Os 7 melhores jogos da série Fallout para jogares em 2026

Escolher os melhores jogos da série Fallout pode ser complicado, mas este guia vai ajudar-te a saber quantos jogos Fallout existem e quais valem a pena jogares logo.

Até hoje, já foram lançados um total de 9 jogos principais da série Fallout e, embora sejam todos RPGs, o conteúdo pode variar bastante. Além disso, para sermos justos, nem todos são assim, e é por isso que preparámos este guia. Para te ajudar a escolher alguns dos melhores jogos desta franquia.

Portanto, se é a primeira vez que te aventuras na série, a lista vai ajudar-te a descobrir por onde começar e a seguir em frente para os restantes.

As nossas melhores escolhas de jogos Fallout

Preparámos esta lista tendo em conta os elementos essenciais que tornam um jogo fantástico: a jogabilidade, os enredos, a banda sonora e a experiência geral. Aqui está um resumo de alguns dos melhores:

1 Fallout: New Vegas 2010 Sem dúvida o melhor da série, foi um espetáculo quando saiu e continua a dar que falar até hoje. Buy now 2 Fallout 4 2015 Este jogo foi uma grande reformulação do título original, que introduziu elementos modernos e uma jogabilidade muito mais aperfeiçoada. Buy now 3 Fallout 3 2008 Tem um dos melhores enredos da série e uma jogabilidade sólida em todos os aspetos. Buy now

Estes são alguns dos melhores jogos Fallout de entre todos os disponíveis. Mas, mais abaixo, falamos em detalhe sobre o que torna estes jogos tão bons e como foi a nossa experiência com cada um deles, com mais algumas menções honrosas.

Os 7 melhores jogos da série Fallout que tens de jogar: veredicto

Depois de analisarmos todos os jogos Fallout que já foram lançados, finalmente temos a nossa lista daqueles que achamos que se destacam mais. Por isso, se nunca te aventuraste no mundo do Fallout e queres experimentá-lo pela primeira vez, aqui estão 7 dos melhores jogos Fallout até agora.

1. Fallout: New Vegas

Plataformas Ano Desenvolvedor PC, Xbox 360, PS3 2010 Obsidian Entertainment

É frequentemente aclamado como um dos melhores RPGs de sempre, graças à sua narrativa rica e jogabilidade envolvente.

Este jogo representa o auge da série Fallout, oferecendo uma narrativa envolvente repleta de escolhas significativas e mecânicas de RPG impressionantes que estavam à frente do seu tempo. As personagens são inesquecíveis, desde o enigmático Mr. House até ao astuto e carismático Benny, fazendo com que cada interação tenha um impacto marcante.

O combate em New Vegas é igualmente notável, oferecendo mecânicas flexíveis e um fantástico arsenal de armas para se adequar ao teu estilo de jogo. O mundo aberto, situado no extenso Deserto de Mojave, é enorme e está repleto de segredos, missões e facções que dão vida ao cenário. Os DLCs do jogo, como «Old World Blues» e «Dead Money», acrescentam profundidade emocional e expandem o universo, proporcionando alguns dos momentos mais marcantes de toda a série.

Embora o mapa possa parecer um pouco vazio em algumas áreas e o ritmo da história vacile ocasionalmente, estas são falhas menores quando comparadas com tudo o que o New Vegas faz bem. Com a sua construção de mundo intricada e escolhas orientadas pelo jogador, este jogo continua a ser um RPG de destaque que ainda cativa os jogadores anos depois. Sólido do início ao fim.

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2. Fallout 4

Plataformas Ano Desenvolvedor PC, Xbox One, PS4 2015 Bethesda Game Studios

O quarto título da série Fallout foi uma grande reformulação – levando a franquia a competir com os melhores jogos modernos –, o que se tornou especialmente importante após o lançamento de The Witcher 3 nesse mesmo ano.

Uma das mudanças mais notáveis neste jogo é a enorme melhoria nos gráficos. As imagens são nítidas – com cenários deslumbrantes e texturas muito mais detalhadas. Além disso, a mecânica de tiro foi significativamente melhorada – tornando o combate mais fluido e envolvente em comparação com os jogos anteriores.

O Fallout 4 trouxe também uma série de DLCs divertidos e cativantes – com destaques como o Oficina da Vault-Tec, o Automatron, o Far Harbor e o Nuka-World. Estas expansões adicionam novos conteúdos e muita variedade de jogabilidade – e, graças ao excelente suporte a mods, o jogo mantém-se atualizado para quem joga há muito tempo.

No entanto, apesar destas melhorias, o Fallout 4 não chega a igualar a qualidade narrativa do New Vegas. O enredo principal parece menos impactante – e as missões secundárias não têm aquela profundidade que tornou os jogos anteriores tão memoráveis. Além disso, as facções – embora interessantes – não deixam uma impressão tão duradoura como as dos jogos anteriores. Apesar destas falhas, o Fallout 4 continua a oferecer uma experiência de RPG sólida, com imensa exploração e conteúdo divertido para te mergulhares.

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3. Fallout 3

Plataformas Ano Desenvolvedor PC, Xbox 360, Xbox One, PS3 2008 Bethesda Game Studios

Este foi um título revolucionário da série, marcando a transição da franquia para os gráficos 3D pela primeira vez. Passado numa Washington D.C. pós-apocalíptica, representou um grande salto em frente graças às capacidades da PlayStation 3 e da Xbox 360. O mundo aberto, repleto de ruínas evocativas e terrenos baldios perigosos, foi uma verdadeira maravilha da sua época. Um RPG ocidental? Até mais do que isso.

Conhecido pela sua narrativa cativante, o Fallout 3 deu vida a personagens memoráveis como a Moira Brown e a facções como a Irmandade do Aço. As suas escolhas narrativas e dilemas morais, especialmente na linha principal de missões, estabeleceram um padrão elevado para os RPGs. A exploração era extremamente gratificante – com segredos escondidos, locais únicos e missões secundárias envolventes. O combate, facilitado pelo V.A.T.S. (Vault-Tec Assisted Targeting System), continua a dar conta do recado e acrescenta profundidade estratégica aos encontros.

Os DLCs do jogo também adicionaram conteúdo significativo à experiência, com «The Pitt», «Operação Anchorage», «Point Lookout» e «Mothership Zeta» a oferecerem novas áreas, missões e enredos emocionantes para explorares.

No entanto, o Fallout 3 teve algumas desvantagens, especialmente quando comparado com os seus antecessores. Embora tenha levado a série para o 3D, os seus elementos de RPG pareciam mais simplificados e menos experimentais do que os do Fallout 1 e do Fallout 2. A mecânica de RPG foi simplificada, o que, na opinião de alguns fãs, tornou o jogo menos rico em termos de escolha e personalização. Além disso, o jogo sofria de inúmeros problemas de desempenho e bugs, especialmente quando jogado em hardware moderno. Apesar destas falhas, o Fallout 3 continua a ser um RPG marcante, com um mundo e uma história inesquecíveis.

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4. Fallout 76

Plataformas Ano Desenvolvedor PC, Xbox One, PS4 2018 Bethesda Game Studios

Este é o primeiro título da série Fallout a oferecer uma experiência totalmente multijogador, permitindo que os jogadores explorem o mundo pós-apocalíptico de Appalachia ao lado dos teus amigos num mundo aberto enorme e partilhado. Quando foi lançado, o jogo teve uma recepção difícil devido a problemas técnicos, funcionalidades em falta e uma escassez de NPCs, o que fazia com que o mundo parecesse sem vida e desconexo. Isso levou a um início complicado, com problemas de desempenho, bugs que prejudicavam a jogabilidade e a ausência de elementos tradicionais do Fallout, como interações com NPCs humanos.

No entanto, com o passar do tempo, o Fallout 76 passou por atualizações e melhorias substanciais, reconquistando gradualmente a confiança dos jogadores. Hoje, o jogo oferece um mundo dinâmico e em constante evolução, com atualizações regulares que trazem conteúdos novos, eventos e linhas de missões expandidas. A introdução de NPCs humanos através de atualizações como a «Wastelanders» ajudou a dar vida ao jogo, proporcionando aos jogadores a interação e a imersão de que tanto precisavam e que lhes faltavam no lançamento.

Para quem gosta de experiências multijogador, o Fallout 76 é a escolha certa no universo Fallout, já que é o único jogo da série que oferece uma experiência totalmente online. A exploração do mundo aberto é incrivelmente gratificante quando jogas com amigos, e a variedade de eventos dinâmicos garante que a jogabilidade continue envolvente, sem parecer repetitiva. Apesar do seu início conturbado, o Fallout 76 redimiu-se verdadeiramente e construiu uma reputação muito melhor, especialmente com o sucesso adicional da série de TV Fallout, que despertou um interesse renovado na franquia.

Quer estejas a lutar contra criaturas mutantes, a completar missões ou simplesmente a apreciar o mundo rico à tua volta, o Fallout 76 oferece uma abordagem multijogador única à adorada série.

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5. Fallout 2

Plataformas Ano Desenvolvedor Windows, MacOS X 1998 Black Isle Studios

Partindo das bases estabelecidas pelo jogo Fallout original, além de aperfeiçoar e expandir os elementos de RPG, o Fallout 2 criou uma das experiências de RPG mais envolventes e inigualáveis da sua época. Ele ultrapassou os limites dos jogos de RPG, oferecendo uma personalização profunda das personagens, habilidades desbloqueáveis e um sistema de karma bem concebido que, desde então, se tornou um elemento essencial da série. O jogo mistura humor negro com comentários sociais e culturais, apresentando uma narrativa que ainda hoje ressoa junto dos fãs.

O que distingue o Fallout 2 é o seu mundo vasto, repleto de missões secundárias detalhadas, facções diversificadas e um nível de liberdade que te permite moldar verdadeiramente a jornada da tua personagem. A inclusão do suporte a mods também garante que o jogo possa ser personalizado infinitamente, permitindo aos jogadores ajustar tudo, desde os visuais até às mecânicas de jogo. Apesar de ter mais de duas décadas, o Fallout 2 continua a ser um RPG altamente influente, e a sua comunidade continua a mantê-lo vivo através de mods e conteúdo criado por fãs.

Dito isto, o Fallout 2 mostra a sua idade em termos de gráficos e interface de utilizador. Os visuais estão desatualizados e navegar pelo mundo pode ser um pouco pesado e lento para os padrões atuais. Percorrer o mapa também pode ser, por vezes, enfadonho, e a interface parece um pouco complicada. No entanto, estas questões são facilmente perdoadas quando se têm em conta as limitações técnicas da época e a imensa profundidade da jogabilidade oferecida. Para os fãs de RPGs clássicos, o Fallout 2 continua a ser uma parte essencial da história dos jogos, com a sua narrativa rica, sistemas complexos e personagens memoráveis.

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6. Fallout: Um Jogo de RPG Pós-Nuclear

Plataformas Ano Desenvolvedor Windows, MacOS X 1997 Interplay Productions

Este é o jogo que lançou as bases para o que viria a tornar-se um dos melhores jogos e franquias de RPG de todos os tempos. Lançado em 1997, introduziu sistemas inovadores como o sistema de estatísticas SPECIAL, permitindo aos jogadores personalizarem em profundidade as capacidades e competências das suas personagens. O jogo também apresentava um sistema de karma, em que as tuas escolhas podiam afetar diretamente o mundo à tua volta – uma mecânica que se tornaria uma marca registada da série daí em diante. Embora a narrativa possa parecer genérica para os padrões atuais, a ideia de sobreviver num deserto pós-apocalíptico era inovadora e cativante para a época.

Como ponto de partida da franquia, o Fallout ocupa um lugar incrivelmente importante na história dos jogos, e muito do que falta ao jogo pode ser perdoado, tendo em conta a sua natureza pioneira. O mundo é relativamente pequeno e o jogo pode parecer curto para os padrões dos RPGs modernos, mas estas falhas são menores quando se considera que este foi o primeiro passo para os RPGs de mundo aberto expansivos que viriam a definir o género. O âmbito limitado e as mecânicas simples foram compromissos necessários nas fases iniciais da evolução da franquia.

O que realmente faz o Fallout destacar-se é a base que lançou para o futuro. Apresentou aos jogadores uma série que acabaria por vender mais de 55 milhões de exemplares, com a influência deste primeiro jogo a ressoar através de várias gerações de jogadores. É um jogo imperdível para quem se interessa pelas origens da série, oferecendo um vislumbre fascinante de como uma das franquias de RPG mais icónicas ganhou vida – especialmente tendo em conta que já estamos à espera de um novo título há mais de seis anos.

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7. Fallout Shelter

Plataformas Ano Desenvolvedor Android, iOS, PlayStation, Xbox, Switch 2015 Bethesda Game Studios

Este jogo gratuito abriu um novo capítulo na franquia Fallout, levando a série para os dispositivos móveis num formato novo e descontraído. Ao contrário dos RPGs principais, este título foi concebido para jogadores casuais, oferecendo uma experiência de jogo mais relaxada em comparação com as aventuras intensas e centradas na história dos jogos principais.

A tua missão será supervisionar a criação e o funcionamento de um Vault, utilizando tecnologia de ponta para construir e gerir o teu abrigo subterrâneo. O jogo está disponível em todas as principais plataformas, o que o torna incrivelmente acessível, quer estejas no telemóvel, no PC ou na Nintendo Switch. O seu estilo artístico é visualmente apelativo, especialmente em dispositivos móveis, acrescentando charme à jogabilidade simples, mas envolvente.

Embora o Fallout Shelter seja divertido para passar o tempo, tem as suas desvantagens. A jogabilidade pode tornar-se repetitiva bastante rapidamente, e a falta de uma narrativa sólida ou de uma ligação mais profunda ao universo de Fallout pode deixar os fãs de longa data a querer mais. Apesar disso, continua a ser uma boa opção para uma experiência leve e fácil de jogar, ambientada no universo Fallout.

O que faz um jogo Fallout ser bom?

Um bom jogo da série Fallout leva-te a um mundo pós-apocalíptico e sombrio – cheio de perigo, descobertas e escolhas difíceis. Quer estejas a explorar as ruínas radioativas de Washington D.C., o deserto de Mojave, queimado pelo sol, ou as ruas em ruínas de Boston, o que importa é mergulhares no caos da sobrevivência.

O que o torna tão especial? A liberdade de moldares a tua própria história. És tu que decides de que lado ficas, como lidas com os problemas e se és o negociador charmoso, o infiltrado astuto ou uma verdadeira bola de demolição. As tuas escolhas não são só para fazer figura – têm consequências reais que se refletem ao longo de todo o jogo.

E depois há o humor e a emoção. Desde missões secundárias excêntricas a encontros com facções bizarras como a Irmandade do Aço ou conversas com companheiros inesquecíveis, há sempre algo inesperado à volta da esquina.

Trata-se também de encontrares o teu estilo de jogo. Quer estejas a criar equipamento, a aperfeiçoar a tua estratégia de combate V.A.T.S. ou a caçar todos os segredos escondidos no deserto, o Fallout torna tudo pessoal. Cada decisão que tomas molda a tua aventura – e é isso que te faz voltar sempre para mais. Esta abordagem característica do Fallout gerou uma grande onda de jogos semelhantes fora da franquia original e, sem dúvida, trará mais nos próximos anos.

Jogos Fallout por ordem cronológica

Todos os jogos Fallout, especialmente os da série principal, têm uma história mais profunda associada a eles. Por isso, é especialmente útil jogá-los por ordem cronológica. A franquia está distribuída por 9 jogos da série principal e 13 DLCs, o que pode tornar as coisas um pouco complicadas.

Aqui tens uma lista para perceberes melhor o universo da série e jogares todos os jogos do Fallout por ordem cronológica:

Fallout 76 Fallout Fallout Tactics Fallout 2 Fallout 3 (incluindo os DLCs) Fallout: New Vegas (incluindo os DLCs) Fallout 4 (incluindo os DLCs)

O Fallout Shelter não se enquadra bem nesta lista porque não está ligado ao universo da série. Se já jogaste todos os jogos e queres saber mais sobre o universo, podes ver a série do Amazon Prime, Fallout, com a Ella Purnell.

Um jogo da Bethesda Game Studios também deu indícios claros de que está a trabalhar no Fallout 5. No entanto, ainda não há data de lançamento nem sequer uma confirmação oficial, por isso não podemos dizer ao certo quando é que o próximo título da série Fallout vai sair.

Franquia Fallout: História dos videojogos

A série Fallout tem uma longa história. O primeiro jogo foi lançado em 1997 pela Interplay Productions. Desde então, passou por todo o tipo de fases, desde grandes altos a baixas enormes, mas, mesmo assim, continua a ser uma das séries mais populares entre o público dos jogadores até hoje.

A recente série de televisão reavivou a popularidade dos jogos, o que até levou a fracassos como o Fallout 76 a ganharem uma nova vida e as pessoas a adorarem-no completamente.

Jogos Fallout: Factos rápidos

A série Fallout está repleta de detalhes fascinantes e histórias dos bastidores. Aqui estão alguns destaques:

Lançado em 1997 , o «Fallout: Um Jogo de RPG Pós-Nuclear» foi o primeiro da série, inspirado no RPG de mesa GURPS. O que o destacava era o seu humor negro, os enredos ramificados e a icónica perspetiva isométrica.

, o «Fallout: Um Jogo de RPG Pós-Nuclear» foi o primeiro da série, inspirado no RPG de mesa GURPS. O que o destacava era o seu humor negro, os enredos ramificados e a icónica perspetiva isométrica. O Fallout: New Vegas é frequentemente aclamado como o jogo mais difícil da franquia, principalmente devido ao seu «Modo Hardcore». Os jogadores enfrentam não só inimigos poderosos, mas também a necessidade de gerir os recursos com cuidado, o que acrescenta mais desafios.

Entre todos os supermutantes do Fallout, o Supermutante Lendário do Fallout 4 destaca-se como um verdadeiro gigante. Altíssimo como uma montanha, tem um poder de ataque tão grande que só os atiradores mais habilidosos conseguem derrubá-lo.

Os Vaults no universo Fallout são muitas vezes experiências sociológicas horríveis. O Vault 11, por exemplo, obrigava os seus habitantes a sacrificar uma pessoa por ano para evitar a «destruição», o que é um comentário arrepiante sobre os aspetos mais sombrios da sociedade.

Companheiros icónicos como o Dogmeat, o Nick Valentine e o Boone são mais do que meros aliados em combate. Cada um deles tem a sua própria história cativante e capacidades únicas que acrescentam profundidade e emoção ao jogo.

A Nuka-Cola, a popular bebida das terras devastadas, é uma sátira inteligente ao consumismo e à cultura pop. A variante Quantum Blue, que aparece no conteúdo extra, é especialmente valiosa, reforçando ainda mais o seu papel como uma referência humorística à cultura comercial.

O que o Fallout faz de melhor (e que outros RPGs ainda não conseguem acertar)

Não jogas o Fallout por causa do combate perfeito. Jogas-o porque te toca profundamente. Nenhum outro RPG mistura humor, emoção, terror e tristeza como este.

Eis o que o Fallout consegue sempre:

Escolhas que importam : Não são só escolhas do tipo «vermelho ou azul». As decisões no Fallout acabam por te prejudicar ou salvar.



: Não são só escolhas do tipo «vermelho ou azul». As decisões no Fallout acabam por te prejudicar ou salvar. Mundos que contam histórias : a narrativa através do ambiente está em todo o lado. Esqueletos caídos sobre tabuleiros de xadrez. Terminais cheios de arrependimento.



: a narrativa através do ambiente está em todo o lado. Esqueletos caídos sobre tabuleiros de xadrez. Terminais cheios de arrependimento. Tudo numa zona cinzenta moral : Fallout não se importa se és bom. Pergunta-te se és honesto.



: Fallout não se importa se és bom. Pergunta-te se és honesto. Humor estranho que funciona: Vaults, anúncios, NPCs. Tudo é excêntrico, mas, de alguma forma, credível.



O Fallout desafia-te a viver nele.

Fallout: As experiências mais estranhas nos Vaults (que realmente aconteceram)

Os abrigos de Fallout são experiências sociais que se tornaram completamente descontroladas. E algumas delas são completamente loucas.

Dá uma olhadela nestas:

Vault 11 : Os residentes tinham de sacrificar uma pessoa por ano… ou morriam todos. Spoiler: Não acaba bem.



: Os residentes tinham de sacrificar uma pessoa por ano… ou morriam todos. Spoiler: Não acaba bem. Vault 77 : Um homem. Uma caixa de marionetas. É só isso. (Sim, a sério.)



: Um homem. Uma caixa de marionetas. É só isso. (Sim, a sério.) Vault 12 : Concebido para falhar. A porta nunca fechou bem, por isso, olá, radiação.



: Concebido para falhar. A porta nunca fechou bem, por isso, olá, radiação. Vault 108 : Cheio de clones chamados Gary. Eles… não se davam bem.



: Cheio de clones chamados Gary. Eles… não se davam bem. Vault 95: Centro de reabilitação para toxicodependentes. Até ser sabotado com mais drogas.

Não admira que as pessoas prefiram o Wasteland.

New Vegas vs Fallout 4: Qual vale a pena jogares hoje?

É a pergunta sobre a qual todos os fãs têm uma opinião. E se és novo nisto, é uma encruzilhada. Fallout 4 ou New Vegas?

A situação é esta:

O New Vegas tem um enredo melhor, missões com ramificações e personagens inesquecíveis. É cru. Inteligente. Icónico.



tem um enredo melhor, missões com ramificações e personagens inesquecíveis. É cru. Inteligente. Icónico. O Fallout 4 parece mais fluido. Excelentes tiroteios, gráficos mais bonitos, imensos mods.



parece mais fluido. Excelentes tiroteios, gráficos mais bonitos, imensos mods. New Vegas dá-te liberdade. Queres trair toda a gente e governar? Força.



dá-te liberdade. Queres trair toda a gente e governar? Força. O Fallout 4 dá-te um protagonista com voz e um mundo maior para explorares.



Resumo: Se queres um jogo que te faça pensar, escolhe o Vegas. Se queres um jogo de tiroteios, opta pelo 4. Ou joga os dois. Foi o que eu fiz.

Perguntas frequentes

Quando é que sai o próximo jogo da série Fallout?

A Bethesda confirmou que o Fallout 5 está previsto, mas não vai chegar tão cedo, provavelmente só depois do The Elder Scrolls VI. Ainda não há data oficial de lançamento.

Qual dos jogos Fallout deves jogar primeiro?

Se quiseres mergulhar na história e na construção do mundo, começa pelo Fallout 3. Para as melhores mecânicas de RPG, opta pelo Fallout: New Vegas e, para uma abordagem mais moderna, o Fallout 4 é a escolha certa.

Qual é o jogo Fallout mais longo?

O Fallout 76 tem mais conteúdo, com exploração sem fim, mas, para uma experiência a solo, o Fallout 4 é o que demora mais tempo a completar na totalidade.

Qual é a história por trás dos jogos Fallout?

Ambientada num cenário pós-apocalíptico retrofuturista, a série acompanha os sobreviventes que reconstruem a civilização após uma guerra nuclear, muitas vezes saindo de abrigos subterrâneos.

Em que jogo se baseia a série «Fallout»?

A série de TV «Fallout» não é uma adaptação direta de nenhum jogo, mas expande o universo com uma história original ambientada no mesmo mundo.