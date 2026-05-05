I 15 migliori giochi della WWE del 2026: titoli classici e moderni da non perdere

Per trovare i migliori giochi della WWE devi immergerti in un catalogo enorme che abbraccia diverse generazioni di console. Ci vorrebbe tantissimo tempo per provarli tutti e scegliere i migliori, quindi lascia che ti dia una mano.

Ho provato diversi titoli di varie epoche e ho confrontato la ricchezza del roster, la varietà degli incontri, i sistemi di gioco e la rigiocabilità. Alcuni giochi reggono ancora oggi grazie alle loro meccaniche e alla presentazione, mentre altri si distinguono per aver introdotto caratteristiche degne di nota.

Ecco la mia selezione dei migliori giochi WWE, che include titoli classici e uscite recenti che definiscono il panorama dei giochi di wrestling di oggi.

Le nostre scelte migliori per i migliori giochi WWE

Se vuoi dare un’occhiata ai migliori prima di provare altri titoli, punta su queste scelte. Sono ampiamente considerati tra i migliori giochi di wrestling mai realizzati e non si basano solo sulla nostalgia per rimanere attuali.

WWF No Mercy (2000) – Il miglior gioco della WWE e uno dei più grandi giochi di wrestling in assoluto, con un sistema di gioco approfondito, una modalità Campionato molto completa e un roster vastissimo che cattura il momento d’oro dell’Attitude Era. WWE SmackDown! Arriva il dolore (2003) – Un gioco WWE fantastico, noto per aver introdotto nuove meccaniche di lotta, un’esperienza in single-player migliorata che garantisce una rigiocabilità infinita e un roster ricchissimo che include sia le superstar attuali che le leggende. WWE 2K19 (2018) – Il miglior gioco della serie WWE 2K, che offre un’esperienza di simulazione di wrestling raffinata e autentica, insieme a un roster enorme e una varietà di modalità, tra cui una modalità MyCareer reinventata e il ritorno della modalità Showcase.

Troverai altri fantastici giochi della WWE tra cui scegliere nell’elenco completo qui sotto. Continua a leggere per scoprire gli altri candidati al titolo di miglior gioco di wrestling, compresi i titoli più recenti della famosa serie WWE 2K.

I 15 migliori giochi WWE per gli appassionati di wrestling e i nuovi giocatori

Molti dei migliori giochi WWE sono ancora limitati alle console retrò, senza un modo ufficiale per giocarci se non tramite copie fisiche. Continua a leggere per scoprire quali dei migliori giochi WWE sono giocabili sulle piattaforme di gioco moderne e quali invece richiedono di tornare alla vecchia scuola.

1. WWF No Mercy [Miglior gioco WWE in assoluto]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforma Nintendo 64 Anno di uscita 2000 Sviluppatori Asmik Ace Entertainment, AKI Corporation, THQ Metacritic 89 Multigiocatore Locale

WWF No Mercy amplia la formula del wrestling del suo predecessore, WWF WrestleMania 2000, con meccaniche più approfondite e un roster ricco delle superstar e delle leggende più famose dell’epoca. Gli incontri premiano il tempismo, il posizionamento e il controllo dello slancio piuttosto che la semplice pressione continua dei pulsanti.

Il sistema di lotta AKI del gioco ti permette di eseguire prese e di seguirle con attacchi leggeri o potenti che sfociano in colpi, proiezioni e mosse caratteristiche. Le contromosse si basano su un tempismo preciso che crea incontri in cui il controllo cambia man mano che i giocatori accumulano slancio verso le mosse finali. Questo conferisce agli incontri un ritmo costante in cui la pazienza e la strategia spesso determinano l’esito.

Perché l’abbiamo scelto WWF No Mercy si distingue tra i migliori giochi della WWE per il gameplay approfondito basato sul motore AKI e per il roster leggendario, tanto che i fan lo lodano spesso come il punto di riferimento per eccellenza tra i giochi di wrestling.

La modalità Campionato guida la progressione in single-player con percorsi narrativi ramificati, in cui vittorie, sconfitte e incontri con i rivali influenzano i tuoi prossimi avversari. Questo incoraggia a rigiocare più volte per esplorare percorsi diversi.

Il roster conta più di 70 personaggi, inclusi quelli nascosti e sbloccabili, oltre a una ricca modalità "Crea un wrestler" che ti permette di progettare personaggi originali con mosse, abbigliamento e attributi personalizzati.

Il mio verdetto: WWF No Mercy rimane uno dei migliori videogiochi di wrestling e si colloca ancora tra i migliori giochi WWE per chi cerca un gameplay strategico basato sul classico sistema AKI.

★ Best WWE Game Overall WWF No Mercy Acquista su Amazon

2. WWE SmackDown! Arriva il dolore [Il miglior gioco dell'era WWE SmackDown]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforma PlayStation 2 Anno di uscita 2003 Sviluppatori Yuke’s, THQ Metacritic 85 Multigiocatore Locale

WWE SmackDown! Arriva il dolore è un titolo molto apprezzato che cattura tutta l’intensità cruda dell’era Ruthless Aggression. Esclusiva per PS2, si è subito affermata come uno dei migliori giochi di wrestling mai realizzati, nota per la sua magistrale combinazione tra meccaniche arcade frenetiche e simulazione tecnica.

Il roster è un cast leggendario che include icone dell’Attitude Era come The Rock e Stone Cold Steve Austin, insieme a stelle nascenti come John Cena e Rey Mysterio. È uno dei roster più variegati tra i migliori giochi della WWE, in grado di affascinare sia i fan di vecchia data che quelli di nuova generazione.

Perché l’abbiamo scelto WWE SmackDown! Arriva il dolore si distingue per le sue meccaniche di combattimento variegate, l’eccellente struttura della Modalità Stagione e uno dei roster più ricchi della sua generazione.

Oltre al nuovo sistema di prese e alle caratteristiche individuali dei personaggi, il gioco introduce un sistema di danni fisici che mostra le lesioni in aree specifiche, che puoi mirare per ottenere un vantaggio durante gli incontri.

Anche l’interazione con l’ambiente è ben realizzata. Puoi passare senza soluzione di continuità dal ring alle aree del backstage, come il parcheggio. Questo livello di libertà fa sì che ogni incontro sembri un episodio televisivo frenetico e ad alta tensione.

Il mio verdetto: WWE SmackDown! Arriva il dolore è uno dei migliori giochi della WWE che offre il mix perfetto tra divertimento arcade e profondità tecnica, il che lo rende un titolo imperdibile per chiunque ami il wrestling professionistico classico.

★ Best WWE SmackDown Era Game WWE SmackDown! Here Comes the Pain Acquista su Amazon

3. WWE 2K19 [Il miglior gioco WWE moderno]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2018 Sviluppatori Yuke’s, 2K Metacritic 76 Multigiocatore Locale

WWE 2K19 è il miglior gioco della serie WWE 2K, che offre un approccio più raffinato e strategico al gameplay simulativo. Ha perfezionato le meccaniche dei titoli precedenti per garantire un’esperienza fluida e reattiva, che mette in risalto l’intensità e la drammaticità del wrestling professionistico.

Con oltre 200 personaggi, compresi quelli sbloccabili e quelli dei DLC, il gioco vanta un roster vastissimo che include superstar moderne e icone leggendarie. Questa varietà di personaggi rende ogni incontro unico e fedele a quello che si vede in TV.

Perché l'abbiamo scelto WWE 2K19 aggiunge più strategia agli incontri grazie al nuovo Payback System, che ti permette di usare abilità speciali per ribaltare le sorti di un incontro quando sei sotto forte pressione.

Il gioco offre tantissimi contenuti per giocatore singolo che ti terranno impegnato. La modalità MyCareer, incentrata sulla trama, segue il percorso di un wrestler personalizzato di nome Buzz mentre scala le classifiche verso la celebrità nella WWE, mentre la modalità Universe ti permette di gestire spettacoli, rivalità e card degli incontri in diversi eventi.

C’è anche la modalità Showcase, che torna in questo titolo e mette in risalto la carriera di Daniel Bryan con incontri ricreati che ripercorrono i momenti chiave della sua storia nella WWE.

Il mio verdetto: se cerchi i migliori giochi WWE con un gameplay di wrestling moderno, WWE 2K19 è un titolo imperdibile che offre una vasta varietà di personaggi e tantissimi contenuti per giocare da solo.

★ Best Modern WWE Game WWE 2K19 Acquista su Amazon

4. WWE 2K14 [Il miglior gioco WWE per gli appassionati di storia del wrestling]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 3, Xbox 360 Anno di uscita 2013 Sviluppatori Yuke’s, 2K Metacritic 75 Multigiocatore Locale

WWE 2K14 è il primo gioco della serie WWE 2K. Punta molto a ricreare i momenti iconici della storia della WWE e offre anche un roster di tutto rispetto e un’elevata rigiocabilità grazie alle modalità per giocatore singolo.

Il gioco migliora le meccaniche del suo predecessore, WWE ‘13, e in generale sembra più veloce. Offre movimenti più fluidi quando cammini, corri e trascini l’avversario, oltre a contromosse a catena che ora possono essere trasformate in attacchi offensivi per incontri più rapidi.

Perché l’abbiamo scelto Tra la modalità WrestleMania e la modalità “The Streak”, incentrata sull’Undertaker, WWE 2K14 è il miglior gioco della serie WWE 2K che offre una buona dose di nostalgia per gli appassionati della storia del wrestling.

La modalità per giocatore singolo, chiamata “30 anni di WrestleMania”, è la novità più interessante di questo titolo. Celebra quasi tre decenni di storia della WWE e propone trame che seguono i personaggi che hanno partecipato a incontri iconici di WrestleMania, con l’uso di filmati classici della WWE che aggiungono ancora più autenticità.

Il mio verdetto: WWE 2K14 è uno dei migliori giochi WWE per i fan di lunga data che vogliono rivivere incontri memorabili e per i giocatori alla ricerca di strumenti completi per la creazione dei personaggi, per un’esperienza più personalizzata.

★ Best WWE Game for Wrestling History Fans WWE 2K14 Acquista su Amazon

5. WWE SmackDown! Chiudi il becco [Il miglior gioco WWE per la modalità Stagione]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforma PlayStation 2 Anno di uscita 2002 Sviluppatori Yuke’s, THQ Metacritic 82 Multigiocatore Locale

Il primo titolo uscito durante l’era Ruthless Aggression, WWE SmackDown! Chiudi il becco è un gioco sportivo eccellente e uno dei migliori titoli WWE della serie SmackDown! Migliora le meccaniche di gioco che hanno reso i titoli WWE dell’era PS2 così avvincenti.

A differenza di altri giochi WWE con modalità storia brevi, questo titolo include una modalità Stagione enorme, che copre diversi anni. Questa modalità per giocatore singolo presenta trame ramificate e include il "brand split", con le superstar divise tra i brand Raw e SmackDown!

Perché l’abbiamo scelto WWE SmackDown! Chiudi il becco si distingue tra i migliori giochi di wrestling per la sua forte attenzione all’aspetto di intrattenimento della WWE, con un’esplorazione approfondita del backstage, entrate complete e commenti autentici durante gli incontri.

Con oltre 50 personaggi, il roster è uno dei più equilibrati tra i migliori giochi WWE. Include icone come The Rock, Ric Flair e Hollywood Hulk Hogan, insieme a giovani stelle come Randy Orton e Brock Lesnar.

Il mio verdetto: WWE SmackDown! Chiudi il becco si colloca costantemente ai vertici della classifica dei migliori giochi WWE ed è consigliato a chi cerca incontri d’azione frenetici ed esagerati in ambienti interattivi.

★ Best WWE Game for Season Mode WWE SmackDown! Shut Your Mouth Acquista su Amazon

6. WWE SmackDown vs. Raw 2007 [Il miglior gioco WWE per le meccaniche di gioco]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 2, Xbox 360, PlayStation Portable Anno di uscita 2006 Sviluppatori Yuke’s, THQ Metacritic 81 Multigiocatore Locale

WWE SmackDown vs. Raw 2007 si distingue tra i migliori giochi della WWE per aver introdotto il sistema di controllo analogico delle prese, che ha cambiato il modo in cui vengono eseguite le mosse. Usando la levetta analogica destra, il nuovo sistema ti permetteva di sollevare l’avversario e scegliere esattamente dove farlo cadere.

Il gioco ha anche apportato notevoli miglioramenti all'interazione con l'ambiente, permettendoti di sfruttare l'arena come arma per partite multigiocatore ancora più divertenti con gli amici. Puoi trascinare gli avversari verso la barricata di sicurezza o il tavolo del telecronista e attivare animazioni uniche. Puoi anche combattere tra la folla, il che rende gli incontri ancora più caotici.

Perché l’abbiamo scelto WWE SmackDown vs. Raw 2007 si distingue dagli altri migliori videogiochi di wrestling offrendo un'esperienza di gioco più realistica, con comandi di lotta migliorati e una presentazione degli incontri più curata.

Al di fuori del ring, la modalità General Manager, ricca di contenuti, e la modalità Stagione, completamente doppiata, garantiscono un’eccellente rigiocabilità. Gestire i roster dei brand e seguire le trame ramificate sembrava davvero fedele ai programmi della WWE, il che aumenta l’immersione.

Il mio verdetto: da giocare preferibilmente su Xbox 360 per la grafica migliorata, WWE SmackDown vs. Raw 2007 è uno dei migliori giochi WWE per chi cerca meccaniche di gioco raffinate che bilancino complessità tecnica e puro divertimento.

★ Best WWE Game for Gameplay Mechanics WWE SmackDown vs. Raw 2007 Acquista su Amazon

7. WWE 2K25 [Il miglior gioco WWE per ampliare l’universo della serie]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Android, iOS Anno di uscita 2025 Sviluppatori Visual Concepts, 2K Metacritic 80 Multigiocatore Locale, online

WWE 2K25 si basa sul successo del titolo precedente con nuove modalità e miglioramenti al gameplay che ampliano il modo in cui i giocatori creano e controllano la propria esperienza WWE. È anche uno dei migliori giochi WWE che sfrutta al massimo l’hardware di ultima generazione, con una fedeltà visiva incredibile.

Dal punto di vista meccanico, il gioco si distingue per il ritorno del "chain wrestling". Ti permette di iniziare gli incontri con prese tecniche, il che rende i primi momenti di un match simili a una partita strategica a scacchi piuttosto che a una rissa immediata.

Perché l’abbiamo scelto WWE 2K25 offre ai giocatori molta libertà grazie al ritorno delle promozioni della modalità Universe, agli incontri misti e alla modalità online The Island, dove puoi esplorare e completare missioni.

Con oltre 300 personaggi, tra cui manager e leggende, il roster del gioco ti permette di ricreare momenti iconici della WWE con maggiore flessibilità e precisione. Questo roster enorme si distingue tra i migliori giochi della WWE come uno dei più vasti della storia, il che aumenta anche il valore di rigiocabilità.

Il mio verdetto: WWE 2K25 si candida decisamente come il miglior gioco della serie WWE 2K, grazie a un gameplay ben rifinito e a modalità complete che soddisfano sia i giocatori occasionali che i fan più accaniti.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE WWE 2K GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

8. WWF SmackDown! 2: Conosci il tuo ruolo [Il miglior gioco WWE per i fan della PlayStation classica]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforma PlayStation Anno di uscita 2000 Sviluppatori Yuke’s, THQ Metacritic 90 Multigiocatore Locale

WWF SmackDown! 2: Conosci il tuo ruolo si distingue tra i migliori giochi della WWE per la sua attenzione alle prese veloci e ai combattimenti frenetici, piuttosto che a una simulazione lenta, il che lo rende uno dei migliori giochi di combattimento ricchi di azione.

I comandi sono semplici ma profondi, il che permette una grande varietà di colpi e proiezioni che danno una sensazione di potenza e soddisfazione. Puoi riempire velocemente la tua barra SmackDown per sferrare le mosse finali iconiche.

Perché l’abbiamo scelto Con oltre 60 personaggi, WWF SmackDown! 2: Conosci il tuo ruolo vanta uno dei roster più ampi tra i migliori giochi WWE dell’epoca, con le sue famose schermate di caricamento che mettono ulteriormente in risalto le superstar e aumentano l’entusiasmo tra un incontro e l’altro.

Il gioco presenta anche aree interattive nel backstage, tra cui un parcheggio e una stanza d’albergo, dove puoi usare oggetti come i tavoli. Questo rende gli incontri più caotici e imprevedibili, soprattutto quando giochi con altri giocatori in multiplayer locale.

Il mio verdetto: WWF SmackDown! 2: Conosci il tuo ruolo rimane uno dei migliori giochi della WWE che combina con successo un roster pieno di star con un gameplay esaltante e una modalità Stagione ampliata per garantire un'eccellente rigiocabilità.

★ Best WWE Game for Classic PlayStation Fans WWF SmackDown! 2: Know Your Role Acquista su Amazon

9. WWE 2K24 [Il miglior gioco WWE per i roster attuali]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2024 Sviluppatori Visual Concepts, 2K Metacritic 81 Multigiocatore Locale, online (fino al 31 marzo 2026)

WWE 2K24 amplia l’esperienza sul ring con nuove meccaniche che aggiungono più interazione e varietà durante gli incontri. Ha introdotto il minigioco Trading Blows, in cui i giocatori devono calcolare i tempi dei propri colpi in un intenso scambio di mosse.

Un’altra importante novità è la meccanica Super Finisher. Accumulando tre cariche di finisher, puoi sferrare una mossa devastante che garantisce un finale ancora più epico a qualsiasi evento principale.

Perché l'abbiamo scelto Oltre alle nuove meccaniche di gioco, WWE 2K24 riporta in auge i famosi incontri a tema come quelli con l’ambulanza, la bara e l’arbitro ospite speciale, che offrono un livello di varietà che manca in alcuni degli altri migliori giochi della WWE.

C’è anche tanta nostalgia in questo gioco. La modalità Showcase mette in risalto alcuni dei più grandi incontri della storia di WrestleMania e include persino filmati d’archivio per un’esperienza ancora più coinvolgente.

Il mio verdetto: WWE 2K24 è uno dei migliori giochi WWE, in grado di affascinare sia i nuovi giocatori che i fan di lunga data grazie a un pacchetto completo che include una grafica aggiornata, tipi di incontri classici e un roster enorme con superstar attuali e wrestler leggendari.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE WWE 2K GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

10. WWE 2K23 [Il miglior gioco WWE per la modalità Universe]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatori Visual Concepts, 2K Metacritic 82 Multigiocatore Locale

WWE 2K23 è spesso considerato il gioco che ha dimostrato il ritorno al successo della serie WWE 2K dopo il soft reboot con WWE 2K22. Ha migliorato il gameplay arcade e simulativo del suo predecessore, aggiungendo al contempo una maggiore profondità tattica e una quantità enorme di contenuti.

Perché l’abbiamo scelto WWE 2K23 spicca tra i migliori videogiochi di wrestling grazie a una modalità Universe migliorata che ti offre un maggiore controllo sulle trame e sulle rivalità, con la possibilità di assegnare manualmente scene animate specifiche.

L’aggiunta più entusiasmante è il debutto dell’incontro WarGames, caratterizzato da due ring affiancati all’interno di una gabbia d’acciaio. Il gioco gestisce alla grande le complesse meccaniche di questo incontro, con scontri a otto che rendono l’azione multiplayer divertente e caotica.

Il mio verdetto: anche se è un titolo un po’ datato, WWE 2K23 offre un pacchetto avvincente che lo rende un’ottima alternativa a WWE 2K24 se stai cercando i migliori giochi WWE con un gameplay e una presentazione moderni.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE WWE 2K GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

11. WWE All Stars [Il miglior gioco arcade di wrestling della WWE]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Nintendo 3DS, Xbox 360 Anno di uscita 2011 Sviluppatori THQ San Diego, Subdued Software, THQ Metacritic 75 Multigiocatore Locale

A differenza della maggior parte dei migliori giochi WWE qui elencati, WWE All Stars si allontana dal realismo e offre un gameplay frenetico che ricorda un emozionante gioco arcade. Il sistema di combattimento punta sul tempismo e sulle combo, dove colpi e prese si concatenano rapidamente per creare sequenze esplosive e spesso assurde.

Perché l'abbiamo scelto WWE All Stars si distingue facilmente tra i migliori videogiochi di wrestling per il suo approccio completamente diverso al wrestling, con una grafica esagerata e mosse sopra le righe che sono allo stesso tempo esilaranti e divertenti.

Il roster del gioco non è ampio come quello di altri titoli di wrestling, ma include alcuni dei nomi più famosi del settore, tra cui CM Punk, John Cena, Triple H e Rey Mysterio, tutti con un aspetto più comico che realistico.

Il mio verdetto: se cerchi i migliori giochi WWE che puntino più sullo spettacolo puro e abbracciano l’assurdità del wrestling, dai un’occhiata a WWE All Stars, che è molto più accessibile ai giocatori occasionali rispetto ad altri titoli WWE.

★ Best WWE Arcade Wrestling Game WWE All Stars Acquista su Amazon

12. WWE 2K26 [Il miglior gioco WWE per il roster più aggiornato e la modalità CM Punk Showcase]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2026 Sviluppatori Visual Concepts, Shiver Entertainment, 2K Metacritic 80 Multigiocatore Locale, online

Come abbiamo detto nella nostra recensione di WWE 2K26, questo nuovo gioco riprende la formula di successo del titolo precedente, aggiungendo però alcune modifiche degne di nota che lo rendono più vario. Mantiene il gameplay arcade-simulativo, ma presenta sistemi di contrattacco e di resistenza rinnovati, oltre a una migliore interazione con l’ambiente.

Il gioco estende gli incontri misti a tutte le modalità principali e riporta in campo le modalità Inferno, Le 3 fasi dell’inferno e gli incontri “ I Quit”. Viene inoltre introdotto il Dumpster match, in cui puoi vincere solo spingendo il tuo avversario in un cassonetto e chiudendone il coperchio.

Perché l’abbiamo scelto Oltre a presentare il roster più recente, WWE 2K26 si distingue tra i migliori giochi WWE per avere uno dei roster più vasti nella storia dei videogiochi di wrestling, con oltre 400 personaggi giocabili.

In questo ultimo titolo, la modalità Showcase mette in risalto l’impressionante carriera di CM Punk e presenta i suoi incontri memorabili contro altre leggende della WWE. Lo stesso CM Punk fornisce anche la voce fuori campo per dare un tocco più personale.

Il mio verdetto: WWE 2K26 è il miglior gioco della serie WWE 2K se cerchi un titolo moderno che sfrutti appieno l’hardware di ultima generazione per un’esperienza di gioco più coinvolgente e realistica.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE WWE 2K GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

13. WWE 2K17 [Il miglior gioco WWE per i promo della modalità Universe]

Il nostro punteggio Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One Anno di uscita 2016 Sviluppatori Yuke’s, 2K Metacritic 69 Multigiocatore Locale

WWE 2K17 si allontana dallo stile da picchiaduro dei vecchi giochi di wrestling per concentrarsi su una simulazione sportiva, in modo che gli incontri sembrino e si vivano proprio come quelli che vedi in TV.

Rispetto ai migliori videogiochi di wrestling con meccaniche in stile arcade, presenta un sistema di combattimento più lento e metodico. Tornano anche le risse nel backstage con aree completamente interattive, dove puoi usare diversi oggetti come armi.

Perché l'abbiamo scelto WWE 2K17 offre un roster incredibilmente ricco che include una vasta selezione di leggende, il che ti dà più libertà di sperimentare incontri da sogno.

Il gioco si distingue anche per l’introduzione della funzione Promo Engine nelle modalità MyCareer e Universe. Questa ti permette di scegliere le opzioni di dialogo per registrare promo, aumentare la tensione o cambiare ruolo da face a heel, aggiungendo un tocco teatrale al gameplay di simulazione.

Il mio verdetto: WWE 2K17 è uno dei migliori giochi della WWE che offre un’esperienza più realistica e autentica, pensata più per i fan accaniti del wrestling che per i giocatori occasionali.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE WWE 2K GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

14. WWE 2K22 [Il miglior gioco di ritorno della WWE]

Il nostro punteggio Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Sviluppatori Visual Concepts, 2K Metacritic 76 Multigiocatore Locale

WWE 2K22 ha segnato un ritorno straordinario per il marchio WWE 2K dopo che la serie si era presa una lunga pausa per riprendersi dai fallimenti di WWE 2K20. Uno dei cambiamenti più significativi è stato il passaggio da un gameplay fortemente simulativo a un ibrido più veloce tra arcade e simulazione, con nuovi comandi.

Perché l’abbiamo scelto A WWE 2K22 viene ampiamente riconosciuto il merito di aver salvato la serie grazie al gameplay e alla presentazione completamente rinnovati, oltre che di aver gettato solide basi che avrebbero aiutato i titoli successivi a raggiungere un successo ancora maggiore e a classificarsi tra i migliori giochi della WWE.

Il gioco è uno dei titoli più belli della serie, con un’illuminazione migliorata e animazioni più fluide. Ripropone inoltre la popolare modalità MyGM e presenta una modalità carriera rinnovata chiamata MyRise, che include trame ramificate per personaggi maschili e femminili.

Il mio verdetto: WWE 2K22 rimane uno dei migliori giochi WWE, con una grafica fantastica e meccaniche di gioco ben rifinite, accessibili anche ai nuovi giocatori o agli appassionati occasionali di wrestling.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE WWE 2K GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

15. WWE 2K15 [Il miglior gioco WWE per il debutto sulla nuova generazione]

Il nostro punteggio Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Anno di uscita 2014 Sviluppatori Yuke’s, n-Space, 2K Metacritic 62 Multigiocatore Locale

Anche se WWE 2K15 ha meno contenuti e varietà rispetto ad altri giochi WWE di punta, regge ancora oggi, ma per goderti appieno l’esperienza è meglio giocarlo su PC, PS4 o Xbox One.

Se trovi che alcuni degli altri migliori giochi WWE siano troppo veloci o troppo simili a giochi arcade, questo titolo più datato offre un gameplay di wrestling più ponderato. I colpi sembrano più potenti, la gestione della resistenza è più impegnativa e il sistema di chain wrestling fa sì che ogni incontro sembri una battaglia tattica.

Perché l'abbiamo scelto Come primo titolo per PS4 e Xbox, WWE 2K15 ha abbandonato lo stile caotico da sala giochi dei titoli THQ per una simulazione sportiva più realistica e visivamente mozzafiato.

Il gioco presenta modelli dei personaggi e animazioni notevolmente migliorati. Questo salto di qualità nella fedeltà grafica ha permesso ai personaggi di muoversi ed esprimere emozioni con un livello di dettaglio maggiore, che sembra quasi di guardare un episodio in diretta TV.

Il mio verdetto: anche se offre pochi tipi di incontro, WWE 2K15 è il miglior gioco della serie WWE 2K per i fan più accaniti che vogliono rivivere l’era 2011-2014.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE WWE 2K GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Il mio giudizio complessivo sui migliori giochi WWE

Scegliere i migliori videogiochi di wrestling può essere complicato, vista la grande quantità di opzioni disponibili. Se non sai da dove cominciare, ecco alcuni dei migliori giochi WWE con cui iniziare oggi stesso.

Per chi gioca a WWE 2K → WWE 2K26. È l’ultimo capitolo della serie WWE 2K, con una varietà di incontri ancora maggiore e uno dei roster più vasti di sempre.

WWE 2K26. È l’ultimo capitolo della serie WWE 2K, con una varietà di incontri ancora maggiore e uno dei roster più vasti di sempre. Per chi ama i giochi arcade → WWE All Stars . Questo titolo è unico tra i migliori giochi WWE grazie alla sua grafica esagerata e al gameplay sopra le righe in stile arcade che regala tantissimo divertimento.

. Questo titolo è unico tra i migliori giochi WWE grazie alla sua grafica esagerata e al gameplay sopra le righe in stile arcade che regala tantissimo divertimento. Per i fan di SmackDown → WWE SmackDown! Arriva il dolore. Il miglior gioco della serie SmackDown!, con un roster ricchissimo e meccaniche di gioco ben bilanciate.

Ognuno di questi giochi offre meccaniche e una presentazione diverse, ma sono tutti imperdibili per gli appassionati di wrestling. Se nessuno di questi fa al caso tuo, dai un’occhiata alla lista completa dei migliori giochi WWE qui sopra.

Domande frequenti