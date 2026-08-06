Os 10 melhores jogos de Digimon de 2026 para todo o tipo de treinadores

Encontrar os melhores jogos de Digimon significa escolher um caminho, já que a franquia abrange agora simulações de criação de monstros, JRPGs por turnos, jogos de estratégia tática e jogos de luta em arena, concebidos para treinadores muito diferentes.

Com a Bandai Namco a expandir o Mundo Digital através do *Digimon Story: Time Stranger* na Nintendo Switch 2 e das atualizações contínuas do *Digimon Alysion*, não faltam formas de voltares a entrar nesta aventura.

Desde criar um parceiro digital a partir de um ovo até salvar o universo de uma anomalia espaço-temporal, esta lista apresenta os melhores videojogos Digimon de sempre, classificados por ordem de preferência .

As nossas melhores escolhas de jogos Digimon

Se queres a resposta mais curta possível, eis os três melhores títulos da franquia neste momento – aqueles a que volto sempre e que recomendo sem hesitação:

1 Digimon Story: Time Stranger 2025 O RPG de Digimon mais recente e mais bem acabado até à data, centrado na evolução de mais de 450 Digimon no deslumbrante Mundo Digital de Iliad. A versão para a Nintendo Switch 2, lançada em julho de 2026, torna-o mais acessível do que nunca. Buy now 2 Digimon Story: Cyber Sleuth 2015 O jogo que trouxe os RPGs de Digimon de volta à ribalta, com uma jogabilidade de JRPG centrada na história tão acessível que costuma conquistar os fãs de Pokémon logo à primeira vista. Buy now 3 Digimon Story Cyber Sleuth: Hacker's Memory 2017 Uma história paralela que decorre ao mesmo tempo que o Cyber Sleuth, que acompanha um hacker determinado a limpar o seu nome, com novas digievoluções e masmorras suficientes para recompensar os jogadores que já terminaram o jogo original. Buy now

Ainda estás indeciso? Segura no teu Digivice, porque a lista completa abaixo abrange todos os estilos de jogo, incluindo clássicos nostálgicos da PlayStation e os mais recentes jogos de RPG de referência para a geração atual de consolas.

Os 10 melhores jogos Digimon para jogares em 2026

Abaixo está o nosso ranking completo dos melhores jogos de Digimon para jogares agora mesmo. A lista equilibra qualidade moderna, impacto na série, valor de rejogabilidade e os jogos de que os fãs ainda mais falam.

1. Digimon Story: Time Stranger [O melhor jogo de Digimon de sempre]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2025 (PS5/Xbox/PC) – 2026 (Nintendo Switch 2) Criador Media.Vision Tempo médio de jogo ~50 horas Género RPG por turnos

O «Digimon Story: Time Stranger» é o mais recente RPG emblemático da série e alcançou rapidamente o topo dos melhores jogos «Digimon». Segue a fórmula da série «Story» com uma apresentação significativamente mais polida, um sistema de combate expandido e aquele tipo de progressão na criação de monstros que os fãs de «Digimon» têm vindo a pedir desde o «Cyber Sleuth».

O que o distingue é a confiança. O Mundo Digital de Iliad é um dos cenários visualmente mais impressionantes da série, e a mudança de encontros aleatórios para encontros com inimigos baseados em símbolos faz com que a exploração pareça genuinamente viva.

Na verdade, o que queres é explorar o mundo em vez de o atravessares a toda a velocidade. O regresso às estatísticas máximas ilimitadas para os percursos de evolução é um pormenor pequeno, mas significativo, que recompensa os jogadores que investem tempo no seu grupo.

A versão para a Nintendo Switch 2, lançada em julho de 2026, adiciona o Modo Visual a 4K/30 fps e o Modo de Desempenho a 1080p/60 fps, tornando-a a versão tecnicamente mais completa do jogo. Se queres a resposta mais atual à pergunta «qual é o melhor jogo de Digimon?», este é o título que provavelmente vai surgir em primeiro lugar – e por boas razões.

O meu veredicto: «Digimon Story: Time Stranger» é um dos melhores JRPGs para a Switch dos últimos anos. Pega na fórmula que toda a gente adorou em «Cyber Sleuth» e leva-a mais longe, sem perder o que a tornava especial.

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2. Digimon Story: Cyber Sleuth [Ideal para quem está a dar os primeiros passos nos JRPG]

A nossa pontuação Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation Vita, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2015 Criador Media.Vision Tempo médio de jogo ~40 horas Género JRPG centrado na narrativa

O próximo na lista dos melhores jogos de Digimon é o Digimon Story: Cyber Sleuth. Foi este jogo que trouxe os RPGs de Digimon de volta à ribalta para toda uma geração de jogadores, e continua a ser uma das recomendações mais fáceis de fazer neste género.

A sua estrutura centrada na história, as batalhas por turnos e o ciclo de coleção viciante combinam-se de uma forma que faz com que pareça menos um jogo licenciado e mais um verdadeiro JRPG que, por acaso, tem Digimon. É também um dos melhores RPGs de dominação de monstros por turnos no Steam, especialmente porque a Complete Edition reúne o jogo base e o seu conteúdo pós-jogo numa única compra.

A mecânica de digitalização é onde reside grande parte do encanto dos melhores jogos de Digimon. Acumular uma percentagem num Digimon até conseguires replicá-lo e adicioná-lo ao teu grupo é muito mais interessante do que parece, e assim que conseguires a tua primeira evolução para o nível Mega, a dinâmica torna-se genuinamente viciante.

A história não é a narrativa de JRPG mais complexa de sempre, mas tem um encanto e um ritmo que a levam do início ao fim.

Mesmo anos depois do lançamento, este continua a ser o primeiro jogo de Digimon que recomendo aos novatos – especialmente àqueles que vêm do Pokémon e querem algo com um pouco mais de intensidade e complexidade. O sistema de limite de memória obriga a formar equipas de forma mais inteligente do que a maioria dos jogos de captura de monstros alguma vez tenta, e é precisamente esse desafio que faz com que a recompensa pareça merecida.

O meu veredicto: O «Cyber Sleuth» foi por onde a maioria dos fãs de Digimon começou, e por boas razões. Continua a ser um dos melhores pontos de entrada nos JRPG que a franquia já produziu.

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3. Digimon Story Cyber Sleuth: Hacker’s Memory [Melhor Jogo Complementar da Série]

A nossa pontuação Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation Vita, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criador Media.Vision Tempo médio de jogo ~45 horas Género JRPG por turnos

O «Digimon Story: Hacker’s Memory» costuma vir junto com o «Cyber Sleuth» nas edições em coleção, e isso faz todo o sentido. Não é tanto uma sequela, mas sim um jogo complementar – passa-se no mesmo mundo e acompanha um protagonista diferente através de acontecimentos que decorrem em paralelo com o primeiro jogo.

Essa estrutura paralela faz com que momentos que eram misteriosos no Cyber Sleuth de repente ganhem todo o sentido aqui, o que é uma recompensa genuinamente gratificante para quem jogou os dois jogos seguidos.

Os sistemas principais foram aperfeiçoados, em vez de reconstruídos. As restrições à formação de equipas devido ao limite de memória são mais rigorosas, o elenco de Digimon foi ampliado e a narrativa aprofunda-se mais na subcultura hacker que dá identidade à série Story. Se o Cyber Sleuth parecia estar a conter-se um pouco na construção do seu mundo, o Memória do Hacker preenche essas lacunas com verdadeira confiança.

Não te recomendo começares por aqui se ainda não jogaste o «Cyber Sleuth» primeiro – a estrutura paralela destes dois grandes jogos de Digimon perde grande parte do seu impacto sem esse contexto. Mas se já terminaste o primeiro jogo e queres mais do mesmo, só que com um toque mais intenso, o «Hacker's Memory» oferece exatamente isso.

O meu veredicto: «Hacker's Memory» é um dos raros jogos complementares que acrescenta mais do que retira. Joga-o logo a seguir ao «Cyber Sleuth» e os dois parecem um único jogo completo.

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4. Digimon World: Next Order [O melhor para criar monstros]

A nossa pontuação Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation Vita, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC Ano de lançamento 2016 Criador B.B. Studio Duração média do jogo ~60 horas Género Simulação de criação de monstros

O Digimon World: Next Order não é para quem tem pouca paciência, e é precisamente essa a ideia. Criar dois Digimon parceiros ao mesmo tempo – acompanhar os seus horários de treino, gerir a duração das suas vidas, vê-los envelhecer e, por fim, partir para que possas criar os seus sucessores – cria uma ligação entre o jogador e os Digimon que nenhum outro jogo da série consegue reproduzir.

Os ciclos de fim de vida e renascimento do V-Pet, que marcaram o Digimon World original, estão aqui numa versão mais moderna, e o ciclo parece gratificante em vez de punitivo.

O sistema de dois parceiros é a principal novidade, e com toda a razão. Os teus dois parceiros evoluem de forma diferente dependendo de como os treinas, e ver os dois atingirem as suas formas Mega após horas de gestão cuidadosa é uma das recompensas mais gratificantes de qualquer jogo Digimon.

A estrutura de mundo aberto dá à progressão uma sensação de escala que faz com que os ciclos repetitivos de treino pareçam ter um propósito ao longo de uma jogada que pode facilmente ultrapassar as 60 horas.

Isto vai frustrar os jogadores que procuram um JRPG simples, mas se gostas de gerir monstros a longo prazo e queres sentir que estás realmente a criar Digimon, em vez de apenas os fazeres subir de nível, o Next Order é um jogo absolutamente notável.

O meu veredicto: Next Order não é só um dos melhores jogos Digimon, mas também uma experiência notável de criação de monstros na franquia. Exige muito do teu tempo e paciência, e compensa cada pedacinho disso.

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5. Digimon World [Melhor jogo clássico de criação de monstros]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation Ano de lançamento 1999 Criador Bandai Tempo médio de jogo ~30 horas Género Simulação de criação de monstros

O Digimon World original continua a ser um dos jogos mais importantes da série, e jogá-lo hoje torna isso ainda mais claro, e não o contrário. Foi ele que introduziu a fórmula estranha, encantadora e, por vezes, brutalmente implacável de criação de monstros que ajudou a definir os jogos Digimon durante anos – a ideia de que o teu Digimon é uma criatura viva com hábitos, humores e um ciclo de vida, e não apenas uma unidade que geres pelas estatísticas.

Os ciclos de fim de vida e renascimento do V-Pet têm um impacto diferente quando jogas pela primeira vez. Ver um parceiro que passaste horas a treinar a falecer porque te esqueceste de o pôr a dormir no momento certo é devastador de uma forma que jogos mais polidos nunca conseguem reproduzir.

Essa qualidade crua e imprevisível é exatamente aquilo de que os fãs se lembram com tanto carinho, e aquilo que a Next Order viria mais tarde a transformar em algo mais acessível, sem perder a essência do jogo.

Pelos padrões atuais, é genuinamente um jogo com algumas arestas – a tradução é estranha, algumas mecânicas são obscuras e o mundo aberto exige uma paciência que os jogos modernos raramente pedem.

Mas é um título marcante precisamente porque parece tão diferente de tudo o resto do género. A sua natureza experimental e crua é uma excelente lembrança da razão pela qual tantos jogadores procuram ativamente bons jogos indie para encontrar experiências únicas e inovadoras que os estúdios tradicionais raramente se arriscam a criar hoje em dia.

O meu veredicto: O Digimon World original é rudimentar, estranho e, por vezes, enlouquecedor – e é um dos jogos de monstros mais memoráveis de sempre. Um marco da franquia que tens de experimentar, especialmente se estiveres à procura dos melhores jogos Digimon.

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6. Digimon World 3 [Ideal para fãs de JRPG clássicos]

A nossa pontuação Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation Ano de lançamento 2002 Criador BEC Duração média do jogo ~40 horas Género JRPG por turnos

O Digimon World 3 é um jogo que os fãs defendem com paixão, e quando passas algum tempo a jogá-lo, percebes logo porquê. Ao contrário dos jogos anteriores da série Digimon World, que se centravam na criação de monstros, esta versão aposta numa estrutura tradicional de JRPG – formação de equipas, masmorras, momentos-chave da história e aquele tipo de exploração da era PlayStation que recompensa os jogadores dispostos a perderem-se um pouco.

O início dos anos 2000 não foi um período fácil para os jogos baseados em licenças, mas o Digimon World 3 conseguiu, em grande parte, evitar essa armadilha ao apostar na sua estrutura de RPG com verdadeira convicção. Os três Digimon iniciais que escolhes no início moldam toda a tua experiência de jogo, e subir de nível diferentes Digimon para desbloquear os seus percursos de evolução dá à progressão uma amplitude que me surpreendeu quando o joguei pela primeira vez.

O ritmo arrasta-se em algumas partes e a localização tem as suas peculiaridades, mas a mecânica central do RPG é suficientemente sólida para que a sua base de fãs dedicada o tenha mantido vivo nas conversas há mais de duas décadas. Para jogadores que querem uma abordagem mais tradicional de JRPG ao Digimon, sem a complexidade dos jogos da série «Story», esta é uma das escolhas retro mais fiáveis da lista.

O meu veredicto: O Digimon World 3 é alimentado pela nostalgia, focado no JRPG e mantém-se genuinamente à altura nesta lista dos melhores jogos de Digimon. A base de fãs apaixonados manteve-o vivo por uma razão.

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7. Digimon Survive [Ideal para fãs que preferem uma história envolvente]

A nossa pontuação Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Ano de lançamento 2022 Criador Hyde Tempo médio de jogo ~30–40 horas Género Novela visual / RPG tático

O «Digimon Survive» leva a franquia a um lugar onde nunca tinha chegado antes, e o resultado é um dos títulos mais polêmicos e distintos da série.

A estrutura de romance visual domina a experiência: longos trechos de diálogo entre personagens, tomadas de decisão orientadas pela história e evoluções ramificadas baseadas no karma, moldadas pelas escolhas que fazes ao longo da narrativa. As secções de combate tático servem a história, e não o contrário.

Essa mudança fez com que o jogo fosse polarizador entre os fãs que esperavam algo mais parecido com o «Cyber Sleuth», mas se abordares o «Survive» como uma experiência que privilegia a história com elementos leves de RPG, em vez de um RPG com uma camada de romance visual, vais sentir uma química difícil de ignorar.

É no sistema de karma que reside a verdadeira profundidade – a forma como reages às personagens e às situações determina quais os caminhos de evolução que se abrem para o teu Digimon, o que significa que uma segunda jogada pode parecer genuinamente diferente.

O tom é mais sombrio e mais maduro do que quase tudo o resto da franquia. As personagens enfrentam consequências reais, os elementos de terror têm um impacto mais forte do que o esperado e a história não opta pelo caminho mais fácil com a frequência a que as narrativas dos jogos licenciados costumam fazê-lo. Se o drama das personagens e a atmosfera são as tuas prioridades, o «Survive» é o título mais memorável desta lista, a seguir aos jogos da série «Story».

O meu veredicto: O Digimon Survive é a aposta criativa mais ousada da franquia. Se conseguires aceitá-lo nos seus próprios termos, é o jogo Digimon mais cativante de sempre em termos narrativos.

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8. Digimon World DS [Ideal para jogar na consola portátil]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo DS Ano de lançamento 2006 Criador BEC Tempo médio de jogo ~30 horas Género RPG de criação de monstros

O «Digimon World DS» trouxe a franquia aos jogadores de consolas portáteis numa altura em que a série precisava de uma presença forte no mercado portátil, e foi uma das experiências mais cativantes que a era da Nintendo DS tinha para oferecer.

A combinação entre a mecânica de criar Digimon, a exploração de masmorras e a progressão constante do RPG deu-lhe um ritmo em que era fácil mergulhar durante a viagem para o trabalho e difícil de largar assim que os caminhos de evolução começavam a abrir-se.

O layout de ecrã duplo funciona particularmente bem aqui. Gerir as estatísticas dos teus Digimon, acompanhar o progresso deles e manter-te a par das extensas tabelas de evolução DigiForm no ecrã tátil dá à gestão dos menus uma sensação tátil que os jogos para consolas de salão nunca conseguiram replicar totalmente. Essa sensação nostálgica de ecrã duplo é uma parte essencial do encanto dos melhores jogos de Digimon.

Não é o jogo Digimon mais profundo desta lista e, para os padrões atuais, as limitações da era das consolas portáteis fazem-se sentir. Mas para os jogadores que queriam uma experiência Digimon fiável e mecanicamente honesta para levar para qualquer lado, esta era uma das melhores opções disponíveis — e ainda hoje satisfaz essa vontade específica.

O meu veredicto: O «Digimon World DS» é um jogo portátil compacto e gratificante que se mantém melhor do que a maioria dos jogos da sua época. Uma escolha forte para quem adora jogos portáteis de criar monstros.

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9. Digimon: Batalha de Cartas Digitais [Ideal para fãs de jogos de cartas]

A nossa pontuação Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation Ano de lançamento 2000 Criador Bandai Tempo médio de jogo ~15 horas Género RPG de batalha com cartas

O «Digimon: Batalha de Cartas Digitais» é a franquia que fez algo genuinamente diferente e o fez tão bem que sobreviveu à maioria dos seus contemporâneos, tornando-se um clássico de culto. Em vez de criares monstros ou seguires a progressão típica de um RPG, transforma o universo Digimon num sistema de batalha com cartas – um sistema que é muito mais interessante em termos de mecânica do que a sua época e a licença poderiam sugerir.

A construção do baralho tem uma profundidade real para um jogo licenciado da era da PlayStation. As cartas são organizadas em espaços coloridos num tabuleiro de batalha, e sincronizar as tuas jogadas com os padrões do teu adversário cria um ritmo que se torna surpreendentemente tático assim que compreendes o sistema.

O elenco de Digimon está bem representado no conjunto de cartas, e a procura por cartas mais raras para completar o teu baralho é um ciclo de que os fãs ainda se lembram com carinho, mais de duas décadas depois.

Pode não ser o jogo Digimon mais famoso, mas tem uma identidade forte e um verdadeiro sentido de sofisticação mecânica que falta completamente à maioria dos jogos de cartas licenciados do mesmo período. Se gostas de Digimon e de jogos baseados em cartas, esta é uma das experiências mais interessantes da franquia.

O meu veredicto: O «Digimon: Batalha de Cartas Digitais» é um clássico de culto entre os melhores jogos de Digimon, e não é por acaso. É um jogo bem focado, com mecânicas honestas e mais gratificante do que qualquer pessoa que esperasse apenas um produto feito à pressa para ganhar dinheiro rápido poderia sequer sonhar.

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10. Digimon Rumble Arena 2 [O melhor para diversão multijogador rápida]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube Ano de lançamento 2004 Criador Black Ship Games Tempo médio de jogo ~10 horas Género Jogo de luta em plataformas

O Digimon Rumble Arena 2 fecha a lista como o título mais acessível daqui; um jogo de luta em plataformas feito para quem quer ação em vez de sistemas de RPG, e quer isso já. O elenco está repleto de Digimon conhecidos nas suas formas evoluídas, os controlos são simples o suficiente para aprenderes em poucos minutos e o formato multijogador caótico – uma espécie de primo distante do Super Smash Bros. – cumpre exatamente o que promete.

Não vou fingir que tem a profundidade da maioria dos outros jogos desta lista. O conteúdo para um jogador é escasso, a IA é inconsistente e a mecânica de combate é básica quando comparada com jogos de luta de plataforma dedicados. Mas para sessões casuais com amigos que queriam partidas rápidas e diversão sem complicações, isto aconteceu numa altura em que os jogos de ação de Digimon eram raros.

A seleção de personagens, com evoluções de nível Mega de várias linhas de Digimon favoritas dos fãs, continua a ser uma das partes mais divertidas do jogo. Ver o Wargreymon a trocar golpes com o Metalgarurumon enquanto o caos se instala numa arena simples é o tipo de entretenimento sem complicações para o qual este jogo foi feito.

O meu veredicto: O Digimon Rumble Arena 2 tenta ser divertido. E, nesses termos, continua a funcionar como um jogo de luta nostálgico, fácil de pegar e jogar, para sessões casuais.

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Os melhores jogos Digimon num relance: análise da jogabilidade e da evolução

Não sabes qual dos melhores jogos Digimon se adequa ao teu estilo de jogo? Esta análise abrange a lista completa por género, principal mecanismo de evolução e o que faz com que valha a pena experimentar cada um. Esta tabela leva-te diretamente ao jogo certo.

Se gostas deste ciclo de colecionar monstros e queres mais títulos no mesmo estilo, dá uma vista de olhos na nossa lista de jogos parecidos com o Pokémon.

Título do jogo Estilo de jogo principal Ganchinho evolutivo principal Melhor relação qualidade/preço na Eneba Digimon Story: Time Stranger RPG por turnos Evolui mais de 450 Digimon pelo Mundo Digital de Iliad O RPG de Digimon mais bem acabado e atual Digimon Story: Cyber Sleuth JRPG centrado na narrativa Digitalizar dados de Digimon para replicar e construir linhas de evolução O melhor ponto de partida para novatos e fãs de Pokémon Digimon Story: A Memória do Hacker JRPG por turnos Formação de equipas com limite de memória e um elenco alargado de Digimon A melhor experiência de jogo em dupla depois do «Cyber Sleuth» Digimon World: Next Order Simulação de criação de monstros Vida útil de dois parceiros, planos de treino e fusão de ADN Ideal para jogadores que querem mesmo criar os seus Digimon Digimon World Simulação de criação de monstros Ciclos de expiração da vida útil do V-Pet e renascimento O marco da série – rude, estranho e essencial Digimon World 3 JRPG por turnos A escolha inicial define os caminhos de evolução ao longo de toda a jogada A melhor escolha de JRPG retro para os fãs do PlayStation clássico Digimon Survive Novela visual / RPG tático Evoluções ramificadas baseadas no karma, moldadas pelas escolhas narrativas O título mais sombrio e mais centrado na história da franquia Digimon World DS RPG de criação de monstros Acompanhamento do gráfico de evolução DigiForm em ecrã duplo O melhor título portátil da série Digimon para jogar na consola portátil Digimon: Batalha de Cartas Digitais RPG de batalhas com cartas Construção de baralhos e batalhas cronometradas com o elenco completo de Digimon A melhor escolha para fãs de jogos de cartas e caçadores de clássicos de culto Digimon Rumble Arena 2 Jogo de luta em plataforma Confrontos de evolução de nível mega em lutas caóticas na arena A melhor escolha casual multijogador do Digimon

É novo no mundo do Digimon? Aqui está por onde começar

Nem todos os melhores jogos do Digimon são feitos para quem joga pela primeira vez, mas estes três são pontos de entrada ideais, dependendo do que procuras:

Digimon Story: Time Stranger (2025) – se quiseres ir direto para o título mais recente e mais bem acabado, o Time Stranger foi concebido para ser acessível sem sacrificar a profundidade. A versão para a Nintendo Switch 2 é o ponto de partida mais simples

– se quiseres ir direto para o título mais recente e mais bem acabado, o Time Stranger foi concebido para ser acessível sem sacrificar a profundidade. A versão para a Nintendo Switch 2 é o ponto de partida mais simples Digimon Story: Cyber Sleuth (2015) – a recomendação mais fácil de todas e aquela por que a maioria dos fãs de Pokémon se sente naturalmente atraída. Mecânicas acessíveis, uma história bem construída e um ciclo de coleção que dá satisfação imediata.

– a recomendação mais fácil de todas e aquela por que a maioria dos fãs de Pokémon se sente naturalmente atraída. Mecânicas acessíveis, uma história bem construída e um ciclo de coleção que dá satisfação imediata. Digimon World: Next Order (2016) – se queres a experiência de criar monstros pela qual a série é famosa, mas num formato moderno, começa por aqui. O sistema de dois parceiros é exigente, mas a introdução é mais suave do que no Digimon World original.

Os três estão disponíveis como chaves digitais baratas da Bandai Namco na Eneba. Escolhe aquele que se adequa ao teu estilo de jogo e parte daí.

O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de Digimon

Os melhores jogos de Digimon têm um impacto diferente, dependendo do tipo de domador que és. Há quem prefira o apego profundo de criar um parceiro do zero, outros querem uma narrativa típica de JRPG ou o caos de uma briga rápida com os amigos. Mas há aqui algo para todos os tipos de jogadores:

Para os fãs de JRPGs com uma história forte – «Digimon Story: Time Stranger» ou «Cyber Sleuth ». São estes jogos que provam que o «Digimon» consegue competir com os melhores JRPGs do género, e não só com os melhores jogos licenciados.

». São estes jogos que provam que o «Digimon» consegue competir com os melhores JRPGs do género, e não só com os melhores jogos licenciados. Para os entusiastas de criar monstros – Digimon World: Next Order . Nada nesta lista se aproxima de reproduzir o apego que crias através do sistema de ciclo de vida de parceiros duplos.

. Nada nesta lista se aproxima de reproduzir o apego que crias através do sistema de ciclo de vida de parceiros duplos. Para quem está a começar – Cyber Sleuth . Acessível, moderno e fácil de encontrar. Se nunca jogaste um jogo Digimon, começa por aqui.

. Acessível, moderno e fácil de encontrar. Se nunca jogaste um jogo Digimon, começa por aqui. Para quem gosta de explorar narrativas – Digimon Survive. O jogo mais maduro e centrado na história da franquia, e aquele que provavelmente vai ficar na tua memória depois dos créditos finais.

Não importa por onde comeces, os melhores jogos de Digimon têm um parceiro à tua espera. A única questão é: qual é o Digimon que estás pronto para criar?

Perguntas frequentes