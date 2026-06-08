Die 9 besten Spiele mit Drachen: Epische Abenteuer – von offenen Welten bis hin zu Multiplayer-Kämpfen

Dieser Leitfaden stellt einige der besten Spiele mit Drachen vor. Er beginnt mit den absoluten Klassikern und widmet sich anschließend verschiedenen Genres. Egal, ob du gegen Drachen kämpfen oder auf ihnen reiten möchtest – hier ist für jeden etwas dabei.

Drachen sind seit Jahrhunderten Teil menschlicher Erzählungen. In Videospielen spielen sie eine ähnliche Rolle: Sie treten als furchterregende Gegner, majestätische Verbündete oder sogar als die Figur auf, die man selbst steuert. Als langjähriger Gamer habe ich Drachen in verschneiten Bergen gejagt, ihnen beim Schweben über Wüstenhorizonte zugesehen und sogar ganze Nachmittage damit verbracht, als einer von ihnen durch farbenfrohe Welten zu gleiten.

Der Zauber der Spiele mit Drachen

Spiele mit Drachen beflügeln unsere Fantasie, weil sie an Mythen und Macht anknüpfen. Ein Kampf gegen einen Drachen fühlt sich bedeutsam an; man muss seine Angriffe studieren, Schwachstellen finden und die richtigen Züge machen. In anderen Spielen sind Drachen mehr als nur Endgegner. Sie können treue Gefährten oder sogar der Held selbst sein. Sie tauchen in Rollenspielen, Actiontiteln, Strategiespielen und familienfreundlichen Abenteuern auf. Manchmal verbringst du Stunden damit, deine Stufe zu verbessern, bevor du es mit einem Drachen aufnimmst; ein anderes Mal reitest du auf einem in die Schlacht. Diese Vielfalt sorgt dafür, dass das Thema immer wieder neu und spannend bleibt.

Um zu ergründen, warum Drachen so faszinierend sind, muss man sich auch die Welten ansehen, in denen sie leben. Viele der besten Spiele mit Drachen sind tolle Open-World-RPGs wo man weit und breit auf Entdeckungsreise geht. Andere wiederum legen Wert auf Multiplayer-Action oder sorgfältig ausgearbeitete Story-Kampagnen.

Die besten Open-World-RPGs mit Drachen

Open-World-Rollenspiele laden dazu ein, die Welt in deinem eigenen Tempo zu erkunden. Wenn Drachen Teil der Landschaft sind, wird jede Begegnung zu einer Prüfung von Geschick und Mut. Hier sind einige der herausragenden Titel.

1. Elden Ring: Wilden Drachen in einer offenen Welt

Elden Ring versetzt dich in die „Lands Between“, eine riesige Welt voller versteckter Dungeons und gewaltiger Endgegner. Drachen gehören zu den unvergesslichsten Gegnern. Vielleicht erkundest du gerade einen nebelverhangenen See oder schlenderst durch verfallene Städte, als plötzlich ein Drache herabstürzt und brüllt.

Spiele wieElden Ring belohnt Neugier, erfordert aber Vorbereitung; Das Aufleveln und die Verbesserung deiner Ausrüstung sind unerlässlich. Ich erinnere mich an meinen ersten Kampf gegen den fliegenden Drachen Agheel. Es hat mehrere Anläufe gebraucht, und ich habe gelernt, auf seine Bewegungsmuster zu achten und in kurzen Zeitfenstern zuzuschlagen. Als ich schließlich gewonnen hatte, fühlte sich das wie eine echte Leistung an.

2. The Elder Scrolls V: Skyrim: Werde zum Drachenblütigen

The Elder Scrolls V: Skyrim ist berühmt für seine Drachen. Du spielst den Drachenblütigen, einen Helden, der Drachenseelen in sich aufnehmen und mächtige Drachenrufe einsetzen kann. Drachen sind nicht nur Kulisse; sie treiben die Haupthandlung voran und tauchen überall in der Welt auf.

Wenn du durch die vereisten Berge wanderst, hörst du das ferne Dröhnen eines Drachen, lange bevor du ihn siehst. Im Kampf gegen ihn musst du seinem feurigen Atem ausweichen, Schreie wie „Unerbittliche Kraft“ einsetzen und das Gelände zu deinem Vorteil nutzen. Jeder Sieg verschafft dir neue Schreie, die deinen Charakter um weitere Facetten bereichern.

3. Dragon’s Dogma 2: Von einem Drachen auserwählt

In Dragon’s Dogma 2 Du bist der Auferstandene, jemand, dessen Herz von einem Drachen geraubt wurde. Dieses Action-RPG verbindet ein tiefgründiges Kampfsystem mit einer riesigen Welt, die es zu erkunden gilt. Du reist durch Täler, Wälder und Städte und kämpfst dabei gegen Fabelwesen.

Drachen spielen eine zentrale Rolle; Eines deiner ersten Ziele ist es, den Drachen zu jagen, der dich gezeichnet hat. Unterwegs triffst du auf andere Drachen, von denen einige so groß sind, dass sie den Himmel verdecken. Eine besondere Besonderheit ist, dass Drachen eine Seuche verbreiten können, die sowohl deiner Gruppe als auch den NPC-Städten schadet, sodass ihr Sieg schnell zu einer Frage des Überlebens wird. Dank des „Pawn“-Systems des Spiels kannst du KI-Begleiter rekrutieren, was jedem Kampf ein Gefühl von Kameradschaft verleiht.

4. Dragon Age: Inquisition und Die Schleierwächter

BioWaresDragon Age Die Serie macht keinen Hehl aus ihren Drachen. In Dragon Age: Inquisition Du reist durch verschiedene Regionen und triffst auf mächtige Drachen, die eine gute Vorbereitung und Strategie erfordern. Jeder Drache hat sein eigenes Element und sein bevorzugtes Terrain, und ermutigt dich, dich anzupassen.

Die Schleierwächter, der kommende Teil der Serie, verspricht, diese Tradition fortzusetzen. Als ich InquisitionUm es mit einem Drachen aufzunehmen, musste man seine Angriffe studieren, Tränke brauen und Gefährten mit ergänzenden Fähigkeiten mitbringen. Die Befriedigung, nach einem langen Kampf eine riesige Kreatur zu besiegen, hat mich immer wieder zurückkommen lassen.

5. Monster Hunter Wilds: Gemeinsam auf Drachenjagd

CapcomsMonster Hunter In Spielen mussten sich die Spieler schon immer gegen riesige Kreaturen behaupten, und Monster Hunter Wilds überträgt dieses Konzept in eine offene Welt. Hier, Drachen und drachenähnliche Wesen durchstreifen das Land. Du kannst alleine jagen, aber mit Freunden macht es mehr Spaß.

Zur Vorbereitung auf eine Jagd gehört es, Materialien zu sammeln, Waffen herzustellen und das Verhalten des Monsters zu studieren. Während eines Kampfes hat jeder eine Aufgabe, sei es, Schaden zu verursachen, Fallen zu stellen oder das Team zu unterstützen. Der Nervenkitzel, gemeinsam einen Drachen zu besiegen, macht jede Begegnung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ich empfehle, mehr zu entdecken Spiele wieMonster Hunter falls du ähnliche Spielmechaniken in einem anderen Setting suchst.

Action-, Strategie- und Multiplayer-Drachenspiele

Drachen sind nicht nur in Open-World-RPGs zu finden. Sie spielen auch in Kampfspielen, Multiplayer-Arenen und Plattformspielen eine Hauptrolle. Diese Titel zeigen, wie vielfältig das Spiel mit Drachen sein kann.

1. Dragon Ball FighterZ und das Vermächtnis von Dragon Ball

Dragon Ball Spiele sorgen für eine Portion Anime-Spannung. Dragon Ball FighterZ zeichnet sich durch seine 2,5D-Tag-Team-Kämpfe, sodass duStelle ein Team aus drei Kämpfern zusammen und spektakuläre Kombos hinzulegen. Die Auswahl an Charakteren ist riesig und umfasst sowohl Fan-Lieblinge als auch eher unbekannte Figuren.

Der rasante Kampf Es ist, als würde man eine Folge der Serie anschauen, mit rasanten Sprints, Energiestrahlen und gelegentlich der Beschwörung riesiger Drachen. Einen umfassenderen Überblick über dieses Universum bietet unsere Liste der am bestenDragauf dem BallSpiele stellt weitere Titel der Reihe vor.

2. Jahrhundert: Zeitalter der Asche: In die Schlacht reiten

Nicht in allen Spielen treten Drachen als Gegner auf. Jahrhundert: Zeitalter der Asche dreht den Spieß um, indem es dich auf den Rücken eines Drachen setzt. In diesem kostenlosen Multiplayer-Spiel fliegst du durch wunderschöne Arenen und jagst dabei deine Gegner. Die Matches sind rasant und chaotisch, während du Angriffen ausweichst und selbst zuschlägst. Das Reiten auf einem Drachen fühlt sich flüssig an, und der Fokus auf Luftkämpfe hebt das Spiel von anderen Multiplayer-Shootern ab.

3. Spyro Reignited Trilogy: Spiele als Drache

Spyro ist einer der beliebtesten Drachen der Gaming-Welt. Der Spyro Reignited Trilogy enthält drei klassische Plattformspiele mit überarbeiteter Grafik und Steuerung. Du spielst als Spyro, ein junger Drache, der durch farbenfrohe Welten stürmt, springt und gleitet.

Das Sammeln von Edelsteinen, das Retten anderer Drachen und das Besiegen skurriler Bösewichte sorgen für ein lockeres und unterhaltsames Spieltempo. Die Neuauflage bewahrt den Charme der Originale, was sie perfekt für Spieler jeden Alters macht. Ich habe Spyro als ich letzten Sommer meinen jüngeren Cousin besuchte, und als ich sah, wie er die Gleitmechanik meisterte, wurde mir wieder bewusst, warum diese Spiele so beliebt bleiben.

4. Ewige Fäden: Dynamische Drachenkämpfe

Ewige Fäden bietet eine ganz andere Art der Begegnung mit Drachen. Drachen sind hier zerstörerische Kräfte, die die Umgebung in Flammen setzen. Die physikbasierte Spielwelt bedeutet, dass Das Feuer breitet sich realistisch aus, was dich dazu zwingt, dich anzupassen.

Du kannst Telekinese einsetzen, um Gegenstände zu bewegen, Teile eines Drachen einzufrieren oder ihn mit Trümmern zu zerschmettern. Jeder Kampf fühlt sich wie ein Rätsel an wo du sowohl das Schlachtfeld als auch deine Zaubersprüche kontrollierst. Es ist eine erfrischende Neuinterpretation des Drachenkampfs und zeigt, wie kreativ Entwickler mit diesen Kreaturen umgehen können.

Fazit: Begrüße den Drachen

Drachen sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Spielegeschichte und inspirieren auch heute noch zu neuen Geschichten und Spielmechaniken. Die hier vorgestellten Spiele zeigen die Bandbreite der angebotenen Erlebnisse. Von Open-World-Epen wie Elden Ring and Skyrim zu Multiplayer-Luftkämpfen in Jahrhundert: Zeitalter der Asche und spielerische Abenteuer mit Spyro… Drachen passen in fast jedes Genre. In manchen Spielen musst du komplexe Kampfsysteme meistern, in anderen kannst du durch die Lüfte gleiten oder Armeen befehligen.

Meine eigene Reise durch die Welt der Drachenspiele war lang und abwechslungsreich. Ich habe viele lange Nächte damit verbracht, Strategien zu entwickeln in Dragon’s Dogma 2, gemeinsam im Koop-Modus gelacht bei Monster Hunter, und mich entspannt bei Spyro nach einem langen Tag. Drachen lassen diese Welten lebendig und unberechenbar wirken und stellen deine Fähigkeiten auf eine Weise auf die Probe, wie es nur wenige andere Gegner oder Verbündete vermögen.

Wenn du deine Reise als Drachenkämpfer beginnen möchtest, empfehle ich dir, mit Skyrim zu starten. Du findest ein preisgünstiges Skyrim-Taste auf unserem Marktplatz und starten Sie noch heute Ihr Abenteuer.

Häufig gestellte Fragen

Was sind die besten Open-World-Spiele mit Drachen?

Zu den besten Open-World-Spielen mit Drachen gehören Elden Ring, The Elder Scrolls V: Skyrim, Dragon’s Dogma 2 und Dragon Age: Inquisition. Jedes dieser Spiele bietet eine riesige Welt, die es zu erkunden gilt, und stellt Drachen als zentrale Gegner oder Story-Elemente in den Mittelpunkt. Sie verbinden Erkundung, Charakterentwicklung und anspruchsvolle Kämpfe, was jede Begegnung mit einem Drachen zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Gibt es Videospiele, in denen man als Drache spielen kann?

Ja, in Spielen wie Spyro Reignited Trilogy and Divinity II: Die Drachenritter-Saga. In diesen Spielen kannst du einen Drachen steuern oder dich in einen verwandeln, wodurch du fliegen, Feuer speien und die Welt aus der Perspektive eines Drachen erleben kannst. Sie bieten eine willkommene Abwechslung zu den üblichen Heldenrollen und zeigen Drachen in einem heldenhafteren Licht.

Gibt es Multiplayer-Spiele mit Drachen?

Ja, es gibt Multiplayer-Spiele mit Drachen wie Jahrhundert: Zeitalter der Asche and Monster Hunter Wilds. Im ersten Spiel reitest du auf Drachen und kämpfst in rasanten Luftarenen gegen andere Spieler. Im zweiten Spiel verbündest du dich mit Freunden, um Drachen und andere riesige Kreaturen zu jagen, und bündelst eure Kräfte, um mächtige Gegner zu besiegen.

Welches Rollenspiel bietet die besten Drachenkämpfe?

Elden Ring bietet einige der besten Drachenkämpfe dank seines Open-World-Konzepts und der Betonung strategischer Kämpfe. Die Drachen in diesem Spiel wirken wie lebendige Wesen, von denen jedes seine eigenen Moves und Schwächen hat. Weitere RPGs mit unvergesslichen Drachenkämpfen sind unter anderem Skyrim and Dragon Age: Inquisition.

Sind Drachen in Videospielen immer Feinde?

Nein, Drachen sind in Videospielen nicht immer Feinde. In manchen Spielen sind sie Verbündete oder sogar die Hauptfigur. Zum Beispiel, Spyro Reignited Trilogy versetzt dich in die Rolle eines freundlichen Drachen auf einem Abenteuer, und Jahrhundert: Zeitalter der Asche Hier kämpft man an der Seite eines Drachen statt gegen ihn. Diese Spiele zeigen, dass Drachen Partner und Helden sein können, nicht nur Bösewichte.