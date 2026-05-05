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11 najlepszych gier z serii Madden NFL: kompletny przewodnik

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Viktoriia Kononova
Viktoriia Kononova Contributing Writer | Hollow Knight Enthusiast, Story-Driven Games Focus
Fact checked by: Nate Kencana
Updated: October 12, 2026
11 najlepszych gier z serii Madden NFL: kompletny przewodnik
Image credit: Madden NFL

Wybór najlepszej gry z serii Madden to niełatwe zadanie. Seria ta istnieje już od dziesięcioleci, a wiele jej odsłon to prawdziwe klasyki. Niektóre z nich przyciągały graczy szalonymi nowościami, inne po prostu doskonale dopracowały rozgrywkę, a kilka z nich wyglądało niesamowicie dobrze.

Ta lista obejmuje tytuły, które naprawdę miały znaczenie. Gry te wprowadziły funkcje, które zmieniły sposób, w jaki gramy w gry o futbolu amerykańskim, i sprawiały, że co roku wracaliśmy do nich. Gotowi, by dowiedzieć się, którą grę z serii Madden można nazwać najlepszą?

Nasze najlepsze propozycje gier z serii Madden

Cała seria Madden NFL zawiera wiele świetnych gier futbolowych, ale tylko kilka z nich można uznać za prawdziwie legendarne. Z całej serii wybraliśmy pięć najlepszych tytułów, które pomogły wynieść tę serię na zupełnie nowy poziom:

  1. Madden NFL 26 2025
    SPORTS
    Najbardziej autentyczna jak dotąd odsłona serii, oparta na sztucznej inteligencji wyszkolonej na podstawie danych z dziesięciu lat rozgrywek NFL. Zawiera charakterystyczną mechanikę rozgrywających, która odzwierciedla rzeczywiste ruchy i styl gry gwiazdorskich rozgrywających, a także system pogody „Football Weather”, który zmienia przebieg rozgrywki i zmusza gracza do dostosowania całej strategii.
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  2. Madden NFL 24 2023
    SPORTS
    Jest to jedna z najnowszych części serii, oferująca nową, ulepszoną fizykę oraz udoskonalony tryb zarządzania drużyną. Wykorzystanie silnika Frostbite sprawiło, że grafika jest bardziej szczegółowa, więc przygotuj się na realistyczne wrażenia z rozgrywki.
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  3. Madden NFL 25 2024
    SPORTS
    Najnowsza gra, która sprawia wrażenie, jakbyś oglądał prawdziwy mecz. Oferuje ulepszone sterowanie zawodnikami oraz całkowicie przeprojektowany tryb zarządzania drużyną.
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To tylko pięć najlepszych gier z całej serii – czytaj dalej, aby odkryć więcej znakomitych tytułów. Pamiętaj, że seria Madden wywarła ogromny wpływ na branżę gier sportowych.

11 najlepszych gier z serii Madden, które zdefiniowały gatunek gier futbolowych

Najlepsze gry z serii Madden wprowadziły funkcje, które przez lata przyciągały graczy. Te tytuły zrewolucjonizowały tryb franczyzy, przedstawiały legendarnych sportowców na okładkach i zmieniły sposób, w jaki doświadczamy gier futbolowych. Oto 10 tytułów Madden NFL, które naprawdę zasłużyły na swoje miejsce.

1. Madden NFL 26 [Najlepsza symulacja futbolu oparta na sztucznej inteligencji]

Madden NFL 26 – najlepsza symulacja futbolu amerykańskiego oparta na sztucznej inteligencji
Nasz wynik
Enebameter 10/10
PlatformyPlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows, Nintendo Switch 2
Rok premiery2025
Twórca/twórcy~55 godz.
Średni czas gry~15–20 godz.

W grze Madden NFL 26 wprowadzono system uczenia maszynowego, który został wytrenowany na podstawie danych z prawdziwych rozgrywek NFL zebranych przez prawie dekadę, co zapewnia najbardziej autentyczne wrażenia z gry w futbol amerykański w historii. 

Gwiazdy rozgrywających mają teraz unikalne ruchy rzutowe i style biegania, które odzwierciedlają ich prawdziwe odpowiedniki, a system pogody „Football Weather” może całkowicie zmienić plan gry dzięki śniegowi, mgle i deszczowi, które wpływają na ruchy i pewność trzymania piłki.

Gra oferuje również rozbudowany tryb Franchise z archetypami trenerów oraz systemem „Zużycie”, dzięki czemu zarządzanie składem staje się prawdziwym wyzwaniem strategicznym.

Dlaczego to wybraliśmy

Charakterystyczna mechanika rozgrywających, odzwierciedlająca prawdziwych rozgrywających z NFL System „Football Weather”, który zmienia przebieg gry Ulepszona oprawa stadionowa z tradycjami drużyn i pokazami w przerwie meczu Strategiczny system „Wear & Tear” dodaje głębi zarządzaniu składem

Nasza ocena: Gra „Madden NFL 26” osiąga niespotykany dotąd poziom realizmu dzięki temu, że sztuczna inteligencja uczy się na podstawie rzeczywistych zagrań z rozgrywek NFL, co sprawia, że każdy rozgrywający i trener wydaje się naprawdę wyjątkowy, a nie jest jedynie odmianą opartą na statystykach.

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2. Madden NFL 24 [Najbardziej realistyczna gra z serii Madden]

Realistyczna rozgrywka i ulepszona fizyka postaci w grze Madden NFL 24
Nasza ocena
Enebameter 10/10
PlatformyPlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, Windows
Rok wydania2023
Twórca/twórcyEA Orlando
Średni czas gry~50 godz.

Madden NFL 24 naprawdę przeniósł serię na wyższy poziom, wprowadzając po raz pierwszy sztuczną inteligencję. Znajdziesz tu gwiazdorskich graczy oraz ulepszony system podań. Wprowadzono również nową mechanikę – FieldSENSE.

Tę wersję można śmiało zaliczyć do grona najbardziej kultowych gier sportowych. Zmiany objęły również tryb Franchise, dając graczom więcej możliwości zarządzania swoją drużyną futbolową.

Dlaczego to wybraliśmy
  • Ulepszony tryb franczyzowy z dodatkowymi funkcjami;
  • Hiperrealistyczna grafika dzięki zastosowaniu nowego silnika;
  • Postacie, którymi nie można sterować, zachowują się tak, jak w prawdziwym meczu dzięki sztucznej inteligencji;
  • Całkowicie odnowiony system przechwytów i taktyczna obrona.

Nasza ocena: Madden NFL 24 wyznacza nowy standard dokładności symulacji dzięki zachowaniom graczy opartym na sztucznej inteligencji oraz technologii FieldSENSE, która sprawia, że każda chwila wydaje się naprawdę nieprzewidywalna.

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3. Madden NFL 25 [Najlepsza edycja rocznicowa Madden]

Jubileuszowa edycja gry Madden NFL 25 z ulepszoną mechaniką rozgrywki
Nasz wynik
Enebameter 9.8/10
PlatformyPlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S
Rok premiery2025
Twórca/twórcyElectronic Arts, EA Sports
Średni czas rozgrywki~60 godz.

Madden NFL 25 to najnowsza odsłona serii, w której poprawiono fizykę zderzeń dzięki zastosowaniu silnika Ignite Engine. Teraz każdy mecz charakteryzuje się dynamiczną i unikalną mechaniką. Ponadto gracze mają do dyspozycji znacznie więcej narzędzi i opcji, aby stworzyć własną drużynę futbolową i poprowadzić ją na szczyt. 

Gra jest realistyczna, a grafika naprawdę oszałamiająca, zwłaszcza na konsolach nowej generacji.

Dlaczego to wybraliśmy
  • Nowoczesny silnik, płynna animacja i realistyczne wrażenia z rozgrywki;
  • Niezwykle realistyczne zderzenia graczy;
  • Dodatkowe funkcje w trybie właściciela;
  • Możliwość dostosowania zachowań taktycznych – gracze mogą wybrać strategię najlepiej pasującą do ich stylu gry;
  • Jest to jedna z najbardziej wyważonych i wciągających rozgrywek w całej serii.

Nasza ocena: Jeśli szukasz najbardziej dopracowanej i wyważonej gry z serii Madden, NFL 25 oferuje oszałamiającą grafikę nowej generacji oraz dopracowaną mechanikę rozgrywki, która nagradza zarówno strategię, jak i umiejętności.

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4. Madden NFL 23 [Najlepszy powrót do klasycznej rozgrywki Madden]

Klasyczna rozgrywka i ulepszona grafika w grze Madden NFL 23
Nasza ocena
Enebameter 9.6/10
PlatformyPlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Windows, Xbox One
Rok wydania2022
Twórca/twórcyEA Sports
Średni czas gry~47 godz.

Madden NFL 23 stał się wyjątkową częścią serii, ponieważ został poświęcony Johnowi Maddenowi. Gra oferowała ulepszony system podań, odświeżone schematy Cover 3-8 oraz większą kontrolę nad składem drużyny.

Dlaczego to wybraliśmy
  • Ulepszone schematy obronne Cover 3-8;
  • Szerokie możliwości dostosowywania składu;
  • Realistyczne ruchy zawodników.

Nasza ocena: Madden NFL 23 oddaje hołd dziedzictwu Johna Maddena, przywracając jednocześnie klasyczny styl rozgrywki, za którym wieloletni fani tęsknili od lat.

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5. Madden NFL 06 [Najlepsza gra z serii Madden z trybem Superstar]

Tryb „Superstar” z dogłębnym rozwojem postaci w grze Madden NFL 06
Nasza ocena
Enebameter 9.4/10
PlatformyPlayStation 2, GameCube, Xbox, Xbox 360, Windows, PlayStation Portable, Game Boy Advance, Nintendo DS, telefon komórkowy
Rok wydania2005
Twórca/twórcyEA Sports
Średni czas gry~16 godz.

Madden NFL 06 wyróżniał się wprowadzeniem mechaniki QB Vision, która zmieniła podejście do podań, czyniąc je znacznie bardziej realistycznymi. Spowodowało to, że rozgrywka stała się trudniejsza, ale pozwoliła doświadczonym graczom zaprezentować swoje umiejętności na boisku.

Dlaczego to wybraliśmy
  • Ulepszony tryb Franchise;
  • Dodano mechanikę „Precision Passing”;
  • Nowe funkcje trybu właściciela.

Nasza ocena: Mechanika „QB Vision” zmieniła sposób gry rozgrywających w Madden NFL 06, wyznaczając pułap umiejętności, który odróżniał graczy rekreacyjnych od prawdziwych generałów boiska.

★ The Best Madden Game with Superstar Mode
Madden NFL 06
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6. Madden NFL 10 [Najlepszy kinowy realizm w serii Madden]

Tryb współpracy online i realistyczne animacje w grze Madden NFL 10
Nasza ocena
Enebameter 9.2/10
PlatformyPlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Xbox 360, iOS, BlackBerry
Rok wydania2009
Twórca/twórcyEA Sports
Średni czas gry~40 godz.

Madden NFL 10 zapisał się w pamięci graczy dzięki wprowadzeniu systemu Pro-Tak, który zapewnił bardziej realistyczne blokady zawodników i formacje obronne. Ta gra jest najbardziej wyważoną pozycją w serii, oferującą ulepszoną fizykę i świetną jak na tamte czasy grafikę.

Dlaczego to wybraliśmy
  • Ulepszona fizyka i animacja na konsolach;
  • Zaawansowane schematy obronne Cover 3-8;
  • Nowe funkcje w trybie Franchise.

Nasza ocena: System Pro-Tak sprawił, że Madden NFL 10 stał się najbardziej kinową odsłoną serii w tamtej epoce, zamieniając każdy blok w oparte na fizyce widowisko, które wydawało się całkowicie naturalne.

★ The Best Cinematic Madden Realism
Madden NFL 10
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7. Madden NFL 04 [Najlepsza prędkość rozgrywki w serii Madden]

Szybkie mecze i dynamiczna rozgrywka w grze Madden NFL 2004
Nasz wynik
Enebameter 9/10
PlatformyWindows, PlayStation 2, PlayStation, Nintendo GameCube, Game Boy Advance, Xbox
Rok wydania2003
Twórca/twórcyEA Sports
Średni czas gry~17 godz.

Madden NFL 2004 stanowił prawdziwą rewolucję w tym gatunku, wprowadzając tryb „Właściciel”, który pozwalał graczom przejąć pełną kontrolę nad drużyną futbolową. Szybka rozgrywka, nowe schematy obronne Cover 3-8 oraz ulepszone opcje taktyczne to powody, dla których ta gra znalazła się na mojej liście.

Dlaczego to wybraliśmy
  • Wprowadzenie trybu „Owner” zapewniającego pełną kontrolę nad drużyną;
  • Dynamiczna rozgrywka o szybkim tempie;
  • Ulepszone taktyki ofensywne.

Nasza ocena: Madden NFL 2004 zrewolucjonizował głębię serii, wprowadzając tryb „Właściciel”, w którym gracze uzyskują całkowitą kontrolę wykraczającą poza samo wyznaczanie zagrań w dniu meczu.

★ The Best Gameplay Speed in Madden
Madden NFL 04
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8. Madden NFL 16 [Najlepsze sterowanie podaniami w serii Madden]

Ulepszony system podań i taktyczna gra w Madden NFL 16
Nasza ocena
Enebameter 8.7/10
PlatformyPlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360
Rok wydania2015
Twórca/twórcyEA Sports
Średni czas gry~45 godz.

W grze Madden NFL 16 wprowadzono zaawansowaną mechanikę podań, która pozwalała najlepszym graczom wygrywać powietrzne pojedynki na boisku futbolowym. Jest to również jedna z najbardziej strategicznych gier z tej serii – właśnie dlatego mi się spodobała.

Dlaczego to wybraliśmy
  • Realistyczna mechanika obrony;
  • Dobrze dopracowany tryb zarządzania drużyną;
  • Gwiazdy, które możesz dodać do swojej drużyny.

Nasza ocena: Dla graczy, którzy cenią sobie precyzyjne podania, Madden NFL 16 doprowadził do perfekcji grę w powietrzu dzięki sterowaniu, które premiuje wyczucie czasu i celność zamiast chaotycznego wciskania przycisków.

★ The Best Passing Controls in Madden
Madden NFL 16
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9. Madden NFL 17 [Najlepsza równowaga rozgrywki w serii Madden]

Zrównoważona rozgrywka i zaktualizowane składy drużyn w grze Madden NFL 17
Nasza ocena
Enebameter 8.5/10
PlatformyPlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360
Rok wydania2016
Twórca/twórcyEA Sports
Średni czas gry~76 godz.

W grze „Madden NFL 17” nastawienie zmieniło się z ofensywnego na defensywne. Gra oferuje szczegółowy system łapania piłki, a także wiele scen o kinowej jakości oraz nowe scenariusze meczowe.

Dlaczego to wybraliśmy
  • Ulepszona mechanika łapania i blokowania;
  • Ulepszona fizyka zderzeń między graczami;
  • Świetna równowaga między strategią a akcją.

Nasza ocena: Madden NFL 17 osiągnął idealną równowagę między atakiem a obroną, dzięki czemu opanowanie obu stron boiska daje równie dużą satysfakcję.

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10. Madden NFL 18 [Najlepsza mechanika obrony w serii Madden]

W grze Madden NFL 18 położono większy nacisk na obronę i elementy taktyczne
Nasz wynik
Enebameter 8.3/10
PlatformyPlayStation 4, Xbox One
Rok wydania2017
Twórca/twórcyEA Sports
Średni czas gry~37 godz.

W grze Madden NFL 18 wprowadzono tryb Longshot – pierwszą kampanię fabularną w serii. Warto również zwrócić uwagę na przejście na silnik Frostbite, który dodał realizmu animacjom i rozgrywce.

Dlaczego to wybraliśmy
  • Pierwszy w historii tryb fabularny;
  • Świetna mechanika podań i uderzeń;
  • Doskonała równowaga między obroną a atakiem podczas rozgrywki.

Nasza ocena: Tryb Longshot po raz pierwszy nadał grze Madden NFL 18 prawdziwą głębię fabularną, a silnik Frostbite ożywił animacje graczy jak nigdy dotąd.

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11. Madden NFL 20 [Najlepszy tryb kariery w serii Madden]

Tryb kariery z mechaniką wpływu drużyny w grze Madden NFL 20
Nasz wynik
Enebameter 8/10
PlatformyPlayStation 4, Windows, Xbox One
Rok wydania2019
Twórca/twórcyEA Sports
Średni czas gry~60 godz.

W grze Madden NFL 20 wprowadzono system Superstar X-Factor dla fanów futbolu amerykańskiego – teraz gracze muszą odblokowywać i trenować unikalne umiejętności. Rozgrywka stała się bardziej rozbudowana, a ogólne wrażenia z gry – bardziej spektakularne.

Dlaczego to wybraliśmy
  • Wprowadzenie systemu Superstar X-Factor;
  • Zwiększona elastyczność gwiazd;
  • Ulepszony tryb Franchise;
  • Dynamiczna i wciągająca rozgrywka.

Nasza ocena: System „Superstar X-Factor” w grze Madden NFL 20 dodał autentyczną siłę gwiazd, dzięki czemu elitarni gracze naprawdę zmieniają przebieg gry, a nie są jedynie ulepszeniami statystyk.

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Moja ogólna ocena najlepszych gier z serii Madden

Wybierając najlepszą grę z serii Madden, każdy fan futbolu amerykańskiego znajdzie coś dla siebie. Seria znacznie ewoluowała na przestrzeni lat, więc idealny wybór zależy od tego, co najbardziej cenisz w symulacji futbolu amerykańskiego.

  • Dla poszukiwaczy realizmu → Madden NFL 26. Sztuczna inteligencja oparta na uczeniu maszynowym, wyszkolona na prawdziwych danych z NFL, zapewnia najbardziej autentyczne zachowania rozgrywających i strategie trenerskie, jakie kiedykolwiek pojawiły się w tej serii.
  • Dla entuzjastów zrównoważonej rozgrywki → Madden NFL 17. Ta odsłona doprowadziła do perfekcji zmiany formacji obronnej dzięki dopracowanej mechanice łapania piłki i fizyce zderzeń, dzięki czemu opanowanie zarówno ataku, jak i obrony daje równie dużą satysfakcję.
  • Dla strategów taktycznych → Madden NFL 10. System Pro-Tak wprowadził kinowy realizm do bloków, zachowując jednocześnie najbardziej zrównoważoną rozgrywkę w całej serii, nagradzając mądre wybory zagrań zamiast bezmyślnego wciskania przycisków.

Niezależnie od Twojego stylu gry, seria Madden ma tytuł, który zapewni setki godzin akcji na boisku futbolowym, dostosowanej dokładnie do tego, co kochasz w grach o futbolu amerykańskim!

Najczęściej zadawane pytania

Która gra z serii Madden jest najbardziej realistyczna pod względem rozgrywki?

Najbardziej realistyczna jak dotąd jest najnowsza odsłona serii, Madden NFL 26 – dzięki realistycznej mechanice, fizyce i sztucznej inteligencji. Przygotuj się na prawdziwą futbolową bitwę na ekranie swojego urządzenia.

Która gra z serii Madden ma najlepszy tryb Franchise?

Madden NFL 17 otrzymał jedne z najwyższych ocen, szczególnie za tryb Franchise. Oferuje on najlepsze zarządzanie drużyną, realistyczne transfery zawodników oraz bardzo szczegółowy system postępów.

Która gra z serii Madden najlepiej nadaje się do rozgrywki online?

Madden NFL 18 oferuje doskonały tryb kooperacji, w którym możesz sprawdzić swoje umiejętności nie tylko w starciu ze sztuczną inteligencją, ale także w rozgrywkach z prawdziwymi graczami.

Od której gry z serii Madden powinienem zacząć, jeśli jestem nowicjuszem w tej serii?

Madden NFL 25 jest idealny dla początkujących dzięki zrównoważonemu poziomowi trudności i nowoczesnym funkcjom. Gra ułatwia start dzięki samouczkom, a jednocześnie oferuje głębię rozgrywki, gdy gracz jest gotowy na przejście na wyższy poziom.

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Viktoriia Kononova

Contributing Writer | Hollow Knight Enthusiast, Story-Driven Games Focus

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