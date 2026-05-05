Les 13 meilleurs jeux de civilisation pour bâtir votre empire en 2026

La série Civilization de Sid Meier connaît un succès retentissant depuis maintenant trois décennies. Une franchise qui s’est imposée parmi les plus grands jeux de stratégie de tous les temps ! Elle a connu des hauts et des bas, mais chaque opus de Civilization a remporté un succès phénoménal dans le genre ! Ainsi, nombreux sont ceux, dont moi-même, qui se demandent quel titre mérite le titre de meilleur jeu Civilization.

Les jeux Civilization sont des jeux de stratégie au tour par tour très aboutis. Ces jeux permettent aux joueurs de diriger une civilisation dans son intégralité, de l’âge de pierre à nos jours. Vous pouvez découvrir des territoires inexplorés, former des alliances, développer des économies et mener des conflits mûrement réfléchis. À chaque nouvel opus, la franchise a ajouté des mécanismes créatifs et une expérience de jeu plus approfondie. Confirmant ainsi sa place parmi les séries les plus appréciées de l’histoire du jeu vidéo.

Les éloges adressés aux jeux Civilization tiennent à la complexité de leur construction de monde, à leurs mécanismes de combat tactiques et à l’équilibre subtil entre diplomatie et domination. La série offre une rejouabilité infinie, que vous négociiez à l’époque de la Renaissance ou que vous recouriez à l’énergie nucléaire à l’ère moderne.

Dans ce guide complet, nous allons classer les meilleurs jeux Civilization, tant pour les débutants que pour les experts ! Nous aborderons également les particularités, les points forts et les points faibles de chaque titre, en nous appuyant sur mon expérience et les avis de la communauté. N’oubliez pas ! Eneba.com propose d’excellentes offres sur les titres Civilization pour vous aider à bâtir l’empire le plus glorieux qui soit ! Découvrons ensemble ce classement ultime de la série afin de déterminer quel jeu règne en maître !

Nos coups de cœur parmi les jeux Civilization

Ce guide n’est pas un simple classement de plus : tout comme la série Civ elle-même est un joyau parmi les jeux de stratégie au tour par tour, j’en ai fait une véritable aventure au cœur de la création de chaque jeu Civ. Nous aborderons tous les aspects, des analyses des fans et des événements inoubliables aux mécanismes de jeu et aux dirigeants légendaires. Cette liste est votre guide incontournable pour trouver votre jeu Civilization idéal, que vous soyez un stratège chevronné ou un débutant absolu !

1 Civilization V 2010 Bâtissez un empire à travers l'histoire. Buy now 2 Civilization VI 2016 Menez une civilisation à la victoire. Buy now 3 Civilization IV 2005 Développez votre empire par la diplomatie et la guerre. Buy now

Cette liste n'est que la partie émergée de l'iceberg. Poursuivez votre lecture pour découvrir notre liste complète des meilleurs titres de la série Civilization.

Les 13 meilleurs jeux Civilization de tous les temps

J'ai ajouté des tableaux de référence répertoriant tous les jeux de la franchise Civilization (y compris les six jeux principaux et d'autres titres de la série), leurs années de sortie, leurs plateformes, ainsi que des liens vers Eneba, où vous pouvez acheter ces jeux sans attendre. Prêts à choisir l'époque des jeux de stratégie que vous souhaitez dominer ? Classons les meilleurs jeux Civilization, du meilleur au moins bon !

1. Civilization V

Notre note Plateformes Durée moyenne d'une partie Année de sortie Extensions notables 9,5/10 PC, Mac OS, Linux ~100 à 200 heures 2010 Dieux et rois, Le Meilleur des mondes

Civilization V a révolutionné la série grâce à une grille hexagonale offrant un terrain dynamique et de nombreuses possibilités stratégiques. Le jeu a introduit les « politiques sociales », permettant de personnaliser la croissance des civilisations et leurs idéologies. De nouvelles options diplomatiques et un système de combat simplifié ont rendu le jeu plus accessible tout en conservant une stratégie approfondie.

Parmi les principales fonctionnalités et innovations, on peut citer :

Ajout d'une grille hexagonale.

Mise en œuvre des politiques sociales.

Ajout de cités-États.

Amélioration des mécanismes de combat.

Salué pour son approche novatrice, c’est un excellent choix pour les débutants, même si certains fans ont regretté la profondeur des titres précédents. C’est le meilleur jeu de toute la série.

Je le recommande aux nouveaux joueurs ou à tous ceux qui apprécient la planification à long terme et les stratégies diplomatiques.

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2. Civilization VI

Notre note Plateformes Durée moyenne d'une partie Année de sortie Extensions notables 9,3/10 PC, Mac OS, Linux, Nintendo Switch, PS4, Xbox One ~80 à 150 heures 2016 Essor et déclin, Âge sombre, Âge d’or

Grâce à son concept de « quartiers », qui propose des zones urbaines spécialisées dans les domaines de la science, de la culture et de l’armée, Civ VI dépasse les limites de la simple construction d’empire. L’urbanisme a été amélioré, offrant des cartes dynamiques qui dépassent les frontières traditionnelles. L’ajout de dirigeants uniques dotés de compétences distinctes permet de nouvelles parties.

Les principales caractéristiques de Civ VI sont les suivantes :

Vous disposez d’un large choix de nouveaux dirigeants.

L’ajout du concept de « district », qui permet un développement urbain spécialisé

Une expansion urbaine au-delà des frontières conventionnelles.

Les améliorations apportées à l’IA ont encore renforcé la compétitivité du jeu.

Bien que Civilization VI ait redonné un nouveau souffle à la franchise grâce à sa complexité et à son inventivité, la diplomatie de son IA a suscité certaines critiques. C’est donc le deuxième meilleur jeu de toute la série.

Je le recommanderais aux joueurs qui aiment la diplomatie, l’urbanisme à grande échelle et les jeux tactiques compétitifs.

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3. Civilization IV

Notre note Plateformes Durée moyenne d'une partie Année de sortie Extensions notables 9/10 PC, Mac OS, Linux ~60 à 120 heures 2005 Warlords

Civilization IV a redonné un nouveau souffle à la série grâce à un moteur 3D inédit et à des éléments essentiels tels que les « Civics » (systèmes de gouvernement personnalisables) et l’intégration de la religion en tant que facteur fondamental. Les joueurs peuvent fonder des religions, les diffuser et bénéficier des bonus qui y sont associés.

Parmi les fonctionnalités notables de Civ IV, on peut citer :

L’introduction des « Grands Hommes ».

L’introduction de graphismes en 3D.

L’utilisation de niveaux stratégiques via les civiques et la religion.

Civ IV est souvent considéré comme l’un des meilleurs opus de la série en raison de sa complexité, de ses graphismes saisissants et de ses mécanismes sophistiqués.

C'est un excellent choix pour les passionnés de stratégie complexe.

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4. Sid Meier's Alpha Centauri

Notre note Plateformes Durée moyenne d'une partie Année de sortie Extensions notables 8,8/10 PC, macOS ~50 à 100 heures 1999 Planétaire

Se déroulant dans l’espace, où les joueurs construisent une nouvelle planète, Alpha Centauri de Sid Meier s’inscrit dans la lignée de la franchise Civilization. Les joueurs explorent des idéologies philosophiques et scientifiques tout en choisissant différentes factions dotées de technologies et d’idées distinctes.

Les éléments clés d’Alpha Centauri sont les suivants :

Des factions distinctes.

Un mécanisme d’« ingénierie sociale » permettant d’influencer la moralité et l’administration

Un arbre technologique sophistiqué permettant de produire des troupes de nouvelle génération.

Souvent éclipsé par Civilization, Alpha Centauri est considéré comme l’un des meilleurs jeux de stratégie grâce à son gameplay à la fois sophistiqué et intellectuellement stimulant.

Je le recommanderais à tous ceux qui s’intéressent aux jeux de stratégie approfondis et à la recherche.

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5. Civilization III

Notre note Plateformes Durée moyenne d'une partie Année de sortie Extensions notables 8,5/10 PC, macOS ~60 à 80 heures 2001 Aucune

En mettant l’accent sur la culture et la diplomatie, Civ III a propulsé la franchise vers des sommets sans précédent. La croissance pacifique a été rendue possible grâce à l’introduction de la diplomatie comme outil, et la domination militaire a été remplacée par une autre option : le soft power !

Parmi les innovations majeures, on peut citer :

Un système diplomatique repensé.

Des ressources stratégiques essentielles.

Des frontières culturelles.

Bien que certains aient estimé que l’IA pouvait se montrer trop agressive, Civ III a été salué pour sa profondeur stratégique et sa rejouabilité. L’équilibre entre accessibilité et complexité qu’il offre en fait toujours un grand favori des fans.

C'est un bon choix pour les joueurs qui apprécient les jeux axés sur la diplomatie et la culture.

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6. Civilization II

Notre note Plateformes Durée moyenne d'une partie Année de sortie Extensions notables 7/10 PC, PlayStation, Mac OS ~50 à 60 heures 1996 Aucune

Enrichissant son prédécesseur de nouveaux éléments tels que les améliorations urbaines et un système de combat approfondi, Civilization II a marqué un tournant majeur pour l’ensemble de la série. Ses graphismes isométriques et sa grille carrée ont amélioré l’expérience de jeu, ce qui lui a valu un grand succès.

Les principales nouveautés étaient les suivantes :

Des améliorations spécifiques à chaque ville.

Un système de combat plus avancé.

Une diplomatie intéressante grâce aux alliances.

Réputé pour sa profondeur stratégique et son gameplay addictif, Civilization II a remporté plusieurs titres de « Jeu de l’année ». Il a donc été très bien accueilli par les fans. C’est un choix incontournable pour les vétérans, mais aussi pour les nouveaux venus intrigués par l’histoire de la série.

7. Civilization Revolution

Notre note Plateformes Durée moyenne d'une partie Année de sortie Extensions notables 6,5/10 Xbox 360, PlayStation 3, DS, iOS ~30 à 40 heures 2008 Aucune

Réinventant la franchise pour les consoles, Civilization Revolution a simplifié le gameplay à l’intention des joueurs occasionnels. Conçu par Sid Meier, le jeu a conservé les fondements du genre tout en s’adaptant aux commandes tactiles et à des sessions de jeu plus courtes.

Parmi les éléments essentiels à noter, on peut citer :

Des mécanismes simplifiés pour un gameplay plus rapide.

Des capacités uniques pour chaque chef qui favorisaient la diversité des stratégies.

Des graphismes accrocheurs dans un style cartoon.

Bien qu’il ait été salué pour son accessibilité, il a été critiqué pour son manque de complexité par rapport aux jeux sur PC. Le lancement de cette grande série a permis de faire découvrir les jeux de stratégie à un public plus large. C’est un incontournable pour les joueurs occasionnels à la recherche d’une version plus rapide mais plus légère du jeu original.

8. Civilization de Sid Meier

Notre note Plateformes Durée moyenne d'une partie Année de sortie Extensions notables 6/10 MS-DOS, Amiga, Macintosh ~40 à 50 heures 1991 Aucune

De l’âge de pierre à l’ère spatiale, le jeu original de Sid Meier, Civilization — le jeu de base qui a tout lancé — a initié les joueurs à la construction d’un empire. Alliant diplomatie, gestion des ressources et exploration, il a posé les bases d’une grande série.

Parmi ses principales innovations, on peut citer :

Un arbre technologique unique en son genre.

Le concept de construction de villes.

Des tactiques au tour par tour.

Sorti en 1991, il a été salué pour sa profondeur et sa rejouabilité. C'est un pilier de l'histoire du jeu vidéo, même s'il est aujourd'hui dépassé. Les joueurs fascinés par les débuts des jeux de stratégie devraient essayer le jeu de base.

9. Civilization : Beyond Earth

Notre note Plateformes Durée moyenne d'une partie Année de sortie Extensions notables 5,5/10 PC, Mac, Linux Environ 30 à 50 heures 2014 Rising Tide

Beyond Earth réinvente la franchise Civilization en y ajoutant une touche de science-fiction. Au lieu de la Terre, les joueurs colonisent des planètes exotiques et façonnent le destin de l’humanité dans l’espace.

Parmi les principales innovations, on trouve :

Un réseau technologique non linéaire.

La présence de formes de vie extraterrestres à la place des barbares.

Des mécanismes d’affinité (Harmonie, Suprématie et Pureté).

Bien qu'il s'agisse d'un concept ambitieux, le jeu a reçu des critiques mitigées. Il a été salué pour son inventivité, mais vivement critiqué pour son gameplay répétitif et son manque de complexité par rapport à Civilization V et aux autres opus de la série.

Il est parfait pour les joueurs qui apprécient les thèmes futuristes. Beyond Earth propose une nouvelle interprétation du gameplay classique de Civilization.

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10. Civilization Revolution 2

Notre note Plateformes Durée moyenne d'une partie Année de sortie Extensions notables 5,5/10 Android, iOS ~20 à 30 heures 2014 Aucune

Proposant une approche plus décontractée de la célèbre franchise Civilization, Civilization Revolution 2 offre un gameplay simplifié et rythmé adapté aux appareils mobiles. Il met en scène des dirigeants tels que John F. Kennedy, de nouvelles unités comme les porte-avions, ainsi que des commandes optimisées pour les écrans tactiles.

Les principales fonctionnalités et innovations du jeu étaient les suivantes :

Des mécanismes de jeu simplifiés et une interface utilisateur conviviale.

De nouveaux dirigeants, dont John F. Kennedy et Shaka Zulu.

Des unités militaires améliorées et une plus grande profondeur stratégique.

Ajout de types de victoire culturels et autres.

La plupart des joueurs ont apprécié sa mobilité et son accessibilité, même si les avis étaient partagés, car le jeu donnait plutôt l’impression d’être une suite de Civ Revolution. Civilization Revolution 2 est idéal pour les joueurs occasionnels sur mobile à la recherche d’une expérience Civilization incontournable.

11. CivCity : Rome

Notre note Plateformes Durée moyenne d'une partie Année de sortie Extensions notables 5/10 PC ~20 à 30 heures 2006 Aucune

Inspiré de la série Civilization, CivCity : Rome est un jeu dans lequel les joueurs gèrent des cités romaines historiques. Vous devez équilibrer les ressources, apaiser la population et construire des infrastructures, plutôt que de diriger un empire.

Les principaux aspects du jeu sont les suivants :

Objectifs sur le thème de la Rome antique.

Conception urbaine et systèmes de ressources complexes.

Des éléments inspirés de Civilization, à l’image du célèbre jeu de construction César III.

Quant aux joueurs, les avis sur le jeu étaient partagés. Certains ont salué son gameplay, tandis que d’autres ont critiqué le manque de profondeur dans la construction d’empire propre à Civilization.

À mon avis, ce jeu vaut le détour pour les joueurs intéressés par l’urbanisme romain et pour les amateurs de simulations de gestion de ville.

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12. CivNet

Notre note Plateformes Durée moyenne d'une partie Année de sortie Extensions notables 4/10 PC (MS-DOS) ~20 à 30 heures 1995 Aucune

CivNet, une réinterprétation du Civilization original axée sur le multijoueur, propose des parties en réseau local et en ligne. Le jeu intègre des modes compétitifs et coopératifs tout en conservant les principes fondamentaux tels que la construction, l'exploration et la conquête.

Parmi les principales fonctionnalités de CivNet, on peut citer :

Il s'agit du premier jeu Civ multijoueur proposant des parties en réseau local et en ligne.

Une interface utilisateur améliorée pour une meilleure expérience en réseau.

Des modes de jeu coopératif et compétitif.

Bien qu’en avance sur son temps, les contraintes techniques rendaient les éléments multijoueurs peu fluides. Comme beaucoup d’autres, je l’ai trouvé redondant, car le gameplay de base reste le même. Je le recommande aux fans inconditionnels de Civilization qui souhaitent découvrir les débuts de l’ère du multijoueur dans la série Civ.

13. Colonization de Sid Meier

Notre note Plateformes Durée moyenne d'une partie Année de sortie Extensions notables 4/10 PC, Mac, Amiga ~30 à 50 heures 1994 Aucune

Colonization est un spin-off autonome de Civilization (1991). Il est entièrement consacré à la période de la colonisation européenne du Nouveau Monde. Les joueurs voyagent, font du commerce et déclarent leur indépendance vis-à-vis de leur mère patrie lorsqu'ils choisissent une puissance européenne.

Selon moi, voici quelques-unes des principales caractéristiques du jeu :

L’introduction de mécanismes d’échange de ressources et de construction de colonies.

Une attention accrue portée à la dynamique de gestion des colonies, notamment la diplomatie avec les peuples autochtones et les rivalités entre les puissances européennes.

Je sais que Colonization était un jeu ambitieux pour l’époque, mais il semblait souvent restrictif par rapport à la série principale. Son approche unique a été largement saluée, mais la boucle de jeu répétitive peut rebuter.

Ce jeu conviendra parfaitement à tous ceux qui aiment les jeux de stratégie historiques de niche ou qui s’intéressent à la période coloniale.

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Nos critères de classement de la série Civilization

Classer les jeux de la série Civ n’est pas chose aisée. Chaque jeu possède ses atouts et un attrait unique pour les joueurs. Nous avons examiné les facteurs clés qui influencent l’expérience de jeu globale afin d’établir un classement équitable. Les voici :

Profondeur du gameplay et mécanismes : il s’agissait de notre priorité absolue. Notre analyse a évalué la manière dont chaque titre concilie stratégie, gestion des ressources et innovation. Les jeux dotés de mécanismes époustouflants ont obtenu de meilleurs scores, et inversement.

: il s’agissait de notre priorité absolue. Notre analyse a évalué la manière dont chaque titre concilie stratégie, gestion des ressources et innovation. Les jeux dotés de mécanismes époustouflants ont obtenu de meilleurs scores, et inversement. IA et systèmes diplomatiques : une IA performante garantit un gameplay stimulant et réaliste, tandis qu’une diplomatie solide ajoute de la profondeur à la stratégie. Les civilisations dotées d’une IA médiocre ou d’une diplomatie limitée ont obtenu un classement inférieur.

: une IA performante garantit un gameplay stimulant et réaliste, tandis qu’une diplomatie solide ajoute de la profondeur à la stratégie. Les civilisations dotées d’une IA médiocre ou d’une diplomatie limitée ont obtenu un classement inférieur. Graphismes et interface utilisateur : les titres dotés d’une mise en page intuitive et de graphismes immersifs se démarquent. Une interface épurée garantit une expérience de jeu fluide, en particulier pour les nouveaux joueurs.

: les titres dotés d’une mise en page intuitive et de graphismes immersifs se démarquent. Une interface épurée garantit une expérience de jeu fluide, en particulier pour les nouveaux joueurs. Rejouabilité et longévité : les meilleurs jeux de civilisation incitent les joueurs à y revenir sans cesse, grâce à des scénarios variés et à des extensions.

: les meilleurs jeux de civilisation incitent les joueurs à y revenir sans cesse, grâce à des scénarios variés et à des extensions. Accueil des fans et éloges de la critique : les fans se trompent rarement, et leurs avis méritent toujours d’être pris en compte. Cela reflète l’impact durable d’un jeu sur la communauté.

Ces critères ont permis d’établir un classement exhaustif et équilibré qui met en avant ce qui rend véritablement chaque jeu Civilization inoubliable.

L’évolution de Civilization : des pixels aux empires

Un jeu unique en son genre a vu le jour en 1991 : Civilization. Il s’agissait du tout premier jeu de stratégie au tour par tour conçu par Sid Meier, le créateur de la série Civilization. Le jeu présentait une carte pixélisée classique, des mécanismes de base et une IA simpliste. Pourtant, sa boucle de jeu « encore un tour » a établi une référence pour les jeux de stratégie. Pour la première fois, des villes entières, des armées et une multitude de technologies étaient entre les mains des joueurs. Le premier jeu de Sid Meier a introduit une formule emblématique qui est entrée dans l’histoire.

La série des jeux Civ s’est poursuivie, gagnant en complexité. Civilization II (1996) proposait un arbre technologique élargi, des graphismes isométriques et une diplomatie avancée. Il a même été nominé aux Game of Year Awards.

Le jeu Civ suivant fut Civilization III (2001), qui intégrait davantage de mécanismes, de cultures et de frontières. Ces mécanismes ont complètement transformé l’expérience de jeu, offrant une nouvelle perspective sur le contrôle territorial.

Mais c’est le passage à Civilization IV (2005) qui a véritablement fait sensation. C’est la première fois qu’un jeu de la série Civilization de Sid Meier bénéficiait d’une refonte en 3D. De plus, la religion y a été introduite, permettant aux joueurs de construire un paysage idéologique.

Puis vint Civilization V (2010), qui a réinventé le combat grâce à une grille hexagonale. Ce jeu a gagné en profondeur en supprimant l’empilement des unités. Civ V s’est vendu à plus de 8 millions d’exemplaires, preuve de son succès retentissant.

Avec Civilization VI (2016), toute la série a redéfini la construction de villes. Les quartiers ont permis d’approfondir stratégiquement les villes sur les cases de la carte. Des mises à jour et des extensions régulières ont permis de maintenir la popularité du jeu. Aujourd’hui, Civilization domine le genre des jeux de stratégie en fusionnant les innovations contemporaines avec le contexte historique.

Innovations stratégiques à travers la série Civilization

À mon sens, les titres phares de la série Civilization qui ont introduit des innovations stratégiques révolutionnaires sont Civ IV, Civ V et Civ VI. Mais pourquoi ?

Analysons le premier jeu, Civilization IV. C’est dans cet opus de la série Civ que la religion a été introduite, ce qui a considérablement influencé le gameplay. Cette fonctionnalité permettait aux joueurs de fonder et de propager des religions, ajoutant ainsi une complexité supplémentaire à la diplomatie et à la gestion interne. Le fait de choisir ou de ne pas choisir une religion particulière pouvait entraîner des conflits ou des alliances.

D’autre part, Civilization V a introduit un nouveau mécanisme dans le jeu : l’espionnage. Grâce à cette fonctionnalité, les joueurs pouvaient déployer des espions pour diverses raisons. Ce mécanisme servait à obtenir des informations confidentielles sur les adversaires, à voler des technologies et à saboter les infrastructures. C’était un moyen infaillible d’infliger des dégâts progressifs à vos ennemis sans déclencher une guerre totale. Mais il s’agissait également d’une tactique à risque, car l’espionnage exigeait d’importantes ressources et un timing précis, les espions pouvant être capturés et neutralisés.

La mécanique de la victoire culturelle a porté Civilization VI. Remporter la victoire par la culture consistait à attirer des touristes vers votre civilisation en générant des niveaux élevés de tradition et de tourisme. Cette évolution a encouragé les joueurs à se concentrer sur le développement culturel et le tourisme. Qui aurait cru que le pouvoir d’influence pouvait être aussi redoutable que la puissance militaire ?

Ces innovations ont transformé les jeux de stratégie, favorisant des victoires plus profondes et diversifiées, au-delà de la simple conquête. Des systèmes complexes, obligeant les joueurs à prendre en compte la diplomatie, la culture et les actions clandestines, ont enrichi le genre.

Des dirigeants et des civilisations inoubliables

Lorsque j’entends le mot « dirigeants », je pense immédiatement à Gengis Khan, Cléopâtre et Gandhi. Je pense qu’ils sont les dirigeants les plus marquants de la série Civilization, et voici pourquoi.

Gengis Khan est capable de constituer de solides unités de cavalerie plus rapidement et plus efficacement. C’est pourquoi il représente un véritable fléau pour tout ennemi à sa portée. Son obsession pour la conquête militaire était très satisfaisante, et j’adoptais toujours une stratégie agressive lorsque je dirigeais les Mongols.

À l’inverse, des dirigeants comme Cléopâtre d’Égypte adoptaient une approche plus diplomatique. Son influence, qui lui permettait d’obtenir un bonus d’or grâce aux routes commerciales, faisait d’elle une figure incontournable du développement économique.

La nature passive-agressive de Gandhi était un véritable frein dans les premières phases de la partie. Mais au fur et à mesure que le jeu avançait, il m’a constamment impressionné par son approche pacifique de toutes les situations. C’est un peu le travail d’un saint : vous gagnez tout en rendant tout le monde heureux ! Voici quelques autres dirigeants mémorables :

George Washington – Civilization IV Saladin – Civ V, VI Trajan – Civ VI Napoléon Bonaparte – Civ V Catherine la Grande – Civ IV Alexandre le Grand – Civ IV, V Abraham Lincoln – Civilization IV, V Winston Churchill – Civilization VI Attila le Hun – Civ V Suleiman le Magnifique – Civ V, VI

En fin de compte, les dirigeants de la série Civilization apportent une approche distincte qui influence ma stratégie. Certains dirigeants encouragent une expansion agressive ; d’autres privilégient la diplomatie ou la puissance économique. Chaque dirigeant ajoute de la complexité, de la stratégie et un plaisir plein de finesse au jeu.

Extensions et DLC incontournables

La série Civilization est réputée pour sa richesse ; chaque extension a apporté un élément significatif au gameplay.

Dans Civ III, l’extension « Conquêtes » a introduit de nouvelles civilisations ainsi que le « Congrès mondial », modifiant ainsi le paysage diplomatique. « Warlords » a introduit les grands généraux dans Civilization IV, tandis que « Au-delà de l’épée » a apporté l’espionnage et de nouvelles conditions de victoire, enrichissant ainsi la stratégie.

Civilization V a connu deux extensions majeures. « Gods & Kings » a introduit les religions et les espions, ajoutant de la complexité à la diplomatie. « Le Meilleur des mondes » a introduit les idéologies et le tourisme pour une victoire culturelle, approfondissant encore davantage la dimension politique du jeu.

Civ VI compte parmi les extensions les plus marquantes. « « Ascension et chute » a ajouté des mécanismes de loyauté, des gouverneurs, ainsi que les Âges sombres et l’Âge d’or, obligeant les joueurs à gérer la stabilité interne tout en faisant face aux menaces extérieures. « La tempête qui s’annonce » est allé plus loin en introduisant le changement climatique, les catastrophes naturelles et le Congrès mondial, faisant de la durabilité environnementale un facteur clé dans la construction d’un empire.

Le Pass « New Frontier » de Civ VI a apporté des DLC réguliers, avec de nouvelles civilisations, de nouveaux dirigeants et des modes tels que « Secret Societies », qui ont permis de renouveler l’intérêt du jeu.

Pour profiter pleinement de l'expérience Civilization, les extensions « « La tempête se prépare » et « Ascension et chute » sont, à mon avis, incontournables. Elles apportent des niveaux supplémentaires de stratégie et de difficulté qui transforment votre façon de jouer, rendant chaque partie unique.

L'avenir de Civilization : que nous réserve-t-il ?

L’avenir de Civilization s’annonce passionnant, avec Civilization 7 qui arrive à grands pas !

Voici ce que nous savons à propos de Civilization VII. Le jeu sera disponible sur plusieurs plateformes, notamment PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S et Xbox One.

Voici ce que j’ai pu observer à propos de Civ VII jusqu’à présent :

Civilization VII est un jeu divertissant et abouti, qui propose de nouvelles idées intéressantes. La musique et les effets sonores sont excellents ; j’ai particulièrement apprécié les petits moments narratifs qui surgissent de temps à autre — c’est une nouveauté pour Civ, et cela semble remporter un franc succès ! On les appelle des « événements narratifs » et ils apportent une touche de personnalité au jeu.

Les combats et la diplomatie ont été affinés, le système d’influence ajoutant de nouvelles dimensions intrigantes tant à la guerre qu’à la paix. Construire sa propre civilisation reste addictif, et bien sûr, le jeu dispose d’un fort potentiel pour s’améliorer encore grâce aux mises à jour.

Dans l'ensemble, Civilization VII sera un nouveau titre exceptionnel dans ce genre. La sortie officielle du jeu nous en dira davantage sur ses fonctionnalités de gameplay et ses nouveautés (nous l'attendons avec impatience !). Nous assistons à un âge d’or pour ce genre, et la liste des nominés dans la catégorie « Meilleur jeu de simulation / stratégie » des Game Awards 2025 met en évidence le calibre impressionnant des jeux qui façonnent actuellement le marché.

Pour bien démarrer : conseils aux nouveaux joueurs de Civilization

Se lancer peut sembler intimidant si vous découvrez la série Civilization, mais ne vous inquiétez pas : il suffit d’y aller étape par étape.

Équilibrez vos ressources : lorsque j’ai commencé, j’aurais aimé que quelqu’un me dise à quel point il est important d’équilibrer vos ressources. La gestion de la nourriture, de la production et de l’or est cruciale en début de partie. Se concentrer excessivement sur l’un de ces aspects peut vous rendre vulnérable dans d’autres domaines et en fin de partie.

Comprendre les mécanismes de jeu fondamentaux : Le jeu s’articule autour de la construction d’un empire s’étendant sur des milliers d’années, et vous pouvez l’emporter de nombreuses façons différentes. Il existe cinq types de victoire principaux :

Domination Science Culture Religion Diplomatique

Au début, j’ai trouvé qu’il était plus simple de viser une victoire par la science ou par la domination. Une victoire par la science est simple : il suffit de se concentrer sur le progrès technologique. En revanche, la domination repose sur la conquête militaire, et il est plus difficile de maintenir la paix si vous choisissez cette voie.

Explorez autant que possible : l’exploration est la clé ! Je ne saurais trop insister sur les nombreuses pertes que j’ai dû subir en début de partie pour ne pas avoir envoyé d’éclaireurs dès le départ. Trouver des cités-États alliées ou des merveilles naturelles peut vous procurer des bonus significatifs.

N’ayez pas peur de perdre : dernier point, mais non des moindres. La défaite fait partie intégrante de l’apprentissage du jeu ; chaque échec vous permet de mieux comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Civilization repose sur des essais et des erreurs, et vous vous améliorerez à chaque partie. Alors lancez-vous et profitez du voyage !

Stratégies avancées : maîtriser le gameplay de Civilization

Pour véritablement maîtriser Civilization, les joueurs confirmés doivent affiner différentes stratégies au-delà des bases. Voici quelques conseils avancés pour vous aider à rester dans la course :

Emplacement des villes et synergies entre les quartiers : ces éléments sont cruciaux. Il ne s’agit pas seulement de s’implanter près des ressources, mais d’optimiser les bonus de proximité. Par exemple, placer une place du théâtre à côté d’un centre commercial ou d’une zone industrielle multiplie votre production, ce qui vous confère un avantage majeur en milieu de partie.

Diplomatie : C’est un autre domaine dans lequel les joueurs confirmés excellent. Il s’agit de tirer parti des relations, et pas seulement de former des alliances. Accroître la pression sur vos rivaux par le renforcement militaire, le placement stratégique des villes ou des accords diplomatiques permet de contrôler le rythme de la partie. Les joueurs professionnels forment souvent des alliances temporaires qu’ils rompent à des moments clés, déstabilisant ainsi leurs rivaux et s’assurant un avantage.

La flexibilité en stratégie militaire : La flexibilité est essentielle en stratégie militaire. Une combinaison d’unités de siège, de cavalerie et d’infanterie vous permet de mener à bien vos opérations offensives et défensives. Ne misez pas trop sur un seul type d’unité. De plus, le choix du moment pour mener vos guerres est crucial. Déclarer la guerre au moment où un adversaire change de politique ou entre dans l’Âge des Ténèbres peut paralyser sa progression et vous donner l’avantage.

Investir dans les grands personnages : investir dans de grands ingénieurs et scientifiques peut vous permettre d’accélérer votre chemin vers la victoire. Ils vous apportent des bonus essentiels, vous aidant à progresser beaucoup plus rapidement.

La maîtrise de ces tactiques avancées et l’optimisation de chaque coup distinguent les meilleurs joueurs. Mais n’oubliez pas : « Celui qui se trouve au sommet de l’échelle n’y est pas tombé par hasard. »

Foire aux questions

Combien y a-t-il de jeux Civilization ?

La série Civilization compte six jeux principaux. Elle a débuté avec Civilization en 1991. Le dernier en date est Civilization VI, qui continue de faire évoluer la franchise grâce à des extensions et des mises à jour.

Quel jeu Civilization est le mieux adapté aux débutants ?

Civilization VI est le plus adapté aux débutants. Il propose des mécanismes plus simples, un didacticiel utile et une interface plus conviviale que les titres précédents, ce qui facilite l’apprentissage pour les nouveaux joueurs.

Dois-je jouer aux jeux Civilization dans l'ordre ?

Non, vous n’êtes pas obligé de les jouer dans l’ordre. Chaque jeu Civilization est autonome et possède ses propres mécanismes et fonctionnalités. Vous pouvez commencer par n’importe quel titre, même si le fait de jouer aux premiers opus vous permettra de mieux comprendre le contexte.

Puis-je jouer aux jeux Civilization sur console ?

Oui, les jeux Civilization sont disponibles sur consoles. Civilization VI est disponible sur PS4, Xbox et Nintendo Switch. Les versions console proposent des commandes optimisées et une interface simplifiée pour une expérience de jeu plus fluide.

Combien de temps dure une partie typique de Civilization ?

Une partie de Civilization dure généralement entre 3 et 6 heures. La durée de la partie dépend de la taille de la carte, des paramètres de vitesse et de votre stratégie. Elle peut s’étendre à plus de 10 heures, voire davantage, avec des cartes plus grandes ou un niveau de difficulté plus élevé.