Reseña de Mewgenics: una obra maestra de los roguelites tácticos

Todavía me cuesta creer que esté aquí sentado escribiendo esto Mewgenics Reseña. Como jugador veterano de los juegos de Edmund McMillen, Mewgenics siempre me pareció un sueño lejano y fantasioso hasta que por fin se anunció que Ed y Tyler Glaiel estaban trabajando de verdad en él. Menos mal que tardó tanto en gestarse, porque Mewgenics es una auténtica bestia entre los roguelites tácticos.

He dedicado gran parte de mi tiempo libre de las últimas dos semanas a Mewgenics, perder gatos por decisiones estúpidas, ir desbloqueando poco a poco su enorme cantidad de contenidos y gritar cosas como «He sido un tonto, la respuesta siempre es la endogamia» en voz alta. Es adictivo, disparatado, pero siempre divertido, y si aún tienes dudas sobre si comprarlo, déjame explicártelo en este Mewgenics Reseña del juego.

En resumen: resumen de la reseña de Mewgenics

Mezcla de géneros: Roguelie + estrategia por turnos + simulador de cría y gestión de gatos.

Roguelie + estrategia por turnos + simulador de cría y gestión de gatos. Bucle del juego: Coge cuatro gatos, envía un equipo, despeja las zonas, retírate y utiliza los recursos que recojan para avanzar.

Coge cuatro gatos, envía un equipo, despeja las zonas, retírate y utiliza los recursos que recojan para avanzar. Se puede jugar una y otra vez: Un montón de clases, desbloqueos, desafíos, habilidades, pasivas, configuraciones de equipamiento y eventos aleatorios te harán volver una y otra vez.

Un montón de clases, desbloqueos, desafíos, habilidades, pasivas, configuraciones de equipamiento y eventos aleatorios te harán volver una y otra vez. Presentación: El característico estilo caricaturesco y macabro de Ed McMillen, así como su humor, además de Ridiculónsus magníficas composiciones instrumentales y vocales con artistas invitados.

El característico estilo caricaturesco y macabro de Ed McMillen, así como su humor, además de Ridiculónsus magníficas composiciones instrumentales y vocales con artistas invitados. Ideal para:Aquellos a los que les guste una jugabilidad táctica irreverente, pero a la vez muy profunda, y crear el grupo de aventureros perfecto.

¿Tienes a Kat? ¡A luchar!

Voy a empezar mi Mewgenics concluye la reseña diciendo que el juego presenta una clara distinción entre las secciones de cría y de combate, así que empecemos por esta última. En Mewgenics, cada partida empieza eligiendo a 4 gatos «de la suerte» que se lanzarán a la aventura para traerte comida, dinero, desbloqueos y mucho más. Es algo así como Darkest Dungeon, pero más esponjoso.

Antes de lanzarte a la aventura, tendrás que ponerles collares a tus gatos, ya que eso determina su clase. Mewgenics cuenta con un montón de clases, que van desde las sencillas pero fiables Luchador hasta convertirse en el gran referente que es el Clérigo. Una buena composición del grupo aumenta las posibilidades de que tus aventuras tengan éxito, por lo que tendrás que dominar todos los entresijos de cada clase.

Cada gato cuenta además con 5 ranuras para equipamiento, que pueden ir desde mejoras de estadísticas sencillas pero útiles (un poco más de Constitución o Velocidad siempre viene bien) hasta efectos más extravagantes. Explosivos, herramientas de reposicionamiento, drogas de combate, ruletas de muerte instantánea, objetos que aplican desventajas y mucho más están a tu disposición, y depende totalmente de ti cuándo y cómo utilizarlos.

El combate se desarrolla en un tablero por turnos. Aunque mecánicamente es sencillo, al estilo de Final Fantasy Tactics (golpea a los enemigos, usa habilidades, mátalos a todos para ganar), hay un montón de factores que entran en juego. Tendrás que tener en cuenta los efectos del terreno, los peligros, los elementos, la línea de visión y el posicionamiento, lo que hace que Mewgenics a un magnífico juego de estrategia por turnos para cualquiera que busque un reto.

Los supervivientes que logran regresar a casa se jubilan. El legado es una parte importante del juego, y tú decides si quieres usar a tus campeones para crear una raza de gatitos más fuerte, enviarlos a alguno de los habitantes francamente chiflados del condado de Boon para desbloquear metacombates, o tirarlos a la basura. Ten en cuenta que, salvo en circunstancias muy especiales, los veteranos no pueden participar en futuras partidas.

Quiero dejar claro en este Mewgenics Ten en cuenta que por cada gato que envíes a tus vecinos, descubre mejoras esenciales para tu hogar. Una casa más grande y un inventario más amplio permiten una mejor organización y menos conflictos; disponer de más información sobre la cría da como resultado gatos más fuertes; y contar con un mobiliario de mejor calidad garantiza que tus gatos se mantengan felices y tengan gatitos sanos y fuertes que serán las estrellas de tu próxima camada.

RNGesus, toma el volante

En resumen, lo que quiero decir es que…Mewgenics La conclusión es que este título no sería nada sin una pizca de caos que lo sacudiera todo, y esto juega a tu favor y en tu contra en Mewgenics.

Muchos juegos prometen que «ninguna partida es igual a otra», pero Mewgenics cumple realmente esa promesa. Incluso en el núcleo mismo del juego (tu grupo), Probablemente nunca consigas las mismas habilidades de clase ni las mismas pasivas, lo que te obliga a improvisar sobre la marcha, a compensarlo con el equipo, a descubrir nuevas y alocadas sinergias entre tus gatos… o simplemente a recogerlo todo y volver a casa para quedarte con el botín.

Al mismo tiempo, el RNG (generador de números aleatorios) puede ser implacable. Los resultados negativos de los acontecimientos aleatorios son muy duros, y algunos pueden acabar con un equipo fuerte durante una batalla contra un jefe. Lo peor de todo son aquellos casos en los que tus gatos contraen la enfermedad menos oportuna en el peor momento posible.

Ni siquiera la cría se libra del caos. Los gatos deciden a quién quieren o a quién odian (igual que en la vida real), pueden surgir enfermedades y los defectos congénitos y los trastornos mentales pueden extenderse por todo el árbol genealógico. Los gatos pueden decidir pelearse entre ellos, lo que puede provocar lesiones o la muerte del perdedor, y un aumento permanente de las estadísticas para el ganador. Y sí, tengo una sala dedicada exclusivamente al club de peleas de gatos.

Toda esta aleatoriedad significa que Mewgenics te reta constantemente a idear nuevas formas de superar el juego. Es posible alcanzar cierto grado de consistencia mediante una cría cuidadosa y una buena composición del equipo, pero, en gran medida, no se trata solo de aguantar, sino de aprovechar en tu beneficio las sorpresas que te depara el juego, lo que hace que Mewgenics Se puede jugar una y otra vez.

Encontrar ellos mejores juegos similares a Mewgenics suele consistir en buscar precisamente ese tipo de variedad impredecible y de alto riesgo que hace que la experiencia siga siendo novedosa.

Bonito, maldito y pegadizo

A un divertido juego roguelite La idea de criar gatos de pelea suena adorable, y sin duda lo es. Es decir, hasta que te das cuenta de quién es Edmund McMillen: un genio loco cuyo estilo artístico, tan tierno y caricaturesco, contrasta con lo siniestro, lo macabro y lo increíblemente grotesco, al estilo de El sacrificio de Isaac.

Nada se salva del toque de Ed. A medida que tus gatos mutan, sufren lesiones y se ven infestados por parásitos, dejarán de parecerse a los gatos tradicionales y se convertirán en cosas que apenas pueden considerarse «gatos»: con dos cabezas, colas de escorpión, brazos y piernas humanos, alas, tumores y cosas aún peores. Eso sí, las mejoras en las estadísticas y la eficacia en combate son para morirse.

Los gatos son las verdaderas estrellas de Mewgenics, pero los personajes no jugables también son geniales. Personajes como el afeminado Tink y el desquiciado Dr. Beanies tienen una personalidad muy marcada, mientras que los jefes gigantescos a los que te enfrentarás más adelante (sin spoilers) se mueven en la delgada línea entre lo aterrador y lo impresionante. Al igual que en otros excelentes juegos independientes, Mewgenics Nunca transige y se mantiene firme en su identidad sin complejos.

My Mewgenics Esta reseña no trata realmente de música, pero sí que quiero destacar que, al igual que en El sacrificio de Isaac, Mewgenics se ha asociado conRidiculónpara la banda sonora, y vaya si lo han conseguido. Con una enorme variedad de géneros musicales, no es exagerado decir que este juego de gatos probablemente tiene una de las las mejores bandas sonoras de videojuegos lo mejor que hemos oído en mucho tiempo: han conseguido que una canción sobre caca, literalmente, sea pegadiza.

Pero las delicias musicales no terminan ahí. Al igual que con Metal Gear Rising: Revengeance, pronto descubrirás que cada canción tiene, efectivamente, una parte vocal que solo suena durante los combates contra jefes. Desde el relajante canto de Tan altoal descarado, atolondrado y lleno de insinuaciones Guillotina, las voces convierten una música que ya de por sí es fantástica en algo verdaderamente excepcional.

Algunas pegas

Un tema importante que tratar en mi Mewgenics Mi opinión es que, aunque me encanta Mewgenics, aunque tengo algunas quejas al respecto.

En primer lugar, aunque las mejoras están lógicamente vinculadas al avance en el juego, gran parte de la información sobre la cría permanece oculta en las primeras fases del juego. Tampoco ayuda que, incluso con todos los desbloqueos de Tink, no existan funciones que faciliten la experiencia, como la posibilidad de ordenar a los gatos por estadísticas básicas, mutaciones y sexo. Esto resultaría útil si tienes Más de treinta gatosen casa.

Otro inconveniente es el espacio limitado del inventario y de la casa, algo que se nota mucho al principio del juego. Incluso en las últimas fases del juego, tendrás que seguir evaluando cada objeto con cuidado y diseñar la distribución de la casa de forma inteligente, aunque debo decir que hay un cierto placer en organizar la casa para maximizar tanto la comodidad como la estimulación.

Como mencioné en la parte anterior de mi Mewgenics Según las reseñas, el generador de números aleatorios (RNG) es brutal, y la relación riesgo-recompensa de los eventos parece inclinarse siempre de forma abrumadora hacia el lado negativo. Si tienes éxito, obtienes unas pocas monedas. Si fallas, ¡bum!, -2 en Constitución de forma permanente. Aunque hay quien dice que eso es simplemente parte del juego.

Hay algunos pequeños problemas relacionados con los controles y la interfaz de usuario. Juego con el ratón y el teclado, y se nota un retraso considerable cuando pulso dos veces para decir «lánzalo sobre ti mismo».

La vista táctica también podría mejorarse, por ejemplo, mostrando las barras de salud y de estado de todos los combatientes. Aun así, los desarrolladores están aplicar parches de forma activa, y con la comunidad ya sacando mods a raudales… se puede decir con seguridad que la mayoría de estos detalles sin pulir no durarán mucho.

Mi veredicto general: «Mewgenics» es la obra maestra de Edmund y Tyler

Puntuación: 9,5/10

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Para terminar miMewgenics En mi opinión, no creo que sea exagerado decir que, al igual que El sacrificio de Isaac, Mewgenics es a la vez uno de los Los mejores juegos de Edmund McMilleny tambiénque probablemente marque un nuevo referente en cuanto a lo que podemos esperar del género en el futuro.

Aunque sus componentes individuales no son nada nuevo, Mewgenics combina lo mejor de los RPG tácticos y el combate por casillas, y satisface a la perfección nuestro deseo de optimizar a nuestros gatos hasta el más mínimo detalle. Si a eso le sumamos el característico estilo artístico de Edmund McMillen, la sublime banda sonora y la presentación única del juego, obtenemos un Un juego magnífico que es lo más.

Ventajas Contras ✅ Una jugabilidad increíblemente profunda: cuanto más tiempo le dediques, más te sumergirás en ella ✅ Rejugabilidad infinita gracias a las clases, habilidades, pasivas, equipamiento y un sinfín de gatos ✅ Un sistema de cría de gatos ideal tanto para principiantes como para los amantes de las estadísticas ✅ El característico estilo artístico de Edmund McMillen, a la vez entrañable y macabro ✅ Una banda sonora absolutamente espectacular que incluye Ridiculón en su mejor momento ❌ Información limitada sobre la cría, aparte del árbol genealógico: no hay filtros ni opciones de ordenación, ni siquiera con todos los desbloqueos ❌ Espacio de almacenamiento limitado que requiere una planificación y una gestión cuidadosas ❌ Los eventos negativos son demasiado castigadores, y algunos de ellos no se pueden saltarse

Ideal para:Jugadores que buscan una mecánica de juego estratégica por turnos y basada en un tablero, combinada con la creación del grupo de aventureros y el árbol genealógico perfectos.

Menos adecuado para: Jugadores que buscan juegos roguelite con una mecánica de juego basada en la acción o partidas de corta duración.