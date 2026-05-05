Os 10 melhores jogos semelhantes ao Fallout com mundos envolventes

Estás à procura de mais jogos como o Fallout depois de teres jogado todos os jogos da série? Não procures mais, porque tenho a seleção perfeita de jogos que vão satisfazer o teu desejo. Quer estejas à procura de mundos pós-apocalípticos para explorar, monstros para caçar ou aventuras épicas para viver – os jogos a seguir têm tudo isso. Mas, primeiro, vou dar-te uma visão geral do que são exatamente os jogos Fallout.

A série Fallout existe desde 1997 e tornou-se um dos RPGs mais icónicos de sempre. Nos jogos, saís de abrigos nucleares para explorar uma América pós-apocalíptica em busca de respostas e aventuras. Cria um personagem totalmente personalizado para interagir com o mundo enquanto se desenrola um enredo épico. Naturalmente, tens de tomar decisões difíceis ao longo do jogo que afetam significativamente a narrativa geral.

Os jogos Fallout têm muito para oferecer e atraem muitas pessoas por diferentes razões. Por isso, selecionei uma variedade de jogos que se destacam em diferentes aspetos e que devem agradar aos fãs dedicados de uma forma ou de outra. Então, abre uma garrafa de Nuka Cola e dá uma olhadela na minha lista dos melhores jogos semelhantes ao Fallout.

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao Fallout

O Fallout é mais conhecido como um RPG de ação e aventura de ficção científica, que oferece um mundo imenso para explorar, repleto de áreas desoladas e histórias interessantes para descobrir. Por isso, escolhi jogos que se enquadram nesses critérios gerais, embora haja algumas exceções se deres prioridade a outros aspetos desta franquia.

Seja como for, eis o que considero serem os dez melhores jogos semelhantes ao Fallout.

1 The Outer Worlds 2019 Um RPG de ação retrofuturista sobre a luta contra corporações injustas que dominam a galáxia. Buy now 2 Bioshock 2007 Um FPS de terror com uma história envolvente sobre a fuga de uma cidade utópica subaquática abandonada. Buy now 3 Kingdom Come: Deliverance 2018 Um RPG medieval cinematográfico com grande ênfase no realismo. Buy now

Os 10 melhores jogos semelhantes ao Fallout

Primeiro, deixa-me esclarecer que os jogos que selecionei a seguir não vão proporcionar exatamente a mesma experiência que jogar todos os jogos da série Fallout. Afinal, é difícil reproduzir a atmosfera geral e a dimensão deste RPG de alta qualidade. Estes títulos têm muitas semelhanças com o Fallout, sem dúvida, mas são únicos à sua maneira. No entanto, acho que todos eles têm algumas características excelentes que devem agradar aos fãs incondicionais de Fallout.

Dei prioridade a RPGs imersivos que oferecem sistemas profundos de criação e personalização de personagens . Uma das coisas que mais me atrai no Fallout é a enorme variedade de estilos de jogo disponíveis. Posso ser um atirador furtivo numa jogada e um lutador durão noutra. Alguns dos jogos que incluí permitem até métodos não-combativos para superar obstáculos.

. Uma das coisas que mais me atrai no Fallout é a enorme variedade de estilos de jogo disponíveis. Posso ser um atirador furtivo numa jogada e um lutador durão noutra. Alguns dos jogos que incluí permitem até métodos não-combativos para superar obstáculos. Outro aspeto crucial na seleção foi a ênfase na exploração . Os jogos Fallout têm mundos bem concebidos com uma narrativa ambiental espetacular, que são incrivelmente imersivos e gratificantes de explorar. Por isso, escolhi jogos com mundos igualmente cativantes e histórias emocionantes à espera de serem descobertas.

. Os jogos Fallout têm mundos bem concebidos com uma narrativa ambiental espetacular, que são incrivelmente imersivos e gratificantes de explorar. Por isso, escolhi jogos com mundos igualmente cativantes e histórias emocionantes à espera de serem descobertas. Por último, quis destacar títulos com histórias emocionantes, em que as tuas escolhas têm um impacto significativo no mundo e nas personagens à tua volta. Resumindo, estes dez jogos têm um excelente valor de rejogabilidade em termos de variedade de personagens e da história que se desenrola ao longo do jogo.

Seja como for, encorajo-te a dar uma vista de olhos aos 10 melhores jogos semelhantes ao Fallout para encontrares aquele que tenha a combinação perfeita de características para o teu gosto.

1. The Outer Worlds

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2019 Obsidian Entertainment

Este título não é só um exemplo notável de jogos independentes, mas também a minha escolha como o melhor jogo no geral semelhante ao Fallout. Para começar, foi desenvolvido pela Obsidian Entertainment, que também criou o aclamado Fallout: New Vegas. Como tal, podes esperar um refinamento semelhante no que diz respeito ao enredo, à história e à jogabilidade. Até as definições gerais do jogo são semelhantes às de Fallout, com a sua estética retrofuturista, embora este jogo inclua viagens espaciais. Além disso, vais encontrar alguns elementos de jogabilidade familiares, como a mecânica de dilatação do tempo, que lembra o V.A.T.S. de Fallout para abrandar o tempo.

Em The Outer Worlds, és um sobrevivente de uma nave colonial perdida, acordado do sono criogénico por um cientista louco chamado Phineas Vernon Welles. Tens de explorar o sistema estelar Halcyon, controlado pelas corporações, e decidir se queres ajudar o teu salvador a acordar outros colonos da tua nave ou se te alias à megacorporação para garantir o seu domínio sobre o sistema.

Ao longo do caminho, vais encontrar companheiros interessantes que te vão ajudar nas tuas divertidas aventuras com habilidades únicas. Se tiveres investido nas competências certas, podes superar muitos dos obstáculos do jogo usando combate, furtividade e diálogo.

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2. Bioshock

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Microsoft Windows, Xbox 360, PS3, Mac OS X, iOS 2007 2K Boston, 2K Austrália

O Bioshock é um FPS icónico, centrado na história, que qualquer fã do Fallout devia ter no radar. Apesar de não ser um jogo de mundo aberto como o Fallout, a sua estética art nouveau dos anos 50 e a excelente atmosfera fazem dele uma escolha de primeira para quem procura um FPS envolvente com elementos de RPG. Tal como alguns dos melhores jogos de terror, este título não se baseia em sustos repentinos excessivos. Em vez disso, o Bioshock é assustador devido à sua atmosfera sinistra, aos encontros desafiantes e aos recursos limitados.

O jogo começa com a tua sobrevivência a um acidente de avião no meio do mar e a tua busca por refúgio num farol isolado. Lá dentro, encontras um elevador que te leva até uma magnífica cidade subaquática. Infelizmente, a metrópole parece estar completamente em ruínas e os poucos habitantes que restam estão longe de ser acolhedores. À medida que exploras as profundezas de Rapture e desvendas os seus mistérios, cada encontro subsequente traz revelações que te fazem duvidar de tudo o que aprendeste ao longo do caminho.

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3. Kingdom Come: Deliverance

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna 2018 Warhorse Studios

O Kingdom Come: Deliverance não é um jogo típico como o Fallout, que é apenas mais um RPG de ficção científica em mundo aberto. Em vez disso, é um RPG medieval envolvente, ambientado no Reino da Boémia, com uma atenção excecional aos detalhes e ao realismo. Cada aspeto do jogo faz-te acreditar que estás mesmo a viver numa época histórica, na pele de um camponês comum em busca de glória.

O protagonista do jogo é o Henry, filho de um ferreiro que sobrevive a um ataque devastador à sua aldeia. Tendo perdido a família e a vida que tinha, junta-se à resistência para restaurar o legítimo governante da Boémia. As tuas escolhas influenciam o desenrolar da história, e podes personalizar as tuas várias habilidades (incluindo beber) como quiseres.

Além de se destacar como um dos melhores jogos de mundo aberto disponíveis, o Kingdom Come: Deliverance tem muitas mecânicas únicas que o tornam excepcionalmente envolvente e realista. Por exemplo, a tua roupa fica mais suja com o tempo, o que afeta a tua aparência geral e a forma como os NPCs reagem a ti. Fundamentalmente, o sistema de combate detalhado garante que cada confronto seja desafiante, mas gratificante.

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4. Cyberpunk 2077

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS 2020 CD Projekt Red

Apesar de ter tido um lançamento complicado, várias atualizações transformaram o Cyberpunk 2077 num dos melhores jogos para um jogador de sempre (pelo menos na minha opinião). Para começar, o cenário é muito mais futurista do que no Fallout. Em vez de um deserto pós-apocalíptico, exploras uma megalópole distópica controlada por grandes corporações chamada Night City, onde melhorias cibernéticas, crimes violentos e pirataria informática fazem parte do dia-a-dia.

Jogas na pele de V, um mercenário à procura de trabalho que quer fazer nome na cidade dos sonhos. Infelizmente, um trabalho recente colocou um prazo na tua vida, levando-te a procurar por todo o lado uma solução para a tua morte iminente. Ao longo do caminho, encontras muitas personagens vibrantes com histórias fascinantes que te ajudam na tua jornada. Claro que não custa nada desviares-te do caminho para explorar a vasta cidade e ganhar uns eddies antes de partires em grande estilo.

5. Mass Effect

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Microsoft Windows, Xbox 360, PS3 2007 BioWare

Mass Effect é outro RPG de ação icónico com uma história épica que os fãs de Fallout não devem deixar de conhecer. Aqui, a história passa-se num futuro próximo, onde a tecnologia alienígena permitiu à humanidade viajar até aos confins da galáxia, apenas para descobrir que estamos longe de ser a única espécie consciente que existe por aí.

Jogas na pele de Shepard, comandante da nave espacial Normandy. Um encontro fortuito com um antigo artefacto alienígena mostra-te uma visão em que toda a vida na galáxia está condenada a ser aniquilada pelos Reapers. Naturalmente, tens de impedir isso, mas poucos acreditam nos teus avisos. Até que, claro, seja tarde demais.

Tal como qualquer bom RPG centrado na história, o Mass Effect vai obrigar-te a tomar decisões difíceis que afetam a narrativa geral e as tuas relações com os teus companheiros. Além disso, a história continua nos outros jogos da série, o que significa que as tuas escolhas no primeiro jogo vão fazer-se sentir ao longo de toda a trilogia.

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6. Metro Exodus

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Linux, macOS 2019 4A Games

Experimenta o Metro Exodus se quiseres explorar um deserto pós-apocalíptico como no Fallout, só que na Rússia. Este jogo cinematográfico combina níveis lineares com um mundo aberto para contar a sua história. E, ao contrário dos jogos Metro anteriores, que se passam principalmente nos túneis do metro de Moscovo, esta edição vai levar-te pelas ruínas desoladas do apocalipse à superfície.

Vais jogar na pele de Artyom numa jornada para encontrar um novo lar para a sua mulher e os amigos da Ordem Espartana. O grupo usa uma velha locomotiva a Steam chamada Aurora para viajar pelas terras durante mais de um ano. Durante esse tempo, testemunham paisagens incríveis e encontram vários grupos de sobreviventes com diferentes estratégias de sobrevivência e visões da vida. Tens de escolher se vais recorrer à discrição ou ao combate implacável para superar os obstáculos. Seja como for, as tuas escolhas terão consequências duradouras no destino dos teus companheiros.

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7. S.T.A.L.K.E.R.: Sombra de Chernobyl

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2007 GSC Game World

Se queres um jogo de mundo aberto com elementos de terror de sobrevivência que leva a procura de itens ao extremo, experimenta o S.T.A.L.K.E.R.: Sombra de Chernobyl. Neste jogo, exploras «The Zone», uma área irradiada em redor da zona de exclusão de Chernobyl. Outro desastre na central nuclear, 20 anos depois do primeiro, encheu a área circundante de mutantes assustadores, anomalias misteriosas e artefactos preciosos, que atraem os caçadores de sucata chamados «stalkers».

Jogas na pele de um desses «stalkers», que sofre de amnésia e está à caça de outro «stalker» chamado Strelok. A tua viagem pela «The Zone» ajuda-te a desvendar os mistérios desta área e a descobrir mais sobre ti próprio. E embora o ambiente esteja repleto de mutantes, militares, bandidos e outros «stalkers», vais ter de escolher bem as tuas lutas , já que os recursos na «The Zone» são mínimos.

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8. Wasteland 3

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Linux, macOS 2020 inXile Entertainment

Nenhuma lista dos melhores jogos tipo o Fallout estaria completa sem um RPG isométrico que agrade aos fãs dos dois primeiros jogos da série. O Wasteland 3 faz lembrar os CRPGs da velha guarda, onde controlas um grupo de personagens diversificados em combates táticos por turnos. Ao mesmo tempo, o combate tem melhorias modernas que me fazem lembrar o XCOM. A história também é excelente e obriga-te a fazer muitas escolhas difíceis que afetam o enredo geral.

O jogo passa-se num Colorado pós-apocalíptico, que sofre com um inverno nuclear constante. Vais jogar na pele de dois Rangers do Arizona que sobreviveram por pouco a uma emboscada. És recrutado pelo governante do Colorado, que te encarrega de capturar os seus herdeiros, que pretendem minar o seu poder. Ao longo do jogo, vais descobrindo mais sobre a sua ditadura brutal, o que te leva a questionar se deves continuar a trabalhar para ele ou se deves juntar-te à resistência que está a surgir.

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9. Mad Max

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Linux, macOS 2015 Avalanche Studios

Mad Max é o jogo de ação e aventura ideal para os fãs de Fallout que também são entusiastas de carros. Combina exploração num mundo aberto, procura de recursos e combate de alta intensidade num pacote emocionante. Os recursos que recolhes são necessários para reconstruir e melhorar o teu carro, chamado Magnum Opus, que é o teu principal meio de transporte e combate no deserto.

Como era de esperar, jogas na pele do próprio Mad Max, que está numa missão para chegar às Planícies do Silêncio, na esperança de encontrar paz. Para isso, tens de vasculhar o Wasteland em busca de combustível, água e, mais importante ainda, sucata para melhorar o teu carro. É o teu bem mais precioso, capaz de eliminar adversários e destruir obstáculos. Vais ter de melhorar as peças do carro para aumentar o desempenho e equipar várias armas, como arpões e lança-chamas, para avançares. E embora o jogo se concentre no combate com veículos, há imenso combate corpo a corpo e com armas de fogo, o que mantém a ação emocionante.

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10. No Man’s Sky

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, macOS, iPadOS 2016 Hello Games

Escolhe o No Man’s Sky se quiseres mais daquela jogabilidade de exploração, recolha de itens e construção de bases do Fallout. Teve um lançamento complicado , tal como o Cyberpunk 2077, mas algumas atualizações importantes ao longo dos anos transformaram-no num simulador de exploração espacial verdadeiramente imersivo. Além disso, a história em geral é bastante minimalista, dando-te liberdade infinita para fazeres o que quiseres.

No No Man’s Sky, podes explorar milhares de milhões de planetas diferentes, gerados proceduralmente, repletos de flora e fauna únicas. Cada planeta está repleto de recursos essenciais que usas para criar o teu equipamento. Quer se trate de ferramentas, naves espaciais, edifícios ou qualquer outra coisa – podes construir a tua casa onde achares melhor. E se ter terra debaixo dos pés não te satisfizer, podes passar o tempo a voar pelo espaço à caça de piratas ou a fazer comércio com civilizações distantes. Toda a experiência é contínua, já que não vais encontrar ecrãs de carregamento, mesmo quando viajas à velocidade da luz pela galáxia.

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Perguntas frequentes

Qual é o jogo mais parecido com o Fallout?

O The Outer Worlds é o que mais se assemelha ao Fallout em termos de jogabilidade. Ambos os jogos são RPGs de ficção científica imersivos e retrofuturistas que se centram no combate, nas missões e na tomada de decisões marcantes ao longo do jogo.

O The Outer Worlds é inspirado no Fallout?

Sim, o The Outer Worlds foi desenvolvido pela Obsidian Entertainment, que também criou o Fallout: New Vegas, o que significa que os dois jogos são muito parecidos em termos de qualidade do enredo.

Fallout 4 ou Cyberpunk 2077, qual dos jogos é melhor?

O Cyberpunk 2077 é superior porque tem um mundo aberto mais detalhado, uma excelente personalização de personagens e uma história cativante em que as tuas decisões têm um impacto significativo no desfecho.

Qual é melhor, o Fallout 4 ou o Starfield?

O Fallout 4 é melhor porque parece mais bem desenvolvido e mais envolvente, já que não precisas de usar tanto a viagem rápida para fazer coisas, como tens de fazer no Starfield.