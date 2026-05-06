Les 9 meilleurs jeux Paradox de 2026 : des titres de stratégie profonds et exceptionnels

Si vous êtes à la recherche des meilleurs jeux Paradox, vous êtes au bon endroit. En tant que passionné de jeux de stratégie profonds et immersifs qui mettent votre esprit au défi et récompensent les solutions créatives, je peux affirmer sans hésiter que personne ne fait mieux que Paradox.

Ils disposent d’une fantastique collection de jeux de stratégie, mais celle-ci peut sembler intimidante pour les nouveaux venus dans le genre ou pour les vétérans de la stratégie à la recherche de leurs meilleurs jeux à ce jour. Et c’est là que j’interviens !

J’ai exploré en profondeur la vaste bibliothèque de Paradox et sélectionné certains de leurs meilleurs jeux, qu’il s’agisse de titres développés ou édités par leurs soins. Si certains peuvent se ressembler en termes d’univers, chacun propose des styles de jeu, des thèmes et des mécanismes extrêmement variés, adaptés à tous les amateurs de stratégie.

Prêt à découvrir votre prochain grand jeu Paradox ? C’est parti !

Nos coups de cœur parmi les jeux Paradox

Prêts à plonger dans la crème de la crème ? Découvrez ces jeux Paradox exceptionnels qui ont conquis le cœur des fans de stratégie du monde entier – et découvrez lequel sera votre prochaine aventure épique :

1 Stellaris 2016 Il s’agit d’un jeu de stratégie spatiale dans lequel vous explorez l’univers et bâtissez un empire galactique. Un peu à l’image de Star Wars, vous partez à la conquête de nouvelles planètes, vous explorez, vous découvrez des secrets et vous menez des négociations diplomatiques avec les civilisations que vous rencontrez. Buy now 2 Europa Universalis IV 2013 Menez votre nation à travers des siècles de diplomatie et de conquêtes tout en façonnant l’histoire du monde, du Moyen Âge à l’époque moderne. Chaque décision a une incidence sur l’ascension ou la chute de votre empire. Buy now 3 Hearts of Iron IV 2016 Plongez dans la Seconde Guerre mondiale et prenez les rênes de n'importe quelle nation pour diriger vos armées, gérer la production et forger des alliances. Le sort de la guerre repose sur vos stratégies. Buy now

Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe encore de nombreux jeux à découvrir, chacun avec des thèmes, un gameplay et un niveau de complexité différents. Consultez mes critiques détaillées de chacun d'entre eux pour trouver les meilleurs jeux Paradox !

Les 9 meilleurs jeux Paradox : un gameplay stratégique pour tous les goûts

Que vous soyez amateur de grandes épopées historiques, de simulations intenses de la Seconde Guerre mondiale ou d’aventures spatiales grandioses, Paradox a de quoi vous captiver.

Et si vous n’êtes pas amateur de guerre ou de stratégie à grande échelle, pas de souci : j’ai également inclus d’excellents titres non violents. Il existe un jeu Paradox parfait pour chacun d’entre vous, alors trouvons le vôtre !

1. Stellaris [Idéal pour les amateurs de stratégie spatiale]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, Mac, PS4, Xbox One Année de sortie 2016 Développeur(s) Paradox Development Studio Durée moyenne de jeu 30 à 100 heures

Stellaris figure parmi les meilleurs jeux 4X du genre spatial, et ce à juste titre. Aucun autre jeu ne parvient à retranscrire aussi bien le frisson de l’exploration spatiale stratégique. Vous découvrirez des planètes époustouflantes et variées ainsi que de vastes galaxies tout en bâtissant et en gérant votre propre empire intergalactique.

Ce qui distingue véritablement Stellaris, c’est son utilisation de la génération procédurale. Des planètes aux galaxies, en passant par les quêtes et les espèces extraterrestres, le jeu crée un univers unique et en constante évolution à chaque partie. Vous disposez ainsi d’une liberté quasi illimitée pour explorer les voies stellaires, coloniser de nouveaux mondes et façonner votre propre saga spatiale.

Si vous avez déjà rêvé de commander une puissante flotte spatiale, Stellaris vous offre cette expérience des plus gratifiantes – et pour les passionnés d’espace comme moi, c’est un jeu incontournable.

Mon avis : Stellaris est sans égal pour les joueurs qui rêvent d’explorer des galaxies et de diriger des empires spatiaux. Sa variété infinie et sa génération procédurale rendent chaque partie unique et addictive.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE STELLARIS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

2. Europa Universalis IV [Idéal pour les passionnés d’histoire et les bâtisseurs d’empire]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2013 Développeur(s) Paradox Development Studio Durée moyenne de jeu 80 à 110 heures

Europa Universalis IV figure parmi les meilleurs jeux de grande stratégie, et ce à juste titre. Il propose des systèmes parmi les plus complexes et des mécanismes très approfondis pour diriger votre nation dans votre quête de domination mondiale.

Le jeu vous permet de diriger n’importe quelle nation fidèle à la réalité historique, de la fin du Moyen Âge jusqu’à l’époque napoléonienne, tandis que les joueurs s’efforcent de bâtir un empire destiné à traverser les âges. Il est très fidèle à l’histoire, tout en vous offrant la flexibilité nécessaire pour vivre et aborder les événements emblématiques comme bon vous semble.

De plus, le jeu est sorti il y a maintenant plus de 10 ans et propose de nombreux DLC à découvrir. Le prochain opus de la franchise, Europa Universalis V, sortira bientôt ; c’est donc le moment idéal pour maîtriser les mécanismes complexes du jeu avant la sortie de la nouvelle génération !

Mon verdict : Europa Universalis IV est le choix incontournable pour les amateurs de jeux de stratégie approfondis et ancrés dans l’histoire. Avec ses mécanismes complexes et son offre infinie de DLC, il est parfait pour les joueurs qui souhaitent maîtriser l’art de bâtir un empire.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE EUROPA UNIVERSALIS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. Hearts of Iron IV [Idéal pour les passionnés de stratégie sur la Seconde Guerre mondiale]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2016 Développeur(s) Paradox Development Studios Durée moyenne de jeu 50 à 110 heures

Pour les amateurs d’histoire récente et de jeux consacrés aux conflits armés, en particulier ceux traitant de la Seconde Guerre mondiale, Hearts of Iron IV est l’un des meilleurs titres par Paradox Interactive.

Dans Hearts of Iron IV, les joueurs incarnent n'importe quel pays du monde et peuvent soit suivre ses traces, soit s'engager sur une voie inédite pour se forger un nouvel avenir.

Choisissez les fronts sur lesquels vous vous engagez, déterminez l’idéologie que votre nation suivra et développez des technologies ou des armes de destruction massive pour aider votre nation à traverser ces temps sombres.

Hearts of Iron IV se distingue nettement des autres jeux Paradox ; si vous êtes passionné par l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et les jeux de grande stratégie, n’hésitez pas à essayer Hearts of Iron IV.

Mon verdict : Hearts of Iron IV séduira particulièrement les joueurs fascinés par les scénarios alternatifs de la Seconde Guerre mondiale. L’accent mis sur les tactiques militaires, la production et l’idéologie en fait un titre incontournable pour les passionnés d’histoire et les vétérans de la stratégie à grande échelle.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE HEARTS OF IRON GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

4. Crusader Kings II [Idéal pour la narration et la construction d’une dynastie]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2012 Développeur(s) Paradox Interactive Durée moyenne de jeu 60 à 100 heures

Crusader Kings II est largement présenté comme un jeu de grande stratégie pour PC plus accessible que la série Europa Universalis, dont les mécanismes sont plus complexes. Au lieu de prendre le contrôle d’une « nation », dans Crusader Kings II, votre objectif est de fonder une dynastie qui traversera les siècles.

Vous incarnez un seigneur chrétien à la fin du Moyen Âge. Vous devrez gérer avec finesse vos relations, car des alliés fidèles peuvent rapidement se transformer en rivaux sanguinaires ; vous devrez déjouer les complots ourdis contre votre famille, naviguer dans les méandres de la politique et des intrigues, tout en étendant votre domaine et en vous livrant à des luttes de pouvoir avec l’Église et le pape, en repoussant les hordes mongoles déchaînées et en éliminant les hérétiques.

Crusader Kings 2 met davantage l’accent sur la narration et le jeu de rôle que les autres jeux de grande stratégie de Paradox, et bien qu’il soit complexe, il ne comporte pas autant de mécanismes déroutants qu’Europa Universalis, ce qui le rend parfait pour les nouveaux joueurs.

Mon verdict : Crusader Kings II est un jeu incontournable si vous aimez le jeu de rôle et les récits émergents. Son gameplay axé sur les dynasties mêle politique et intrigues médiévales comme aucun autre titre de Paradox.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

5. Europa Universalis V [Idéal pour les passionnés de stratégie hardcore]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2025 Développeur(s) Paradox Interactive Durée moyenne de jeu 50 à 80 heures

Après avoir mené quelques campagnes dans Europa Universalis V, je peux affirmer sans hésiter que Paradox a réussi son grand bond en avant. On retrouve toujours l’esprit d’Europa dans lequel j’ai passé des centaines d’heures, mais cette fois-ci, tout est plus précis, plus fluide et bien plus dynamique.

Le nouveau réseau diplomatique bouleverse tout l’équilibre des pouvoirs ; les alliances semblent désormais vivantes, et les trahisons ont plus d’impact que jamais. Les systèmes de commerce et de colonisation ont également été remaniés, ce qui convient parfaitement aux joueurs qui privilégient une stratégie à long terme plutôt qu’une expansion précipitée.

Le rythme est également plus soutenu. La gestion de votre empire repose moins sur des clics dans les menus que sur la prise de décisions significatives dont les répercussions s’étendent sur plusieurs décennies. Chaque guerre, chaque réforme ou chaque mariage façonne véritablement l’héritage de votre empire. C’est le genre de détails dont rêvent les fans de Paradox, et ils sont enfin accessibles sans que le jeu soit simplifié à outrance.

Les performances et la finition ont également été considérablement améliorées. La carte est magnifique : les villes évoluent visuellement, les frontières changent en douceur à chaque traité, et le nouveau moteur d’éclairage donne vie au monde. Paradox a clairement tiré les leçons de Victoria 3 et de Crusader Kings III, en rationalisant l’interface utilisateur et en rendant les systèmes plus réactifs que jamais.

Mon verdict : Europa Universalis V est l’évolution que les fans attendaient. Il est plus intelligent, plus fluide et, d’une certaine manière, encore plus addictif ; c’est le genre de jeu qui vous fera dire « encore une année » jusqu’à 3 heures du matin.

6. Cities: Skylines [Idéal pour les urbanistes créatifs]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, consoles Xbox Année de sortie 2015 Développeur(s) Paradox Interactive Durée moyenne de jeu 30 à 50 heures

Si la guerre et la conquête de nations ne sont pas votre tasse de thé, vous préférez peut-être les aspects techniques et la résolution de problèmes concrets propres aux jeux de construction de villes. Dans ce cas, Cities: Skylines est fait pour vous !

Dans Cities: Skylines, vous avez pour mission de développer et de gérer votre ville. Planifiez des autoroutes et des routes, construisez des quartiers scolaires et des zones industrielles, et veillez à ce que vos rues restent propres et exemptes de criminalité.

Parmi la vaste gamme de jeux de stratégie par Paradox Interactive, Cities: Skylines est le plus « accessible » ; il est donc idéal pour les joueurs occasionnels amateurs de stratégie.

Mon verdict : Cities: Skylines est idéal pour les joueurs qui aiment concevoir, gérer et expérimenter la vie urbaine. À la fois accessible et riche en contenu, c’est le jeu incontournable tant pour les constructeurs occasionnels que pour les passionnés.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE CITIES: SKYLINES GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

7. Age of Wonders 4 [Idéal pour les amateurs de stratégie fantastique]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur(s) Triumph Studios Durée moyenne de jeu 20 à 75 heures

Age of Wonders 4 est un jeu de stratégie 4X au tour par tour, mais avec une touche fantastique intéressante. Les mécanismes fonctionnent ici un peu différemment ; ce jeu convient particulièrement aux joueurs qui recherchent des combats approfondis et s’intéressent aux éléments classiques du genre fantastique, tels que les orques, les elfes, la magie et les dragons.

Vous savez, des concepts et des règles inspirés de la Terre du Milieu du Seigneur des Anneaux. Le gameplay est exigeant sans être insurmontable, l’accent étant principalement mis sur l’excellent système de combat au tour par tour.

Personnellement, je suis un grand fan des univers fantastiques, et le côté ludique ainsi que les histoires que l’on incarne dans Age of Wonders 4 sont très réussis. Les parties ont tendance à être plus courtes que dans les autres titres de Paradox, ce qui en fait également un excellent jeu pour permettre aux nouveaux joueurs de s’initier au genre de la stratégie 4X.

Mon verdict : Age of Wonders 4 est idéal pour les joueurs qui aiment les univers fantastiques classiques associant des combats stratégiques. Il mêle orques, elfes et magie dans une expérience 4X épurée, à la fois ludique et accessible.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE AGE OF WONDERS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

8. Empire of Sin [Idéal pour les fans de crime et de gangsters]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Année de sortie 2020 Développeur(s) Romero Games Durée moyenne de jeu 15 à 30 heures

Si vous n’êtes pas amateur de jeux se déroulant dans un univers médiéval, comme Crusader Kings, ou pendant la Seconde Guerre mondiale, comme Hearts of Iron IV, il existe des alternatives telles qu’Empire of Sin.

Le jeu se déroule à Chicago dans les années 1920, à l’époque de la Prohibition, où les rues regorgent de chefs de gangs et où vous devrez vous faire une place dans le milieu criminel aux côtés des chefs les plus tristement célèbres de l’histoire, tels qu’Al Capone, Stéphanie St. Claire et Joseph Saltis.

Vous vous disputerez des territoires tout en développant votre organisation et en vous défendant contre d’autres gangs lors de combats tactiques et palpitants au tour par tour. L’ambiance et les récits sont ici les véritables atouts du jeu ; si l’histoire des gangs des années 1920 vous passionne, « Empire of Sin » vaut le détour.

Mon verdict : Empire of Sin recrée l’ambiance du Chicago de l’époque de la prohibition grâce à son mélange de stratégie et de jeu de rôle. Parfait pour les amateurs d’histoires de gangsters qui souhaitent diriger leur propre empire criminel.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE EMPIRE OF SIN GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

9. Prison Architect [Idéal pour les joueurs adeptes de la gestion créative]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, mobile, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Année de sortie 2015 Développeur(s) Introversion Software Durée moyenne de jeu 20 à 50 heures

Le dernier jeu que nous allons découvrir est un titre unique en son genre, mais peut-être le meilleur du genre : Prison Architect. Prison Architect vous plonge dans la peau d’un directeur de prison chargé de gérer les détenus les plus impitoyables que l’on puisse imaginer.

L’une des particularités que j’apprécie particulièrement dans Prison Architect est qu’il vous permet de jouer en « mode Évasion ». Après avoir conçu une prison inviolable, vous pouvez tenter de vous évader de votre propre prison pour en tester les limites.

Il y a énormément de choses à faire, même en fin de partie, et le jeu vaut donc largement son prix si vous recherchez un jeu de gestion original capable de vous captiver pendant des heures.

Mon verdict : Prison Architect est un jeu de gestion unique qui ne cesse de vous surprendre grâce à des modes tels que le « mode Évasion ». C’est un incontournable pour les joueurs qui aiment créer, tester et pousser les systèmes à leurs limites.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE PRISON ARCHITECT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Mon verdict global sur les jeux Paradox

Les jeux Paradox peuvent sembler intimidants au premier abord, mais chaque titre offre une porte d’entrée unique vers la grande stratégie et la simulation. Selon le type de joueur que vous êtes, voici ce que je vous recommande :

Pour les passionnés d'histoire → Europa Universalis IV . Un jeu complexe et riche sur le plan historique qui vous permet de diriger des nations à travers les siècles, avec une rejouabilité infinie.

. Un jeu complexe et riche sur le plan historique qui vous permet de diriger des nations à travers les siècles, avec une rejouabilité infinie. Pour les passionnés de la Seconde Guerre mondiale → Hearts of Iron IV . Le jeu de stratégie militaire ultime, idéal pour les joueurs qui souhaitent explorer en profondeur les scénarios alternatifs du conflit le plus déterminant de l’histoire.

. Le jeu de stratégie militaire ultime, idéal pour les joueurs qui souhaitent explorer en profondeur les scénarios alternatifs du conflit le plus déterminant de l’histoire. Pour les amateurs de jeux de rôle → Crusader Kings II . Axé sur les dynasties, la politique et les drames personnels, ce jeu est parfait si vous aimez les récits qui se construisent au fur et à mesure et les intrigues.

. Axé sur les dynasties, la politique et les drames personnels, ce jeu est parfait si vous aimez les récits qui se construisent au fur et à mesure et les intrigues. Pour les joueurs occasionnels → Cities: Skylines . Facile d’accès tout en étant très profond, ce jeu est idéal si vous préférez construire et gérer des villes florissantes plutôt que de diriger des armées.

. Facile d’accès tout en étant très profond, ce jeu est idéal si vous préférez construire et gérer des villes florissantes plutôt que de diriger des armées. Pour les fans de fantasy → Age of Wonders 4. Ce jeu allie la stratégie classique à une touche de magie, vous permettant de commander des orques, des elfes et des dragons lors de batailles tactiques.

Quel que soit votre style, il existe un jeu Paradox qui vous correspond. Le plus difficile est de décider dans quel univers vous souhaitez vous plonger en premier.

Foire aux questions