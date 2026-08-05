“Come ottenere V Rising gratis” è la domanda che i giocatori attenti al budget continuano a porsi riguardo al gioco di sopravvivenza sui vampiri di Stunlock Studios. V Rising ti catapulta in un mondo aperto in stile gotico nei panni di un vampiro appena risvegliato, alla ricerca di sangue, mentre schivi il sole e costruisci un castello tra un combattimento contro i boss e l’altro, che i giocatori paragonano a Elden Ring. È un gioco di ruolo d’azione e sopravvivenza in mondo aperto, e il suo prezzo su Steam di 34,99 $ è l’unica cosa che ti separa da esso.

Ci sono due modi legittimi per ottenerlo. Snakzy ti permette di guadagnare monete gratis e riscattarle per una chiave Steam, senza bisogno di carta di credito. Eneba vende una chiave di V Rising scontata per i giocatori che preferiscono acquistare subito invece di aspettare di guadagnare monete. Entrambe le vie portano a una licenza permanente e legittima collegata al tuo account Steam. Questa guida tratta il gioco, il suo costo, le piattaforme, i requisiti di sistema, le meccaniche, entrambe le vie, la legalità e il mio verdetto.

Informazioni sul gioco Dettagli Prezzo del gioco 34,99 $ (Steam; spesso con sconti del 50-55%) Valutazione Metacritic 83/100 secondo la critica; "Molto positivo" su Steam (90% su 54.600 recensioni) Genere RPG d'azione e sopravvivenza in mondo aperto (vampiri; costruzione di basi; PvE/PvP) Sviluppatori Stunlock Studios Editori Stunlock Studios Tempo necessario per completare la storia principale circa 30 ore Tempo di gioco – Storia principale + Contenuti extra ~55 ore Tempo necessario – Completamento al 100% ~90+ ore (senza limiti; i server PvP sono infiniti)

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Come ottenere V Rising gratis: panoramica completa del gioco

Seguo V Rising sin dai tempi dell’accesso anticipato, e i numeri confermano tutto il clamore che c’è stato. Il gioco ha una valutazione “Molto positiva” su Steam, basata su oltre 54.600 recensioni, con circa il 90% dei giocatori che lo consiglia. Stunlock Studios ha venduto più di 1 milione di copie nella prima settimana dopo il lancio della versione 1.0, e il gioco viene regolarmente indicato come uno dei migliori titoli di sopravvivenza sul mercato. I recensori continuano a sottolineare i combattimenti contro i boss, che richiamano la tensione degli scontri di Elden Ring, e un sistema di costruzione di castelli che premia la vera creatività.

In sostanza, V Rising è un gioco di ruolo d’azione e sopravvivenza in mondo aperto. Vesti i panni di un vampiro appena risvegliato che raccoglie risorse, crea equipaggiamento, costruisce un castello e dà la caccia ai boss per ottenere nuovi poteri, il tutto mentre gestisci la tua scorta di sangue ed eviti la luce del sole. Ciò che spicca è lo stile di combattimento: rapido, basato sull’abilità, con una visuale dall’alto che lo avvicina più a un gioco d’azione che a un tipico titolo di sopravvivenza.

Stunlock Studios ha sviluppato e pubblicato V Rising su Unity. Il gioco è arrivato su Steam in accesso anticipato il 17 maggio 2022, seguito dal rilascio completo della versione 1.0 l’8 maggio 2024, per poi approdare su PS5 l’11 giugno 2024. All’inizio del 2026, lo studio considera il gioco completo dal punto di vista delle funzionalità e sta già lavorando a un nuovo progetto ambientato nello stesso universo.

La ricchezza dei contenuti è davvero notevole. V Rising spazia tra sette biomi, decine di boss “V Blood” da affrontare e la costruzione di castelli a più livelli, con server per giocatore singolo, cooperativo e PvP, oltre a opzioni di difficoltà che vanno da “Rilassato” a “Brutale”. I DLC cosmetici a pagamento, tra cui un crossover con Castlevania, aggiungono ancora più rigiocabilità, e i server multiplayer ti terranno incollato al gioco ben oltre la tua prima partita.

Quanto costa V Rising?

Il prezzo di V Rising su Steam è di 34,99 $, anche se raramente rimane a quel livello a lungo. Stunlock Studios applica regolarmente sconti al gioco, di solito dal 50 al 55 per cento, il che fa scendere il prezzo verso i 16 $ durante i saldi più importanti; inoltre, il gioco ha offerto occasionalmente weekend di gioco gratuito. In questo momento lo sconto è del 55%, il che porta il prezzo attuale a circa 15,74 $. Se preferisci non aspettare i saldi, c’è un modo più economico per comprarlo subito.

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Dato che V Rising è ancora relativamente nuovo nella sua fase post-1.0, il prezzo più basso mai registrato su Steam si aggira intorno ai 16 dollari durante i grandi saldi. Aspettati periodi di sconto simili in occasione delle future saldi stagionali, in base a come Stunlock Studios ha fissato il prezzo finora. Niente di tutto ciò ha molta importanza se scegli la strada di Snakzy, però. Ottenere la tua copia tramite Snakzy ti permette di aggirare del tutto l’attuale prezzo su Steam, così non devi stare lì ad aspettare il prossimo ribasso per giocare.

Disponibilità di V Rising sulle piattaforme

Piattaforma Punteggio Metacritic PC 83 / 6,9 PS5 N/A

V Rising è disponibile su PC tramite Steam e su PS5, dove è stata rilasciata una versione nativa l'11 giugno 2024. Non c’è ancora una data di uscita confermata per Xbox o Nintendo Switch, quindi per ora le uniche opzioni sono PC e PlayStation. La versione per PC è certificata per Steam Deck e supporta la modalità cooperativa online e i server PvP, oltre alla modalità giocatore singolo. Dato che i premi Snakzy si riscattano con una carta regalo Steam, Steam è il posto più ovvio dove acquistare il gioco per il metodo gratuito spiegato in questa guida.

Requisiti di sistema di V Rising

V Rising gira su Unity e non è molto esigente in termini di hardware. I requisiti minimi prevedono una GTX 750 Ti o una R7 360 abbinata a un processore Intel Core i5-6600 e 12 GB di RAM, mentre la configurazione consigliata arriva fino a una GTX 1070 e un i5-11600K.

Specifiche Minimi Consigliati Sistema operativo Windows 10 (64 bit) Windows 10 (64 bit) CPU Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X RAM 12 GB 12 GB Scheda grafica NVIDIA GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 360 (2 GB) NVIDIA GTX 1070 / AMD Radeon RX 590 (8 GB) Spazio su disco 19 GB di spazio disponibile 19 GB di spazio disponibile

Anche i requisiti consigliati sono modesti per gli standard odierni, quindi quasi tutti i PC da gaming assemblati negli ultimi cinque anni dovrebbero far girare V Rising senza problemi. Lo spazio su disco richiesto è di 19 GB, che è poco rispetto alla maggior parte dei giochi moderni.

Meccaniche di V Rising

Il ciclo di gioco principale di V Rising ti porta a esplorare un mondo aperto con visuale dall’alto di notte, raccogliendo materiali, creando e potenziando l’equipaggiamento e dando la caccia ai boss “V Blood”, il cui sangue sblocca nuovi incantesimi, ricette e abilità. Ciò che spicca è il combattimento: veloce, basato su schivate e mira, incentrato sull’abilità, che sembra più un gioco d’azione che un tipico titolo di sopravvivenza.

L'avanzamento nel gioco ruota attorno alla costruzione e alla difesa di un castello a più livelli che alimenta la crescita del tuo personaggio, mentre ti occupi delle esigenze dei vampiri, come il sangue e il bisogno di evitare la luce del sole. Puoi giocare da solo, unirti a un clan in modalità cooperativa o lottare per il dominio sui server PvP, con opzioni di difficoltà che vanno da "Rilassato" a "Brutale". Il DLC a tema Castlevania aggiunge un ulteriore livello di contenuti per i giocatori che cercano un look specifico per il proprio vampiro.

Una volta che ti ci immergi, scoprirai una vera profondità strategica: potenziamenti legati al gruppo sanguigno, padronanza dei cavalli, incantesimi potenziati da gemme e forme animali: tutti questi elementi premiano la sperimentazione. Il gioco è anche insolitamente rifinito, grazie a circa due anni di feedback dei giocatori durante l’accesso anticipato. Ad essere onesti, il ciclo di sopravvivenza e la gestione del castello possono sembrare ripetitivi quando giochi da solo, e i server PvP sono molto competitivi, quindi V Rising dà il meglio di sé con gli amici.

Caratteristiche principali di V Rising

Combattimento basato sulle abilità: azione frenetica, tra schivate e tiri mirati, contro i boss “V Blood” che i giocatori paragonano spesso agli scontri di Elden Ring. Costruzione di castelli: progetta e difendi vasti castelli a più livelli che alimentano la crescita del tuo vampiro e ti permettono di sfoggiare la tua creazione. Sopravvivenza da vampiro: vai a caccia di sangue, evita la luce del sole e gestisci i bisogni del tuo vampiro in un oscuro mondo aperto suddiviso in sette biomi. Solo, cooperativa e PvP: gioca da solo, unisciti a un clan o combatti per il dominio su server PvP competitivi con diverse opzioni di regole. Progressione approfondita: sblocca incantesimi, potenziamenti del sangue, gioielli e forme animali sconfiggendo i boss mondiali sparsi per Vardoran.

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Come ottenere V Rising gratis con Snakzy

Snakzy è un’app gratuita che ti paga per completare delle offerte: scaricare app, compilare sondaggi e giocare ai giochi dei partner. Non serve la carta di credito. Si tratta di un metodo che richiede un investimento di tempo, non di denaro. In cambio del tempo che dedichi a completare le offerte ricevi delle monete, che poi si trasformano in buoni regalo reali da spendere su V Rising.

Ecco come ottenere V Rising gratis, passo dopo passo:

Scarica Snakzy – disponibile gratis su iOS e Android Sfoglia le offerte disponibili: variano a seconda della regione e cambiano regolarmente; scegli quelle con i guadagni in monete più alti o che corrispondono ai tuoi interessi Completa le offerte per guadagnare monete: ogni offerta completata aggiunge monete al tuo saldo Snakzy; tieni d’occhio i tuoi progressi verso i 34,99 $ direttamente nell’app Riscatta le monete per una carta regalo Steam: una volta che il tuo saldo raggiunge la soglia richiesta, riscatta una carta regalo del valore di 34 €,99 o superiore Acquista V Rising su Steam: usa la carta regalo per comprare V Rising su Steam

Consiglio dell’esperto Bonus di iscrizione disponibile al momento della registrazione: controlla l’app per l’offerta attuale. Soglia minima di prelievo: 35 $. Devi avere almeno questo saldo per poter riscattare. La maggior parte degli utenti raggiunge un surplus superiore al prezzo del gioco dopo i primi traguardi. I tassi di guadagno variano a seconda della regione: controlla le offerte disponibili nel tuo Paese.

In media, gli utenti ricevono il loro primo pagamento di 27,70 $ entro 6,5 giorni dalla registrazione. Dato che V Rising costa 34,99 $, la maggior parte dei giocatori ha bisogno di un secondo ciclo di pagamento per coprire interamente il costo. Ricorda che si applica una soglia minima di prelievo di 35 $ e che le offerte e la disponibilità variano a seconda della regione, quindi controlla cosa è disponibile nel tuo paese prima di iniziare.

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Acquista V Rising a un prezzo più conveniente con Eneba

Non tutti vogliono passare una o due settimane a guadagnare monete Snakzy, ed è comprensibile. Se preferisci acquistarlo subito, Eneba è un marketplace affidabile con protezione dell’acquirente che vende chiavi Steam di V Rising a un prezzo inferiore a quello ufficiale. Il prezzo ufficiale su Steam è di 34,99 $, mentre il prezzo delle chiavi su Eneba varia a seconda del mercato, quindi controlla l’annuncio in tempo reale per conoscere la cifra esatta prima di acquistare. Per chiunque sia alla ricerca di una chiave Steam di V Rising abbastanza economica da poterla comprare oggi, quell’annuncio in tempo reale è il posto giusto dove cercare. In entrambi i casi, otterrai una licenza legittima e permanente che va riscattata direttamente su Steam, proprio come un acquisto standard. Non direi che Eneba sia migliore di Snakzy in questo caso. È semplicemente l’opzione per i giocatori che vogliono il gioco oggi stesso, invece di aspettare che il saldo delle monete si accumuli.

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Se preferisci aggiungere fondi direttamente al tuo account Steam, Eneba offre anche carte regalo scontate. Ecco la carta più vicina al prezzo di V Rising.

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I prezzi su Eneba variano a seconda del mercato, quindi vale la pena controllare le quotazioni in tempo reale prima di procedere all’acquisto. La procedura è semplice: scegli un prodotto, paga e ricevi la tua chiave o il codice della carta regalo via e-mail. A prescindere da come ci arrivi, tutte e tre le opzioni portano allo stesso risultato: Snakzy (gratis, ma richiede tempo), una chiave Eneba (scontata, immediata) o una carta regalo Eneba (credito da spendere per un acquisto ufficiale su Steam). Ognuna ti garantisce una copia originale di V Rising.

È legale ottenere V Rising gratis con Snakzy?

Sì, ottenere V Rising gratis tramite Snakzy è legale al 100%. Gli inserzionisti pagano Snakzy per le offerte completate, Snakzy ti restituisce quel valore sotto forma di monete e tu riscatti quelle monete per una vera carta regalo Steam. Poi usi quella carta regalo per fare un acquisto ufficiale su Steam, così Stunlock Studios viene pagato per intero e tu ti ritrovi con una licenza permanente legata al tuo account, proprio come se avessi pagato direttamente.

Le copie crackate o piratate di V Rising sono tutta un’altra storia, e sono illegali. Se sei arrivato qui cercando un download gratuito di V Rising su un sito torrent, stanne alla larga. Quelle fonti non riescono a connettersi ai server ufficiali che rendono l’esperienza multiplayer davvero interessante, e comportano rischi concreti: malware, ban permanenti dell’account Steam e nessuna licenza legittima. Stunlock Studios subisce un danno ogni volta che qualcuno scarica una copia crackata invece di pagare il gioco.

Snakzy è un modo legittimo per sostenere Stunlock Studios senza spendere un centesimo. Se stai creando una collezione di giochi di sopravvivenza, vale la pena dare un’occhiata anche al pratico hub di carte regalo Steam su Eneba, per fare scorta di credito da usare per qualsiasi gioco tu decida di provare in futuro.

Il mio giudizio complessivo su come ottenere V Rising gratis

V Rising conferma la sua reputazione con numeri concreti: una valutazione “Molto positiva” da oltre 54.600 recensioni su Steam, più di 1 milione di copie vendute nella prima settimana dopo il rilascio della versione 1.0 e anni di supporto costante da parte di Stunlock Studios dopo il lancio. La modalità sopravvivenza in solitaria può sembrare un po’ ripetitiva, e i server PvP sono molto competitivi, ma il combattimento e la costruzione dei castelli sono davvero fantastici, soprattutto con gli amici. Se ti piace questo tipo di mondo, vale la pena dare un’occhiata anche a un modo più economico per procurarti 7 Days to Die o a un’offerta scontata per Project Zomboid.

Per arrivarci basta scaricare Snakzy, scegliere un’offerta vantaggiosa e lasciare che il tuo saldo di monete cresca. Una volta raggiunta la soglia di prelievo, riscatta la tua carta regalo Steam ed effettua l’acquisto. Una volta che la tua carta regalo è pronta, come ottenere V Rising gratis non è più un problema, ma diventa una semplice procedura di pagamento.

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Domande frequenti