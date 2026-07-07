Meilleurs jeunes joueurs de l’EAFC 26

Recruter les meilleurs jeunes joueurs dans EAFC 26 n’est pas seulement une stratégie judicieuse : c’est le moyen le plus rapide de constituer une équipe dominante. Les jeunes joueurs progressent rapidement, ce qui en fait des atouts parfaits pour le mode Carrière. Certains sont déjà prêts à briller, tandis que d’autres sont de véritables « wonderkids » cachés qui ne demandent qu’à devenir des stars de classe mondiale après quelques saisons d’entraînement.

Les bonnes recrues peuvent transformer une équipe outsider en véritable prétendante au titre ou aider un grand club à passer au niveau supérieur. Dans ce guide, je vais vous présenter les meilleurs jeunes talents d’EAFC 26, vous expliquer pourquoi ils méritent d’être recrutés et comment tirer le meilleur parti d’eux.

Les jeunes joueurs présentant le meilleur potentiel en mode Carrière dans EAFC 26

Commencer votre équipe en mode Carrière dans EAFC 26 avec les meilleurs jeunes joueurs pose les bases d’un succès à long terme. Ces étoiles montantes peuvent avoir un impact immédiat tout en continuant à se développer pour devenir des talents de premier plan au fil des saisons. Certains sont de véritables jeunes prodiges capables d’atteindre des notes d’élite, tandis que d’autres possèdent déjà les qualités nécessaires pour s’intégrer directement dans votre effectif.

Dans ce guide, vous découvrirez les meilleurs jeunes joueurs d’EAFC 26 pour tous les types d’équipes – des clubs en reconstruction évoluant en divisions inférieures aux grandes équipes en quête de trophées. Vous découvrirez également des choix judicieux et abordables qui offrent un rapport qualité-prix exceptionnel.

En combinant des joueurs à fort potentiel et d’autres déjà prêts à l’action, vous pouvez constituer un effectif capable non seulement d’être compétitif dès aujourd’hui, mais aussi de dominer pendant de nombreuses années, tant en mode Carrière qu’en Ultimate Team.

Les meilleurs jeunes talents dans le mode Carrière d'EAFC 26

Pour constituer une équipe solide dans EAFC 26, il faut commencer par recruter de jeunes joueurs susceptibles de devenir des stars. Ces joueurs peuvent progresser au fil du temps et aider votre équipe pendant de nombreuses saisons. Voici une liste de certains des meilleurs jeunes joueurs que vous pouvez recruter en mode Carrière :

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché dans le jeu Note actuelle Note potentielle Jorthy Mokio 18 Ajax Milieu défensif 6 à 12 millions d'euros 70 89 Endrick 19 Real Madrid ATTAQUANT 24 à 30 millions d'euros 77 91 Estêvão 19 Chelsea RM 29 à 33 millions d'euros 78 89 Rodrigo 18 FC Porto Milieu offensif 17 à 25 millions d'euros 76 89 Lamine Yamal 18 FC Barcelone RM 148 à 155 millions d'euros 89 95 Pau Cubarsí 19 FC Barcelone Défenseur central 49 à 55 millions d'euros 82 89 Kenan Yıldız 21 Juventus Milieu offensif 16 à 20 millions d'euros 79 86 Dean Huijsen 21 Real Madrid Défenseur central 25 à 30 millions d'euros 82 87 Jorrel Hato 20 Chelsea Arrière gauche 21 à 26 millions d'euros 78 88 Arda Güler 21 Real Madrid RM 38 à 42 millions d'euros 81 88 Gavi 21 FC Barcelone Milieu de terrain 18 à 25 millions d'euros 83 89 Nico Paz 21 Côme CAM 16 à 20 millions d'euros 79 86 Alejandro Balde 22 FC Barcelone Arrière gauche 60 à 70 millions d'euros 83 87 Jude Bellingham 22 Real Madrid Milieu offensif 170 à 180 millions d'euros 90 94 Florian Wirtz 23 Liverpool Milieu offensif 140 à 150 millions d'euros 89 92 Pedri 23 FC Barcelone Milieu de terrain 110 à 120 millions d'euros 89 90 Jamal Musiala 23 Bayern Munich Milieu offensif 130 à 140 millions d'euros 88 92

Remarque : les valeurs de transfert sont des estimations et peuvent varier dans le jeu.

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1. Jorthy Mokio [Meilleur milieu défensif à petit budget]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 18 ans / Belgique / Ajax Note globale (OVR) 70 Vitesse (PAC) 70 Tir (SHO) 51 Passes (PAS) 64 Dribble (DRI) 72 Défense (DEF) 69 Pied dominant Gauche

À seulement 18 ans, Mokio est une véritable aubaine pour les sauvegardes du mode Carrière dans les divisions inférieures. Alliant une présence physique imposante à des statistiques défensives impressionnantes pour son âge, il constitue un pilier inébranlable devant votre ligne arrière et évolue rapidement pour devenir un milieu défensif de classe mondiale en l'espace de quelques saisons.

2. Endrick [Meilleur jeune prodige attaquant à l’explosion fulgurante]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 19 ans / Brésil / Real Madrid Note globale (OVR) 77 Vitesse (PAC) 87 Tir (SHO) 77 Passes (PAS) 62 Dribble (DRI) 78 Défense (DEF) 30 Pied dominant Gauche

L’attaquant vedette du Real Madrid possède une vitesse incroyable et une puissance de frappe redoutable. Endrick est taillé pour mener les contre-attaques et conclure les occasions avec une efficacité impitoyable. Son potentiel de progression phénoménal fait de lui l’attaquant de référence autour duquel construire votre attaque pour la prochaine décennie.

3. Estêvão [Meilleur ailier rapide]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 19 ans / Brésil / Chelsea Note globale (OVR) 78 Vitesse (PAC) 90 Tir (SHO) 74 Passes (PAS) 73 Dribble (DRI) 82 Défense (DEF) 33 Pied dominant Gauche

Évoluant sur le flanc droit, Estêvão affiche une vitesse fulgurante de 90 et un dribble d’élite de 82 qui met complètement en difficulté les arrières latéraux. Ce prodige brésilien représente une menace immédiate depuis les ailes, passant rapidement du statut de jeune espoir prometteur à celui d’ailier dominant et prolifique.

4. Rodrigo Mora [Meilleur talent créatif méconnu]

Caractéristiques Détails Âge/Nationalité/Club 18 ans / Portugal / FC Porto Note globale (OVR) 76 Vitesse (PAC) 77 Tir (SHO) 66 Passes (PAS) 74 Dribble (DRI) 79 Défense (DEF) 40 Pied dominant Droit

La jeune star du FC Porto est un meneur de jeu offensif doté d'une grande technique, d'un dribble exceptionnel et d'une excellente vision du jeu. Mora évolue avec aisance entre les lignes, déjouant les défenses serrées grâce à des passes astucieuses. Il représente un investissement phénoménal et rentable pour les managers à la recherche d'un futur meneur de jeu.

5. Lamine Yamal [Meilleur jeune ailier toutes catégories confondues]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 18 ans / Espagne / FC Barcelone Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 85 Tir (SHO) 81 Passes (PAS) 86 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 23 Pied dominant Gauche

Affichant déjà une note impressionnante de 89 à seulement 18 ans, Yamal est un talent générationnel. Grâce à son dribble fluide (90) et à sa créativité hors pair, la star du FC Barcelone est une superstar en devenir qui ancrera votre aile droite et vous mènera sans peine vers les sommets du football mondial.

6. Pau Cubarsí [Meilleur futur pilier défensif]

Statistiques Détails Âge/Nationalité/Club 19 ans / Espagne / FC Barcelone Note globale (OVR) 82 Vitesse (PAC) 70 Tir (SHO) 42 Passes (PAS) 66 Dribbles (DRI) 77 Défense (DEF) 84 Pied dominant Droit

Cubarsí incarne la référence absolue parmi les défenseurs centraux modernes adeptes du jeu de passe. Doté d’une impressionnante note défensive de 84 et d’un sang-froid à toute épreuve, il neutralise sans peine les attaquants d’élite tout en lançant des attaques en toute sécurité depuis l’arrière, assurant ainsi une stabilité défensive à long terme à votre équipe.

7. Kenan Yıldız [Meilleur milieu offensif dynamique]

Caractéristiques Détails Âge/Nationalité/Club 21 ans / Turquie / Juventus Note globale (OVR) 79 Vitesse (PAC) 84 Tir (SHO) 78 Passes (PAS) 74 Dribble (DRI) 83 Défense (DEF) 35 Pied dominant Droit

L'attaquant polyvalent de la Juventus allie une vitesse trompeuse à un dribble agressif et une finition redoutable. Capable d'évoluer sur toute la ligne d'attaque ou en tant que meneur de jeu central, Yıldız offre une grande souplesse tactique et un potentiel énorme, ce qui fait de lui un moteur extrêmement fiable pour les systèmes offensifs modernes.

8. Dean Huijsen [Meilleur défenseur central moderne adepte du jeu au sol]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 21 ans / Espagne / Real Madrid Note globale (OVR) 82 Vitesse (PAC) 71 Tir (SHO) 55 Passes (PAS) 73 Dribble (DRI) 74 Défense (DEF) 82 Pied dominant Droit

De grande taille et doté d’une capacité de passe exceptionnelle pour un défenseur, Huijsen est idéal pour les tactiques axées sur une ligne haute et une possession de balle intensive. Son immense potentiel défensif lui garantit de devenir une présence incontournable et imposante au cœur de n’importe quelle défense d’élite.

9. Jorrel Hato [Meilleur défenseur gauche polyvalent]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 20 ans / Pays-Bas / Chelsea Note globale (OVR) 78 Vitesse (PAC) 85 Tir (SHO) 41 Passes (PAS) 70 Dribble (DRI) 74 Défense (DEF) 75 Pied dominant Gauche

Aussi à l’aise au poste d’arrière gauche que de défenseur central, Hato allie une excellente vitesse (85) à un sens défensif très rigoureux. Sa polyvalence positionnelle en fait un atout inestimable pour l’équipe, lui permettant de verrouiller le flanc gauche tout en affichant un incroyable potentiel de progression au fil des saisons.

10. Arda Güler [Meilleur meneur de jeu technique]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 21 ans / Turquie / Real Madrid Note globale (OVR) 81 Vitesse (PAC) 70 Tir (SHO) 77 Passes (PAS) 83 Dribble (DRI) 83 Défense (DEF) 52 Pied dominant Gauche

Le « magicien » turc du Real Madrid se distingue par ses passes sublimes et ses dribbles tout en contrôle. Qu’il évolue avec brio sur l’aile ou en tant que meneur de jeu central, Güler déjoue sans peine les défenses en bloc bas grâce à des centres millimétrés et à une grande précision dans les tirs lointains, s’imposant rapidement comme un pivot offensif de classe mondiale.

11. Gavi [Meilleur milieu de terrain « box-to-box » à haute intensité]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 21 ans / Espagne / FC Barcelone Note globale (OVR) 83 Vitesse (PAC) 76 Tir (SHO) 66 Passes (PAS) 78 Dribble (DRI) 85 Défense (DEF) 68 Pied dominant Droite

Apportant sur le terrain une énergie inépuisable, une agressivité et une technique d’élite, Gavi est le véritable moteur du milieu de terrain. Il perturbe avec détermination le jeu adverse tout en permettant à votre équipe de passer sans effort à l’attaque grâce à son excellent équilibre et à ses passes courtes, fluides et rapides.

12. Nico Paz [Meilleur milieu de terrain créatif révélation]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 21 ans / Argentine / Côme Note globale (OVR) 79 Vitesse (PAC) 78 Tir (SHO) 71 Passes (PAS) 77 Dribble (DRI) 82 Défense (DEF) 51 Pied dominant Gauche

Issu du club de Côme, Paz est un meneur de jeu d’une élégance incroyable, alliant un dribble exceptionnel (82) à une vision du jeu très fine. Spécialisé dans les percées vers le dernier tiers du terrain, il offre aux entraîneurs une option de milieu de terrain très créative et abordable, dotée d’un immense potentiel pour l’avenir.

13. Alejandro Balde [Le meilleur arrière gauche ultra-rapide]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 22 ans / Espagne / FC Barcelone Note globale (OVR) 83 Vitesse (PAC) 91 Tir (SHO) 47 Passes (PAS) 75 Dribble (DRI) 79 Défense (DEF) 78 Pied dominant Gauche

Doté d’une vitesse fulgurante de 91, Balde est une force redoutable lorsqu’il déborde sur le flanc gauche. L’arrière latéral du FC Barcelone neutralise complètement les ailiers adverses en défense tout en offrant une option offensive constante et d’élite grâce à ses courses à grande vitesse et à sa capacité à centrer.

14. Jude Bellingham [Meilleur milieu de terrain complet]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 22 ans / Angleterre / Real Madrid Note globale (OVR) 90 Vitesse (PAC) 80 Tir (SHO) 86 Passes (PAS) 83 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 78 Pied dominant Droit

Avec une note globale époustouflante de 90, Bellingham est d’ores et déjà le meneur de jeu le plus complet et le plus dominant de la planète. Il sait absolument tout faire : tacler, mener des actions vers l’avant, marquer des buts décisifs et dominer le terrain. C’est la superstar « prête à l’emploi » par excellence, capable de remporter des titres dès son arrivée.

15. Florian Wirtz [Meilleur meneur de jeu créatif d’élite]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 23 ans / Allemagne / Liverpool Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 80 Tir (SHO) 82 Passes (PAS) 88 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 54 Pied dominant Droit

Wirtz est un maître de la création, qui utilise ses magnifiques statistiques de 88 en passe et 90 en dribble pour déjouer les défenses à sa guise. Le maestro allemand dicte le rythme de chaque match, offrant une source inépuisable de passes décisives et de moments brillants qui font la différence.

16. Pedri [Meilleur maestro de la possession]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 23 ans / Espagne / FC Barcelone Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 77 Tir (SHO) 73 Passes (PAS) 85 Dribble (DRI) 91 Défense (DEF) 78 Pied dominant Droit

Véritable meneur de jeu par excellence, Pedri dicte le rythme des matchs grâce à ses dribbles d’une finesse exceptionnelle et à ses passes magistrales. Il excelle sous la pression, faisant circuler le ballon sans effort dans les espaces restreints et s’imposant comme le pivot technique idéal pour des tactiques dominantes axées sur la maîtrise du jeu.

17. Jamal Musiala [Meilleur milieu offensif créatif]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 23 ans / Allemagne / FC Bayern de Munich Note globale (OVR) 88 Vitesse (PAC) 80 Tir (SHO) 82 Passes (PAS) 80 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 66 Pied dominant Droit

Le dribble surnaturel de Musiala à la 90e lui permet de se faufiler entre les défenseurs comme s’il s’agissait de cônes d’entraînement. Doté d’une grande vitesse et d’une finition implacable dans la surface, la superstar du Bayern apporte un pur spectacle et un rendement offensif redoutable à n’importe quelle équipe d’élite.

Cette liste regroupe à la fois des étoiles montantes abordables et de jeunes talents de premier plan. Des joueurs comme Jorthy Mokio et Rodrigo Mora constituent un excellent investissement pour une progression à long terme sans dépenser trop, tandis que Lamine Yamal et Jude Bellingham peuvent renforcer votre équipe dès maintenant. Endrick est un attaquant au potentiel énorme , et Gavi est un milieu de terrain puissant capable de contrôler le jeu.

En recrutant à la fois des joueurs prêts à l’emploi et de jeunes prodiges à fort potentiel, vous pouvez construire une équipe qui gagne dès maintenant et ne cesse de s’améliorer au fil des saisons. Faites les bons choix, entraînez-les bien, et votre équipe pourrait dominer pendant des années !

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Les meilleurs jeunes joueurs pour les équipes des divisions inférieures

Tous les clubs d’EAFC 26 ne disposent pas du budget du Real Madrid ou de Barcelone. Si vous dirigez une petite équipe, vous aurez besoin de jeunes joueurs abordables mais qui ont encore une marge de progression. Ces joueurs ne seront peut-être pas des superstars dès leur arrivée, mais avec un peu de temps et d’entraînement, ils peuvent devenir des éléments décisifs et aider votre équipe à gravir les échelons du championnat.

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché dans le jeu Note actuelle Note potentielle Jorthy Mokio 18 Ajax Milieu défensif 6 à 12 millions d'euros 70 89 Rodrigo Mora 18 FC Porto Milieu offensif 17 à 25 millions d'euros 76 89 Nico Paz 21 Côme CAM 16 à 20 millions d'euros 79 86 Jorrel Hato 20 Chelsea Arrière gauche 21 à 26 millions d'euros 78 88 Kenan Yıldız 21 Juventus Milieu offensif 16 à 20 millions d’euros 79 86

Ces joueurs sont parfaits pour les clubs disposant d’un budget limité. Jorthy Mokio est peu coûteux, très jeune et possède l’un des potentiels les plus élevés, ce qui en fait un investissement judicieux pour l’avenir. Rodrigo Mora et Nico Paz possèdent déjà les qualités nécessaires pour apporter une contribution immédiate, tandis que Vermeeren et Yıldız apportent un équilibre entre talent et potentiel de progression.

En recrutant des joueurs comme ceux-ci, les équipes des divisions inférieures peuvent se constituer un noyau solide qui s'améliore de saison en saison, ce qui leur offre une réelle chance de rivaliser avec les grands clubs plus tard dans le mode Carrière.

Les meilleurs jeunes joueurs pour les clubs de haut niveau

Dans EAFC 26, les grands clubs ne se contentent pas de rechercher des talents pour l’avenir. Ils ont besoin de jeunes joueurs capables d’avoir un impact immédiat tout en continuant à progresser au fil du temps. Ces joueurs possèdent déjà des notes élevées et une marge de progression importante, ce qui en fait des candidats parfaits pour les équipes qui souhaitent remporter des trophées tout en construisant leur avenir.

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur marchande dans le jeu Note actuelle Note de potentiel Lamine Yamal 18 FC Barcelone RM 148 à 155 millions d'euros 89 95 Jude Bellingham 22 Real Madrid Milieu offensif 170 à 180 millions d'euros 90 94 Florian Wirtz 23 Liverpool Milieu offensif 140 à 150 millions d’euros 89 92 Jamal Musiala 23 Bayern Munich Milieu offensif 130 à 140 millions d'euros 88 92 Pedri 23 FC Barcelone Milieu de terrain 110 à 120 millions d'euros 89 90

Ces jeunes prodiges sont prêts à briller sur la plus grande scène. Yamal est déjà l’un des attaquants les plus prometteurs du football, tandis que Bellingham domine le milieu de terrain comme un vétéran. Wirtz et Musiala apportent créativité et panache, et Pedri est le meneur de jeu idéal pour un football axé sur la possession.

Avec de tels joueurs, les grands clubs peuvent rester dominants aujourd’hui et bâtir des dynasties pour demain.

Jeunes prodiges bon marché dans le mode Carrière d’EAFC 26

Si vous dirigez un petit club ou disposez d’un budget serré, la solution consiste à dénicher des jeunes prodiges bon marché. Ces joueurs coûtent moins cher que les grands noms, mais peuvent tout de même devenir des stars si vous leur accordez du temps de jeu et de l’entraînement. Voici 10 des meilleurs jeunes prodiges bon marché que vous pouvez recruter :

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché dans le jeu Note actuelle Note potentielle Jorthy Mokio 18 Ajax Milieu défensif 6 à 12 millions d'euros 70 89 Rodrigo Mora 18 FC Porto Milieu offensif 17 à 25 millions d’euros 76 89 Nico Paz 21 Côme CAM 16 à 20 millions d'euros 79 86 Jorrel Hato 20 Chelsea Arrière gauche 21 à 26 millions d'euros 78 88 Kenan Yıldız 21 Juventus Milieu offensif 16 à 20 millions d'euros 79 86 Endrick 19 Real Madrid ATTAQUANT 24 à 30 millions d'euros 77 91 Estêvão 19 Chelsea RM 29 à 33 millions d'euros 78 89 Dean Huijsen 21 Real Madrid Défenseur central 25 à 30 millions d'euros 82 87 Arda Güler 21 Real Madrid RM 38 à 42 millions d’euros 81 88 Gavi 21 FC Barcelone Milieu de terrain 18 à 25 millions d’euros 83 89

Ces joueurs offrent le meilleur rapport qualité-prix. Jorthy Mokio est le moins cher et l’un des choix les plus prometteurs à long terme, tandis que Rodrigo Mora et Nico Paz sont prêts à jouer dès maintenant sans vous ruiner. Endrick et Gavi coûtent peut-être un peu plus cher, mais ils peuvent mener votre équipe au sommet si vous investissez en eux dès le début.

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Les 26 meilleurs jeunes prodiges de l’EAFC

Les jeunes prodiges ont le potentiel de façonner votre équipe pour les années à venir, mais ils ne constituent qu’une partie d’un ensemble plus vaste. J’ai passé en revue chaque poste en détail afin que vous puissiez repérer les meilleurs jeunes talents à tous les niveaux.

Les meilleurs jeunes gardiens de but – Un gardien solide constitue votre dernière ligne de défense, et ce guide met en avant les jeunes gardiens qui ont le potentiel de devenir des joueurs de classe mondiale. Ils vous donneront la confiance nécessaire pour aller de l’avant, en sachant que vos filets sont bien protégés.

– Un gardien solide constitue votre dernière ligne de défense, et ce guide met en avant les jeunes gardiens qui ont le potentiel de devenir des joueurs de classe mondiale. Ils vous donneront la confiance nécessaire pour aller de l’avant, en sachant que vos filets sont bien protégés. Les meilleurs jeunes défenseurs – Il est essentiel de verrouiller la défense, et ces défenseurs possèdent les qualités techniques et le mental nécessaires pour y parvenir. Vous découvrirez des étoiles montantes qui peuvent devenir la colonne vertébrale de votre équipe.

– Il est essentiel de verrouiller la défense, et ces défenseurs possèdent les qualités techniques et le mental nécessaires pour y parvenir. Vous découvrirez des étoiles montantes qui peuvent devenir la colonne vertébrale de votre équipe. Les meilleurs jeunes milieux de terrain – Maîtrisez le jeu grâce à de jeunes milieux de terrain capables de créer des occasions, de remporter des duels et de maintenir un rythme qui vous est favorable. Cette liste vous présente les meneurs de jeu et les moteurs dont toute équipe a besoin.

– Maîtrisez le jeu grâce à de jeunes milieux de terrain capables de créer des occasions, de remporter des duels et de maintenir un rythme qui vous est favorable. Cette liste vous présente les meneurs de jeu et les moteurs dont toute équipe a besoin. Meilleurs jeunes attaquants – Lorsque vous avez besoin de buts, ces attaquants répondent présents avec vitesse, précision et panache. Ce sont les futures machines à marquer, prêtes à mener votre équipe à la victoire dans toutes les compétitions.

– Lorsque vous avez besoin de buts, ces attaquants répondent présents avec vitesse, précision et panache. Ce sont les futures machines à marquer, prêtes à mener votre équipe à la victoire dans toutes les compétitions. Les meilleurs joueurs – Au-delà de l’âge, ce guide vous présente les tout meilleurs joueurs actuellement disponibles dans EAFC 26. Intégrez-les à votre effectif et vous rehausserez instantanément le niveau de votre équipe.

Continuez à vous entraîner, continuez à repérer des talents, et vous garderez toujours une longueur d’avance dans la constitution de l’équipe ultime !

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