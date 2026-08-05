« Comment obtenir V Rising gratuitement ? » : telle est la question que se posent sans cesse les joueurs soucieux de leur budget à propos du jeu de survie vampirique à succès de Stunlock Studios. V Rising vous plonge dans un monde ouvert gothique où vous incarnez un vampire tout juste réveillé, à la recherche de sang, fuyant le soleil et construisant un château entre deux combats de boss que les joueurs comparent à ceux d’Elden Ring. Il s’agit d’un RPG d’action et de survie en monde ouvert, et son prix de 34,99 $ sur Steam est la seule chose qui vous en sépare.

Deux moyens légitimes vous permettent d’y parvenir. Snakzy vous permet de gagner des pièces gratuitement et de les échanger contre une clé Steam, sans avoir besoin de carte bancaire. Eneba propose une clé V Rising à prix réduit pour les joueurs qui préfèrent acheter immédiatement plutôt que d’attendre de gagner des pièces. Ces deux méthodes aboutissent à une licence permanente et légitime liée à votre compte Steam. Ce guide présente le jeu, son prix, les plateformes disponibles, la configuration requise, les mécanismes de jeu, les deux méthodes d’accès, la légalité et mon avis.

Informations sur le jeu Détails Prix du jeu 34,99 $ (Steam ; souvent avec 50 à 55 % de réduction) Note Metacritic 83/100 selon les critiques ; « Très positif » sur Steam (90 % des 54 600 avis) Genre Jeu de rôle d'action et de survie en monde ouvert (vampires ; construction de base ; PvE/PvP) Développeurs Stunlock Studios Éditeurs Stunlock Studios Durée de jeu – Histoire principale Environ 30 heures Durée de jeu – Campagne principale + contenu supplémentaire Environ 55 heures Durée de jeu – 100 % de progression Environ 90 heures et plus (durée illimitée ; serveurs JcJ sans fin)

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Comment obtenir V Rising gratuitement : présentation complète du jeu

Je suis V Rising depuis sa phase d’accès anticipé, et ses chiffres confirment l’engouement qu’il suscite. Le jeu affiche une note « Très positive » sur Steam, basée sur plus de 54 600 avis, et environ 90 % des joueurs le recommandent. Stunlock Studios a vendu plus d’un million d’exemplaires au cours de la première semaine suivant la sortie de la version 1.0, et le jeu est régulièrement cité comme l’un des meilleurs titres de survie du marché. Les critiques ne cessent de souligner les combats contre les boss, qui reprennent la tension des affrontements d’Elden Ring, ainsi qu’un système de construction de château qui récompense une véritable créativité.

À la base, V Rising est un RPG d’action et de survie en monde ouvert. Vous incarnez un vampire récemment réveillé qui doit rassembler des ressources, fabriquer de l’équipement, construire un château et chasser des boss pour acquérir de nouveaux pouvoirs, tout en gérant votre réserve de sang et en évitant la lumière du soleil. Ce qui ressort particulièrement, c’est la sensation procurée par les combats : des affrontements rapides, basés sur les compétences et présentés en vue de dessus, qui s’apparentent davantage à un jeu d’action qu’à un titre de survie classique.

Stunlock Studios a développé et édité V Rising sur Unity. Le jeu a fait son entrée en accès anticipé sur Steam le 17 mai 2022, avant sa sortie officielle en version 1.0 le 8 mai 2024, puis son arrivée sur PS5 le 11 juin 2024. Début 2026, le studio considère que le jeu est complet en termes de fonctionnalités et travaille déjà sur un nouveau projet se déroulant dans le même univers.

La richesse du contenu est bien réelle. V Rising propose sept biomes, des dizaines de boss « V Blood » à affronter et la construction de châteaux à plusieurs niveaux, avec des serveurs solo, coopératifs et JcJ, ainsi que des options de difficulté allant de « Relaxed » à « Brutal ». Des DLC cosmétiques payants, dont un crossover avec Castlevania, renforcent encore davantage la rejouabilité, et les serveurs multijoueurs vous permettront de continuer à jouer bien au-delà de votre première partie.

Combien coûte V Rising ?

Le prix de V Rising est de 34,99 $ sur Steam, mais il reste rarement à ce niveau très longtemps. Stunlock Studios propose régulièrement des réductions sur le jeu, généralement de 50 à 55 %, ce qui ramène le prix à environ 16 $ lors des grandes promotions. De plus, le jeu propose parfois des week-ends de jeu gratuit. Actuellement, la réduction s’élève à 55 %, ce qui ramène le prix à environ 15,74 $. Si vous préférez ne pas attendre une promotion, il existe un moyen moins onéreux de l’acheter immédiatement.

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Comme V Rising est encore relativement récent depuis sa mise à jour post-1.0, son prix le plus bas jamais enregistré sur Steam se situe autour de 16 $ lors des grandes soldes. Attendez-vous à des périodes de réduction similaires lors des prochaines soldes saisonnières, compte tenu de la politique tarifaire adoptée jusqu’à présent par Stunlock Studios. Tout cela n’a toutefois pas grande importance si vous optez pour la solution Snakzy. En vous procurant votre exemplaire via Snakzy, vous contournez complètement le prix actuel sur Steam, ce qui vous évite d’avoir à attendre la prochaine baisse de prix pour jouer.

Disponibilité de V Rising sur les différentes plateformes

Plateforme Note Metacritic PC 83 / 6,9 PS5 N/A

V Rising est disponible sur PC via Steam et sur PS5, qui a reçu une version native le 11 juin 2024. Aucune sortie n’étant confirmée sur Xbox ou Nintendo Switch, le PC et la PlayStation sont pour l’instant vos seules options. La version PC est certifiée « Steam Deck Verified » et prend en charge le mode coopératif en ligne ainsi que les serveurs PvP, en plus du mode solo. Étant donné que les récompenses Snakzy sont échangeables contre une carte cadeau Steam, Steam est donc le point de vente tout indiqué pour la méthode gratuite décrite dans ce guide.

Configuration requise pour V Rising

V Rising fonctionne sous Unity et est peu exigeant en termes de configuration matérielle. La configuration minimale requiert une GTX 750 Ti ou une R7 360 associée à un processeur Intel Core i5-6600 et 12 Go de RAM, tandis que la configuration recommandée passe à une GTX 1070 et un i5-11600K.

Spécifications Minimales Recommandées Système d'exploitation Windows 10 (64 bits) Windows 10 (64 bits) Processeur Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X Mémoire vive 12 Go 12 Go Carte graphique NVIDIA GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 360 (2 Go) NVIDIA GTX 1070 / AMD Radeon RX 590 (8 Go) Espace de stockage 19 Go d'espace disponible 19 Go d'espace disponible

Même la configuration recommandée est modeste au regard des normes actuelles ; ainsi, presque tous les PC de jeu assemblés au cours des cinq dernières années devraient pouvoir faire tourner V Rising sans problème. L'espace de stockage requis s'élève à 19 Go, ce qui est peu comparé à la plupart des jeux récents.

Mécaniques de V Rising

Le gameplay principal de V Rising vous invite à explorer un monde ouvert vu de haut, la nuit, à récolter des ressources, à fabriquer et améliorer votre équipement, ainsi qu’à traquer des boss « V Blood » dont le sang vous permet de débloquer de nouveaux sorts, recettes et capacités. Ce qui se démarque, c’est le combat : rapide, axé sur l’esquive et la précision, et reposant sur les compétences, il s’apparente davantage à un jeu d’action qu’à un titre de survie classique.

La progression s’articule autour de la construction et de la défense d’un château à plusieurs niveaux qui alimente la croissance de votre personnage, tandis que vous gérez les besoins des vampires, tels que le sang et la nécessité d’éviter le soleil. Vous pouvez jouer en solo, faire équipe au sein d’un clan en mode coopératif ou vous battre pour la suprématie sur des serveurs JcJ, et les options de difficulté vont de « Détendu » à « Brutal ». Le DLC sur le thème de Castlevania ajoute une nouvelle dimension de contenu pour les joueurs à la recherche d’un look spécifique pour leur vampire.

Une véritable profondeur stratégique se révèle une fois que vous vous y plongez : les bonus liés au groupe sanguin, la maîtrise des chevaux, les sorts renforcés par des gemmes et les formes animales récompensent tous l’expérimentation. Le jeu est également exceptionnellement abouti, grâce à près de deux ans de retours des joueurs pendant la phase d’accès anticipé. Pour être honnête, la boucle de survie et l’entretien du château peuvent sembler répétitifs en solo, et les serveurs JcJ sont très compétitifs ; c’est donc entre amis que V Rising brille le plus.

Principales fonctionnalités de V Rising

Combat basé sur les compétences : une action rythmée, mêlant esquives et tir, face aux boss de « V Blood » que les joueurs comparent souvent aux affrontements d’Elden Ring. Construction de châteaux : concevez et défendez de vastes châteaux à plusieurs niveaux qui favorisent la progression de votre vampire et vous permettent de mettre en valeur votre configuration. Survie vampirique : partez à la recherche de sang, évitez la lumière du soleil et gérez les besoins de votre vampire dans un monde ouvert sombre divisé en sept biomes. Solo, coop et JcJ : Jouez en solo, faites équipe au sein d’un clan ou battez-vous pour la suprématie sur des serveurs JcJ compétitifs proposant plusieurs options de règles. Progression approfondie : débloquez des sorts, des bonus de sang, des joyaux et des formes animales en vainquant les boss mondiaux disséminés à travers Vardoran.

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Comment obtenir V Rising gratuitement avec Snakzy

Snakzy est une application gratuite qui vous rémunère pour remplir des offres : télécharger des applications, répondre à des sondages et jouer à des jeux partenaires. Aucune carte bancaire n’est requise. Il s’agit d’une méthode qui repose sur un investissement en temps, et non en argent. Vous échangez le temps passé à remplir des offres contre des pièces, et ces pièces se transforment en cartes-cadeaux d’une valeur réelle que vous pouvez dépenser sur V Rising.

Voici comment obtenir V Rising gratuitement, étape par étape :

Téléchargez Snakzy – disponible gratuitement sur iOS et Android Parcourez les offres disponibles : celles-ci varient selon les régions et changent régulièrement ; choisissez celles qui rapportent le plus de pièces ou qui correspondent à vos centres d'intérêt Réalisez des offres pour gagner des pièces : chaque offre réalisée crédite des pièces sur votre solde Snakzy ; suivez votre progression vers les 34,99 $ directement dans l'application Échangez vos pièces contre une carte cadeau Steam : dès que votre solde atteint le seuil requis, échangez-le contre une carte cadeau d’une valeur de 34,99 $ ou plus Achetez V Rising sur Steam : utilisez la carte cadeau pour acheter V Rising sur Steam

Conseil de pro Bonus d’inscription disponible lors de votre inscription : consultez l’application pour connaître l’offre en cours. Seuil minimum de retrait : 35 $. Vous devez disposer d’au moins ce solde pour effectuer un retrait. La plupart des utilisateurs atteignent un excédent supérieur au prix du jeu dès leurs premiers objectifs. Les taux de rémunération varient selon les régions : consultez les offres disponibles dans votre pays.

En moyenne, les utilisateurs perçoivent leur premier versement de 27,70 $ dans les 6,5 jours suivant leur inscription. Le jeu V Rising coûtant 34,99 $, la plupart des joueurs ont besoin d'un deuxième cycle de versement pour couvrir intégralement ce montant. N'oubliez pas que le seuil minimum de retrait est de 35 $ et que les offres et leur disponibilité varient selon les régions ; vérifiez donc ce qui est disponible dans votre pays avant de commencer.

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Achetez V Rising moins cher avec Eneba

Tout le monde ne souhaite pas passer une semaine ou deux à gagner des pièces Snakzy, et c'est tout à fait compréhensible. Si vous préférez acheter le jeu immédiatement, Eneba est une plateforme de vente en ligne de confiance, dotée d'une protection des acheteurs, qui propose des clés Steam pour V Rising à un prix inférieur au prix officiel. Le prix officiel sur Steam est de 34,99 $, et le prix des clés sur Eneba fluctue en fonction du marché ; vérifiez donc la fiche en ligne pour connaître le montant exact avant d’acheter. Pour tous ceux qui recherchent une clé Steam de V Rising suffisamment bon marché pour l’acheter dès aujourd’hui, cette fiche en ligne est l’endroit où chercher. Dans tous les cas, vous obtenez une licence légitime et permanente qui s’active directement sur Steam, à l’identique d’un achat standard. Je ne dirais pas qu’Eneba est meilleur que Snakzy dans ce cas précis. C’est simplement l’option idéale pour les joueurs qui souhaitent disposer du jeu dès aujourd’hui plutôt que d’attendre que leur solde de crédits se renfloue.

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Si vous préférez créditer directement votre compte Steam, Eneba propose également des cartes cadeaux à prix réduit. Voici la carte dont le montant est le plus proche du prix de V Rising.

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Les prix sur Eneba évoluent en fonction du marché ; il est donc conseillé de consulter les tarifs en temps réel avant de vous engager. Le processus d'achat est simple : choisissez un produit, payez, puis recevez votre clé ou votre code de carte cadeau par e-mail. Quelle que soit la méthode choisie, les trois options aboutissent au même résultat : Snakzy (gratuit, mais cela prend du temps), une clé Eneba (à prix réduit, immédiate) ou une carte cadeau Eneba (crédit à utiliser pour un achat officiel sur Steam). Chacune de ces options vous permet d’obtenir une copie légitime de V Rising.

Est-il légal d’obtenir V Rising gratuitement avec Snakzy ?

Oui, obtenir V Rising gratuitement via Snakzy est 100 % légal. Les annonceurs rémunèrent Snakzy pour les offres menées à bien, Snakzy vous reverse cette valeur sous forme de jetons, et vous échangez ces jetons contre une véritable carte cadeau Steam. Vous utilisez ensuite cette carte cadeau pour effectuer un achat officiel sur Steam ; ainsi, Stunlock Studios est intégralement rémunéré et vous obtenez une licence permanente liée à votre compte, exactement comme si vous aviez payé directement.

Les copies piratées ou crackées de V Rising relèvent d’un tout autre cas de figure, et elles sont illégales. Si vous êtes arrivé ici en cherchant un téléchargement gratuit de V Rising sur un site de torrent, évitez-le à tout prix. Ces sources ne peuvent pas se connecter aux serveurs officiels qui rendent l’expérience multijoueur intéressante, et elles comportent de réels risques : logiciels malveillants, suspensions définitives de compte Steam et absence totale de licence légitime. Stunlock Studios subit un préjudice chaque fois qu’une personne télécharge une copie piratée au lieu d’acheter le jeu.

Snakzy est un moyen légitime de soutenir Stunlock Studios tout en gardant votre portefeuille bien fermé. Si vous constituez une collection de jeux de survie, la plateforme pratique de cartes-cadeaux Steam sur Eneba mérite également le détour, pour faire le plein de crédit sur votre compte en vue de votre prochain jeu.

Mon avis général sur la manière d’obtenir V Rising gratuitement

V Rising confirme sa réputation grâce à des chiffres concrets : une note « Très positive » issue de plus de 54 600 avis sur Steam, plus d’un million d’exemplaires vendus dès la première semaine suivant la sortie de la version 1.0, et des années de soutien constant de la part de Stunlock Studios depuis le lancement. La survie en solo peut parfois sembler répétitive, et les serveurs PvP sont très compétitifs, mais les combats et la construction de châteaux sont véritablement excellents, surtout entre amis. Si vous appréciez ce genre d’univers, il vaut également la peine de jeter un œil à une solution moins coûteuse pour obtenir 7 Days to Die ou à une offre promotionnelle pour Project Zomboid.

Pour y parvenir, il suffit de télécharger Snakzy, de choisir une offre très avantageuse et de laisser votre solde de crédits s’accumuler. Une fois le seuil de retrait atteint, échangez votre carte cadeau Steam et effectuez l’achat. Une fois votre carte cadeau prête, la question de savoir comment obtenir V Rising gratuitement ne se pose plus et se résume à un simple paiement.

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Foire aux questions