15 najlepszych gier WWE 2026: Niezbędne tytuły klasyczne i współczesne

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Aby znaleźć najlepsze gry z serii WWE, trzeba zagłębić się w ogromną bibliotekę obejmującą wiele generacji konsol. Przejrzenie ich wszystkich w celu wybrania najlepszych zajmie ci bardzo dużo czasu , więc pozwól, że pomogę ci w tym zadaniu.

Zagrałem w kilka tytułów z różnych epok i porównałem bogactwo postaci, różnorodność walk, systemy rozgrywki oraz powtarzalność. Niektóre gry nadal się sprawdzają dzięki swojej mechanice i oprawie, podczas gdy inne wyróżniają się wprowadzeniem godnych uwagi funkcji.

Oto mój wybór najlepszych gier WWE, obejmujący zarówno klasyczne tytuły, jak i współczesne produkcje, które wyznaczają obecnie standardy w gatunku gier o wrestlingu.

Nasze najlepsze propozycje gier WWE

Jeśli chcesz najpierw sprawdzić najlepsze tytuły, zanim wypróbujesz inne, sięgnij po te propozycje. Są one powszechnie uważane za jedne z najlepszych gier o wrestlingu, jakie kiedykolwiek powstały, i nie opierają się wyłącznie na nostalgii, by pozostać aktualnymi.

WWF No Mercy (2000) – Najlepsza gra WWE i jedna z najlepszych gier o wrestlingu, oferująca rozbudowany system rozgrywki, obszerny tryb mistrzowski oraz bogatą listę zawodników, która oddaje szczytowy okres ery Attitude. WWE SmackDown! Nadchodzi ból (2003) – Niesamowita gra WWE znana z wprowadzenia nowych mechanizmów chwytów, ulepszonej rozgrywki dla jednego gracza zapewniającej niekończącą się powtarzalność oraz bogatej listy zawodników, na której znajdują się zarówno obecne supergwiazdy, jak i legendy. WWE 2K19 (2018) – Najlepsza gra z serii WWE 2K, oferująca dopracowaną i autentyczną symulację wrestlingu, a także ogromną listę zawodników i różnorodne tryby, w tym odświeżony tryb „MyCareer” oraz powracający tryb „Showcase”.

W poniższej pełnej liście znajdziesz więcej najlepszych gier WWE do wyboru. Czytaj dalej, aby poznać pozostałych pretendentów do miana najlepszych gier o wrestlingu, w tym nowsze tytuły z popularnej serii WWE 2K.

15 najlepszych gier WWE dla fanów wrestlingu i początkujących graczy

Wiele z najlepszych gier WWE jest nadal dostępnych wyłącznie na konsolach retro i nie ma oficjalnego sposobu, by zagrać w nie poza fizycznymi kopiami. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, w które z najlepszych gier WWE można zagrać na nowoczesnych platformach, a które wymagają powrotu do starej szkoły.

1. WWF No Mercy [Najlepsza gra WWE ogółem]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platforma Nintendo 64 Rok wydania 2000 Twórcy Asmik Ace Entertainment, AKI Corporation, THQ Metacritic 89 Tryb wieloosobowy Lokalny

Gra „WWF No Mercy” rozszerza formułę wrestlingową znaną z poprzedniej części, „WWF WrestleMania 2000”, oferując bardziej rozbudowaną mechanikę oraz skład pełen najbardziej rozpoznawalnych gwiazd i legend tamtej epoki. W walkach liczy się wyczucie czasu, pozycjonowanie i kontrola tempa, a nie ciągłe naciskanie przycisków.

System chwytów AKI pozwala na inicjowanie uchwytów, a następnie wykonywanie lekkich lub silnych ataków, które przechodzą w uderzenia, rzuty i charakterystyczne ruchy. Odwrócenie sytuacji zależy od precyzyjnego wyczucia czasu, co sprawia, że kontrola nad walką przechodzi z rąk do rąk, gdy gracze nabierają rozpędu w kierunku ruchów kończących. Nadaje to walkom stały rytm, w którym o wyniku często decydują cierpliwość i strategia.

Dlaczego to wybraliśmy WWF No Mercy wyróżnia się spośród najlepszych gier WWE dzięki rozbudowanej rozgrywce opartej na silniku AKI oraz legendarnej obsadzie, a fani często chwalą ją jako złoty standard wśród gier o wrestlingu.

Tryb Championship kieruje postępami w trybie dla jednego gracza dzięki rozgałęzionym ścieżkom fabularnym, w których zwycięstwa, porażki i spotkania z rywalami wpływają na wybór kolejnych przeciwników. Zachęca to do wielokrotnego przechodzenia gry w celu odkrywania różnych ścieżek.

Lista zawodników obejmuje ponad 70 postaci, w tym ukryte i do odblokowania, a także rozbudowany tryb „Stwórz zapaśnika”, który pozwala projektować oryginalne postacie z niestandardowymi ruchami, strojami i atrybutami.

Nasza ocena: WWF No Mercy pozostaje jedną z najlepszych gier zapaśniczych i nadal plasuje się wśród najlepszych gier WWE dla graczy poszukujących strategicznej rozgrywki opartej na klasycznym systemie AKI.

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2. WWE SmackDown! Nadchodzi ból [Najlepsza gra z serii WWE SmackDown]

Nasza ocena Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platforma PlayStation 2 Rok wydania 2003 Twórcy Yuke’s, THQ Metacritic 85 Tryb wieloosobowy Lokalny

WWE SmackDown! Nadchodzi ból to wysoko oceniana gra, która oddaje surową intensywność ery „Ruthless Aggression”. Ta dostępna wyłącznie na PS2 gra szybko ugruntowała swoją reputację jako jedna z najlepszych gier o wrestlingu, jakie kiedykolwiek powstały, znana z mistrzowskiego połączenia dynamicznej mechaniki zręcznościowej i technicznej symulacji.

Skład tej gry to legendarna grupa zawodników, w której znajdują się ikony ery Attitude, takie jak The Rock i Stone Cold Steve Austin, a także wschodzące gwiazdy, jak John Cena i Rey Mysterio. Jest to jeden z najbardziej zróżnicowanych składów spośród najlepszych gier WWE, który przemawia zarówno do starych, jak i nowych fanów.

Dlaczego to wybraliśmy WWE SmackDown! Nadchodzi ból wyróżnia się zróżnicowaną mechaniką walk, doskonałą strukturą trybu sezonowego oraz jedną z najbogatszych obsad w swojej generacji.

Oprócz nowego systemu chwytów i indywidualnych atrybutów postaci gra wprowadza system uszkodzeń ciała, który pokazuje kontuzje w konkretnych obszarach – można je celowo atakować, aby uzyskać przewagę w walkach.

Interakcja z otoczeniem również została tu dobrze zrealizowana. Można płynnie przechodzić z ringu do obszarów za kulisami, takich jak parking. Ten poziom swobody sprawia, że każda walka przypomina szalony, pełen napięcia odcinek telewizyjny.

Nasza ocena: WWE SmackDown! Nadchodzi ból to jedna z najlepszych gier z serii WWE, oferująca doskonałe połączenie zręcznościowej zabawy i technicznej głębi, co czyni ją pozycją obowiązkową dla każdego miłośnika klasycznego wrestlingu.

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3. WWE 2K19 [Najlepsza współczesna gra o WWE]

Nasza ocena Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2018 Twórcy Yuke’s, 2K Metacritic 76 Tryb wieloosobowy Lokalny

WWE 2K19 to najlepsza gra z serii WWE 2K, która oferuje bardziej dopracowaną i strategiczną rozgrywkę symulacyjną. Udoskonalono w niej mechanikę poprzednich części, zapewniając płynną i responsywną rozgrywkę, która podkreśla intensywność i dramatyzm profesjonalnego wrestlingu.

Dzięki ponad 200 postaciom, w tym postaciom do odblokowania i z dodatków DLC, gra oferuje rozbudowaną listę zawodników, na której znajdują się zarówno współczesne supergwiazdy, jak i legendarne ikony. Ta różnorodność postaci sprawia, że każda walka jest wyjątkowa i wiernie oddaje atmosferę programów telewizyjnych.

Dlaczego to wybraliśmy WWE 2K19 wprowadza więcej elementów strategicznych do walk dzięki nowemu systemowi Payback, który pozwala wykorzystać specjalne umiejętności, aby odwrócić losy walki w sytuacji, gdy gracz znajduje się pod silną presją.

Gra oferuje mnóstwo treści dla jednego gracza, które zapewnią ci zajęcie. Tryb „MyCareer”, skupiony na fabule, śledzi drogę stworzonego przez gracza zapaśnika o imieniu Buzz, który pnie się w górę rankingów, by osiągnąć sławę w WWE, natomiast tryb „Universe” pozwala zarządzać galami, rywalizacjami i kartami walk podczas wielu wydarzeń.

Powraca również tryb „Showcase”, który przedstawia karierę Daniela Bryana poprzez odtworzone walki nawiązujące do kluczowych momentów z jego historii w WWE.

Nasza ocena: Jeśli szukasz najlepszej gry WWE z nowoczesną rozgrywką zapaśniczą, „WWE 2K19” to pozycja obowiązkowa, oferująca bogaty wybór postaci i mnóstwo treści do gry w trybie jednoosobowym.

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4. WWE 2K14 [Najlepsza gra WWE dla fanów historii wrestlingu]

Nasz wynik Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 3, Xbox 360 Rok wydania 2013 Twórcy Yuke’s, 2K Metacritic 75 Tryb wieloosobowy Lokalny

WWE 2K14 to pierwsza gra z serii WWE 2K. Kładzie duży nacisk na odtworzenie kultowych momentów z historii WWE, a także oferuje bogatą listę zawodników i dużą wartość powtórkową dzięki trybom dla jednego gracza.

Gra udoskonala mechanikę swojej poprzedniczki, WWE ‘13, i ogólnie sprawia wrażenie szybszej. Charakteryzuje się płynniejszymi ruchami chodzenia, biegania i przeciągania, a także łańcuchowymi kontratakami, które można teraz przekształcić w ataki ofensywne, co przyspiesza przebieg walk.

Dlaczego to wybraliśmy Dzięki trybowi WrestleMania oraz trybowi „The Streak”, skupiającemu się na postaci Undertakera, WWE 2K14 jest najlepszą grą z serii WWE 2K, która zapewnia sporą dawkę nostalgii fanom historii wrestlingu.

Tryb dla jednego gracza, zatytułowany „30 lat WrestleManii”, jest tutaj najbardziej godną uwagi nowością. Upamiętnia on prawie trzy dekady historii WWE i zawiera wątki fabularne śledzące losy postaci, które brały udział w kultowych walkach WrestleManii, a wykorzystanie klasycznych materiałów archiwalnych WWE dodaje całości jeszcze więcej autentyczności.

Nasza ocena: WWE 2K14 to jedna z najlepszych gier WWE zarówno dla wieloletnich fanów, którzy chcą ponownie przeżyć niezapomniane pojedynki, jak i dla graczy poszukujących rozbudowanych narzędzi do tworzenia postaci, pozwalających na bardziej spersonalizowaną rozgrywkę.

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5. WWE SmackDown! Zamknij się [Najlepsza gra WWE w trybie sezonowym]

Nasz wynik Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platforma PlayStation 2 Rok wydania 2002 Twórcy Yuke’s, THQ Metacritic 82 Tryb wieloosobowy Lokalny

Pierwsza gra wydana w erze „Ruthless Aggression”, WWE SmackDown! Zamknij się, to doskonała gra sportowa i jedna z najlepszych gier z serii SmackDown! Udoskonala ona mechanikę rozgrywki, która sprawiła, że gry WWE z ery PS2 były tak wciągające.

W przeciwieństwie do innych gier WWE z krótkimi trybami fabularnymi, ta gra zawiera rozbudowany, wieloletni tryb sezonowy. Ten tryb dla jednego gracza obejmuje rozgałęziające się wątki fabularne i uwzględnia podział na marki, w ramach którego supergwiazdy są podzielone na marki Raw i SmackDown!

Dlaczego to wybraliśmy WWE SmackDown! Zamknij się wyróżnia się wśród najlepszych gier o wrestlingu silnym naciskiem na rozrywkowy aspekt WWE, oferując rozbudowaną eksplorację kulis, pełne wejścia na ring oraz autentyczny komentarz podczas walk.

Lista postaci, obejmująca ponad 50 bohaterów, jest jedną z najbardziej zrównoważonych spośród najlepszych gier WWE. Znajdują się na niej takie ikony jak The Rock, Ric Flair i Hollywood Hulk Hogan, a także młode gwiazdy, takie jak Randy Orton i Brock Lesnar.

Nasza ocena: Gra „WWE SmackDown! Zamknij się” niezmiennie plasuje się w czołówce najlepszych gier z serii WWE i jest godna polecenia graczom, którzy poszukują dynamicznych, pełnych przesady walk akcji w interaktywnych środowiskach.

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6. WWE SmackDown kontra Raw 2007 [Najlepsza gra WWE pod względem mechaniki rozgrywki]

Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 2, Xbox 360, PlayStation Portable Rok wydania 2006 Twórcy Yuke’s, THQ Metacritic 81 Tryb wieloosobowy Lokalny

WWE SmackDown kontra Raw 2007 wyróżnia się spośród najlepszych gier z serii WWE dzięki wprowadzeniu analogowego systemu kontroli chwytów, który zmienił sposób wykonywania ruchów. Korzystając z prawego drążka analogowego, nowy system pozwalał podnieść przeciwnika i wybrać dokładnie miejsce, w którym zostanie on upuszczony.

W grze wprowadzono również znaczne ulepszenia w zakresie interakcji z otoczeniem, co pozwala wykorzystać elementy areny jako broń, zapewniając jeszcze więcej zabawy podczas rozgrywek wieloosobowych z przyjaciółmi. Możesz przeciągać przeciwników w stronę barierki ochronnej lub stołu spikera i wywoływać w ten sposób unikalne animacje. Możesz również walczyć w tłumie, co sprawia, że mecze stają się bardziej chaotyczne.

Dlaczego to wybraliśmy WWE SmackDown kontra Raw 2007 wyróżnia się na tle innych najlepszych gier o wrestlingu, oferując bardziej realistyczną rozgrywkę dzięki ulepszonemu sterowaniu chwytami oraz lepszej prezentacji walk.

Poza ringiem rozbudowany tryb menedżera generalnego oraz w pełni udźwiękowiony tryb sezonowy zapewniają doskonałą powtarzalność rozgrywki. Zarządzanie składami marek i poruszanie się po rozgałęzionych wątkach fabularnych oddaje autentyczny charakter programów WWE, co zwiększa poczucie zanurzenia się w świecie gry.

Nasza ocena: Najlepiej grać na konsoli Xbox 360 ze względu na ulepszoną grafikę. WWE SmackDown kontra Raw 2007 to jedna z najlepszych gier WWE dla graczy poszukujących dopracowanej mechaniki rozgrywki, która łączy techniczną złożoność z czystą zabawą.

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7. WWE 2K25 [Najlepsza gra z serii WWE pod względem poszerzenia możliwości swobodnej rozgrywki]

Nasz wynik Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Android, iOS Rok premiery 2025 Twórcy Visual Concepts, 2K Metacritic 80 Tryb wieloosobowy Lokalny, online

WWE 2K25 opiera się na sukcesie poprzedniej części, oferując nowe tryby i ulepszenia rozgrywki, które poszerzają możliwości graczy w zakresie tworzenia i kontrolowania ich doświadczeń związanych z WWE. Jest to również jedna z najlepszych gier z serii WWE, która w pełni wykorzystuje możliwości sprzętu obecnej generacji, oferując niesamowitą jakość grafiki.

Pod względem mechaniki gry na uwagę zasługuje powrót „chain wrestlingu”. Pozwala on rozpoczynać pojedynki od technicznych chwytów, dzięki czemu początkowe fazy walki przypominają raczej strategiczną partię szachów niż natychmiastową bójkę.

Dlaczego to wybraliśmy WWE 2K25 zapewnia graczom dużą swobodę dzięki powracającym promocjom w trybie Universe, walkom międzypłciowym oraz trybowi online „The Island”, w którym można eksplorować otoczenie i wykonywać zadania.

Dzięki ponad 300 postaciom, w tym menedżerom i legendom, lista postaci w grze pozwala odtworzyć kultowe momenty z WWE z większą elastycznością i dokładnością. Ta ogromna lista postaci wyróżnia się wśród najlepszych gier WWE jako jedna z największych w historii, co dodatkowo zwiększa wartość powtórnego grania.

Nasza ocena: WWE 2K25 ma duże szanse na miano najlepszej gry z serii WWE 2K, oferując dopracowaną rozgrywkę i rozbudowane tryby, które zaspokoją potrzeby zarówno zwykłych graczy, jak i zagorzałych fanów.

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8. WWF SmackDown! 2: Poznaj swoją rolę [Najlepsza gra WWE dla fanów klasycznej konsoli PlayStation]

Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platforma PlayStation Rok wydania 2000 Twórcy Yuke’s, THQ Metacritic 90 Tryb wieloosobowy Lokalny

Gra „WWF SmackDown! 2: Poznaj swoją rolę” wyróżnia się spośród najlepszych gier WWE tym, że kładzie nacisk na szybkie chwytanie przeciwników i dynamiczną walkę, a nie na powolną symulację, co czyni ją jedną z najlepszych gier walki pełnych akcji.

Sterowanie jest proste, ale rozbudowane, co pozwala na ogromną różnorodność ciosów i rzutów, które dają poczucie mocy i satysfakcji. Gracze mogą szybko napełnić swój pasek SmackDown, aby wykonać kultowe ruchy kończące.

Dlaczego to wybraliśmy Dzięki ponad 60 postaciom WWF SmackDown! 2: Poznaj swoją rolę posiada jedną z największych obsad spośród najlepszych gier WWE tamtych czasów, a jej słynne ekrany ładowania dodatkowo prezentują supergwiazdy i podnoszą emocje między walkami.

Gra oferuje również interaktywne obszary za kulisami, w tym parking i pokój hotelowy, gdzie można wykorzystywać przedmioty, takie jak stoły. Sprawia to, że pojedynki stają się bardziej chaotyczne i nieprzewidywalne, zwłaszcza podczas gry z innymi graczami w trybie lokalnego multiplayer.

Nasza ocena: WWF SmackDown! 2: Poznaj swoją rolę pozostaje jedną z najlepszych gier WWE, która z powodzeniem łączy gwiazdorską obsadę z ekscytującą rozgrywką oraz rozbudowanym trybem sezonowym, zapewniającym doskonałą powtarzalność rozgrywki.

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9. WWE 2K24 [Najlepsza gra WWE z aktualnymi składami]

Nasza ocena Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2024 Twórcy Visual Concepts, 2K Metacritic 81 Tryb wieloosobowy Lokalny, online (do 31 marca 2026 r.)

WWE 2K24 poszerza wrażenia z walki na ringu dzięki nowym mechanikom, które zapewniają większą interakcję i różnorodność podczas pojedynków. Wprowadzono minigrę „Trading Blows”, w której gracze muszą wyczuć odpowiedni moment na uderzenie w intensywnej wymianie ciosów.

Kolejnym ważnym dodatkiem jest mechanika „Super Finisher”. Po zgromadzeniu trzech ładunków finishera możesz wykonać niszczycielski ruch, który pozwala na bardziej spektakularne zakończenie każdej głównej walki.

Dlaczego to wybraliśmy Oprócz nowych mechanizmów rozgrywki, WWE 2K24 przywraca popularne mecze z nietypowymi elementami, takie jak mecze z karetką, trumną oraz z gościnnym sędzią specjalnym, które zapewniają różnorodność, której brakuje w niektórych innych najlepszych grach z serii WWE.

Nie brakuje tu również elementów nostalgii. Tryb Showcase prezentuje niektóre z najwspanialszych walk w historii WrestleManii, a nawet zawiera archiwalne materiały filmowe, które zapewniają jeszcze bardziej wciągające wrażenia.

Nasza ocena: WWE 2K24 to jedna z najlepszych gier z serii WWE, która przemawia zarówno do nowych graczy, jak i wieloletnich fanów dzięki kompletnemu pakietowi obejmującemu ulepszoną grafikę, powracające rodzaje walk oraz ogromną listę zawodników, na której znajdują się zarówno obecne supergwiazdy, jak i legendarni zapaśnicy.

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10. WWE 2K23 [Najlepsza gra WWE z trybem Universe]

Nasz wynik Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2023 Twórcy Visual Concepts, 2K Metacritic 82 Tryb wieloosobowy Lokalny

WWE 2K23 jest często postrzegana jako gra, która udowodniła, że seria WWE 2K powróciła na szczyt po łagodnym restarcie, jakim była gra WWE 2K22. Ulepszyła ona rozgrywkę poprzedniej części, łączącą elementy gier zręcznościowych i symulacji, dodając jednocześnie większą głębię taktyczną oraz ogromną ilość treści.

Dlaczego to wybraliśmy WWE 2K23 wyróżnia się wśród najlepszych gier o wrestlingu dzięki ulepszonemu trybowi Universe, który zapewnia większą kontrolę nad fabułą i rywalizacjami, a także opcję ręcznego przypisywania konkretnych scenek przerywnikowych.

Najbardziej ekscytującym dodatkiem jest debiut pojedynku WarGames, w którym na dwóch ringach ustawionych obok siebie w stalowej klatce toczy się walka. Gra świetnie radzi sobie ze złożoną mechaniką ośmioosobowych potyczek, co zapewnia zabawną i chaotyczną rozgrywkę wieloosobową.

Nasza ocena: Chociaż jest to starszy tytuł, WWE 2K23 oferuje atrakcyjny pakiet, który czyni go świetną alternatywą dla WWE 2K24, jeśli szukasz najlepszych gier z serii WWE o nowoczesnej rozgrywce i oprawie graficznej.

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11. WWE All Stars [Najlepsza zręcznościowa gra zapaśnicza WWE]

Nasza ocena Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Nintendo 3DS, Xbox 360 Rok wydania 2011 Twórcy THQ San Diego, Subdued Software, THQ Metacritic 75 Tryb wieloosobowy Lokalny

W odróżnieniu od większości najlepszych gier z serii WWE wymienionych w tym zestawieniu, WWE All Stars odchodzi od realizmu i oferuje dynamiczną rozgrywkę przypominającą ekscytującą grę zręcznościową. System walki kładzie nacisk na wyczucie czasu i kombinacje ciosów, w których uderzenia i chwytania łączą się w szybkie sekwencje, tworząc wybuchowe i często absurdalne sceny.

Dlaczego to wybraliśmy WWE All Stars z łatwością wyróżnia się spośród najlepszych gier o wrestlingu dzięki radykalnie odmiennemu podejściu do tego sportu, z przesadną oprawą graficzną i ekstrawaganckimi ruchami, które są zarówno zabawne, jak i dostarczają rozrywki.

Lista postaci w grze nie jest tak obszerna jak w innych grach o wrestlingu, ale zawiera jedne z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk w branży, w tym CM Punk, John Cena, Triple H i Rey Mysterio, z których wszyscy wyglądają bardziej komicznie niż realistycznie.

Nasza ocena: Jeśli szukasz najlepszych gier WWE, które skupiają się bardziej na czystym widowisku i podkreślają absurdalność wrestlingu, wypróbuj WWE All Stars – jest to tytuł znacznie bardziej przystępny dla zwykłych graczy niż inne gry z serii WWE.

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12. WWE 2K26 [Najlepsza gra WWE z najnowszą listą zawodników i trybem CM Punk Showcase]

Nasza ocena Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Rok wydania 2026 Twórcy Visual Concepts, Shiver Entertainment, 2K Metacritic 80 Tryb wieloosobowy Lokalny, online

Jak wspomnieliśmy w naszej recenzji WWE 2K26, najnowsza odsłona serii kontynuuje sprawdzoną formułę poprzedniczki, wprowadzając jednocześnie kilka znaczących zmian, które zapewniają większą różnorodność. Gra zachowuje rozgrywkę łączącą elementy symulacji i gier zręcznościowych, ale oferuje ulepszone systemy kontrataków i wytrzymałości, a także lepszą interakcję z otoczeniem.

Gra rozszerza możliwość rozgrywania walk mieszanych na wszystkie główne tryby rozgrywki oraz przywraca tryby Inferno, 3 Poziomy piekła oraz „I Quit”. Wprowadzono tu również tryb Dumpster, w którym zwyciężyć można jedynie poprzez zepchnięcie przeciwnika do kontenera na śmieci i zamknięcie jego pokrywy.

Dlaczego to wybraliśmy Oprócz najnowszej listy zawodników, WWE 2K26 wyróżnia się spośród najlepszych gier WWE jedną z największych list zawodników w historii gier o wrestlingu, obejmującą ponad 400 grywalnych postaci.

W najnowszej odsłonie tryb „Showcase” podkreśla imponującą karierę CM Punka i przedstawia jego pamiętne pojedynki z innymi legendami WWE. Sam CM Punk zapewnia również narrację głosową, nadając grze bardziej osobisty charakter.

Nasza ocena: WWE 2K26 to najlepsza gra z serii WWE 2K dla tych, którzy szukają nowoczesnego tytułu, w pełni wykorzystującego możliwości sprzętu obecnej generacji, zapewniającego bardziej wciągającą i realistyczną rozgrywkę.

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13. WWE 2K17 [Najlepsza gra z serii WWE pod względem promocji w trybie Universe]

Nasza ocena Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One Rok wydania 2016 Twórcy Yuke’s, 2K Metacritic 69 Tryb wieloosobowy Lokalny

WWE 2K17 odchodzi od stylu gier walki charakterystycznego dla starszych gier o wrestlingu na rzecz symulacji sportowej, dzięki czemu pojedynki wyglądają i przebiegają bardziej jak te, które ogląda się w telewizji.

W porównaniu z najlepszymi grami o wrestlingu opartymi na mechanice w stylu arcade, ta gra charakteryzuje się wolniejszym i bardziej metodycznym systemem walki. Powracają również bójki za kulisami z w pełni interaktywnymi obszarami, w których można wykorzystywać różne przedmioty jako broń.

Dlaczego to wybraliśmy WWE 2K17 oferuje niezwykle bogatą listę zawodników, obejmującą szeroki wybór legend, co daje graczom większą swobodę w tworzeniu wymarzonych pojedynków.

Gra wyróżnia się również wprowadzeniem funkcji Promo Engine w trybach MyCareer i Universe. Pozwala to na wybór opcji dialogowych w celu nagrywania promo, budowania napięcia lub zmiany wizerunku z pozytywnego na negatywny, co dodaje teatralnego charakteru rozgrywce symulacyjnej.

Nasza ocena: WWE 2K17 to jedna z najlepszych gier z serii WWE, oferująca bardziej realistyczne i autentyczne wrażenia, które przemawiają bardziej do zagorzałych fanów wrestlingu niż do graczy okazjonalnych.

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14. WWE 2K22 [Najlepsza gra z serii WWE po długiej przerwie]

Nasz wynik Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2022 Twórcy Visual Concepts, 2K Metacritic 76 Tryb wieloosobowy Lokalny

WWE 2K22 oznaczało niezwykły powrót marki WWE 2K po długiej przerwie, podczas której seria musiała podnieść się po porażkach związanych z grą WWE 2K20. Jedną z najważniejszych zmian było przejście od rozgrywki opartej głównie na symulacji do szybszej hybrydy symulacji i gry zręcznościowej z nowym systemem sterowania.

Dlaczego to wybraliśmy WWE 2K22 powszechnie uznaje się za grę, która uratowała serię dzięki gruntownie zmienionej rozgrywce i oprawie graficznej, a także za stworzenie solidnych fundamentów, które pomogły późniejszym częściom osiągnąć jeszcze większy sukces i znaleźć się w gronie najlepszych gier WWE.

Gra jest jednym z najlepiej wyglądających tytułów w serii, oferując lepsze oświetlenie i płynniejsze animacje. Przywraca również popularny tryb MyGM oraz wprowadza przemianowany tryb kariery o nazwie MyRise, który zawiera rozgałęzione wątki fabularne dla postaci męskich i żeńskich.

Nasza ocena: WWE 2K22 pozostaje jedną z najlepszych gier z serii WWE, oferującą świetną oprawę graficzną i dopracowaną mechanikę rozgrywki, która jest przystępna nawet dla nowych graczy lub okazjonalnych fanów wrestlingu.

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15. WWE 2K15 [Najlepsza gra WWE na konsolę nowej generacji]

Nasza ocena Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Rok wydania 2014 Twórcy Yuke’s, n-Space, 2K Metacritic 62 Tryb wieloosobowy Lokalny

Chociaż WWE 2K15 ma mniej treści i jest mniej zróżnicowana niż inne najlepsze gry z serii WWE, to nadal dobrze się broni, ale aby w pełni cieszyć się rozgrywką, najlepiej grać na PC, PS4 lub Xbox One.

Jeśli inne najlepsze gry z serii WWE wydają ci się zbyt szybkie lub zbyt zręcznościowe, ten starszy tytuł oferuje bardziej przemyślaną rozgrywkę zapaśniczą. Ciosy są mocniejsze, zarządzanie wytrzymałością jest bardziej wymagające, a system łańcuchowych chwytów sprawia, że każda walka przypomina taktyczną bitwę.

Dlaczego to wybraliśmy Jako pierwsza gra z serii na PS4 i Xbox One, WWE 2K15 porzuciła chaotyczny styl zręcznościowy charakterystyczny dla tytułów THQ na rzecz bardziej realistycznej i oszałamiającej wizualnie symulacji sportowej.

Gra oferuje znacznie ulepszone modele postaci i animacje. Ten skok w jakości grafiki pozwolił postaciom poruszać się i wyrażać emocje z większą szczegółowością, co sprawia, że gra przypomina prawdziwy odcinek telewizyjny na żywo.

Nasza ocena: Chociaż wybór trybów walki jest ograniczony, WWE 2K15 to najlepsza gra z serii WWE 2K dla zagorzałych fanów, którzy chcą ponownie przeżyć erę lat 2011–2014.

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Moja ogólna ocena najlepszych gier WWE

Wybór najlepszych gier o wrestlingu może być przytłaczający ze względu na wiele dostępnych opcji. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, oto kilka najlepszych gier z serii WWE, od których warto zacząć już dziś.

Dla graczy WWE 2K → WWE 2K26. To najnowsza odsłona serii WWE 2K, oferująca jeszcze większą różnorodność walk oraz jedną z największych w historii list zawodników.

WWE 2K26. To najnowsza odsłona serii WWE 2K, oferująca jeszcze większą różnorodność walk oraz jedną z największych w historii list zawodników. Dla graczy lubiących gry zręcznościowe → WWE All Stars . Ta gra wyróżnia się spośród najlepszych tytułów WWE dzięki przesadnej oprawie wizualnej i szalonej rozgrywce w stylu zręcznościowym, która zapewnia mnóstwo zabawy.

. Ta gra wyróżnia się spośród najlepszych tytułów WWE dzięki przesadnej oprawie wizualnej i szalonej rozgrywce w stylu zręcznościowym, która zapewnia mnóstwo zabawy. Dla fanów SmackDown → WWE SmackDown! Nadchodzi ból. Najlepsza gra z serii SmackDown!, oferująca bogatą listę zawodników i zrównoważoną mechanikę rozgrywki.

Każda z tych gier oferuje inną mechanikę rozgrywki i oprawę graficzną, ale wszystkie są pozycjami obowiązkowymi dla fanów wrestlingu. Jeśli żadna z nich nie odpowiada Twoim preferencjom, zapoznaj się z pełną listą najlepszych gier WWE zamieszczoną powyżej.

Często zadawane pytania