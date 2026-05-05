Os 11 melhores jogos da série Madden NFL: Guia completo

Escolher o melhor jogo Madden é complicado. A série já existe há décadas e muitas versões foram verdadeiros clássicos. Algumas cativaram os jogadores com funcionalidades novas e loucas, outras acertaram em cheio na jogabilidade e algumas tinham um aspeto incrível.

Esta lista inclui os títulos que realmente marcaram a diferença. Estes jogos trouxeram funcionalidades que mudaram a forma como jogamos jogos de futebol americano e fizeram-nos voltar todos os anos. Pronto para descobrir qual é o jogo Madden que pode ser considerado o melhor?

As nossas melhores escolhas de jogos Madden

Toda a série Madden NFL tem ótimos jogos de futebol americano, mas apenas alguns podem ser considerados verdadeiramente lendários. De toda a série, escolhemos os cinco melhores títulos que ajudaram a elevar a franquia a um nível totalmente novo:

1 Madden NFL 26 2025 A versão mais autêntica de sempre, com IA treinada com uma década de dados reais da NFL. Inclui mecânicas exclusivas para os quarterbacks que reproduzem a forma como os quarterbacks estrela se movem e jogam na realidade, além do «Football Weather», que muda o rumo do jogo e te obriga a adaptar toda a tua estratégia. Buy now 2 Madden NFL 24 2023 É um dos títulos mais recentes da série, com física atualizada e um modo de gestão de equipas melhorado. A utilização do motor Frostbite tornou os gráficos mais detalhados, por isso prepara-te para uma experiência de jogo realista. Buy now 3 Madden NFL 25 2024 O jogo mais recente que te dá a sensação de estares a assistir a um jogo a sério. Inclui um controlo dos jogadores atualizado e um modo de gestão de equipas completamente redesenhado. Buy now

Estes são apenas os cinco melhores jogos de toda a série – continua a ler para descobrir mais títulos fantásticos. Lembra-te de que o Madden deixou uma marca indelével na indústria dos jogos desportivos.

Os melhores jogos Madden introduziram funcionalidades que mantiveram os jogadores viciados durante anos. Estes títulos revolucionaram o modo de franquia, contaram com atletas lendários nas capas e mudaram a forma como vivemos os jogos de futebol americano. Aqui estão os 10 títulos Madden NFL que realmente mereceram o seu lugar.

1. Madden NFL 26 [A Melhor Simulação de Futebol Americano com IA]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2025 Criador(es) ~55 horas Tempo médio de jogo ~15-20 horas

O Madden NFL 26 introduziu um sistema de aprendizagem automática treinado com quase uma década de dados reais da NFL, o que cria a experiência de futebol americano mais autêntica de sempre.

Os quarterbacks estrela têm agora movimentos de lançamento e estilos de corrida únicos, que espelham os seus homólogos da vida real, enquanto o «Tempo de Futebol» pode virar completamente o teu plano de jogo com neve, nevoeiro e chuva a afetarem os movimentos e a segurança da bola.

O jogo trouxe também um modo «Franchise» mais aprofundado, com arquétipos de treinadores e o sistema «Wear & Tear», que torna a gestão do plantel verdadeiramente estratégica.

Por que é que o escolhemos Mecânicas exclusivas dos QB que reproduzem os verdadeiros quarterbacks da NFL Sistema «Football Weather» que muda o rumo do jogo Apresentação melhorada dos estádios com tradições das equipas e espetáculos no intervalo O sistema estratégico «Wear & Tear» acrescenta profundidade à gestão do plantel

O meu veredicto: O Madden NFL 26 alcança um nível de autenticidade sem precedentes ao permitir que a IA aprenda com as jogadas reais da NFL, o que faz com que cada quarterback e treinador pareça genuinamente distinto, em vez de serem apenas variações estatísticas.

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2. Madden NFL 24 [O jogo Madden mais realista da série]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, Windows Ano de lançamento 2023 Criador(es) EA Orlando Tempo médio de jogo ~50 horas

O Madden NFL 24 levou a série a um novo patamar ao introduzir, pela primeira vez, inteligência artificial. Aqui, vais conhecer jogadores estrela, juntamente com um sistema de passes renovado. Também foi introduzida uma nova mecânica, o FieldSENSE.

Esta versão pode facilmente ser incluída no ranking dos videojogos desportivos mais icónicos. As atualizações também abrangeram o modo «Franchise», dando aos jogadores mais opções para gerirem a sua equipa de futebol americano.

Porque é que o escolhemos? Modo «Franchise» melhorado com funcionalidades adicionais;

Gráficos hiper-realistas graças à utilização de um novo motor;

Os jogadores não controláveis comportam-se como numa partida a sério, graças à IA;

Sistema de interceções e defesa tática completamente renovados.

O meu veredicto: O Madden NFL 24 estabelece um novo padrão de precisão na simulação, com o comportamento dos jogadores impulsionado pela IA e a tecnologia FieldSENSE, que faz com que cada momento pareça genuinamente imprevisível.

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3. Madden NFL 25 [A Melhor Edição de Aniversário do Madden]

A nossa pontuação Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2025 Criador(es) Electronic Arts, EA Sports Tempo médio de jogo ~60 horas

O Madden NFL 25 é o mais recente título da série, que melhorou a física das colisões através do motor Ignite. Agora, cada jogo apresenta mecânicas dinâmicas e únicas. Além disso, os jogadores têm agora muito mais ferramentas e opções para criar a sua própria equipa de futebol americano e levá-la ao topo.

O jogo é realista e os gráficos são verdadeiramente impressionantes, especialmente nas consolas da próxima geração.

Por que é que o escolhemos Motor moderno, animação fluida e experiência de jogo realista;

Colisões entre jogadores extremamente realistas;

Funcionalidades adicionais no modo «Proprietário»;

Personalização do comportamento tático – os jogadores podem escolher a estratégia certa de acordo com o seu estilo de jogo;

É uma das experiências de jogo mais equilibradas e envolventes de toda a série.

O meu veredicto: Se queres a experiência Madden mais polida e equilibrada que existe, o NFL 25 tem gráficos impressionantes de última geração e mecânicas refinadas que recompensam tanto a estratégia como a habilidade.

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4. Madden NFL 23 [O melhor regresso à jogabilidade clássica do Madden]

A nossa pontuação Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Windows, Xbox One Ano de lançamento 2022 Criador(es) EA Sports Tempo médio de jogo ~47 horas

O Madden NFL 23 tornou-se um título especial da série, pois foi dedicado a John Madden. Apresentava um sistema de passes melhorado, esquemas Cover 3-8 renovados e maior controlo sobre o plantel.

Porque é que escolhemos isto Esquemas defensivos Cover 3-8 renovados;

Personalização aprofundada do plantel;

Movimentos realistas dos jogadores.

O meu veredicto: O Madden NFL 23 honra o legado de John Madden, ao mesmo tempo que traz de volta aquela sensação clássica de jogabilidade que os fãs de longa data têm ansiado há anos.

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5. Madden NFL 06 [O melhor jogo Madden com o modo Superstar]

A nossa pontuação Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 2, GameCube, Xbox, Xbox 360, Windows, PlayStation Portable, Game Boy Advance, Nintendo DS, telemóvel Ano de lançamento 2005 Criador(es) EA Sports Tempo médio de jogo ~16 horas

O Madden NFL 06 destacou-se com a introdução da mecânica «QB Vision», que mudou a forma de fazer passes, tornando-os muito mais realistas. Isso tornou a jogabilidade mais difícil, mas permitiu que os jogadores experientes mostrassem as suas habilidades em campo.

Porque é que escolhemos isto Modo «Franchise» melhorado;

Adicionada a mecânica «Precision Passing»;

Novas funcionalidades no modo «Owner».

O meu veredicto: O «QB Vision» transformou a forma como os quarterbacks jogam no Madden NFL 06, criando um nível máximo de habilidade que separou os jogadores casuais dos verdadeiros generais em campo.

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6. Madden NFL 10 [O melhor realismo cinematográfico do Madden]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Xbox 360, iOS, BlackBerry Ano de lançamento 2009 Criador(es) EA Sports Tempo médio de jogo ~40 horas

O Madden NFL 10 é lembrado por ter introduzido o sistema Pro-Tak, que trouxe placagens e formações defensivas mais realistas. Este jogo é o mais equilibrado da série, com física melhorada e gráficos fantásticos para a época.

Porque é que o escolhemos Física e animação melhoradas nas consolas;

Esquemas defensivos avançados «Cover 3-8»;

Novas funcionalidades no modo «Franchise».

O meu veredicto: O sistema Pro-Tak fez do Madden NFL 10 o jogo mais cinematográfico da sua época, transformando cada placagem num espetáculo baseado na física que parecia completamente natural.

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7. Madden NFL 04 [A melhor velocidade de jogabilidade do Madden]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 2, PlayStation, Nintendo GameCube, Game Boy Advance, Xbox Ano de lançamento 2003 Criador(es) EA Sports Tempo médio de jogo ~17 horas

O Madden NFL 2004 foi uma verdadeira revolução no género, ao introduzir o modo «Owner», que permitia aos jogadores assumir o controlo total de uma equipa de futebol americano. A jogabilidade acelerada, os novos esquemas «Cover 3-8» e as opções táticas melhoradas são as razões pelas quais este jogo entrou na minha lista.

Por que é que o escolhemos Introdução do modo «Owner» para controlo total sobre a equipa;

Jogabilidade dinâmica e em ritmo acelerado;

Táticas ofensivas melhoradas.

O meu veredicto: O Madden NFL 2004 revolucionou a profundidade da franquia ao introduzir o modo «Owner», onde os jogadores têm controlo total, indo além de apenas definir as jogadas no dia do jogo.

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8. Madden NFL 16 [Os melhores controlos de passe do Madden]

A nossa pontuação Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 Ano de lançamento 2015 Criador(es) EA Sports Tempo médio de jogo ~45 horas

O Madden NFL 16 introduziu uma mecânica avançada de passes que permitia aos melhores jogadores vencerem duelos aéreos no campo de futebol americano. É também um dos jogos mais estratégicos da série – foi por isso que gostei dele.

Porque é que o escolhemos Mecânicas defensivas realistas;

Um modo de gestão de equipa bem desenvolvido;

Jogadores estrela que podes adicionar à tua equipa.

O meu veredicto: Para quem adora passes precisos, o Madden NFL 16 aperfeiçoou o combate aéreo com controlos que premiam o timing e a precisão em vez de carregar aos montes nos botões.

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9. Madden NFL 17 [O melhor equilíbrio de jogabilidade do Madden]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 Ano de lançamento 2016 Criador(es) EA Sports Tempo médio de jogo ~76 horas

O Madden NFL 17 passou de um jogo centrado no ataque para um centrado na defesa. O jogo apresenta um sistema detalhado de recepção da bola, bem como muitos momentos cinematográficos e novos cenários para os jogos.

Por que é que o escolhemos Mecânicas de recepção e bloqueio melhoradas;

Física de colisão melhorada para os jogadores;

Ótimo equilíbrio entre estratégia e ação.

O meu veredicto: O Madden NFL 17 conseguiu o equilíbrio perfeito entre ataque e defesa, o que torna ambos os lados do campo igualmente gratificantes de dominar.

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10. Madden NFL 18 [As melhores mecânicas defensivas do Madden]

A nossa pontuação Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Criador(es) EA Sports Tempo médio de jogo ~37 horas

O Madden NFL 18 introduziu o modo Longshot, a primeira campanha com enredo da série. Também vale a pena destacar a transição para o motor Frostbite, que trouxe mais realismo à animação e à jogabilidade.

Porque é que o escolhemos? O primeiro modo de história de sempre;

Excelentes mecânicas de passe e remate;

Excelente equilíbrio entre defesa e ataque durante o jogo.

O meu veredicto: O modo Longshot deu ao Madden NFL 18 um verdadeiro peso narrativo pela primeira vez, enquanto a engine Frostbite deu vida às animações dos jogadores como nunca antes.

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11. Madden NFL 20 [O melhor modo de carreira do Madden]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Windows, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) EA Sports Tempo médio de jogo ~60 horas

O Madden NFL 20 trouxe o sistema Superstar X-Factor para os fãs de futebol americano – agora os jogadores têm de desbloquear e treinar habilidades únicas. A jogabilidade ficou mais profunda e a experiência geral mais espetacular.

Por que é que o escolhemos Introdução do Superstar X-Factor;

Maior adaptabilidade dos jogadores estrela;

Modo «Franchise» melhorado;

Jogabilidade dinâmica e envolvente.

O meu veredicto: O sistema «Superstar X-Factor» no Madden NFL 20 trouxe um verdadeiro poder de estrela, o que faz com que os jogadores de elite pareçam realmente capazes de mudar o rumo do jogo, em vez de serem apenas melhorias nas estatísticas.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos do Madden

Na hora de escolher o melhor jogo Madden, há uma opção para cada tipo de fã de futebol americano. A série evoluiu bastante ao longo dos anos, por isso a tua escolha ideal depende do que mais valorizas numa simulação de futebol americano.

Para quem procura realismo → Madden NFL 26. A aprendizagem automática alimentada por IA, treinada com dados reais da NFL, cria os comportamentos de quarterback e as estratégias de treino mais autênticos que a série já viu.

Madden NFL 26. A aprendizagem automática alimentada por IA, treinada com dados reais da NFL, cria os comportamentos de quarterback e as estratégias de treino mais autênticos que a série já viu. Para os entusiastas de uma jogabilidade equilibrada → Madden NFL 17. Este título aperfeiçoou a mudança defensiva com mecânicas de recepção refinadas e física de colisão que tornaram tanto o ataque como a defesa igualmente gratificantes de dominar.

Madden NFL 17. Este título aperfeiçoou a mudança defensiva com mecânicas de recepção refinadas e física de colisão que tornaram tanto o ataque como a defesa igualmente gratificantes de dominar. Para os estrategas táticos → Madden NFL 10. O sistema Pro-Tak trouxe realismo cinematográfico às placagens, mantendo ao mesmo tempo a jogabilidade mais equilibrada da franquia, recompensando as jogadas inteligentes em vez de carregar freneticamente nos botões.

Seja qual for o teu estilo de jogo, a série Madden tem um título que te vai proporcionar centenas de horas de ação no campo de futebol americano, adaptadas exatamente ao que mais gostas nos jogos de futebol americano!

Perguntas frequentes