Los mejores jugadores jóvenes del EAFC 26

Conseguir a los mejores jugadores jóvenes 26.ª Copa de Fútbol de África Oriental No solo es una buena idea, sino que es la forma más rápida de crear un equipo que domine. Los jugadores jóvenes mejoran rápidamente, lo que los convierte en la opción perfecta para el modo Carrera. Algunos ya están listos para brillar, mientras que otros son jóvenes promesas ocultas que esperan convertirse en estrellas de talla mundial tras unas cuantas temporadas de entrenamiento.

Los fichajes adecuados pueden convertir a un equipo modesto en un auténtico aspirante al título o ayudar a un club de primera línea a dar un paso más. En esta guía, te voy a presentar a los mejores jóvenes promesas de 26.ª Copa de Fútbol de África Oriental, por qué merece la pena ficharlos y cómo sacarles el máximo partido.

Jugadores jóvenes con mayor potencial en el modo Carrera de EAFC 26

Cómo empezar tuModo Carreraequipo en26.ª Copa de Fútbol de África Oriental con los mejores jugadores jóvenes sienta las bases para el éxito a largo plazo. Estas estrellas en ascenso pueden tener un impacto inmediato, al tiempo que siguen madurando hasta convertirse en talentos de primer nivel a lo largo de las temporadas. Algunos son auténticos prodigios capaces de alcanzar niveles de élite, mientras que otros ya cuentan con la habilidad necesaria para incorporarse directamente a tu alineación.

En esta guía encontrarás la los mejores jugadores jóvenes de 26.ª Copa de Fútbol de África Oriental para todo tipo de equipos, desde aquellos de divisiones inferiores que se están reconstruyendo hasta los grandes clubes que luchan por los títulos. También descubrirás opciones económicas e inteligentes que rinden por encima de lo que cuesta su fichaje.

Al combinar a jugadores con gran potencial con otros que ya están preparados para competir, se puede formar una plantilla que no solo sea competitiva hoy, sino que domine durante los próximos años tanto en Modo Carrera and Ultimate Team.

Los mejores «Wonderkids» en el modo Carrera de EAFC 26

Cómo formar un equipo sólido en 26.ª Copa de Fútbol de África Oriental Empieza por fichar a jugadores jóvenes con potencial para convertirse en estrellas. Estos jugadores pueden mejorar con el tiempo y ayudar a tu equipo durante muchas temporadas. Aquí tienes una lista de algunos de los mejores jugadores jóvenes que puedes fichar en el Modo Carrera:

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego Intensidad nominal Valoración potencial Jorthy Mokio 18 Ajax CDM entre 6 y 12 millones de euros 70 89 Endrick 19 Real Madrid ST entre 24 y 30 millones de euros 77 91 Esteban 19 Chelsea RM entre 29 y 33 millones de euros 78 89 Rodrigo 18 FC Oporto CAM entre 17 y 25 millones de euros 76 89 Lamine Yamal 18 Club de Fútbol de Barcelona RM entre 148 y 155 millones de euros 89 95 Pau Cubarsí 19 Club de Fútbol de Barcelona CB 49–55 millones de euros 82 89 Kenan Yıldız 21 Juventus CAM entre 16 y 20 millones de euros 79 86 Dean Huijsen 21 Real Madrid CB entre 25 y 30 millones de euros 82 87 Jorrel Hato 20 Chelsea LB entre 21 y 26 millones de euros 78 88 Arda Güler 21 Real Madrid RM entre 38 y 42 millones de euros 81 88 Gavi 21 Club de Fútbol de Barcelona CM entre 18 y 25 millones de euros 83 89 Nico Paz 21 Cómo CAM entre 16 y 20 millones de euros 79 86 Alejandro Balde 22 Club de Fútbol de Barcelona LB entre 60 y 70 millones de euros 83 87 Jude Bellingham 22 Real Madrid CAM entre 170 y 180 millones de euros 90 94 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM entre 140 y 150 millones de euros 89 92 Pedri 23 Club de Fútbol de Barcelona CM entre 110 y 120 millones de euros 89 90 Jamal Musiala 23 Bayern de Múnich CAM entre 130 y 140 millones de euros 88 92

Nota: Los valores de traspaso son estimaciones y pueden variar en el juego.

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1. Jorthy Mokio [Mejor centrocampista defensivo económico]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 18 / Bélgica / Ajax Puntuación global (OVR) 70 Paz (PAC) 70 Tiro (SHO) 51 Pase (PAS) 64 Regate (DRI) 72 Defensa (DEF) 69 Pie dominante Izquierda

Con solo 18 años, Mokio es una auténtica ganga para las partidas del Modo Carrera en las divisiones inferiores. Al combinar una presencia física imponente con unas estadísticas defensivas impresionantes para su edad, actúa como un pilar sólido como una roca delante de tu zaga y se convierte rápidamente en un centrocampista defensivo de talla mundial en el transcurso de unas pocas temporadas.

2. Endrick [El mejor joven prodigio entre los delanteros revelación]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 19 / Brasil / Real Madrid Puntuación global (OVR) 77 Paz (PAC) 87 Tiro (SHO) 77 Pase (PAS) 62 Regate (DRI) 78 Defensa (DEF) 30 Pie dominante Izquierda

El delantero estrella del Real Madrid destaca por su increíble velocidad y su letal potencia de disparo. Endrick está hecho para liderar las jugadas de contraataque y rematar las ocasiones con una eficacia implacable. Su fenomenal potencial de crecimiento lo convierte en el delantero ideal en torno al cual construir tu ataque durante la próxima década.

3. Estêvão [Mejor extremo veloz]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 19 / Brasil / Chelsea Puntuación global (OVR) 78 Paz (PAC) 90 Tiro (SHO) 74 Pase (PAS) 73 Regate (DRI) 82 Defensa (DEF) 33 Pie dominante Izquierda

Jugando por la banda derecha, Estêvão destaca por su velocidad eléctrica de 90 y su regate de élite de 82, que desbarata por completo a los laterales. Este prodigio brasileño supone una amenaza inmediata desde las bandas, pasando rápidamente de ser una promesa emocionante a convertirse en un extremo dominante y goleador.

4. Rodrigo Mora [La mejor joya creativa oculta]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 18 / Portugal / FC Porto Puntuación global (OVR) 76 Paz (PAC) 77 Tiro (SHO) 66 Pase (PAS) 74 Regate (DRI) 79 Defensa (DEF) 40 Pie dominante Bien

La joven promesa del FC Porto es un creador de juego muy técnico y avanzado, con un regate y una visión de juego magníficos. Mora se mueve con total naturalidad entre líneas, abriendo defensas cerradas con pases ingeniosos. Es una inversión fenomenal y rentable para los entrenadores que busquen un futuro director de juego en el centro del campo.

5. Lamine Yamal [Mejor extremo joven en general]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 18 / España / FC Barcelona Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 85 Tiro (SHO) 81 Pase (PAS) 86 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 23 Pie dominante Izquierda

Con una asombrosa puntuación de 89 con tan solo 18 años, Yamal es un talento generacional. Con su fluido regate (90) y su creatividad impecable, la estrella del Barcelona es una superestrella en toda regla que se afianzará en tu banda derecha y avanzará con soltura hacia la cima absoluta del fútbol mundial.

6. Pau Cubarsí [Mejor futuro pilar defensivo]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 19 / España / FC Barcelona Puntuación global (OVR) 82 Paz (PAC) 70 Tiro (SHO) 42 Pase (PAS) 66 Regate (DRI) 77 Defensa (DEF) 84 Pie dominante Bien

Cubarsí es el referente por excelencia de los defensas centrales modernos que saben jugar con el balón. Con una impresionante puntuación de 84 en defensa y una gran serenidad, neutraliza con facilidad a los delanteros de élite al tiempo que lanza ataques desde la zaga con seguridad, lo que aporta estabilidad defensiva a largo plazo a tu equipo.

7. Kenan Yıldız [Mejor centrocampista ofensivo dinámico]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / Turquía / Juventus Puntuación global (OVR) 79 Paz (PAC) 84 Tiro (SHO) 78 Pase (PAS) 74 Regate (DRI) 83 Defensa (DEF) 35 Pie dominante Bien

Este versátil delantero de la Juventus combina una velocidad engañosa con un regate agresivo y un remate certero. Capaz de jugar en cualquier posición de la línea de ataque o como creador de juego central, Yıldız ofrece flexibilidad táctica y un enorme potencial, lo que le convierte en un motor muy fiable para los sistemas ofensivos modernos.

8. Dean Huijsen [El mejor defensa central moderno con buen juego de pies]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / España / Real Madrid Puntuación global (OVR) 82 Paz (PAC) 71 Tiro (SHO) 55 Pase (PAS) 73 Regate (DRI) 74 Defensa (DEF) 82 Pie dominante Bien

De gran estatura y dotado de una capacidad de pase excepcional para un defensa, Huijsen es ideal para tácticas basadas en una línea defensiva alta y en la posesión del balón. Su enorme potencial defensivo garantiza que se convierta en una presencia imponente e intocable en el corazón de cualquier zaga de élite.

9. Jorrel Hato [Mejor defensa izquierdo polivalente]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 20 / Holanda / Chelsea Puntuación global (OVR) 78 Paz (PAC) 85 Tiro (SHO) 41 Pase (PAS) 70 Regate (DRI) 74 Defensa (DEF) 75 Pie dominante Izquierda

Hato, que se desenvuelve con igual soltura como lateral izquierdo o central, aporta una excelente velocidad (85) junto con una gran disciplina defensiva. Su flexibilidad posicional lo convierte en un activo inestimable para la plantilla, ya que asegura el flanco izquierdo y, al mismo tiempo, muestra un increíble margen de mejora a lo largo de las sucesivas temporadas.

10. Arda Güler [Mejor creador de juego técnico]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / Turquía / Real Madrid Puntuación global (OVR) 81 Paz (PAC) 70 Tiro (SHO) 77 Pase (PAS) 83 Regate (DRI) 83 Defensa (DEF) 52 Pie dominante Izquierda

El «mago» turco del Real Madrid destaca por sus pases sublimes y sus regates con un control milimétrico del balón. Güler, que se desenvuelve a la perfección tanto en la banda como en el centro del campo creando juego, desbarata sin esfuerzo las defensas cerradas con centros milimétricos y disparos precisos desde lejos, madurando rápidamente hasta convertirse en un referente ofensivo de talla mundial.

11. Gavi [Mejor centrocampista de alta intensidad que cubre todo el campo]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / España / FC Barcelona Puntuación global (OVR) 83 Paz (PAC) 76 Tiro (SHO) 66 Pase (PAS) 78 Regate (DRI) 85 Defensa (DEF) 68 Pie dominante Bien

Con una energía incansable, agresividad y una técnica de élite en el campo, Gavi es el corazón del centro del campo por excelencia. Interrumpe con agresividad las jugadas del rival y, al mismo tiempo, lleva a tu equipo al ataque sin esfuerzo alguno gracias a su excelente equilibrio y a sus pases cortos, fluidos y rápidos.

12. Nico Paz [Mejor centrocampista creativo revelación]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / Argentina / Como Puntuación global (OVR) 79 Paz (PAC) 78 Tiro (SHO) 71 Pase (PAS) 77 Regate (DRI) 82 Defensa (DEF) 51 Pie dominante Izquierda

Paz, procedente del Como, es un creador de juego increíblemente elegante que combina un regate estelar (82) con una visión de juego inteligente. Se especializa en penetrar hacia el último tercio del campo, lo que ofrece a los entrenadores una opción para el centro del campo muy creativa y asequible, con un inmenso potencial de futuro.

13. Alejandro Balde [El lateral izquierdo más rápido]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 22 / España / FC Barcelona Puntuación global (OVR) 83 Paz (PAC) 91 Tiro (SHO) 47 Pase (PAS) 75 Regate (DRI) 79 Defensa (DEF) 78 Pie dominante Izquierda

Dotado de una velocidad vertiginosa de 91, Balde es una fuerza temible en las internadas por la banda izquierda. El lateral del Barcelona neutraliza por completo a los extremos rivales en defensa, al tiempo que supone una opción ofensiva constante y de primer nivel gracias a sus carreras a gran velocidad y su capacidad para centrar.

14. Jude Bellingham [Mejor centrocampista polivalente]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 22 / Inglaterra / Real Madrid Puntuación global (OVR) 90 Paz (PAC) 80 Tiro (SHO) 86 Pase (PAS) 83 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 78 Pie dominante Bien

Con una impresionante puntuación global de 90, Bellingham ya es el creador de juego más completo y dominante del planeta. Lo hace absolutamente todo: entra en los balones, se adentra en el área, marca goles decisivos y domina el terreno de juego. Es la superestrella definitiva, lista para jugar, capaz de garantizar títulos al instante.

15. Florian Wirtz [Mejor orquestador creativo de élite]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Alemania / Liverpool Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 80 Tiro (SHO) 82 Pase (PAS) 88 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 54 Pie dominante Bien

Wirtz es un maestro de la creación, y aprovecha sus magníficos 88 en pase y 90 en regate para abrir huecos en las defensas a su antojo. El maestro alemán marca el ritmo de cada partido, proporcionando un sinfín de asistencias y momentos brillantes que deciden el resultado.

16. Pedri [Mejor maestro de la posesión]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / España / FC Barcelona Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 77 Tiro (SHO) 73 Pase (PAS) 85 Regate (DRI) 91 Defensa (DEF) 78 Pie dominante Bien

Pedri, el director de juego por excelencia, marca el ritmo de los partidos gracias a sus exquisitos regates y a sus magistrales pases. Se crece bajo presión, moviendo el balón con soltura en espacios reducidos y actuando como el pilar técnico perfecto para unas tácticas dominantes y orientadas al control.

17. Jamal Musiala [Mejor centrocampista ofensivo con regates]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Alemania / FC Bayern de Múnich Puntuación global (OVR) 88 Paz (PAC) 80 Tiro (SHO) 82 Pase (PAS) 80 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 66 Pie dominante Bien

El regate sobrenatural de Musiala en el minuto 90 le permite esquivar a los defensas como si fueran conos de entrenamiento. Con su gran velocidad y su remate certero dentro del área, la superestrella del Bayern aporta puro espectáculo y un poderío ofensivo letal a cualquier equipo de élite.

Esta lista incluye una mezcla de promesas asequibles y jóvenes talentos de primer nivel. Jugadores como Jorthy Mokio and Rodrigo Mora son ideales para crecer a largo plazo sin gastar demasiado, mientras que Lamine Yamal and Jude Bellingham puede reforzar tu equipo de inmediato. Endrick es un delantero con un enorme potencial, and Gavi es un jugador muy potente en el centro del campo, capaz de controlar el partido.

Al fichar a una combinación de jugadores que ya están listos para jugar y jóvenes promesas con gran potencial, puedes formar un equipo que gane ahora y siga mejorando con el paso de las temporadas. ¡Elige bien a los jugadores, entrénalos a fondo y tu equipo podría dominar durante años!

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Los mejores jugadores jóvenes de los equipos de las divisiones inferiores

No todos los clubes de26.ª Copa de Fútbol de África Orientaltiene el presupuesto del Real Madrid o del Barcelona. Si diriges un equipo más pequeño, necesitarás jugadores jóvenes que sean asequibles pero que aún tengan margen de mejora. Puede que estos jugadores no sean superestrellas desde el principio, pero con tiempo y entrenamiento pueden convertirse en jugadores decisivos y ayudar a tu equipo a ascender en la clasificación.

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego Intensidad nominal Valoración potencial Jorthy Mokio 18 Ajax CDM entre 6 y 12 millones de euros 70 89 Rodrigo Mora 18 FC Oporto CAM entre 17 y 25 millones de euros 76 89 Nico Paz 21 Cómo CAM entre 16 y 20 millones de euros 79 86 Jorrel Hato 20 Chelsea LB entre 21 y 26 millones de euros 78 88 Kenan Yıldız 21 Juventus CAM entre 16 y 20 millones de euros 79 86

Estos jugadores son ideal para discotecas con un presupuesto ajustado. Jorthy Mokio es barato, muy joven y tiene uno de los mayores potenciales de desarrollo, lo que lo convierte en una inversión inteligente de cara al futuro. Rodrigo Mora y Nico Paz ya cuentan con las habilidades necesarias para aportar su granito de arena desde el primer momento, mientras que Vermeeren y Yıldız aportan equilibrio gracias tanto a su talento como a su potencial de crecimiento.

Al fichar a jugadores como estos, Los equipos de las divisiones inferiores pueden formar un núcleo sólido que mejora cada temporada, lo que les da una oportunidad real de enfrentarse a clubes más grandes más adelante en Modo Carrera.

Los mejores jugadores jóvenes de los equipos de las principales ligas

Los grandes clubes de26.ª Copa de Fútbol de África Oriental No solo quieren talento para el futuro. Necesitan jugadores jóvenes que puedan marcar la diferencia desde el primer momento y siguen mejorando con el tiempo. Estos jugadores ya cuentan con una valoración alta y margen de mejora, lo que los convierte en la opción perfecta para los equipos que quieren ganar títulos mientras se preparan para el futuro.

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego Intensidad nominal Valoración potencial Lamine Yamal 18 Club de Fútbol de Barcelona RM entre 148 y 155 millones de euros 89 95 Jude Bellingham 22 Real Madrid CAM entre 170 y 180 millones de euros 90 94 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM entre 140 y 150 millones de euros 89 92 Jamal Musiala 23 Bayern de Múnich CAM entre 130 y 140 millones de euros 88 92 Pedri 23 Club de Fútbol de Barcelona CM entre 110 y 120 millones de euros 89 90

Estos jóvenes prodigios son listo para brillar en el escenario más importante. Yamal ya es uno de los delanteros más prometedores del fútbol, mientras que Bellingham controla el centro del campo como un veterano. Wirtz y Musiala aportan creatividad y estilo, y Pedri es el creador de juego perfecto para un fútbol basado en la posesión.

Con jugadores como estos, los grandes clubes pueden Mantener el dominio hoy y construir dinastías para el mañana.

Jóvenes promesas baratas en el modo Carrera de EAFC 26

Si diriges un club pequeño o cuentas con un presupuesto ajustado, encontrar jóvenes promesas a buen precio Es la mejor opción. Estos jugadores cuestan menos que las grandes estrellas, pero pueden llegar a convertirse en estrellas si les das minutos de juego y entrenamiento. Aquí tienes 10 de los mejores jóvenes promesas baratos que puedes fichar:

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego Intensidad nominal Valoración potencial Jorthy Mokio 18 Ajax CDM entre 6 y 12 millones de euros 70 89 Rodrigo Mora 18 FC Oporto CAM entre 17 y 25 millones de euros 76 89 Nico Paz 21 Cómo CAM entre 16 y 20 millones de euros 79 86 Jorrel Hato 20 Chelsea LB entre 21 y 26 millones de euros 78 88 Kenan Yıldız 21 Juventus CAM entre 16 y 20 millones de euros 79 86 Endrick 19 Real Madrid ST entre 24 y 30 millones de euros 77 91 Esteban 19 Chelsea RM entre 29 y 33 millones de euros 78 89 Dean Huijsen 21 Real Madrid CB entre 25 y 30 millones de euros 82 87 Arda Güler 21 Real Madrid RM entre 38 y 42 millones de euros 81 88 Gavi 21 Club de Fútbol de Barcelona CM entre 18 y 25 millones de euros 83 89

Estos jugadores aportan la mejor combinación de precio y potencial. Jorthy Mokio es la opción más económica y una de las más prometedoras a largo plazo, mientras que Rodrigo Mora y Nico Paz están listos para jugar ya sin que te cueste un ojo de la cara. Endrick y Gavi pueden salir un poco más caros, pero pueden llevar a tu equipo a lo más alto si inviertes en ellos desde el principio.

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Los 26 mejores jóvenes promesas de la EAFC

Los jóvenes promesas tienen el potencial de marcar el rumbo de tu plantilla durante años, pero solo son una parte del panorama general. He analizado cada posición en detalle para que puedas descubrir a los mejores jóvenes talentos en todas las posiciones.

Los mejores porteros jóvenes – Un buen portero es tu última línea de defensa, y esta guía destaca a los jóvenes guardametas que pueden llegar a convertirse en jugadores de talla mundial. Te darán la confianza necesaria para lanzarte al ataque sabiendo que tu portería está a salvo.

– Un buen portero es tu última línea de defensa, y esta guía destaca a los jóvenes guardametas que pueden llegar a convertirse en jugadores de talla mundial. Te darán la confianza necesaria para lanzarte al ataque sabiendo que tu portería está a salvo. Los mejores defensas jóvenes – Es fundamental reforzar la defensa, y estos defensas cuentan con las habilidades y la mentalidad necesarias para hacerlo. Descubrirás a estrellas en alza que pueden convertirse en la columna vertebral de tu equipo.

– Es fundamental reforzar la defensa, y estos defensas cuentan con las habilidades y la mentalidad necesarias para hacerlo. Descubrirás a estrellas en alza que pueden convertirse en la columna vertebral de tu equipo. Los mejores centrocampistas jóvenes – Controla el partido con jóvenes centrocampistas capaces de crear ocasiones, ganar duelos y mantener el ritmo a tu favor. En esta lista encontrarás a los creadores de juego y a los motores que toda plantilla necesita.

– Controla el partido con jóvenes centrocampistas capaces de crear ocasiones, ganar duelos y mantener el ritmo a tu favor. En esta lista encontrarás a los creadores de juego y a los motores que toda plantilla necesita. Los mejores delanteros jóvenes – Cuando necesitas goles, estos delanteros los consiguen con velocidad, precisión y estilo. Son las futuras máquinas de marcar goles, listas para llevar a tu equipo a lo más alto en todas las competiciones.

– Cuando necesitas goles, estos delanteros los consiguen con velocidad, precisión y estilo. Son las futuras máquinas de marcar goles, listas para llevar a tu equipo a lo más alto en todas las competiciones. Los mejores jugadores – Más allá de la edad, esta guía presenta a los mejores jugadores de 26.ª Copa de Fútbol de África Oriental Ahora mismo. Incorpóralos a tu plantilla y mejorarás al instante el nivel de tu equipo.

¡Sigue esforzándote y buscando nuevos talentos, y siempre irás un paso por delante a la hora de formar el equipo definitivo!