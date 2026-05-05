Mewgenics-Rezension – Ein Meisterwerk unter den taktischen Roguelites

Ich kann es immer noch kaum glauben, dass ich hier sitze und das hier schreibe Mewgenics Rezension. Als langjähriger Spieler von Edmund McMillens Spielen, Mewgenics kam mir immer wie ein ferner Fiebertraum vor, bis schließlich bekannt gegeben wurde, dass Ed und Tyler Glaiel tatsächlich daran arbeiteten. Es ist gut, dass es so lange in der Entwicklung war, denn Mewgenics ist ein absolutes Monster unter den taktischen Roguelites.

In den letzten zwei Wochen habe ich einen Großteil meiner Freizeit damit verbracht, Mewgenics, Katzen durch dumme Entscheidungen zu verlieren, sich durch die riesige Menge an Freischaltungen zu kämpfen und Dinge wie „Ich war ein Idiot, die Lösung ist immer Inzucht“ laut herauszuschreien. Es macht süchtig, ist total verrückt und macht trotzdem immer Spaß. Und falls du noch unentschlossen bist, ob du es dir holen sollst, lass mich dir das Ganze in diesem Mewgenics Spielrezension.

Kurzfassung – Überblick über den Mewgenics-Testbericht

Genre-Mischung: Roguelike + rundenbasierte Strategie + Katzen-Management-/Zuchtsimulation.

Roguelike + rundenbasierte Strategie + Katzen-Management-/Zuchtsimulation. Spielschleife: Schnapp dir vier Katzen, schick ein Team los, räume Gebiete, zieh dich zurück und nutze die gesammelten Ressourcen, um voranzukommen.

Schnapp dir vier Katzen, schick ein Team los, räume Gebiete, zieh dich zurück und nutze die gesammelten Ressourcen, um voranzukommen. Unendlich oft spielbar: Unzählige Klassen, Freischaltungen, Herausforderungen, Fähigkeiten, passive Effekte, Ausrüstungskombinationen und zufällige Ereignisse sorgen dafür, dass du immer wieder zurückkommen wirst, um mehr zu erleben.

Unzählige Klassen, Freischaltungen, Herausforderungen, Fähigkeiten, passive Effekte, Ausrüstungskombinationen und zufällige Ereignisse sorgen dafür, dass du immer wieder zurückkommen wirst, um mehr zu erleben. Präsentation: Ed McMillens charakteristischer makabrer Cartoon-Stil und Humor sowie Lächerlichseine herausragenden Instrumentalstücke und Gesangsdarbietungen zusammen mit Gastkünstlern.

Ed McMillens charakteristischer makabrer Cartoon-Stil und Humor sowie Lächerlichseine herausragenden Instrumentalstücke und Gesangsdarbietungen zusammen mit Gastkünstlern. Am besten geeignet für:Alle, die Spaß an einem frechen und dennoch äußerst tiefgründigen taktischen Gameplay haben und gerne die perfekte Abenteurergruppe zusammenstellen.

Hast du Kat? Dann lass uns kämpfen!

Ich werde mit meinem Mewgenics die Rezension mit der Feststellung, dass das Spiel gibt eine klare Trennung zwischen den Bereichen Zucht und Kampf, also fangen wir mit Letzterem an. In MewgenicsJeder Durchlauf beginnt damit, dass man 4 „Glückskatzen“ auswählt, die sich auf Abenteuer begeben, um dir Essen, Geld, Freischaltungen und vieles mehr mitzubringen. So ähnlich wie Darkest Dungeon, aber flauschiger.

Bevor du dich auf ein Abenteuer begibst, musst du deinen Katzen Halsbänder anlegen, die ihre Klasse bestimmen. Mewgenics bietet eine Vielzahl von Kursen, die von einfachen, aber bewährten Kämpfer zu dem Support-Giganten, der die KlerikerEine gut zusammengestellte Gruppe erhöht die Erfolgschancen deiner Abenteuer, daher solltest du die Besonderheiten jeder Klasse genau kennen.

Jede Katze verfügt außerdem über 5 Ausrüstungsplätze, die von alltäglichen, aber willkommenen Werteboni (mehr Konstitution oder Geschwindigkeit ist immer gut) bis hin zu ausgefalleneren Effekten reichen können. Sprengstoff, Werkzeuge zur Positionsänderung, Kampfdrogen, Sofort-Tod-Rouletten, Debuff-Gegenstände und vieles mehr stehen zur Auswahl, und es liegt ganz bei dir, wann und wie du sie einsetzt.

Die Kämpfe finden auf einem rundenbasierten Raster statt. Obwohl sie mechanisch einfach sind, ähnlich wie Final Fantasy Tactics (Schlagt zu, setzt Fähigkeiten ein, tötet sie alle, um zu gewinnen), spielen eine Menge Faktoren eine Rolle. Ihr müsst Geländeeffekte, Gefahren, Elemente, Sichtlinien und die Positionierung berücksichtigen, was Mewgenics a ein großartiges rundenbasiertes Strategiespiel für alle, die eine Herausforderung suchen.

Alle Überlebenden, die es nach Hause zurückschaffen, werden in den Ruhestand versetzt. Das Erbe spielt eine große Rolle im Spiel, und es liegt ganz bei dir, ob du deine Champions nutzen willst, um eine stärkere Kätzchenrasse zu züchten, sie an einen der – offen gesagt – verrückten Bewohner von Boon County abzugeben, um Meta-Freischaltungen zu erhalten, oder sie einfach in den Mülleimer zu werfen. Denk daran, dass Veteranen – außer unter ganz besonderen Umständen – nicht an zukünftigen Durchläufen teilnehmen können.

Ich möchte in diesem Text klarstellen, dass Mewgenics Denk daran, dass du mit jeder Katze, die du deinen Nachbarn schickst, Entdecken Sie wichtige Modernisierungsmöglichkeiten für Ihr Zuhause. Ein größeres Haus und ein umfangreicheres Inventar sorgen für eine bessere Sortierung und weniger Konflikte, mehr Zuchtinformationen führen zu stärkeren Katzen, und bessere Möbel sorgen dafür, dass deine Katzen glücklich bleiben und gesunde, kräftige Kätzchen zur Welt bringen, die die Stars deiner nächsten Runde sein werden.

RNGesus, übernimm das Steuer

Der Kern meinerMewgenics Mein Fazit lautet: Dieser Titel wäre nichts ohne einen Hauch von Chaos, der die Dinge aufmischt, und das wirkt sich sowohl positiv als auch negativ auf dich aus in Mewgenics.

Viele Spiele versprechen, dass „kein Durchgang dem anderen gleicht“, aber Mewgenics hält dieses Versprechen tatsächlich ein. Selbst im Kern des Spiels (deiner Gruppe), Du wirst wahrscheinlich nie die gleichen Klassenfähigkeiten oder Passivfähigkeiten erhalten… was dich dazu zwingt, spontan zu improvisieren, mit deiner Ausrüstung zu kompensieren, neue, verrückte Synergien zwischen deinen Katzen zu entdecken … oder einfach die Sachen zusammenzupacken und nach Hause zu gehen, um deine Beute zu behalten.

Gleichzeitig sorgt der RNG (Zufallszahlengenerator) kann gnadenlos sein. Ungünstige Ergebnisse zufälliger Ereignisse sind sehr hart, und manche können ein starkes Team während eines Bosskampfs komplett auslöschen. Am schlimmsten sind Ereignisse, bei denen deine Katzen genau zum ungünstigsten Zeitpunkt die falsche Krankheit bekommen.

Nicht einmal die Zucht ist frei von Chaos. Katzen entscheiden selbst, wen sie mögen und wen nicht (genau wie im echten Leben), Krankheiten können ausbrechen, und Geburtsfehler sowie psychische Störungen können sich durch ganze Stammbäume ziehen. Katzen können sich gegenseitig bekämpfen, was für den Verlierer zu Verletzungen oder zum Tod führen kann, während der Gewinner einen dauerhaften Attributbonus erhält. Und ja, ich habe einen eigenen Raum für Katzenkämpfe.

All diese Zufälligkeiten bedeuten, dass Mewgenics fordert dich ständig heraus, dir neue Wege auszudenken, um das Spiel zu knacken. Durch sorgfältige Züchtung und Teamzusammenstellung lässt sich zwar ein gewisses Maß an Beständigkeit erreichen, doch im Großen und Ganzen geht es nicht nur darum, die Herausforderungen zu überstehen, sondern die Überraschungen, die das Spiel bereithält, zu deinem Vorteil zu nutzen, was Mewgenics man kann es immer wieder spielen.

Das Finden desDie besten Spiele wie Mewgenics dabei geht es meist darum, genau diese Art von unvorhersehbarer Abwechslung mit hohem Einsatz zu suchen, die das Erlebnis immer wieder neu macht.

Niedlich, verflucht und eingängig

A ein unterhaltsames Roguelite-Spiel „About Breeding Fighting Cats“ klingt niedlich, und das ist es auch – zumindest so lange, bis man begreift, wer Edmund McMillen wirklich ist: ein verrücktes Genie, dessen niedlicher, cartoonartiger Zeichenstil im Kontrast zu Unheimlichem, Makabrem und grandios Groteskem steht, ganz im Stil von Die Opferung Isaaks.

Nichts bleibt von Eds Einfluss verschont. Wenn deine Katzen mutieren, Verletzungen davontragen und von Parasiten befallen werden, sehen sie immer weniger wie normale Katzen aus und immer mehr wie Wesen, die gerade noch als „Katzen“ durchgehen – mit zwei Köpfen, Skorpionschwänzen, menschlichen Armen und Beinen, Flügeln, Tumoren und Schlimmerem. Die Werteboni und die Kampfeffizienz sind allerdings der Hammer.

Katzen sind die wahren Stars von Mewgenics, aber auch die NPCs sind ziemlich großartig. Charaktere wie der effeminierte Tink und der verrückte Dr. Beanies sind sehr eigenwillig, während die gigantischen Bosse, denen man später begegnet (keine Spoiler), die Grenze zwischen furchterregend und fantastisch überschreiten. Genau wie bei anderen tolle Indie-Spiele, Mewgenics geht keine Kompromisse ein und steht voll und ganz zu seiner Identität.

My Mewgenics In dieser Rezension geht es eigentlich nicht um Musik, aber ich muss dennoch betonen, dass genau wie in Die Opferung Isaaks, Mewgenics hat sich mitLächerlichfür den Soundtrack, und Mann, haben die das toll hingekriegt. Angesichts der riesigen Bandbreite an Musikstilen ist es keine Übertreibung zu sagen, dass dieses Katzenspiel wahrscheinlich einen der Die besten Videospiel-Soundtracks das haben wir schon lange nicht mehr gehört – sie haben einen Song über echte Kacke geschrieben, der richtig eingängig ist.

Doch damit ist das musikalische Vergnügen noch lange nicht zu Ende. Wie bei Metal Gear Rising: Revengeance, wirst du schnell feststellen, dass jeder Song tatsächlich Gesangspassagen enthält, die nur während Bosskämpfen zu hören sind. Vom beruhigenden Gesang von So hochzu dem dreisten, unverschämten, mit Anspielungen gespickten Guillotine… der Gesang macht aus der ohnehin schon fantastischen Musik etwas wirklich Außergewöhnliches.

Ein paar Kleinigkeiten

Ein wichtiges Thema, das ich in meinem Mewgenics Meine Meinung ist, dass ich zwar Mewgenics, ich habe allerdings ein paar Kritikpunkte daran.

Erstens: Während Upgrades natürlich mit dem Spielfortschritt verbunden sind, sind viele Informationen zur Zucht in der Anfangsphase des Spiels nicht zugänglich. Erschwerend kommt hinzu, dass selbst bei vollständig freigeschalteten Tink-Funktionen Komfortfunktionen wie das Sortieren der Katzen nach Basiswerten, Mutationen und Geschlecht fehlen. Das wäre hilfreich, wenn man Über dreißig Katzenzu Hause.

Ein weiterer Ärgernis ist der begrenzte Platz im Inventar und im Haus, was man zu Beginn des Spiels besonders deutlich zu spüren bekommt. Selbst im späten Spielverlauf musst du jeden Gegenstand noch sorgfältig abwägen und dein Haus geschickt einrichten, obwohl ich sagen muss, dass es einen gewissen Reiz hat, dein Haus so zu gestalten, dass sowohl Komfort als auch Anregung maximiert werden.

Wie ich bereits im vorangegangenen Teil meines Mewgenics Nach meiner Erfahrung ist der Zufallsgenerator gnadenlos, und das Risiko-Ertrags-Verhältnis der Ereignisse scheint immer extrem zu Ungunsten des Spielers auszufallen. Gelingt es, bekommt man ein paar Münzen. Scheitert man, bumm – dauerhaft -2 auf Konstitution. Manche sagen allerdings, das gehöre einfach zum Spiel dazu.

Es gibt einige kleinere Probleme bei der Steuerung und der Benutzeroberfläche. Ich spiele mit Maus und Tastatur, und es gibt eine spürbare Verzögerung, wenn ich zweimal tippe, um „auf dich selbst wirken“ zu sagen.

Auch die taktische Ansicht könnte etwas aufpoliert werden, beispielsweise durch die Anzeige der HP- und Statusbalken aller Kämpfer. Dennoch sind die Entwickler Patches aktiv bereitstellenund da die Community bereits Mods am laufenden BandMan kann mit Sicherheit sagen, dass die meisten dieser Ecken und Kanten nicht lange bestehen bleiben werden.

Mein Fazit – „Mewgenics“ ist das Meisterwerk von Edmund und Tyler

Gesamtbewertung 9,5/10

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Zum Abschluss möchte ichMewgenics Rückblick: Ich glaube, es ist keine Übertreibung zu sagen, dass genau wie Die Opferung Isaaks, Mewgenics ist sowohl eines der Die besten Spiele von Edmund McMillenund außerdemwird wahrscheinlich einen neuen Maßstab setzen was wir in Zukunft von diesem Genre erwarten können.

Auch wenn die einzelnen Komponenten nichts Neues sind, Mewgenics vereint das Beste aus taktischen Rollenspielen und rasterbasierten Kämpfen und trifft genau unseren Wunsch, unsere Katzen bis ins kleinste Detail zu optimieren. Dazu kommen Edmund McMillens unverkennbarer Grafikstil, der großartige Soundtrack und die einzigartige Präsentation des Spiels – und schon haben wir ein Ein großartiges Spiel, das wirklich der absolute Hammer ist.

Vorteile Nachteile ✅ Unglaublich tiefgehendes Gameplay – je mehr Zeit man investiert, desto tiefer führt der Kaninchenbau ✅ Unendlicher Wiederspielwert dank Klassen, Fähigkeiten, passiven Fertigkeiten, Ausrüstung und unzähligen Katzen ✅ Ein Mechanismus zur Katzenzucht, der sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Strategie-Fans perfekt geeignet ist ✅ Edmund McMillens charakteristischer, niedlicher und zugleich makabrer Zeichenstil ✅ Ein absolut grandioser Soundtrack mit Lächerlich in Bestform ❌ Abgesehen vom Stammbaum sind die Zuchtinformationen begrenzt – es gibt keine Filter- oder Sortierfunktionen, selbst bei vollständiger Freischaltung ❌ Begrenzter Speicherplatz, der eine sorgfältige Planung und Verwaltung erfordert ❌ Negative Ereignisse sind übermäßig hart bestraft, wobei einige davon nicht übersprungen werden können

Ideal für:Spieler, die auf der Suche nach strategischem rundenbasiertem Gameplay auf einem Spielfeld sind, kombiniert mit dem Aufbau der perfekten Abenteuergruppe – oder besser gesagt: des perfekten Stammbaums.

Weniger geeignet für: Spieler, die nach Roguelites mit actionreichem Gameplay oder kurzen Spielrunden suchen.