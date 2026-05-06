Ranking najlepszych gier z serii „Battlefield”: 17 tytułów, w które koniecznie trzeba zagrać w 2026 roku

Najlepsze gry z serii „Battlefield” to zawsze gorący temat, a skoro „Battlefield 6” już się ukazał, to idealny moment, by ponownie zanurzyć się w tej kultowej serii.

Od ogromnych map i dynamicznych walk pojazdów po taktykę opartą na działaniach drużynowych – seria „Battlefield” wyznaczyła standardy dla strzelanek pierwszoosobowych.

W tym przewodniku przedstawię wam najbardziej legendarne części serii „Battlefield”. Niezależnie od tego, czy jesteście wieloletnimi fanami, czy dopiero zaczynacie przygodę z serią, zobaczmy, które tytuły wciąż dominują na polu bitwy.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii Battlefield

Chociaż niektóre tytuły z serii Battlefield są po prostu legendarne, znalazło się wśród nich również kilka, które nie wyróżniały się niczym szczególnym lub wręcz nie spełniły oczekiwań. Jeśli chcesz doświadczyć najlepszych wrażeń z gry w Battlefield, oto właśnie te tytuły:

1 Battlefield 2 2005 Gra, która wyznaczyła standardy w gatunku taktycznych strzelanek zespołowych. W trybie dowódcy prowadziłeś oddziały do zwycięstwa; każda rozgrywka jest pełna napięcia. Buy now 2 Battlefield 3 2011 Arcydzieło poświęcone współczesnej wojnie, charakteryzujące się niesamowitą grafiką i chaotycznymi bitwami. Silnik Frostbite zapewnił realistyczne zniszczenia w każdym zakątku mapy. Buy now 3 Battlefield: Bad Company 2 2010 Wybuchy, chaos i niesamowita kampania. Poziom zniszczeń został podniesiony na wyższy poziom, dzięki czemu każdy mecz jest inny. Buy now

Na głównej liście czeka na Ciebie łącznie 17 gier i chętnie opowiem Ci o każdej z nich. A więc zabierzmy się do rzeczy?

17 najlepszych gier z serii „Battlefield” dla zagorzałych fanów walki

Niezależnie od tego, co Cię kręci, w tych grach znajdziesz wszystko. Jedyne, o czym powinieneś wiedzieć, to fakt, że dostęp do niektórych z tych tytułów może być nieco bardziej skomplikowany niż kiedyś z różnych powodów, takich jak wycofanie wsparcia dla serwerów. Jednak na pewno opowiem Ci o tym wszystkim, gdy nadejdzie odpowiedni moment. Na razie nie czekajmy dłużej i zabierzmy się do rzeczy!

1. Battlefield 2 [Najlepsza taktyczna gra wieloosobowa]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox 360 Rok wydania 2005 Producent DICE Średni czas gry 31 godzin

To właśnie w Battlefield 2 seria naprawdę rozkwitła w nowoczesnej scenerii. Naprawdę czułem, że surowy, realistyczny tryb wieloosobowy znacznie wyprzedzał swoje czasy, a nowe systemy dowódcy oddziału i dowódcy nadawały moim rozgrywkom prawdziwą głębię strategiczną.

Nie była to tylko chaotyczna strzelanina – praca zespołowa naprawdę miała znaczenie. Gra w zgranym oddziale mogła całkowicie odwrócić losy bitwy. Niestety, zamknięcie serw isu GameSpy położyło kres oficjalnemu wsparciu, choć zagorzali fani podtrzymują grę na prywatnych serwerach.

Dlaczego to wybraliśmy Najlepsza głębia taktyczna w trybie wieloosobowym wśród gier FPS

Wprowadzono systemy dowódcy oddziału i dowódcy

Zdefiniowano nowoczesny styl walki charakterystyczny dla tej serii

Dla mnie osobiście styl graficzny może wydawać się obecnie nieco przestarzały, ale w tamtych czasach wydawało się to ogromnym krokiem naprzód. Każdy pojazd, broń i mapa wydawały się dopracowane zarówno pod względem skali, jak i precyzji.

Nasza ocena: Jeśli cenisz sobie pracę zespołową i strategię tak samo jak czystą akcję, „Battlefield 2” pozostaje jedną z najbardziej satysfakcjonujących gier z serii „Battlefield”, jakie kiedykolwiek powstały.

Co mówią gracze?

Ashamed-External-330 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Myślę, że to fakt, że „Battlefield 2” jest najlepszy. Ma w sobie duszę. Prawdziwą pracę zespołową, dowódcę i strategię, bezlitosne pojazdy, jak na prawdziwym polu bitwy. A mapy są po prostu świetne.

2. Battlefield 3 [Najlepsza gra z serii Battlefield zapewniająca kinowe wrażenia z walki]

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PS3, Xbox 360, Xbox One Rok wydania 2011 Producent DICE Średni czas gry 12 godzin (kampania)

Kiedy myślę o najlepszej grze z serii BF, od razu przychodzi mi na myśl Battlefield 3. To właśnie ta część sprawiła, że seria BF z doskonałej stała się legendą, zapewniając jej miejsce wśród najlepszych gier FPS, jakie kiedykolwiek powstały.

Wciąż pamiętam, jak po raz pierwszy zagłębiłem się w kampanię. Fabuła była spójna i pełna zwrotów akcji, które sprawiały, że nie mogłem oderwać się od ekranu. Oczywiście zakończyła się szybciej, niż bym sobie tego życzył, ale wywarła na mnie ogromne wrażenie. Potem przyszedł czas na tryb wieloosobowy – i właśnie tam działy się cuda. Były tam brutalne walki naziemne i powietrzne, zawalające się drapacze chmur oraz mapy, na których panował czysty chaos.

Dlaczego to wybraliśmy Silnik Frostbite 2 zrewolucjonizował serię BF dzięki realistycznym efektom zniszczeń i oszałamiającej grafice.

Legendarny tryb wieloosobowy z intensywnymi mapami, pojazdami i rozgrywką opartą na pracy zespołowej.

Klimatyczna oprawa dźwiękowa i graficzna, dzięki której każdy mecz przypominał scenę z filmu.

Jedynym minusem jest to, że serwery konsolowe dla starych wersji na PlayStation i Xbox zostały wyłączone. Tryb kampanii nadal istnieje, ale jeśli chcesz ponownie przeżyć chwałę trybu wieloosobowego, musisz dołączyć do graczy na PC, którzy wciąż podtrzymują jego życie.

Pod względem wizualnym ta gra w tamtych czasach zapierała dech w piersiach. Silnik Frostbite 2 zapewnił fotorealistyczne oświetlenie i eksplozje, które rozjaśniały nocne niebo w sposób, jakiego żadna inna strzelanka FPS nie oferowała w tamtych czasach. Dźwięk idealnie do tego pasował – trzask odległych strzałów, głęboki pomruk czołgów, świst samolotów odrzutowych nad głową.

Nasza ocena: jeśli chcesz doświadczyć najlepszego Battlefielda, to właśnie ta gra. Battlefield 3 to złoty standard w dziedzinie wojen na wielką skalę w gatunku FPS. Nawet pomimo upływu czasu i przeniesienia trybu wieloosobowego wyłącznie na PC, wciąż jest to ekscytująca przygoda, w którą warto zagrać. Jeśli wcześniej ją przegapiłeś, nie popełnij tego samego błędu dwa razy – uruchom grę i przekonaj się, dlaczego fani wciąż o niej mówią.

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Co mówią gracze?

Head_Row2765 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „Battlefield 3” to moja absolutnie ulubiona gra z serii „Battlefield”.

3. Battlefield: Bad Company 2 [Najlepszy chaos oparty na fabule]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PS3, Xbox 360, Android, iOS Rok wydania 2010 Twórca DICE Średni czas rozgrywki 11 godzin (kampania)

Bez wątpienia „Battlefield: Bad Company 2” to jedna z moich ulubionych gier z serii „Battlefield”. Gdybym miał wybierać między tą grą a „BF 3”, szczerze mówiąc, miałbym z tym problem – dodatek „Vietnam” jeszcze bardziej utrudnia ten wybór. Ta gra łączy momenty, które wywołują salwy śmiechu, z niesamowitą fizyką zniszczeń, a to połączenie sprawia, że jest niezapomniana.

Bardzo podobało mi się rozpoczęcie kampanii dla jednego gracza. Oddział Bad Company sprawiał wrażenie prawdziwych ludzi, a ich dziwactwa i przekomarzania sprawiały, że każda misja była świetną zabawą. Tryb wieloosobowy również mnie zachwycił, zwłaszcza tryb „Rush”, który naprawdę zmienił moje podejście do celów i map. Dzięki fizyce każda eksplozja miała realne konsekwencje, a każda strategia miała znaczenie.

Dlaczego to wybraliśmy Najlepsze momenty fabularne w serii BF

Tryb wieloosobowy z trybem „Rush” i zniszczeniami opartymi na fizyce

Dynamika oddziału, dzięki której misje wydają się żywe

Jedynym minusem jest to, że EA wycofało tytuł w 2023 roku, więc jeśli chcesz zagrać, będziesz potrzebować fizycznej kopii, starego klucza lub Project Rome na PC.

Pod względem wizualnym gra prezentuje się zaskakująco dobrze. Wybuchy są imponujące, otoczenie reaguje realistycznie, a oprawa dźwiękowa sprawia, że każda strzelanina wciąga gracza. Bad Company 2 wyróżnia się surową, chaotyczną atmosferą serii BF, zachowując jednocześnie zabawny charakter.

Nasza ocena: Jeśli chcesz doświadczyć najlepszej gry z serii BF, pełnej humoru, koleżeństwa i wciąż ekscytującej rozgrywki, wybierz Bad Company 2. Zdobądź ją, jeśli tylko możesz – ten chaos jest ponadczasowy.

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Co mówią gracze?

Ashamed-External-330 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Myślę, że to fakt, że „Battlefield 2” jest najlepszy. Ma w sobie duszę. Prawdziwą pracę zespołową, dowódcę i strategię, bezlitosne pojazdy, jak na prawdziwym polu bitwy. A mapy są po prostu świetne.

4. Battlefield 1 [Najlepsze wrażenie immersji w realiach wojny światowej]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PS4, Xbox One Rok wydania 2016 Producent DICE Średni czas gry 10 godzin (kampania)

Nie spodziewałem się, że gra z serii BF osadzona w realiach I wojny światowej zrobi na mnie tak duże wrażenie, ale Battlefield 1 całkowicie zmienił moje oczekiwania. Od pierwszego strzału w ziemi niczyjej poczułem surową brutalność współczesnej walki w historycznej epoce.

Tryb dla jednego gracza „War Stories” dostarczył mi jednych z najbardziej niezapomnianych chwil w całej serii BF. Pędzenie przez błoto, podczas gdy wokół mnie syczał gaz, a miotacze ognia rozjaśniały mgłę, było niezwykle intensywnym przeżyciem. Tryb wieloosobowy poszedł jeszcze dalej – ogromne mapy i dynamiczna pogoda sprawiały, że każda bitwa była nieprzewidywalna.

Dlaczego to wybraliśmy Najlepsze wrażenie immersji w realiach I wojny światowej w serii BF

Ogromne, szczegółowe mapy i zniszczalne otoczenie

Wrażenia z trybu dla jednego gracza i trybu wieloosobowego, które na długo pozostają w pamięci

Jednak wolniejsze prowadzenie broni i okrojony ekwipunek mogą wydawać się nieco ograniczające, zwłaszcza jeśli jesteś przyzwyczajony do współczesnej rozgrywki strzeleckiej w BF z niekończącą się gamą dodatków i gadżetów do eksperymentowania. Czasami po prostu chciałoby się mieć więcej zabawek do dyspozycji.

Grafika jest oszałamiająca. Błotniste okopy, zniszczone lasy i zawalające się wiatraki tworzą przerażająco wciągający świat. Oprawa dźwiękowa potęguje każdy wybuch i huk strzału, sprawiając, że każda rozgrywka wydaje się żywa. Gra osiąga równowagę między realizmem a kinowym widowiskiem.

Nasza ocena: Jeśli chcesz poczuć chaos i heroizm pierwszych gier osadzonych w realiach I wojny światowej, jest to najlepszy tytuł z serii BF pod względem wciągnięcia i adrenaliny.

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Co mówią gracze?

Then_Manager_7288 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 BF1 to jedna z najlepszych gier z tej serii

5. Battlefield 4 [Najlepsza ewolucja w epoce współczesnej]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Rok wydania 2013 Producent DICE Średni czas gry 9 godzin (kampania)

Dla mnie Battlefield 4 to moment, w którym seria Battlefield w pełni wkroczyła w erę nowoczesności. Połączyła intensywną swobodę rozgrywki wieloosobowej z futurystyczną technologią, a system Levolution sprawiał, że w każdym meczu byłem w ciągłej gotowości.

Pamiętam, jak skakałem z budynku tuż przed jego zawaleniem się i wzywałem wsparcie lotnicze – ta adrenalina nigdy mi się nie znudziła. Tryb wieloosobowy wciąż daje czadu, niezależnie od tego, czy gram solo, czy dowodzę oddziałem. Różnorodność broni i strategiczna rozgrywka sprawiają, że gra jest ekscytująca, mimo że kampania dla jednego gracza nie zrobiła na mnie aż tak wielkiego wrażenia.

Dlaczego to wybraliśmy Najlepsze wrażenia z gier wieloosobowych i gatunku FPS współczesnej epoki

System Levolution, który zmienia przebieg walki

Różnorodność broni i swoboda wyboru map

Grafika i efekty są na najwyższym poziomie. Zniszczenia wyglądają realistycznie, eksplozje robią ogromne wrażenie, a oświetlenie sprawia, że każda mapa wygląda niesamowicie. Chaos w grze jest zrównoważony nowoczesną oprawą wizualną, która sprawia, że każda strzelanina wygląda jak scena z filmu, ale pozostaje przystępna dla gracza.

Nasza ocena: Jeśli szukasz gry z serii BF, która definiuje chaos współczesnej walki i swobodę trybu wieloosobowego, to właśnie ta. Battlefield 4 nadal jest pozycją obowiązkową zarówno dla weteranów, jak i nowicjuszy.

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Co mówią gracze?

TheBestPieIsAllPie ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza część serii.

6. Battlefield 6 [Najlepsza gra do walki taktycznej i wielkich bitew]

Nasz wynik 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, Xbox Series X|S, komputery PC z systemem Windows Rok premiery 2025 Twórca DICE, Criterion Games, Motive Studio, Ripple Effect Studios Średni czas rozgrywki 4–5 godzin (kampania)

Wysłuchajcie mnie: naprawdę nie mogę się doczekać premiery Battlefield 6 – ma wszystko, co kocham w tej serii, ale w jeszcze lepszym wydaniu. Ogromne mapy, zniszczalne otoczenie i niesamowita grafika sprawiają, że każda rozgrywka przypomina prawdziwą Warzone. Wierzę, że będzie to nieustanna akcja i strategiczna rozgrywka od początku do końca.

To, co naprawdę mnie przekonało, to chaos z udziałem 128 graczy. Walka pojazdami jest intensywna, a już widziałem, jak efekty pogodowe, takie jak burze piaskowe, potrafią zmienić przebieg gry w mgnieniu oka.

Dlaczego to wybraliśmy Ogromne bitwy dla 128 graczy, które trzymają w napięciu

Dynamiczne zniszczenia, które zmieniają mapę w czasie rzeczywistym

Szybka walka pojazdami zapewniająca nieustanną akcję

Taktyczny system klas zapewniający głęboką rozgrywkę

System oparty na klasach daje mnóstwo możliwości dostosowania stylu gry, a niszczenie otoczenia sprawia, że rozgrywka nigdy się nie nudzi. Szczerze mówiąc, żadne dwa mecze nie będą takie same.

Grafika jest na najwyższym poziomie, a oprawa dźwiękowa wciąga cię prosto w sam środek walki. Dynamiczna pogoda, zmieniająca się mgła – wszystko to sprawia, że pole bitwy wydaje się żywe. Nie mogę się doczekać, by zanurzyć się w kolejnych szalonych strzelaninach i taktycznych potyczkach drużynowych.

Nasza ocena: Jeśli lubisz intensywne walki drużynowe i strategiczny chaos, „Battlefield 6” to gra dla Ciebie. To oczywisty wybór dla każdego, kto pragnie epickich, wielkoskalowych bitew. Ambitna koncepcja i pozytywny odbiór sugerują, że gra zasługuje na miejsce obok innych potężnych tytułów na pełnej liście nominowanych do nagrody Game Awards 2025 w kategorii Najlepsza gra wieloosobowa.

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Co mówią gracze?

Kyle Foley ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „Battlefield 6” to ogromny krok naprzód dla tej serii, dzięki któremu powraca ona na szczyt wśród internetowych strzelanek pierwszoosobowych. W każdy aspekt gry włożono mnóstwo serca i dbałości o szczegóły, a tytuł ten ma szansę zdetronizować „Call of Duty” jako króla internetowych strzelanek.

7. Battlefield 2042 [Najlepsza gra z chaosem na wielką skalę]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Twórca DICE Średni czas rozgrywki 46 godzin

Nie da się zaprzeczyć, że premiera Battlefield 2042 nie przebiegła gładko. Jednak po aktualizacjach gra stała się, moim zdaniem, jedną z najbardziej ambitnych pozycji w serii. Ogromna skala walki po prostu mnie powaliła – mecze dla 128 graczy, kombinezony skrzydłowe, roboty-psy i dynamiczna pogoda, która na bieżąco zmieniała przebieg rozgrywki w BF.

Podoba mi się, jak gra w pełni stawia na nowoczesny tryb wieloosobowy. Nawet bez trybu dla jednego gracza tryby rozgrywki, takie jak „Portal”, dają mi swobodę eksperymentowania i siania chaosu wraz z przyjaciółmi. Każda rozgrywka wydaje się nieprzewidywalna i ogromna, co przemawia zarówno do graczy na PC, jak i fanów konsol. Pozostało kilka dziwactw projektowych, ale nie umniejszają one epickiej skali gry.

Dlaczego to wybraliśmy Najlepsza gra wieloosobowa oferująca chaos na wielką skalę

Ogromne mapy i bitwy dla 128 graczy

Dzika, dynamiczna i nowoczesna mechanika walki

Grafika robi ogromne wrażenie. Ogromne mapy, realistyczne animacje broni i dynamiczne efekty pogodowe sprawiają, że każda strzelanina wygląda jak scena z filmu. Atmosfera jest żywa i chaotyczna – to prawdziwy krok naprzód w serii BF.

Nasza ocena: Jeśli chcesz, aby kolejna gra z serii była potężna, nieprzewidywalna i całkowicie chaotyczna, to „Battlefield 2042” jest właśnie tym, czego szukasz. Gra jest świetna i idealna dla fanów spragnionych epickich bitew na wielką skalę.

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Co mówią gracze?

NebTheDestroyer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uwielbiam rok 2042 – przeżyłem tam wiele wspaniałych chwil.

8. Battlefield V [Najlepszy niedoceniony chaos II wojny światowej]

Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2018 Producent DICE Średni czas rozgrywki 10 godzin (kampania)

Po ogromnym sukcesie Battlefield 1, Battlefield V nie zyskał sobie wszystkich fanów w momencie premiery, ale szczerze uważam, że jest to jedna z najbardziej niedocenianych gier z serii Battlefield, jakie kiedykolwiek powstały. Akcja osadzona w realiach II wojny światowej nie była tylko podróżą w przeszłość – gra wydawała się surowa i zaskakująco dynamiczna.

Rozgrywka strzelecka jest dopracowana, a niektóre z map należą do moich ulubionych w całej serii. Jest coś wyjątkowego w czołganiu się wraz z oddziałem po gruzach, ledwo trzymając się przy życiu, a następnie odwracaniu losów bitwy na swoją korzyść. Na początku gra borykała się z brakiem zawartości i niejasnymi komunikatami ze strony DICE, ale z czasem stała się jedną z najlepiej dopracowanych gier z serii „Battlefield”.

Dlaczego to wybraliśmy Najlepsza, niedoceniona gra z serii BF osadzona w realiach II wojny światowej

Płynna rozgrywka strzelecka i responsywne poruszanie się

Jedne z najlepszych map do rozgrywki drużynowej

Pod względem wizualnym gra prezentuje się po prostu wspaniale. Od ośnieżonych przełęczy górskich po ruiny miast – poziom szczegółowości jest oszałamiający, a oprawa dźwiękowa sprawia, że każda wymiana ognia jest niezwykle intensywna. Gra doskonale oddaje zarówno kinową, jak i surową stronę walk z czasów II wojny światowej.

Nasza ocena: Jeśli szukasz historycznej strzelanki, która łączy kinowe widowisko z intensywną rozgrywką wieloosobową, „Battlefield V” zasługuje na drugą szansę.

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Co mówią gracze?

SilverSquid1810 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Osobiście bardzo mi się to podoba. Ruchy są niezwykle płynne, a różnorodność broni i map jest naprawdę spora; strzelaniny są świetne

9. Battlefield 1942 [Najlepszy początek serii]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, Mac OS X Rok wydania 2002 Twórca DICE Średni czas gry 25 godzin

To właśnie tutaj wszystko się zaczęło – Battlefield 1942. Nawet bez trybu kampanii tryb wieloosobowy był przełomowy. Ogromne mapy, czołgi, samoloty oraz chaotyczne bitwy na pełną skalę z czasów II wojny światowej sprawiły, że gra stała się tytułem przełomowym.

Brak trybu dla jednego gracza początkowo nieco mnie rozczarował, ale sama mapa Wake Island zaczęła pochłaniać godziny mojego życia. Swoboda przechodzenia w dowolnym momencie z walki piechoty do walki pojazdami była rewolucyjna. Mimo że zamknięcie serwisu GameSpy w 2014 roku zakończyło oficjalną rozgrywkę online, fani wciąż podtrzymują tę grę dzięki prywatnym serwerom i botom offline.

Dlaczego to wybraliśmy Najlepszy punkt wyjścia dla serii Battlefield

Wprowadzenie ogromnych map z połączonymi rodzajami sił zbrojnych

Kultowe wrażenia z trybu wieloosobowego, takie jak Wake Island

Jeśli chodzi o grafikę i klimat, ta gra może i jest stara, ale wciąż ma w sobie ten urok. Rozgrywka sprawia wrażenie surowej i niedopracowanej – w najlepszym tego słowa znaczeniu – a jej skala nie miała sobie równych w tamtych czasach.

Nasza ocena: jeśli chcesz zobaczyć, od czego zaczęła się seria Battlefield, warto ponownie zagrać w Battlefield 1942 – nawet jeśli trzeba trochę poszukać, żeby ją znaleźć.

Co mówią gracze?

Reasonable_Prize71 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Naprawdę miało wszystko: boty działające w trybie offline, ogromne, a jednocześnie dość szczegółowe mapy oraz zdecydowanie zbyt wiele pojazdów, żeby się nimi bawić

10. Battlefield: Bad Company [Najlepszy humor w walce]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 3, Xbox 360 Rok wydania 2008 Twórca DICE Średni czas gry 12 godzin (kampania)

Zanim Bad Company 2 znalazło się w centrum uwagi, już oryginalna gra Battlefield: Bad Company wstrząsnęła serią Battlefield. Była to pierwsza gra z głównej serii, zawierająca pełną kampanię dla jednego gracza, która nie traktowała siebie zbyt poważnie – i właśnie dlatego ją uwielbiałem.

Ta historia była pełna charakteru, sarkazmu i żartów w grupie, które zapadły mi w pamięć na lata. Poza tym wysadzanie całych budynków w powietrze dawało niesamowitą satysfakcję. Niestety, podobnie jak w przypadku jej kontynuacji, EA ostatecznie wycofało tę grę z rynku. Ponieważ była dostępna wyłącznie na konsole, kampania przetrwała do dziś dzięki używanym płytom lub emulacji na komputerach PC, podczas gdy tryb wieloosobowy już dawno przestał istnieć.

Dlaczego to wybraliśmy Najlepszy humor i charakter w serii Battlefield

Pierwsza kampania, która zerwała z poważnym tonem

Wprowadziła na szeroką skalę niszczalne budynki

Pod względem graficznym gra nadal nie ustępuje innym tytułom z tamtego okresu, a kolorowe otoczenie i zniszczalne osłony dodają głębi walce. To nie była tylko kolejna strzelanka FPS – miała serce i humor.

Nasza ocena: Jeśli szukasz gry z serii BF, która zarówno rozbawi, jak i dostarczy emocji, „Bad Company” to prawdziwa perełka, po którą warto sięgnąć.

Co mówią gracze?

Gopherofdoomies ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Tryb dla jednego gracza to prawdopodobnie najlepsza rozgrywka, jakiej doświadczę w jakiejkolwiek grze z serii „Battlefield” przez dłuższy czas.

11. Battlefield: Wietnam [Najlepsza zmiana scenerii]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2004 Twórca DICE Średni czas rozgrywki 14 godzin (kampania)

Battlefield: Wietnam był czarnym koniem serii – i właśnie za to go uwielbiałem. Mapy dżungli, helikoptery przelatujące nad głowami oraz ścieżka dźwiękowa z lat 60. rozbrzmiewająca z radiotelefonów w pojazdach stworzyły wrażenia nieporównywalne z żadną inną grą z serii BF.

Nie była to tylko kopia Battlefield 1942 w nowej oprawie – gra wniosła swój własny styl i klimat. Uważam, że połączenie walki pojazdami i piechoty było strzałem w dziesiątkę. Oczywiście, gra miała swoje niedociągnięcia, ale to właśnie jej osobowość sprawiła, że pozostała niezapomniana. Podobnie jak inne starsze tytuły, po zamknięciu serwisu GameSpy nie jest już oficjalnie obsługiwana, ale wciąż żyje w pamięci fanów.

Dlaczego to wybraliśmy Najlepsza zmiana scenerii w serii BF

Wyjątkowe połączenie ścieżki dźwiękowej z rozgrywką

Zrównoważony chaos między pojazdami a piechotą

Pod względem wizualnym gra dobrze oddawała piękne, chaotyczne otoczenie wojny w Wietnamie jak na tamte czasy, a wkraczanie do walki przy dźwiękach rozbrzmiewającej muzyki rockowej było czystą, chaotyczną zabawą.

Nasza ocena: Jeśli szukasz gry z serii BF o wyrazistej osobowości i niepowtarzalnej atmosferze, „Battlefield: Wietnam”” to zawsze dobry wybór.

Co mówią gracze?

Huge-Scene6139 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Wszyscy zgodzimy się, że potrzebujemy gry „Battlefield Vietnam”

12. Battlefield Hardline [Najlepsza zmiana w gatunku]

Nasz wynik 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Rok wydania 2015 Producent Visceral Games Średni czas rozgrywki 11 godzin (kampania)

Battlefield Hardline stanowił odważne odejście od dotychczasowej serii, porzucając wielkoskalowe wojny na rzecz surowej tematyki walki policji z przestępcami. Moim zdaniem kampania dla jednego gracza była w porządku, ale nie była niczym przełomowym – prawdziwym sercem gry były tryby wieloosobowe, które zamieniały miejskie środowiska w place zabaw dla chaotycznych napadów i misji ratunkowych.

Kiedy zagłębiłem się w tryb wieloosobowy, byłem zaskoczony, jak bardzo było to zabawne. Pościgi samochodowe były szybkie i nieprzewidywalne, a mniejsze mapy sprawiały, że niemal zawsze znajdowałeś się w samym centrum akcji. Oczywiście nie miało to tak rozległego zakresu jak inne gry z serii Battlefield, ale zaspokajało potrzeby graczy, którzy lubili szybsze rundy i intensywność walki w zwarciu.

Dlaczego to wybraliśmy Najlepsze odświeżenie gatunku w całej serii

Unikalna tematyka „policjanci kontra przestępcy” z dynamicznymi trybami wieloosobowymi

Szybka akcja dla graczy preferujących zaciętą walkę w miejskiej scenerii

Pod względem wizualnym Hardline nawiązywało do klimatu telewizyjnych seriali kryminalnych, z jasnymi światłami miasta i surowymi wnętrzami. Tempo i ton były charakterystyczne, co sprawia, że gra wydaje się raczej spin-offem, który wypracował własną tożsamość, a nie tylko krokiem w bok.

Nasza ocena: „Battlefield Hardline” nie jest grą z serii BF, jakiej byś się spodziewał, ale jeśli dasz jej szansę, może się okazać, że to właśnie ten zastrzyk adrenaliny, o którym nie wiedziałeś, że go pragniesz.

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Co mówią gracze?

Ireland914 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ja też bronię „Hardline”. Nie przypominało to gry z serii „Battlefield”, ale było całkiem niezłe! Naprawdę świetnie się bawiłem, grając w to przez te dwa miesiące, kiedy gra miała jeszcze graczy, lol.

13. Battlefield Heroes [Najlepsza swobodna gra z serii Battlefield]

Nasz wynik 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2009 Twórca Easy Studios, DICE Średni czas gry 50 godzin

Battlefield Heroes stanowił dla serii skok w stronę beztroskiego chaosu w stylu kreskówkowym, dzięki czemu stała się ona dostępna dla graczy okazjonalnych. Akcja rozgrywa się w fikcyjnej wersji II wojny światowej, gdzie można walczyć w szeregach Armii Narodowej lub Armii Królewskiej, przemierzając kolorowe mapy w formule free-to-play, która otworzyła drzwi dla znacznie szerszej publiczności.

Granie w tę grę było czystą, nieskomplikowaną zabawą. Poruszanie się było dynamiczne, a przerysowane animacje sprawiały, że nawet przegrana wydawała się zabawna. Wciąż pamiętam, jak wskakiwałem do pojazdów wyglądających jak zabawki i wymieniałem ogień, mając na sobie absurdalne stroje. Chodziło o łatwy śmiech i szybkie rozgrywki, idealne dla graczy, którzy nie chcieli się nadmiernie zamartwiać każdą decyzją taktyczną.

Dlaczego to wybraliśmy Najlepsza swobodna wersja formuły BF

Urocza grafika w stylu kreskówkowym i łatwa do opanowania rozgrywka

Dostępna dla graczy na każdym poziomie zaawansowania

Odważna, kreskówkowa grafika i lekki ton sprawiły, że Heroes stało się natychmiast rozpoznawalne, a za jego prostotą kryła się wciągająca rozgrywka. Chociaż EA zamknęło grę w 2015 roku, projekt Rising Hub sprawia, że jej urok trwa nadal – co jest dowodem na to, że czasami odrobina szaleństwa może zdziałać cuda.

Nasza opinia: Dla tych, którzy chcą odłożyć na bok surowy realizm i po prostu się pośmiać, Battlefield Heroes to idealna gra, która sprawia przyjemność bez wyrzutów sumienia.

Co mówią gracze?

theexterminat ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Jeśli kiedyś podobała ci się gra „Battlefield Heroes”, to zdecydowanie powinieneś w to zagrać. Uruchomiłem ją w ten weekend i świetnie się bawiłem.

14. Battlefield 1943 [Najlepsza gra wieloosobowa na małą skalę]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS3, Xbox 360 Rok wydania 2009 Producent DICE Średni czas gry 25 godzin

Battlefield 1943 udowodnił, że nie trzeba kupować gry w pełnej cenie, by poczuć magię tej serii. Ta dostępna do pobrania gra przeniosła graczy z powrotem na Pacyficzny Teatr Działań Wojennych II wojny światowej, oferując trzy kultowe mapy – Wake Island, Guadalcanal i Iwo Jima – w zwięzłym, skoncentrowanym pakiecie trybu wieloosobowego.

Powietrzne pojedynki nad oceanem i potyczki czołgowe były dynamiczne i dawały poczucie satysfakcji. Wracałem do tej gry, bo wywoływała we mnie chęć rozegrania „jeszcze jednej rundy”, nie wymagając przy tym poświęcania całej nocy. Jedynym prawdziwym minusem był ograniczony zakres zawartości – przy zaledwie trzech mapach i braku dodatkowych trybów rozgrywki po pewnym czasie gra mogła zacząć się wydawać monotonna.

Dlaczego to wybraliśmy Najlepsza gra z tej serii przeznaczona dla niewielkiej liczby graczy

Usprawniony tryb wieloosobowy osadzony w realiach II wojny światowej z kultowymi mapami

Idealna na szybkie, pełne energii sesje

Jasne, tropikalne mapy i przejrzysta grafika sprawiały, że gra była przyjemna dla oka, nawet na ówczesnych konsolach. Niestety, zamknięcie serwisu GameSpy na dobre położyło kres tej grze, ale ci, którzy w nią grali, zapamiętają ją jako jedną z najlepiej dopracowanych i dających najwięcej radości z ponownego grania.

Nasza ocena: Niewielka pod względem skali, ale dająca mnóstwo frajdy – gra BF 1943 była dowodem na to, że mniej znaczy więcej.

Co mówią gracze?

jar-undercover ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Nie wiem, na czym to polega, ale co kilka miesięcy znów przypomina mi się „Battlefield 1943”. Było w tej grze coś niezwykle przejrzystego. Zaledwie kilka klas, kilka map, czołgi i samoloty – i to wystarczyło.

15. Battlefield 2142 [Najlepszy futurystyczny Battlefield]

Nasz wynik 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2006 Twórca DICE Średni czas gry 52 godziny

Uważam, że Battlefield 2142 był jedyną grą z tej serii, która wkroczyła na prawdziwe terytorium science fiction, przedstawiając świat, w którym topnienie czap lodowych zmusiło narody do wojny o przetrwanie. Zastępując czołgi poduszkowcami, a odrzutowce futurystycznymi śmigłowcami bojowymi, gra połączyła podstawową formułę serii Battlefield z nowatorską technologią.

Najbardziej wyróżniał się tryb „Titan”: ogromna, wieloetapowa bitwa mająca na celu zniszczenie latającej fortecy wroga. Wymagał on strategii i koordynacji w sposób, jakiego nie oferował żaden inny tryb. Dla mnie rozgrywka w nim była pełna napięcia i miała charakter kinowy. Chociaż liczba map była ograniczona, każdy mecz zapadał w pamięć, ponieważ tryb ten zachęcał do stosowania różnorodnych stylów gry.

Dlaczego to wybraliśmy Najlepsza futurystyczna odsłona serii

Tryb „Titan” był wyjątkowym doświadczeniem opartym na strategii

Zrównoważone połączenie technologii przyszłości z podstawową rozgrywką BF

Pod względem wizualnym lodowe pustkowia i przemysłowe twierdze nadały tej grze w serii wyjątkowy charakter. Połączenie surowej, futurystycznej wojny i misji na wielką skalę sprawiło, że stała się ona kultową pozycją, nawet jeśli obecnie jest dostępna wyłącznie na prywatnych serwerach.

Nasza ocena: rzadki klejnot, który udowodnił, że seria potrafi osiągnąć sukces w gatunku science fiction, nie tracąc przy tym swojej tożsamości.

Co mówią gracze?

t-t-today ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Rok 2142 zawsze będzie zajmował szczególne miejsce w moim sercu

16. Battlefield 2: Modern Combat [Najlepsza adaptacja na konsole]

Nasza ocena 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS2, Xbox, Xbox 360 Rok wydania 2005 Producent DICE Średni czas gry 9 godzin (kampania)

Gra „Battlefield 2: Modern Combat” oznaczała prawdziwy wkroczenie serii na rynek konsolowy. Debiutowała w 2005 roku, przenosząc do salonów graczy chaos na wielką skalę, oparty na realizacji zadań. Jej wyjątkową cechą była mechanika „hot-swap”, umożliwiająca natychmiastowe przełączanie się między żołnierzami w trakcie rozgrywki.

W trybie dla jednego gracza była to solidna zapowiedź stylu walki z serii BF dla graczy konsolowych, ale to tryb wieloosobowy dla 24 graczy w wersji na Xbox 360 naprawdę mnie zaskoczył. Nie była ona tak dopracowana technicznie jak jej odpowiednik na PC, ale oferowała rozbudowane rozgrywki oparte na celach w czasach, gdy większość strzelanek konsolowych miała wciąż niewielką skalę.

Dlaczego to wybraliśmy Najlepsza adaptacja konsolowa w serii

Mechanika „hot-swap” zapewniła różnorodność taktyczną

Zaprezentowała walkę na dużą skalę z zadaniami nowej grupie odbiorców

Pod względem wizualnym gra oddawała ducha swojej komputerowej wersji, dostosowując jednocześnie rozgrywkę do kontrolera. EA wyłączyło serwery w 2011 roku, ale gra pozostawiła trwały ślad jako dowód na to, że wielkoskalowe bitwy FPS mogą odnosić sukcesy również poza światem komputerów PC.

Nasza ocena: „Modern Combat”, będący kamieniem milowym dla fanów konsolowych strzelanek FPS, otworzył drzwi do wielkich bitew poza gronem graczy komputerowych.

Co mówią gracze?

beardedbast3rd ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ta gra stanowiła znakomity przykład tego, jak można ograniczyć rozgrywkę w serii BF do jej podstawowych elementów, nie rezygnując przy tym z zbyt wielu rzeczy

17. Battlefield Play4Free [Najlepsza darmowa gra z serii Battlefield]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2010 Twórca Easy Studios, DICE Średni czas gry 30 godzin

Battlefield Play4Free spełnił dokładnie to, co obiecywała jego nazwa: przenosił gracza w świat wielkoskalowych bitew z serii BF bez pobierania ani grosza. Łączył najlepsze elementy BF 2 i Bad Company 2 w darmową grę skierowaną bezpośrednio do graczy komputerowych spragnionych charakterystycznego chaosu walki z wykorzystaniem różnych rodzajów sił zbrojnych.

Wejście do rozgrywki przypominało wkroczenie do oszczędnej wersji głównej serii; znanej pod względem struktury, ale z kilkoma osobliwościami. Od momentu pojawienia się na mapie gracz miał swobodę, by wskoczyć do jeepa lub ruszyć pieszo, by zdobyć flagę. Możliwe było dostosowanie postaci żołnierza, ale nad niektórymi odblokowaniami wisiały mikropłatności, przez co postępy były wolniejsze, o ile nie sięgnęło się do portfela.

Dlaczego to wybraliśmy Najlepszy darmowy dostęp do wojen na dużą skalę w serii BF

Połączenie elementów z gier BF2 i Bad Company 2 w jednym pakiecie

Zapewniło graczom na PC dostęp do walki z wykorzystaniem różnych rodzajów sił zbrojnych bez konieczności płacenia

Pod względem wizualnym gra w dużej mierze wykorzystywała stylistykę graficzną BF 2, więc nie dorównywała wówczas jakością graficzną głównym tytułom z serii. Jednak funkcjonalny, nieco surowy wygląd nadal oddawał atmosferę serii BF. Niestety, podobnie jak w przypadku BF Heroes, EA zakończyło wsparcie w 2015 roku, a oficjalne serwery przestały działać.

Jeśli szukasz podobnych wrażeń i jesteś otwarty na wyjście poza serię Battlefield, warto zapoznać się z grami osadzonymi w realiach II wojny światowej, które oferują podobne potyczki na wielką skalę i ożywiają historię.

Nasza ocena: Być może gra miała pewne niedociągnięcia, ale jako darmowa okazja do zanurzenia się w chaosie serii BF, Play4Free było cholernie dobrą propozycją, póki trwała.

Co mówią gracze?

fullCGngon ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 W głębi serca wszyscy wiecie, że „Battlefield Play4Free” to prawdziwy GOAT

Moja ogólna ocena

Niezależnie od tego, czego szukasz – czy to hardkorowej taktyki, kinowej akcji wojennej, czy po prostu chęci wysadzania różnych rzeczy w powietrze – na pewno znajdziesz grę z serii Battlefield, która zaspokoi Twoje potrzeby. Oto jak bym to podsumował:

Dla fanów strzelanek taktycznych → Battlefield 2 . Klasyk, który wyznaczył standardy. Tryb dowódcy pozwalał mi rozkazywać oddziałom i przewodzić szarżom w wielkich bitwach, w których praca zespołowa miała kluczowe znaczenie.

. Klasyk, który wyznaczył standardy. Tryb dowódcy pozwalał mi rozkazywać oddziałom i przewodzić szarżom w wielkich bitwach, w których praca zespołowa miała kluczowe znaczenie. Dla miłośników kinowej wojenki → Battlefield 1 . Jeśli chcesz akcji z czasów I wojny światowej, która przypomina film wojenny, to jest to gra dla ciebie. Epickie walki w okopach, płonące sterowce – to chaos z klasą.

. Jeśli chcesz akcji z czasów I wojny światowej, która przypomina film wojenny, to jest to gra dla ciebie. Epickie walki w okopach, płonące sterowce – to chaos z klasą. Dla fanów współczesnej tematyki wojskowej → Battlefield 3 . Bez wątpienia jedna z najlepszych gier. Współczesna wojna, oszałamiająca grafika i zniszczenia oparte na silniku Frostbite – wciąż czuję dreszczyk emocji na samą myśl o tych potężnych eksplozjach.

. Bez wątpienia jedna z najlepszych gier. Współczesna wojna, oszałamiająca grafika i zniszczenia oparte na silniku Frostbite – wciąż czuję dreszczyk emocji na samą myśl o tych potężnych eksplozjach. Dla miłośników zniszczeń → Battlefield: Bad Company 2 . Ta gra jest dla miłośników chaosu. Zniszczenia na każdym kroku, a kampania? Czyste złoto. Pamiętam, jak niszczyłem całe mapy tylko dla zabawy.

. Ta gra jest dla miłośników chaosu. Zniszczenia na każdym kroku, a kampania? Czyste złoto. Pamiętam, jak niszczyłem całe mapy tylko dla zabawy. Dla nowicjuszy → Battlefield V . Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z serią, to świetny punkt wyjścia. Bitwy z II wojny światowej, dopracowana mechanika i płynna rozgrywka, która cię wciągnie.

. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z serią, to świetny punkt wyjścia. Bitwy z II wojny światowej, dopracowana mechanika i płynna rozgrywka, która cię wciągnie. Dla miłośników wojen nowej generacji → Battlefield 6. Ta gra została stworzona z myślą o przyszłości. Grafika nowej generacji i więcej sposobów na dominację. Sam nie mogę się doczekać, żeby w nią zagrać!

Seria „Battlefield” zawsze oferuje intensywną, pełną emocji akcję, która sprawia, że chcesz wracać po więcej.

Często zadawane pytania