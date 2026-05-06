Classifica dei migliori giochi Battlefield: 17 titoli da non perdere nel 2026

I migliori giochi della serie Battlefield sono sempre un argomento molto dibattuto e, ora che Battlefield 6 è già uscito, è il momento perfetto per rituffarti in questa iconica serie.

Dalle mappe enormi ai combattimenti esplosivi con i veicoli, passando per le tattiche di squadra, Battlefield ha definito lo standard per gli sparatutto in prima persona.

In questa guida ti illustrerò i titoli più leggendari della serie Battlefield. Che tu sia un fan di lunga data o un nuovo arrivato, vediamo insieme quali titoli continuano a dominare il campo di battaglia.

La nostra selezione dei migliori giochi di Battlefield

Sebbene alcuni titoli di Battlefield siano semplicemente leggendari, ce ne sono stati anche alcuni che non si sono distinti particolarmente o che hanno proprio mancato l’obiettivo. Se vuoi vivere l’esperienza di gioco di Battlefield al massimo, questi sono i giochi che fanno per te:

1 Battlefield 2 2005 Il gioco che ha alzato l'asticella degli sparatutto tattici a squadre. Nella modalità Comandante dovevi guidare le squadre alla vittoria; ogni partita è intensa. Buy now 2 Battlefield 3 2011 Un capolavoro della guerra moderna, con una grafica incredibile e battaglie caotiche. Il motore Frostbite ha portato una distruzione realistica in ogni angolo della mappa. Buy now 3 Battlefield: Bad Company 2 2010 Esplosioni, caos e una campagna da urlo. La distruzione è stata portata a un livello superiore, quindi ogni partita è diversa dalle altre. Buy now

Ho un totale di 17 giochi che ti aspettano nella lista principale e mi piacerebbe parlarti di ognuno di essi. Allora, mettiamoci al lavoro?

I 17 migliori giochi della serie Battlefield per gli appassionati di combattimenti estremi

Qualunque sia la tua passione, in questi giochi troverai tutto ciò che cerchi. L’unica cosa che devi sapere è che giocare ad alcuni di questi titoli può essere un po’ più complicato rispetto al passato, per vari motivi, come la cessazione del supporto ai server. Comunque, ti dirò tutto al momento giusto. Per ora, non aspettiamo oltre e tuffiamoci nella lista!

1. Battlefield 2 [Miglior gioco multiplayer tattico]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox 360 Anno di uscita 2005 Sviluppatore DICE Durata media di gioco 31 ore

È con Battlefield 2 che la serie ha davvero preso il volo nell’ambientazione moderna. Ho davvero avuto la sensazione che la modalità multigiocatore, cruda e realistica, fosse molto avanti rispetto ai tempi, e i nuovi sistemi di caposquadra e comandante hanno dato alle mie partite una vera profondità strategica.

Non era solo un caos di "corri e spara": il lavoro di squadra contava davvero. Giocare con una squadra ben coordinata poteva ribaltare completamente le sorti della battaglia. Purtroppo, la chiusura di GameSpy ha messo fine al supporto ufficiale, anche se i fan più accaniti continuano a tenerlo in vita tramite server privati.

Perché l'abbiamo scelto La migliore profondità tattica in multiplayer per un gioco sparatutto in prima persona

Ha introdotto i sistemi del caposquadra e del comandante

Ha definito lo stile di combattimento moderno della serie

Per me, personalmente, lo stile grafico ora potrebbe sembrare un po’ datato, ma all’epoca mi è sembrato un vero salto in avanti. Ogni veicolo, arma e mappa sembrava perfettamente calibrato sia in termini di scala che di precisione.

Il mio verdetto: se apprezzi il lavoro di squadra e la strategia tanto quanto l’azione pura, Battlefield 2 rimane uno dei giochi della serie Battlefield più appaganti mai realizzati.

Cosa ne pensano i giocatori?

Ashamed-External-330 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Penso che sia un dato di fatto che Battlefield 2 sia il migliore. Perché ha un’anima. Vero lavoro di squadra, comando e strategia, veicoli spietati proprio come in un vero campo di battaglia. E le mappe sono davvero belle.

2. Battlefield 3 [Il miglior gioco della serie Battlefield per un’esperienza di guerra cinematografica]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PS3, Xbox 360, Xbox One Anno di uscita 2011 Sviluppatore DICE Durata media di gioco 12 ore (campagna)

Quando penso al miglior gioco della serie BF, mi viene subito in mente Battlefield 3. È stato proprio questo titolo a trasformare la serie BF da ottima a leggendaria, facendola entrare a pieno titolo tra i migliori sparatutto in prima persona mai realizzati.

Ricordo ancora quando mi sono tuffato nella campagna per la prima volta. La trama era ben costruita e piena di colpi di scena che mi hanno tenuto incollato allo schermo. Certo, è finita più in fretta di quanto avrei voluto, ma mi ha colpito alla grande. Poi è arrivato il multiplayer – ed è lì che è avvenuta la magia. C’erano combattimenti brutali sia a terra che in volo, grattacieli che crollavano e mappe che si trasformavano in puro caos.

Perché l'abbiamo scelto Il motore Frostbite 2 ha rivoluzionato la serie BF con una distruzione realistica e una grafica mozzafiato.

Multigiocatore leggendario con mappe intense, veicoli e un gameplay incentrato sul lavoro di squadra.

Audio e grafica d’atmosfera che rendevano ogni partita un’esperienza cinematografica.

L'unico peccato è che i server per le vecchie versioni su PlayStation e Xbox siano stati chiusi. La modalità campagna c'è ancora, ma se vuoi rivivere la gloria del multiplayer, dovrai unirti ai giocatori su PC che continuano a tenerlo in vita.

Dal punto di vista visivo, questo gioco era sbalorditivo per l’epoca. Il motore Frostbite 2 offriva un’illuminazione fotorealistica ed esplosioni che illuminavano il cielo notturno come nessun altro sparatutto in prima persona aveva mai fatto prima. Il sound design si abbinava perfettamente: lo schiocco degli spari in lontananza, il rombo profondo dei carri armati, il fischio dei jet in volo.

Il mio verdetto: se vuoi la migliore esperienza BF, eccola qui. Battlefield 3 è il punto di riferimento per le battaglie su larga scala nel genere FPS. Nonostante l’età e il passaggio della modalità multigiocatore esclusivamente su PC, è ancora un’esperienza elettrizzante che vale la pena provare. Se te lo sei perso in passato, non fare lo stesso errore due volte: avvialo e scopri perché i fan ne parlano ancora.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Head_Row2765 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Battlefield 3 è stato in assoluto il mio Battlefield preferito.

3. Battlefield: Bad Company 2 [Il miglior caos guidato dalla trama]

Il nostro voto 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PS3, Xbox 360, Android, iOS Anno di uscita 2010 Sviluppatore DICE Durata media di gioco 11 ore (campagna)

Senza dubbio, Battlefield: Bad Company 2 è uno dei miei giochi della serie Battlefield preferiti. Se dovessi scegliere tra questo e BF 3, onestamente farei fatica a decidere: il DLC sul Vietnam rende la scelta ancora più difficile. Questo gioco combina momenti esilaranti con una fisica della distruzione incredibile, e questo mix lo rende indimenticabile.

Mi è piaciuto tantissimo tuffarmi nella campagna per giocatore singolo. La squadra di Bad Company sembrava composta da persone vere, con le loro peculiarità e le loro battute che rendevano ogni missione divertente. Anche la modalità multigiocatore mi ha lasciato a bocca aperta, soprattutto la modalità Rush, che ha davvero cambiato il mio modo di affrontare gli obiettivi e le mappe. La fisica del gioco faceva sì che ogni esplosione avesse un impatto concreto e che ogni strategia fosse importante.

Perché l’abbiamo scelto I momenti narrativi più belli della serie BF

Multigiocatore con la modalità Rush e distruzione basata sulla fisica

Dinamiche di squadra che rendono le missioni davvero vivaci

L’unico svantaggio è che EA ha ritirato il titolo nel 2023, quindi se vuoi giocarci avrai bisogno di una copia fisica, di una vecchia chiave di attivazione o di Project Rome su PC.

Dal punto di vista visivo, il gioco regge sorprendentemente bene. Le esplosioni sembrano potenti, gli ambienti reagiscono in modo realistico e il sound design rende ogni scontro a fuoco davvero coinvolgente. Bad Company 2 eccelle nel ricreare l’atmosfera cruda e caotica di BF, pur rimanendo allo stesso tempo esilarante.

Il mio verdetto: se vuoi la migliore esperienza di BF con umorismo, spirito di squadra e un gameplay che entusiasma ancora, Bad Company 2 è la scelta giusta. Prendilo se puoi: il caos è senza tempo.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Ashamed-External-330 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Penso che sia un dato di fatto che Battlefield 2 sia il migliore. Perché ha un’anima. Vero lavoro di squadra, comando e strategia, veicoli spietati proprio come in un vero campo di battaglia. E le mappe sono davvero belle.

4. Battlefield 1 [La migliore immersione nella Seconda Guerra Mondiale]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PS4, Xbox One Anno di uscita 2016 Sviluppatore DICE Durata media di gioco 10 ore (campagna)

Non mi aspettavo che un gioco della serie BF ambientato nella Prima Guerra Mondiale mi colpisse così tanto, ma Battlefield 1 ha completamente stravolto le mie aspettative. Fin dal primo colpo sparato nella terra di nessuno, ho sentito tutta la cruda brutalità del combattimento moderno in un’epoca storica.

Le “War Stories” in modalità giocatore singolo mi hanno regalato alcuni dei momenti più memorabili della serie BF. Correre nel fango con il gas che sibilava intorno a me e i lanciafiamme che illuminavano la nebbia è stato davvero intenso. La modalità multigiocatore ha alzato ulteriormente l’asticella: mappe enormi e condizioni meteorologiche dinamiche hanno reso ogni battaglia imprevedibile.

Perché l'abbiamo scelto La migliore immersione nell’ambientazione della Prima Guerra Mondiale della serie BF

Mappe enormi e dettagliate e ambienti distruttibili

Esperienze in single-player e multiplayer che ti lasciano il segno

Tuttavia, la gestione più lenta delle armi e gli equipaggiamenti ridotti all’osso possono sembrare un po’ limitanti, soprattutto se sei abituato al gameplay moderno di BF con infiniti accessori e gadget con cui sbizzarrirti. A volte vorresti proprio avere più “giocattoli” con cui divertirti.

La grafica è mozzafiato. Trincee fangose, foreste devastate e mulini a vento che crollano creano un mondo incredibilmente coinvolgente. Il sound design amplifica ogni esplosione e ogni sparo, rendendo ogni partita davvero viva. Trova il giusto equilibrio tra realismo e spettacolo cinematografico.

Il mio verdetto: se vuoi provare il caos e l’eroismo dei primi giochi ambientati nell’era della Guerra Mondiale, questo è il miglior titolo di BF in termini di immersione e adrenalina.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Then_Manager_7288 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 BF1 è uno dei migliori giochi della serie

5. Battlefield 4 [La migliore evoluzione dell'era moderna]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Anno di uscita 2013 Sviluppatore DICE Durata media di gioco 9 ore (campagna)

Per me, Battlefield 4 rappresenta il momento in cui la serie Battlefield è entrata a pieno titolo nell’era moderna. Ha unito l’intensa libertà del multiplayer a una tecnologia futuristica, e il sistema Levolution mi ha tenuto sempre sulle spine in ogni partita.

Ricordo di aver saltato giù da un edificio proprio prima che crollasse e di aver chiamato il supporto aereo: l’emozione non è mai venuta meno. Il multiplayer è sempre fantastico, sia che giochi da solo sia che guidi una squadra. La varietà di armi e il gameplay strategico rendono il gioco sempre avvincente, anche se la campagna per giocatore singolo non mi ha colpito più di tanto.

Perché l'abbiamo scelto La migliore esperienza multiplayer e nel genere FPS dell'era moderna

Il sistema Levolution che cambia il corso del combattimento

Ampia varietà di armi e libertà nelle mappe

Grafica ed effetti sono di altissimo livello. La distruzione sembra reale, le esplosioni sono potenti e l’illuminazione fa risaltare ogni mappa. Il caos del gioco è bilanciato da una grafica moderna che rende ogni scontro a fuoco cinematografico ma accessibile.

Il mio verdetto: se cerchi un gioco della serie BF che incarni il caos del combattimento moderno e la libertà del multiplayer, eccolo qui. Battlefield 4 è ancora un titolo imperdibile sia per i veterani che per i nuovi giocatori.

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Cosa ne pensano i giocatori?

TheBestPieIsAllPie ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È uno dei migliori, se non addirittura il migliore della serie.

6. Battlefield 6 [Il migliore per la guerra tattica e le battaglie su vasta scala]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC Windows Anno di uscita 2025 Sviluppatore DICE, Criterion Games, Motive Studio, Ripple Effect Studios Durata media di gioco 4–5 ore (Campagna)

Ascoltami bene: sono davvero entusiasta per l’uscita di Battlefield 6 – ha tutto quello che amo di questa serie, ma portato all’ennesima potenza. Le mappe enormi, gli ambienti distruttibili e la grafica pazzesca fanno sì che ogni partita sembri una vera e propria Warzone. Credo che sarà un'esperienza di gioco ricca di azione senza sosta e strategia dall'inizio alla fine.

Quello che mi ha davvero conquistato è stato il caos da 128 giocatori. I combattimenti con i veicoli sono intensi e ho già visto come gli effetti atmosferici, come le tempeste di sabbia, possano cambiare le sorti della partita in un batter d’occhio.

Perché l'abbiamo scelto Battaglie epiche con 128 giocatori che ti tengono col fiato sospeso

Distruzione dinamica che cambia la mappa in tempo reale

Combattimenti veloci con veicoli per un'azione senza sosta

Un sistema di classi tattiche per un gameplay profondo

Il sistema basato sulle classi ti offre tantissimi modi per personalizzare il tuo stile di gioco, e la distruzione ambientale lo rende sempre nuovo. Onestamente, non ci saranno mai due partite uguali.

La grafica è di livello superiore e il sound design ti catapulta direttamente nel mezzo della battaglia. Il tempo dinamico, la nebbia che si sposta: tutto questo rende il campo di battaglia davvero vivo. Non vedo l’ora di tuffarmi in altri scontri a fuoco pazzeschi e nelle tattiche di squadra.

Il mio verdetto: se ti piacciono gli scontri di squadra intensi e il caos strategico, Battlefield 6 è la scelta giusta per te. È una scelta ovvia per chiunque desideri quei combattimenti epici su larga scala. Il design ambizioso e l’accoglienza positiva suggeriscono che meriti di stare al fianco degli altri grandi nomi nella lista completa dei candidati al premio “Miglior gioco multiplayer” dei Game Awards 2025.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Kyle Foley ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Battlefield 6 rappresenta un enorme passo avanti per la serie, riportandola ai vertici degli sparatutto in prima persona online. Ogni aspetto del gioco è stato curato con grande passione e attenzione ai dettagli, e ha tutte le carte in regola per detronizzare Call of Duty dal trono degli sparatutto online.

7. Battlefield 2042 [Il miglior caos su larga scala]

Il nostro voto 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Sviluppatore DICE Durata media di gioco 46 ore

Non si può negare che Battlefield 2042 abbia avuto un lancio un po’ travagliato. Ma dopo gli aggiornamenti, secondo me è diventato uno dei titoli più ambiziosi della serie. La portata dei combattimenti mi ha lasciato a bocca aperta: partite da 128 giocatori, tute alari, cani robotici e condizioni meteorologiche dinamiche che cambiano il campo di battaglia al volo.

Adoro il modo in cui il gioco punta tutto sul multiplayer di combattimento moderno. Anche senza una modalità per giocatore singolo, modalità di gioco come Portal mi danno la libertà di sperimentare e scatenare il caos con gli amici. Ogni partita sembra imprevedibile e imponente, attirando sia i giocatori su PC che gli appassionati di console. Rimangono alcune stranezze di design, ma non sminuiscono affatto la sua epica portata.

Perché l'abbiamo scelto Il miglior caos su larga scala in modalità multiplayer

Mappe enormi e battaglie con 128 giocatori

Meccaniche di combattimento moderne, selvagge e dinamiche

La grafica è impressionante. Mappe enormi, animazioni realistiche delle armi ed effetti meteorologici dinamici rendono ogni scontro a fuoco degno di un film. L’atmosfera è viva e caotica: un vero passo avanti nella serie BF.

Il mio verdetto: se vuoi che il prossimo gioco della serie sia imponente, imprevedibile e assolutamente caotico, Battlefield 2042 è quello che fa per te. È divertente e perfetto per i fan che desiderano una guerra su scala epica.

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Cosa ne pensano i giocatori?

NebTheDestroyer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Adoro il 2042, lì ci sono dei momenti davvero fantastici.

8. Battlefield V [Il miglior caos sottovalutato della Seconda Guerra Mondiale]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2018 Sviluppatore DICE Durata media di gioco 10 ore (campagna)

Dopo l’enorme successo di Battlefield 1, Battlefield V non ha conquistato tutti al momento del lancio, ma penso sinceramente che sia uno dei giochi della serie Battlefield più sottovalutati di sempre. L’ambientazione della Seconda Guerra Mondiale non era solo un tuffo nella nostalgia: sembrava cruda e sorprendentemente frenetica.

Il sistema di combattimento è ben calibrato e alcune delle mappe presenti qui sono tra le mie preferite della serie. C’è proprio qualcosa di speciale nel strisciare tra le macerie con la tua squadra, aggrappati a malapena alla vita, per poi ribaltare le sorti della battaglia a tuo favore. All’inizio, il gioco ha sofferto per la mancanza di contenuti e per una comunicazione confusa da parte di DICE, ma col tempo è diventato uno dei titoli più curati della serie Battlefield.

Perché l'abbiamo scelto Il titolo della serie BF sulla Seconda Guerra Mondiale più sottovalutato

Sparatorie fluide e movimenti reattivi

Alcune delle migliori mappe per il gioco in squadra

Visivamente è davvero stupendo. Dai passi di montagna innevati alle rovine urbane, i dettagli sono mozzafiato e il sound design rende ogni scontro a fuoco davvero coinvolgente. Cattura perfettamente sia il lato cinematografico che quello crudo dei combattimenti della Seconda Guerra Mondiale.

Il mio verdetto: se cerchi uno sparatutto storico che bilancia lo spettacolo cinematografico con un multiplayer intenso, Battlefield V merita una seconda possibilità.

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Cosa ne pensano i giocatori?

SilverSquid1810 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 A me personalmente piace tantissimo. I movimenti sono davvero fluidi e scorrevoli, la varietà di armi e mappe è ottima e le scene di sparatoria sono fantastiche

9. Battlefield 1942 [Le origini della serie]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, Mac OS X Anno di uscita 2002 Sviluppatore DICE Durata media di gioco 25 ore

È qui che tutto è iniziato: Battlefield 1942. Anche senza una modalità campagna, il multiplayer era rivoluzionario. Mappe enormi, carri armati, aerei e battaglie caotiche su vasta scala della Seconda Guerra Mondiale lo hanno reso un titolo storico.

All’inizio la mancanza di una modalità single-player mi ha un po’ deluso, ma già solo Wake Island ha iniziato a rubarmi ore e ore della mia vita. La libertà di passare a piacimento dal combattimento di fanteria a quello con i veicoli era rivoluzionaria. Anche se la chiusura di GameSpy nel 2014 ha posto fine al gioco online ufficiale, i fan continuano a tenerlo in vita con server privati e bot offline.

Perché l’abbiamo scelto Il miglior punto di partenza per la serie Battlefield

Ha introdotto mappe enormi con combattimenti interforze

Esperienze multigiocatore iconiche come Wake Island

Per quanto riguarda la grafica e l’atmosfera, questo gioco sarà anche vecchio, ma ha ancora quel fascino di un tempo. Il gameplay sembra grezzo e non rifinito, ma nel senso buono, e la portata del gioco era impareggiabile per l’epoca.

Il mio verdetto: se vuoi scoprire da dove hanno avuto inizio i giochi della serie Battlefield, vale ancora la pena rigiocare a Battlefield 1942 – anche se dovrai cercare un po’ per trovarlo.

Cosa ne pensano i giocatori?

Reasonable_Prize71 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Aveva davvero tutto: bot offline, mappe enormi ma comunque abbastanza dettagliate, e davvero, davvero troppi veicoli con cui divertirsi

10. Battlefield: Bad Company [Miglior umorismo in combattimento]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 3, Xbox 360 Anno di uscita 2008 Sviluppatore DICE Durata media di gioco 12 ore (campagna)

Prima che Bad Company 2 rubasse la scena, il primo Battlefield: Bad Company stava già rivoluzionando la serie Battlefield. È stato il primo gioco della serie principale con una campagna per giocatore singolo completa che non si prendeva troppo sul serio – ed è proprio per questo che l’ho adorato.

La storia era piena di personalità, sarcasmo e battute tra compagni di squadra che mi sono rimaste impresse per anni. Inoltre, far saltare in aria interi edifici era incredibilmente soddisfacente. Purtroppo, come il suo sequel, alla fine EA ha ritirato il titolo. Dato che era disponibile solo per console, la campagna ora sopravvive grazie a dischi di seconda mano o all’emulazione su PC, mentre la modalità multigiocatore è scomparsa da un pezzo.

Perché l’abbiamo scelto Il miglior umorismo e la migliore personalità della serie Battlefield

La prima campagna che si è distaccata dal tono serio

Ha introdotto in grande stile gli edifici distruttibili

Dal punto di vista grafico, regge ancora bene per l’epoca, con ambienti colorati e coperture distruttibili che aggiungono profondità al combattimento. Non era solo l’ennesimo sparatutto in prima persona: aveva cuore e umorismo.

Il mio verdetto: se cerchi un gioco della serie BF che ti faccia ridere tanto quanto ti entusiasmi, Bad Company è un gioiellino che vale la pena scovare.

Cosa ne pensano i giocatori?

Gopherofdoomies ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 La modalità giocatore singolo è probabilmente la migliore che proverò in qualsiasi gioco della serie Battlefield per un bel po’ di tempo.

11. Battlefield Vietnam [Miglior cambio di ambientazione]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2004 Sviluppatore DICE Durata media di gioco 14 ore (campagna)

Battlefield Vietnam è stato il jolly della serie – e proprio per questo l’ho adorato. Le mappe nella giungla, gli elicotteri che sfrecciano sopra la testa e la colonna sonora anni ’60 a tutto volume dalle radio dei veicoli hanno creato un’esperienza diversa da qualsiasi altro gioco della serie BF.

Non si è limitato a copiare Battlefield 1942 con una nuova veste grafica, ma ha aggiunto uno stile e un’atmosfera tutti suoi. Penso che il mix tra combattimenti con i veicoli e quelli di fanteria fosse perfetto. Certo, aveva i suoi difetti, ma la sua personalità lo ha reso indimenticabile. Come altri titoli più vecchi, non è più supportato ufficialmente dopo la chiusura di GameSpy, ma continua a vivere nei ricordi dei fan.

Perché l'abbiamo scelto Il miglior cambio di ambientazione nella serie BF

Integrazione unica tra colonna sonora e gameplay

Caos ben bilanciato tra veicoli e fanteria

Dal punto di vista visivo, per l’epoca ha saputo catturare bene l’ambiente bello e caotico della guerra del Vietnam, e lanciarsi in battaglia con la musica rock a tutto volume era puro divertimento caotico.

Il mio verdetto: se cerchi un gioco della serie BF con una personalità decisa e un’atmosfera unica nel suo genere, con Battlefield Vietnam vai sul sicuro.

Cosa ne pensano i giocatori?

Huge-Scene6139 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Siamo tutti d’accordo sul fatto che ci serva un gioco intitolato “Battlefield Vietnam”

12. Battlefield Hardline [Miglior rivoluzione di genere]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Anno di uscita 2015 Sviluppatore Visceral Games Durata media di gioco 11 ore (campagna)

Battlefield Hardline ha segnato una svolta audace per la serie, abbandonando le guerre militari su larga scala per un tema più crudo: poliziotti contro criminali. Per me, la campagna per giocatore singolo era discreta, ma niente di rivoluzionario: il vero punto forte erano le modalità multigiocatore, che trasformavano gli ambienti urbani in campi da gioco per rapine caotiche e missioni di salvataggio.

Una volta che mi sono tuffato nel multiplayer, sono rimasto sorpreso da quanto fosse divertente. Gli inseguimenti in auto erano veloci e imprevedibili, e le mappe più piccole facevano sì che fossi quasi sempre nel bel mezzo dell’azione. Certo, non aveva la portata epica degli altri giochi della serie Battlefield, ma era perfetto per chi ama le partite veloci e l’intensità dei combattimenti ravvicinati.

Perché l'abbiamo scelto Il miglior rinnovamento del genere nella serie

Tema unico "poliziotti contro criminali" con modalità multigiocatore dinamiche

Azione ad alta velocità per chi ama i combattimenti ravvicinati in ambiente urbano

Dal punto di vista visivo, Hardline ha puntato su un’atmosfera da serie TV poliziesca, con le luci brillanti della città e interni dal look grintoso. Il ritmo e il tono erano ben distinti, il che lo fa sembrare uno spin-off che ha saputo affermare la propria identità piuttosto che un semplice passo falso.

Il mio verdetto: Battlefield Hardline non è il gioco della serie BF che ti aspetteresti, ma se gli dai una possibilità, potresti scoprire che è proprio quella scarica di adrenalina che non sapevi di volere.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Ireland914 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Anch’io difendo Hardline. Non sembrava proprio un gioco della serie Battlefield, ma era comunque ben fatto! Mi sono davvero divertito a giocarci nei due mesi in cui c’era ancora una community, lol.

13. Battlefield Heroes ​​[Il miglior Battlefield casual]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2009 Sviluppatore Easy Studios, DICE Durata media di gioco 50 ore

Battlefield Heroes ha segnato il salto della serie verso un caos spensierato in stile cartone animato, rendendola accessibile anche ai giocatori occasionali. Ambientato in una Seconda Guerra Mondiale romanzata, potevi combattere per l’Esercito Nazionale o l’Esercito Reale, sfrecciando su mappe coloratissime in un formato free-to-play che ha aperto le porte a un pubblico molto più ampio.

Giocarci era puro divertimento, senza complicazioni. I movimenti erano scattanti e le animazioni esagerate rendevano divertente persino perdere. Ricordo ancora quando saltavo su veicoli che sembravano giocattoli e scambiavo colpi indossando abiti ridicoli. Era tutto un susseguirsi di risate spensierate e partite veloci, perfetto per chi non voleva scervellarsi su ogni decisione tattica.

Perché l'abbiamo scelto La migliore versione casual della formula di BF

Grafica accattivante in stile cartone animato con un gameplay intuitivo

Adatto a giocatori di ogni livello

La grafica audace in stile cartone animato e il tono spensierato hanno reso Heroes immediatamente riconoscibile, e la sua semplicità nascondeva un ciclo di gioco avvincente. Anche se EA l’ha chiuso nel 2015, il Progetto Rising Hub fa sì che il suo fascino continui a vivere – a dimostrazione che, a volte, un po’ di follia può fare davvero la differenza.

Il mio verdetto: per chi vuole lasciarsi alle spalle il realismo crudo e farsi semplicemente una bella risata, Battlefield Heroes è il perfetto “piacere proibito”.

Cosa ne pensano i giocatori?

theexterminat ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Se all’epoca ti piaceva Battlefield Heroes, devi assolutamente provarlo. L’ho provato questo fine settimana e mi sono divertito un mondo.

14. Battlefield 1943 [Miglior multiplayer su piccola scala]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS3, Xbox 360 Anno di uscita 2009 Sviluppatore DICE Durata media di gioco 25 ore

Battlefield 1943 ha dimostrato che non serviva un gioco a prezzo pieno per catturare la magia della serie. Questo titolo scaricabile riportava i giocatori sul teatro del Pacifico della Seconda Guerra Mondiale, racchiudendo tre mappe iconiche – Wake Island, Guadalcanal e Iwo Jima – in un pacchetto multigiocatore compatto e mirato.

I duelli aerei sull’oceano e gli scontri tra carri armati erano intensi e appaganti. Continuavo a giocarci perché mi dava quella sensazione di “ancora una partita”, senza però richiedere di passare tutta la notte davanti alla console. L’unico vero neo era la scarsità di contenuti: con solo tre mappe e nessuna modalità extra, dopo un po’ il gioco poteva iniziare a sembrare ripetitivo.

Perché l'abbiamo scelto Il miglior titolo della serie su piccola scala

Multigiocatore della Seconda Guerra Mondiale snello con mappe iconiche

Perfetto per sessioni veloci e adrenaliniche

Le mappe dai colori vivaci e dall’atmosfera tropicale, insieme alla grafica pulita, lo rendevano un vero piacere per gli occhi, anche sulle console di allora. Purtroppo, la chiusura di GameSpy lo ha messo fuori gioco per sempre, ma chi ci ha giocato lo ricorderà come uno dei titoli più ben fatti e rigiocabili.

Il mio verdetto: piccolo per dimensioni ma grande per divertimento, BF 1943 ha dimostrato che a volte meno è meglio.

Cosa ne pensano i giocatori?

jar-undercover ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Non so perché, ma Battlefield 1943 mi torna sempre in mente ogni pochi mesi. C'era qualcosa di così essenziale in quel gioco. Solo poche classi, poche mappe, carri armati e aerei, e bastava.

15. Battlefield 2142 [Il miglior Battlefield futuristico]

Il nostro punteggio 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2006 Sviluppatore DICE Durata media di gioco 52 ore

Credo che Battlefield 2142 sia stato l’unico passo della serie nel vero territorio della fantascienza, immaginando un mondo in cui lo scioglimento delle calotte polari ha costretto le nazioni a una guerra per la sopravvivenza. Sostituendo i carri armati con hovercraft e i jet con elicotteri da combattimento futuristici, ha unito la formula base di Battlefield a una tecnologia innovativa.

La modalità più straordinaria era la Titan Mode: un’enorme battaglia in più fasi per distruggere la fortezza volante nemica. Richiedeva strategia e coordinamento come nessun’altra modalità prima d’allora. Per me, giocarla era un’esperienza intensa e cinematografica. Anche se il numero di mappe era limitato, ogni partita era memorabile grazie al modo in cui la modalità incoraggiava stili di gioco diversi.

Perché l’abbiamo scelto Il miglior titolo futuristico della serie

La modalità Titan era un’esperienza unica e fortemente strategica

Tecnologia futuristica ben bilanciata con il gameplay classico di BF

Dal punto di vista visivo, le lande ghiacciate e le roccaforti industriali gli hanno conferito una personalità ben definita all’interno della serie. Il mix tra una guerra futuristica cruda e obiettivi su larga scala l’ha reso un vero e proprio cult, anche se ora è accessibile solo tramite server privati.

Il mio verdetto: una perla rara che ha dimostrato come la serie potesse eccellere nella fantascienza senza perdere la propria identità.

Cosa ne pensano i giocatori?

t-t-today ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Il 2142 avrà sempre un posto speciale nel mio cuore

16. Battlefield 2: Modern Combat [Miglior adattamento per console]

Il nostro punteggio 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS2, Xbox, Xbox 360 Anno di uscita 2005 Sviluppatore DICE Durata media di gioco 9 ore (campagna)

Battlefield 2: Modern Combat ha segnato il vero ingresso della serie nel mondo delle console, debuttando nel 2005 e portando il caos su larga scala e basato sugli obiettivi direttamente nei salotti di casa. La sua caratteristica unica era la meccanica dell’hot-swap, che ti permetteva di passare istantaneamente da un soldato all’altro durante la partita.

Nella modalità giocatore singolo, è stata un’ottima introduzione allo stile di combattimento di BF per i giocatori su console, ma è stata la modalità multigiocatore a 24 giocatori della versione per Xbox 360 a sorprendermi. Tecnicamente non era raffinato come la versione per PC, ma offriva partite grandi e incentrate sugli obiettivi in un’epoca in cui la maggior parte degli sparatutto per console era ancora su piccola scala.

Perché l'abbiamo scelto Il miglior adattamento per console della serie

La meccanica "hot-swap" ha aggiunto varietà tattica

Ha portato i combattimenti su larga scala basati su obiettivi a un nuovo pubblico

Visivamente , ha saputo catturare lo spirito della versione per PC, adattando al contempo l’esperienza al controller. EA avrà anche chiuso i server nel 2011, ma ha lasciato un segno indelebile, dimostrando che le battaglie FPS su larga scala potevano avere successo anche al di fuori del mondo PC.

Il mio verdetto: una pietra miliare per gli appassionati di sparatutto in prima persona su console, Modern Combat ha aperto le porte a grandi battaglie anche al di fuori della cerchia dei giocatori su PC.

Cosa ne pensano i giocatori?

beardedbast3rd ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Questo gioco è stato un ottimo esempio di come si possa ridurre l'esperienza di BF ai suoi elementi fondamentali senza rinunciare a granché

17. Battlefield Play4Free [La migliore esperienza Battlefield gratuita]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2010 Sviluppatore Easy Studios, DICE Durata media di gioco 30 ore

Battlefield Play4Free ha fatto esattamente quello che prometteva il nome: ti catapultava nelle battaglie su larga scala di BF senza farti pagare un centesimo. Univa il meglio di BF 2 e Bad Company 2 in un pacchetto free-to-play pensato proprio per i giocatori su PC che desideravano quel caos tipico delle operazioni interforze.

Entrare nelle partite era come immergersi in una versione più economica della serie principale; familiare nella struttura, ma con qualche particolarità. Appena spuntavi, avevi la libertà di prendere una jeep o correre a conquistare una bandiera a piedi. Era possibile personalizzare il tuo soldato, ma le microtransazioni incombevano su alcuni sblocchi, che procedevano più lentamente a meno che non tirassi fuori il portafoglio.

Perché l'abbiamo scelto La migliore esperienza gratuita per le battaglie su larga scala di BF

Riunisce in un unico pacchetto le risorse di BF2 e Bad Company 2

Ha offerto ai giocatori su PC combattimenti interforze accessibili senza dover pagare

Dal punto di vista visivo, ha riutilizzato gran parte dello stile grafico di BF 2, quindi all’epoca non aveva la fedeltà dei giochi della serie principale. Ma l’aspetto funzionale e un po’ grezzo riusciva comunque a ricreare l’atmosfera tipica di BF. Purtroppo, come per BF Heroes, EA ha chiuso i battenti nel 2015 e i server ufficiali non ci sono più.

Se cerchi un’esperienza simile e sei disposto ad andare oltre Battlefield, potresti dare un’occhiata ai giochi sulla Seconda Guerra Mondiale che offrono scontri su larga scala simili e fanno rivivere la storia.

Il mio verdetto: forse era un po’ grezzo, ma per un tuffo gratuito nel caos di BF, Play4Free è stato un affare dannatamente buono finché è durato.

Cosa ne pensano i giocatori?

fullCGngon ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 In fondo, lo sapete tutti che Battlefield Play4Free è il vero GOAT

Il mio giudizio finale

Qualunque cosa tu stia cercando – che si tratti di tattiche hardcore, combattimenti cinematografici o semplicemente di far saltare in aria ogni cosa – c’è un gioco della serie Battlefield che fa al caso tuo. Ecco come lo riassumerei:

Per gli appassionati di sparatutto tattici → Battlefield 2 . Il gioco originale che ha alzato l’asticella. La modalità Comandante mi permetteva di comandare le squadre e guidare la carica in battaglie epiche dove il lavoro di squadra era fondamentale.

. Il gioco originale che ha alzato l’asticella. La modalità Comandante mi permetteva di comandare le squadre e guidare la carica in battaglie epiche dove il lavoro di squadra era fondamentale. Per gli amanti delle battaglie cinematografiche → Battlefield 1 . Se cerchi l’azione della Prima Guerra Mondiale che ti faccia sentire come in un film di guerra, questo fa proprio al caso tuo. Epici combattimenti in trincea, zeppelin in fiamme: è il caos con stile.

. Se cerchi l’azione della Prima Guerra Mondiale che ti faccia sentire come in un film di guerra, questo fa proprio al caso tuo. Epici combattimenti in trincea, zeppelin in fiamme: è il caos con stile. Per i fan della guerra moderna → Battlefield 3 . Senza dubbio uno dei migliori. Guerra moderna, grafica mozzafiato e distruzione grazie al motore Frostbite: mi emoziono ancora al solo pensiero di quelle enormi esplosioni.

. Senza dubbio uno dei migliori. Guerra moderna, grafica mozzafiato e distruzione grazie al motore Frostbite: mi emoziono ancora al solo pensiero di quelle enormi esplosioni. Per i fanatici della distruzione → Battlefield: Bad Company 2 . Questo è per chi ama il caos. Distruzione ovunque, e la campagna? Pura meraviglia. Ricordo di aver distrutto intere mappe solo per divertimento.

. Questo è per chi ama il caos. Distruzione ovunque, e la campagna? Pura meraviglia. Ricordo di aver distrutto intere mappe solo per divertimento. Per i neofiti → Battlefield V . Se ti stai avvicinando alla serie, questo è un ottimo punto di partenza. Battaglie della Seconda Guerra Mondiale, meccaniche raffinate e un gameplay fluido che ti conquisterà.

. Se ti stai avvicinando alla serie, questo è un ottimo punto di partenza. Battaglie della Seconda Guerra Mondiale, meccaniche raffinate e un gameplay fluido che ti conquisterà. Per la guerra di nuova generazione → Battlefield 6. Questo gioco è pensato per il futuro. Grafica di nuova generazione e nuovi modi per dominare il campo di battaglia. Non vedo l’ora di provarlo anch’io!

La serie Battlefield offre sempre quell’azione intensa ed esagerata che ti farà tornare a giocarci ancora e ancora.

Domande frequenti