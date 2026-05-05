Die 11 besten „Hitman“-Spiele 2026: Die größten Hits von Agent 47 im Ranking

Was ist das Beste? Hitman Welches Spiel kannst du auf deinem Computer oder deiner Konsole spielen? Ich weiß, das ist eine knifflige Frage, denn fast jedes Spiel trifft genau den Geschmack. Manche tun das jedoch besser als andere, weshalb ich mich entschlossen habe, der AuftragskillerSpiele in der Rangliste. Ich weiß, dass es acht Haupttitel gibt.

Aber diese Liste der besten Hitman „Games“ geht noch einen Schritt (oder gleich drei) weiter und umfasst insgesamt elf Titel. Wenn du unbedingt Hitman’s durch das weite Universum streifen und alles in Sichtweite mit einem Faserdraht töten oder 47seine HandschriftSilberkugeln… dann ist diese Liste genau das Richtige für dich.

Unsere Top-Empfehlungen für Hitman-Spiele

The Hitman Die Serie gehört zu den größten Stealth-Spielereihen. Mit rund einem Dutzend Titeln kannst du tagelang oder sogar wochenlang herumschleichen und deine Ziele erwürgen. Du kannst zwar jederzeit mit dem ersten Spiel beginnen, aber du kannst auch gleich mit dem besten loslegen Hitman stattdessen Spiele.

Lassen Sie mich auf unsere drei wichtigsten Punkte eingehen Hitman Spiele des Jahres 2026, und ich werde euch gleich mehr darüber erzählen.

Hitman: Welt der Attentate – Das größte Hitman-Spiel aller Zeiten. Es enthält alle Missionen aus Hitman 1, 2und3, mit neuen Spielmodi und einem beeindruckenden Wiederspielwert. Hitman: Blood Money – Ein von Kritikern hochgelobtes Spiel mit einigen der besten und sandboxartigsten Missionen, die Hitman was die Franchise zu bieten hat. Hitman 3 – Das letzte Kapitel in der Die Welt der Attentate Die Trilogie bietet unvergessliche Sandbox-Karten, die die Fähigkeiten der Spieler bis an ihre Grenzen bringen.

Das BesteHitman Spiele lassen sich nicht in ein oder zwei Sätzen angemessen beschreiben. Deshalb lade ich euch ein, nach unten zu scrollen und meine ausführliche Analyse zu lesen.

Das beste Hitman-Spiel: 11 Spiele im Ranking und im Test

Bist du bereit herauszufinden, welche die besten Spiele der Reihe sind?

Begleite mich in die Zeitkapsel, und lass uns gemeinsam diese gnadenlose Welt der Attentate erkunden. Wie viele davon hast du schon gespielt, und welches ist das beste? HitmanDas richtige Spiel für dich?

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PlayStation 4 und 5, Xbox Series X/S und One, Windows, Nintendo Switch, iOS, macOS Erscheinungsjahr 2021 Entwickler IO Interactive

Hitman: Welt der Attentate ermöglicht es Ihnen, in das umfassende, miteinander verbundene Universum von Agent einzutauchen 47, das alle Missionen, Schauplätze und Inhalte des gefeierten Hitman, Hitman 2undHitman 3. Meistere die Kunst des Attentats in einer riesigen, lebendigen Welt – jetzt mit zusätzlichen Rogue-like-Elementen“Freiberufler„“-Modus, der für endlosen Spielspaß sorgt.

Das ist jedes Jahr im Herbst mein absoluter Favorit, und wie gesagt, der beste Hitman das Spiel insgesamt. Warum der Herbst? Er ist stimmungsvoll, und die Geschichte über einen Geheimbund ist düster, geheimnisvoll und fesselnd. Und das Beste daran: Der Titel umfasst alle drei neuen Hitman Spiele,so dass man die Geschichte ganz ohne Unterbrechungen genießen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hitman: Welt der Attentateist das BesteHitman Ein Spiel, mit dem man die gesamte „Reboot“-Reihe erleben kann, inklusive dazugehöriger Bonus-Spielmodi, Herausforderungen und dem neuen FreiberuflerMode.

Die Welt der Attentatefügt das „Freiberufler„Modus mit unzähligen neuen Aufträgen, die dich dazu bringen, jeden Tag wiederzukommen. Ich spiele auch oft Eskalationand VerträgeModus, aber mein Favorit ist der Ein schwer zu treffendes Ziel Modus, der zur Problemlösung und zu Wortwitz anregt.

Wenn du das absolute Maximum willst Hitman Erleben Sie ein Spiel mit raffiniertem Gameplay und atemberaubender Grafik, Die Welt der Attentate wird dich umhauen. Schließlich ist es eines der Die beliebtesten Stealth-Spiele in der heutigen Zeit.

Warum würde es Hitman-Fans gefallen?

Hitman: Welt der Attentate ist ein Hardcore-Stealth-Paket mit den drei besten Hitman Spiele aus der heutigen Zeit. Wenn dir Hitman and Hitman 2, derDie Welt der Attentate Das Paket bietet mehr Hintergrundinformationen und sorgt für endlosen Spielspaß.

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2. Hitman: Blood Money [Der Gipfel der Tarnung und der Gelegenheit]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Windows, PlayStation 2, 3 und 4, Xbox 360 und One, Android, iOS, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2006 Entwickler IO Interactive

Hitman: Blood Money ermöglicht es dir, die ultimative Sandbox der Attentate zu meistern, in der jede Mission ein Spielplatz der Möglichkeiten ist. Als Agent 47, verdiene dir dein „Blutgeld“, um deine Werkzeuge zu verbessern und die Umgebung zu manipulieren, sodass jeder Mord zu einem Kunstwerk und einem Meisterwerk der Täuschung wird.

Hitman: Blood Money war damals so gut, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass Hitman Die Spiele auf dieser Liste könnten dem nahe kommen. Selbst im Jahr 2026 läuft das Spiel wie geschmiert und bietet einzigartige Stealth-Mechaniken und großartige Möglichkeiten für Attentate in der Umgebung.

Du kannst jedes Attentat wie einen Unfall aussehen lassen und die höchste Punktzahl erzielen! Blutgeld enthält ein überarbeitetes „Parkour“-System, bei dem 47 kann nun niedrige Mauern erklimmen und sich an Vorsprüngen und Rohren festhalten. Das verleiht dem Spiel im Vergleich zu den vorherigen Teilen eine ganz neue Dimension.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das ist der beste Old-School-Stil Hitman Spiel auf dem Markt. Mit herausragendem Stealth-Gameplay und einem innovativen Parkour-System, Agent 47 ist leistungsstärker denn je. Blutgeld ist einer der Höhepunkte der Serie und ein Muss für eingefleischte Fans und Neulinge gleichermaßen.

Das gefällt mir auch 47 kann Menschen als Schutzschilde missbrauchen und Leichen in Containern verstecken, ohne Spuren seiner Taten zu hinterlassen. Hitman: Blood Money Es geht vor allem darum, das verdammte Geld zu verdienen (Wortspiel beabsichtigt) und damit Upgrades, Waffen und Ausrüstung zu kaufen, wodurch sich jeder Level anders spielt.

Das Bekanntheitssystem beeinflusst übrigens die Reaktionen der Gegner in zukünftigen Missionen. Sei also vorsichtig und spiele so, wie es der Entwickler vorgesehen hat: als professioneller Attentäter!

Warum würde es Hitman-Fans gefallen?

Weil es eines der besten ist Hitman Spiele in jeder Hinsicht: von Stealth und Leveldesign bis hin zur Handlung, dem Upgrade-System und der einzigartigen Bestechungsmechanik. Ach ja, und dassEnde. Der Teil nach dem Abspann. Meine Güte, Gänsehaut! Spiel es dir sofort an.

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3. Hitman 3 [Der Abschluss der „Assassination“-Trilogie]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen PlayStation 4 und 5, Xbox Series X/S und One, Windows, Nintendo Switch, iOS, macOS Erscheinungsjahr 2021 Entwickler IO Interactive

Erleben Sie den spannenden Abschluss der Die Welt der AttentateTrilogie inHitman 3und vereint alle bisherigen Schauplätze unter einem Dach. Führe brutale, atemberaubende Attentate in beeindruckenden neuen Umgebungen durch und nutze dabei alle bisher erlernten Fähigkeiten, um zum unangefochtenen Meister der Tarnung zu werden.

Hitman 3 gehört zu den besten Hitman Spiele, die du unbedingt spielen musst. Dies fesselndes Einzelspieler-Spiel setzt die Geschichte der beiden „Reboot“-Spiele fort (Hitman 1Und2) und hebt das Ganze auf eine neue Ebene. Es ist ein gelungener Abschluss der Trilogie, der 47 eine wohlverdiente Ruhepause nach Jahren des Tötens.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hitman 3 bietet einen zufriedenstellenden Abschluss für Agent 47… die Geschichte, aber nur, wenn man die beiden vorherigen Teile gespielt hat. Ich habe dieses Spiel wegen seines immersiven Charakters, der Grafik, des Gameplays und … nun ja, einfach wegen allem anderen hoch bewertet!

Hitman 3 ist praktisch identisch mit Hitman (2016) was das Gameplay angeht. Die Schauplätze wurden jedoch grundlegend überarbeitet. Außerdem, Hitman 3 bietet einige einzigartige Missionen, wie zum Beispiel Tod im Familie, wo47 verkleidet sich als Privatdetektiv, um den Mordfall aufzuklären.

Das ist auch eintolles Mac-Spiel und viel, viel düsterer als der erste Teil. Der Spitzenprädator Diese Mission lässt mich immer noch erschauern, während der erste, in Dubai, einen grandiosen Auftakt zu einem der besten Hitman Spiele der letzten Jahre.

Warum würde es Hitman-Fans gefallen?

Ich glaube, dieses Spiel wird dir aus denselben Gründen gefallen wie Hitman von2016. Komplexes Leveldesign, ausgefeilte Stealth-Mechaniken und abwechslungsreiche Herausforderungen sorgen für einen hohen Wiederspielwert. Wenn du ein Hitman Wenn du ein Fan bist und dieses Spiel noch nicht gespielt hast, mach eine Pause von der Arbeit und leg los. Es ist Zeit für Spaß!

★ Die endgültige „Assassination“-Trilogie findet ihren Abschluss Hitman 3 Bei Eneba einkaufen

4. Hitman 2 [Die Welt der Attentate erweitern]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PlayStation 4, Windows, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Entwickler IO Interactive

Hitman 2 ermöglicht es dir, deine Reise als Agent fortzusetzen 47 durch noch größere, komplexere Sandbox-Umgebungen. Dieses Spiel baut auf dem bewährten Konzept auf, mit neue Instrumente, Modelle und eine sich weiterentwickelnde Erzählung, die die Die Welt der AttentateErfahrung.

Hitman 2 bietet ein außergewöhnlich flüssiges Gameplay mit sich weiterentwickelnden Stealth-Mechaniken und komplexen Levels. Es knüpft direkt dort an, wo Hitman von2016 dort weitermacht, wo es aufgehört hat, und ein identisches Gameplay sowie weitere Kapitel seiner fesselnden Geschichte bietet. Hitman 2 erfüllt fast alle Kriterien. Kein Wunder, dass es vielleicht das beste ist Hitman Das richtige Spiel für dich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Spiel bietet einige der Hitman’s die kultigsten Missionen, die ebenso fesselnd wie anspruchsvoll sind. Es ist eines der schwierigsten Spiele der Reihe und eignet sich daher perfekt für alle, die auf der Suche nach einer zusätzlichen Herausforderung sind.

Als „Mittelpunkt“ der neuen Trilogie, Hitman 2 lässt sich besser erleben, wenn man den ersten Teil schon kennt. Oder, noch besser, als Teil von Die Welt der AttentateKurz gesagt,Hitman 2 baut auf dem ersten Spiel auf und bietet eine größere Herausforderung, insbesondere für Perfektionisten.

Dieses Spiel, das sowohl grafisch als auch klanglich nichts von seiner visuellen Anziehungskraft und Liebe zum Detail eingebüßt hat, hat sich den Platz auf dieser Liste der besten traditionellen Spiele redlich verdient Hitman Spiele im Jahr 2026.

Warum würde es Hitman-Fans gefallen?

Wenn dir der erste Teil gefallen hat, wirst du natürlich weitermachen und die große Verschwörung aufdecken wollen. Riesige Karten, unzählige Attentatsmöglichkeiten und eine hervorragende Grafik. Ich meine, man müsste schon verrückt sein, wenn man dieses Spiel nicht mögen würde!

★ Die Welt von „Assassination“ erweitern Hitman 2 Bei Eneba einkaufen

5. Hitman [Die Welt ist deine Waffe]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PlayStation 4, Windows, Xbox One, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2016 Entwickler IO Interactive

Erfinde das Attentats-Sandbox-Spiel neu – mit weitläufigen, lebendigen Levels voller einzigartiger Möglichkeiten. Hitman ermöglicht es dir, in eine dynamische Welt einzutauchen, in der Kreativität, Experimentierfreude und kritisches Denken im Vordergrund stehen, um zum Meister der Attentate und der Tarnung zu werden.

Dies ist der Neustart der Serie, womit ein neues Kapitel in der Hitman Zeitleiste. Obwohl es bereits im Jahr 2016, Hitman ist immer noch frisch und raffiniert. Das Gameplay ist flüssiger denn je und bietet ausgefeilte Stealth- und Verkleidungsmechaniken. Außerdem gehören die Levels zu den besten überhaupt.

Pro-Tipp Ich empfehle, zu spielen Hitman im Rahmen derDie Welt der Attentate das Paket zu erwerben und die gesamte Geschichte ohne Unterbrechungen zu genießen.

Sie sind weitläufig und bieten jede Menge Gelegenheiten für Attentate. Hitman bezieht alles aus Blutgeld und hebt es auf eine neue Ebene. Mit einer fesselnden Geschichte im Blockbuster-Format und atemberaubenden, vorgerenderten Zwischensequenzen, Hitman hält einen bis zum Schluss in Atem.

Als Fünftplatzierter Hitman Dieses Spiel steht auf meiner Liste, und ich finde, es trifft in fast jeder Hinsicht genau ins Schwarze. Vom Gameplay über die Grafik bis hin zum Sounddesign und sogar zum Wiederspielwert – dank unzähliger neuer Herausforderungen und Dutzender Möglichkeiten, seine Ziele zu erledigen. Tatsächlich ist es eines meiner Die besten PC-Spiele des letzten Jahrzehnts!

Warum würde es Hitman-Fans gefallen?

Hitman ist das insgesamt beste Spiel der Reihe und ein guter Einstieg, wenn es dir nichts ausmacht, die Spiele in chronologischer Reihenfolge zu spielen. Falls doch, lies weiter, denn ich habe noch nicht erwähnt, Hitman’s „Ground Zero.“

★ Die Welt ist deine Waffe Hitman Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Windows, Xbox 360, PlayStation 2 und 3, GameCube Erscheinungsjahr 2002 Entwickler IO Interactive

Schlage als Agent den Weg der Erlösung ein 47 in Hitman 2: Der stille Attentäter. Erkunde weitläufige, abwechslungsreiche Schauplätze rund um den Globus mit verbesserten Stealth-Mechaniken und einer tiefgründigen, in der Reihe noch nie dagewesenen Geschichte. Verfeinere deine Fähigkeiten und arbeite dich die Karriereleiter hinauf, um zum ultimativen „Silent Assassin“ zu werden.

Hitman 2: Der stille Attentäter gehört zu den besten Hitman Spiele, die ich gespielt habe. Als Kind fand ich das Spiel immer so gruselig, besonders gegen Ende, wo 47 stellt sich dem Endgegner und seinen Handlangern in einem epischen Feuergefecht. Obwohl der Titel schon so alt ist, hat er für mich nichts von seinem Reiz verloren!

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist wahrscheinlich der beliebteste Old-School-Titel Hitman Ein Spiel, das auch auf modernen Systemen noch gut läuft und das typische Stealth-Gameplay sowie für die damalige Zeit ansprechende Grafik bietet. Ich empfehle, es auf einem PC zu spielen, wo es gut aussieht und flüssig läuft.

Die Grafik ist „so lala“, aber das Gameplay kann sich immer noch sehen lassen, mit umfassende Stealth-Mechaniken und actiongeladene Schießszenen. Außerdem bietet das Spiel eine fesselnde Geschichte der Wiedergutmachung, die dem Agenten 47 ein weiterer Grund, Klicks zu generieren Silverballers, und seine neuen Ziele niedermähen.

Das Spiel beginnt gemächlich, steigert aber durch immer schwierigere Missionen schnell die Spannung. Du schleichst dich durch labyrinthartige Level, spähst, schießt und kletterst dich sogar hindurch, während deine treue Betreuerin Diana dir Anweisungen für deine Abenteuer gibt. Dieses Spiel nimmt dich nicht an die Hand.

Warum würde es Hitman-Fans gefallen?

Ich erinnere mich, dass ich es vor etwa einem Monat gespielt habe, und es war verdammt schwer. Hitman 2: Der stille Assassine legt Wert auf Geduld und methodisches Spiel und belohnt dich mit makellosen Attentaten, die immer wieder Freude bereiten. Hitman Fans werden die Herausforderung, die Geschichte und das flüssige Gameplay im Vergleich zum Vorgänger zu schätzen wissen Codename 47 Eintrag.

★ Verbesserte Tarnung, Weltweite Aufträge Hitman 2: Der stille Attentäter Bei Eneba einkaufen

7. Hitman: Absolution [Eine persönliche Rache, rasante Action]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Windows, Xbox One und 360, PlayStation 3 und 4, iOS, Android, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2012 Entwickler IO Interactive

Erfahrung47seine persönlichste und filmischste Reise in Hitman: Absolution. Es zeichnet sich durch einen raueren, actionreicheren Ansatz beim Stealth-Gameplay, detailreiche Umgebungen und eine fesselnde Geschichte voller Verrat und Rache aus. Dieser Titel haucht der Serie neues Leben ein und bietet eine einzigartige Abwandlung des bewährten Konzepts.

Apropos ungewöhnliche Wendungen, Hitman: Absolution ist ein umstrittener Titel. Anstelle weitläufiger Levels ist es eher begrenzt, mit starker Fokus auf schnelles Denken und rätselartiges Gameplay. Man könnte auch sagen, es ist ein fantastischer Third-Person-Shooter aufgrund seines umfangreichen Waffenarsenals und der verbesserten Schussleistung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Absolution ist eines der einzigartigsten Spiele der Reihe, vor allem was das Leveldesign und die allgemeine Atmosphäre angeht. Entweder man mag es oder nicht! Für mich ist es ein absoluter Knaller, besonders an regnerischen Nächten, wenn ich mir nichts sehnlicher wünsche als eine filmreife Geschichte und den Klang von 47…s eiskalte Stimme.

Dieser Titel verfolgt einen eher filmischen Ansatz und konzentriert sich auf 47seine persönliche Racheaktion gegen die ICA (International Contract Agency), die nun Diana Burnwood, seine langjährige Mentorin, jagt. Hitman: Absolution verzichtet komplett auf das „Auftrags“-Konzept, wodurch sich jede Mission anders anfühlt und es nicht unbedingt darum geht, die Ziele zu eliminieren.

Trotz der offensichtlichen Unterschiede ist dies objektiv gesehen eines der besten Hitman Spiele. Es bietet atemberaubende Grafik, ein hervorragendes Punktesystem, das Heimlichkeit und Taktik belohnt, sowie optionale Herausforderungen für zusätzliche Belohnungen.

Warum würde es Hitman-Fans gefallen?

Fans werden dieses Spiel wegen seiner fesselnden Geschichte, der düsteren Atmosphäre und der spannenden Höhepunkte lieben. Wenn du Lust auf eine etwas andere, aber einzigartige Variante von 47Wenn dir diese Art von Spiel gefällt, wird dir dieser Titel genau das Richtige sein.

★ Eine persönliche Rache, rasante Action Hitman: Absolution Bei Eneba einkaufen

9. Hitman: Contracts [Ein düstererer Blick, klassische Missionen neu interpretiert]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen Windows, PlayStation 2, Xbox Erscheinungsjahr 2004 Entwickler IO Interactive

Entdecken Sie Agent 47Erlebe seine gequälte Psyche, während du legendäre, neu interpretierte Missionen aus seiner Vergangenheit erneut durchspielst – eingebettet in eine düstere, atmosphärische Erzählung in Hitman: Contracts. Das Spiel stellt deine Fähigkeiten auf die Probe und legt besonderen Wert auf gnadenlose Effizienz und kreative Eliminierung – das macht es zum besten Hitman ein Spiel, das bei vielen Fans beliebt ist.

Ähnlich wieAbsolution… das ist ein umstrittener Titel. Ich nenne ihn gerne „Hitman’s „Best-of“, weil es Missionen aus dem ersten Spiel neu interpretiert. Allerdings macht es sie dadurch auch fesselnder, da 47 erinnert sich an sie, während er bei einer Schießerei, die gleich zu Beginn des Spiels stattfindet, verletzt wird.

Pro-Tipp Spiel dieses Spiel nicht, wenn du es noch nicht gespielt hast Codename 47. Ich empfehle, Codename 47 es einmal zu versuchen und dann gleich loszulegen Verträge, da es mehr Kontext zu 47seine düsteren Rückblenden.

Was das Gameplay angeht, ähnelt es Hitman 2: Der stille Assassine, aber mitbessere Grafik und besserer Schusswechsel. Es bietet zudem einige Parkour-Elemente und unterstützt sogar die First-Person-Perspektive, sodass man es in ein Ein ziemlich unterhaltsames Ego-Shooter-Spiel wenn dir Stealth-Spiele zu langweilig geworden sind.

Mein Lieblingsmoment in diesem Spiel ist der Traditionen des Handwerks Die Mission. Erinnerst du dich noch daran? Da ging es um das Hotel in Budapest und die raffinierte Ermordung von Franz Fuchs. Meine Güte, dank der Bild- und Tonfilter dieses Spiels ist das Erlebnis einfach unglaublich fesselnd.

Warum würde es Hitman-Fans gefallen?

Betrachten Sie es als das Beste Hitman Ein Spiel, mit dem man die besten Momente des ersten Teils noch einmal erleben kann. Es ist ein stilvolles „Remake“ von Codename 47 mit verbessertem Gameplay und einigen einzigartigen Handlungssträngen.

★ Ein düstererer Blick, klassische Missionen neu interpretiert Hitman: Contracts Bei Eneba einkaufen

9. Hitman: Codename 47 [Die Entstehung des „Silent Assassin“]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2000 Entwickler IO Interactive

Hitman: Codename 47 lässt dich in die Rolle von Agent schlüpfen 47 Erlebe zum ersten Mal das unverfälschte, grundlegende Stealth-Action-Gameplay, das ein ganzes Genre geprägt hat, und meistere die Kunst des Attentats in einer Welt voller komplexer, scheinbar zusammenhangloser Aufträge. Doch die Geschichte reicht tiefer, als du denkst.

Okay, meine Damen und Herren, das ist das Spiel, mit dem alles begann – das Original! Das erste Hitman Spiel,auch wenn es nicht gerade das ausgefeilteste Spiel ist, macht es dennoch Spaß, es zu spielenGanz zu schweigen davon, dass es sehr gruselig ist, vor allem die Ladebildschirme, die mir, als ich erst sechs war, eine Heidenangst eingejagt haben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen, trotz des „dünnen“ Gameplays und der veralteten Grafik. Aber es ist ein ordentlicher Schuss Nostalgie und eine Rückkehr zu 47…s Wurzeln. Meiner Meinung nach hat es nichts von seiner Qualität eingebüßt und ist unglaublich schwierig – also macht euch auf eine Herausforderung gefasst.

Hitman: Codename 47 erschien im Jahr 2000, aber im Vergleich zu anderen Spielen war es sehr innovativ. Die Stealth-Mechanik, die solide Grafik und die labyrinthartigen Levels waren atemberaubend. Zudem machten die düstere Atmosphäre und das bedrückende Ambiente das Spiel noch gruseliger. Sogar die KI war ziemlich clever.

Die Gegner waren nicht so nachsichtig, und schon ein kleiner Fehler konnte 47 sein Leben, als er in Zeitlupe vor einem weißen Hintergrund in den Tod stürzte und in einer Blutlache lag. Hitman: Codename 47 ist ein PC-Exklusivtitel, was angesichts seines Alters durchaus nachvollziehbar ist.

Warum würde es Hitman-Fans gefallen?

RichtigHitman Fans lieben dieses Spiel vor allem als Reise in die Vergangenheit. Insgesamt ist es großartig, verblasst aber im Vergleich zu modernen Hitman Spiele. Es ist jedoch eine willkommene Abwechslung, wenn man eine düstere Geschichte sucht, die sich mit 47…s Wurzeln anhand zahlreicher legendärer Missionen.

★ Die Entstehung des „Silent Assassin“ Hitman: Codename 47 Bei Eneba einkaufen

10. Hitman GO [Taktische Attentate im Brettspiel-Stil]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Windows, Android, iOS, Linux, PlayStation 4 und Vita Erscheinungsjahr 2014 Entwickler Square Enix Montreal

Tauchen Sie ein in ein einzigartiges, rundenbasiertes Puzzle-Strategie-Erlebnis mit Hitman GO, eine Neuinterpretation von Agent 47Die Stealth-Missionen sind wunderschön gestaltete Levels im Diorama-Stil, die eine sorgfältige Planung jedes einzelnen Schrittes erfordern. Wer hat gesagt, Hitman kann keinein schönes Strategiespiel?!

Hitman GO ist alles andere als ein typischer Titel der Reihe. Es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, was vielleicht einfacher klingt, in Wirklichkeit aber ziemlich komplex ist. Das Spiel besticht durch eine einzigartige Grafik und legt den Schwerpunkt eher auf Heimlichkeit als auf die atemberaubende Action, die ich aus anderen Titeln kenne.

Warum wir uns dafür entschieden haben Auch wenn es nicht wirklich ein „echter“ Hitman Ein großartiger Titel, der die Gehirnzellen auf Trab bringt und einen dazu bringt, zweimal nachzudenken, bevor man einen Zug macht. Insofern ist es nicht dassanders als andere Spiele.

Das Ziel ist es, die Mission mit der bestmöglichen Punktzahl abzuschließen und neue Belohnungen zu erhalten. Was mir am besten gefällt an Hitman GO ist seine Kompatibilität. Ja, es ist ein großartiges Spiel, das man auf dein Gaming-Laptop, aber am liebsten nutze ich es auf meinem iPhone oder Android-Tablet, wo ich mich hinlegen und entspannen kann.

Warum würde es Hitman-Fans gefallen?

Hitman GO ist kein Mainstream-Titel, sondern eher ein „Nischen“-Spiel für Leute, die nicht unbedingt auf realistische Grafik und Third-Person-Gameplay aus sind. Mir hat das Spiel gefallen, aber natürlich weniger als Hitman or Hitman: Blood Money. Trotzdem ist es eine schöne Abwechslung zur Hauptserie.

★ Taktische Attentate im Brettspiel-Stil Hitman GO Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 8

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Plattformen iOS & Android Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Square Enix Montreal

Verbessere deine Scharfschützenfähigkeiten in einem konzentrierten, wiederholbaren Hitman: Scharfschützen-Herausforderung Umgebung. Meistere das präzise Schießen, entdecke verborgene Möglichkeiten und kämpfe um Highscores in einer speziellen Herausforderung, die sorgfältige Planung und makellose Ausführung belohnt. Hast du das Zeug dazu?

Ich war schon immer ein Fan von Sniping in Hitman Spiele undHitman: Scharfschützen-Herausforderung Das hebt diesen Teil perfekt hervor! Ich erinnere mich, dass ich es auf meinem hervorragender Gaming-Monitor mit einer hohen Bildwiederholrate, um alle spektakulären Kopfschüsse wie ein Profi einzufangen. Bei diesem Spiel dreht sich alles um Geduld und kluge Planung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du Scharfschützen-Spiele liebst, wird dir dieses hier besser gefallen, als du zugeben möchtest. Ich habe dieses Spiel ausgewählt, weil es mir genauso geht. Scharfschützen-Spiele in Hitman Spiele waren schon immer mein Ding, und bei diesem Titel kann ich genau diesen Aspekt herausgreifen und das Beste daraus machen. Einfach herrlich!

Du kannst einfach auf alles schießen, was du hier siehst ein bemerkenswert taktisches Rollenspiel. Doch sobald das Ziel auftaucht, musst du zuschlagen – schnell und mit nur einem Schuss! Wenn du das tust, Das Spiel belohnt dich mit Gewehraufrüstungen und Punktemultiplikatoren. Das ist zwar ein ganz einfaches Prinzip, aber es funktioniert, wenn man effektiv etwas Zeit totschlagen will.

Warum würde es Hitman-Fans gefallen?

Gefällt mirGO, Scharfschützen-Herausforderung Es handelt sich nicht um einen Teil der Hauptreihe, sondern um einen Ableger. Fans werden dieses Spiel wegen seiner fantastischen Scharfschützen-Mechanik und seines durchdachten Gameplays zu schätzen wissen. Anstatt sich anzuschleichen, kann man hier nur schießen – was gar nicht so schlecht ist, wenn man es satt hat, an Wänden entlangzuschleichen und auf Gelegenheiten zu warten.

★ Präzisionsschießen, Meister der Punktzahl-Herausforderung Hitman: Scharfschützen-Herausforderung Bei Eneba einkaufen

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beste Hitman-Spiel?

Das beste Hitman-Spiel ist Hitman: Welt der Attentate. Es vereint alle Missionen und Schauplätze aus Hitman, Hitman 2undHitman 3 in einem ultimativen Paket, komplett mit neuen Spielmodi wie „Freelancer“ für endlosen Spielspaß.

Wie viele „Hitman“-Spiele gibt es?

Es gibt acht Hauptveröffentlichungen. Die Reihe umfasst jedoch auch einige Remaster und Ableger (Hitman HD Trilogie, Hitman: Sniper, Hitman Sniper: Die Schattenusw.), was insgesamt fünfzehn Spiele ergibt.

Wann ist „Hitman 1“ erschienen?

Hitman: Codename 47 Das Spiel erschien im November bzw. Dezember 2000 in Nordamerika und Europa. Interessanterweise handelt es sich um einen PC-Exklusivtitel, der nie auf PlayStation oder Xbox portiert wurde.

Welches „Hitman“-Spiel war das erste?

Der ersteHitman Das Spiel warHitman: Codename 47, entwickelt von IO Interactive und veröffentlicht von Eidos Interactive. Auch wenn es nicht gerade von der Kritik hochgelobt wurde, legte das Spiel den Grundstein für andere, zweifellos bessere Spiele, die danach folgten.

Sind „Hitman 1“, „2“ und „3“ dasselbe Spiel?

Nein, aber sie spielen im selben Universum und sind direkte Fortsetzungen voneinander. Sie sind Teil von Hitman: Welt der Attentate, wo du die Geschichten aller drei Spiele nahtlos genießen kannst.