattimento, perché è deliziosamente ponderato. Il tuo strumento principale è la fidata frusta Nightstar di Mina. Ha una grande portata, permettendoti di tenere le creature fastidiose a distanza di sicurezza, ma punisce senza pietà chi si limita a premere i pulsanti a caso.

Ho imparato in fretta che dovevo rispettare le distanze, studiare le hitbox dei nemici e calcolare alla perfezione i miei attacchi. Per rendere le cose ancora più interessanti, puoi equipaggiare vari strumenti secondari. Queste armi ausiliarie vanno da oggetti da lanciare veloci ad asce lente e potenti che distruggono completamente i nemici.

Ma ecco il problema: consumano risorse. Mi sono ritrovato a giocare costantemente a un gioco mentale di gestione delle risorse, conservando le mie mosse più potenti per i momenti critici o le fasi con i boss, invece di usarle a raffica durante gli scontri normali.

La vera star del gioco è Hollowing. Questa meccanica unica di scavo è ciò che definisce davvero il gameplay di Mina la Svuotatrice. All’inizio, consideravo lo scavo sottoterra come una semplice schivata per evitare i danni in arrivo. Ma credimi, è molto più di questo. La userai per scivolare sotto pericoli mortali, saltare oltre enormi voragini, aggirare scudi e spuntare direttamente alle spalle del punto cieco di un nemico.

Dato che “Hollowing” funge sia da strumento di spostamento che da manovra di combattimento, padroneggiarne i tempi ha completamente rivoluzionato il mio approccio a ogni singola schermata. I boss che all’inizio mi schiacciavano a terra mi sono sembrati improvvisamente gestibili una volta capito che potevo semplicemente tuffarmi sottoterra e riemergere proprio quando finiva la loro animazione d’attacco.

Tutta questa esplorazione si collega direttamente a un sistema di personalizzazione incredibilmente profondo. Mentre esplori l’isola, scoprirai circa 60 ciondoli distinti. Considerali come amuleti passivi che ti permettono di plasmare uno stile di gioco altamente specifico.

Alcuni ciondoli premiano il gioco aggressivo restituendoti salute in caso di colpi critici, mentre altri sono pensati per una difesa elevata o per la sinergia con specifiche armi secondarie. È un sistema incredibilmente solido, che funziona alla grande sia che tu stia giocando a Mina la Scavatrice su Switch, PS5 o Steam.

Il mio consiglio più importante? Sperimenta fin dall’inizio e spesso. Un oggetto che mi sembrava completamente inutile nella prima ora è diventato improvvisamente il pilastro della mia build una volta che ho investito punti in statistiche diverse. Questo ci porta all’economia della progressione, che è un glorioso tormento psicologico.

I nemici sconfitti lasciano cadere delle ossa, che puoi usare per potenziare le tue statistiche o acquistare equipaggiamento. Ma se vuoi mettere al sicuro i tuoi progressi, devi trovare un checkpoint e convertire quelle ossa sparse in Bonestones.

Non saprei dirti quante volte mi sono ritrovato con migliaia di ossa sparse, sentendomi un vero e proprio colosso, solo per essere umiliato da un nuovo nemico d’élite nella stanza successiva e perdere l’intera scorta. È una scommessa continua: porti con te la tua ricchezza per ottenere più potenziamenti alle statistiche, o vai sul sicuro e le metti da parte?

Per fortuna, la struttura non lineare dell’isola fa sì che non ti ritrovi mai bloccato davanti a un muro. Se una zona in particolare mi stava dando del filo da torcere, mi bastava girarmi, esplorare un percorso diverso, trovare qualche potenziamento interessante e tornare più tardi per vendicarmi.

Affrontiamo l’argomento scottante: la difficoltà di Mina la Scavatrice non è uno scherzo. Le prime ore di gioco sono brutali. Inizi debole, i nemici colpiscono come veri e propri camion, e perdere le ossa guadagnate con fatica quando muori può sembrare incredibilmente punitivo prima di imparare la struttura del gioco.

Ma te lo prometto, la curva di apprendimento si appiana. Una volta che ho capito il ritmo dei combattimenti e ho iniziato a usare l’Hollowing con naturalezza, il gioco mi è sembrato equo, gratificante e incredibilmente soddisfacente.

E se la difficoltà predefinita ti sembra proprio troppo alta, il design di questo gioco merita un grande applauso per la sua serie di aiuti incredibilmente generosa. Ti permette di personalizzare i danni subiti e i modificatori, così puoi goderti questa fantastica avventura come preferisci, senza lasciare alcun dubbio sul fatto che “Mina la Svuotatrice” valga davvero la pena.

Fascino e rancore

Questo gioco non cerca di stupirti con una trama intricata piena di colpi di scena e rivelazioni scioccanti. Racconta invece una storia semplice che ti dà un motivo per continuare a esplorare, lasciando che siano il mondo, i personaggi e l’atmosfera a fare la maggior parte del lavoro. Questa sobrietà narrativa funziona alla grande, creando una struttura solida e super divertente per l’avventura.

Lo studio ha creato un’isola maledetta che sembra deliziosamente strana dall’inizio alla fine. La popolazione locale è incredibilmente bizzarra. Potresti ritrovarti a chiacchierare con cupi abitanti del cimitero che sembrano sorprendentemente a loro agio a vivere tra i morti, oppure a chiedere consigli cruciali a giraffe erudite.

Altre volte, ti imbatterai in eccentrici tipi strani del posto che barattano equipaggiamento unico in cambio di favori bizzarri. Assecondare queste strane richieste ti offre un modo diretto e pratico per ricostruire la storia dell’isola senza dover leggere noiosi blocchi di testo.

Quasi ogni personaggio non giocante ha qualcosa di memorabile da dire, che si tratti di informazioni utili, di sottili dettagli che arricchiscono l’ambientazione o semplicemente di una battuta che fa più ridere del previsto. Quell’umorismo fuori dagli schemi è uno dei tratti distintivi più caratteristici dello studio.

I fan di Shovel Knight riconosceranno subito lo stile di scrittura giocoso, ma non sembra mai che si tratti delle stesse battute riciclate in un contesto diverso. I dialoghi hanno un ritmo spensierato che rende le conversazioni piacevoli senza trascinarsi troppo, dando anche ai personaggi secondari abbastanza personalità da lasciare il segno.

Mina stessa gioca un ruolo fondamentale nel far funzionare queste interazioni. Non è una protagonista particolarmente loquace, ma le sue animazioni espressive trasmettono curiosità, determinazione, frustrazione e persino un po’ di sicurezza un po’ presuntuosa senza dover ricorrere a lunghi dialoghi.

Piccoli dettagli come le sue reazioni dopo aver risolto un enigma o essere entrata in una zona pericolosa la fanno sembrare una partecipante attiva all’avventura, piuttosto che un semplice avatar per il giocatore.

La stessa attenzione ai dettagli si estende ai nemici e ai boss. Nonostante lo stile visivo volutamente retrò, gli sviluppatori riescono a infondere una quantità impressionante di personalità in ogni design.

Alcune creature mettono a disagio per come si muovono, mentre altre sembrano decisamente grottesche nonostante la tavolozza di colori limitata. I boss, invece, trovano un ottimo equilibrio tra l’essere intimidatori e memorabili, presentandosi spesso con lo stesso stile teatrale che caratterizza la sceneggiatura del gioco.

L’ambientazione è il filo conduttore che tiene insieme tutto. Ogni regione ha una sua identità, non solo grazie alla grafica, ma anche grazie ai personaggi che la popolano e alle storie che raccontano.

Anziché sembrare una raccolta di livelli scollegati tra loro, l’isola si rivela gradualmente come un luogo credibile, con una sua storia, i suoi conflitti e le sue tradizioni. È senza dubbio il mondo più ricco che lo studio abbia mai creato fino ad oggi.

Detto questo, vale la pena chiarire le giuste aspettative. Se cerchi un RPG incentrato sulla trama, pieno di lunghe scene animate, scelte morali o intricati intrighi politici, probabilmente questo non è il gioco che fa per te.

A differenza di altri giochi retrò di punta che amano distoglierti dall’azione per accattivanti chiacchierate tra personaggi o intermezzi sulla schermata della mappa, il viaggio di Mina si affida a te per leggere tra le righe. La trama non ti ostacola, lasciando che siano la narrazione ambientale e le tappe fondamentali dei combattimenti a dettare il ritmo. Questo approccio non invadente mantiene lo slancio del gameplay incredibilmente alto, e incide pesantemente sul mio voto finale di *Mina la Scavatrice**.

Per i fan di lunga data di Yacht Club Games, ci sono tantissimi motivi per tenere d’occhio Mina in futuro. La storia dello studio, che si prende il tempo necessario per sviluppare serie di giochi completamente nuove, suggerisce che questo sia l’inizio di un’altra grande saga di lungo corso.

Mina è addirittura pronta a fare il suo ingresso in altre arene di combattimento, con una partecipazione come ospite già confermata in Rivals of Aether II. È un riconoscimento enorme da parte della scena indie competitiva, che dimostra quanto velocemente questa protagonista armata di frusta abbia catturato l’attenzione di tutti.

Vale la pena comprare Mina la Scavatrice?

Allora, vale la pena comprare Mina la Scavatrice? Se per circa 19,99 $ ti ritrovi con un’avventura d’azione completa ed eccezionalmente ricca, la risposta è un sì senza esitazioni. Pochi giochi indie offrono così tanti contenuti realizzati a mano al momento del lancio, rivaleggiando facilmente con alcuni dei migliori giochi d’avventura sul mercato.

Tra la struttura non lineare, decine di scontri con boss distinti e opzioni personalizzate che stravolgono le regole, c’è una montagna di contenuti da esplorare. Invece dei semplici incrementi di potenza, il design punta tutto sulla sinergia sperimentale.

Abbinare i tuoi accessori passivi a armi secondarie uniche ti costringe a pensare al volo, trasformando equipaggiamenti intelligenti in veri e propri salvavita. È proprio questa profondità il motivo per cui mi sono innamorato del combattimento man mano che la mappa si apriva, ed è una delle ragioni principali per cui la mia recensione finale di Mina la Svuotatrice è così positiva.

L’ostacolo più grande per la maggior parte dei giocatori è la curva di difficoltà senza compromessi, influenzata dai giochi della serie Souls. Le prime ore di gioco sono davvero impegnative e richiedono un’attenta osservazione piuttosto che una guida passo passo.

Per fortuna, il gioco gestisce l’accessibilità in modo eccellente. Una serie di opzioni di assistenza ti permette di regolare direttamente il danno subito e i modificatori di gioco. Questo permette ai giocatori in difficoltà di attenuare le difficoltà iniziali senza però eliminare del tutto quella tensione che rende la vittoria così soddisfacente. Se la sfida iniziale ti sembra troppo opprimente, ti consiglio vivamente di provare a modificare queste opzioni prima di mollare del tutto.

Che tu abbia intenzione di acquistare le versioni per Switch, PS5 o Steam di Mina la Svuotatrice, la struttura single-player fa sì che sia la tua configurazione personale a determinare la scelta.

Per i fan di lunga data del design retrò, per chi è alla ricerca di sfide o per chiunque voglia perdersi in un mondo realizzato in modo brillante, questa avventura è una scelta incredibilmente facile da consigliare. Per la maggior parte dei giocatori su PC, acquistare una chiave Steam di Mina la Svuotatrice su Eneba è il modo più economico per procurarsi il gioco, dato che il prezzo scende regolarmente al di sotto di quello standard dei negozi digitali.

Quale versione dovresti comprare?

Onestamente, decidere su quale piattaforma giocare è semplicissimo. Dato che il gioco è puramente per giocatore singolo, non devi preoccuparti di cross-play, lobby multiplayer deserte o problemi con i server.

La tua scelta dipende semplicemente da dove ti piace giocare, da quanto ti interessano le prestazioni e se vuoi portare con te questa avventura durante i tuoi spostamenti quotidiani. Il gioco ha una presenza multipiattaforma davvero ampia: uscirà su Nintendo Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam, GOG e Humble), con versioni native per Linux e macOS già pronte.

Se giochi su PC, questa è senza dubbio la scelta migliore. Funziona in modo incredibilmente fluido, supporta nativamente lo schermo widescreen fin da subito e i comandi sono meravigliosamente reattivi. Inoltre, è stato lanciato con lo status ufficiale “Steam Deck Verified”, il che significa che è il modo migliore in assoluto per giocare su una console portatile senza rinunciare a frame rate elevati o a una grafica nitida.

Se vuoi il prezzo migliore in assoluto per PC, la soluzione migliore è acquistare una chiave Steam di Mina la Svuotatrice su Eneba, dato che offre prezzi costantemente inferiori rispetto ai normali negozi digitali.

Se sei un fan di Xbox Series X|S, le console Microsoft hanno in serbo per te una versione incredibilmente curata e ottimizzata. Tieni presente però che le offerte attuali su Eneba riguardano esclusivamente la versione per PC, quindi chi gioca su console dovrà acquistarla direttamente dal Microsoft Store ufficiale. Se sei uno di quelli che passa regolarmente dalla TV al computer fisso, il PC è probabilmente la scelta migliore per la massima flessibilità.

Quando confronti direttamente le versioni di “Mina la Svuotatrice” per Switch, PS5 e Steam, pensa a dove vuoi guardare lo schermo. La Nintendo Switch standard si adatta in modo splendidamente naturale all’estetica Game Boy Color del gioco, rendendola perfetta per giocare a letto o sull’autobus.

Ma anche se la Switch originale regge bene, può rallentare un po’ quando lo schermo si riempie di incantesimi pazzeschi, esplosioni ed effetti particellari. Se invece sei passato alla Switch 2, tutta quella potenza in più elimina completamente il lag, rendendo il gameplay portatile fluido come il burro, non importa quanto caotiche diventino le cose.

D’altra parte, la versione per PS5 rinuncia alla portabilità, ma compensa totalmente questa mancanza permettendoti di apprezzare ogni singolo splendido pixel su un enorme televisore in salotto mentre ti rilassi sul divano.

La cosa più importante da tenere a mente in questa analisi finale di Mina la Scavatrice è che non puoi davvero sbagliare. Il contenuto di gioco è esattamente lo stesso, indipendentemente dalla piattaforma che scegli.

Dato che è tutto perfettamente giocabile offline, puoi giocare senza interruzioni al tuo ritmo senza mai aver bisogno di una connessione Internet costante. Basta scegliere la console che si adatta al tuo stile, scegliere lo schermo e prepararti a tuffarti nelle profondità dell’isola.

Un plauso, con un’unica importante avvertenza

Se guardi solo ai dati, è facile capire perché Mina la Scavatrice sia diventato uno dei più grandi successi indie del 2026:

Al momento in cui scrivo, il gioco ha un Metascore di 90 su Metacritic , guadagnandosi l’etichetta “Universal Acclaim” del sito sulla base di 68 recensioni dei critici.

, guadagnandosi l’etichetta “Universal Acclaim” del sito sulla base di 68 recensioni dei critici. Su OpenCritic, ha una media impressionante di 91 , con il 97% dei critici che lo consiglia , mentre gli utenti di Steam gli hanno assegnato una valutazione “Molto positiva”, con circa l’89% di recensioni positive su quasi 5.000 recensioni degli utenti in inglese.

impressionante di , , mentre gli utenti di Steam gli hanno assegnato una valutazione “Molto positiva”, con circa l’89% di recensioni positive su quasi 5.000 recensioni degli utenti in inglese. Altrettanto impressionante è il fatto che il gioco abbia superato le 500.000 copie vendute nelle prime settimane di vendita.

Questi numeri raccontano però solo una parte della storia. Leggendo le decine di recensioni su Mina la Scavatrice, inizia a emergere un quadro chiaro. I critici lodano costantemente la capacità di Yacht Club Games di fondere l’estetica retrò con un design di gioco moderno, invece di affidarsi solo alla nostalgia.

La perfetta esecuzione della sinergia tra audio, grafica e meccaniche di gioco ha ripetutamente portato il titolo in prima linea nella corsa al titolo di Gioco dell’Anno.

L’unica critica che ricorre un po’ ovunque riguarda la difficoltà nelle prime fasi del gioco. Anche i recensori che alla fine hanno dato al gioco il massimo dei voti hanno ammesso che le prime ore possono essere davvero toste. La difficoltà “Mina la Svuotatrice” ti mette subito alla prova, con meccaniche di recupero delle ossa davvero impegnative e risorse limitate all’inizio che puniscono subito chi gioca con noncuranza.

Per fortuna, la maggior parte dei recensori concorda anche sul fatto che l’esperienza migliori notevolmente una volta che prendi il ritmo di combattimento. Quello che all’inizio sembra un ostacolo insormontabile diventa gradualmente uno dei punti di forza del gioco, con i critici che lodano le opzioni di accessibilità per aver evitato che i giocatori abbandonino del tutto l’esperienza.

Poi c’è la questione del prezzo: 19,99 dollari. Un indie in stile retrò vale davvero venti dollari? Sono d’accordo con i critici, e la risposta è un sì convinto.

Anziché sembrare un semplice espediente estetico, il design della mappa tentacolare, la complessa struttura dei livelli e la raffinatezza delle meccaniche di gioco hanno fatto sì che molti giocatori ritengano che il gioco offra facilmente più valore rispetto a molte uscite moderne da 70 dollari.

A conti fatti, la valutazione complessiva di “Mina la Svuotatrice” parla da sé: il gioco ti chiede molto all’inizio, ma il settore è d’accordo sul fatto che quella pazienza venga ripagata alla grande.

Bellezza a 8 bit, tocco moderno

La prima cosa che ti colpisce di “Mina la Svuotatrice” è la sua totale fedeltà all’estetica del Game Boy Color.

Sarebbe stato più facile per gli sviluppatori limitarsi a un tributo retrò superficiale, ma qui non è così. Invece di ricreare semplicemente l’aspetto di un gioco per console portatile della fine degli anni ’90, il team ha saputo sfruttare i suoi limiti per creare qualcosa che risulti allo stesso tempo autentico e inconfondibilmente moderno.

Ogni area è costruita attorno a una tavolozza di colori scelta con cura che le conferisce una personalità tutta sua. Le foreste oscure trasmettono un’atmosfera opportunamente inquietante, le rovine dimenticate emanano un senso di mistero e gli insediamenti vivaci sembrano subito più accoglienti.

Il numero limitato di colori non rende mai gli ambienti ripetitivi, perché ogni luogo usa quei colori in modo diverso. Piuttosto che puntare al realismo visivo, il gioco si concentra sulla chiarezza, sull’atmosfera e su sagome memorabili.

Anche l’animazione dei personaggi merita grandi elogi. Mina stessa è incredibilmente espressiva nonostante lo stile grafico minimalista, con piccoli gesti e reazioni che comunicano molto più dei soli dialoghi.

Anche gli NPC sono ben caratterizzati, e i nemici hanno quel tanto di personalità che basta a rendere ogni incontro memorabile. I boss sono particolarmente impressionanti; i loro sprite sovradimensionati e le animazioni di attacco esagerate rendono ogni combattimento drammatico senza rinunciare allo stile retrò.

Quello che mi colpisce di più è quanto sia sicura la direzione artistica. Non c’è la tentazione di aggiungere effetti visivi inutili solo perché l’hardware moderno lo permette. Ogni pixel sembra studiato apposta, ed è proprio questa moderazione a rendere il mondo così coerente.

Anziché chiedersi: «Come possiamo migliorare l’aspetto di un vecchio gioco?», gli sviluppatori si sono chiesti: «Cosa rendeva quei giochi così accattivanti dal punto di vista visivo, in primo luogo?». La risposta si riflette in ogni ambiente, personaggio e animazione lungo tutta l’avventura.

Anche la colonna sonora raggiunge lo stesso alto livello. Jake Kaufman (virt) dimostra ancora una volta perché è così strettamente legato a Yacht Club Games, regalandoci una delle sue colonne sonore chiptune più riuscite di sempre.

La musica passa con disinvoltura da temi di esplorazione suggestivi a brani di combattimento energici e a temi dei boss memorabili che ti caricano davvero per lo scontro successivo. Se stai leggendo questa recensione mentre ascolti la colonna sonora tramite il lettore Spotify qui sotto, capirai subito perché è diventata uno dei punti di forza del gioco.

Il design audio va ben oltre la musica. Ogni schiocco di frusta, attacco nemico, esplosione e suono ambientale è stato accuratamente realizzato per offrire un feedback soddisfacente.

Questi effetti possono sembrare sottili presi singolarmente, ma insieme rendono il combattimento più incisivo e l’esplorazione più coinvolgente. È un altro promemoria del fatto che i grandi giochi in pixel art si basano tanto sul suono quanto sulla grafica.

Mina la Scavatrice è quasi un classico, se ti piacciono le sfide

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Dopo anni di attesa, ritardi nello sviluppo e aspettative altissime da parte della community, Mina la Scavatrice mantiene con sicurezza le sue ambiziose promesse di design.

Yacht Club Games avrebbe potuto andare sul sicuro limitandosi a riproporre Shovel Knight, ma invece ha realizzato un’avventura che si regge con sicurezza sulle proprie quattro zampe. Rispetta i classici a 8 bit che l’hanno ispirata senza sentirsi intrappolato da essi, fondendo la sensibilità old-school con brillanti scelte di design moderne che mantengono il gameplay fluido e coinvolgente.

Ciò che colpisce di più è la naturalezza con cui ogni sistema si integra con quello successivo. Ogni deviazione porta a un potenziamento significativo, e il combattimento rimane sempre fresco grazie all’Hollowing, alle armi secondarie e ai ciondoli. Nel frattempo, il sistema di progressione ti incoraggia costantemente a sperimentare con la tua configurazione.

Pro Contro ✅ Estetica da Game Boy Color incredibilmente espressiva e autentica



✅ Eccezionale colonna sonora chiptune di Jake Kaufman (alias virt)



✅ Meccanica di combattimento profonda e fluida che combina frustate, scavi e configurazioni con ciondoli



✅ Mondo non lineare dal design intricato, pieno di segreti e con oltre 25 boss



✅ Opzioni di accessibilità e assistenza insolitamente solide e altamente personalizzabili ❌ La curva di difficoltà iniziale piuttosto impegnativa potrebbe allontanare alcuni giocatori



❌ La meccanica di morte per caduta delle ossa sembra incredibilmente crudele all’inizio



❌ Il supporto minimo da parte del gioco impone una ripida curva di apprendimento basata su tentativi ed errori



❌ Le proporzioni e la risoluzione rigorosamente retrò potrebbero non piacere a tutti



❌ Non c’è una demo gratuita per provare il gioco prima di comprarlo

Se a questo aggiungi la splendida grafica pixel art, una delle migliori colonne sonore chiptune dell’anno e un mondo pieno di personaggi memorabili, è facile capire perché la critica l’abbia accolta così bene.

L’unico vero punto di attrito è il ciclo di gioco iniziale, piuttosto impegnativo. Mina la Scavatrice richiede pazienza fin dall’inizio, e le prime ore di gioco possono sembrare davvero dure. Perdere le ossa che ti sei guadagnato con fatica a causa di una trappola inaspettata fa male, soprattutto mentre stai ancora prendendo confidenza con i sistemi di combattimento.

Per fortuna, le opzioni di accessibilità, eccezionalmente complete, riescono alla grande ad appianare quella curva di apprendimento senza snaturare l’identità del gioco. La sfida non scompare, ma puoi facilmente adattarla al tuo livello di comfort personale.

Mina la Scavatrice – A chi è rivolta questa avventura?

Scegli Mina la Scavatrice se:

Ti piacciono i giochi dal ritmo serrato: è perfetto per gli appassionati di avventure d’azione impegnative, Metroidvania o giochi in stile Souls.

è perfetto per gli appassionati di avventure d’azione impegnative, Metroidvania o giochi in stile Souls. Apprezzi lo stile retrò: l’estetica meticolosa in stile 8-bit è tra le migliori del settore.

l’estetica meticolosa in stile 8-bit è tra le migliori del settore. Sei un fan di Yacht Club: anche se i nuovi giocatori sono i benvenuti, i veterani di Shovel Knight apprezzeranno subito la cura dei dettagli.

Lascia perdere Mina la Scavatrice se:

Vuoi rilassarti: il primo giro di gioco, davvero impegnativo, è l’opposto di una sessione di gioco tranquilla e senza stress.

il primo giro di gioco, davvero impegnativo, è l’opposto di una sessione di gioco tranquilla e senza stress. Preferisci le storie cinematografiche: l’attenzione è concentrata esclusivamente sui sistemi di gioco piuttosto che su una trama articolata.

È chiaro che stiamo assistendo alla nascita di una nuova icona indie. Mina si è facilmente affermata come un personaggio che vedrai spesso in futuro, soprattutto visto che è già in programma per un’apparizione speciale in Rivals of Aether II.

Tra l’enorme entusiasmo della community e il divertimento pazzesco che mi sono fatto scoprendo ogni segreto dell’Isola Tenebrosa, sembra proprio l’inizio di qualcosa di davvero speciale. Se i giochi futuri si baseranno sulle meccaniche impeccabili e sul design dei livelli geniale che abbiamo visto qui, stiamo assistendo al primo capitolo di una serie leggendaria.

Fatti un enorme favore: prendi la tua frusta, inizia a scavare e tuffati in una delle migliori esperienze di gioco retro-moderne che puoi acquistare oggi.

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