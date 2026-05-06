Mejor banda sonora y música en los Game Awards 2025: todos los nominados

The Mejor banda sonora y música de 2025 Esta categoría es una de las más emotivas y artísticamente ricas de los Game Awards, ya que rinde homenaje a las bandas sonoras que definen cómo los jugadores sienten, exploran y recuerdan cada juego. En 2025, la música desempeñó un papel fundamental a la hora de crear la atmósfera, marcar el ritmo y desarrollar la narrativa, convirtiendo lanzamientos que ya de por sí eran potentes en experiencias inolvidables. Los nominados de este año son:

Clair Obscur: Expedición 33 – Una banda sonora de fantasía oscura que se caracteriza por cuerdas melancólicas, coros lejanos y frágiles motivos de piano.

– Una banda sonora de fantasía oscura que se caracteriza por cuerdas melancólicas, coros lejanos y frágiles motivos de piano. Death Stranding 2: En la playa – Una cuidada selección de piezas cinematográficas y temas con licencia que mantiene el enfoque de Kojima en la identidad musical.

– Una cuidada selección de piezas cinematográficas y temas con licencia que mantiene el enfoque de Kojima en la identidad musical. El fantasma de Yōtei – Una banda sonora basada en la instrumentación tradicional y las influencias regionales, que combina flautas, cuerdas y percusión con una producción moderna.

– Una banda sonora basada en la instrumentación tradicional y las influencias regionales, que combina flautas, cuerdas y percusión con una producción moderna. Hades II – Una banda sonora llena de energía que fusiona el rock, las texturas electrónicas y los toques mediterráneos en un todo coherente.

– Una banda sonora llena de energía que fusiona el rock, las texturas electrónicas y los toques mediterráneos en un todo coherente. Hollow Knight: Silksong – Una banda sonora orquestal evocadora y melódica que desarrolla las ideas del Hollow Knight original, al tiempo que dota a Hornet de su propia identidad musical.

Estos cinco nominados representan lo mejor de la música para videojuegos y demuestran cómo las bandas sonoras pueden realzar las historias, evocar emociones profundas y crear mundos envolventes. Cada uno de ellos ha dejado huella en 2025, y estamos deseando saber qué compositor se llevará el premio este año.

¿Qué juegos fueron nominados a la mejor banda sonora y música en 2025?

The Mejor banda sonora y música de 2025 presentaciones de la programación bandas sonoras de videojuegos que no se limitan a quedarse en un segundo plano, sino que dar forma a la emoción, el ritmo y la atmósfera desde la primera nota hasta los créditos.

Clair Obscur: Expedición 33 [Música de Lorien Testard]

La partitura deClair Obscur: Expedición 33 es uno de los más bandas sonoras llenas de emoción de 2025, y la canción «Lumière» —incluida en la selección de la mejor música de videojuegos de 2025— capta a la perfección su esencia.

A lo largo del juego, La música de Lorien Testard envuelve el escenario de fantasía oscura en una belleza inquietante, utilizando cuerdas, piano y voces lejanas para evocar temas como la mortalidad, la tensión y la frágil esperanza. Las crescendos orquestales se combinan con texturas más experimentales y capas vocales, lo que confiere a cada momento una sensación de peso e inevitabilidad, más allá de la simple grandilocuencia.

Para más información Escucha «Lumière» una vez dentro del juego y, después, vuelve a escucharla por separado con unos buenos auriculares: notarás pequeños detalles vocales e instrumentales que es fácil pasar por alto durante el combate.

Es este equilibrio entre melancolía, escala y experimentacióneso hace queClair Obscur: Expedición 33 parece un firme candidato a Mejor banda sonora y música este año.

Death Stranding 2: En la playa [Música de Woodkid y Ludwig Forssell]

La partitura deDeath Stranding 2: En la playacontinúaLa tradición de Hideo Kojima de crear una identidad musical cuidadosamente seleccionada, en la que Woodkid y Ludwig Forssell crean un paisaje sonoro que resulta tan importante como cualquier personaje.

La canción del tráiler oficial, «Para The Wilder» de Woodkid, marca la pauta: cinematográfica, de desarrollo pausado y de gran carga emocional, con unas voces que transmiten a la vez intimidad y grandiosidad.

Para más información Si vas a volver a recorrer rutas de reparto largas, baja un poco el volumen de los efectos de sonido y sube el de la música: así, los trayectos que ya conoces se convierten en secuencias pausadas y meditativas, en las que la banda sonora es la protagonista casi absoluta.

Los tramos tranquilos de la exploración se ven realzados por un cuidado diseño ambiental, mientras que los momentos clave de la historia cobran vida gracias a potentes temas melódicos que permanecen en la memoria mucho después de que termine una escena cinemática. Es una banda sonora pensada tanto para la reflexión como para el espectáculo, y precisamente por eso destaca entre los Premios Game Awards 2025 nominados y categorías.

El fantasma de Yotei [Música de Toma Otowa]

Banda sonora oficial de Ghost of Yotei

La banda sonora de El fantasma de Yōtei se apoya en gran medida en influencias culturales e instrumentación tradicional, en la que Toma Otowa combina flautas al estilo shakuhachi, instrumentos de cuerda y percusión similar al taiko para crear una banda sonora moderna y cinematográfica.

El lanzamiento oficial del álbum recoge cómo interactúan estos elementos para crear un mundo atmosférico, donde cada tema parece estar ligado a santuarios cubiertos de nieve, bosques frondosos y la presencia imponente de la propia montaña.

Para más información Cuando termines un capítulo importante de la historia, vuelve a escuchar la pista correspondiente de la banda sonora mientras recorres de nuevo esa zona: la música suele revelar nuevos matices emocionales una vez que sabes cómo acaba la escena.

Tanto los aficionados como los críticos han elogiado su sonido musical único, destacando cómo evita las tendencias «épicas» genéricas en favor de algo más íntimo y arraigado en la región. Es la mejor banda sonora de videojuego nominada en 2025 que invita a una escucha atenta, tanto dentro como fuera del juego.

Hades II [Música de Darren Korb]

La banda sonora de Hades IIempujonesEl estilo característico de Darren Korb se lleva aún más lejos. ElHades II: Banda sonora original – Álbum completo El vídeo muestra con qué naturalidad combina el rock distorsionado, las escalas mediterráneas y la percusión trepidante.

Cada tema parece estar construido en torno al ritmo – Los riffs y los ritmos de batería encajan a la perfección con el trepidante combate del juego, por lo que cada enfrentamiento parece desarrollarse al compás de la música.

Para más información Si la acción resulta abrumadora, baja un poco el volumen de los efectos de sonido y deja que la música destaque más en la mezcla.

La banda sonora refuerza constantemente el ambiente del juego temas mitológicos y momentos emotivos, con motivos recurrentes para los personajes principales y los jefes finales que van evolucionando a medida que avanza la historia. Es enérgico, elegante y, sorprendentemente, conmovedor, lo que consolida Hades II como una de las propuestas más destacadas de la Mejor banda sonora y música de 2025 categoría.

Hollow Knight: Silksong [Música de Christopher Larkin]

La banda sonora de Hollow Knight: Silksongvuelve aEl estilo orquestal evocador y melódico de Christopher Larkin, y elHollow Knight: Silksong (Banda sonora original) Este lanzamiento deja claro lo mucho que ha crecido desde el primer juego.

Se mantienen los colores armónicos y la instrumentación habituales, pero los temas son rediseñado para adaptarse al movimiento más rápido y ágil de Hornet, lo que confiere a la música una energía más nítida e inquieta.

Para más información Si te gusta descubrir los temas recurrentes, vuelve a escuchar las melodías de los jefes finales a medida que avanzas en la historia: a menudo oirás pequeños guiños melódicos que insinúan vínculos entre los personajes que quizá se te hayan pasado por alto.

Muchos motivos reflejan sutilmente ideas de la obra original Hollow Knight partitura, pero evolucionan de tal manera que hacen que «Silksong» parezca una historia independiente – conectados, pero distintos. El resultado es una banda sonora que acompaña tanto a momentos de plataformas íntimos y duelos de alto riesgo, consolidándose como una de las bandas sonoras de videojuegos más memorables de 2025.

¿Qué hace que la música de un videojuego sea merecedora de un premio?

Una banda sonora digna de un premio no solo suena bien de fondo, sino que… determina cómo se vive cada momento. Los principales candidatos en Mejor banda sonora y música de 2025 suelen compartir algunas cualidades fundamentales:

Repercusión emocional – La música intensifica la alegría, el miedo, la tensión o el dolor en los momentos adecuados.

– La música intensifica la alegría, el miedo, la tensión o el dolor en los momentos adecuados. Identidad musical y cohesión temática – Los temas claros y un universo sonoro coherente hacen que la banda sonora sea fácilmente reconocible.

– Los temas claros y un universo sonoro coherente hacen que la banda sonora sea fácilmente reconocible. Apoyo al ritmo del juego – La música va subiendo y bajando de intensidad al ritmo de los combates, la exploración y los momentos clave de la historia, sin entrar nunca en conflicto con la acción que se ve en pantalla.

– La música va subiendo y bajando de intensidad al ritmo de los combates, la exploración y los momentos clave de la historia, sin entrar nunca en conflicto con la acción que se ve en pantalla. Motivos memorables – Las ideas breves y repetitivas se te quedan grabadas en la mente y resurgen en momentos clave bajo nuevas formas.

– Las ideas breves y repetitivas se te quedan grabadas en la mente y resurgen en momentos clave bajo nuevas formas. Soporte para el mundo y los personajes – Los instrumentos, las armonías y las texturas reflejan el entorno y las personalidades, y no se limitan a los tópicos del género.

La música de un videojuego puede ser tan fundamental como sus gráficos o su jugabilidad, ya que mejora la experiencia de cada jugador. Estos elementos se combinan para crear bandas sonoras inolvidables que realzan todo el juego.

Cómo votar en los Los Premios The Game 2025

Para votar porMejor banda sonora y música at Los Premios The Game 2025, los participantes utilizan la papeleta oficial en línea del programa. VisitaLa página web de The Game Awards, dirígete a la sección de votación o a la sección «Mejor banda sonora y música», e inicia sesión con una cuenta compatible para acceder a tu papeleta.

Puedes iniciar sesión con una cuenta nueva o a través de las redes sociales. Una vez allí, selecciona elPremios a los mejores videojuegos musicales de 2025 Selecciona la categoría, elige tu banda sonora favorita y envía tu voto – que luego se tiene en cuenta junto con el veredicto del jurado.

Si también quieres ver las nominaciones de todas las categorías, echa un vistazo a nuestro Nominados al Juego del Año 2025 guía.

Mi veredicto

El de este añoMejor banda sonora y música de 2025 el cartel está repleto de bandas sonoras que, por sí solas, podrían ser el eje central de toda una gala de premios.

Clair Obscur: Expedición 33 parece el conjunto más completo —conmovedor, con una temática incisiva y atrevido en su diseño sonoro—, mientras que Death Stranding 2: En la playa and Hades II ofrecerán algunas de las propuestas musicales más singulares del año.

Dicho esto, cada candidato aporta una visión clara, lo que hace que esta sea una de las categorías más difíciles de predecir.

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