I 13 migliori giochi di civiltà per costruire il tuo impero nel 2026

La serie Civilization di Sid Meier va forte ormai da tre decenni. Un franchise che si è conquistato un posto tra i migliori giochi di strategia di tutti i tempi! Ci sono stati alti e bassi, ma ogni gioco della serie Civilization è diventato un successo pazzesco nel genere! Per questo, in tanti, me compreso, si chiedono quale titolo meriti il titolo di miglior gioco di Civilization.

I giochi di Civilization sono titoli di strategia a turni ben strutturati. Questi giochi permettono ai giocatori di guidare un’intera civiltà dall’Età della Pietra fino ai giorni nostri. Puoi scoprire territori inesplorati, stringere alleanze, creare economie e intraprendere conflitti ben ponderati. Con ogni titolo, la serie ha aggiunto meccaniche creative e un’esperienza di gioco più profonda. Confermando così la sua posizione come una delle serie più amate nella storia dei videogiochi.

Il successo dei giochi di Civilization deriva dalla complessità della costruzione del mondo, dalle dinamiche di combattimento tattiche e dal delicato equilibrio tra diplomazia e dominio. La serie offre una rigiocabilità infinita, sia che tu stia affrontando il Rinascimento o utilizzando l’energia nucleare nell’era moderna.

In questa guida completa, classificheremo i migliori giochi di Civilization sia per i principianti che per i veri esperti! Parleremo anche delle caratteristiche uniche, dei punti di forza e delle debolezze di ogni titolo, basandoci sulla mia esperienza e sui pareri della community. Non dimenticarlo! Su Eneba.com trovi offerte eccezionali sui titoli di Civilization per aiutarti a costruire l’impero più glorioso di sempre! Esploriamo questa classifica definitiva della serie per scoprire quale gioco regna sovrano!

Le nostre scelte migliori per i giochi di Civilization

Questa guida non è solo l’ennesima classifica: proprio come la serie Civ stessa è un gioiello tra le avventure TBS, l’ho trasformata in una vera e propria avventura alla scoperta dei retroscena di ogni gioco della serie. Affronteremo ogni aspetto, dalle opinioni dei fan e dagli eventi indimenticabili alle meccaniche di gioco e ai leader più leggendari. Questa lista è la tua guida indispensabile per trovare il gioco di Civ ideale per te, che tu sia uno stratega esperto o un principiante assoluto!

1 Civilization V 2010 Costruisci un impero nel corso della storia. Buy now 2 Civilization VI 2016 Guida una civiltà alla vittoria. Buy now 3 Civilization IV 2005 Espandi il tuo impero attraverso la diplomazia e la guerra. Buy now

Questa lista è solo la punta dell'iceberg. Continua a leggere per scoprire la nostra lista completa dei migliori titoli della serie Civilization.

I 13 migliori giochi di Civilization di tutti i tempi

Ho aggiunto delle tabelle di riferimento che coprono tutti i giochi della serie Civ (compresi i sei titoli principali e altri giochi della serie), gli anni di uscita, le piattaforme e i link a Eneba, dove puoi acquistare i giochi senza indugio. Sei pronto a decidere quale era dei giochi di strategia vuoi dominare? Classifichiamo i migliori giochi di Civilization dal punteggio più alto a quello meno alto!

1. Civilization V

Il nostro punteggio Piattaforme Durata media del gioco Anno di uscita Espansioni degne di nota 9,5/10 PC, Mac OS, Linux ~100-200 ore 2010 Dei e re, Il mondo nuovo

Civilization V ha rivoluzionato la serie con una griglia esagonale che offre un terreno dinamico e infinite possibilità strategiche. Ha introdotto le "Politiche sociali", che permettono di personalizzare la crescita della civiltà e le ideologie. Le nuove opzioni diplomatiche e il combattimento semplificato hanno reso il gioco più accessibile, pur mantenendo una strategia profonda.

Tra le caratteristiche e le innovazioni principali c'erano:

Aggiunta di una griglia esagonale.

Attuazione delle politiche sociali.

Aggiunta delle città-stato.

Meccaniche di combattimento migliorate.

Apprezzato per il suo approccio innovativo, è un'ottima scelta per i nuovi giocatori, anche se alcuni fan hanno sentito la mancanza della profondità dei titoli precedenti. È il miglior gioco dell'intera serie.

Lo consiglio ai nuovi giocatori o a chiunque ami la pianificazione a lungo termine e le strategie diplomatiche.

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2. Civilization VI

Il nostro punteggio Piattaforme Durata media di una partita Anno di uscita Espansioni degne di nota 9,3/10 PC, Mac OS, Linux, Nintendo Switch, PS4, Xbox One ~80-150 ore 2016 Ascesa e Caduta, Età Oscura, Età dell’Oro

Con il suo concetto di “Distretto”, che offre zone urbane specializzate in scienza, cultura e affari militari, Civ VI va oltre i limiti della semplice costruzione di un impero. La pianificazione urbana è stata migliorata, offrendo mappe dinamiche che vanno oltre i confini tradizionali. L’aggiunta di leader unici con abilità distinte garantisce nuove esperienze di gioco.

Le caratteristiche principali di Civ VI sono:

C’è una vasta scelta di nuovi leader tra cui scegliere.

L’introduzione del concetto di “Distretto” che permette uno sviluppo urbano specializzato

Espansione della città oltre i confini convenzionali.

I miglioramenti all’IA hanno reso il gioco ancora più competitivo.

Sebbene Civ VI abbia dato nuova vita alla serie grazie alla sua complessità e inventiva, la diplomazia dell’IA ha suscitato alcune critiche. Per questo motivo, è il secondo miglior gioco dell’intera serie.

Lo consiglio ai giocatori che amano la diplomazia, la pianificazione urbana su larga scala e i giochi tattici competitivi.

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3. Civilization IV

Il nostro punteggio Piattaforme Durata media del gioco Anno di uscita Espansioni degne di nota 9/10 PC, Mac OS, Linux ~60-120 ore 2005 Warlords

Civilization IV ha dato nuova vita alla serie con un motore 3D rinnovato ed elementi fondamentali come le "Civics" (sistemi di governo personalizzabili) e l'introduzione della religione come fattore fondamentale. Puoi fondare religioni, diffonderle e beneficiare dei bonus associati.

Tra le caratteristiche degne di nota di Civ IV ci sono:

L’introduzione dei “Grandi Personaggi”.

L’introduzione della grafica 3D.

L’uso di livelli strategici tramite le civiche e la religione.

Civ IV è spesso considerato uno dei migliori giochi della serie per la sua complessità, la grafica mozzafiato e le meccaniche intricate.

È un'aggiunta eccellente per gli appassionati di strategia complessa.

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4. Sid Meier's Alpha Centauri

Il nostro punteggio Piattaforme Durata media del gioco Anno di uscita Espansioni degne di nota 8,8/10 PC, MacOS ~50-100 ore 1999 Planetario

Ambientato nello spazio, dove i giocatori costruiscono un nuovo pianeta, Sid Meier's Alpha Centauri è un'evoluzione spirituale della serie Civilization. I giocatori esplorano ideologie filosofiche e scientifiche mentre scelgono diverse fazioni con tecnologie e idee distinte.

Gli elementi chiave di Alpha Centauri includono:

Fazioni separate.

Un meccanismo di "ingegneria sociale" per influenzare la moralità e l'amministrazione

Un sofisticato albero tecnologico che permette di creare truppe del futuro.

Spesso messo in ombra da Civ, Alpha Centauri è considerato uno dei migliori giochi di strategia grazie al suo gameplay sofisticato e intellettualmente stimolante.

Lo consiglio a chiunque sia interessato ai giochi di strategia approfondita e alla ricerca.

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5. Civilization III

Il nostro punteggio Piattaforme Durata media del gioco Anno di uscita Espansioni degne di nota 8,5/10 PC, MacOS ~60-80 ore 2001 Nessuna

Puntando sulla cultura e sulla diplomazia, Civ III ha portato la serie a livelli mai visti prima. La crescita pacifica è diventata possibile grazie all’introduzione della diplomazia come strumento, e il dominio militare è stato sostituito da un’altra opzione: il soft power!

Tra le innovazioni più importanti c'erano:

Un sistema diplomatico riprogettato.

Risorse strategiche fondamentali.

Confini culturali.

Anche se alcuni ritenevano che l’IA potesse essere troppo aggressiva, Civ III è stato elogiato per la sua profondità strategica e la rigiocabilità. Il suo equilibrio tra accessibilità e complessità lo rende ancora oggi uno dei preferiti dai fan.

È un'ottima scelta per i giocatori a cui piacciono i giochi incentrati sulla diplomazia e sulla cultura.

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6. Civilization II

Il nostro punteggio Piattaforme Durata media di una partita Anno di uscita Espansioni degne di nota 7/10 PC, PlayStation, Mac OS ~50-60 ore 1996 Nessuna

Ampliando il suo predecessore con elementi nuovi come i miglioramenti alla città e un sistema di combattimento approfondito, Civilization II ha rappresentato un cambiamento significativo per l’intera serie. La grafica isometrica e la griglia quadrata hanno migliorato l’esperienza di gioco, rendendolo molto popolare.

Le novità principali sono state:

Miglioramenti specifici per ogni città.

Un sistema di combattimento più avanzato.

Una diplomazia interessante grazie alle alleanze.

Apprezzato per la profondità strategica e il gameplay avvincente, Civilization II ha vinto diversi premi come “Gioco dell’anno”. È stato quindi accolto molto bene dai fan. È una scelta classica sia per i veterani che per i neofiti incuriositi dalla storia della serie.

7. Civilization Revolution

Il nostro punteggio Piattaforme Durata media di gioco Anno di uscita Espansioni degne di nota 6,5/10 Xbox 360, PlayStation 3, DS, iOS ~30-40 ore 2008 Nessuna

Ripensando la serie per le console, Civilization Revolution ha semplificato il gameplay per i giocatori occasionali. Progettato da Sid Meier, ha mantenuto le basi del genere adattandosi ai comandi touch e a sessioni di gioco più brevi.

Tra gli elementi chiave più importanti ci sono:

Meccaniche semplificate per un gameplay più veloce.

Abilità uniche dei leader che incoraggiavano strategie diverse.

Grafica accattivante in stile cartone animato.

Sebbene sia stato apprezzato per la sua accessibilità, è stato criticato per la mancanza di complessità rispetto ai giochi per PC. Il lancio di questa importante serie ha portato i giochi di strategia a un pubblico più ampio. È un titolo imperdibile per i giocatori occasionali che cercano una versione più veloce ma più leggera del gioco originale.

8. Sid Meier’s Civilization

Il nostro punteggio Piattaforme Durata media del gioco Anno di uscita Espansioni degne di nota 6/10 MS-DOS, Amiga, Macintosh ~40-50 ore 1991 Nessuna

Dall’età della pietra all’era spaziale, il gioco originale di Sid Meier, Civilization — il titolo base da cui tutto è partito — ha fatto scoprire ai giocatori come costruire un impero. Combinando diplomazia, gestione delle risorse ed esplorazione, ha gettato le basi per una grande serie.

Le innovazioni chiave includevano caratteristiche quali:

Un albero tecnologico unico nel suo genere.

Il concetto di costruzione delle città.

Tattiche a turni.

Uscito nel 1991, ha ricevuto grandi elogi per la sua profondità e la sua rigiocabilità. È un pilastro della storia dei videogiochi, anche se oggi risulta un po’ datato. I giocatori affascinati dagli albori dei giochi di strategia dovrebbero provare il gioco base.

9. Civilization: Beyond Earth

Il nostro punteggio Piattaforme Durata media di una partita Anno di uscita Espansioni degne di nota 5,5/10 PC, Mac, Linux ~30-50 ore 2014 Rising Tide

Beyond Earth reinterpreta la serie Civilization con un tocco fantascientifico. Invece che sulla Terra, i giocatori popolano pianeti esotici e plasmano il destino dell’umanità nello spazio.

Le innovazioni principali includono:

Una rete tecnologica non lineare.

La presenza di forme di vita aliene al posto dei barbari.

Meccaniche di affinità (Armonia, Supremazia e Purezza).

Anche se è un’idea ambiziosa, il gioco ha ricevuto recensioni contrastanti. È stato lodato per la sua originalità, ma pesantemente criticato per il gameplay ripetitivo e la mancanza di complessità rispetto a Civilization V e agli altri titoli della serie Civ.

È perfetto per chi ama i temi futuristici. Beyond Earth offre una nuova interpretazione del classico gameplay di Civilization.

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10. Civilization Revolution 2

Il nostro punteggio Piattaforme Durata media del gioco Anno di uscita Espansioni degne di nota 5,5/10 Android, iOS circa 20-30 ore 2014 Nessuna

Con un approccio più rilassato alla storica serie Civilization, Civilization Revolution 2 offre un'esperienza di gioco semplificata e dal ritmo serrato pensata per i dispositivi mobili. Ci sono leader come John F. Kennedy, nuove unità come le portaerei e comandi ottimizzati per il touch.

Le caratteristiche principali e le innovazioni del gioco erano:

Meccaniche di gioco semplificate e un'interfaccia intuitiva.

Nuovi leader, tra cui John F. Kennedy e Shaka Zulu.

Unità militari migliorate e maggiore profondità strategica.

Aggiunta di tipi di vittoria culturali e di altro tipo.

La maggior parte delle persone ha apprezzato la sua mobilità e accessibilità, anche se le opinioni erano contrastanti, dato che sembrava più un sequel di Civ Revolution. Civilization Revolution 2 è l’ideale per i giocatori occasionali su dispositivi mobili che cercano un’esperienza essenziale di Civilization.

11. CivCity: Rome

Il nostro punteggio Piattaforme Durata media di gioco Anno di uscita Espansioni degne di nota 5/10 PC ~20-30 ore 2006 Nessuna

Ispirato alla serie Civilization, CivCity: Rome è un gioco in cui i giocatori gestiscono le città romane storiche. Devi bilanciare le risorse, placare il popolo e costruire infrastrutture invece di governare un impero.

Gli aspetti principali includono:

Obiettivi a tema romano.

Progettazione urbana complessa e sistemi di gestione delle risorse.

Elementi di Civilization che si fondono con quelli di un famoso gioco di costruzione, Caesar III.

Per quanto riguarda il pubblico, le recensioni del gioco sono state contrastanti. Ci sono stati complimenti per il gameplay, ma anche critiche per la mancanza di profondità nella costruzione dell’impero rispetto a Civilization.

Secondo me, vale la pena provarlo per chi è interessato alla progettazione urbana romana e per gli appassionati di simulazioni cittadine.

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12. CivNet

Il nostro punteggio Piattaforme Durata media del gioco Anno di uscita Espansioni degne di nota 4/10 PC (MS-DOS) ~20-30 ore 1995 Nessuna

CivNet, una rivisitazione dell'originale Civilization incentrata sul multiplayer, include la modalità LAN e quella online. Offre sia modalità competitive che cooperative, pur mantenendo i principi fondamentali come costruire, esplorare e conquistare.

Tra le caratteristiche principali di CivNet ci sono:

È il primo gioco Civ multiplayer con modalità LAN e online.

Interfaccia utente aggiornata per una migliore esperienza di gioco in rete.

Modalità di gioco cooperativa e competitiva.

Sebbene fosse in anticipo sui tempi, alcune limitazioni tecniche rendevano un po’ goffi gli elementi multiplayer. Io e molti altri l’abbiamo trovato superfluo, dato che il gameplay di base è lo stesso. Lo consiglio ai fan sfegatati di Civilization che vogliono rivivere gli albori dell’era multiplayer di Civ.

13. Colonization di Sid Meier

Il nostro punteggio Piattaforme Durata media del gioco Anno di uscita Espansioni degne di nota 4/10 PC, Mac, Amiga ~30-50 ore 1994 Nessuna

Colonization è uno spin-off autonomo di Civilization (1991). È interamente incentrato sul periodo della colonizzazione europea nel Nuovo Mondo. I giocatori viaggiano, commerciano e dichiarano l’indipendenza dalla loro madrepatria quando scelgono una potenza europea.

A mio avviso, alcune delle caratteristiche principali del gioco sono:

L'introduzione di meccaniche di scambio di risorse e di costruzione delle colonie.

Maggiore attenzione alle dinamiche di gestione delle colonie, tra cui la diplomazia con le popolazioni indigene e le rivalità tra le potenze europee.

So che Colonization era un gioco ambizioso per l’epoca, ma spesso sembrava un po’ limitante rispetto alla serie principale. Il suo approccio unico ha ricevuto molti elogi, ma il gameplay ripetitivo può risultare un po’ noioso.

Questo gioco è perfetto per chiunque ami i giochi di strategia storici di nicchia o per chi è interessato al periodo coloniale.

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I nostri criteri per classificare la serie Civilization

Classificare i giochi della serie Civ non è semplice. Ogni titolo ha i suoi punti di forza e un fascino unico per i giocatori. Per stilare una classifica equa, abbiamo considerato i fattori chiave che influenzano l’esperienza di gioco complessiva. Ecco quali sono:

Profondità di gioco e meccaniche : è stata la nostra priorità assoluta. La nostra analisi ha valutato come ogni titolo bilancia strategia, gestione delle risorse e innovazione. I giochi con meccaniche mozzafiato hanno ottenuto punteggi più alti e viceversa.

: è stata la nostra priorità assoluta. La nostra analisi ha valutato come ogni titolo bilancia strategia, gestione delle risorse e innovazione. I giochi con meccaniche mozzafiato hanno ottenuto punteggi più alti e viceversa. IA e sistemi diplomatici : un’IA potente rende il gioco stimolante e realistico, mentre una diplomazia ben sviluppata aggiunge profondità alla strategia. Le civiltà con un’IA scadente o una diplomazia limitata si sono classificate più in basso.

: un’IA potente rende il gioco stimolante e realistico, mentre una diplomazia ben sviluppata aggiunge profondità alla strategia. Le civiltà con un’IA scadente o una diplomazia limitata si sono classificate più in basso. Grafica e interfaccia utente : i titoli con layout intuitivi e una grafica coinvolgente si distinguono. Un’interfaccia pulita garantisce un’esperienza di gioco fluida, soprattutto per i nuovi giocatori.

: i titoli con layout intuitivi e una grafica coinvolgente si distinguono. Un’interfaccia pulita garantisce un’esperienza di gioco fluida, soprattutto per i nuovi giocatori. Rigiocabilità e durata : i migliori Civilization fanno sì che i giocatori continuino a tornarci, grazie a scenari vari e espansioni.

: i migliori Civilization fanno sì che i giocatori continuino a tornarci, grazie a scenari vari e espansioni. Accoglienza dei fan e consensi della critica: i fan raramente si sbagliano, e vale sempre la pena ascoltare le loro opinioni. Questo riflette l’impatto duraturo di un gioco sulla community.

Questi criteri hanno garantito una classifica completa ed equilibrata che mette in luce ciò che rende davvero indimenticabile ogni gioco della serie Civilization.

L’evoluzione di Civilization: dai pixel agli imperi

Nel 1991 è nato un gioco unico nel suo genere, noto come Civilization. È stato il primo gioco di strategia a turni mai realizzato, ideato da Sid Meier, il creatore della serie Civ. Il gioco presentava la classica mappa pixelata, meccaniche di base e un’IA piuttosto semplice. Eppure, il suo ciclo di gioco basato sul “ancora un turno” ha definito uno standard per i giochi di strategia. Per la prima volta, intere città, eserciti e una miriade di tecnologie erano nelle mani dei giocatori. Il primo gioco di Sid Meier ha introdotto una formula iconica che ha fatto storia.

I giochi della serie Civ sono proseguiti, aumentando di complessità. Civilization II (1996) presentava un albero tecnologico ampliato, una grafica isometrica e una diplomazia avanzata. È stato persino nominato ai Game of Year Awards.

Il gioco successivo della serie Civ fu Civilization III (2001), che includeva più meccaniche, culture e confini. Le meccaniche cambiarono completamente l’esperienza di gioco, offrendo una nuova prospettiva sul controllo territoriale.

Ma la vera rivoluzione è stata il salto verso Civilization IV (2005). È stata la prima volta che un gioco della serie Civilization di Sid Meier ha ricevuto un restyling in 3D. Inoltre, è stata introdotta la religione, permettendo ai giocatori di costruire un panorama ideologico.

Poi è arrivato Civilization V (2010), che ha rivoluzionato il combattimento con una griglia esagonale. Il gioco ha acquisito maggiore profondità grazie all’eliminazione dell’accatastamento delle unità. Civ V ha venduto oltre 8 milioni di copie, dimostrando il suo travolgente successo.

Con Civilization VI (2016), l’intera serie ha ridefinito la costruzione delle città. I distretti hanno arricchito strategicamente le città sulle caselle della mappa. Aggiornamenti regolari ed espansioni hanno mantenuto alta la popolarità del gioco. Oggi, Civilization è leader nei giochi di strategia grazie alla fusione tra innovazioni contemporanee e contesto storico.

Innovazioni strategiche nella serie Civilization

Secondo me, i titoli più importanti della serie Civilization che hanno introdotto innovazioni strategiche rivoluzionarie sono Civ IV, Civ V e Civ VI. Ma perché?

Analizziamo il primo gioco, Civilization IV. È proprio quel titolo della serie Civ in cui è stata introdotta la religione, che ha influenzato in modo significativo il gameplay. Questa funzionalità permetteva ai giocatori di fondare e diffondere religioni, aggiungendo ulteriori livelli di complessità alla diplomazia e alla gestione interna. Scegliere o astenersi da una particolare religione poteva causare conflitti o alleanze.

D’altra parte, Civilization V ha introdotto nel gioco una nuova meccanica: lo spionaggio. Grazie a questa funzione, i giocatori potevano schierare spie per vari motivi. La meccanica veniva usata per ottenere informazioni riservate sugli avversari, rubare tecnologie e sabotare le infrastrutture. Era un modo infallibile per infliggere piccoli danni ai nemici senza arrivare a una guerra totale. Ma era anche una tattica che comportava rischi e ricompense, poiché lo spionaggio richiedeva risorse ingenti e un tempismo accurato, dato che le spie potevano anche essere scoperte e neutralizzate.

La meccanica della Vittoria Culturale ha caratterizzato Civ VI. Vincere attraverso la cultura significava attirare turisti nella tua civiltà generando alti livelli di tradizione e turismo. Questo cambiamento ha incoraggiato i giocatori a concentrarsi sullo sviluppo culturale e sul turismo. Chi avrebbe mai detto che il soft power potesse essere temibile quanto la potenza militare?

Queste innovazioni hanno trasformato i giochi di strategia, promuovendo vittorie più profonde e diversificate che andavano oltre la semplice conquista. Sistemi complessi che costringevano i giocatori a considerare la diplomazia, la cultura e le azioni segrete hanno arricchito il genere.

Leader e civiltà memorabili

Quando sento la parola "leader", mi vengono subito in mente Gengis Khan, Cleopatra e Gandhi. Credo che siano i leader più memorabili della serie Civilization, ed ecco perché.

Gengis Khan riesce a creare potenti unità di cavalleria in modo più veloce ed efficace. Ecco perché è un vero incubo per qualsiasi nemico a portata di mano. La sua attenzione alle conquiste militari era davvero appagante, e quando guidavo i Mongoli giocavo sempre in modo aggressivo.

D'altra parte, leader come Cleopatra d'Egitto hanno adottato un approccio più diplomatico. La sua influenza nell'ottenere oro bonus dalle rotte commerciali l'ha resa una vera forza trainante nello sviluppo economico.

La natura passivo-aggressiva di Gandhi era un vero problema nelle prime fasi di gioco. Ma man mano che il gioco andava avanti, mi ha sempre impressionato con il suo approccio pacifico verso ogni cosa. È come il lavoro di un santo: vinci rendendo tutti felici! Ecco alcuni altri leader memorabili:

George Washington – Civ IV Saladino – Civ V, VI Traiano – Civ VI Napoleone Bonaparte – Civ V Caterina la Grande – Civ IV Alessandro Magno – Civ IV, V Abraham Lincoln – Civ IV, V Winston Churchill – Civ VI Attila l'Unno – Civ V Suleiman il Magnifico – Civ V, VI

In definitiva, i leader della serie Civilization offrono un approccio unico che influenza la mia strategia. Alcuni leader incoraggiano un’espansione aggressiva; altri potrebbero privilegiare la diplomazia o la forza economica. Ogni leader aggiunge complessità, strategia e divertimento al gioco.

Espansioni e DLC da non perdere

La serie Civilization è famosa per la sua profondità; ogni espansione ha aggiunto qualcosa di significativo al gameplay.

In Civ III, Conquests ha aggiunto altre civiltà e il "Congresso mondiale", cambiando il panorama diplomatico. Warlords ha introdotto i Grandi Generali in Civilization IV, mentre Oltre la spada ha portato lo spionaggio e nuove condizioni di vittoria, arricchendo la strategia.

Civilization V ha avuto due grandi espansioni. Dei e re ha introdotto le religioni e le spie, aggiungendo complessità alla diplomazia. Il mondo nuovo ha introdotto le ideologie e il turismo per una vittoria culturale, rendendo la politica del gioco ancora più profonda.

Civ VI vanta alcune delle espansioni più influenti. Rise and Fall ha aggiunto meccaniche di lealtà, governatori e le Età Oscura e d’Oro, costringendo i giocatori a gestire la stabilità interna insieme alle minacce esterne. Tempesta in arrivo ha fatto un ulteriore passo avanti introducendo il cambiamento climatico, i disastri naturali e il Congresso Mondiale, rendendo la sostenibilità ambientale un fattore chiave nella costruzione dell’impero.

Il New Frontier Pass per Civ VI ha portato DLC regolari, con nuove civiltà, leader e modalità come “Secret Societies” che hanno mantenuto il gioco sempre fresco.

Per goderti al massimo l’esperienza di Civ, secondo me “Tempesta in arrivo” e “Ascesa e caduta” sono assolutamente indispensabili. Aggiungono livelli di strategia e difficoltà che trasformano il tuo modo di giocare, rendendo ogni partita davvero unica.

Il futuro di Civilization: cosa ci aspetta?

Il futuro di Civilization si preannuncia entusiasmante, con Civilization 7 proprio dietro l’angolo!

Ecco cosa sappiamo su Civilization VII. Il gioco sarà disponibile su diverse piattaforme, tra cui PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e Xbox One.

Ecco cosa ho notato finora su Civ VII:

Civilization VII è un gioco divertente e ben rifinito, con alcune nuove idee davvero interessanti. La musica e gli effetti sonori sono fantastici; mi sono piaciuti soprattutto quei piccoli momenti narrativi che spuntano qua e là: è una novità per Civ e sembra essere un successo! Si chiamano “eventi narrativi” e aggiungono un po’ di personalità al gioco.

Il combattimento e la diplomazia sono stati perfezionati, con il sistema di influenza che aggiunge nuovi e intriganti livelli sia alla guerra che alla pace. Costruire la tua civiltà è ancora avvincente e, ovviamente, il gioco ha un grande potenziale per migliorare ancora con gli aggiornamenti.

Nel complesso, Civilization VII sarà un altro titolo straordinario del genere. L’uscita ufficiale del gioco ci svelerà di più sulle sue caratteristiche di gioco e sulle novità (non vediamo l’ora!). Stiamo vivendo un’epoca d’oro per questo genere, e l’analisi dei candidati al premio “Miglior gioco di simulazione/strategia” dei Game Awards 2025 mette in luce l’impressionante livello dei titoli che stanno attualmente plasmando il mercato.

Come iniziare: consigli per i nuovi giocatori di Civilization

All’inizio può sembrare un po’ opprimente se sei nuovo alla serie Civilization, ma non preoccuparti: basta procedere un passo alla volta.

Bilancia le tue risorse: quando ho iniziato, avrei voluto che qualcuno mi avesse detto quanto sia importante bilanciare le risorse. Gestire cibo, produzione e oro è fondamentale nelle prime fasi del gioco. Concentrarti troppo su una sola cosa può renderti vulnerabile in altri ambiti e nelle fasi finali del gioco.

Comprendere le meccaniche di gioco fondamentali: il gioco ruota attorno alla costruzione di un impero che si estende per migliaia di anni, e puoi vincere in molti modi diversi. Ci sono cinque tipi di vittoria principali:

Dominazione Scienza Cultura Religione Diplomatica

All’inizio, ho scoperto che era più facile puntare a una vittoria scientifica o di dominazione. La vittoria scientifica è semplice: basta concentrarsi sullo sviluppo tecnologico. La dominazione, invece, si basa sulla conquista militare ed è più difficile mantenere la pace se scegli questa strada.

Esplora il più possibile: l’esplorazione è fondamentale! Non potrò mai sottolineare abbastanza quante perdite ho dovuto subire all’inizio del gioco per non aver mandato subito in ricognizione gli esploratori. Trovare città-stato alleate o meraviglie naturali può darti bonus significativi.

Non aver paura di perdere: ultimo ma non meno importante. Perdere è una parte fondamentale dell’apprendimento del gioco; ogni sconfitta ti dà un’idea di cosa funziona e cosa no. Civilization si basa su tentativi ed errori, e migliorerai partita dopo partita. Quindi buttati e goditi il viaggio!

Strategie avanzate: padroneggiare il gameplay di Civilization

Per padroneggiare davvero Civilization, i giocatori esperti devono affinare diverse strategie che vanno oltre le basi. Ecco alcuni consigli avanzati per tenerti a galla:

Posizionamento delle città e sinergie tra i distretti: sono fondamentali. Non si tratta solo di insediarsi vicino alle risorse, ma di ottimizzare i bonus di adiacenza. Ad esempio, posizionare una Piazza del Teatro accanto a un Centro Commerciale o a una Zona Industriale moltiplica la tua produzione, dandoti un vantaggio significativo a metà partita.

Diplomazia: è un altro ambito in cui i giocatori esperti danno il meglio di sé. Si tratta di sfruttare le relazioni, non solo di stringere alleanze. Aumentare la pressione sui rivali attraverso il potenziamento militare, il posizionamento strategico delle città o accordi diplomatici può controllare il ritmo del gioco. I giocatori professionisti spesso formano alleanze temporanee e le rompono nei momenti chiave, sbilanciando i rivali e guadagnando un vantaggio.

Flessibilità nella strategia militare: la flessibilità è fondamentale nella strategia militare. Un mix di unità d’assedio, di cavalleria e di fanteria ti permette di gestire sia l’attacco che la difesa. Non puntare troppo su un unico tipo di unità. Inoltre, scegliere il momento giusto per dichiarare guerra è fondamentale. Dichiarare guerra mentre un avversario sta cambiando politica o si trova nell’Età Oscura può bloccare i suoi progressi e darti un vantaggio.

Investire in personaggi eccezionali: investire in grandi ingegneri e scienziati può accelerare il tuo percorso verso la vittoria. Ti danno potenziamenti fondamentali, aiutandoti ad avanzare molto più velocemente.

Padroneggiare queste tattiche avanzate e ottimizzare ogni mossa è ciò che distingue i giocatori di alto livello. Ma ricorda: «Chi è in cima alla scala non ci è arrivato per caso».

Domande frequenti

Quanti giochi della serie Civilization ci sono?

Ci sono sei giochi principali nella serie Civilization. La serie è iniziata con Civilization nel 1991. L’ultimo è Civilization VI, che continua a far evolvere il franchise con espansioni e aggiornamenti.

Qual è il gioco di Civilization più adatto ai principianti?

Civilization VI è il migliore per i principianti. Presenta meccaniche più semplici, un tutorial utile e un’interfaccia più intuitiva rispetto ai titoli precedenti, rendendo l’apprendimento più facile per i nuovi giocatori.

Devo giocare ai giochi della serie Civilization in ordine?

No, non è necessario giocarli in ordine. Ogni gioco della serie Civilization è autonomo, con meccaniche e caratteristiche uniche. Puoi iniziare da qualsiasi titolo, anche se giocare a quelli precedenti ti aiuta a capire meglio il contesto.

Posso giocare ai giochi della serie Civilization su console?

Sì, i giochi della serie Civilization sono disponibili su console. Civilization VI è disponibile su PS4, Xbox e Nintendo Switch. Le versioni per console presentano comandi ottimizzati e un'interfaccia semplificata per un'esperienza di gioco più fluida.

Quanto dura in genere una partita a Civilization?

Una partita tipica di Civilization dura dalle 3 alle 6 ore. La durata dipende dalle dimensioni della mappa, dalle impostazioni di velocità e dalla tua strategia. Può arrivare a 10 ore o più con mappe più grandi o livelli di difficoltà più alti.