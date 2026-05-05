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Les 15 meilleurs jeux WWE de 2026 : les titres incontournables, classiques et modernes

Pour dénicher les meilleurs jeux WWE, il faut se plonger dans un catalogue immense couvrant plusieurs générations de consoles. Il vous faudrait énormément de temps pour tous les passer en revue et sélectionner les meilleurs ; laissez-moi donc vous aider dans cette tâche.

J’ai joué à plusieurs titres issus de différentes époques et j’ai comparé la richesse de l’effectif, la variété des combats, les systèmes de jeu et la rejouabilité. Certains jeux restent d’actualité grâce à leurs mécanismes et à leur présentation, tandis que d’autres se distinguent par l’introduction de fonctionnalités remarquables.

Voici ma sélection des meilleurs jeux WWE, comprenant à la fois des titres classiques et des sorties récentes qui définissent aujourd’hui le genre des jeux de catch.

Nos meilleurs choix parmi les meilleurs jeux WWE

Si vous souhaitez découvrir les meilleurs titres avant d’en essayer d’autres, optez pour ces coups de cœur. Ils sont largement considérés comme faisant partie des meilleurs jeux de catch jamais créés et ne comptent pas uniquement sur la nostalgie pour rester d’actualité.

WWF No Mercy (2000) – Le meilleur jeu de la WWE et l’un des plus grands jeux de catch, doté d’un système de jeu très complet, d’un mode Championnat très riche et d’un vaste effectif qui reflète l’apogée de l’« Attitude Era ». WWE SmackDown ! « Here Comes the Pain » (2003) – Un jeu WWE exceptionnel, réputé pour avoir introduit de nouvelles mécaniques de lutte, une expérience solo améliorée offrant une rejouabilité infinie, ainsi qu’un effectif impressionnant comprenant à la fois des superstars actuelles et des légendes. WWE 2K19 (2018) – Le meilleur jeu de la série WWE 2K, qui offre une expérience de simulation de catch raffinée et authentique, ainsi qu’un casting gigantesque et une grande variété de modes, notamment un mode « MyCareer » réinventé et le retour du mode « Showcase ».

Vous trouverez d’autres jeux WWE parmi les meilleurs dans la liste complète ci-dessous. Poursuivez votre lecture pour découvrir les autres prétendants au titre de meilleur jeu de catch, notamment les titres les plus récents de la célèbre série WWE 2K.

Les 15 meilleurs jeux WWE pour les fans de catch et les nouveaux joueurs

Bon nombre des meilleurs jeux WWE sont encore cantonnés aux consoles rétro, sans possibilité officielle d’y jouer autrement qu’à partir de copies physiques. Poursuivez votre lecture pour découvrir quels sont les meilleurs jeux WWE jouables sur les plateformes de jeu modernes et ceux qui vous obligeront à vous tourner vers les anciennes générations de consoles.

1. WWF No Mercy [Meilleur jeu WWE toutes catégories confondues]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateforme Nintendo 64 Année de sortie 2000 Créateurs Asmik Ace Entertainment, AKI Corporation, THQ Metacritic 89 Multijoueur Local

WWF No Mercy élargit la formule de catch de son prédécesseur, WWF WrestleMania 2000, avec des mécanismes plus approfondis et un effectif regorgeant des superstars et légendes les plus emblématiques de l’époque. Les combats récompensent le timing, le positionnement et la maîtrise de l’élan plutôt que l’enfoncement incessant de boutons.

Le système de lutte AKI du jeu vous permet d’enchaîner des prises, puis d’enchaîner avec des attaques légères ou puissantes qui débouchent sur des coups, des projections et des prises emblématiques. Les renversements reposent sur un timing précis, ce qui donne lieu à des combats où le contrôle bascule à mesure que les joueurs prennent de l’élan pour réaliser leurs prises de fin de combat. Cela confère aux combats un rythme soutenu où la patience et la stratégie déterminent souvent l’issue.

Pourquoi nous l’avons choisi WWF No Mercy se distingue parmi les meilleurs jeux de la WWE par la profondeur de son gameplay basé sur le moteur AKI et son casting légendaire ; les fans le considèrent souvent comme la référence absolue en matière de jeux de catch.

Le mode Championnat guide la progression en solo grâce à des scénarios à embranchements, où les victoires, les défaites et les rencontres avec vos rivaux influencent le choix de vos prochains adversaires. Cela encourage à rejouer plusieurs fois pour explorer différentes voies.

La liste compte plus de 70 personnages, y compris des personnages cachés et à débloquer, ainsi qu’un mode « Créez votre catcheur » très complet qui vous permet de créer des personnages originaux dotés de prises, de tenues et d’attributs personnalisés.

Mon verdict : WWF No Mercy reste l’un des meilleurs jeux vidéo de catch et figure toujours parmi les meilleurs jeux WWE pour les joueurs à la recherche d’un gameplay stratégique basé sur le système AKI classique.

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2. WWE SmackDown ! Voici venir la douleur [Meilleur jeu de l’ère WWE SmackDown]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateforme PlayStation 2 Année de sortie 2003 Développeurs Yuke’s, THQ Metacritic 85 Multijoueur Local

WWE SmackDown ! Voici venir la douleur est un titre très apprécié qui rend parfaitement compte de l’intensité brute de l’ère « Ruthless Aggression ». Jeu exclusif à la PS2, il s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs jeux de catch jamais développés, réputé pour allier avec brio des mécanismes d’arcade au rythme effréné et une simulation technique.

Le casting est un ensemble légendaire qui regroupe des icônes de l’ère « Attitude » telles que The Rock et Stone Cold Steve Austin, ainsi que des étoiles montantes comme John Cena et Rey Mysterio. C’est l’un des castings les plus variés parmi les meilleurs jeux WWE, qui séduit aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus.

Pourquoi nous l’avons choisi WWE SmackDown ! Voici venir la douleur se distingue par la diversité de ses mécanismes de combat, l’excellente structure de son mode Saison et l’un des effectifs les plus riches de sa génération.

Outre le nouveau système de prises et les attributs individuels des personnages, le jeu introduit un système de dommages corporels qui affiche les blessures sur des zones spécifiques, que vous pouvez cibler pour prendre l’avantage lors des combats.

L’interaction avec l’environnement est également très bien réalisée. Vous pouvez passer sans transition du ring aux coulisses, comme le parking. Ce niveau de liberté donne à chaque combat l’impression d’un épisode télévisé endiablé où les enjeux sont élevés.

Mon verdict : WWE SmackDown ! « Here Comes the Pain » est l’un des meilleurs jeux WWE, offrant le mélange ultime entre plaisir arcade et profondeur technique, ce qui en fait un jeu incontournable pour tous les amateurs de catch professionnel classique.

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3. WWE 2K19 [Meilleur jeu WWE contemporain]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2018 Développeurs Yuke’s, 2K Metacritic 76 Multijoueur Local

WWE 2K19 est le meilleur jeu de la série WWE 2K, proposant une approche plus aboutie et plus stratégique du gameplay de simulation. Il a perfectionné les mécanismes de ses prédécesseurs pour offrir une expérience fluide et réactive qui met en valeur l’intensité et le côté spectaculaire du catch professionnel.

Avec plus de 200 personnages, dont des personnages à débloquer et des personnages issus de contenus téléchargeables, le jeu propose un roster très complet comprenant aussi bien des superstars actuelles que des icônes légendaires. Cette diversité de personnages confère à chaque combat un caractère unique et fidèle à l’univers télévisé.

Pourquoi nous l'avons choisi WWE 2K19 apporte davantage de stratégie aux combats grâce au nouveau système « Payback », qui vous permet d’utiliser des capacités spéciales pour renverser le cours d’un combat lorsque vous êtes soumis à une forte pression.

Le jeu propose une multitude de contenus solo pour vous occuper. Le mode « MyCareer », axé sur l’histoire, suit le parcours d’un catcheur personnalisé nommé Buzz alors qu’il gravit les échelons pour devenir une star de la WWE, tandis que le mode « Universe » vous permet de gérer les spectacles, les rivalités et les cartes de combats à travers plusieurs événements.

On retrouve également le mode « Showcase », qui met en avant la carrière de Daniel Bryan à travers des combats recréés reprenant les moments clés de son parcours à la WWE.

Mon verdict : si vous recherchez les meilleurs jeux WWE proposant un gameplay de catch moderne, WWE 2K19 est un titre incontournable qui offre une grande variété de personnages et une multitude de contenus pour le jeu en solo.

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4. WWE 2K14 [Meilleur jeu WWE pour les fans d’histoire du catch]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 3, Xbox 360 Année de sortie 2013 Développeurs Yuke’s, 2K Metacritic 75 Multijoueur Local

WWE 2K14 est le premier jeu de la série WWE 2K. Il met particulièrement l’accent sur la reconstitution de moments emblématiques de l’histoire de la WWE et propose également un effectif impressionnant ainsi qu’une grande rejouabilité grâce à ses modes solo.

Le jeu améliore les mécanismes de son prédécesseur, WWE ‘13, et donne globalement une impression de plus grande fluidité. Il propose des mouvements de marche, de course et de traction plus fluides, ainsi que des enchaînements de renversements qui peuvent désormais être convertis en attaques offensives, pour des combats plus rapides.

Pourquoi nous l’avons choisi Entre le mode WrestleMania et le mode « The Streak », consacré à l’Undertaker, WWE 2K14 est le meilleur jeu de la série WWE 2K, offrant une bonne dose de nostalgie aux fans de l’histoire du catch.

Le mode solo, intitulé « « 30 ans de WrestleMania », constitue la nouveauté la plus marquante de ce titre. Il rend hommage à près de trois décennies d’histoire de la WWE et propose des scénarios qui suivent les personnages ayant participé à des combats emblématiques de WrestleMania, l’utilisation d’images d’archives de la WWE ajoutant encore davantage d’authenticité.

Mon verdict : WWE 2K14 est l’un des meilleurs jeux WWE pour les fans de longue date qui souhaitent revivre des combats mémorables, ainsi que pour les joueurs à la recherche d’outils complets de création de personnages afin de vivre une expérience plus personnalisée.

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5. WWE SmackDown ! Fermez-la ! [Meilleur jeu WWE pour le mode Saison]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateforme PlayStation 2 Année de sortie 2002 Développeurs Yuke’s, THQ Metacritic 82 Multijoueur Local

Premier titre sorti pendant l’ère « Ruthless Aggression », WWE SmackDown ! Fermez-la ! est un excellent jeu de sport et l’un des meilleurs jeux WWE de la série SmackDown! Il améliore les mécanismes de jeu qui avaient rendu les jeux WWE de l’ère PS2 si addictifs.

Contrairement à d'autres jeux WWE proposant des modes histoire courts, ce titre inclut un mode Saison très complet s'étendant sur plusieurs années. Ce mode solo propose des scénarios à embranchements et intègre la scission des marques, les superstars étant réparties entre les marques Raw et SmackDown !

Pourquoi nous l’avons choisi WWE SmackDown ! Fermez-la ! se distingue parmi les meilleurs jeux de catch par l’importance qu’il accorde à l’aspect divertissement de la WWE, avec une exploration approfondie des coulisses, des entrées en scène dans leur intégralité et des commentaires de match authentiques.

Avec plus de 50 personnages, le roster est l’un des plus équilibrés parmi les meilleurs jeux WWE. Il comprend des icônes telles que The Rock, Ric Flair et Hollywood Hulk Hogan, ainsi que de jeunes stars comme Randy Orton et Brock Lesnar.

Mon avis : « WWE SmackDown ! « Fermez-la » » figure régulièrement parmi les meilleurs jeux WWE et est recommandé aux joueurs qui recherchent des combats au rythme effréné et à l'action démesurée dans des environnements interactifs.

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6. WWE SmackDown vs. Raw 2007 [Meilleur jeu WWE pour ses mécanismes de jeu]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 2, Xbox 360, PlayStation Portable Année de sortie 2006 Développeurs Yuke’s, THQ Metacritic 81 Mode multijoueur Local

WWE SmackDown vs. Raw 2007 se distingue parmi les meilleurs jeux WWE pour avoir introduit le système de prise par commande analogique, qui a révolutionné la manière d’exécuter les prises. À l’aide du joystick analogique droit, ce nouveau système vous permettait de soulever votre adversaire et de choisir exactement où le projeter.

Le jeu a également apporté d’importantes améliorations en matière d’interaction avec l’environnement, ce qui vous permet d’utiliser l’arène comme une arme pour des parties multijoueurs encore plus amusantes entre amis. Vous pouvez entraîner vos adversaires jusqu’à la barrière de sécurité ou jusqu’à la table du commentateur et déclencher ainsi des animations uniques. Vous pouvez également vous battre au milieu de la foule, ce qui rend les matchs encore plus chaotiques.

Pourquoi nous l'avons choisi WWE SmackDown vs. Raw 2007 se distingue des autres meilleurs jeux vidéo de catch en offrant une expérience de jeu plus réaliste, avec des commandes de prise améliorées et une meilleure présentation des matchs.

Au-delà du ring, le mode « Directeur général » très complet et le mode « Saison » entièrement doublé offraient une excellente rejouabilité. La gestion des effectifs des marques et la découverte de scénarios à embranchements donnaient une impression d'authenticité fidèle aux programmes de la WWE, ce qui renforce l'immersion.

Mon verdict : À jouer de préférence sur Xbox 360 pour ses graphismes améliorés, WWE SmackDown vs. Raw 2007 est l’un des meilleurs jeux WWE pour les joueurs à la recherche de mécanismes de jeu raffinés alliant complexité technique et pur plaisir.

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7. WWE 2K25 [Meilleur jeu WWE pour élargir l’univers de la série]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Android, iOS Année de sortie 2025 Développeurs Visual Concepts, 2K Metacritic 80 Multijoueur Local, en ligne

WWE 2K25 s'appuie sur le succès de son prédécesseur en proposant de nouveaux modes et des améliorations de gameplay qui élargissent les possibilités offertes aux joueurs pour créer et contrôler leur expérience WWE. C'est également l'un des meilleurs jeux WWE tirant pleinement parti du matériel de la génération actuelle, avec une fidélité visuelle incroyable.

Sur le plan du gameplay, le jeu se distingue par le retour du « chain wrestling ». Cela vous permet d’entamer les combats par des prises techniques, ce qui donne aux premiers instants d’un match l’aspect d’une partie d’échecs stratégique plutôt que d’une bagarre immédiate.

Pourquoi nous l’avons choisi WWE 2K25 offre aux joueurs une grande liberté grâce au retour des « Universe Mode Promos », aux combats mixtes et au mode en ligne « The Island », dans lequel vous explorez et accomplissez des quêtes.

Avec plus de 300 personnages, dont des managers et des légendes, le casting du jeu vous permet de recréer des moments emblématiques de la WWE avec davantage de souplesse et de précision. Ce casting impressionnant se distingue parmi les meilleurs jeux WWE comme l’un des plus vastes de l’histoire, ce qui renforce également l’intérêt de rejouer au jeu.

Mon verdict : WWE 2K25 s'impose comme l'un des meilleurs jeux de la série WWE 2K grâce à un gameplay abouti et à des modes complets qui s'adressent aussi bien aux joueurs occasionnels qu'aux fans inconditionnels.

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8. WWF SmackDown ! 2 : Connaissez votre rôle [Meilleur jeu WWE pour les fans de la PlayStation classique]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateforme PlayStation Année de sortie 2000 Développeurs Yuke’s, THQ Metacritic 90 Multijoueur Local

WWF SmackDown ! 2 : Connaissez votre rôle se distingue parmi les meilleurs jeux de la WWE par l’accent mis sur les prises rapides et les combats au rythme effréné, plutôt que sur une simulation au ralenti, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux de combat bourrés d’action.

Les commandes sont simples mais riches en possibilités, ce qui permet une grande variété de coups et de projections qui procurent une sensation de puissance et de satisfaction. Les joueurs peuvent remplir rapidement leur jauge SmackDown pour réaliser des prises de fin de combat emblématiques.

Pourquoi nous l’avons choisi Avec plus de 60 personnages, WWF SmackDown ! 2 : Connaissez votre rôle dispose de l’un des plus grands effectifs parmi les meilleurs jeux WWE de l’époque, ses célèbres écrans de chargement mettant davantage en valeur les superstars et renforçant l’enthousiasme entre les combats.

Le jeu propose également des zones interactives en coulisses, notamment un parking et une chambre d’hôtel, où vous pouvez utiliser des objets tels que des tables. Cela rend les combats plus chaotiques et imprévisibles, en particulier lorsque vous jouez avec d’autres joueurs en mode multijoueur local.

Mon verdict : WWF SmackDown ! 2 : Connaissez votre rôle reste l’un des meilleurs jeux de la WWE, qui combine avec brio un casting de stars, un gameplay exaltant et un mode Saison enrichi, offrant ainsi une excellente rejouabilité.

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9. WWE 2K24 [Meilleur jeu WWE pour les effectifs actuels]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2024 Développeurs Visual Concepts, 2K Metacritic 81 Mode multijoueur Local, en ligne (jusqu'au 31 mars 2026)

WWE 2K24 enrichit l’expérience sur le ring grâce à de nouvelles mécaniques qui apportent davantage d’interaction et de diversité pendant les combats. Le jeu propose désormais le mini-jeu « Trading Blows », dans lequel les joueurs doivent synchroniser leurs coups lors d’un intense échange de frappes.

Une autre nouveauté majeure est la mécanique « Super Finisher ». En accumulant trois charges de finition, vous pouvez déclencher un coup dévastateur qui permet de conclure de manière encore plus épique n’importe quel combat principal.

Pourquoi nous l'avons choisi Outre de nouvelles mécaniques de jeu, WWE 2K24 remet au goût du jour des matchs à thème très appréciés, tels que les matchs « ambulance », « cercueil » et ceux avec un arbitre invité spécial, qui apportent une diversité qui fait défaut à certains des autres meilleurs jeux WWE.

Le jeu offre également une bonne dose de nostalgie. Le mode « Showcase » met en avant certains des plus grands combats de l’histoire de WrestleMania et propose même des images d’archives pour une expérience encore plus immersive.

Mon verdict : WWE 2K24 est l’un des meilleurs jeux WWE, qui séduit aussi bien les nouveaux joueurs que les fans de longue date grâce à une offre complète comprenant des graphismes améliorés, le retour de types de matchs emblématiques et un effectif impressionnant réunissant des superstars actuelles et des catcheurs légendaires.

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10. WWE 2K23 [Meilleur jeu WWE pour le mode Universe]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeurs Visual Concepts, 2K Metacritic 82 Multijoueur Local

WWE 2K23 est souvent considéré comme le jeu qui a prouvé que la série WWE 2K était de retour au sommet après le léger redémarrage opéré avec WWE 2K22. Il a amélioré le gameplay arcade et de simulation de son prédécesseur tout en ajoutant davantage de profondeur tactique et une quantité considérable de contenu.

Pourquoi nous l’avons choisi WWE 2K23 se distingue parmi les meilleurs jeux vidéo de catch grâce à un mode « Universe » amélioré qui vous offre davantage de contrôle sur les scénarios et les rivalités, avec la possibilité d’attribuer manuellement des cinématiques spécifiques.

L’ajout le plus passionnant est l’arrivée du match WarGames, qui met en scène deux rings côte à côte à l’intérieur d’une cage en acier. Le jeu gère à merveille les mécanismes complexes de ce match de bagarre à huit, ce qui donne lieu à une action multijoueur à la fois amusante et chaotique.

Mon verdict : bien qu’il s’agisse d’un titre plus ancien, WWE 2K23 propose une offre convaincante qui en fait une excellente alternative à WWE 2K24 si vous recherchez les meilleurs jeux WWE alliant gameplay et présentation modernes.

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11. WWE All Stars [Meilleur jeu d'arcade de catch de la WWE]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Nintendo 3DS, Xbox 360 Année de sortie 2011 Développeurs THQ San Diego, Subdued Software, THQ Metacritic 75 Multijoueur Local

Contrairement à la plupart des meilleurs jeux WWE répertoriés ici, WWE All Stars s'éloigne du réalisme et propose un gameplay rapide qui s'apparente à celui d'un jeu d'arcade passionnant. Le système de combat met l'accent sur le timing et les combos, où les coups et les prises s'enchaînent rapidement pour créer des séquences explosives et souvent absurdes.

Pourquoi nous l'avons choisi WWE All Stars se démarque clairement parmi les meilleurs jeux vidéo de catch grâce à une approche radicalement différente du catch, avec des graphismes exagérés et des prises spectaculaires à la fois hilarantes et divertissantes.

Le roster du jeu n’est pas aussi vaste que celui d’autres jeux de catch, mais il comprend certains des noms les plus connus du milieu, notamment CM Punk, John Cena, Triple H et Rey Mysterio, qui ont tous un aspect plus comique que réaliste.

Mon verdict : si vous recherchez les meilleurs jeux WWE qui mettent davantage l’accent sur le spectacle pur et embrassent l’absurdité du catch, jetez un œil à WWE All Stars, qui est bien plus accessible aux joueurs occasionnels que les autres titres WWE.

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12. WWE 2K26 [Meilleur jeu WWE pour son effectif le plus récent et le mode « CM Punk Showcase »]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2026 Développeurs Visual Concepts, Shiver Entertainment, 2K Metacritic 80 Multijoueur Local, en ligne

Comme mentionné dans notre test de WWE 2K26, ce dernier opus reprend la formule éprouvée de son prédécesseur tout en y ajoutant quelques améliorations notables qui apportent davantage de variété. Il conserve le gameplay mêlant arcade et simulation, mais propose des systèmes de renversement et d’endurance remaniés, ainsi qu’une interaction avec l’environnement améliorée.

Le jeu étend les combats mixtes à tous les modes de jeu principaux et réintroduit les types de matchs à thème « Inferno », « Les trois niveaux de l’enfer » et « I Quit ». Il propose également le « Dumpster match », dans lequel vous ne pouvez remporter la victoire qu’en poussant votre adversaire dans une benne à ordures et en fermant le couvercle.

Pourquoi nous l’avons choisi Outre le fait de proposer le roster le plus récent, WWE 2K26 se distingue parmi les meilleurs jeux WWE en disposant de l’un des rosters les plus importants de l’histoire des jeux vidéo de catch, avec plus de 400 personnages jouables.

Dans ce dernier opus, le mode « Showcase » met en avant l’impressionnante carrière de CM Punk et propose ses combats mémorables contre d’autres légendes de la WWE. CM Punk lui-même assure également la narration en voix off, ce qui apporte une touche plus personnelle à l’expérience.

Mon avis : WWE 2K26 est le meilleur jeu de la série WWE 2K si vous recherchez un titre moderne qui tire pleinement parti du matériel de la génération actuelle pour offrir une expérience de jeu plus immersive et plus réaliste.

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13. WWE 2K17 [Meilleur jeu WWE pour les promos du mode Universe]

Notre note Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One Année de sortie 2016 Développeurs Yuke’s, 2K Metacritic 69 Multijoueur Local

WWE 2K17 s’éloigne de l’esprit « jeu de combat » des anciens jeux de catch pour se concentrer sur la simulation sportive, afin que les combats ressemblent davantage à ce que vous voyez à la télévision.

Comparé aux meilleurs jeux vidéo de catch dotés de mécanismes de type arcade, il propose un système de combat plus lent et plus méthodique. Les bagarres en coulisses font également leur retour avec des zones entièrement interactives, où vous pouvez utiliser différents objets comme armes.

Pourquoi nous l'avons choisi WWE 2K17 propose un effectif incroyablement riche comprenant un large choix de légendes, ce qui vous offre davantage de liberté pour imaginer des combats de rêve.

Le jeu se distingue également par l’introduction de la fonctionnalité « Promo Engine » dans les modes MyCareer et Universe. Celle-ci vous permet de sélectionner des options de dialogue pour enregistrer des promos, créer de la tension ou changer de camp (face/heel), ce qui ajoute une dimension théâtrale au gameplay de simulation.

Mon verdict : WWE 2K17 est l’un des meilleurs jeux WWE, offrant une expérience plus réaliste et authentique qui séduira davantage les fans inconditionnels de catch que les joueurs occasionnels.

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14. WWE 2K22 [Meilleur jeu de retour de la WWE]

Notre note Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Développeurs Visual Concepts, 2K Metacritic 76 Multijoueur Local

WWE 2K22 a marqué un retour remarquable pour la marque WWE 2K après une longue pause qui a permis à la série de se remettre des échecs de WWE 2K20. L'un de ses changements les plus significatifs a été le passage d'un gameplay très axé sur la simulation à un hybride plus rapide, alliant arcade et simulation, avec de nouvelles commandes.

Pourquoi nous l'avons choisi WWE 2K22 est largement reconnu pour avoir sauvé la série grâce à son gameplay et à sa présentation entièrement repensés, et pour avoir posé des bases solides qui permettront aux prochains opus de connaître un succès encore plus grand et de figurer parmi les meilleurs jeux WWE.

Le jeu est l’un des plus beaux de la série, avec un éclairage amélioré et des animations plus fluides. Il réintroduit également le très apprécié mode MyGM et propose un mode carrière remanié appelé MyRise, qui inclut des scénarios à embranchements pour les personnages masculins et féminins.

Mon verdict : WWE 2K22 reste l’un des meilleurs jeux WWE, avec des graphismes exceptionnels et des mécanismes de jeu aboutis, accessibles même aux nouveaux joueurs ou aux fans occasionnels de catch.

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15. WWE 2K15 [Meilleur jeu WWE pour ses débuts sur les consoles de nouvelle génération]

Notre note Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Année de sortie 2014 Développeurs Yuke’s, n-Space, 2K Metacritic 62 Multijoueur Local

Bien que WWE 2K15 propose moins de contenu et de variété que d’autres grands jeux de la WWE, il reste d’actualité aujourd’hui. Toutefois, pour profiter pleinement de l’expérience, il est préférable d’y jouer sur PC, PS4 ou Xbox.

Si vous trouvez que certains des autres meilleurs jeux WWE sont trop rapides ou trop « arcade », ce titre plus ancien propose un gameplay de catch plus réfléchi. Les coups semblent plus puissants, la gestion de l'endurance est plus exigeante et le système de « chain wrestling » donne à chaque combat l'allure d'une bataille tactique.

Pourquoi nous l'avons choisi Premier opus sur PS4 et Xbox, WWE 2K15 a troqué le style arcade chaotique des titres THQ pour une simulation sportive plus réaliste et visuellement époustouflante.

Le jeu propose des modèles de personnages et des animations nettement améliorés. Ce bond en avant en matière de fidélité graphique a permis aux personnages de se déplacer et d’exprimer leurs émotions avec un niveau de détail supérieur, ce qui donne l’impression d’assister à un épisode télévisé en direct.

Mon verdict : bien qu’il propose peu de types de matchs, WWE 2K15 est le meilleur jeu de la série WWE 2K pour les fans inconditionnels qui souhaitent revivre l’époque 2011-2014.

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Mon verdict global sur les meilleurs jeux WWE

Choisir les meilleurs jeux vidéo de catch peut s’avérer difficile en raison du grand nombre d’options disponibles. Si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques-uns des meilleurs jeux WWE pour vous lancer dès aujourd’hui.

Pour les joueurs de WWE 2K → WWE 2K26. Il s'agit du dernier opus de la série WWE 2K, qui propose une variété de matchs encore plus grande et l'un des plus vastes effectifs de l'histoire.

WWE 2K26. Il s'agit du dernier opus de la série WWE 2K, qui propose une variété de matchs encore plus grande et l'un des plus vastes effectifs de l'histoire. Pour les amateurs de jeux d'arcade → WWE All Stars . Ce titre se distingue des meilleurs jeux WWE par sa présentation visuelle exagérée et son gameplay déjanté de type arcade, qui vous garantit des heures de divertissement.

. Ce titre se distingue des meilleurs jeux WWE par sa présentation visuelle exagérée et son gameplay déjanté de type arcade, qui vous garantit des heures de divertissement. Pour les fans de SmackDown → WWE SmackDown ! Voici venir la douleur. Le meilleur jeu de la série SmackDown !, qui propose un effectif impressionnant et des mécanismes de jeu équilibrés.

Chacun de ces jeux propose des mécanismes et une présentation différents, mais tous sont incontournables pour les fans de catch. Si aucun d'entre eux ne correspond à vos goûts, consultez la liste complète des meilleurs jeux WWE ci-dessus.

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