Os 13 melhores jogos de civilização para construíres o teu império em 2026

A série Civilization, do Sid Meier, já vai há três décadas. Uma franquia que consolidou o seu lugar entre os melhores jogos de estratégia de todos os tempos! Passou por altos e baixos, mas cada jogo da série Civilization tornou-se um sucesso gigantesco no género! Por isso, muitos, incluindo eu próprio, perguntam-se qual é o título que merece a coroa de melhor jogo da série Civilization.

Os jogos Civilization são jogos de estratégia por turnos muito bem concebidos. Estes jogos permitem aos jogadores liderar uma civilização completa, desde a Idade da Pedra até aos dias de hoje. Podes descobrir territórios inexplorados, formar alianças, criar economias e travar conflitos calculados. A cada título, a franquia foi adicionando mecânicas criativas e uma jogabilidade mais profunda. Confirmando assim a sua posição como uma das séries mais adoradas da história dos videojogos.

Os elogios aos jogos Civilization devem-se à complexidade da construção do mundo, às táticas de combate e ao equilíbrio cuidadoso entre diplomacia e domínio. A série tem uma rejogabilidade infinita, quer estejas a negociar na Renascença ou a usar energia nuclear na era moderna.

Neste guia completo, vamos classificar os melhores jogos da série Civilization, tanto para principiantes como para especialistas! Também vamos discutir a singularidade, os pontos fortes e os pontos fracos de cada título, com base na minha experiência e nas opiniões da comunidade. Não te esqueças! O Eneba.com tem excelentes ofertas nos títulos da Civilization para te ajudar a construir o império mais glorioso! Vamos explorar este ranking definitivo da série para determinar qual o jogo que reina supremo!

As nossas melhores escolhas de jogos da série Civilization

Este guia não é apenas mais um ranking — tal como a própria série «Civ» é uma joia entre as aventuras de estratégia por turnos (TBS), transformei-o numa verdadeira aventura pela própria criação de cada jogo «Civ». Vamos abordar tudo, desde as perspetivas dos fãs e eventos inesquecíveis até às mecânicas de jogo e líderes orgulhosos. Esta lista é o teu guia de referência para encontrares o teu jogo Civ ideal, quer sejas um estratega conceituado ou um principiante total!

1 Civilization V 2010 Construi um império ao longo da história. Buy now 2 Civilization VI 2016 Leva uma civilização à vitória. Buy now 3 Civilization IV 2005 Expande o teu império através da diplomacia e da guerra. Buy now

Esta lista é só a ponta do iceberg. Continua a ler para veres a nossa lista completa dos melhores títulos da série Civilization.

Os 13 melhores jogos da série Civilization de sempre

Adicionei tabelas de referência com todos os jogos da série Civilization (incluindo os seis jogos principais e outros títulos da série), os anos de lançamento, as plataformas e links para a Eneba, onde podes comprar os jogos sem demora. Pronto para decidir em que era dos jogos de estratégia queres reinar? Vamos classificar os melhores jogos da série Civilization, da pontuação mais alta para a menos alta!

1. Civilization V

A nossa pontuação Plataformas Tempo médio de jogo Ano de lançamento Expansões notáveis 9,5/10 PC, Mac OS, Linux ~100-200 horas 2010 Deuses e Reis, Admirável Mundo Novo

O Civilization V revolucionou a série com uma grelha hexagonal que permite terrenos dinâmicos e novas possibilidades estratégicas. Introduziu as «Políticas Sociais», que permitem personalizar o crescimento da civilização e as ideologias. Novas opções diplomáticas e um combate simplificado tornaram o jogo mais acessível, mantendo ao mesmo tempo a profundidade estratégica.

As principais funcionalidades e inovações incluíram:

Adição de uma grelha hexagonal.

Implementação de políticas sociais.

Adição de cidades-estado.

Mecânica de combate melhorada.

Elogiado pela sua abordagem inovadora, é uma excelente escolha para quem está a começar, embora alguns fãs tenham sentido falta da profundidade dos títulos anteriores. É o melhor jogo de toda a série.

Recomendo-o a novos jogadores ou a quem gosta de planeamento a longo prazo e estratégias diplomáticas.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Civilization VI

A nossa pontuação Plataformas Tempo médio de jogo Ano de lançamento Expansões notáveis 9,3/10 PC, Mac OS, Linux, Nintendo Switch, PS4, Xbox One ~80-150 horas 2016 Ascensão e Queda, Idade das Trevas, Idade de Ouro

Com o seu conceito de «Distrito», que oferece secções especializadas da cidade dedicadas à ciência, à cultura e às forças armadas, o Civ VI vai além da simples construção de impérios. O planeamento urbano foi melhorado, proporcionando mapas dinâmicos que ultrapassam as fronteiras tradicionais. A inclusão de líderes únicos com competências distintas permite novas formas de jogar.

As características principais do Civ VI são:

Há uma variedade de novos líderes à escolha.

A introdução do conceito de «Distrito», que permite um desenvolvimento urbano especializado

Expansão da cidade para além dos limites convencionais.

As melhorias na IA aumentaram ainda mais a competitividade do jogo.

Embora o Civ VI tenha revitalizado a série com a sua complexidade e criatividade, a diplomacia da IA foi alvo de algumas críticas. Por isso, é o segundo melhor jogo de toda a série.

Recomendo-o aos jogadores que gostam de diplomacia, planeamento urbano em grande escala e jogos táticos competitivos.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

3. Civilization IV

A nossa pontuação Plataformas Tempo médio de jogo Ano de lançamento Expansões notáveis 9/10 PC, Mac OS, Linux ~60-120 horas 2005 Warlords

O Civilization IV deu uma nova vida à série com um motor 3D renovado e elementos cruciais como os «Civics» (sistemas de governo personalizáveis) e a inclusão da religião como um fator fundamental. Os jogadores podem fundar religiões, divulgá-las e beneficiar de bónus associados.

Algumas características notáveis do Civ IV incluem:

A introdução das «Grandes Personalidades».

A introdução de gráficos 3D.

Utilização de níveis estratégicos através da política e da religião.

O Civ IV é frequentemente considerado uma das melhores séries pela sua complexidade, visuais impressionantes e mecânicas elaboradas.

É uma excelente aquisição para os fãs de estratégia complexa.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

4. Sid Meier's Alpha Centauri

A nossa pontuação Plataformas Tempo médio de jogo Ano de lançamento Expansões notáveis 8,8/10 PC, macOS ~50-100 horas 1999 Planetário

Ambientado no espaço, onde os jogadores constroem um novo planeta, o Sid Meier's Alpha Centauri é uma continuação espiritual da série Civilization. Os jogadores exploram ideologias filosóficas e científicas enquanto escolhem diferentes facções com tecnologias e ideias distintas.

Os elementos essenciais do Alpha Centauri incluem:

Facções distintas.

Um mecanismo de «Engenharia Social» para influenciar a moralidade e a administração

Uma árvore tecnológica sofisticada que produz tropas do futuro.

Muitas vezes ofuscado pelo Civ, o Alpha Centauri é considerado um dos melhores jogos de estratégia, graças à sua jogabilidade sofisticada e intelectualmente estimulante.

Recomendo-o a qualquer pessoa interessada em jogos de estratégia profunda e investigação.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SID MEIER’S ALPHA CENTAURI GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

5. Civilization III

A nossa pontuação Plataformas Tempo médio de jogo Ano de lançamento Expansões notáveis 8,5/10 PC, macOS ~60-80 horas 2001 Nenhuma

Com ênfase na cultura e na diplomacia, o Civ III levou a série a patamares sem precedentes. O crescimento pacífico tornou-se possível ao ser introduzido como uma ferramenta, e o domínio militar foi substituído por outra opção: o poder suave!

As inovações mais importantes incluíram:

Um sistema diplomático redesenhado.

Recursos estratégicos cruciais.

Limites culturais.

Embora alguns achassem que a IA podia ser demasiado agressiva, o Civ III foi elogiado pela sua profundidade estratégica e pela possibilidade de jogar várias vezes. A sua combinação de acessibilidade e complexidade ainda faz dele um dos favoritos dos fãs.

É uma boa escolha para quem gosta de jogos com vertentes diplomáticas e culturais.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

6. Civilization II

A nossa pontuação Plataformas Tempo médio de jogo Ano de lançamento Expansões notáveis 7/10 PC, PlayStation, Mac OS ~50-60 horas 1996 Nenhuma

Ampliando o seu antecessor com elementos novos, como melhorias na cidade e combate mais detalhado, o Civilization II representou uma mudança significativa para toda a série. Os seus desenhos isométricos e a grelha quadrada melhoraram a jogabilidade, tornando-o popular.

As principais novidades foram:

Melhorias específicas para cada cidade.

Um sistema de combate mais avançado.

Diplomacia interessante através de alianças.

Aclamado pela sua profundidade estratégica e jogabilidade viciante, o Civilization II ganhou vários prémios de «Jogo do Ano». Por isso, foi muito bem recebido pelos fãs. É uma escolha clássica para os veteranos e até para os novatos curiosos sobre a história da série.

7. Civilization Revolution

A nossa pontuação Plataformas Tempo médio de jogo Ano de lançamento Expansões dignas de nota 6,5/10 Xbox 360, PlayStation 3, DS, iOS ~30-40 horas 2008 Nenhuma

Reimaginando a série para consolas, o Civilization Revolution simplificou a jogabilidade para jogadores casuais. Concebido por Sid Meier, manteve os fundamentos do género, ao mesmo tempo que se adaptou aos controlos táteis e a sessões de jogo mais curtas.

Os elementos essenciais mais notáveis incluem:

Mecânicas simplificadas para uma jogabilidade mais rápida.

Habilidades únicas dos líderes que incentivavam estratégias variadas.

Gráficos apelativos com um estilo de desenho animado.

Embora tenha sido elogiado pela acessibilidade, foi criticado por não ter a mesma complexidade que os jogos para PC. O lançamento de uma grande série levou os jogos de estratégia a um público mais vasto. É um jogo imprescindível para jogadores casuais que procuram uma versão mais ágil, mas mais leve, do jogo original.

8. Sid Meier’s Civilization

A nossa pontuação Plataformas Tempo médio de jogo Ano de lançamento Expansões notáveis 6/10 MS-DOS, Amiga, Macintosh ~40-50 horas 1991 Nenhuma

Da Idade da Pedra à Era Espacial, o jogo original de Sid Meier, Civilization — o jogo base que deu início a tudo — apresentou aos jogadores a construção de impérios. Combinando diplomacia, gestão de recursos e exploração, preparou o terreno para uma grande série.

As principais inovações incluíam características como:

Uma árvore tecnológica única.

O conceito de construção de cidades.

Táticas por turnos.

Lançado em 1991, a sua profundidade e capacidade de ser jogado várias vezes renderam-lhe muitos elogios. É um marco na história dos jogos, mesmo que hoje em dia pareça um pouco antiquado. Se estás fascinado pelos primórdios dos jogos de estratégia, deves experimentar o jogo base.

9. Civilization: Beyond Earth

A nossa pontuação Plataformas Tempo médio de jogo Ano de lançamento Expansões notáveis 5,5/10 PC, Mac, Linux ~30-50 horas 2014 Rising Tide

O Beyond Earth reinventa a série Civilization com um toque de ficção científica. Em vez da Terra, os jogadores colonizam planetas exóticos e moldam o destino da humanidade no espaço.

As principais inovações incluem:

Uma rede tecnológica não linear.

A presença de vida alienígena em vez de bárbaros.

Mecânicas de afinidade (Harmonia, Supremacia e Pureza).

Apesar de ser um conceito ambicioso, o jogo recebeu críticas mistas. Foi elogiado pela sua criatividade, mas muito criticado pela jogabilidade repetitiva e pela falta de complexidade em comparação com o Civilization V e outros jogos da série Civ.

É perfeito para jogadores que gostam de temas futuristas. O Beyond Earth apresenta uma nova interpretação da jogabilidade clássica do Civilization.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

10. Civilization Revolution 2

A nossa pontuação Plataformas Tempo médio de jogo Ano de lançamento Expansões notáveis 5,5/10 Android, iOS ~20-30 horas 2014 Nenhuma

Com uma abordagem mais descontraída à venerável série Civilization, o Civilization Revolution 2 oferece uma jogabilidade simplificada e dinâmica para dispositivos móveis. Tem líderes como John F. Kennedy, novas unidades como porta-aviões e controlos otimizados para ecrãs táteis.

As principais funcionalidades e inovações do jogo foram:

Mecânicas de jogo simplificadas e uma interface de utilizador intuitiva.

Novos líderes, incluindo John F. Kennedy e Shaka Zulu.

Unidades militares melhoradas e maior profundidade estratégica.

Adição de tipos de vitória culturais e outros.

A maioria das pessoas adorou a sua mobilidade e acessibilidade, mesmo que as opiniões tenham sido mistas, já que parecia mais uma sequela do Civ Revolution. O Civilization Revolution 2 é ideal para jogadores casuais de dispositivos móveis que procuram uma experiência essencial do Civilization.

11. CivCity: Rome

A nossa pontuação Plataformas Tempo médio de jogo Ano de lançamento Expansões notáveis 5/10 PC ~20-30 horas 2006 Nenhuma

Inspirado na série Civilization, o CivCity: Rome é um jogo em que os jogadores gerem cidades romanas históricas. Tens de equilibrar recursos, apaziguar a população e construir infraestruturas, em vez de governares um império.

Os aspetos principais incluem:

Objetivos com temática romana.

Design urbano complexo e sistemas de recursos.

Combina elementos de jogos do tipo Civilization com os de um famoso jogo de construção, o Caesar III.

Quanto aos fãs, as opiniões sobre o jogo ficaram divididas. Houve elogios à jogabilidade, mas críticas à falta de profundidade na construção do império, ao estilo do Civilization.

Na minha opinião, vale a pena para jogadores interessados no planeamento urbano romano e para fãs de simulações de cidades.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

12. CivNet

A nossa pontuação Plataformas Tempo médio de jogo Ano de lançamento Expansões notáveis 4/10 PC (MS-DOS) ~20-30 horas 1995 Nenhuma

O CivNet, uma versão do Civilization original focada no modo multijogador, inclui jogos em LAN e online. Tem modos competitivos e cooperativos, mantendo princípios fundamentais como construir, explorar e conquistar.

As principais funcionalidades do CivNet incluem:

É o primeiro jogo Civ multijogador com modo LAN e online.

Interface de utilizador atualizada para uma melhor experiência em rede.

Modos de jogo cooperativo e competitivo.

Apesar de estar à frente do seu tempo, as limitações técnicas tornavam os elementos multijogador um pouco estranhos. Muitos outros jogadores e eu achámos isso redundante, já que a jogabilidade principal é a mesma. Recomendo-o aos fãs incondicionais de Civilization que queiram viver o início de toda essa era multijogador do Civ.

13. Colonização, de Sid Meier

A nossa pontuação Plataformas Tempo médio de jogo Ano de lançamento Expansões notáveis 4/10 PC, Mac, Amiga ~30-50 horas 1994 Nenhuma

«Colonization» é um spin-off independente do «Civilização» (1991). Centra-se inteiramente no período da colonização europeia no Novo Mundo. Os jogadores viajam, fazem comércio e declaram independência da sua metrópole ao escolherem uma potência europeia.

Na minha opinião, algumas das principais características do jogo são:

A introdução de mecânicas de comércio de recursos e de construção de colónias.

Maior ênfase na dinâmica da gestão das colónias, incluindo a diplomacia com os povos nativos e as rivalidades europeias.

Sei que o «Colonization» era ambicioso para a época, mas muitas vezes parecia restritivo em comparação com a série principal. O seu enfoque único foi muito elogiado, mas a repetição da jogabilidade acaba por ser desmotivadora.

Este jogo é uma boa escolha para quem gosta de jogos de estratégia histórica mais específicos ou para quem se interessa pelo período colonial.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Os nossos critérios para classificar a série Civilization

Classificar os jogos da série Civ não é fácil. Cada jogo tem os seus pontos positivos e um encanto único para os jogadores. Analisámos fatores-chave que afetam a jogabilidade geral para fazermos uma classificação justa. São eles:

Profundidade e mecânicas de jogo : Esta foi a nossa principal prioridade. A nossa análise avaliou como cada título equilibra estratégia, gestão de recursos e inovação. Os jogos com mecânicas de deixar qualquer um de boca aberta tiveram pontuações mais altas e vice-versa.

: Esta foi a nossa principal prioridade. A nossa análise avaliou como cada título equilibra estratégia, gestão de recursos e inovação. Os jogos com mecânicas de deixar qualquer um de boca aberta tiveram pontuações mais altas e vice-versa. IA e sistemas diplomáticos : Uma IA forte cria uma jogabilidade desafiante e realista, enquanto uma diplomacia robusta acrescenta complexidade à estratégia. As civilizações com uma IA fraca ou diplomacia limitada ficaram em posições mais baixas.

: Uma IA forte cria uma jogabilidade desafiante e realista, enquanto uma diplomacia robusta acrescenta complexidade à estratégia. As civilizações com uma IA fraca ou diplomacia limitada ficaram em posições mais baixas. Gráficos e interface de utilizador : Os jogos com layouts intuitivos e visuais envolventes destacam-se. Uma interface simples garante uma jogabilidade fluida, especialmente para jogadores novos.

: Os jogos com layouts intuitivos e visuais envolventes destacam-se. Uma interface simples garante uma jogabilidade fluida, especialmente para jogadores novos. Rejogabilidade e durabilidade : Os melhores Civilization fazem com que os jogadores voltem sempre para mais, graças a cenários e expansões variados.

: Os melhores Civilization fazem com que os jogadores voltem sempre para mais, graças a cenários e expansões variados. Recepção dos fãs e aclamação da crítica: Os fãs raramente mentem, e vale sempre a pena ouvir as suas críticas. Isso reflete o impacto duradouro de um jogo na comunidade.

Estes critérios garantiram uma classificação exaustiva e equilibrada que destaca o que torna verdadeiramente inesquecível cada jogo da série Civilization.

A Evolução de Civilization: Dos Pixéis aos Impérios

Em 1991, surgiu um jogo único no seu género, conhecido como Civilization. Foi o primeiro jogo de estratégia por turnos de sempre, concebido por Sid Meier, o criador dos jogos da série Civ. O jogo apresentava o clássico mapa pixelizado, mecânicas básicas e uma IA simples. No entanto, a sua dinâmica de jogo do tipo «só mais um turno» estabeleceu um padrão para os jogos de estratégia. Pela primeira vez, cidades inteiras, exércitos e uma infinidade de tecnologias estavam nas mãos dos jogadores. O primeiro jogo de Sid Meier trouxe uma fórmula icónica que fez história.

Os jogos da série Civ continuaram a ser desenvolvidos, aumentando a sua complexidade. O Civilization II (1996) apresentou uma árvore tecnológica expandida, gráficos isométricos e diplomacia avançada. Chegou mesmo a ser nomeado para os Prémios de Jogo do Ano.

O jogo seguinte da série Civ foi o Civilization III (2001), que incluiu mais mecânicas, culturas e fronteiras. As novas mecânicas mudaram completamente a sensação do jogo, dando uma nova perspetiva sobre o controlo territorial.

O que deixou toda a gente de boca aberta foi o salto para o Civilization IV (2005). Foi a primeira vez que um jogo da série Civilization, de Sid Meier, ganhou um visual em 3D. Além disso, a religião foi introduzida no jogo, permitindo aos jogadores construir um panorama ideológico.

Depois veio o Civilization V (2010), que reformulou o combate com uma grelha hexagonal. O jogo ganhou mais profundidade ao eliminar o empilhamento de unidades. O Civ V vendeu mais de 8 milhões de cópias, provando o seu sucesso esmagador.

Com o Civilization VI (2016), toda a série redefiniu a construção de cidades. Os distritos aprofundaram estrategicamente as cidades ao longo dos quadrados. Atualizações regulares e expansões mantiveram a popularidade do jogo. Hoje, o Civilization lidera os jogos de estratégia ao fundir a inovação contemporânea com o contexto histórico.

Inovações estratégicas ao longo da série Civilization

Na minha opinião, os títulos notáveis da série Civilization que introduziram inovações estratégicas revolucionárias são o Civ IV, o Civ V e o Civ VI. Mas porquê?

Vamos analisar o primeiro jogo, o Civilization IV. É aquele título da série Civ em que a religião foi introduzida, o que teve um impacto significativo na jogabilidade. Esta funcionalidade permitiu aos jogadores fundar e difundir religiões, acrescentando camadas adicionais de complexidade à diplomacia e à gestão interna. Escolher ou abster-se de uma determinada religião podia causar conflitos ou alianças.

Por outro lado, o Civilization V trouxe uma nova mecânica para o jogo: a espionagem. Com esta funcionalidade, os jogadores podiam enviar espiões por várias razões. A mecânica era usada para obter informações privilegiadas sobre os adversários, roubar tecnologia e sabotar as infraestruturas. Era uma forma infalível de causar danos graduais aos inimigos sem recorrer a uma guerra total. Mas também era uma tática de risco-recompensa, já que a espionagem exigia recursos consideráveis e um timing cuidadoso, porque os espiões também podiam ser apanhados e neutralizados.

A mecânica da Vitória Cultural marcou o Civ VI. Ganhar através da cultura significava atrair turistas para a tua civilização, gerando altos níveis de tradição e turismo. Esta mudança incentivou os jogadores a concentrarem-se no desenvolvimento cultural e no turismo. Quem diria que o poder suave poderia ser tão temível quanto o poder militar?

Estas inovações transformaram os jogos de estratégia, promovendo vitórias mais profundas e diversificadas, para além da conquista. Sistemas complexos que levavam os jogadores a considerar a diplomacia, a cultura e as ações secretas enriqueceram o género.

Líderes e Civilizações Memoráveis

Quando ouço a palavra «líderes», lembro-me logo do Genghis Khan, da Cleópatra e do Gandhi. Acho que são os líderes mais memoráveis da série Civilization, e eis porquê.

Genghis Khan consegue criar unidades de cavalaria fortes mais depressa e de forma mais eficaz. É por isso que ele é um verdadeiro pesadelo para qualquer inimigo ao seu alcance. O seu foco na conquista militar era muito gratificante, e eu jogava sempre de forma agressiva quando liderava os mongóis.

Por outro lado, líderes como Cleópatra, do Egito, adotavam uma abordagem mais diplomática. A sua influência na obtenção de ouro extra através das rotas comerciais fez dela uma potência no desenvolvimento económico.

A natureza passivo-agressiva de Gandhi era um grande problema nas fases iniciais do jogo. Mas, à medida que o jogo avançava, ele impressionava-me constantemente com a sua abordagem pacífica em relação a tudo. É como o trabalho de um santo: ganhas enquanto fazes toda a gente feliz! Aqui estão alguns outros líderes memoráveis:

George Washington – Civ IV Saladino – Civ V, VI Trajano – Civ VI Napoleão Bonaparte – Civ V Catarina, a Grande – Civ IV Alexandre, o Grande – Civ IV, V Abraham Lincoln – Civ IV, V Winston Churchill – Civ VI Átila, o Huno – Civ V Solimão, o Magnífico – Civ V, VI

No fim de contas, os líderes da série Civilization trazem uma abordagem distinta que influencia a minha estratégia. Alguns líderes incentivam a expansão agressiva; outros podem preferir a diplomacia ou a força económica. Cada líder acrescenta complexidade, estratégia e diversão cheia de tacto ao jogo.

Expansões e DLCs que não podes perder

A série Civilization é conhecida pela sua profundidade; cada expansão trouxe algo de significativo à jogabilidade.

No Civ III, o Conquests adicionou outras civilizações e o «Congresso Mundial», alterando o panorama diplomático. O Warlords introduziu os Grandes Generais no Civilization IV, e o Para além da espada trouxe a espionagem e novas condições de vitória, enriquecendo a estratégia.

O Civilization V teve dois grandes pacotes de expansão. O Gods & Kings introduziu religiões e espiões, adicionando complexidade à diplomacia. O Admirável Mundo Novo introduziu ideologias e turismo para uma vitória cultural, tornando a política do jogo ainda mais profunda.

O Civ VI tem algumas das expansões mais marcantes. A Ascensão e a Queda adicionou mecânicas de lealdade, governadores e as Eras Negra e Dourada, obrigando os jogadores a gerir a estabilidade interna ao mesmo tempo que lidam com ameaças externas. O «Gathering Storm» foi ainda mais longe ao introduzir as alterações climáticas, os desastres naturais e o Congresso Mundial, tornando a sustentabilidade ambiental um fator-chave na construção de um império.

O Passe New Frontier para o Civ VI trouxe DLCs regulares, com novas civilizações, líderes e modos como «Secret Societies», que mantiveram o jogo sempre atualizado.

Para teres a melhor experiência no Civ, na minha opinião, o «Tempestade que se aproxima» e o «Ascensão e Queda» são imprescindíveis. Acrescentam novas camadas de estratégia e desafio que transformam a tua forma de jogar, fazendo com que cada sessão pareça única.

O Futuro de Civilization: O que nos espera?

O futuro do Civilization parece empolgante, com o Civilization 7 mesmo ao virar da esquina!

Eis o que sabemos sobre o Civilization VII. O jogo estará disponível em plataformas como PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e Xbox One.

Eis o que observei sobre o Civ VII até agora:

O Civilization VII é um jogo divertido e bem acabado, com algumas ideias novas e fixes. A música e os efeitos sonoros são ótimos; gostei especialmente dos pequenos momentos narrativos que aparecem — isto é uma novidade para o Civ e parece estar a ser um sucesso! Chamam-se «eventos narrativos» e dão um toque de personalidade ao jogo.

O combate e a diplomacia foram aperfeiçoados, com o sistema de influência a adicionar novas e intrigantes dimensões tanto à guerra como à paz. Construir a tua própria civilização continua a ser viciante e, claro, o jogo tem imenso potencial para ficar ainda melhor com as atualizações.

No geral, o Civilization VII vai ser mais um título fantástico do género. O lançamento oficial do jogo vai revelar mais sobre as suas funcionalidades de jogabilidade e as novidades (estou ansioso por ver isso!). Estamos a assistir a uma era dourada para o género, e a análise dos nomeados para o prémio de Melhor Jogo de Simulação/Estratégia nos Game Awards 2025 detalha o calibre impressionante dos jogos que estão atualmente a marcar o mercado.

Começar a jogar: dicas para novos jogadores de Civilization

Começar pode parecer um pouco avassalador se fores novo na série Civilization, mas não te preocupes — o segredo é ir passo a passo.

Equilibra os teus recursos: quando comecei, quem me dera que alguém me tivesse dito como é importante equilibrar os recursos. Gerir comida, produção e ouro é crucial no início do jogo. Concentrar-te demasiado num só pode deixar-te vulnerável noutras áreas e em cenários mais avançados do jogo.

Compreender as mecânicas principais do jogo: O jogo gira em torno da construção de um império que se estende por milhares de anos, e podes vencer de muitas formas diferentes. Existem cinco tipos principais de vitória:

Dominação Ciência Cultura Religião Diplomacia

No início, achei mais fácil optar por uma vitória por Ciência ou Dominação. Uma vitória por Ciência é simples, focando-se no avanço tecnológico. No entanto, a Dominação tem a ver com conquista militar, e é mais difícil manter a paz se escolheres este caminho.

Explora o máximo que puderes: a exploração é fundamental! Nunca é demais frisar as perdas que tive de suportar no início do jogo por não ter enviado batedores logo de início. Encontrar cidades-estado aliadas ou maravilhas naturais pode proporcionar bónus significativos.

Não tenhas medo de perder: Por último, mas não menos importante. Perder faz parte do processo de aprendizagem do jogo; cada derrota dá-te uma ideia do que funciona e do que não funciona. O Civilization baseia-se na tentativa e erro, e vais melhorar a cada jogo. Por isso, lança-te e aproveita a viagem!

Estratégias avançadas: dominar a jogabilidade do Civilization

Para dominares verdadeiramente o Civilization, os jogadores avançados precisam de aperfeiçoar diferentes estratégias para além do básico. Aqui ficam algumas dicas avançadas para te manteres à tona:

Localização das cidades e sinergias entre distritos: São cruciais. Não se trata apenas de te estabeleceres perto de recursos, mas de otimizar os bónus de adjacência. Por exemplo, colocar uma Praça do Teatro ao lado de um Centro Comercial ou de uma Zona Industrial multiplica a tua produção, dando-te uma grande vantagem a meio do jogo.

Diplomacia: É outra área onde os jogadores avançados se destacam. Trata-se de tirar partido das relações, não apenas de formar alianças. Aumentar a pressão sobre os rivais através do reforço militar, da localização estratégica das cidades ou de acordos diplomáticos pode controlar o ritmo do jogo. Os jogadores profissionais costumam formar alianças temporárias e romper-las em momentos-chave, desequilibrando os rivais e ganhando vantagem.

Flexibilidade na estratégia militar: A flexibilidade é essencial na estratégia militar. Uma combinação de unidades de cerco, cavalaria e infantaria garante que consigas lidar tanto com o ataque como com a defesa. Não te concentres demasiado num único tipo de unidade. Além disso, escolher o momento certo para as tuas guerras é fundamental. Declarar guerra durante uma mudança de política do adversário ou durante a Idade das Trevas pode paralisar o progresso dele e dar-te vantagem.

Investir em Grandes Pessoas: Investir em Grandes Engenheiros e Cientistas pode acelerar o teu caminho para a vitória. Eles proporcionam impulsos cruciais, ajudando-te a avançar muito mais depressa.

Dominar estas táticas avançadas e otimizar cada jogada é o que distingue os jogadores de topo. Mas lembra-te: «O homem no topo da escada não caiu lá por acaso.»

Perguntas frequentes

Quantos jogos da série Civilization existem?

Existem seis jogos principais na série Civilization. A série começou com o Civilization em 1991. O mais recente é o Civilization VI, que continua a fazer evoluir a franquia com expansões e atualizações.

Qual é o melhor jogo da série Civilization para principiantes?

O Civilization VI é o melhor para principiantes. Apresenta mecânicas mais simples, um tutorial útil e uma interface mais intuitiva do que os títulos anteriores, o que facilita a aprendizagem para os novos jogadores.

Tenho de jogar os jogos da série Civilization por ordem?

Não, não precisas de jogar por ordem. Cada jogo da série Civilization é independente, com as suas mecânicas e funcionalidades únicas. Podes começar por qualquer título, mas jogar os mais antigos dá-te algum contexto.

Posso jogar os jogos da série Civilization em consolas?

Sim, os jogos da série Civilization estão disponíveis para consolas. O Civilization VI está disponível para PS4, Xbox e Nintendo Switch. As versões para consola apresentam controlos otimizados e uma interface simplificada para uma experiência mais fluida.

Quanto tempo dura uma partida típica de Civilization?

Um jogo típico de Civilization dura entre 3 e 6 horas. A duração do jogo depende do tamanho do mapa, das definições de velocidade e da tua estratégia. Pode estender-se por mais de 10 horas ou mais com mapas maiores ou dificuldade mais elevada.