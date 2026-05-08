Cómo añadir Robux a la cuenta de un niño: guía completa para padres

Si estás intentando averiguar cómo añadirRobux a una cuenta secundaria, el proceso es, en realidad, más sencillo de lo que parece. Esta guía está pensada específicamente para padres, tutores y cualquier persona que se ocupe de un niño Roblox una cuenta para quienes desean garantizar transacciones seguras y protegidas.

A lo largo de este artículo, te guiaré paso a paso por todo el proceso, desde la compra Robux desde la configuración del control parental hasta la resolución de problemas habituales. Descubrirás los diferentes métodos de pago y si puedes realizar una transferencia Robux de una cuenta a otra, cómo evitar compras no autorizadas y las mejores prácticas para proteger la cuenta de tu hijo mientras disfruta de su plataforma favorita.

Cómo añadir Robux a la cuenta de Roblox de un niño

Si te estás preguntando ¿qué?Robux is, esta es la respuesta sencilla: Robuxsirve comoRoblox«La moneda virtual», que permite a los jugadores desbloquear artículos premium, accesorios y contenido exclusivo que mejoran su experiencia de juego. A continuación te explicamos cómo comprar Robux para una cuenta infantil:

Paso 1: Inicia sesión en la cuenta del niño

El primer paso para aprender a añadir Robux a una cuenta infantil es acceder correctamente a la cuenta adecuada. Puede iniciar sesión en la cuenta de su hijo/a Robloxcuentadesde cualquier ordenador, consola de videojuegos, tableta o dispositivo móvil. Accede a la página web oficial Roblox Acceda al sitio web o abra la aplicación móvil y, a continuación, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta del niño.

Para más información Si lo que más te importa es la comodidad, jugandoRobloxen una tableta es la mejor opción. Si tu hijo prefiere un control más preciso, la combinación de teclado y ratón de un ordenador portátil o de sobremesa facilita mucho la navegación.

Utiliza contraseñas seguras que combinan letras, números y símbolos para garantizar la seguridad de la cuenta. Evita utilizar las mismas credenciales de inicio de sesión en varias plataformas. Asegúrate también de que el dispositivo sea seguro y de cerrar sesión en cualquier ordenador público una vez completada la compra.

Paso 2: Navegación por la página de compra de Robux

Si tu pregunta principal es «¿cómo puedo comprar Robux para mi hijo?» o cómo añadir Robux a la cuenta de tu hijo paso a paso, aquí te explicamos exactamente cómo hacerlo. Una vez que hayas iniciado sesión, localizar elRobux sección de compras haciendo clic en el botón dorado Robux icono situado en la parte superior de la pantalla. Este icono aparece de forma uniforme tanto en la interfaz del sitio web como en la de la aplicación móvil. La página de compra muestra varios Robux paquetes con diferentes precios, que van desde cantidades modestas para jugadores ocasionales hasta paquetes más completos para jugadores empedernidos.

A continuación te ofrecemos un desglose de los paquetes de Robux actuales para que sepas exactamente cuánto debes presupuestar antes de añadir Robux a la cuenta de tu hijo. Si te estás preguntando: «¿Se pueden transferir Robux «¿Se puede transferir dinero de una cuenta a otra?», ten en cuenta que esto no es posible.

Cantidad de Robux Precio de la tarjeta regalo/web Precio de la aplicación móvil Ideal para 400 Robux €4.99 ~4,99 $ Primera recarga, tanteando el terreno Ochocientos Robux €9.99 ~9,99 $ Jugadores ocasionales, compras puntuales de artículos 1.700 Robux €19.99 ~16,99 $ La opción más popular, una buena relación calidad-precio para el día a día 4.500 Robux €49.99 ~42,99 $ Jugadores fieles, compras múltiples 10 000 Robux €99.99 ~84,99 $ La mejor relación calidad-precio por Robux, cuentas de uso intensivo

Para más información Comprar a través de la Roblox Comprar en la página web o canjear una tarjeta regalo te permite obtener hasta un 25 % más de Robux que si lo hicieras a través de la iOS App Grande or Google Play, porqueRoblox te transfiere directamente el ahorro en las comisiones de la tienda de aplicaciones. Para los padres que quieren sacar el máximo partido a cada euro cuando añaden Robux Para una cuenta infantil, lo más recomendable es realizar las compras por Internet o con una tarjeta regalo.

Paso 3: Elegir una forma de pago

Roblox admite varios Formas de pago para añadir Robux a una cuenta infantil. Las opciones disponibles incluyen tarjetas de crédito, tarjetas de débito, PayPal, los pagos móviles a través de las tiendas de aplicaciones, y Robloxtarjetas regalo.

Tarjetas de crédito y débito ofrecen el proceso de transacción más rápido, pero requieren que guardes la información de pago en la plataforma. PayPal ofrece una capa adicional de seguridad al mantener los datos de tu tarjeta separados de Roblox.

Las tarjetas regalo de Roblox te permiten controlar mejor tus gastos, ya que las compras por importes específicos y canjearlos directamente en la cuenta, por lo que muchos padres las prefieren a la hora de decidir cómo añadir Robux a la cuenta de sus hijos con un presupuesto limitado.

Para los padres que desean establecer límites presupuestarios estrictos, las tarjetas regalo funcionan de maravilla porque una vez que se agota el saldo de la tarjeta, no se aplicarán cargos adicionales sin necesidad de comprar otra tarjeta.

También puede ser una buena ocasión para aprender sobre educación financiera: aplicaciones como Snakzy te permite ganar tarjetas regalo jugando a juegos para móvil, lo que ofrece una forma natural de explicar el concepto de «ganar». Las monedas que consigues se transfieren a la Tejo billetera y se puede canjear por el de tu hijo Roblox tarjetas regalo, lo que pone de manifiesto la sencilla relación entre esfuerzo y recompensa.

Los pagos móviles que se realizan a través de iOS App Grande or Google Jugar Grande cobrar a través de tu cuenta actual en la tienda de aplicaciones. Este método resulta práctico si ya utilizas estas plataformas para otras compras, aunque eso pueda dificultar el seguimiento Roblox-hace que el gasto específico resulte un poco más complicado.

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Los pagos móviles que se realizan a través de iOS App Grande or Google Jugar Grande cobrar a través de tu cuenta actual en la tienda de aplicaciones. Este método resulta práctico si ya utilizas estas plataformas para otras compras, aunque eso pueda dificultar el seguimiento Roblox-hace que el gasto específico resulte un poco más complicado.

Paso 4: Confirmación de la compra

El último paso para añadir Robux a la cuenta de un menor consiste en revisar detenidamente todos los detalles de la compra antes de finalizar la transacción. En la pantalla de confirmación se muestran la cantidad de Robux, el coste total y la forma de pago seleccionada. Asegúrate de que estos datos coinciden con la compra que deseas realizar antes de continuar.

Haz clic en el botón de compra para completar la transacción. Deberías recibir el mensaje de confirmación casi de inmediato, junto con un recibo por correo electrónico enviado a la dirección de correo electrónico registrada de la cuenta. Robux Por lo general, aparecen en la cuenta del niño en cuestión de minutos, aunque en ocasiones puede producirse un ligero retraso de hasta una hora durante las horas de mayor tráfico.

Solución de problemas comunes al añadir Robux

Aunque sigas al pie de la letra todos los pasos para añadir Robux a la cuenta de un menor, las compras no siempre salen bien. A continuación te explicamos cómo solucionar los problemas más habituales.

Problema Causa más probable Fix La transacción ha fallado Datos de pago incorrectos Comprueba bien el número de la tarjeta, la fecha de caducidad, el código CVV y la dirección de facturación La compra no se está procesando Interrupción del servicio del servidor de Roblox Consulta la página oficial de estado de Roblox o sus redes sociales y vuelve a intentarlo más tarde Los Robux no aparecen tras el pago Retraso en la entrega Espera hasta una hora y, a continuación, comprueba el historial de transacciones en «Ajustes» para confirmar que se ha procesado correctamente. Falta persistente de Robux Problemas con el pago o la cuenta Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Roblox indicando tu recibo, nombre de usuario y una descripción del problema (respuesta en un plazo de 24 a 48 horas)

Guarda todos los correos electrónicos de confirmación y los recibos — El servicio de asistencia resuelve los problemas mucho más rápido si puedes aportar pruebas de las transacciones.

Correcciones específicas para cada plataforma

PC/Navegador — Borra la caché y las cookies del navegador y vuelve a intentar la compra

— Borra la caché y las cookies del navegador y vuelve a intentar la compra Móvil (iOS/Android) — Actualizar el Roblox Actualiza la aplicación a la última versión y asegúrate de tener una conexión a Internet estable antes de realizar la compra

Consola – Robux Las tarjetas regalo no se pueden canjear directamente en Xbox or PlayStation. Si tú también estás intentando averiguar cómo ingresar dinero en una PS5 monedero para cuentas infantiles, abre el PlayStation Store, selecciona «Añadir fondos» y paga con tarjeta o PSNtarjeta (peroPSN Los fondos del monedero no se pueden utilizar para comprar (Robux). ParaRobux en concreto, canjear un Roblox tarjeta regalo en la página web oficial Roblox en un teléfono o PC En primer lugar, el saldo aparecerá en cualquier dispositivo, incluida la consola.

Cómo crear una cuenta de padre y vincularla a la de tu hijo

Antes de configurar cualquier control o completar el proceso para añadir Robux a la cuenta de un menor de forma segura, lo primero que hay que hacer es configurar una cuenta de padre vinculada. De RobloxEl sistema actual te permite gestionar todo desde tu propio dispositivo sin tener que iniciar sesión en la cuenta de tu hijo cada vez, y es la base para añadir Robux a una cuenta infantil de forma segura en el futuro.

A continuación te explicamos cómo hacerlo:

Crea el tuyo propio Roblox cuenta si aún no tienes una. Es gratis y solo te llevará dos minutos Verifica tu edad mediante un documento de identidad oficial o una tarjeta de crédito (debes tener 18 años o más; esto es necesario para activar los privilegios de padre o madre) En tudispositivo para niños, ve aAjustes → Información de la cuenta → Añadir correo electrónico de recuperación para padres e introduce tu dirección de correo electrónico Sin salir del dispositivo del niño, ve a Ajustes → Control parental → Añadir padre e introduce tu correo electrónico de nuevo Revisa tu bandeja de entrada y confirma el enlace a través del correo electrónico Robloxte envía A partir de ahora, gestiona todos los controles parentales, los límites de gasto y el tiempo de pantalla desde tu propio Robloxcuenta enAjustes → Control parental

Una vez que te hayas registrado, también tendrás acceso a información sobre el tiempo que su hijo pasa frente a la pantalla cada día y conexiones dentro de la plataforma, todo ello sin tener que acceder a su cuenta.

Cómo configurar el control parental y mantener segura la cuenta de tu hijo

Cómo proteger a tu hijo en Roblox significa hacer dos cosas a la vez: controlar cómo Robux gastar y proteger la propia cuenta. Aquí tienes todo lo que necesitas para configurarla.

Control del gasto

Accede a la configuración de la cuenta haciendo clic en el icono con forma de engranaje y, a continuación, selecciona «Control parental» or «Restricciones de la cuenta».

Configuración Para qué sirve Dónde encontrarlo Límite de gasto mensual Límite máximo de compras de Robux al mes Control parental → Límites de gasto Código PIN de la cuenta Es necesario introducir un código de 4 dígitos antes de realizar cualquier compra Configuración de seguridad → PIN de la cuenta Autorización de compra Envía una notificación al correo electrónico de los padres; deben dar su aprobación antes de que se procese Control parental → Aprobación de compras Informe mensual de gastos Muestra exactamente en qué se gastan los Robux Configuración de la cuenta → Historial de transacciones

Para poner las cifras en perspectiva, el los jugadores con más Robux in Roblox han acumulado miles de millones a lo largo de años dedicados a la creación y el comercio. Por eso, comprender la economía de la plataforma te ayuda a establecer expectativas realistas con tu hijo desde el principio.

Establece un PIN que solo tú conozcas y asegúrate de no anotarlo nunca en ningún sitio donde tu hijo pueda encontrarlo, ni de revelárselo directamente. Los padres que tengan una consola también deben tener en cuenta que el proceso para recargar el monedero de la PS5 de las cuentas infantiles difiere del de añadir Robux directamente, ya que los fondos del monedero de PSN no se pueden utilizar para comprar Robux; por lo tanto, utiliza siempre una tarjeta regalo de Roblox canjeada en el sitio web.

Si la preaprobación total les parece demasiado engorroso a los niños mayores, Notificaciones de gastos ofrecen una alternativa más flexible. Activa esta opción para recibir una alerta por correo electrónico cada vez que se complete una transacción, de modo que te mantengas informado sin necesidad de aprobar cada compra por adelantado. Puedes elegir entre recibir notificaciones para todas las transacciones o solo cuando el gasto supere un límite que tú mismo establezcas.

Lo encontrarás enControl parental → Notificaciones de gastos en tu cuenta principal.

Controles del tiempo de pantalla

De RobloxLas herramientas integradas de control del tiempo de pantalla te permiten establecer un límite diario estricto sobre el tiempo que tu hijo puede jugar. En tu cuenta de padre, ve a Ajustes → Control parental → Tiempo de uso → Límite diario y elige una duración de entre 15 minutos y más de tres horas. En el mismo menú, Las mejores experiencias muestra a qué juegos juega más tu hijo, lo que te permite hacerte una idea más clara de en qué invierte realmente su tiempo.

Establecer un límite diario resulta especialmente útil para los niños más pequeños, a quienes les cuesta controlarse. La plataforma aplica el límite automáticamente.

Privacidad y controles de comunicación

Limitar los mensajes entrantes a «Solo amigos» or «Nadie» en función de la edad de su hijo

or en función de la edad de su hijo Limitar quién puede unirse a ellos en las partidas y quién puede invitarlos a servidores VIP

Controlar los niveles de madurez de los contenidos y a qué tipos de juegos pueden acceder

Estas opciones funcionan de forma conjunta. Los límites de gasto impiden las compras no autorizadas, mientras que los controles de comunicación reducen el contacto con desconocidos.

Seguridad de la cuenta

Activar la autenticación de dos factores (2FA) en la configuración de seguridad, ya que cada intento de inicio de sesión activa el envío de un código de verificación a tu correo electrónico o teléfono

en la configuración de seguridad, ya que cada intento de inicio de sesión activa el envío de un código de verificación a tu correo electrónico o teléfono Ver el historial de compras con regularidad (Ajustes → Historial de transacciones) para detectar a tiempo los gastos no autorizados, ya que registra cada Robux transacción con fechas e importes

con regularidad (Ajustes → Historial de transacciones) para detectar a tiempo los gastos no autorizados, ya que registra cada Robux transacción con fechas e importes Si detectas alguna actividad inusual, Cambia la contraseña inmediatamente y revisar todos los ajustes de seguridad

Para las familias que desean un nivel adicional de protección más allá de De Roblox herramientas integradas, una VPN como NordVPN cifra la conexión a Internet de tu hijo y bloquea los sitios maliciosos a nivel de red, lo cual resulta útil en todos los juegos y plataformas, no solo en Roblox.

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Surfshark Es una opción que vale la pena tener en cuenta, especialmente para las familias, ya que una sola suscripción cubre un número ilimitado de dispositivos, por lo que todos los teléfonos, tabletas y ordenadores o consolas de la casa están protegidos con un único plan.

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Cómo educar a tu hijo

Los controles parentales funcionan mejor si se combinan con conversaciones directas. Enseña a tu hijo a:

Nunca compartas tu contraseña con nadie, ni siquiera con amigos que se ofrezcan a «ayudarte»

Informa inmediatamente si alguien te pide datos personales o credenciales de acceso

Hay que tener en cuenta que cada vez que compran están gastando dinero de verdad Robux

A los niños más mayores que muestren interés por la economía de la plataforma también les puede gustar aprender cómo ganar dinero Robux and cómo ganar dinero con Roblox creando juegos y objetos.

Revisa todos los ajustes con regularidad a medida que tu hijo crezca. Lo que es adecuado a los 8 años no lo es a los 12. Para las familias que estén explorando el los mejores juegos similares a Roblox… estos mismos principios de seguridad se aplican a la mayoría de las plataformas de juegos.

Cómo gestionar los Robux y la experiencia de juego de tu hijo

El proceso paso a paso, desde iniciar sesión hasta confirmar las compras, se convierte en algo habitual tras unas cuantas transacciones, y saber cómo resolver los problemas más comunes te ahorra tiempo y preocupaciones cuando surgen problemas.

Recuerda queLa participación de los padres es lo que marca la diferencia para crear una experiencia de juego positiva. Las conversaciones periódicas sobre el gasto, la seguridad y la protección en Internet ayudan a tu hijo a desarrollar hábitos digitales saludables. Los controles y límites que establezcas hoy le enseñarán valiosas lecciones sobre la gestión del presupuesto y el comportamiento responsable en Internet, que van mucho más allá de los videojuegos.

Aprovecha todas las funciones de seguridad y los controles parentales Robloxofrece. Si a esto le sumas una comunicación abierta sobre la importancia de estas medidas, crearás un entorno en el que tu hijo pueda disfrutar Roblox de forma segura, sin dejar de estar tranquilo respecto a sus actividades en línea.

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