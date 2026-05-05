11 najlepszych gier z serii Madden NFL: kompletny przewodnik

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Wybór najlepszej gry z serii Madden to niełatwe zadanie. Seria ta istnieje już od dziesięcioleci, a wiele jej odsłon to prawdziwe klasyki. Niektóre z nich przyciągały graczy szalonymi nowościami, inne po prostu doskonale dopracowały rozgrywkę, a kilka z nich wyglądało niesamowicie dobrze.

Ta lista obejmuje tytuły, które naprawdę miały znaczenie. Gry te wprowadziły funkcje, które zmieniły sposób, w jaki gramy w gry o futbolu amerykańskim, i sprawiały, że co roku wracaliśmy do nich. Gotowi, by dowiedzieć się, którą grę z serii Madden można nazwać najlepszą?

Nasze najlepsze propozycje gier z serii Madden

Cała seria Madden NFL zawiera wiele świetnych gier futbolowych, ale tylko kilka z nich można uznać za prawdziwie legendarne. Z całej serii wybraliśmy pięć najlepszych tytułów, które pomogły wynieść tę serię na zupełnie nowy poziom:

1 Madden NFL 26 2025 Najbardziej autentyczna jak dotąd odsłona serii, oparta na sztucznej inteligencji wyszkolonej na podstawie danych z dziesięciu lat rozgrywek NFL. Zawiera charakterystyczną mechanikę rozgrywających, która odzwierciedla rzeczywiste ruchy i styl gry gwiazdorskich rozgrywających, a także system pogody „Football Weather”, który zmienia przebieg rozgrywki i zmusza gracza do dostosowania całej strategii. Buy now 2 Madden NFL 24 2023 Jest to jedna z najnowszych części serii, oferująca nową, ulepszoną fizykę oraz udoskonalony tryb zarządzania drużyną. Wykorzystanie silnika Frostbite sprawiło, że grafika jest bardziej szczegółowa, więc przygotuj się na realistyczne wrażenia z rozgrywki. Buy now 3 Madden NFL 25 2024 Najnowsza gra, która sprawia wrażenie, jakbyś oglądał prawdziwy mecz. Oferuje ulepszone sterowanie zawodnikami oraz całkowicie przeprojektowany tryb zarządzania drużyną. Buy now

To tylko pięć najlepszych gier z całej serii – czytaj dalej, aby odkryć więcej znakomitych tytułów. Pamiętaj, że seria Madden wywarła ogromny wpływ na branżę gier sportowych.

Najlepsze gry z serii Madden wprowadziły funkcje, które przez lata przyciągały graczy. Te tytuły zrewolucjonizowały tryb franczyzy, przedstawiały legendarnych sportowców na okładkach i zmieniły sposób, w jaki doświadczamy gier futbolowych. Oto 10 tytułów Madden NFL, które naprawdę zasłużyły na swoje miejsce.

1. Madden NFL 26 [Najlepsza symulacja futbolu oparta na sztucznej inteligencji]

Nasz wynik Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows, Nintendo Switch 2 Rok premiery 2025 Twórca/twórcy ~55 godz. Średni czas gry ~15–20 godz.

W grze Madden NFL 26 wprowadzono system uczenia maszynowego, który został wytrenowany na podstawie danych z prawdziwych rozgrywek NFL zebranych przez prawie dekadę, co zapewnia najbardziej autentyczne wrażenia z gry w futbol amerykański w historii.

Gwiazdy rozgrywających mają teraz unikalne ruchy rzutowe i style biegania, które odzwierciedlają ich prawdziwe odpowiedniki, a system pogody „Football Weather” może całkowicie zmienić plan gry dzięki śniegowi, mgle i deszczowi, które wpływają na ruchy i pewność trzymania piłki.

Gra oferuje również rozbudowany tryb Franchise z archetypami trenerów oraz systemem „Zużycie”, dzięki czemu zarządzanie składem staje się prawdziwym wyzwaniem strategicznym.

Dlaczego to wybraliśmy Charakterystyczna mechanika rozgrywających, odzwierciedlająca prawdziwych rozgrywających z NFL System „Football Weather”, który zmienia przebieg gry Ulepszona oprawa stadionowa z tradycjami drużyn i pokazami w przerwie meczu Strategiczny system „Wear & Tear” dodaje głębi zarządzaniu składem

Nasza ocena: Gra „Madden NFL 26” osiąga niespotykany dotąd poziom realizmu dzięki temu, że sztuczna inteligencja uczy się na podstawie rzeczywistych zagrań z rozgrywek NFL, co sprawia, że każdy rozgrywający i trener wydaje się naprawdę wyjątkowy, a nie jest jedynie odmianą opartą na statystykach.

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2. Madden NFL 24 [Najbardziej realistyczna gra z serii Madden]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, Windows Rok wydania 2023 Twórca/twórcy EA Orlando Średni czas gry ~50 godz.

Madden NFL 24 naprawdę przeniósł serię na wyższy poziom, wprowadzając po raz pierwszy sztuczną inteligencję. Znajdziesz tu gwiazdorskich graczy oraz ulepszony system podań. Wprowadzono również nową mechanikę – FieldSENSE.

Tę wersję można śmiało zaliczyć do grona najbardziej kultowych gier sportowych. Zmiany objęły również tryb Franchise, dając graczom więcej możliwości zarządzania swoją drużyną futbolową.

Dlaczego to wybraliśmy Ulepszony tryb franczyzowy z dodatkowymi funkcjami;

Hiperrealistyczna grafika dzięki zastosowaniu nowego silnika;

Postacie, którymi nie można sterować, zachowują się tak, jak w prawdziwym meczu dzięki sztucznej inteligencji;

Całkowicie odnowiony system przechwytów i taktyczna obrona.

Nasza ocena: Madden NFL 24 wyznacza nowy standard dokładności symulacji dzięki zachowaniom graczy opartym na sztucznej inteligencji oraz technologii FieldSENSE, która sprawia, że każda chwila wydaje się naprawdę nieprzewidywalna.

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3. Madden NFL 25 [Najlepsza edycja rocznicowa Madden]

Nasz wynik Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Rok premiery 2025 Twórca/twórcy Electronic Arts, EA Sports Średni czas rozgrywki ~60 godz.

Madden NFL 25 to najnowsza odsłona serii, w której poprawiono fizykę zderzeń dzięki zastosowaniu silnika Ignite Engine. Teraz każdy mecz charakteryzuje się dynamiczną i unikalną mechaniką. Ponadto gracze mają do dyspozycji znacznie więcej narzędzi i opcji, aby stworzyć własną drużynę futbolową i poprowadzić ją na szczyt.

Gra jest realistyczna, a grafika naprawdę oszałamiająca, zwłaszcza na konsolach nowej generacji.

Dlaczego to wybraliśmy Nowoczesny silnik, płynna animacja i realistyczne wrażenia z rozgrywki;

Niezwykle realistyczne zderzenia graczy;

Dodatkowe funkcje w trybie właściciela;

Możliwość dostosowania zachowań taktycznych – gracze mogą wybrać strategię najlepiej pasującą do ich stylu gry;

Jest to jedna z najbardziej wyważonych i wciągających rozgrywek w całej serii.

Nasza ocena: Jeśli szukasz najbardziej dopracowanej i wyważonej gry z serii Madden, NFL 25 oferuje oszałamiającą grafikę nowej generacji oraz dopracowaną mechanikę rozgrywki, która nagradza zarówno strategię, jak i umiejętności.

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4. Madden NFL 23 [Najlepszy powrót do klasycznej rozgrywki Madden]

Nasza ocena Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Windows, Xbox One Rok wydania 2022 Twórca/twórcy EA Sports Średni czas gry ~47 godz.

Madden NFL 23 stał się wyjątkową częścią serii, ponieważ został poświęcony Johnowi Maddenowi. Gra oferowała ulepszony system podań, odświeżone schematy Cover 3-8 oraz większą kontrolę nad składem drużyny.

Dlaczego to wybraliśmy Ulepszone schematy obronne Cover 3-8;

Szerokie możliwości dostosowywania składu;

Realistyczne ruchy zawodników.

Nasza ocena: Madden NFL 23 oddaje hołd dziedzictwu Johna Maddena, przywracając jednocześnie klasyczny styl rozgrywki, za którym wieloletni fani tęsknili od lat.

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5. Madden NFL 06 [Najlepsza gra z serii Madden z trybem Superstar]

Nasza ocena Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 2, GameCube, Xbox, Xbox 360, Windows, PlayStation Portable, Game Boy Advance, Nintendo DS, telefon komórkowy Rok wydania 2005 Twórca/twórcy EA Sports Średni czas gry ~16 godz.

Madden NFL 06 wyróżniał się wprowadzeniem mechaniki QB Vision, która zmieniła podejście do podań, czyniąc je znacznie bardziej realistycznymi. Spowodowało to, że rozgrywka stała się trudniejsza, ale pozwoliła doświadczonym graczom zaprezentować swoje umiejętności na boisku.

Dlaczego to wybraliśmy Ulepszony tryb Franchise;

Dodano mechanikę „Precision Passing”;

Nowe funkcje trybu właściciela.

Nasza ocena: Mechanika „QB Vision” zmieniła sposób gry rozgrywających w Madden NFL 06, wyznaczając pułap umiejętności, który odróżniał graczy rekreacyjnych od prawdziwych generałów boiska.

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6. Madden NFL 10 [Najlepszy kinowy realizm w serii Madden]

Nasza ocena Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Xbox 360, iOS, BlackBerry Rok wydania 2009 Twórca/twórcy EA Sports Średni czas gry ~40 godz.

Madden NFL 10 zapisał się w pamięci graczy dzięki wprowadzeniu systemu Pro-Tak, który zapewnił bardziej realistyczne blokady zawodników i formacje obronne. Ta gra jest najbardziej wyważoną pozycją w serii, oferującą ulepszoną fizykę i świetną jak na tamte czasy grafikę.

Dlaczego to wybraliśmy Ulepszona fizyka i animacja na konsolach;

Zaawansowane schematy obronne Cover 3-8;

Nowe funkcje w trybie Franchise.

Nasza ocena: System Pro-Tak sprawił, że Madden NFL 10 stał się najbardziej kinową odsłoną serii w tamtej epoce, zamieniając każdy blok w oparte na fizyce widowisko, które wydawało się całkowicie naturalne.

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7. Madden NFL 04 [Najlepsza prędkość rozgrywki w serii Madden]

Nasz wynik Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 2, PlayStation, Nintendo GameCube, Game Boy Advance, Xbox Rok wydania 2003 Twórca/twórcy EA Sports Średni czas gry ~17 godz.

Madden NFL 2004 stanowił prawdziwą rewolucję w tym gatunku, wprowadzając tryb „Właściciel”, który pozwalał graczom przejąć pełną kontrolę nad drużyną futbolową. Szybka rozgrywka, nowe schematy obronne Cover 3-8 oraz ulepszone opcje taktyczne to powody, dla których ta gra znalazła się na mojej liście.

Dlaczego to wybraliśmy Wprowadzenie trybu „Owner” zapewniającego pełną kontrolę nad drużyną;

Dynamiczna rozgrywka o szybkim tempie;

Ulepszone taktyki ofensywne.

Nasza ocena: Madden NFL 2004 zrewolucjonizował głębię serii, wprowadzając tryb „Właściciel”, w którym gracze uzyskują całkowitą kontrolę wykraczającą poza samo wyznaczanie zagrań w dniu meczu.

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8. Madden NFL 16 [Najlepsze sterowanie podaniami w serii Madden]

Nasza ocena Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 Rok wydania 2015 Twórca/twórcy EA Sports Średni czas gry ~45 godz.

W grze Madden NFL 16 wprowadzono zaawansowaną mechanikę podań, która pozwalała najlepszym graczom wygrywać powietrzne pojedynki na boisku futbolowym. Jest to również jedna z najbardziej strategicznych gier z tej serii – właśnie dlatego mi się spodobała.

Dlaczego to wybraliśmy Realistyczna mechanika obrony;

Dobrze dopracowany tryb zarządzania drużyną;

Gwiazdy, które możesz dodać do swojej drużyny.

Nasza ocena: Dla graczy, którzy cenią sobie precyzyjne podania, Madden NFL 16 doprowadził do perfekcji grę w powietrzu dzięki sterowaniu, które premiuje wyczucie czasu i celność zamiast chaotycznego wciskania przycisków.

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9. Madden NFL 17 [Najlepsza równowaga rozgrywki w serii Madden]

Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 Rok wydania 2016 Twórca/twórcy EA Sports Średni czas gry ~76 godz.

W grze „Madden NFL 17” nastawienie zmieniło się z ofensywnego na defensywne. Gra oferuje szczegółowy system łapania piłki, a także wiele scen o kinowej jakości oraz nowe scenariusze meczowe.

Dlaczego to wybraliśmy Ulepszona mechanika łapania i blokowania;

Ulepszona fizyka zderzeń między graczami;

Świetna równowaga między strategią a akcją.

Nasza ocena: Madden NFL 17 osiągnął idealną równowagę między atakiem a obroną, dzięki czemu opanowanie obu stron boiska daje równie dużą satysfakcję.

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10. Madden NFL 18 [Najlepsza mechanika obrony w serii Madden]

Nasz wynik Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2017 Twórca/twórcy EA Sports Średni czas gry ~37 godz.

W grze Madden NFL 18 wprowadzono tryb Longshot – pierwszą kampanię fabularną w serii. Warto również zwrócić uwagę na przejście na silnik Frostbite, który dodał realizmu animacjom i rozgrywce.

Dlaczego to wybraliśmy Pierwszy w historii tryb fabularny;

Świetna mechanika podań i uderzeń;

Doskonała równowaga między obroną a atakiem podczas rozgrywki.

Nasza ocena: Tryb Longshot po raz pierwszy nadał grze Madden NFL 18 prawdziwą głębię fabularną, a silnik Frostbite ożywił animacje graczy jak nigdy dotąd.

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11. Madden NFL 20 [Najlepszy tryb kariery w serii Madden]

Nasz wynik Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Windows, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy EA Sports Średni czas gry ~60 godz.

W grze Madden NFL 20 wprowadzono system Superstar X-Factor dla fanów futbolu amerykańskiego – teraz gracze muszą odblokowywać i trenować unikalne umiejętności. Rozgrywka stała się bardziej rozbudowana, a ogólne wrażenia z gry – bardziej spektakularne.

Dlaczego to wybraliśmy Wprowadzenie systemu Superstar X-Factor;

Zwiększona elastyczność gwiazd;

Ulepszony tryb Franchise;

Dynamiczna i wciągająca rozgrywka.

Nasza ocena: System „Superstar X-Factor” w grze Madden NFL 20 dodał autentyczną siłę gwiazd, dzięki czemu elitarni gracze naprawdę zmieniają przebieg gry, a nie są jedynie ulepszeniami statystyk.

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Moja ogólna ocena najlepszych gier z serii Madden

Wybierając najlepszą grę z serii Madden, każdy fan futbolu amerykańskiego znajdzie coś dla siebie. Seria znacznie ewoluowała na przestrzeni lat, więc idealny wybór zależy od tego, co najbardziej cenisz w symulacji futbolu amerykańskiego.

Dla poszukiwaczy realizmu → Madden NFL 26. Sztuczna inteligencja oparta na uczeniu maszynowym, wyszkolona na prawdziwych danych z NFL, zapewnia najbardziej autentyczne zachowania rozgrywających i strategie trenerskie, jakie kiedykolwiek pojawiły się w tej serii.

Madden NFL 26. Sztuczna inteligencja oparta na uczeniu maszynowym, wyszkolona na prawdziwych danych z NFL, zapewnia najbardziej autentyczne zachowania rozgrywających i strategie trenerskie, jakie kiedykolwiek pojawiły się w tej serii. Dla entuzjastów zrównoważonej rozgrywki → Madden NFL 17. Ta odsłona doprowadziła do perfekcji zmiany formacji obronnej dzięki dopracowanej mechanice łapania piłki i fizyce zderzeń, dzięki czemu opanowanie zarówno ataku, jak i obrony daje równie dużą satysfakcję.

Madden NFL 17. Ta odsłona doprowadziła do perfekcji zmiany formacji obronnej dzięki dopracowanej mechanice łapania piłki i fizyce zderzeń, dzięki czemu opanowanie zarówno ataku, jak i obrony daje równie dużą satysfakcję. Dla strategów taktycznych → Madden NFL 10. System Pro-Tak wprowadził kinowy realizm do bloków, zachowując jednocześnie najbardziej zrównoważoną rozgrywkę w całej serii, nagradzając mądre wybory zagrań zamiast bezmyślnego wciskania przycisków.

Niezależnie od Twojego stylu gry, seria Madden ma tytuł, który zapewni setki godzin akcji na boisku futbolowym, dostosowanej dokładnie do tego, co kochasz w grach o futbolu amerykańskim!

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