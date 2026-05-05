I 11 migliori giochi della serie Madden NFL: guida completa
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Scegliere il miglior gioco della serie Madden è difficile. La serie esiste da decenni e molte versioni sono state dei veri e propri classici. Alcune hanno conquistato i giocatori con nuove funzionalità pazzesche, altre hanno semplicemente azzeccato il gameplay, mentre alcune erano semplicemente bellissime.
Questa lista include i titoli che hanno davvero fatto la differenza. Questi giochi hanno introdotto caratteristiche che hanno cambiato il modo in cui giochiamo ai giochi di football e ci hanno fatto tornare ogni anno. Sei pronto a scoprire quale gioco della serie Madden può essere definito il migliore?
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Le nostre scelte migliori per i giochi Madden
L’intera serie Madden NFL offre ottimi giochi di football, ma solo alcuni possono essere considerati davvero leggendari. Dall’intera serie, abbiamo selezionato i cinque titoli migliori che hanno contribuito a portare la serie a un livello completamente nuovo:
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Madden NFL 26 2025Il titolo più realistico di sempre, grazie a un'intelligenza artificiale addestrata su un decennio di dati reali della NFL. Include meccaniche di gioco specifiche per i quarterback che riproducono il modo in cui i quarterback di punta si muovono e giocano nella realtà, oltre alla funzione "Football Weather" che cambia le carte in tavola e ti costringe ad adattare tutta la tua strategia.
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Madden NFL 24 2023È uno degli ultimi titoli della serie, con una fisica aggiornata e una modalità di gestione delle squadre migliorata. L'uso del motore Frostbite ha reso la grafica più dettagliata, quindi preparati a un'esperienza di gioco realistica.
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Madden NFL 25 2024L'ultimo gioco in ordine di tempo che ti dà l'impressione di stare guardando una partita vera. Presenta un sistema di controllo dei giocatori aggiornato e una modalità di gestione della squadra completamente riprogettata.
Questi sono solo i cinque migliori giochi dell’intera serie: continua a leggere per scoprire altri titoli eccezionali. Ricorda che Madden ha lasciato un segno indelebile nel settore dei videogiochi sportivi.
Gli 11 migliori giochi Madden che hanno definito il genere dei giochi di football
I migliori giochi della serie Madden hanno introdotto caratteristiche che hanno tenuto i giocatori incollati allo schermo per anni. Questi titoli hanno rivoluzionato la modalità franchising, hanno visto protagonisti atleti leggendari in copertina e hanno cambiato il modo in cui viviamo i giochi di football. Ecco i 10 titoli della serie Madden NFL che si sono davvero guadagnati un posto d’onore.
1. Madden NFL 26 [La migliore simulazione di football basata sull’IA]
|Il nostro punteggio
Enebameter 10/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Piattaforme
|PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows, Nintendo Switch 2
|Anno di uscita
|2025
|Autore/i
|~55 ore
|Durata media di gioco
|~15-20 ore
Madden NFL 26 ha introdotto un sistema di apprendimento automatico addestrato su quasi un decennio di dati reali della NFL, che offre l’esperienza di football più autentica di sempre.
I quarterback di punta hanno ora movimenti di lancio e stili di corsa unici che rispecchiano quelli dei loro omologhi nella vita reale, mentre la funzione "Football Weather" può stravolgere completamente il tuo piano di gioco con neve, nebbia e pioggia che influenzano i movimenti e la tenuta della palla.
Il gioco ha anche arricchito la modalità Franchise con archetipi di allenatori e il sistema “Usura”, che rende la gestione della rosa davvero strategica.
Meccaniche distintive dei quarterback che riproducono quelle dei veri quarterback della NFL Sistema "Football Weather" che cambia le carte in tavola Presentazione degli stadi migliorata con le tradizioni delle squadre e gli spettacoli dell’intervallo Il sistema strategico "Wear & Tear" aggiunge profondità alla gestione della rosa
Il mio verdetto: Madden NFL 26 raggiunge un livello di realismo senza precedenti permettendo all’IA di imparare dalle vere chiamate di gioco della NFL, il che fa sì che ogni quarterback e ogni allenatore sembrino davvero unici, invece che semplici variazioni statistiche.
2. Madden NFL 24 [Il gioco Madden più realistico della serie]
|Il nostro punteggio
Enebameter 10/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Piattaforme
|PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, Windows
|Anno di uscita
|2023
|Sviluppatore/i
|EA Orlando
|Durata media di gioco
|~50 ore
Madden NFL 24 ha davvero portato la serie a un livello superiore introducendo per la prima volta l’intelligenza artificiale. Qui incontrerai giocatori di punta e scoprirai un sistema di passaggi rinnovato. È stata introdotta anche una nuova meccanica, FieldSENSE.
Questa versione può tranquillamente essere inserita nella classifica dei videogiochi sportivi più iconici. Gli aggiornamenti hanno interessato anche la modalità Franchise, offrendo ai giocatori più opzioni per gestire la propria squadra di football.
- Modalità Franchise migliorata con nuove funzionalità;
- Grafica iperrealistica grazie all'uso di un nuovo motore;
- I giocatori non controllabili si comportano come in una partita vera grazie all’IA;
- Sistema di intercetti e difesa tattica completamente rinnovati.
Il mio verdetto: Madden NFL 24 stabilisce un nuovo standard per la precisione della simulazione, con il comportamento dei giocatori basato sull’IA e la tecnologia FieldSENSE che rende ogni momento davvero imprevedibile.
3. Madden NFL 25 [La migliore edizione anniversario di Madden]
|Il nostro punteggio
Enebameter 9.8/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Piattaforme
|PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S
|Anno di uscita
|2025
|Sviluppatore/i
|Electronic Arts, EA Sports
|Durata media di gioco
|~60 ore
Madden NFL 25 è l’ultimo capitolo della serie, che ha migliorato la fisica delle collisioni grazie all’uso dell’Ignite Engine. Ora ogni partita presenta meccaniche dinamiche e uniche. Inoltre, i giocatori hanno a disposizione molti più strumenti e opzioni per creare la propria squadra di football e portarla al vertice.
Il gioco è realistico e la grafica è davvero sbalorditiva, specialmente sulle console di nuova generazione.
- Motore moderno, animazioni fluide e un'esperienza di gioco realistica;
- Collisioni tra i giocatori estremamente realistiche;
- Funzionalità aggiuntive nella modalità Proprietario;
- Personalizzazione del comportamento tattico: i giocatori possono scegliere la strategia più adatta al proprio stile di gioco;
- È una delle esperienze di gioco più equilibrate e coinvolgenti di tutta la serie.
Il mio verdetto: se cerchi l’esperienza Madden più curata ed equilibrata in circolazione, NFL 25 offre una grafica mozzafiato di nuova generazione e meccaniche di gioco raffinate che premiano sia la strategia che l’abilità.
4. Madden NFL 23 [Il miglior ritorno al gameplay classico di Madden]
|Il nostro punteggio
Enebameter 9.6/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Piattaforme
|PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Windows, Xbox One
|Anno di uscita
|2022
|Sviluppatore/i
|EA Sports
|Durata media di gioco
|~47 ore
Madden NFL 23 è diventato un capitolo speciale della serie, dedicato a John Madden. Presentava un sistema di passaggi migliorato, schemi Cover 3-8 rinnovati e un maggiore controllo sulla rosa dei giocatori.
- Schemi difensivi Cover 3-8 rinnovati;
- Ampia personalizzazione della rosa dei giocatori;
- Movimenti realistici dei giocatori.
Il mio verdetto: Madden NFL 23 rende omaggio all’eredità di John Madden, riportando in auge quella classica sensazione di gioco che i fan di lunga data desideravano da anni.
5. Madden NFL 06 [Il miglior gioco della serie Madden con la modalità Superstar]
|Il nostro punteggio
Enebameter 9.4/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Piattaforme
|PlayStation 2, GameCube, Xbox, Xbox 360, Windows, PlayStation Portable, Game Boy Advance, Nintendo DS, Cellulare
|Anno di uscita
|2005
|Autore/i
|EA Sports
|Durata media di gioco
|~16 ore
Madden NFL 06 si è distinto per l’introduzione della meccanica QB Vision, che ha cambiato il modo di gestire i passaggi, rendendoli molto più realistici. Questo ha reso il gioco più difficile, ma ha permesso ai giocatori esperti di mettere in mostra le proprie abilità sul campo.
- Modalità Franchise migliorata;
- Aggiunta la meccanica "Precision Passing";
- Nuove funzionalità nella modalità Proprietario.
Il mio verdetto: la "QB Vision" ha trasformato il modo di giocare dei quarterback in Madden NFL 06, creando un livello massimo di abilità che ha separato i giocatori occasionali dai veri generali in campo.
6. Madden NFL 10 [Il miglior realismo cinematografico di Madden]
|Il nostro punteggio
Enebameter 9.2/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Piattaforme
|PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Xbox 360, iOS, BlackBerry
|Anno di uscita
|2009
|Sviluppatore/i
|EA Sports
|Durata media di gioco
|~40 ore
Madden NFL 10 è ricordato per aver introdotto il sistema Pro-Tak, che ha reso più realistici i placcaggi dei giocatori e le formazioni difensive. Questo gioco è il più equilibrato della serie, con una fisica migliorata e una grafica eccezionale per l'epoca.
- Fisica e animazioni migliorate sulle console;
- Schemi difensivi avanzati Cover 3-8;
- Nuove funzionalità nella modalità Franchise.
Il mio verdetto: il sistema Pro-Tak ha reso Madden NFL 10 il titolo più cinematografico della sua epoca, trasformando ogni placcaggio in uno spettacolo basato sulla fisica che sembrava del tutto naturale.
7. Madden NFL 04 [La migliore velocità di gioco in Madden]
|Il nostro punteggio
Enebameter 9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Piattaforme
|Windows, PlayStation 2, PlayStation, Nintendo GameCube, Game Boy Advance, Xbox
|Anno di uscita
|2003
|Sviluppatore/i
|EA Sports
|Durata media di gioco
|~17 ore
Madden NFL 2004 è stata una vera rivoluzione nel genere, introducendo la modalità "Owner", che permetteva ai giocatori di prendere il pieno controllo di una squadra di football. Il gameplay frenetico, i nuovi schemi Cover 3-8 e le opzioni tattiche migliorate sono i motivi per cui questo gioco è entrato nella mia lista.
- Introduzione della modalità "Owner" per il controllo totale della squadra;
- Gameplay dinamico e dal ritmo serrato;
- Tattiche offensive migliorate.
Il mio verdetto: Madden NFL 2004 ha rivoluzionato la profondità della serie introducendo la modalità Owner, in cui i giocatori ottengono il controllo totale, che va ben oltre la semplice scelta delle azioni di gioco durante la partita.
8. Madden NFL 16 [I migliori comandi di passaggio in Madden]
|Il nostro punteggio
Enebameter 8.7/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Piattaforme
|PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360
|Anno di uscita
|2015
|Sviluppatore/i
|EA Sports
|Durata media di gioco
|~45 ore
Madden NFL 16 ha introdotto una meccanica di passaggio avanzata che permetteva ai migliori giocatori di vincere i duelli aerei sul campo da football. È anche uno dei giochi più strategici della serie: ecco perché mi è piaciuto.
- Meccaniche difensive realistiche;
- Una modalità di gestione della squadra ben sviluppata;
- Giocatori famosi che puoi aggiungere alla tua squadra.
Il mio verdetto: per chi ama i passaggi di precisione, Madden NFL 16 ha perfezionato il gioco aereo con comandi che premiano il tempismo e la precisione del lancio, piuttosto che il semplice premere i pulsanti a caso.
9. Madden NFL 17 [Il miglior equilibrio di gameplay in Madden]
|Il nostro punteggio
Enebameter 8.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Piattaforme
|PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360
|Anno di uscita
|2016
|Sviluppatore/i
|EA Sports
|Durata media di gioco
|~76 ore
Madden NFL 17 è passato da un gioco incentrato sull’attacco a uno incentrato sulla difesa. Il gioco presenta un sistema di ricezione della palla molto dettagliato, oltre a tanti momenti spettacolari e nuovi scenari di gioco.
- Meccaniche di ricezione e blocco migliorate;
- Fisica delle collisioni migliorata per i giocatori;
- Ottimo equilibrio tra strategia e azione.
Il mio verdetto: Madden NFL 17 ha trovato il perfetto equilibrio tra attacco e difesa, il che rende entrambe le fasi di gioco ugualmente soddisfacenti da padroneggiare.
10. Madden NFL 18 [Le migliori meccaniche difensive di Madden]
|Il nostro punteggio
Enebameter 8.3/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Piattaforme
|PlayStation 4, Xbox One
|Anno di uscita
|2017
|Sviluppatore/i
|EA Sports
|Durata media di gioco
|~37 ore
Madden NFL 18 ha introdotto la modalità Longshot, la prima campagna con una trama nella serie. Vale anche la pena notare il passaggio al motore Frostbite, che ha aggiunto realismo alle animazioni e al gameplay.
- La prima modalità storia in assoluto;
- Ottime meccaniche di passaggio e tiro;
- Ottimo equilibrio tra difesa e attacco durante il gioco.
Il mio verdetto: la modalità Longshot ha dato a Madden NFL 18 un vero e proprio peso narrativo per la prima volta, mentre il motore Frostbite ha reso le animazioni dei giocatori più realistiche che mai.
11. Madden NFL 20 [La migliore modalità Carriera di Madden]
|Il nostro punteggio
Enebameter 8/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Piattaforme
|PlayStation 4, Windows, Xbox One
|Anno di uscita
|2019
|Sviluppatore/i
|EA Sports
|Durata media di gioco
|~60 ore
Madden NFL 20 ha introdotto il sistema Superstar X-Factor per gli appassionati di football americano: ora i giocatori devono sbloccare e allenare abilità uniche. Il gameplay è diventato più profondo e l'esperienza complessiva più spettacolare.
- Introduzione del Superstar X-Factor;
- Maggiore adattabilità dei giocatori di punta;
- Modo Franchise potenziato;
- Giocabilità dinamica e coinvolgente.
Il mio verdetto: il sistema Superstar X-Factor in Madden NFL 20 ha aggiunto un autentico carisma da star, che fa sì che i giocatori d’élite sembrino davvero in grado di cambiare le sorti della partita, invece di essere solo un semplice potenziamento delle statistiche.
Il mio giudizio complessivo sui migliori giochi della serie Madden
Quando si tratta di scegliere il miglior gioco della serie Madden, ce n’è per tutti i gusti. La serie si è evoluta notevolmente nel corso degli anni, quindi la scelta ideale dipende da ciò che apprezzi di più in una simulazione di football.
- Per chi cerca il realismo → Madden NFL 26. L’intelligenza artificiale basata sull’apprendimento automatico, addestrata con dati reali della NFL, crea i comportamenti dei quarterback e le strategie di allenamento più autentici che la serie abbia mai visto.
- Per gli appassionati di un gameplay equilibrato → Madden NFL 17. Questo titolo ha perfezionato lo spostamento difensivo con meccaniche di ricezione raffinate e una fisica delle collisioni che ha reso sia l’attacco che la difesa ugualmente soddisfacenti da padroneggiare.
- Per gli strateghi tattici → Madden NFL 10. Il sistema Pro-Tak ha portato un realismo cinematografico nei placcaggi, mantenendo al contempo il gameplay più equilibrato della serie, premiando le chiamate di gioco intelligenti piuttosto che il semplice premere i pulsanti a caso.
Qualunque sia il tuo stile di gioco, la serie Madden ha un titolo che ti regalerà centinaia di ore di azione sul campo da football, su misura proprio per ciò che ami dei giochi di football!
Domande frequenti
Il più realistico finora è l'ultimo capitolo, Madden NFL 26, con le sue meccaniche, la fisica e l'IA realistiche. Preparati a una vera e propria battaglia di football sullo schermo del tuo dispositivo.
Madden NFL 17 ha ricevuto alcune delle valutazioni più alte, in particolare per la sua modalità Franchise. Offre la migliore gestione della squadra, scambi realistici tra giocatori e un sistema di progressione molto dettagliato.
Madden NFL 18 offre un’eccellente modalità cooperativa, dove puoi mettere alla prova le tue abilità non solo contro l’IA, ma anche in battaglie con giocatori reali.
Madden NFL 25 è perfetto per i principianti grazie alla sua difficoltà equilibrata e alle funzionalità moderne. Il gioco ti accompagna con dei tutorial, offrendoti al contempo una maggiore profondità di gioco quando sei pronto a passare al livello successivo.