21 wartościowych gier podobnych do „Stardew Valley”, które pokochasz w 2026 roku

Przytulna atmosfera nie zależy od pory roku – i szczerze mówiąc, nigdy nie ma złego momentu na relaks przy grach takich jak „Stardew Valley”.

Być może już należysz do grona tych, których całkowicie wciągnął ten radosny klimat. Od uprawiania roli i wydobywania surowców po nawiązywanie kontaktów z sympatycznymi postaciami – chodzi przede wszystkim o stworzenie własnej sielankowej oazy. Nic dziwnego, że ta gra, pełna charakteru i wciągającej rozgrywki, zyskała tak liczną rzeszę fanów. Ale co się stanie, gdy zbierzesz już wszystkie plony, zbadasz każdą jaskinię i zaprzyjaźnisz się ze wszystkimi mieszkańcami miasteczka?

Nawet drobne szczegóły, takie jak ustalenie, gdzie złowić suma w Stardew Valley, potęgują poczucie odkrywania, które sprawia, że gracze pozostają zaangażowani. Gdy jednak opanujesz już wszystkie te małe sekrety, zaczniesz pragnąć tej samej iskry – nowej przygody, która zaspokoi tę tęsknotę za Stardew. Ta gra ustawiła poprzeczkę wysoko dla innych tytułów z tego gatunku, a znalezienie czegoś równie ekscytującego przypomina szukanie igły w stogu siana. Mimo to istnieje mnóstwo wzruszających, niszowych alternatyw, które tylko czekają, by zaspokoić twoją ochotę na przytulną rozgrywkę.

Więc usiądź wygodnie i daj się wciągnąć – zebrałem kilka najlepszych gier podobnych do Stardew Valley, które rozgrzeją Twoje serce i pozwolą dobrze spędzić wolny czas.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Stardew Vall ey

Zacznijmy od krótkiej listy wyróżniających się tytułów – każdy z nich ma w sobie coś, co zaspokoi Twojego wewnętrznego fana „Stardew Valley”. Niektóre to klasyczne symulatory rolnicze, podczas gdy inne skupiają się na budowaniu relacji, zarządzaniu zasobami lub tym samym swobodnym uroku.

1 Animal Crossing: New Horizons 2020 Stwórz własną wyspę, na której będziesz mógł odpocząć w towarzystwie niezwykłych zwierzęcych sąsiadów. Buy now 2 Core Keeper 2024 Uprawiaj ziemię, eksploruj i przetrwaj w tajemniczej jaskini. Buy now 3 My Time at Portia 2019 Odbuduj uroczy warsztat w postapokaliptycznym świecie. Buy now

A to dopiero wierzchołek góry lodowej – zapoznaj się z pełną listą poniżej, aby znaleźć grę, która Cię zachwyci.

Co sprawia, że gra „Stardew Valley” jest tak wciągająca?

Jeśli kiedykolwiek grałeś w symulator farmy, który sprawia wrażenie, jakbyś w deszczowy dzień zwijał się w kłębek pod przytulnym kocem, to najprawdopodobniej była to właśnie Stardew Valley. Jest w tej grze coś nieodparcie magicznego, co sprawia, że gracze wracają do niej po więcej – niezależnie od tego, czy są zagorzałymi fanami tego gatunku, czy też kompletnymi nowicjuszami.

Jaki jest więc sekret tego sukcesu? To proste: Stardew Valley pozwala ci być sobą. Chcesz zbudować najbardziej wydajne gospodarstwo w dolinie? Śmiało. Wolisz spędzać dni na wędkowaniu nad rzeką, ignorując swoje uprawy i podejmując wątpliwe życiowe decyzje? To całkowicie uzasadnione. Gra nikogo nie ocenia – nie ma jednego właściwego sposobu na grę, a ta swoboda sprawia, że gra wydaje się odświeżająco osobista.

Porozmawiajmy też o postaciach. Nie są one tylko wypełniaczami tła – tętnią życiem, a każda z nich ma własną historię i swoje dziwactwa. Od zrzędliwego, ale uroczego George’a po enigmatyczną Abigail – każda interakcja dodaje kolejną warstwę głębi do historii Stardew. Jest też klimat – i to jaki klimat! Niezależnie od tego, czy go kochasz, czy nienawidzisz, grafika pikselowa to kwintesencja przytulnej atmosfery. Dodaj do tego ścieżkę dźwiękową, która jest w równym stopniu nostalgiczna, co kojąca, a otrzymasz grę, która sprawia, że za każdym razem, gdy klikniesz „play”, czujesz się jak w domu.

Jak wybrałem najlepsze gry podobne do Stardew Valley

Aby znaleźć perełki przypominające Stardew Valley, trzeba naprawdę wczuć się w to, co sprawia, że ta gra jest tak wspaniała i dlaczego tak wiele osób ją uwielbia. Kilka ważnych czynników pomogło mi wybrać gry z tej listy, dzięki czemu wszystkie mają te cechy, a jednocześnie wnoszą coś wyjątkowego:

Głębia rozgrywki: Niezależnie od tego, czy uprawiasz rośliny, tworzysz przedmioty, nawiązujesz kontakty towarzyskie, czy wyruszasz w podróż – każda gra oferuje satysfakcjonujący cykl rozgrywki.

Niezależnie od tego, czy uprawiasz rośliny, tworzysz przedmioty, nawiązujesz kontakty towarzyskie, czy wyruszasz w podróż – każda gra oferuje satysfakcjonujący cykl rozgrywki. Urok wizualny: Niezależnie od tego, czy chodzi o grafikę pikselową w stylu retro, czy o żywe projekty 3D, każda gra charakteryzuje się przytulną i atrakcyjną estetyką, która sprawia, że gracze chętnie do niej wracają.

Niezależnie od tego, czy chodzi o grafikę pikselową w stylu retro, czy o żywe projekty 3D, każda gra charakteryzuje się przytulną i atrakcyjną estetyką, która sprawia, że gracze chętnie do niej wracają. Unikalne cechy: Gry z tej listy mogą nawiązywać do „Stardew Valley”, ale każda z nich oferuje świeże podejście.

Gry z tej listy mogą nawiązywać do „Stardew Valley”, ale każda z nich oferuje świeże podejście. Możliwość wielokrotnego grania: Te gry zostały stworzone z myślą o wielokrotnym przechodzeniu. Dzięki systemom postępów, opcjom gry wieloosobowej lub szerokiemu wyborowi aktywności, które można wybierać, nieustannie dostarczają radości.

Te gry zostały stworzone z myślą o wielokrotnym przechodzeniu. Dzięki systemom postępów, opcjom gry wieloosobowej lub szerokiemu wyborowi aktywności, które można wybierać, nieustannie dostarczają radości. Duch wspólnoty: Gry, które budują poczucie więzi – poprzez współpracę w trybie wieloosobowym lub interakcję z postaciami niezależnymi – naprawdę wyróżniają się odtworzeniem tej ciepłej, zorientowanej na społeczność atmosfery.

Mając to na uwadze, przygotowałem listę tytułów, które czerpią z magii Stardew Valley, zachowując jednocześnie własną tożsamość. Niezależnie od tego, czy jesteś wieloletnim fanem, czy dopiero zaczynasz przygodę z tym gatunkiem, tytuły te zapewniają wiele godzin radości, pobudzają wyobraźnię i dostarczają czystych emocji.

20 najlepszych gier podobnych do Stardew Valley

Wyobraź sobie Stardew Valley, ale z podwodnymi zadaniami, zwierzęcymi burmistrzami lub koncertami na cmentarzu. Te przytulne symulatory są idealne dla fanów gotowych na nowe wyzwania i zapuszczenie nowych korzeni.

1. Animal Crossing: Nowe Horyzonty

Rok wydania 2020 Dostępne platformy Nintendo Switch Producent Nintendo EPD Wydawca Nintendo Ocena na Metacritic 90/100 Unikalne cechy Pory roku w czasie rzeczywistym, personalizacja wyspy, tryb współpracy dla wielu graczy

Animal Crossing: Nowe Horyzonty może stać się Twoją spokojną wyspą, na której możesz oddawać się różnym zabawnym zajęciom – wędkowaniu, polowaniu na owady czy upiększaniu swojego domku na wyspie. Tak jak w prawdziwym życiu, ta symulacja życia na farmie toczy się we własnym tempie, a wydarzenia w grze odzwierciedlają rzeczywisty czas i pory roku – Twoja wirtualna oaza jest naprawdę żywa!

New Horizons łączy w sobie ten sam wzruszający duch wspólnoty i zbieranie zasobów, co Stardew Valley, ale oferuje bardziej swobodną i relaksującą rozgrywkę bez presji limitów czasowych czy sztywnych celów. Ta gra stawia na bezstresową rozgrywkę!

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2. Strażnik Rdzenia

Rok wydania 2024 (pełna wersja; wczesny dostęp w 2022 r.) Dostępne platformy PC, Mac, Linux, PS4/5, Xbox One/Series, Nintendo Switch Twórca Pugstorm Wydawca Fireshine Games Ocena na Metacritic 85/100 Unikalne cechy Wieloosobowa gra typu sandbox z mechanikami wydobywania surowców, rzemiosła, uprawy i przetrwania

Rozległy podziemny świat tej gry jest pełen zasobów, uroczych stworzeń i tajemniczych sekretów, które tylko czekają na odkrycie. Wcielisz się w rolę mistrza górnictwa i rzemiosła, budując bazy, uprawiając rośliny i tworząc narzędzia, jednocześnie zagłębiając się w tajemnice starożytnego Rdzenia. Graj samodzielnie lub zaproś do gry maksymalnie siedmiu znajomych, aby wspólnie wykonywać zadania.

Wielu graczy chwali tę grę za wyjątkowe połączenie wydobywania surowców, rzemiosła i walki, które naprawdę pobudza zmysł strategiczny i kreatywność. W połączeniu z urocza grafiką w stylu pixel art i nastrojową ścieżką dźwiękową jest to w pełni wciągająca przygoda, która sprawi, że nie będziesz mógł się od niej oderwać.

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3. Mój czas w Portii

Rok wydania 2019 Dostępne platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Twórca Pathea Games Wydawca Team17 Ocena na Metacritic 73/100 Unikalne cechy Odbuduj warsztat w postapokaliptycznym świecie, łącząc rzemiosło, walkę i interakcje społeczne

Gra „Mój czas w Portii” przenosi cię do uroczego, postapokaliptycznego miasteczka. Tutaj masz szansę przywrócić do życia niegdyś kwitnący, a obecnie zrujnowany warsztat swojego ojca i przekształcić go w najbardziej szanowaną i znaną firmę w całym królestwie. Barwny świat 3D i wyjątkowe postacie tylko dodają grze uroku – choć nie oczekuj, że będą one tak głębokie jak postacie niezależne w Stardew Valley.

Ta symulacja życia na farmie oferuje bogatą mozaikę mechanik, łączących rzemiosło, walkę i budowanie relacji. Jednak choć system walki spełnia swoje zadanie, zapaleni fani mogą tęsknić za nieco większą złożonością i dreszczykiem emocji.

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4. Spiritfarer

Rok wydania 2020 Dostępne platformy PC, Switch, PS4, Xbox One, iOS Twórca Thunder Lotus Games Wydawca Thunder Lotus Games Ocena na Metacritic 84/100 Unikalne cechy Przewożenie duchów do zaświatów, budowa statków, łagodne zarządzanie zasobami

Jeśli masz ochotę na słodko-gorzką przygodę w świecie gier, „Spiritfarer” może być właśnie tym, czego potrzebujesz. Wciel się w rolę Stelli, uroczej kapitan statku, której powierzono delikatne zadanie przewożenia dusz do zaświatów.

Z pewnością spodoba ci się wciągająca fabuła Spiritfarer oraz wyjątkowa mechanika rozgrywki, taka jak ulepszanie statku, by zapewnić pasażerom komfort, oraz uprawianie własnych roślin na pokładzie (tak, pływająca farma to tutaj rzeczywistość!). Chociaż tempo gry jest nieco powolne, dla tych, którzy lubią bardziej refleksyjną podróż, dodaje to tylko uroku.

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5. Strażnik cmentarza

Rok wydania 2018 Dostępne platformy PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Twórca Lazy Bear Games Wydawca tinyBuild Ocena na Metacritic 69/100 Cechy charakterystyczne Mroczna średniowieczna symulacja cmentarza z czarnym humorem, alchemią i wyborami moralnymi

Wyobraź sobie urok Stardew Valley, ale z odrobiną czarnego humoru i przeniesioną akcją na średniowieczny cmentarz.

W tej symulacji zarządzania wcielasz się w rolę początkującego opiekuna cmentarza – praca ta obejmuje wszystko, od dbania o nagrobki, przez uprawę roli, aż po pierwsze kroki w alchemii. Przygotuj się na spotkanie z dziwnie sympatycznymi postaciami niezależnymi i zmierzenie się z dylematami etycznymi (na przykład: czy naprawdę można sprzedawać podejrzane mięso miejscowemu rzeźnikowi?).

Gra „Strażnik cmentarza” wyróżnia się bogatym i rozbudowanym systemem rzemiosła oraz rozległym drzewkiem technologicznym, oferującym mnóstwo unikalnych opcji zarządzania cmentarzem i rozwijania tego upiornego przedsięwzięcia. Z osobistego punktu widzenia system postępów może wydawać się nieco zbyt żmudny, zwłaszcza podczas zbierania zasobów na większe projekty.

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6. Wyspa Koralowa

Rok premiery 2023 Dostępne platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Twórca Stairway Games Wydawca Humble Games Ocena na Metacritic 82/100 Unikalne cechy Tropikalna sceneria, podwodne eksploracje, zadania o tematyce ekologicznej

Wkrocz do tętniącego życiem świata Coral Island – pełnego atrakcji wykraczających poza to, co zwyczajowe! Uprawiaj rośliny, zaprzyjaźnij się z uroczymi zwierzętami, a nawet zanurz się w głębinach oceanu, by ratować rafy koralowe.

To, co wyróżnia Coral Island na tle innych gier z gatunku symulatorów rolniczych, to jej wyjątkowe cechy, takie jak podwodne eksploracje i misje o tematyce ekologicznej. Gra wydaje się znajoma wszystkim fanom Stardew Valley, zachowując całą radość płynącą z angażujących zadań i nawiązywania przyjaźni, ale dodając do tego świeże, nowoczesne podejście do kwestii środowiskowych.

7. Dinkum

Rok wydania 2022 Dostępne platformy PC Twórca James Bendon Wydawca James Bendon Ocena na Metacritic Do ustalenia Unikalne cechy Gra typu sandbox osadzona w australijskim outbacku, wędkarstwo, rzemiosło, dzika przyroda, tryb kooperacji

Dinkum to symulator życia typu sandbox, w którym masz szansę zbudować tętniącą życiem społeczność na swojej prywatnej wyspie, położonej w uroczej scenerii australijskiego outbacku. To otoczenie wprowadza unikalną faunę i elementy środowiska, dodając świeżości do gatunku.

Gra oferuje różnorodną mechanikę, która pozwala na wszystko – od uprawiania roli i wydobywania surowców, przez rzemiosło, aż po polowanie na dzikie zwierzęta. Jedną z największych zalet jest tryb wieloosobowy kooperacyjny, w którym możesz dzielić się śmiechem i ciężką pracą z przyjaciółmi.

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8. Rune Factory 4 Special

Rok wydania 2021 Dostępne platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Twórca Neverland Co. Wydawca Xseed Games / Marvelous Europe Ocena na Metacritic 83/100 Unikalne cechy Gospodarstwo rolne + walka w stylu RPG, małżeństwo, eksploracja lochów

Jeśli szukasz wyjątkowego wariantu typowego symulatora rolniczego, z pewnością spodoba ci się Rune Factory 4 Special – wciągająca gra łącząca symulację życia na wsi z elementami RPG akcji. Jeśli podobała ci się gra SV, ale brakowało ci walki i bardziej fascynującej fabuły fantasy, to właśnie to jest dla ciebie.

Jedną z wyróżniających się cech serii Rune Factory jest rozbudowany system budowania relacji. Masz szansę zaprzyjaźnić się z mieszkańcami, odkrywać możliwości romantyczne, a nawet wziąć ślub. Oprócz uprawiania roślin i walki fabuła jest pełna niespodzianek, intryg i humoru, więc na pewno nie będziesz się nudzić.

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9. Harvest Moon: Światło nadziei – Edycja specjalna

Rok wydania 2018 Dostępne platformy PC, Switch, PS4, iOS Producent Tabot, Inc. Wydawca Natsume / Marvelous Ocena na Metacritic 62/100 Unikalne cechy Odbudowa miasta po burzy, opieka nad zwierzętami hodowlanymi, budowanie relacji

Potężna burza pozostawiła miasto w ruinie, a to od Ciebie zależy, czy uda się przywrócić mu dawny blask. Jako bohater społeczności Twoim zadaniem jest uprawianie roślin, opieka nad uroczym inwentarzem oraz tchnięcie nowego życia w miasto poprzez odbudowę domów i nawiązywanie więzi z mieszkańcami.

Pozostając wierną swoim korzeniom, gra „Light of Hope” skupia się na prostym, ekologicznym rolnictwie i budowaniu relacji. Ta symulacja rolnicza wyróżnia się w dwóch kluczowych aspektach: satysfakcjonującym doświadczeniem odbudowy miasta zniszczonego przez burzę oraz poczuciem ciągłego rozwoju i osiągnięć w miarę osiągania ważnych kamieni milowych.

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10. Slime Rancher 2

Rok wydania 2022 Dostępne platformy PC, Switch, PS5, Xbox Producent Monomi Park Wydawca Monomi Park Ocena na Metacritic Do ustalenia Unikalne cechy Zbieranie śluzaków, zarządzanie zasobami, żywa grafika

Slime Rancher 2 zabierze cię w kolejną zabawną podróż z Beatrix LeBeau. Tym razem wyrusza ona na eksplorację Rainbow Island – tętniącego życiem miejsca pełnego wyjątkowych śluzaków i ukrytych tajemnic. Zbuduj swoje ranczo, hoduj mnóstwo śluzaków i zarządzaj zasobami.

Dynamiczny system pogodowy, jedna z nowych funkcji gry, wpływa na rodzaje śluzaków, które spotkasz o różnych porach dnia, zapewniając bardziej wciągającą rozgrywkę. Pod względem estetycznym „Slime Rancher 2” pozostaje wierny żywej stylistyce graficznej pierwszej części, oferując barwne środowiska i urocze projekty postaci.

Gra, która trafiła do wczesnego dostępu 22 września 2022 r., wciąż otrzymuje nową zawartość od twórców, aby utrzymać zainteresowanie fanów.

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11. Story of Seasons: Pionierzy z Olive Town

Rok wydania 2021 Dostępne platformy Switch, PC, PS4 Producent Marvelous Wydawca XSEED Games Ocena na Metacritic 76/100 Unikalne cechy Rozbudowa gospodarstwa, rzemiosło, personalizacja

„Story of Seasons: Pioneers of Olive Town” to gra o idealistycznej tematyce gra o rolnictwie, w której wcielasz się w rolę młodego rolnika pragnącego przywrócić do życia niegdyś kwitnące gospodarstwo swoich dziadków. Stwórz swoje idealne gospodarstwo, uprawiając rośliny, opiekując się uroczymi zwierzętami i zaprzyjaźniając się z ekscentrycznymi mieszkańcami, którzy zawsze mają coś do powiedzenia (lub do wymiany!).

Fani uwielbiają żywą grafikę 3D w grze „Pioneers of Olive Town”, relaksującą rozgrywkę oraz niezliczone możliwości personalizacji. Chociaż „Pioneers of Olive Town” ma wiele wspólnego z „Stardew Valley” – na przykład uprawę roli, festiwale i sympatyczne postacie – oferuje prostszą i bardziej spokojną rozgrywkę.

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12. Terraria

Rok wydania 2011 Dostępne platformy PC, konsole, urządzenia mobilne Twórca Re-Logic Wydawca Re-Logic / 505 Games Ocena na Metacritic 83/100 Unikalne cechy Sandbox 2D, budowanie, walka, eksploracja

Terraria oferuje pełną akcji rozgrywkę w 2D w stylu sandbox. W miarę zagłębiania się w ziemię zyskujesz możliwość tworzenia architektonicznych cudów oraz wytwarzania szerokiej gamy narzędzi, broni i wyposażenia, które pomogą ci poruszać się po tym dynamicznym świecie.

System walki w tej grze nie jest bynajmniej nudny. Różnorodność przeciwników i emocjonujące walki z bossami sprawiają, że jest to ekscytujące połączenie akcji i strategii, które gracze uwielbiają. Współpracuj z przyjaciółmi, aby wykonywać trudne zadania, budować wspólne bazy lub odkrywać sekrety podziemi.

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13. Littlewood

Rok wydania 2020 Dostępne platformy PC, Switch Twórca Sean Young Wydawca SmashGames Ocena na Metacritic 81/100 Unikalne cechy Budowanie miasta po zakończeniu misji bohatera, rozwijanie relacji

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dzieje się dalej, gdy bohater zakończy swoją misję ratowania świata? Ta spokojna i relaksująca gra o budowaniu miasta powierza ci odpowiedzialność za ożywienie kwitnącej społeczności, kształtowanie małego miasteczka zgodnie z twoją wizją oraz nawiązywanie więzi z jego wyjątkowymi mieszkańcami.

W grze „Littlewood” chodzi przede wszystkim o zbieranie cennych zasobów, wytwarzanie niezbędnych przedmiotów i odblokowywanie ulepszeń, aby przekształcić swoją uroczą wioskę w tętniące życiem schronienie. Unikalna i kolorowa grafika w stylu pixel art nadaje grze ciepły, retro klimat, który idealnie współgra z jej swobodnym stylem rozgrywki.

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14. Moonlighter

Rok wydania 2018 Dostępne platformy PC, Switch, PS4, Xbox One, iOS, Android Twórca Digital Sun Wydawca 11 bit studios Ocena na Metacritic 81/100 Unikalne cechy Zarządzanie sklepem, eksploracja lochów w stylu roguelite

Moonlighter to ekscytujące połączenie RPG akcji i elementów roguelite. Wcielasz się w postać Willa, skromnego kupca marzącego o zostaniu bohaterem.

W ciągu dnia jesteś sumiennym kierownikiem sklepu w uroczym miasteczku Rynoka. Jednak gdy zapada noc, zamieniasz fartuch na zbroję i wyruszasz w głąb nieprzewidywalnych lochów, walcząc z przeciwnikami i zdobywając skarby, aby uzupełnić asortyment swojego sklepu.

Jeśli lubisz połączenie codziennych obowiązków i przygody, jak w Stardew Valley, z pewnością spodoba ci się podwójna rozgrywka w Moonlighter. Jednak podczas gdy Stardew skupia się na życiu w wiosce i interakcjach społecznych, Moonlighter stawia na walkę i handel.

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15. Garden Paws

Rok wydania 2018 Dostępne platformy PC, Switch Twórca Bitten Toast Games Wydawca Bitten Toast Games Ocena na Metacritic Do ustalenia Unikalne cechy Antropomorficzne postacie, prowadzenie sklepu, rzemiosło

Wkrocz do uroczego świata Garden Paws, gdzie po przejęciu wiejskiego domu swoich dziadków wyruszysz na misję ożywienia i przemiany sąsiedniej społeczności. Możesz uprawiać ziemię, tworzyć przedmioty, łowić ryby, kopać, wykonywać zadania lub prowadzić własny sklep, w którym sprzedajesz towary mieszkańcom.

Ta gra przypomina Stardew Valley, ponieważ w obu przypadkach chodzi o uprawę roli, ulepszanie miasteczek i nawiązywanie relacji z mieszkańcami. Jednak Garden Paws wyróżnia się na tle innych tytułów dzięki naciskowi na mechanikę prowadzenia sklepu oraz żywej grafice z uroczymi antropomorficznymi postaciami zwierzęcymi.

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16. Sun Haven

Rok wydania 2021 Dostępne platformy PC, Switch Producent Pixel Sprout Studios Wydawca Pixel Sprout Studios Ocena na Metacritic Do ustalenia Unikalne cechy Elementy RPG fantasy, uprawa roli, magia, tryb wieloosobowy

Sun Haven to urzekające połączenie symulatora w stylu vintage z elementami fantasy RPG, oferujące oryginalne podejście do tego gatunku. W tej magicznej scenerii pełnej ekscentrycznych postaci możesz cieszyć się tradycyjnym rolnictwem, takim jak uprawa roślin i hodowla zwierząt, a także brać udział w bitwach.

Sun Haven szczyci się unikalnym systemem drzewka umiejętności, który pozwala graczom rozwijać swoje umiejętności w wielu dziedzinach, w tym w zbieraniu surowców, wydobywaniu, wędkarstwie i walce. To świetny wybór dla graczy poszukujących gier łączących tradycyjną rozgrywkę rolniczą z elementami fantasy RPG.

17. Korzenie Pacha

Rok wydania 2023 Dostępne platformy PC, Switch, PS4/5, Xbox Producent Soda Den Wydawca Crytivo Ocena na Metacritic 82/100 Unikalne cechy Akcja w epoce kamienia łupanego, budowanie społeczności, tryb wieloosobowy

Cofnij się w czasie do epoki kamienia łupanego dzięki grze Korzenie Pacha. Nie chodzi tu tylko o uprawę roślin – będziesz prowadzić swój klan ku dobrobytowi, tworząc nowe narzędzia, oswajając dzikie bestie i rozwijając technologię.

Korzenie Pacha przypomina uwielbianą grę Stardew Valley, oferując graczom szeroki wachlarz zajęć związanych z uprawą roli, wędkarstwem i budowaniem relacji. Jednak jej wyróżniającą cechą jest nacisk na pracę zespołową i rozwój technologiczny. Niezależnie od tego, czy burzysz mózgami ze swoim plemieniem, czy łączysz siły z przyjaciółmi w trybie wieloosobowym, ta interesująca gra przez cały czas wzmacnia poczucie wspólnoty.

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18. Pola Mistrii

Rok wydania 2024 Dostępne platformy PC Twórca NPC Studio Wydawca NPC Studio Ocena na Metacritic Do ustalenia Unikalne cechy Symulator farmy + magia, grafika w stylu retro pixel art, zadania

Podejmij wyzwanie odbudowy uroczej wioski położonej pomiędzy lasem a oceanem. Możesz nawiązywać relacje z mieszkańcami, ciesząc się jednocześnie rustykalnymi urokami życia: uprawiaj ziemię, łów ryby, opiekuj się zwierzętami i wykonuj zadania.

Weź udział w miejskich uroczystościach, udekoruj swoją własną farmę i rozwiązuj zagadki miasta w swoim własnym tempie. Dzięki magicznym elementom i ekscytującym zadaniom gra nadaje głębi typowej symulacji rolniczej.

„Fields of Mistria” to gra w stylu „Stardew Valley”, która szczyci się kolorową grafiką w stylu pixel art, nawiązującą do złotej ery gier 16-bitowych i przywołującą ciepłe, miłe wspomnienia. Gra została udostępniona w ramach wczesnego dostępu 18 października 2024 r., oferując graczom mnóstwo ekscytującej zawartości.

19. Przygoda w japońskiej wsi

Rok wydania 2023 Dostępne platformy iOS Twórca GAME START LLC Wydawca GAME START LLC Ocena na Metacritic Do ustalenia Cechy charakterystyczne Japońska wieś, tradycyjna kultura, rozgrywka typu „slice-of-life”

Marzyłeś kiedyś o uroczej wiejskiej oazie w Japonii? Cóż, poznaj Japanese Rural Life Adventure! Tutaj panuje spokój, a gracze mogą oddawać się relaksującym zajęciom, takim jak dbanie o gospodarstwo, wędkowanie, a nawet polowanie na owady. Poczuj dreszczyk emocji związany z odwiecznymi rytuałami i starymi, dobrymi wiejskimi imprezami, jednocześnie odpoczywając i relaksując się.

Zapomnij o typowym stylu gry polegającym na odhaczaniu zadań – w tej grze chodzi o stworzenie własnego spokojnego świata i przywrócenie życia wiejskiej społeczności. To gra w najspokojniejszym wydaniu!

Przytulna grafika tej gry oddaje prawdziwego ducha japońskiej wsi. Przypomina klimatem „Stardew Valley”, ale z pewnym akcentem.

20. Ranczo Wild Indigo

Rok wydania 2021 Dostępne platformy PC, Switch, PS4 Twórca Fabulous Orbit Wydawca Fabulous Orbit Ocena na Metacritic brak Unikalne cechy Hodowla bydła, motyw westernowy, eksploracja i akcja

Ranczo Wild Indigo zaprasza cię do spełnienia marzeń o życiu kowboja poprzez przejęcie i ożywienie staromodnego rancza na Dzikim Zachodzie. Możesz chronić swoją posiadłość przed złodziejami i niebezpiecznymi bestiami, zbierać surowce, ulepszać budynki i hodować zwierzęta.

Podobnie jak w Stardew Valley, w tej grze duży nacisk kładzie się na zarządzanie zasobami i interakcje ze społecznością. Różni się ona jednak tym, że skupia się na rozgrywce pełnej akcji, która obejmuje ekscytujące sekwencje walk oraz eksplorację pogranicza.

21. Harvest Moon: Zagubiona Dolina i Wioska Skytree

Data premiery 31 lipca 2025 r. Dostępne platformy Switch (zremasterowana wersja gry na 3DS) Producent Natsume Wydawca Natsume (na całym świecie), Numskull (Europa) Ocena na Metacritic brak Unikalne cechy Tworzenie terenu w 3D, zadania oparte na relacjach między postaciami, pakiet dwóch gier

Jeśli szukasz gier w stylu „Stardew Valley”, ten podwójny zestaw idealnie trafi w sedno. Będziesz odbudowywać zrujnowane miasteczka, spędzać dni na uprawie roli i nawiązywać przyjaźnie. Dodatkowo możesz przekształcać teren w 3D. Kopaj rowy, wznosź wzgórza i kształtuj swój wymarzony krajobraz. To świeże podejście, które daje większe poczucie zaangażowania niż zwykłe sadzenie roślin w rzędach.

Fabuła jest prosta: przywróć pory roku w Zagubiona Dolina, a następnie ożyw świętą wioskę Skytree. Spotkasz mnóstwo uroczych postaci niezależnych, będziesz uruchamiać zadania poprzez rozwijanie relacji oraz odblokowywać nowe uprawy, zwierzęta i stroje.

Ten pakiet oferuje klasyczną, przytulną pętlę rolniczą: sadź, uprawiaj, zbieraj plony, powtarzaj. Jest tu również odrobina romansu i wystarczająco dużo postępów, by utrzymać tempo rozgrywki. Pomyśl o duchu Stardew w stylistyce Harvest Moon – uroczej, relaksującej i wciągającej.

Harvest Moon może nie dorównuje emocjonalnym szczytom Stardew, ale oferuje satysfakcjonującą rutynową rozgrywkę, zabawne kształtowanie terenu i codzienny rytm symulacji farmy w najlepszym wydaniu. Idealna gra na relaks i spędzenie letniego popołudnia.

Jak wybrać grę odpowiednią dla siebie?

Za dużo opcji i nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź poniższą tabelę – przedstawia ona główne elementy każdej gry, ułatwiając Ci podjęcie decyzji, która z nich jest warta Twojego czasu i pieniędzy.

Nazwa gry Elementy RPG Symulacja gospodarstwa rolnego Symulacja życia Zadania Tryb wieloosobowy Wyspa Koralowa ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Animal Crossing: Nowe Horyzonty ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ Core Keeper ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ Mój czas w Portii ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Spiritfarer ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Strażnik cmentarza ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Dinkum ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Rune Factory 4 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Harvest Moon: Światło nadziei ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ Slime Rancher 2 ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ Story of Seasons: Pionierzy z Olive Town ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ Terraria ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ Littlewood ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ Moonlighter ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ Garden Paws ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Sun Haven ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Korzenie Pacha ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Pola Mistrii ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Przygoda w japońskiej wsi ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ Ranczo Wild Indigo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Harvest Moon: Zagubiona Dolina i Wioska Skytree ❌ ✔ ✔ ✔ ❌

Podsumowanie

Co więc sprawia, że Stardew Valley i podobne gry tak bardzo się wyróżniają? Wszystko sprowadza się do znalezienia odpowiedniej równowagi między przytulnym życiem na farmie, uroczymi postaciami i odrobiną przygody, która sprawia, że gra pozostaje ekscytująca. Można zwolnić tempo, stworzyć swój własny świat i dać się porwać jego urokowi.

I szczerze mówiąc, potrzebujemy więcej takich tytułów! Niezależnie od tego, czy chodzi o odprężenie po długim dniu, czy o zanurzenie się w pikselowej krainie czarów w weekend, gry te dają nam tak bardzo potrzebną chwilę wytchnienia.

Aha, gdybym miał wybrać tylko jedną? Postawiłbym na „Coral Island”! Dzięki tropikalnemu klimatowi i ekologicznym misjom to jakby „Stardew Valley” przeszło plażową metamorfozę. Idealne wakacje!

Często zadawane pytania

Która gra jest najbardziej podobna do Stardew Valley?

„Animal Crossing: Nowe Horyzonty” jest prawdopodobnie najbliższa „Stardew Valley” pod względem przyjemnej rozgrywki. Nadal uprawiasz rolę (w pewnym sensie), dekorujesz, nawiązujesz relacje i kształtujesz swoje otoczenie we własnym tempie.

Czy są jakieś gry wieloosobowe podobne do Stardew Valley?

Oczywiście! Jeśli szukasz przyjemnej gry rolniczej dla wielu graczy, sprawdź Coral Island, Animal Crossing, Core Keeper, Dinkum, Terraria, Garden Paws, Sun Haven lub Korzenie Pacha – każda z nich oferuje tryb kooperacji i wspólny postęp w grze.

Czy mogę grać w gry takie jak „Stardew Valley” na konsolach?

Tak! Wiele gier podobnych do Stardew Valley jest kompatybilnych z konsolami. Spiritfarer, Story of Seasons, Mój czas w Portii i Strażnik cmentarza działają znakomicie na Switchu, Xboxie lub PlayStation.

Jakie są mniej znane gry podobne do Stardew Valley?

Jeśli szukasz ukrytych perełek, wypróbuj Dinkum, Littlewood, Garden Paws i Ranczo Wild Indigo – te mniej znane tytuły niezależne oferują urocze wariacje na temat rolnictwa, rzemiosła i budowania społeczności.