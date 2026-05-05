Nioh 3-Testbericht – Die ultimative Prüfung für Geschicklichkeit und Geduld

In den letzten zwei Wochen habe ich mich intensiv mit japanischer Folklore auseinandergesetzt, und ich habe jede Sekunde davon genossen. Es hat mir offensichtlich so gut gefallen, dass ich beschlossen habe, einen Nioh 3 Rezension.

Nach den straffen, missionsbasierten Strukturen der vorherigen Spiele habe ich mich an Nioh 3 mit einer gesunden Portion Skepsis. Die Umsetzung eines präzisen Action-RPGs in ein Open-World-Format ist ein enormes Risiko. Wir haben gesehen, dass es bei Elden Ring, aber dieNioh Die Serie hat sich schon immer auf eine ganz besondere Art von beklemmender Intensität gestützt, die sich nicht immer auf weite, offene Räume übertragen lässt.

Nioh 3 Das Spiel stellt nicht nur meine Reflexe auf die Probe. Es testet meine Geduld, meine Anpassungsfähigkeit und wie oft ich bereit bin, nach einer vernichtenden Niederlage wieder aufzustehen. Es gibt noch so viel mehr, worauf ich eingehen möchte – von Änderungen im Kampf bis hin zur Welt selbst –, also scrollt weiter, und ich werde euch alles schildern, was ich erlebt habe.

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Kurzfassung – Überblick über den Testbericht zu Nioh 3

Die Welt: Ersetzt die alten Menüs zur Missionsauswahl durch weitläufige Freies Feld Regionen, die historische Epochen miteinander verbinden.

Ersetzt die alten Menüs zur Missionsauswahl durch weitläufige Freies Feld Regionen, die historische Epochen miteinander verbinden. Kampfwechsel: Stellt dieDoppelweg System – sofortiger Wechsel zwischen einem robusten Samurai und einem flinken Ninja.

Stellt dieDoppelweg System – sofortiger Wechsel zwischen einem robusten Samurai und einem flinken Ninja. Das Ziel für 2026: Bietet Sprungmechaniken und Luftkämpfe, die aus den früheren Arbeiten des Studios stammen Es lebe.

Bietet Sprungmechaniken und Luftkämpfe, die aus den früheren Arbeiten des Studios stammen Es lebe. Fortschritt: VerwendungszweckeFlächenstufen und eine überarbeitete Kartenansicht, die bei der Erkundung hilft, ohne dich an die Hand zu nehmen.

VerwendungszweckeFlächenstufen und eine überarbeitete Kartenansicht, die bei der Erkundung hilft, ohne dich an die Hand zu nehmen. Plattformtechnologie:Optimiert für2026Hardware mitnahezu sofortiges Laden and 60 Bilder pro SekundeLeistung beiPC and PS5.

Nioh 3-Testbericht – Der Kampf ist nach wie vor das Highlight des Spiels

Zum Glück, Team Ninja Sie haben nicht einfach nur eine „größere“ Fortsetzung gedreht – sie haben den gesamten Ablauf der Serie neu konzipiert . Durch die Einführung eines Systems mit zwei Spielstilen, bei dem man im Handumdrehen zwischen einem schwerfälligen Samurai und einem blitzschnellen Ninja wechseln kann, haben sie dem Spiel eine neue Ebene taktischer Flexibilität verliehen, die die Vorgänger fast schon einengend wirken lässt.

Das ist ein mutiger Schritt nach vorn, der diesen Titel fest in die Reihe der Die besten Soulslike-Spiele derzeit verfügbar.

Combat Revolution: Stellungswechsel 2.0

Der Kern vonNioh war schon immer Aggression. Während viele Spiele wie Elden Ring den Schwerpunkt auf Geduld und das Vorwegnehmen von Spielzügen legen, Nioh 3 belohnt technisches Können und den enormen Druck. Der KlassikerHoch, MidundLowHaltungen Die Samurai kehren zurück, doch nun teilen sie sich das Rampenlicht mit einer völlig anderen NinjaMode.

Wenn Sie zu dem Ninja Weg, verändert sich der Spielablauf. Du verlierst die Ki Pulse Mechanik, aber du gewinnst unglaubliche Beweglichkeit und eine eigene Taste für Ninjutsu-Werkzeuge wie Kunai, Rauchbomben und Elementar-Shuriken.

Dieser Spielstil ist auf „Hit-and-Run“-Taktiken ausgelegt und ermöglicht es dir, beweglich zu bleiben und gleichzeitig die Lebenspunkte des Gegners aus der Ferne zu verringern. Das sorgt für ein Spielerlebnis, das selbst unter den Die besten Action-RPGsauf dem Markt.

Die Symphonie des Umschaltens

Der Zauber entsteht, wenn man verschiedene Stile miteinander verwebt. Meiner Erfahrung nach ist der effektivste Weg, mit den neuen Elite-Yokai umzugehen, der Einsatz des Samurai-Hochstellung um ihre Deckung zu durchbrechen, und dann sofort zu Ninja Modus, um eine Luftkombination auszuführen oder mit Projektilen zu beschießen.

Dadurch entsteht ein Spielfluss, der in diesem Genre seinesgleichen sucht. Man reagiert nicht nur auf die Angriffe des Endgegners, sondern bestimmt aktiv den Rhythmus des Duells. Der Schwierigkeitsgrad bleibt hoch – rechne damit, oft zu sterben gegen einfache Gegner, wenn du übermütig wirst – aber die dir zur Verfügung stehenden Werkzeuge fühlen sich mächtiger und ausdrucksstärker an als je zuvor.

Die Welt und der Spielfortschritt in Nioh 3

Samurai gegen Ninja – Ein bahnbrechender Wandel

The Doppelweg Das System ist keine Spielerei. Es ist das Rückgrat deines Charakteraufbaus. In früheren Titeln musste man sich oft entscheiden, ob man ein tankiger Krieger oder ein Magier mit hoher Schadensausdauer sein wollte. In Nioh 3Das Spiel regt dazu an, beides zu sein. Diese Vielschichtigkeit ist der Grund, warum es eines meiner die am meisten erwarteten Spiele in 2026.

The Samurai Die Kampfhaltung ist dein Anker. Hier verbringst du deine Zeit während Bosskämpfen, wartest auf Paraden und verwaltest dein Ki. Sie fühlt sich schwer, geerdet und für Serienveteranen vertraut an.

Andererseits ist die Ninja Dieser Modus ist auf Mobilität ausgelegt. Da er nicht auf Ki-Impulsen basiert, zwingt er dich dazu, deine Ausdauer auf eine viel traditionellere Weise einzuteilen, was einen ständigen mentalen Wechsel erfordert, der dafür sorgt, dass sich das Gameplay nie langweilig anfühlt.

Das offene Feld erkunden

Team Ninja bezeichnet die neue Kartenstruktur als Freies Feld. Es istdichter und steiler als die Welt von Elden Ring. Anstelle von weiten, leeren Ebenen ist die Welt voller feindlicher Stützpunkte, versteckter Schreine und Schmelztiegel – verschlungene Mini-Dungeons, die die Region reinigen, sobald man den Wächter darin besiegt hat.

Diese Vertikalität und der Fokus auf die Erkundung machen es zu einem der Die besten Samurai-Spieledie je hergestellt wurden.

Das Tempo ist überraschend hoch. Man läuft nicht einfach ziellos herum; die Welt ist umzäunt von Flächenstufen die dich zum nächsten wichtigen Wendepunkt der Geschichte führen und dabei viel Raum für Nebenaktivitäten zu lassen.

Das Boss-Design ist nach wie vor erstklassig und bietet einige der groteskesten und fantasievollsten Yokai, die die Serie je gesehen hat. Der Übergang von der Erkundung in diese Boss-Arenen verläuft nahtlos, wodurch die Ermüdung durch die „Nebelwand“ aus früheren Spielen vermieden wird.

Die Schmelztiegel in Nioh 3: Erkundung mit hohem Einsatz

Eine der klügsten Änderungen in Nioh 3 liegt darin, wie es mit Seiteninhalten umgeht. Das Schmelztiegel sind im Grunde genommen Bereiche mit besonders hohem Schwierigkeitsgrad. Betritt man einen solchen Bereich, wird eine Sperre ausgelöst, die einen zwingt, in einer engen, mit Gefahren gespickten Arena gegen Wellen von Gegnern oder einen Miniboss zu kämpfen.

Beim Absolvieren dieser Aufgaben geht es nicht nur um Beute. Es werden neue Schnellreisepunkte freigeschaltet und versteckte Abkürzungen aufgedeckt, die das Durchqueren der vertikalen Freies Feld viel einfacher. Es fühlt sich an wie eine natürliche Weiterentwicklung der „Dark Realm“-Mechanik aus Nioh 2, jedoch in gigantischem Ausmaß.

Beute, Ausrüstungskonfigurationen und Anpassungsmöglichkeiten in Nioh 3

Mode und Funktionalität

Wenn du schon einmal gespielt hast Nioh 2, du kennst das Problem mit der Beute. Man hat gerade eine Mission abgeschlossen und hat 400 Ausrüstungsgegenstände durchzugehen. Nioh 3 geht dieses Problem direkt mit einer neuen Selbstausrüstung Funktion und einen deutlich intelligenteren Beutefilter.

Du kannst das Spiel nun so einstellen, dass alles, was unter einer bestimmten Seltenheitsstufe oder einem bestimmten Wert liegt, automatisch verworfen wird, wodurch du länger im Spiel bleibst.

Tiefgang für Hardcore-Fans

Für alle, die die „Tabellenkalkulations“-Seite von Rollenspielen lieben, ist die Vielfalt an Ausstattungsmöglichkeiten schier überwältigend. Die Art und Weise, wie Waffen, Rüstungssets und Schutzgeister interact ermöglicht Tausende von einzigartigen Kombinationen. Egal, ob du einen Charakter mit giftgetränkten Ninja-Werkzeugen oder einen massigen Samurai spielen möchtest, der bei jeder Abwehr heilt – das Spiel macht es möglich.

Das Beutesystem ist eindeutig darauf ausgelegt, Neues Spiel+ im Hinterkopf behalten. Beim ersten Durchspielen kommt man meist gut zurecht, wenn man die Selbstausrüstung Schaltfläche, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Doch sobald man das Endspiel erreicht hat, beginnt die Jagd nach Ätherisch Beute und perfekte Würfelwürfe werden zum Hauptanziehungspunkt.

Auch das Transmog-System (Umgestalten) ist wieder da und besser denn je – so musst du nicht wie ein Haufen zusammengewürfelten Schrotts aussehen, nur um deine Werte hoch zu halten.

Mein Gesamtfazit zu „Nioh 3“ – Ein Meisterwerk des Sequel-Designs

Gesamtbewertung 9,5/10

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Nioh 3 ist eine gelungene Weiterentwicklung, die es schafft, an Umfang zu gewinnen, ohne dabei ihre Seele zu verlieren. Es ist ein dichtes, anspruchsvolles und letztlich brillantes Erlebnis, das setzt neue Maßstäbe dafür, wie sich Kämpfe in einem modernen Rollenspiel anfühlen sollten.

Auch wenn es bei den Übergängen in der offenen Welt gelegentlich zu kleinen Leistungseinbußen kommt, ist das Spiel aufgrund der schieren Qualität des Zweikampfsystems und der Bosskämpfe eine klare Empfehlung.

Vorteile Nachteile ✅ Doppelweg ist die beste Kampfmechanik des Genres ✅ Riesige Spielwelt mit tiefgründiger japanischer Mythologie und vielen Höhenunterschieden ✅ AusgezeichnetSelbstausrüstung sowie Tools zur Beuteverwaltung ✅ Einige der kreativsten Bosskämpfe seit Jahren ❌ Leichte Einbrüche der Bildrate bei hoher Belastung GeisterreichBereiche ❌ Die Geschichte kommt erst nach einer ganzen Weile in Gang ❌ BestimmtNinja Die Werkzeuge wirken zu Beginn etwas zu stark

Ideal für: Spieler, die sich nach komplexen Kampfsystemen und dem „Noch-ein-Boss“-Zyklus sehnen.

Weniger geeignet für: Spieler, die das langsamere, atmosphärischere Tempo traditioneller Souls-ähnlicher Spiele bevorzugen.