Os 10 melhores videojogos do Bob Esponja: aventuras divertidas para os fãs em 2026

Os videojogos do Bob Esponja são uma série única de jogos com uma atmosfera vibrante, gráficos animados e todas as tuas personagens favoritas. O Bob Esponja há muito que se tornou uma franquia única: não é só uma série de TV com várias temporadas; também tem quatro filmes completos lançados nos cinemas.

Há também dois filmes exclusivos feitos especificamente para a Netflix, uma série de banda desenhada e até um musical da Broadway.

As nossas melhores escolhas de jogos do SpongeBob

Porque é que os jogos do SpongeBob são tão populares? Tem tudo a ver com a atmosfera. Quase todos os jogos da série captam aquela sensação única de desenho animado da série. Se estás a começar agora a conhecer os jogos baseados na franquia, recomendo que prestes atenção a estes três títulos de destaque:

Bob Esponja: O Agito Cósmico (2023) – Vais encontrar uma variedade de mundos temáticos onde o SpongeBob e o Patrick exploram locais coloridos (mundos ao estilo do Velho Oeste, temas medievais, mundos com temática pirata). Bob Esponja: A Batalha por Bikini Bottom – Rehydrated (2020) – Um remake do jogo clássico com gráficos significativamente atualizados. Queres voltar às origens? Este é um jogo imperdível. O Filme do Bob Esponja (2004) – A história baseia-se diretamente no filme de longa-metragem. São 18 episódios que te mergulham de cabeça na atmosfera cinematográfica.

Estes três jogos são só o começo de projetos que não podes perder. Abaixo tens uma análise detalhada de 10 títulos para te ajudar a escolher o jogo certo para ti ou para o teu filho.

Os 10 melhores videojogos do Bob Esponja que dão vida a Fundo do Biquíni

Se, tal como eu, adoras a diversão do Bob Esponja, ou se estás à procura de algo leve para jogares à noite, seja para ti ou para uma criança, dá uma vista de olhos na minha seleção dos melhores videojogos do Bob Esponja.

No total, a série de videojogos do Bob Esponja inclui mais de 40 títulos diferentes, mas simplifiquei a tua escolha e selecionei os 10 melhores jogos do Bob Esponja que merecem mesmo a tua atenção.

Quantos destes já jogaste?

1. Bob Esponja: O Agito Cósmico [O melhor jogo do SpongeBob para fãs de aventura]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas 3D Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC Ano de lançamento 2023 Desenvolvedores Desenvolvedor: Purple Lamp Studios; Editora: THQ Nordic Duração média / Características únicas ~10 horas de campanha (com base nas críticas). Características únicas: vários «Mundos dos Desejos» temáticos, fatos, o regresso do humor da série. Ideal para Crianças e pais, quem gosta de jogos de plataformas coloridos com uma personagem da série O que gostámos Humor engraçado, níveis coloridos, o espírito da série bem captado; os controlos e os gráficos são perfeitos para jogar em família.

Em «Bob Esponja: O Agito Cósmico», o Bob Esponja e o Patrick encontram um sabão de bolhas na casa da vidente Madame Cassandra, que abre portais para o «Mundo dos Desejos» por toda a Bikini Bottom.

Todos os amigos do Bob Esponja e os edifícios da cidade ficam espalhados por mundos diferentes. E é exatamente aí que entramos no jogo. Vais ter de percorrer 7 mundos únicos, recolher gelatina cósmica e colocar tudo de volta no seu lugar.

Por que é que o escolhemos Porque é um dos jogos mais modernos do Bob Esponja: tem um aspeto alegre, conta com personagens conhecidas e agrada facilmente tanto às crianças como aos pais. Embora não seja perfeito (notam-se algumas falhas, como a jogabilidade repetitiva), é bem equilibrado para jogar em família.

Pessoalmente, gostei do jogo pela sua simplicidade e personalização. Podes vestir o Bob Esponja com mais de 30 conjuntos, e cada um confere-lhe poderes e habilidades únicas. Além disso, há uma variedade de mecânicas de jogo: ganchos, movimentos de karaté, planagem e voos em bolhas.

O meu veredicto: a escolha perfeita para quem procura um jogo novo com uma atmosfera divertida de plataformas e personagens conhecidas.

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2. Bob Esponja: A Batalha por Bikini Bottom – Rehydrated [Melhor Remake Clássico do SpongeBob]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas em 3D (remake clássico) Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC e outras Ano de lançamento 2020 Desenvolvedores Desenvolvedor: Purple Lamp Studios; Editora: THQ Nordic Duração média / Características únicas Níveis clássicos, várias personagens jogáveis entre as quais podes alternar, gráficos atualizados. Ideal para Fãs do jogo original e famílias que procuram nostalgia e uma experiência para toda a família O que gostámos Excelente renovação visual, atmosfera fiel à série, muitos momentos familiares.

O «Bob Esponja: A Batalha por Bikini Bottom» – Rehydrated» traz um novo problema para Bikini Bottom – o vilão Plankton criou um exército inteiro de robôs só para roubar a fórmula secreta do Krabby Patty. O SpongeBob, a Sandy e o Patrick unem forças.

O teu objetivo principal é recolher espátulas douradas e impedir a invasão dos robôs.

Por que escolhemos isto É uma excelente ponte entre os fãs mais antigos e os novos jogadores: os pais podem recordar o passado e as crianças podem descobrir o jogo. Oferece um mundo familiar, muita diversão e uma dificuldade ligeiramente reduzida, tornando-o perfeito para jogar em família.

Este jogo do Bob Esponja é uma nova versão do título clássico, em que os gráficos foram atualizados e a produtora também melhorou os controlos para dispositivos modernos e adicionou o modo multijogador.

O meu veredicto: uma excelente escolha para quem adora nostalgia. Tem personagens adoradas e uma jogabilidade simples e clássica.

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3. O Filme do Bob Esponja [Melhor jogo baseado num filme do Bob Esponja]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas / Aventura (uma mistura centrada na história de plataformas, combate e mini-tarefas) Plataformas PlayStation 2, GameCube, Xbox, Game Boy Advance, Windows (versões para consola da Heavy Iron Studios) Ano de lançamento 2004 Desenvolvedores Desenvolvedor (consolas): Heavy Iron Studios; Editora: THQ. (Versão para GBA desenvolvida pela WayForward). Tempo médio / Características únicas ~10-12 horas para completar a história; os níveis seguem o filme, incluem segmentos de corrida/derrapagem, lutas contra chefes e missões extra: combina plataformas com variações de jogabilidade. Ideal para Crianças e famílias que queiram reviver a aventura do filme; fãs que gostem de jogos de plataformas clássicos para consolas O que gostámos Excelente captura do espírito do filme e da série, variedade de níveis (plataformas, condução, cenas com chefes).

O Filme do Bob Esponja não é só um excelente jogo baseado num filme, mas também um jogo fantástico para jogares.

Neste jogo, a coroa do Rei Neptuno desaparece e o Plankton consegue culpar o Sr. Krabs por tudo. Para salvar o seu patrão, o Bob Esponja parte numa viagem perigosa com o seu amigo Patrick.

Porque é que o escolhemos? Porque é um dos poucos jogos do Bob Esponja que tenta realmente recriar o filme, com níveis, chefes e cenas reconhecíveis do filme. As crianças vão adorar a variedade (saltar, correr, lutar contra chefes), e os pais vão gostar do facto de ser fácil de perceber e não ser demasiado difícil.

Gostei deste jogo de plataformas: oferece logo de início 18 níveis emocionantes e a possibilidade de jogares tanto com o Bob como com o Patrick. A propósito, cada personagem tem habilidades únicas.

O meu veredicto: O jogo é perfeito para quem quer sentir-se como um herói numa aventura do Bob Esponja, com o enredo, momentos familiares e uma jogabilidade descontraída para toda a família.

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4. Bob Esponja: Os Titãs da Maré [Melhor jogo de ação do SpongeBob]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas 3D / Ação e aventura Plataformas PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2025 Desenvolvedores Desenvolvedor: Purple Lamp Studios; Editora: THQ Nordic Duração média / Características únicas Nova mecânica de jogo: alternar entre o Bob Esponja e o Patrick, novos locais, Unreal Engine 5, chefes poderosos. Ideal para Famílias que querem um «novo» jogo do Bob Esponja com grande potencial e gráficos modernos O que gostámos Grandes ambições, abordagem inovadora, promessa de um jogo de grande envergadura com personagens adoradas e novas mecânicas.

O «Bob Esponja: Os Titãs da Maré»» está prestes a tornar-se o próximo grande sucesso da franquia, combinando personagens adoradas pelos fãs com uma jogabilidade renovada e um Bikini Bottom maior e mais ousado, que provavelmente também vai conquistar o seu lugar entre os jogos mais populares para a Switch destinados às crianças.

Neste jogo, começa um conflito entre o Holandês Voador e o Rei Neptuno, espalhando o caos fantasmagórico por toda a Bikini Bottom. Os heróis principais, Bob Esponja e Patrick Estrela, juntam-se para restabelecer a ordem.

Por que é que o escolhemos É um lançamento recente com potencial real para se tornar «o melhor jogo do Bob Esponja» desta geração: cheio de inovações, tecnologia moderna e perfeito se quiseres jogar «juntos» com crianças e amigos.

Este é o lançamento mais recente da série de jogos do Bob Esponja à data desta análise. Porque é que estou ansioso por este jogo de aventura épico? Tem tudo o que mais gosto – locais familiares, gráficos modernos e uma atmosfera fantasmagórica.

O meu veredicto: recomendo este jogo a quem quer um jogo de plataformas de ação moderno e «grande» com o Bob Esponja e o Patrick: fresco, dinâmico e com novas mecânicas.

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5. Bob Esponja: A Criatura do Krusty Krab [A Melhor Aventura dos Sonhos do Bob Esponja]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação-Aventura / Jogo de plataformas com níveis oníricos Plataformas Windows, Game Boy Advance, GameCube, PlayStation 2, Nintendo DS, Wii Ano de lançamento 2006 Desenvolvedores Desenvolvedor: Blitz Games (consolas) / WayForward Technologies (portáteis) / AWE Games (PC); Editora: THQ Duração média / Características únicas O jogo inclui vários estilos: corridas, voo, plataformas e níveis oníricos engraçados. «Cada um dos sonhos dos nossos heróis é diferente e requer um conjunto diferente de habilidades.» Ideal para Crianças e famílias que gostam de jogos de plataformas clássicos com uma história divertida e personagens conhecidas O que gostámos Níveis coloridos, estilos de jogabilidade variados, o mundo familiar da série. Destaque: «Este jogo tem mesmo muitos momentos divertidos… as partes de corrida… designs de personagens estranhos, mas épicos.»

O Bob Esponja: A Criatura do Krusty Krab é um jogo de plataformas imperdível, que se passa nos sonhos do SpongeBob, do Patrick e do Plankton.

Cada herói acaba num mundo surreal só dele. Podes contar com corridas, batalhas contra inimigos gigantes, voos e outras aventuras. O jogo foi uma descoberta para mim; apesar de o projeto ser bastante infantil, as transições entre os níveis são inesperadas.

Por que é que o escolhemos Este jogo merece atenção porque não é apenas um jogo de plataformas normal; oferece os «sonhos» dos heróis com mecânicas e estilos diferentes, mantendo as crianças entretidas com mudanças constantes. É um pouco menos moderno, mas tem um charme e uma variedade genuínos.

Definitivamente, não vais conseguir afastar-te do ecrã durante umas horas. Além disso, é um dos poucos jogos da série em que podes jogar na pele do Plankton.

O meu veredicto: Ideal para quem quer uma aventura do Bob Esponja um pouco mais «louca», com sonhos fantásticos e níveis pouco convencionais.

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6. Bob Esponja: A Vingança do Holandês Voador [O melhor jogo de caça ao tesouro do SpongeBob]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas 3D / Aventura Plataformas GameCube, PlayStation 2, Game Boy Advance Ano de lançamento 2002 Desenvolvedores Desenvolvedor / Editor: THQ Duração média / Características únicas Um dos primeiros jogos em 3D da série. Críticas: > «O jogo é uma porcaria a vários níveis… os gráficos são horríveis… os controlos são demasiado imprecisos…» Ideal para Crianças que só querem explorar o mundo que já conhecem; pode ser visto como uma experiência fácil para quem está a dar os primeiros passos O que gostámos Baixa dificuldade, personagens familiares. Apesar das críticas, ainda pode ser visto como parte da história da série.

No icónico «Bob Esponja: A Vingança do Holandês Voador»», o SpongeBob liberta acidentalmente o Pirata Fantasma Flying Dutchman de uma garrafa.

O pirata culpa-o e tenta levar o seu amigo, o Gary. O Bob Esponja tem de recolher todas as letras do seu nome e os tesouros para derrotar o vilão.

Por que é que o escolhemos Se uma criança precisa da «entrada mais simples» nos jogos do Bob Esponja e os pais querem algo sem mecânicas complexas, este jogo é ideal. Não é perfeito, mas é leve e fácil de perceber.

Aqui, vais encontrar uma estrutura clássica de jogo de plataformas em 3D, com recolha de letras, caça ao tesouro e níveis abertos.

O meu veredicto: Esta é uma escolha de nicho, que não é perfeita segundo muitas críticas, mas se estiveres interessado em «caça ao tesouro» com o Bob Esponja como personagem principal, vale definitivamente a pena experimentares.

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7. Bob Esponja: Luzes, Câmara, Calças! [O melhor jogo de festa do SpongeBob]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de festa (minijogos) Plataformas PlayStation 2, GameCube, Xbox, Windows Ano de lançamento 2005 Desenvolvedores Desenvolvedor: THQ Studio Australia; Editora: THQ Duração média / Características únicas Mais de 30 minijogos, modo multijogador para até 4 jogadores, tema: competir por papéis na série «As Novas Aventuras do Homem-Sereia e do Rapaz-Barnacle» em Bikini Bottom Ideal para Famílias, pais e miúdos que querem divertir-se a jogar em modo cooperativo O que gostámos Muitos minijogos, controlos simples, ótimo para grupos. Comentário de um utilizador: > «É bastante divertido completar tarefas… e atribuir papéis aos cidadãos»

«Bob Esponja: Luzes, Câmara, Calças!» leva-te até Bikini Bottom, no momento em que o produtor de «As Aventuras do Homem-Sereia e do Barnacle Boy» anuncia um episódio especial com os habitantes de Bikini Bottom.

O Bob Esponja e os seus amigos participam numa audição para um programa de jogos, competindo uns contra os outros pelo papel principal no projeto.

Por que é que o escolhemos Porque é um excelente entretenimento para toda a família: minijogos, elemento competitivo e personagens conhecidas. Se as crianças e os pais quiserem jogar juntos, esta é uma ótima escolha.

Este é um jogo divertido para festas que vale a pena jogar com os amigos. Tem mais de 30 minijogos e modo multijogador para até 4 jogadores.

O meu veredicto: A melhor escolha se quiseres jogar com as crianças ou com um grupo: divertido, simples, personagens conhecidas e minijogos.

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8. Bob Esponja: O Jogo do Patrick Estrela [O melhor jogo derivado do SpongeBob]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Mundo Aberto / Aventura com Elementos de Sandbox Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2024 Desenvolvedores Desenvolvedor: PHL Collective; Editora: Outright Games Tempo médio / Características únicas Os jogadores exploram uma enorme Bikini Bottom, cumprem missões, colecionam fatos e destroem objetos; Steam «Na sua maioria positivo» ~77% Ideal para Crianças mais novas e de idade intermédia que gostam de brincar à vontade, fazer travessuras e de personagens conhecidas O que gostámos Um mundo de jogo divertido, a atmosfera de Bikini Bottom bem recriada, muitas tarefas engraçadas

O «SpongeBob SquarePants: O Jogo do Patrick Star» está entre os melhores jogos para a Switch se adoras diversão e loucuras absolutas.

Neste título, o Bob Esponja já não é a personagem principal; agora, só aparece num papel secundário. É o Patrick que fica no centro das atenções. Vais explorar o mundo aberto de Bikini Bottom, completar tarefas absurdas de forma heróica (ou não tão heróica assim), interagir com o ambiente, partir e construir coisas.

Por que é que o escolhemos Porque é diferente dos jogos de plataformas típicos: é mais como uma caixa de areia para crianças, com baixa dificuldade e oportunidades para pura diversão. Se uma criança quiser explorar, brincar e rir, esta é a escolha perfeita.

Além disso, é um jogo de referência para a PS5, que oferece total liberdade de ação. Gostei do facto de quase tudo aqui poder ser apanhado, atirado ou destruído. É um ambiente cheio de humor e sem regras.

O meu veredicto: Uma excelente escolha para quem quer «relaxar» e simplesmente andar por aí, destruir coisas e divertir-se com o Patrick, em vez de jogar a sério.

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9. SpongeBob SquarePants: SuperSponge [O melhor jogo de plataformas retro do SpongeBob]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas 2D Plataformas PS1, Game Boy Advance Ano de lançamento 2001 Desenvolvedores Desenvolvedor: Climax Studios; Editora: THQ Duração média / Características únicas Jogo bastante simples; muitos referem a baixa dificuldade e a campanha curta Ideal para Crianças pequenas ou para quem gosta de nostalgia – um jogo de plataformas fácil e ideal para iniciantes O que gostámos Estilo colorido, personagens familiares, jogabilidade clara

Em «SpongeBob SquarePants: SuperSponge», o Bob Esponja parte em busca do presente de aniversário perfeito para o Patrick: uma foto autografada dos seus super-heróis favoritos, o Homem-Sereia e o Rapaz-Barnacle.

Para conseguir os autógrafos deles, o Bob Esponja tem de completar uma série de desafios divertidos e caóticos por toda a Bikini Bottom. Ele explora a cidade, percorre o Rock Bottom e até repara a televisão avariada dos heróis, antes de finalmente ganhar o elogio deles e fazer o dia do Patrick.

Porque é que escolhemos isto? Porque é simples, o que o torna uma boa escolha para crianças que estão a dar os primeiros passos nos videojogos. Não está sobrecarregado com mecânicas complexas e apresenta personagens conhecidas do Bob Esponja e uma atmosfera ao estilo dos desenhos animados.

O SpongeBob SquarePants: SuperSponge é um dos primeiros jogos de plataformas da série, com um charme retro claro e simples.

O meu veredicto: Perfeito para uma experiência retro leve: dificuldade mínima, nostalgia máxima e personagens conhecidas.

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10. Bob Esponja: Verdade ou Quadrado [A melhor aventura de memória do SpongeBob]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas / Aventura (baseado num filme) Plataformas Wii, Xbox 360, Nintendo DS, PSP Ano de lançamento 2009 Desenvolvedores Desenvolvedor: Heavy Iron Studios (e outros); Editora: THQ Duração média / Características únicas Jogo curto, destinado a jogadores mais jovens, com muitas referências à série Ideal para Jogadores muito jovens (por exemplo, dos 5 aos 8 anos) ou como uma opção «leve» para os pais O que gostámos Momentos divertidos da série, episódios conhecidos, simplicidade

Em «Bob Esponja: Verdade ou Quadrado»», o SpongeBob perdeu a fórmula do Krabby Patty mesmo antes do 117.º aniversário do Krusty Krab, e só se lembra das coisas quando está feliz.

Ao longo do jogo, enfrentas versões robóticas dos amigos do Bob Esponja, usando ataques transformáveis como o «Spatula Slam», o «Spin Slap» e o «Cannon Shot». O jogo é uma aventura de ação e plataformas nostálgica, repleta de referências favoritas dos fãs e modo de jogo cooperativo.

Por que é que o escolhemos Porque se uma criança for muito nova e precisar de uma introdução «suave» aos jogos do Bob Esponja, este é ideal. É fácil, com muitos elementos familiares da série, o que pode ser divertido.

O modo cooperativo permite que um amigo se junte a ti na pele do Patrick, o que torna a experiência divertida para os jogadores mais novos. Embora a jogabilidade seja simples e direcionada para as crianças, os fãs da série vão apreciar a atenção aos detalhes, as cenas cinematográficas memoráveis e as referências a episódios clássicos.

Gostei imenso da variedade de habilidades do Bob Esponja no jogo, como a cabeça de pá ou a cabeça de canhão.

O meu veredicto: Uma boa escolha para um jogo em família, especialmente se quiseres uma aventura leve com um toque de nostalgia e momentos reconhecíveis da série.

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Vai além dos jogos com as divertidas personagens do Bob Esponja

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Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

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Este peluche reversível do Patrick Star mede 6 polegadas e pode passar de «feliz» para «surpreso», para o dobro da diversão. Feito de velboa macio, é fácil de transportar e adorável de abraçar, ideal para crianças a partir dos 3 anos ou fãs de todas as idades.

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A minha opinião geral sobre os melhores jogos do Bob Esponja

Os videojogos do Bob Esponja oferecem uma grande variedade de aventuras, minijogos e diversão para toda a família, capazes de cativar fãs de todas as idades. Quer sejas novo na série ou estejas a revisitar os teus favoritos nostálgicos, há um ponto de partida perfeito para todos.

Qual é o melhor ponto de partida para os videojogos do SpongeBob hoje em dia?

Para os jovens aventureiros → Bob Esponja: O Agito Cósmico. Um jogo de plataformas colorido e divertido, com mundos criativos, fácil de jogar e que não te deixa de te entreter.

→ Bob Esponja: O Agito Cósmico. Um jogo de plataformas colorido e divertido, com mundos criativos, fácil de jogar e que não te deixa de te entreter. Para os fãs de jogos clássicos → Bob Esponja: A Batalha por Bikini Bottom – Rehydrated. Um remake bem trabalhado do adorado jogo de 2003, com gráficos melhorados, controlos suaves e imensos itens para colecionar.

→ Bob Esponja: A Batalha por Bikini Bottom – Rehydrated. Um remake bem trabalhado do adorado jogo de 2003, com gráficos melhorados, controlos suaves e imensos itens para colecionar. Para diversão em grupo e casual → Bob Esponja: Luzes, Câmara, Calças!. Repleto de minijogos malucos e desafios multijogador, perfeito para jogares com a família e os amigos.

→ Bob Esponja: Luzes, Câmara, Calças!. Repleto de minijogos malucos e desafios multijogador, perfeito para jogares com a família e os amigos. Para diversão com spin-offs → Bob Esponja: O Jogo do Patrick Estrela. Explora um mundo aberto e absurdo na pele do Patrick, com quebra-cabeças, plataformas e muito humor.

→ Bob Esponja: O Jogo do Patrick Estrela. Explora um mundo aberto e absurdo na pele do Patrick, com quebra-cabeças, plataformas e muito humor. Para os amantes do estilo retro → SpongeBob SquarePants: SuperSponge. Um jogo de plataformas simples e nostálgico, com níveis coloridos e o charme clássico do SpongeBob.

Perguntas frequentes