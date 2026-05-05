Les 11 meilleurs jeux Madden NFL : guide complet

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Il est difficile de choisir le meilleur jeu Madden. La franchise existe depuis des décennies, et de nombreuses versions sont de véritables classiques. Certaines ont séduit les joueurs grâce à des fonctionnalités innovantes, d’autres ont tout simplement excellé au niveau du gameplay, et quelques-unes offraient des graphismes incroyables.

Cette liste passe en revue les titres qui ont vraiment compté. Ces jeux ont introduit des fonctionnalités qui ont révolutionné notre façon de jouer aux jeux de football américain et nous ont incités à y revenir chaque année. Prêts à découvrir quel jeu Madden peut être considéré comme le meilleur ?

Notre sélection des meilleurs jeux Madden

L’ensemble de la série Madden NFL compte d’excellents jeux de football américain, mais seuls quelques-uns peuvent être considérés comme véritablement légendaires. Parmi toute la série, nous avons sélectionné les cinq meilleurs opus qui ont contribué à faire passer la franchise à un tout autre niveau :

1 Madden NFL 26 2025 L'édition la plus authentique à ce jour, grâce à une IA entraînée sur une décennie de données réelles de la NFL. Elle propose des mécanismes de jeu propres aux quarterbacks qui reproduisent fidèlement la façon dont les quarterbacks vedettes se déplacent et jouent réellement, ainsi qu'un système « Football Weather » qui change la donne et vous oblige à adapter l'ensemble de votre stratégie. Buy now 2 Madden NFL 24 2023 Il s'agit de l'un des derniers opus de la série, proposant une physique de jeu actualisée et un mode de gestion d'équipe amélioré. L'utilisation du moteur Frostbite a permis d'affiner les graphismes ; préparez-vous donc à vivre une expérience de jeu réaliste. Buy now 3 Madden NFL 25 2024 Le tout dernier jeu qui vous donne l'impression d'assister à un véritable match. Il propose des commandes de jeu améliorées et un mode de gestion d'équipe entièrement repensé. Buy now

Ce ne sont là que les cinq meilleurs jeux de toute la série – poursuivez votre lecture pour découvrir d’autres titres exceptionnels. N’oubliez pas que Madden a véritablement marqué l’industrie des jeux de sport.

Les meilleurs jeux Madden ont introduit des fonctionnalités qui ont captivé les joueurs pendant des années. Ces titres ont révolutionné le mode franchise, mis en avant des athlètes légendaires en couverture et changé notre façon de vivre les jeux de football américain. Voici les 10 titres Madden NFL qui ont véritablement mérité leur place.

1. Madden NFL 26 [Meilleure simulation de football américain basée sur l’IA]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2025 Développeur(s) ~55 h Durée moyenne de jeu ~15 à 20 heures

Madden NFL 26 a introduit un système d’apprentissage automatique entraîné sur près d’une décennie de données réelles de la NFL, qui offre l’expérience de football américain la plus authentique à ce jour.

Les quarterbacks vedettes possèdent désormais des mouvements de lancer et des styles de course uniques qui reflètent ceux de leurs homologues réels, tandis que le système « Football Weather » peut bouleverser complètement votre stratégie de jeu, la neige, le brouillard et la pluie affectant les déplacements et la maîtrise du ballon.

Le jeu propose également un mode Franchise plus approfondi, avec des archétypes d’entraîneurs et le système « Usure » qui rend la gestion de l’effectif véritablement stratégique.

Pourquoi nous l’avons choisi Des mécanismes de jeu propres aux quarterbacks qui reproduisent fidèlement ceux des véritables quarterbacks de la NFL ; un système « Football Weather » qui change la donne ; une présentation améliorée des stades, avec les traditions des équipes et les spectacles de la mi-temps ; un système « Usure » stratégique qui ajoute de la profondeur à la gestion de l’effectif

Mon avis : Madden NFL 26 atteint un niveau d’authenticité sans précédent en permettant à l’IA de s’inspirer des véritables choix tactiques de la NFL, ce qui confère à chaque quarterback et à chaque entraîneur une personnalité véritablement distincte, bien au-delà de simples variations statistiques.

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2. Madden NFL 24 [Le jeu Madden le plus réaliste de la série]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, Windows Année de sortie 2023 Développeur(s) EA Orlando Durée moyenne de jeu ~50 heures

Madden NFL 24 a véritablement fait passer la série au niveau supérieur en introduisant pour la première fois l’intelligence artificielle. Vous y rencontrerez des joueurs vedettes et découvrirez un système de passes remanié. Une nouvelle mécanique, FieldSENSE, a également été introduite.

Cette version peut sans peine figurer dans le classement des jeux vidéo de sport les plus emblématiques. Les mises à jour ont également concerné le mode Franchise, offrant aux joueurs davantage d’options pour gérer leur équipe de football américain.

Pourquoi nous l'avons choisi Mode Franchise amélioré avec des fonctionnalités supplémentaires ;

Des graphismes hyperréalistes grâce à l’utilisation d’un nouveau moteur ;

Les joueurs non contrôlables se comportent comme lors d’un vrai match grâce à l’IA ;

Système d’interception et défense tactique entièrement repensés.

Mon verdict : Madden NFL 24 établit une nouvelle référence en matière de précision de simulation grâce au comportement des joueurs piloté par l’IA et à la technologie FieldSENSE, qui rend chaque instant véritablement imprévisible.

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3. Madden NFL 25 [La meilleure édition anniversaire de Madden]

Notre note Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Développeur(s) Electronic Arts, EA Sports Durée moyenne de jeu ~60 heures

Madden NFL 25 est le dernier opus de la série, qui a amélioré la physique des collisions grâce à l'utilisation du moteur Ignite. Désormais, chaque match propose des mécanismes dynamiques et uniques. De plus, les joueurs disposent désormais de bien plus d'outils et d'options pour créer leur propre équipe de football américain et la mener au sommet.

Le jeu est réaliste et les graphismes sont véritablement époustouflants, en particulier sur les consoles de nouvelle génération.

Pourquoi nous l'avons choisi Moteur moderne, animations fluides et expérience de jeu réaliste ;

Des collisions entre joueurs extrêmement réalistes ;

Fonctionnalités supplémentaires en mode « Propriétaire » ;

Personnalisation du comportement tactique : les joueurs peuvent choisir la stratégie la mieux adaptée à leur style de jeu ;

C'est l'une des expériences de jeu les plus équilibrées et les plus captivantes de toute la série.

Mon avis : Si vous recherchez l'expérience Madden la plus aboutie et la plus équilibrée qui soit, NFL 25 offre des graphismes de nouvelle génération époustouflants et des mécanismes de jeu raffinés qui récompensent à la fois la stratégie et l'habileté.

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4. Madden NFL 23 [Le meilleur retour au gameplay classique de Madden]

Notre note Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Windows, Xbox One Année de sortie 2022 Développeur(s) EA Sports Durée moyenne de jeu ~47 h

Madden NFL 23 occupe une place particulière dans la série, car il a été dédié à John Madden. Il proposait un système de passes amélioré, des schémas de défense « Cover 3-8 » remaniés et un contrôle accru sur l'effectif.

Pourquoi nous l'avons choisi Des schémas défensifs « Cover 3-8 » repensés ;

Personnalisation approfondie de l'effectif ;

Des mouvements de joueurs réalistes.

Mon verdict : Madden NFL 23 rend hommage à l’héritage de John Madden tout en réintroduisant les sensations de jeu classiques que les fans de longue date attendaient avec impatience depuis des années.

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5. Madden NFL 06 [Le meilleur jeu Madden avec le mode Superstar]

Notre note Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 2, GameCube, Xbox, Xbox 360, Windows, PlayStation Portable, Game Boy Advance, Nintendo DS, Téléphone portable Année de sortie 2005 Créateur(s) EA Sports Durée moyenne de jeu ~16 h

Madden NFL 06 s'est distingué par l'introduction du système « QB Vision », qui a révolutionné l'approche des passes en les rendant beaucoup plus réalistes. Cela a rendu le gameplay plus difficile, mais a permis aux joueurs expérimentés de démontrer leur talent sur le terrain.

Pourquoi nous l'avons choisi Mode Franchise amélioré ;

Ajout du système « Precision Passing » ;

Nouvelles fonctionnalités du mode Propriétaire.

Mon verdict : « QB Vision » a transformé la manière dont les quarterbacks jouent dans Madden NFL 06, créant un niveau de maîtrise qui a permis de distinguer les joueurs occasionnels des véritables généraux du terrain.

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6. Madden NFL 10 [Le meilleur réalisme cinématographique de la série Madden]

Notre note Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Xbox 360, iOS, BlackBerry Année de sortie 2009 Développeur(s) EA Sports Durée moyenne de jeu ~40 heures

On se souvient de Madden NFL 10 pour avoir introduit le système Pro-Tak, qui a permis d'obtenir des plaquages et des formations défensives plus réalistes. Ce jeu est le plus équilibré de la série, avec une physique améliorée et des graphismes exceptionnels pour l'époque.

Pourquoi nous l'avons choisi Amélioration de la physique et des animations sur consoles ;

Schémas défensifs avancés « Cover 3-8 » ;

Nouvelles fonctionnalités en mode Franchise.

Mon verdict : le système Pro-Tak a fait de Madden NFL 10 le titre le plus cinématographique de son époque, transformant chaque plaquage en un spectacle régi par la physique et qui semblait tout à fait naturel.

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7. Madden NFL 04 [La meilleure vitesse de jeu de la série Madden]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 2, PlayStation, Nintendo GameCube, Game Boy Advance, Xbox Année de sortie 2003 Développeur(s) EA Sports Durée moyenne de jeu ~17 heures

Madden NFL 2004 a véritablement révolutionné le genre en introduisant le mode « Propriétaire », qui permettait aux joueurs de prendre entièrement les rênes d’une équipe de football américain. Son gameplay trépidant, ses nouveaux schémas de défense « Cover 3-8 » et ses options tactiques améliorées sont les raisons pour lesquelles ce jeu figure dans ma sélection.

Pourquoi nous l'avons choisi L'introduction du mode « Propriétaire » pour un contrôle total de l'équipe ;

Un gameplay dynamique au rythme effréné ;

Des tactiques offensives améliorées.

Mon verdict : Madden NFL 2004 a révolutionné la profondeur de la franchise en introduisant le mode « Propriétaire », dans lequel les joueurs bénéficient d’un contrôle total allant bien au-delà du simple choix des actions le jour du match.

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8. Madden NFL 16 [Les meilleures commandes de passe dans Madden]

Notre note Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 Année de sortie 2015 Développeur(s) EA Sports Durée moyenne de jeu ~45 h

Madden NFL 16 a introduit un système de passes perfectionné qui permettait aux meilleurs joueurs de remporter les duels aériens sur le terrain de football américain. C’est également l’un des jeux les plus stratégiques de la série – c’est pourquoi je l’ai apprécié.

Pourquoi nous l'avons choisi Des mécanismes défensifs réalistes ;

Un mode de gestion d'équipe bien conçu ;

Des joueurs vedettes que vous pouvez intégrer à votre équipe.

Mon verdict : pour les joueurs qui ne jurent que par la précision des passes, Madden NFL 16 a perfectionné les duels aériens grâce à des commandes qui privilégient le timing et le placement plutôt que le simple appui frénétique sur les boutons.

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9. Madden NFL 17 [Le meilleur équilibre de gameplay de la série Madden]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 Année de sortie 2016 Développeur(s) EA Sports Durée moyenne de jeu ~76 h

Madden NFL 17 est passé d'un jeu axé sur l'attaque à un jeu axé sur la défense. Le jeu propose un système de réception de ballon très détaillé, ainsi que de nombreux moments cinématiques et de nouveaux scénarios de matchs.

Pourquoi nous l'avons choisi Des mécanismes de réception et de blocage améliorés ;

Une physique des collisions améliorée pour les joueurs ;

Un excellent équilibre entre stratégie et action.

Mon verdict : Madden NFL 17 a trouvé l’équilibre parfait entre l’attaque et la défense, ce qui rend la maîtrise des deux côtés du ballon tout aussi satisfaisante.

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10. Madden NFL 18 [Les meilleures mécaniques défensives de Madden]

Notre note Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2017 Développeur(s) EA Sports Durée moyenne de jeu ~37 heures

Madden NFL 18 a introduit le mode Longshot, la première campagne scénarisée de la série. Il convient également de noter le passage au moteur Frostbite, qui a apporté davantage de réalisme aux animations et au gameplay.

Pourquoi nous l'avons choisi Le tout premier mode histoire ;

D'excellentes mécaniques de passe et de frappe ;

Un excellent équilibre entre défense et attaque pendant le jeu.

Mon verdict : le mode Longshot a donné pour la première fois à Madden NFL 18 une véritable dimension narrative, tandis que le moteur Frostbite a donné vie aux animations des joueurs comme jamais auparavant.

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11. Madden NFL 20 [Le meilleur mode Carrière de Madden]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Windows, Xbox One Année de sortie 2019 Développeur(s) EA Sports Durée moyenne de jeu ~60 heures

Madden NFL 20 a introduit le système « Superstar X-Factor » pour les fans de football américain : désormais, les joueurs doivent débloquer et développer des compétences uniques. Le gameplay a gagné en profondeur et l'expérience globale est devenue plus spectaculaire.

Pourquoi nous l'avons choisi L'introduction du « Superstar X-Factor » ;

Amélioration de l'adaptabilité des joueurs vedettes ;

Mode Franchise amélioré ;

Un gameplay dynamique et immersif.

Mon avis : le système « Superstar X-Factor » de Madden NFL 20 apporte un véritable charisme de star, ce qui donne aux joueurs d’élite l’impression de pouvoir véritablement changer le cours du match, au lieu de se contenter d’améliorations de statistiques.

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Mon avis général sur les meilleurs jeux Madden

Lorsqu’il s’agit de choisir le meilleur jeu Madden, il existe un titre adapté à chaque type de fan de football américain. La série a considérablement évolué au fil des ans ; votre choix idéal dépendra donc de ce que vous appréciez le plus dans une simulation de football américain.

Pour les amateurs de réalisme → Madden NFL 26. L’apprentissage automatique alimenté par l’IA et entraîné sur de véritables données de la NFL reproduit les comportements de quarterback et les stratégies d’entraînement les plus authentiques que la série ait jamais connus.

Madden NFL 26. L’apprentissage automatique alimenté par l’IA et entraîné sur de véritables données de la NFL reproduit les comportements de quarterback et les stratégies d’entraînement les plus authentiques que la série ait jamais connus. Pour les amateurs de gameplay équilibré → Madden NFL 17. Cet opus a perfectionné les déplacements défensifs grâce à des mécanismes de réception affinés et à une physique des collisions qui rendent la maîtrise de l’attaque et de la défense tout aussi satisfaisante.

Madden NFL 17. Cet opus a perfectionné les déplacements défensifs grâce à des mécanismes de réception affinés et à une physique des collisions qui rendent la maîtrise de l’attaque et de la défense tout aussi satisfaisante. Pour les stratèges tactiques → Madden NFL 10. Le système Pro-Tak a apporté un réalisme cinématographique aux plaquages tout en conservant le gameplay le plus équilibré de la franchise, récompensant les choix tactiques judicieux plutôt que le simple fait d’appuyer frénétiquement sur les boutons.

Quel que soit votre style de jeu, la série Madden propose un titre qui vous offrira des centaines d’heures d’action sur le terrain, parfaitement adaptées à ce que vous aimez dans les jeux de football américain !

Foire aux questions