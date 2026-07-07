Heroes of Might and Magic: Olden Era – Testbericht (2026) – Eine echte Rückkehr zu alter Form

DiesHeroes of Might and Magic: Die alte Ära Der Testbericht befasst sich mit der lang ersehnten Rückkehr zu rundenbasierter Strategie, 4X-Erkundung und Fantasy-Taktik, die in der Blütezeit der Serie verwurzelt sind.

Entwickelt vonUnfrozen Studio, bekannt fürIratus: Herr der Toten, und herausgegeben von Das Pferd mit der Kapuze with Ubisoft als Markeninhaber, Alte Zeit erscheint als erster Hauptserien-Titel seit über einem Jahrzehnt. Es startete in Frühzugang am 30. April 2026 in ganz Dampf and Microsoft Store, nur für PC, ab dem Erscheinungstag erhältlich am PC Game Pass zu einem Standardpreis von etwa 39,99 $ .

Direkt auf dem Heroes of Might and Magic III Grundlage, dies Heroes of Might and Magic: Die alte Ära Frühzugang Die Rezension spiegelt ein Spiel wider, das wirkt bereits ausgefeilt, ist aber offensichtlich noch unvollendet.

Die aktuelle Version enthält sechs Fraktionen, darunter die neue Schwerpunkt Kampfsystem, das Law „City Mechanic“ sowie einen spielbaren ersten Akt der Kampagne, dazu „Skirmish“, Multiplayer, „Hotseat“ und einen Beta-Karteneditor.

Die ersten Reaktionen sind überwiegend positiv, und Kritiker bezeichnen es als das beste Helden Eintrag seit Jahrzehnten. Begleitet mich dabei, wie ich euch erkläre, wie das Spiel funktioniert, was gut läuft, was noch etwas Zeit braucht und wer jetzt einsteigen sollte.

TL;DR: „Heroes of Might and Magic: Die alte Ära“ – Überblick über die Rezension

Genre Rundenbasiertes Fantasy-Strategiespiel / 4X / taktische Kämpfe auf Hexfeldern (orientiert sich an dem Hearthstone: Heroes of the StormHerkunft) Kernschleife Beginne mit einem Helden und einer Stadt in Jadame → erkunde die Karte → bekämpfe neutrale Armeen und erobere Ressourcengebäude → baue Städte und rekrutiere Einheiten → nimm an rundenbasierten Kämpfen auf einem Hexfeld-Raster teil → setze 4 Magieschulen + Schwerpunkt Fähigkeiten → KI-Gegner übertrumpfen, um die Karte zu beherrschen Größte Stärke The erst „true“Hearthstone: Heroes of the Storm Nachfolger in 25 Jahren. Funktionen6 verschiedene Fraktionen, tiefnew Schwerpunkt and LawMechanik, undPC Game Pass Zugang vom ersten Tag an. Im Gegensatz zu den meisten Frühzugang Titel, der Karteneditor, Hotseat und der Online-Multiplayer-Modus sind alles bereits verfügbar Größte Schwäche Es ist immer nochFrühzugang: Derzeit ist nur Akt 1 der Kampagne online, und dieKI kann manchmal etwas träge sein. Es gibt noch keine Controller-Unterstützung, der Text ist auf dem Steam Deck, und die Spielbalance im benutzerdefinierten Modus muss noch stark optimiert werden Eindeutiges Urteil A ein riesiger Erfolg für Hearthstone: Heroes of the Storm Puristen und Strategie-Fans. Es ist absolut zuverlässig Frühzugang Start, und da es auf PC Game Pass, Abonnenten können sich direkt ein Bild davon machen, ohne einen Cent dafür auszugeben Erscheinungsdatum Ab sofort erhältlich30. April 2026, überDampf Frühzugang and Microsoft Store (Vorschau auf das Spiel). DieDer Termin für die Veröffentlichung der vollständigen Version 1.0 steht noch nicht fest. während die Entwickler gemeinsam mit der Community das Spielerlebnis weiter verfeinern Plattformen Nur für PC (Dampf, Microsoft Store, PC Game Pass (via Spielvorschau); Steam DeckStatusSpielbar(nichtVerifiziert) Preis Normalerweise 39,99 $, aber halten Sie Ausschau nach einem Einführungsrabatt (der Preis liegt derzeit bei 29,99 $ sindDampfbis zum 14. Mai). Wenn du einPC Game Pass Als Abonnent kannst du den Kauf komplett überspringen und kostenlos spielen Am besten geeignet für Hearthstone: Heroes of the Storm Veteranen; ehemalige Helden Fans, die nicht dabei waren Hearthstone: Heroes of Warcraft 5/6/7; Fans von rundenbasierten Strategiespielen; Das Pferd mit der Kapuze Anhänger der Strategie; PC Game Pass Abonnenten, die die Frühzugang risikofrei

DiesHoMM: Die alte Ära Die Rezension spiegelt wider ein Spiel, das bereits den Kern dessen trifft, was die Serie so besonders gemacht hat, auch wenn es noch nicht ganz ausgereift ist. Der klassische Spielablauf ist intakt – erkunde die Karte, sichere dir Ressourcen, baue deine Stadt auf und gewinne entscheidende Schlachten auf einem Hexfeld, auf dem Positionierung und Timing wichtiger sind als bloße Zahlen.

Was sofort auffällt, ist, wie natürlich sich das Spielen anfühlt. Das Hearthstone: Heroes of the Storm Das Fundament ist absolut solide, aber das neue Schwerpunkt and Law Diese Spielmechaniken verleihen den Kämpfen und dem Städtebau die dringend benötigte Tiefe. Mit sechs verschiedenen Fraktionen und dem bereits verfügbaren Karteneditor, der Wiederspielwert ist garantiert.

Wenn du gleich loslegen möchtest, hol dir ein Heroes of Might and Magic: Die alte Ära – Steam Key on Eibe ist die direkteste Möglichkeit, während preisbewusste Spieler es über die PC Game PassHub.

Aber bedenken Sie, dass dies immer noch Frühzugang, mit einer kurzen Kampagne, einem langsamen KI-Tempo und fehlenden Funktionen zur Verbesserung des Spielkomforts. Also, Es ist ein selbstbewusster Comeback, das jedoch noch im Gange ist..

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Zurück nach Jadame: Eine Vorgeschichte mit 25-jähriger Tradition

Heroes of Might and Magic: Die alte Ära versetzt dich nach Jadame, ein Kontinent, der in der Serie schon lange erwähnt wurde, aber bisher noch nie erkundet wurde. Als vollständiges Prequel zum Hearthstone: Heroes of Warcraft Was den zeitlichen Ablauf angeht, erzählt es eine neue Geschichte, anstatt bereits Bekanntes noch einmal aufzuwärmen.

Der erste Akt der Kampagne dreht sich um Gunnar, einen Minotaurus-Overlord aus Heroes of Might & Magic III HD, während er Nachforschungen anstellt ein geheimnisvolles, ewiges Feuer, das sich über das Land ausbreitet und die Bewohner in den Wahnsinn treibt. An der Seite seiner Königin, eines gewaltigen Drachen, führt Gunnars Reise durch handgefertigte Missionen, die darauf ausgelegt sind, dein taktisches Geschick auf die Probe zu stellen.

Im Grunde genommen ist das ein rundenbasiertes Fantasy-Strategiespiel, das auf dem klassischen Kreislauf aus Erkundung und Ressourcenmanagement aufbaut. Du bewegst dich mit einer begrenzten Anzahl an Punkten über die Karte, eroberst wichtige Minen und bestreitest Kämpfe auf einem Hexfeld, bei denen Positionierung und Timing entscheidend sind.

Es handelt sich nicht um ein Echtzeit-Strategiespiel wie Age of Empires oder eine Gesamtstrategie wie Crusader Kings III; stattdessen,Es reiht sich nahtlos ein in die Hearthstone: Heroes of the StormAbstammung.

Unfrozen Studio knüpft stark an dieses Erbe an und nutzt Hearthstone: Heroes of the Storm als mechanische Grundlage, während das Ensemble die vielfältige Energie von Heroes of Might & Magic II: Gold, die Balance zwischen ikonischen Klassikern und frischen Identitäten der „Cosmic Horror“-Fraktion.

Kritiker bezeichnen ihn bereits als den besten Teil seit dem Höhepunkt der Serie im Jahr 1999. DieFrühzugang Die Version ist überraschend umfangreich und umfasst sechs verschiedene Heroes of Might and Magic: Die alte Ära Fraktionen: Tempel, Hain, Verlies, Nekropole, Schisma und Bienenstock – jede mit ihren eigenen Aufstellungen und Synergien.

Mit vier Magieschulen, Hotseat-Modus und einem Beta-Karteneditor, ist das Fundament absolut solide. Wenn die kostenlose Dampf Wenn dich die Demo überzeugt hat, ist der einfachste Weg nach vorne ein DampfTaste gedrückt haltenEibeoder einPC Game PassAbonnement.

Es ist Zeit, den Hex zu meistern: Die klassische Schleife kehrt zurück

Die prägende Spannung von Heroes of Might and Magic: Die alte Ära So schafft es das Spiel, die legendäre Tiefe von Hearthstone: Heroes of the Storm im Einklang mit den heutigen strategischen Erwartungen. Du beginnst jedes Spiel mit einer einzigen Stadt und einem einzigen Helden, wobei man sich mit begrenzten Bewegungspunkten pro Runde in den Nebel des Krieges von Jadame wagt.

Jeder Schritt ist eine taktische Entscheidung: Sichert ihr euch eine Goldmine, um eure Wirtschaft anzukurbeln, oder strebt ihr eine Wohneinheit an, um eure Reihen zu verstärken? Neutrale Armeen bewachen diese Schätze und werden mit jeder Woche stärker. Wartet ihr zu lange, werden sie euch an Größe übertreffen, greift ihr jedoch zu früh an, könnte euer Feldzug in einer demütigenden Niederlage enden.

Reiche errichten und Armeen zerschlagen

Im Stadtmanagement setzt du deine hart verdienten Ressourcen wie Gold und Quecksilber ein, um das Hauptquartier deiner Fraktion zu verbessern. Eine herausragende Neuerung ist das Rechtssystem, das über das klassische Schema hinaus eine weitere Ebene bewusster Strategie hinzufügt. Indem du in bestimmte Gesetze investierst, Du kannst dein Königreich auf Wirtschaftswachstum oder militärische Stärke ausrichten, sodass sich jede Kurve besonders eindringlich anfühlt.

Wenn Stahl auf Knochen trifft, verlagert sich das Geschehen auf die legendären Schlachtfelder mit Sechseckraster wo die Aufstellung der Einheiten, ihre Positionierung und ihre Synergie von entscheidender Bedeutung sind. Die herausragende Neuerung ist das „Focus“-System, mit dem Einheiten Ressourcen sammeln können, um aktive Fähigkeiten auszulösen – so wie der „Graverobber“, der mitten im Kampf Verstärkung herbeiruft.

Es schafft eine perfekte Balance zwischen klassisch Hearthstone: Heroes of Warcraft Stacks und der vom Helden geprägte Experimentalismus von Heroes of Might & Magic IV Complete Edition. Kombiniert man das mit vier Magieschulen, kann selbst ein bescheidenes Skelett mit der richtigen Unterstützung zu einem Gott des Schlachtfeldes werden.

Die sechs Fraktionen von Jadame

Jede der sechs Fraktionen, die zum Start verfügbar sind, zeichnet sich durch eine ganz eigene taktische Ausrichtung aus das die Höhepunkte der Serie widerspiegelt:

Tempel : Gepanzerte Ritter und edle Greifen, die sich durch hervorragende Verteidigungsfähigkeiten sowie vernichtende Angriffe und Mehrfach-Gegenangriffe auszeichnen.

: Gepanzerte Ritter und edle Greifen, die sich durch hervorragende Verteidigungsfähigkeiten sowie vernichtende Angriffe und Mehrfach-Gegenangriffe auszeichnen. Hain : Elementargeister, die sich auf mächtige magische Synergien rund um das Thema Natur konzentrieren.

: Elementargeister, die sich auf mächtige magische Synergien rund um das Thema Natur konzentrieren. Dungeon : Die bedrohliche Heimat von Drachen, Hydras und Minotauren; diese Fraktion steht im ersten Akt der Kampagne im Mittelpunkt.

: Die bedrohliche Heimat von Drachen, Hydras und Minotauren; diese Fraktion steht im ersten Akt der Kampagne im Mittelpunkt. Nekropole : Legionen von Untoten wie Vampire und Lichs, die Leben entziehen, um sich im Kampf einen „Schneeball-Effekt“ zu verschaffen, indem sie gefallene Krieger als Skelette wieder zum Leben erwecken.

: Legionen von Untoten wie Vampire und Lichs, die Leben entziehen, um sich im Kampf einen „Schneeball-Effekt“ zu verschaffen, indem sie gefallene Krieger als Skelette wieder zum Leben erwecken. Schisma : Eine neue Fraktion des kosmischen Horrors, bestehend aus unheimlichen Abscheulichkeiten.

: Eine neue Fraktion des kosmischen Horrors, bestehend aus unheimlichen Abscheulichkeiten. Hive: Die sechste Fraktion, die sich auf die insektoide „Schwarm“-Mechanik und eine schnelle Ausbreitung auf dem Schlachtfeld spezialisiert hat.

Die Realität des Early Access

Auch wenn das Kampfsystem unglaublich ausgefeilt ist, sollte man bedenken, dass es sich hierbei um ein Frühzugang Start. Es kann manchmal einige Spielmonate dauern, bis die KI zu einer echten aggressiven Bedrohung wird, und Die Spielbalance für benutzerdefinierte Spiele wird derzeit noch weiter verfeinert von Unfrozen Studio.

Nur zur Vorwarnung – falls du vorhast, zu spielen Heroes of Might and Magic: Die alte Äraauf deinemSteam Deck, stellen Sie sich auf kleinere Reibereien ein. Das Spiel läuft zwar flüssig mit 40–60 fps, doch da es keine native Controller-Unterstützung gibt, bist du auf Trackpads angewiesen., und die kleine Schriftgröße kann für manche Spieler eine Herausforderung darstellen.

Trotz dieser anfänglichen Rückschläge, Die Kernschleife ist wohl die beste, die die Reihe seit zwanzig Jahren gesehen hat.. Ganz gleich, ob Sie den Karteneditor nutzen, um Herausforderungen zu erstellen, oder im Hotseat-Mehrspielermodus spielen – der Zauber von „noch eine Runde“ ist wieder in voller Kraft zurück.

Zuerst die Strategie, dann die Geschichte: Eine lebendige Leinwand

Um ganz ehrlich zu sein, Heroes of Might and Magic: Die alte Ära is in erster Linie ein Strategiespiel und erst in zweiter Linie ein narratives Erlebnis. Die Kampagne bietet zwar eine schlüssige Handlung und eine hochwertige Umsetzung, doch das ist nicht Baldur’s Gate 3.

Spieler, die sich eine Fantasy-Geschichte auf Roman-Niveau erhoffen, sollten ihre Erwartungen zurückschrauben, da Die Geschichte dient hier in erster Linie dazu, die Action auf dem Hexfeld voranzutreiben. Anstelle eines linearen Handlungsverlaufs besticht die Weltgestaltung durch nichtlineare Erkundung.

Die Kampagnenkarten dienen als groß angelegte Rätsel, bei denen sich die Geschichte anhand von Hinweisen in der Umgebung und strategischen Entscheidungen entfaltet darüber, welches Gebiet zuerst befreit werden soll. Diese Struktur stellt eine direkte mechanische Anlehnung an die Heroes of Might and Magic III: Complete Kampagnenstruktur, bei der dein Fortschritt auf der Karte den Rhythmus der Handlung bestimmt.

Während Kritiker wie Steam Deck HQ Lobe das „“Wunderschöne Grafik und Sprachausgabe„…“ wie in den halbanimierten Zwischensequenzen zu sehen ist, Es ist einFrühzugang die Tatsache, dass es während der eigentlichen Missionen keine Sprachausgabe gibt.

Eine neue Seele für uralte Länder

Die Atmosphäre des Spiels besticht durch ihren lebendigen, handgemalten Charmezu finden inHeroes of Might & Magic II: Gold, wodurch jedem der Heroes of Might and Magic: Die alte Ära Fraktionen eine eigenständige kulturelle Seele statt nur einer Liste von Werten.

Diese künstlerische Ausrichtung ist eine bewusste Entscheidung; es entfernt sich von der generischen 3D-Rauheit der letzten Jahre und setzt stattdessen auf einen lebendigen „bewegten Illustrations“-Look.

„The Temple“ und „Grove“ treffen genau den richtigen Ton, was die Nostalgie für High-Fantasy angeht, während „Dungeon“ und „Necropolis“ jene düstere, stimmungsvolle Atmosphäre wieder aufleben lassen, von der wir schon seit Jahrzehnten begeistert sind. Das absolute Highlight ist jedoch das Schisma and Hive: Ihre Ästhetik, die von kosmischem Horror und Insektenschwärmen geprägt ist, wirkt wie ein echter Hauch frischer Luft für die Reihe.

Dieser Charme überträgt sich auch auf die Helden, die dir in dieser Welt als Anker dienen. Zwischen der Suche nach Artefakten, die das Spiel grundlegend verändern, und dem intensiven Erkunden der Fertigkeitsbäume, Durch den RPG-ähnlichen Spielverlauf fühlt sich jeder Durchlauf wie eine ganz eigene Geschichte an.

Auch wenn die moralischen Entscheidungen noch eher nebensächlich sind und die Handlung bislang kaum beeinflussen, ist meine HoMM: Die alte Ära Die Überprüfung bestätigt Die Grundzüge eines gewaltigen Fantasy-Epos sind bereits vorhanden.

Lohnt sich „Heroes of Might and Magic: Die alte Ära“? Die Realität des Early Access und das Preis-Leistungs-Verhältnis

Entscheiden heißtHeroes of Might and Magic: Die alte ÄraLohnt es sich?Das hängt ganz davon ab, wie viel du davon vertragen kannst FrühzugangReibung im Gegensatz zu deinem Verlangen nach einem echten Hearthstone: Heroes of the Storm Nachfolger

Im Gegensatz zu vielen modernen Veröffentlichungen, Alte Zeit bietet eine seltene Möglichkeit, die Kosten zu senken – es ist erhältlich bei PC Game Pass Hub-Tag eins. Um ungefähr 10 $ pro Monat via Eibe, Ein Monat Abonnement kostet etwa 25 % der 39,99 $. Dampf Preis, wodurch es Ein idealer, risikofreier Test für Skeptiker.

Wähle deinen Weg nach Jadame

Es gibt drei Hauptmöglichkeiten, damit anzufangen Heroes of Might and Magic: Die alte ÄraPrüfungszeitraum:

Dampf Sofortkauf (~39,99 $): Am besten geeignet für eingefleischte Veteranen, die wissen, dass sie untergehen werden über 50 Stunden ins Spiel. Du besitzt den Titel dauerhaft und erhältst alle Updates bis zur Veröffentlichung der Version 1.0, und man kann es kaufen günstiger überEibe’sDampfWichtige Auflistung. Microsoft Store / Xbox Game Pass Ultimate (ca. 10–15 $/Monat): Die cleverste Wahl für preisbewusste Spieler. Du erhältst uneingeschränkten Zugriff auf die Vorschau auf das Spiel Probieren Sie es aus, um zu entscheiden, ob es das Richtige für Sie ist, bevor Sie sich dauerhaft festlegen. DampfSchlüssel.

Beachten Sie, dassnurGame Pass Ultimate and PC Game Pass Zu den Stufen gehört der Zugang ab dem ersten Tag; Game Pass Essential and Premium Abonnenten sind davon ausgenommen. Überprüfen Sie die Xbox Game Pass Plattform, um die Tarife zu vergleichen oder es zu erhalten für 10 $ pro Monat via Eibe.

Warten Sie auf Version 1.0: Wenn Sie eine vollständige Kampagne, eine ausgefeilte Benutzeroberfläche und Steam Deck Angesichts der Korrekturen an der Textskalierung ist es eine sinnvolle Strategie, auf die vollständige Veröffentlichung zu warten, auch wenn derzeit noch kein Termin feststeht.

Spielspaß und langfristiger Wert

Die aktuelle Version bietet umfangreiche Inhalte: Der erste Akt der Kampagne dauert etwa 5–10 Stunden, während Scharmützel und der Mehrspielermodus problemlos Dutzende von Spielstunden bieten können.

DualShockers deutet darauf hin, dass Perfektionisten vielleicht feststellen könnten, über 100 Stundendes Spielablaufs den Karteneditor und verschiedene Helden-Builds erkunden. Da dies Heroes of Might and Magic: Die alte Ära FrühzugangAnmerkungen zur Überprüfung, Dieser Wert wird durch den Beta-Map-Editor erweitert, ein Tool, das behielt dieHearthstone: Heroes of the Storm Eine lebendige Gemeinschaft seit 25 Jahren, sowie der Ruf des Herausgebers für aktive Patches Das Pferd mit der Kapuze.

Während manche vielleicht auf einen Sonderverkauf warten, ist die Die Prämie am ersten Tag beträgt nur etwa 8 bis 12 Dollar. Für viele ist dies ein geringer Preis, um in der Startwoche Teil der Community zu werden, in der Multiplayer-Spiele und Karten geteilt werden.

Wenn Sie sich noch unsicher sind, sollten Sie vielleicht Heroes of Might & Magic III HD Edition or Heroes of Might & Magic II: Gold for unter 10 Dollar um die Wurzeln des Genres kennenzulernen, bevor man in die neue Ära eintaucht.

Die Wahl der Plattform: PC-Exklusivität und Leistung auf Handheld-Geräten

Bevor wir uns mit den Hardware-Details dieses Heroes of Might and Magic: Die alte Ära In dieser Rezension ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass Das Spiel ist ausschließlich für den PC erhältlich und Xbox-nur an seinerFrühzugangStart. Fans, die aus Might & Magic Heroes VII Complete Edition wird feststellen, dass kein Xbox, PS5, oderNintendo SwitchVersionen vonAlte Zeit wurden bekannt gegeben.

Darüber hinaus, Mac and Linux werden nicht offiziell unterstützt, allerdingsLinux Benutzer können eine Umgehungslösung finden über Steam Deck’s ProtonKompatibilität.

Wenn Sie ausschließlich auf Konsolen spielen, sollten Sie die künftigen Ankündigungen zur Roadmap im Auge behalten. Ansonsten finden Sie hier Informationen dazu, wie sich das Spiel auf der verfügbaren Hardware verhält.

Steam (die empfohlene Basis)

Dampf ist für die meisten Spieler die erste Wahl. Sie bietet die größte Community, regelmäßige automatische Updates und die unverzichtbare Synchronisierung von Cloud-Speichern. Es birgt zudem das Potenzial für eine Zukunft Steam-Workshop Integration, was für die Map-Editor-Community ein enormer Segen wäre.

Falls Sie vorhaben, zu spielen Heroes of Might and Magic: Die alte Äraauf deinemSteam Deck, dasDampf Diese Version wird aufgrund der Unterstützung für die Speicherung in der Cloud empfohlen und Zugriff auf von der Community entwickelte Trackpad-Layouts die die Lücke schließen, die durch die fehlende native Controller-Unterstützung des Spiels entsteht.

Das Spiel richtig unterstützt sowohl das Seitenverhältnis 16:10 als auch das Ultrawide-Seitenverhältnis 21:9, undDampf Spieler können sich Alte Zeit on Eibeüber diesen LinkDampfWichtige Auflistung, oft unterDampfUVP.

Microsoft Store & PC Game Pass

Für alle, die Vermeiden Sie eine Investition in Höhe von 39,99 $., das Spiel ist über die Microsoft Store and PC Game Pass (Vorschau auf das Spiel). Der Inhalt entspricht dem DampfVersion, aberSeid gewarnt – Microsoft Store Speicherstände werden nicht synchronisiert mit Dampf.

Game Pass Abonnenten können sich ein PC Game Pass Abonnement für Eibe: bei einem typischen Preis von etwa 10 $ pro Monat, Das ist die günstigste Möglichkeit, das Frühzugang Zustand ohne größere Verpflichtung.

Heroes of Might and Magic: Die alte Ära – Erfahrungen mit dem Steam Deck

Auf derSteam Deck, das Spiel ist derzeit bewertet mit Spielbar, aber nichtVerifiziert. Die Tests zeigen, dass ein beachtliche 40–60 fps beim LCD-Modell bei hohen Einstellungen, allerdings kann das Verkleinern der Karte dazu führen, dass sinkt auf Werte um die 30er.

Die größten Hindernisse sind die fehlende native Controller-Unterstützung und die fehlende Skalierung der Benutzeroberfläche, wodurch der Text ziemlich auf dem 7-Zoll-Bildschirm zu klein. Um das beste Erlebnis zu genießen, Begrenzen Sie die Bildrate auf 30 fps und verwenden Sie die Trackpads zur Cursorsteuerung.

Nicht gefroren wird die UI-Skalierung wahrscheinlich in die Roadmap aufnehmen, daher Jetzt kaufen, wenn es dir nichts ausmacht, die Augen zusammenzukneifen, oderMoment mal – ist eine 100-prozentige Lesbarkeit des Textes ein Ausschlusskriterium?für dich.

Sonstige Handhelds und Anforderungen

Auf Geräten wie dem ROG Ally or Legion Go, ohne Trackpads wird die Bedienung etwas umständlicher, da Die Navigation durch die Menüs mit einem per Joystick gesteuerten Cursor fühlt sich ziemlich träge an.

Wenn Sie eines dieser Geräte nutzen, möchten Sie wahrscheinlich eine Maus und eine Tastatur anschließen. Die gute Nachricht ist, dass die Systemanforderungen äußerst gering sind: Selbst ein funfjahrigerNVIDIA GTX 1650 das ist kein Problem, die Inhalte bleiben genauso zugänglich wie bei den klassischen Titeln der Reihe.

Rezension: Den Geist von HoMM7 besiegen

Heroes of Might and Magic: Die alte Ära hat etwas geschafft, was die Fans für unmöglich gehalten hatten: eine echte Rückkehr zu den glorreichen Tagen der Serie.

Abfallen11 Jahre nach dem chaotischen Hearthstone: Heroes of the Storm, dieser Teil hat seinen Vorgänger bereits weit hinter sich gelassen und der Reihe endlich das Comeback beschert, auf das die Fans seit Heroes of Might & Magic V: Stämme des Ostens. In ersten Reaktionen wird es bereits als das Beste, was der Franchise seit dem legendären … passiert ist Helden 3.

Gesamt- und Gemeinschaftswerte

Die ersten Zahlen deuten auf einen sehr positiven Konsens hin:

Dampf Frühzugang : 91 % positive Bewertungen bei über 3.000 Nutzerbewertungen.

Nutzerbewertungen. Metascore (PC): Überall wurden hohe Punktzahlen erzielt, darunter eine perfekte 90 von Insider Gaming .

Überall wurden hohe Punktzahlen erzielt, darunter eine . Umsatz:Zerschlagen250.000 verkaufte Exemplare in den ersten 24 Stunden.

Rezension zu „Heroes of Might and Magic: Die alte Ära“ – Das Urteil des Kritikers

Experten sind sich einig, dass es ein voller Erfolg ist, und loben, wieDas trifft den Nagel auf den KopfHeroes of Might & Magic IIIAbstammung und dabei das ungefilterte High-Fantasy-Wunder von Hammer der Monde.

Medien wieGamesRadar+ and ComicBook.com are Ich liebe das taktische Tiefe des neuen Law and SchwerpunktSysteme, währendDualShockers weist auf die wahnsinnige Menge an Inhalten hin und verspricht „deutlich über 100 Stunden„…“ schon am ersten Tag.

Natürlich ist es immer noch Frühzugang. Prima Games and Steam Deck HQ haben darauf hingewiesen, dass Die Kampagne ist noch immer nur der erste Akt, und die KI kann in benutzerdefinierten Spielen etwas träge sein. Auch Spieler auf Handheld-Geräten leiden unter der fehlenden Skalierbarkeit der Benutzeroberfläche und der fehlenden nativen Controller-Unterstützung.

Trotz dieser kleinen Probleme, Dieser Start ist für Veteranen ein absoluter Traum. die jahrzehntelang darauf gewartet haben, dass die Serie ihren Thron zurückerobert.

Bild und Ton: Eine Rückkehr zur Kunst der High-Fantasy

Heroes of Might and Magic: Die alte Ära wendet sich vom realistischen 3D der jüngsten Teile ab und setzt stattdessen auf einen lebendigen Stil, der an Fantasy-Illustrationen erinnert. Nicht gefroren verweist ausdrücklich auf die lebendige, märchenhafte Ästhetik von Heroes of Might & Magic II: Gold als Inspiration, indem sie „wunderschöne Puppenhausstädte“ erschaffen, die wie Kulissen für epische Actionfiguren wirken.

Für meineHeroes of Might and Magic: Die alte Ära Bei der Überprüfung habe ich festgestellt, dass die Zweieinhalbdimensional Abenteuerkarte Es lohnt sich, die Welt zu erkunden, da alle sechs Fraktionen eine ganz eigene visuelle Identität haben und eine hohe taktische Übersichtlichkeit auf den Schlachtfeldern mit Hexfeldern.

Der orchestrale Soundtrack ist ein Highlight, wobei nostalgische Motive mit frischen Arrangements kombiniert werden, die jede Erkundungsphase zu einem wahrhaft epischen Erlebnis machen.

Ergänzt wird dies durch detaillierte Umgebungseffekte wie die sich verändernden Schatten der Nekropole und die üppige Vegetation des Hains, die dafür sorgen, dass die Welt lebendig wirkt, auch wenn die Handlung für strategische Planungen unterbrochen wird.

Mein Gesamtfazit zu „HoMM: Die alte Ära“ – Das Comeback, auf das die Fans gewartet haben

„Enebameter“

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Heroes of Might and Magic: Die alte Ära es fühlt sich schon an wie der authentischste Nachfolger von Hearthstone: Heroes of the Storm in über 25 Jahren. Die Kernschleife ist prägnant, die Schwerpunkt and Law Die Spielsysteme sorgen für eine sinnvolle Tiefe, und die sechs Fraktionen bieten echte Abwechslung. Selbst in Frühzugang, es zeichnet sich durch jene Raffinesse aus, die man von einem Das Pferd mit der KapuzeTitel.

Dieser Wert lässt sich kaum übersehen. Dampf bietet das beste Grunderlebnis, während das PC Game Pass Dieser Weg ist der klügste Einstiegspunkt mit geringem Risiko. Steam Deck ist zwar spielbar, aber noch unausgereift, und es gibt keine andere Konsolenversion.

PROS CONS ✅Die besten Helden seit Hearthstone: Heroes of the Storm ✅„Focus Combat“ sorgt für mehr taktische Tiefe ✅Das Rechtssystem verbessert die Stadtverwaltung ✅Sechs unterschiedliche Fraktionen ✅StarkHammer der Monde-inspirierte Bildwelten ✅Multiplayer, Hotseat-Modus und Karteneditor bereits bei der Veröffentlichung verfügbar ✅Tag 1PC Game Pass ✅Aktuelle Entwickler-Roadmap ✅Demo verfügbar ❌Frühzugang Die Kampagne ist kurz ❌Keine Controller-Unterstützung ❌Kleiner Text aufSteam Deck ❌Geringes Engagement im Bereich KI ❌Die Bilanz entwickelt sich noch weiter ❌Keine Konsolenversion

Ideal für: Hearthstone: Heroes of the Storm Veteranen, Strategie-Fans, Game Pass Benutzer, Multiplayer-Gruppen.

Hearthstone: Heroes of the Storm Veteranen, Strategie-Fans, Game Pass Benutzer, Multiplayer-Gruppen. Weniger geeignet für: Spieler, die ausschließlich auf der Konsole spielen, Steam Deck Nutzer, die Probleme mit kleiner Schrift haben, sowie Strategie-Neulinge, die sich zunächst mit den günstigeren Spielen vertraut machen sollten Heroes of Might & Magic III HD Edition.

Wenn du bereit bist, wieder in Jadame einzutauchen, sich einDampf aus vergangenen ZeitenTaste gedrückt haltenEibe ist der beste Weg, sich Ihren Platz zu sichern in der frühen Meta. Für alle, die noch unentschlossen sind, ist das PC Game Pass hub bietet einen risikoarmen Einstieg, um erst einmal die Lage zu sondieren, bevor man sich festlegt.

Alte Zeit beweist diese legendäre Formel hat auch im Jahr 2026 noch Biss. Sofern der Zeitplan eingehalten wird, hat die Serie endlich ihren wahren Nachfolger gefunden.