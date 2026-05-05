Os 10 melhores jogos da série Sniper Elite que todo atirador de elite devia experimentar em 2026

Encontrar o melhor jogo da série Sniper Elite não é tão simples como parece. A Rebellion lançou vários títulos ao longo dos anos e os fãs estão divididos — alguns preferem os títulos mais antigos pela sensação de maior dificuldade e exigência, enquanto outros acham que os mais recentes aperfeiçoaram a experiência de atirar de emboscada num mundo aberto.

Então, por onde começas em 2026 ? É exatamente para isso que este guia serve. Reuni todos os melhores jogos da série Sniper Elite, explicando o que torna cada um especial, para quem é ideal e onde se nota que já tem uns anos.

As nossas melhores escolhas para jogos da série Sniper Elite

Se estás a pensar quais são os jogos que se destacam como os melhores de sempre, estes são os três que eu recomendo acima de todos os outros. Cada um deles acerta em cheio na fórmula característica do Sniper Elite à sua maneira, com furtividade, domínio do tiro de longo alcance e aquela fantástica e gratificante X-Ray Kill Cam.

1 Sniper Elite 4 2017 Pergunta aos fãs de longa data qual é o título que melhor define a série, e a maioria vai apontar o Sniper Elite 4. As missões na zona rural italiana são vastas, deslumbrantes e repletas de opções para abordares cada objetivo. Vais esgueirar-te por trilhos à beira de penhascos, montar armadilhas elaboradas ou atuar como um verdadeiro atirador de elite a meia milha de distância? O jogo dá-te a liberdade de jogares à tua maneira, e é por isso que ainda parece novo, mesmo anos depois. Buy now 2 Sniper Elite 5 2022 Este novo título parte diretamente do que tornou o «Sniper Elite 4» tão bom, mas aperfeiçoa ainda mais todos os aspetos. Os mapas são ainda maiores, os movimentos são mais fluidos e o novo sistema de invasão mantém-te em alerta, permitindo que outros jogadores te caçem a meio da missão. Para os fãs do modo cooperativo, é a experiência multijogador mais fluida e polida que a série já ofereceu até agora. Buy now 3 Sniper Elite III 2014 Karl Fairburne dirige-se aos desertos do Norte de África para sabotar o programa da super-arma dos nazis. O que distingue este título é o seu design de níveis abertos, onde não és obrigado a seguir um único caminho, mas podes experimentar várias rotas, táticas e formas criativas de eliminar os inimigos. Buy now

Estes três são as minhas escolhas pessoais. Mas a lista completa com a classificação tem surpresas que talvez não esperes.

Os 10 melhores jogos da série Sniper Elite

A franquia Sniper Elite já existe há duas décadas, proporcionando aos jogadores algumas das experiências mais gratificantes de jogos de tiro furtivo. Mas quais são os títulos que hoje se destacam verdadeiramente dos restantes? Abaixo, classifiquei dez dos melhores jogos Sniper Elite que podes jogar em 2026 , abordando os seus pontos fortes, características únicas e porque é que ainda são importantes.

Quantos destes já jogaste e qual achas que é o melhor jogo da série Sniper Elite?

1. Sniper Elite 4 [O melhor jogo de atirador de mundo aberto]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2017 Criador(es) Rebellion Tempo médio de jogo 25 – 40 horas Pontuação no Metacritic 77

Se perguntares à maioria dos fãs qual é o melhor jogo da série Sniper Elite, é provável que te digam que é o Sniper Elite 4. Este título aperfeiçoou a fórmula da série com mapas abertos e extensos, ambientados em aldeias italianas banhadas pelo sol, florestas densas e até mesmo megaestruturas nazis colossais. Cada nível parece um verdadeiro mundo aberto, onde decides se queres passar sorrateiramente pelas patrulhas, sabotar a maquinaria inimiga ou preparar um tiro de precisão a meia milha, contando apenas com a tua paciência e os cálculos do vento.

A campanha em si é enorme, com inúmeros objetivos, postos de atirador e missões secundárias para descobrires. Para além da campanha para um jogador, há um modo cooperativo online completo (sim, podes jogar toda a história com um amigo), e é por isso que o Sniper Elite 4 também merece um lugar entre os melhores jogos cooperativos. Tem modos multijogador competitivos que mantêm a adrenalina dos tiros certeiros a todo o vapor.

Dica de profissional Experimenta usar diferentes ângulos de visão. Não atires sempre a partir do ponto elevado óbvio; passar por becos estreitos ou subir a saliências pode dar-te tiros mais certeiros e uma rota de fuga mais segura.

E a lendária X-Ray Kill Cam está de volta, mais brutal e cinematográfica do que nunca. Agora, até mesmo ataques corpo a corpo e mortes com armadilhas explosivas são captados. Junte isso à personalização aprofundada das armas, a opções de movimento fluidas como escalada e derrubadas em saliências, e a atualizações de última geração com gráficos 4K a 60 fps, e tens a versão mais refinada.

Veredicto final: O Sniper Elite 4 é o equilíbrio perfeito entre discrição, liberdade e satisfação. Se só vais escolher um jogo para começar, que seja este, especialmente se a tua ideia de diversão é explorar jogos de mundo aberto com escolhas táticas.

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Gonzito3420 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Meu, adoro voltar a jogar este jogo. A jogabilidade é simplesmente incrível, os mapas estão muito bem concebidos, poder correr agachado é envolvente e divertido, e as oportunidades para atirar à distância são fantásticas.

2. Sniper Elite 5 [A experiência mais avançada com a Kill-Cam]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S – informa Ano de lançamento 2022 Criador(es) Rebellion Duração média do jogo 30 – 45 horas Pontuação no Metacritic 77

O Sniper Elite 5 aperfeiçoa a essência da série Sniper Elite e traz algumas novidades, garantindo o seu lugar entre os melhores jogos de atiradores de elite que podes jogar hoje em dia. Este título leva-te até França, em 1944, onde Karl Fairburne está a colaborar com a Resistência Francesa para desvendar um projeto nazi aterrador conhecido como Operação Kraken. O cenário não é só envolvente, como também tem base histórica, com mapas criados através de fotogrametria que recriam locais reais com detalhes impressionantes.

A jogabilidade continua a ser uma mistura de furtividade, precisão e combate tático total, mas está mais refinada. O sistema de movimentação melhorado significa que o Karl agora consegue deslizar ao longo de saliências, deslizar por encostas e usar tirolesas para encontrar posições de atirador criativas. Esta liberdade combina na perfeição com a física avançada de tiro do jogo, onde cada disparo tem em conta a gravidade, o vento e até a própria frequência cardíaca do Karl.

Dica de profissional Usa o novo sistema de invasão a teu favor – arma armadilhas, muda de lugar com frequência e faz com que os atiradores inimigos te persigam nos teus termos.

A personalização está mais avançada do que nunca. Com bancadas de trabalho espalhadas pelas missões, podes personalizar espingardas, pistolas e armas secundárias ao teu estilo exato, até ao tipo de munições. E a lendária X-Ray Kill Cam está de volta, agora mais sangrenta do que nunca.

Veredicto final: O Sniper Elite 5 é o jogo mais completo e tecnicamente impressionante da série, oferecendo aos jogadores a combinação perfeita de liberdade, tensão e precisão. Está facilmente entre os melhores jogos de furtividade.

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3. Sniper Elite III [Melhor liberdade tática em níveis abertos]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, Switch Ano de lançamento 2014 Criador(es) Rebellion Duração média do jogo 20 – 25 horas Pontuação no Metacritic 73

O Sniper Elite III leva-te às paisagens inóspitas, mas exóticas, do Norte de África durante a Segunda Guerra Mundial, onde a luta contra o Afrika Korps alemão continua acirrada. Na pele de Karl Fairburne, tens de sabotar o programa secreto de superarmas dos nazis, um projeto que, se não for travado, poderá esmagar a resistência dos Aliados e levar o conflito a um impasse. A campanha leva-te por desfiladeiros sinuosos, oásis exuberantes e antigas cidades do deserto, conferindo a cada missão uma atmosfera única que exige paciência, planeamento e precisão.

O que distingue este título é o seu design de níveis abertos e expansivos, uma novidade na série. As missões são construídas com múltiplas rotas, objetivos secundários e oportunidades paralelas, garantindo que nenhuma jogada seja igual à outra. Podes seguir os inimigos silenciosamente, distraí-los, colocar armadilhas explosivas ou aproveitar a nova mecânica «Relocate» para voltares às sombras depois de disparares. O sistema balístico obriga-te a ter em conta a gravidade, o vento e até a frequência cardíaca, tornando cada tiro à longa distância profundamente gratificante.

Dica de profissional Depois de cada abate, usa a mecânica «Relocate» – muda de posição antes que os inimigos invadam o teu último local conhecido.

A tua «X-Ray Kill Cam» favorita regressou mais detalhada do que nunca, agora com camadas musculares, sistemas circulatórios e até destruição de veículos, permitindo-te desmontar tanques e carros blindados peça a peça. O modo multijogador adicionou cinco modos competitivos, enquanto o modo cooperativo permite jogar a campanha na íntegra ou missões de sobrevivência baseadas no trabalho em equipa.

Veredicto final: Para os jogadores que valorizam a liberdade de abordagem e a criatividade tática, o Sniper Elite III marca um ponto de viragem na série.

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4. Sniper Elite V2 Remastered [A experiência definitiva de atirador de elite clássica]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2019 Criador(es) Rebellion Tempo médio de jogo 15 – 20 horas Pontuação no Metacritic 73

O Sniper Elite V2 Remastered leva-te para o coração de Berlim durante a Segunda Guerra Mundial, na altura da resistência final e desesperada dos alemães. Mais uma vez, vestes a pele do atirador de elite Karl Fairburne, com a missão de impedir que a tecnologia dos foguetões V2 nazis caia nas mãos dos soviéticos. Para teres sucesso, vais ter de ajudar cientistas-chave a desertar para o lado dos Aliados e eliminar quem quer que se intrometa no teu caminho.

Ao contrário dos títulos posteriores, que adotam um estilo «sandbox», o V2 Remastered aposta fortemente numa campanha linear e centrada na história. Cada missão leva-te a espaços de combate urbano cuidadosamente concebidos, onde a discrição, a paciência e os disparos de longo alcance precisos são as tuas melhores armas. Desde a infiltração em fortalezas inimigas até à interrupção de uma missão de propaganda, os jogadores envolvem-se em infiltrações tensas, fortificam postos de atirador e calculam cuidadosamente o momento certo para disparar sob imensa pressão. Os gráficos melhorados destacam a Berlim devastada pela guerra com detalhes impressionantes, enquanto a icónica «X-Ray Kill Cam» da série torna cada acerto verdadeiramente brutal.

Dica de profissional Usa as definições de autenticidade. Aumentar o realismo balístico não só torna cada tiro mais gratificante, como também te ensina a importância do vento, da distância e do timing de uma forma que poucos jogos de tiro conseguem.

A remasterização inclui todos os DLC originais, desde missões adicionais da campanha até ao famoso objetivo «Assassinate the Fuhrer». Além disso, apresenta novas personagens jogáveis da série «Zombie Army» da Rebellion, um modo «Foto» cinematográfico e gráficos totalmente melhorados com suporte para 4K.

O modo multijogador também foi expandido, permitindo que até 16 jogadores lutem em modos como Deathmatch, Dogtag Harvest e Distance King, tornando-o perfeito para quem quer experimentar as raízes deste jogo com um toque moderno.

Veredicto final: Se gostas de tiros de precisão a longa distância e de uma campanha bem focada, o Sniper Elite V2 Remastered está entre os melhores para emoções a longa distância.

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5. Sniper Elite: Resistance [O melhor para uma jogabilidade de atirador focada na narrativa]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S – informa Ano de lançamento 2025 Criador(es) Rebellion Tempo médio de jogo 25 – 35 horas Pontuação no Metacritic 75

O Sniper Elite: Resistance leva a série até ao coração da França ocupada durante a Segunda Guerra Mundial, onde te colocas na pele de um combatente da Resistência francesa que trabalha para sabotar as operações nazis. Ao contrário das campanhas abertas de outros títulos da série Sniper Elite, este jogo aposta numa experiência bem focada e orientada pela narrativa. As missões são concebidas em torno da furtividade, da infiltração e de sabotagens de alto risco, mergulhando-te numa história onde cada bala e cada movimento contam.

Os jogadores passam grande parte do tempo a reconhecer as posições inimigas, a preparar tiros precisos e a usar o ambiente para enganar as patrulhas. Em missões como «Striking Range», terás de impedir o lançamento catastrófico de um foguetão V1 enquanto resgatas aliados capturados. Visualmente, este jogo aposta numa estética realista, com vilas francesas de calçada, fortalezas que se erguem sobre a costa e paisagens rurais desgastadas pelo tempo.

Dica de profissional Combina sabotagem com tiros de precisão – desativa máquinas ou alarmes antes de premir o gatilho para tornar a tua fuga muito mais tranquila.

As novas armas, como a espingarda SVT-40, a pistola automática Mars e a carabina D.L., pensada para a ação furtiva, oferecem aos jogadores novas opções táticas para estilos de jogo furtivos ou de ação a todo o vapor. As expansões DLC, como as novas skins, as espingardas personalizadas e os mapas multijogador adicionais, aumentam a rejogabilidade do jogo.

Veredicto final: O «Sniper Elite: Resistance» é perfeito para quem quer uma campanha mais intimista e centrada na história, ambientada nas sombras da França ocupada. Combina missões de sabotagem cheias de tensão com ambientes cinematográficos e equipamento novo, tanto para jogar sozinho como em modo multijogador. É considerado um dos melhores jogos multijogador disponíveis atualmente.

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Darth Ball ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É super divertido, seja sozinho ou online... A jogabilidade e os gráficos são fantásticos e adoro poder jogar mais devagar ou mais depressa, dependendo do meu estado de espírito.

6. Sniper Elite VR [O simulador de atirador mais imersivo]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation VR, SteamVR, Oculus Quest Ano de lançamento 2021 Criador(es) Rebellion, Just Add Water e Coatsink Tempo médio de jogo 8 – 12 horas Pontuação no Metacritic 68

O Sniper Elite VR traz a jogabilidade característica da série, com tiros de precisão e ação furtiva, para uma experiência de realidade virtual totalmente imersiva. Ambientado no sul de Itália, em 1943, assume o papel de um combatente da resistência italiana que luta contra as forças fascistas para reconquistar a tua pátria. A RV coloca a ação diretamente nas tuas mãos, fazendo com que cada tiro, recarga e movimento furtivo pareça pessoal e visceral, o que o destaca entre os jogos modernos de tiro na primeira pessoa.

O jogo centra-se numa campanha totalmente nova e independente, com 18 missões que podes jogar várias vezes. Os jogadores envolvem-se em atividades táticas, como passar despercebidos por patrulhas, armar armadilhas e acertar tiros na cabeça a longa distância com armamento autêntico da Segunda Guerra Mundial. A mecânica de RV permite-te levantar fisicamente a tua espingarda, espreitar pela mira e estabilizar a tua pontaria para obter a máxima precisão. Combinado com a emblemática X-Ray Kill Cam joga o Sniper Elite, que foi reformulada para a RV, o resultado é uma sensação emocionante de impacto quando a tua bala atinge o alvo.

Dica de profissional Leva o tempo que precisares para alinhar os tiros. Estabilizar fisicamente a mira com as duas mãos faz toda a diferença. O tiro de precisão em RV é mais envolvente quando jogas devagar e com precisão.

Veredicto final: Se estás à procura dos melhores jogos de RV, o Sniper Elite VR conquista facilmente o seu lugar graças à sua mecânica realista e à campanha imersiva. É a forma definitiva de vivenciar a série para os fãs que querem imersão total, tornando cada missão um teste de precisão e discrição de cortar a respiração.

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7. Sniper Elite (2005) [O clássico original dos jogos táticos de atiradores de elite]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS2, Xbox Ano de lançamento 2005 Criador(es) Rebellion e MC2 France Duração média do jogo 20 a 30 horas Pontuação no Metacritic 77

O jogo que deu início a tudo, o Sniper Elite 2005 apresentou aos jogadores a jogabilidade tática e metódica de atirador de elite que viria a definir a série. Passado em Berlim, no final da Segunda Guerra Mundial, jogas na pele de um atirador de elite americano da OSS disfarçado de soldado alemão. A jogabilidade gira em torno de um planeamento cuidadoso, infiltração furtiva, resistência ao estilo do modo de sobrevivência e a arte do tiro perfeito. O jogo destacou-se pelo seu sistema balístico realista, que tem em conta a gravidade, o vento, a postura, a respiração e a frequência cardíaca, obrigando os jogadores a dominarem a paciência e a precisão.

Dica de profissional A paciência compensa – espera por sons do ambiente, como aviões ou tiros de artilharia, para mascararem os teus tiros e ficares escondido.

Visualmente, o jogo capta a atmosfera de Berlim devastada pela guerra, com ruas em ruínas, edifícios a desmoronar-se e um clima tenso de Guerra Fria. Muitos jogadores lembram-se de como o Karl parecia um verdadeiro guerreiro de inverno a mover-se por entre ruínas congeladas, onde cada tiro podia mudar o rumo da batalha. O jogo incluía um modo multijogador em LAN, permitindo que até oito jogadores testassem as suas habilidades em modos como Deathmatch, Team Deathmatch e Assassinations, tornando-o um pioneiro na jogabilidade competitiva de atiradores de elite.

Veredicto final: O Sniper Elite (2005) lançou as bases para a série. Oferece uma experiência de atirador tática e cheia de tensão que recompensa a paciência, a precisão e o jogo inteligente como nenhum outro jogo da época.

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8. Sniper Elite V2 [O clássico do atirador da Segunda Guerra Mundial reinventado]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Switch Ano de lançamento 2012 Criador(es) Desenvolvimentos da Rebelião Tempo médio de jogo 10-15 horas Pontuação no Metacritic 67

Ambientado nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, o Sniper Elite V2 leva-te diretamente para as ruínas de Berlim, onde o que está em jogo não poderia ser mais importante. Vais jogar na pele do atirador de elite americano Karl Fairburne, lançado de pára-quedas atrás das linhas inimigas com uma missão que pode mudar o curso da história: impedir que o programa de foguetões V2 dos nazis caia nas mãos dos soviéticos. A guerra pode estar a acabar, mas uma nova, a Guerra Fria, está apenas a começar, e cada bala conta.

Dica de profissional Não te apresses a cumprir os objetivos; usa movimentos lentos e metódicos para tirar partido do design do mapa de Berlim, repleto de coberturas.

O que faz o Sniper Elite V2 destacar-se é a sua mistura de furtividade, planeamento e mecânicas autênticas de atirador. O sistema balístico tem em conta o vento, a gravidade e até a frequência cardíaca, obrigando-te a pensar antes de cada disparo. A já icónica «X-Ray Kill Cam» rouba a cena, mostrando graficamente, em pormenor, as balas a perfurar ossos e órgãos.

Veredicto final: Sniper Elite V2 é o jogo em que a série atingiu o seu verdadeiro potencial: tático, emocionante e brutalmente gratificante.

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9. Zombie Army 4: Dead War [O melhor jogo de tiros cooperativo contra zombies]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Rebellion Duração média do jogo 12-20 horas Pontuação no Metacritic 72

Estamos em 1946 e, quando a Europa pensava que já estava a salvo, as hordas do Fuhrer morto-vivo estão de volta e mais famintas do que nunca. É aí que tu e o teu esquadrão entram em ação. O Zombie Army 4 é um jogo de tiro cooperativo exagerado, feito para diversão pura. Quer estejas a esgueirar-te por canais cheios de cadáveres em Veneza ou a tentar sobreviver a um verdadeiro «zoológico de zombies», o jogo nunca se leva demasiado a sério.

Dica de profissional Usa armadilhas e explosivos para controlar as hordas antes que elas te esmaguem em espaços apertados.

Embora mantenha o ADN joga o Sniper Elite, como a balística, as X-Ray Kill Cams e os tiros de longa distância gratificantes, o jogo eleva tudo a outro nível com armadilhas, derrubadas corpo a corpo e habilidades sobrenaturais alucinantes. Os níveis são enormes e caóticos, tornando este jogo um dos jogos de tiro cooperativo mais divertidos que há.

Veredicto final: O «Zombie Army 4: Dead War» é diversão sem remorsos. É uma mistura perfeita entre a precisão do atirador de elite e o caos de matar zombies.

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Testemunho de utilizador:



Gonzito3420 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Bons gráficos, banda sonora fixe, armas incríveis, e também um bom modo para um jogador, mas o melhor de tudo é a jogabilidade fantástica e o modo online para 4 jogadores. Acho que é um dos melhores jogos do género.

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2013 Criador(es) Rebellion Duração média do jogo 10 a 15 horas Pontuação no Metacritic 62

Em Sniper Elite: Exército de Zumbis Nazis, a guerra dá uma reviravolta sobrenatural e aterrorizante. Passado nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, Hitler revelou uma horda de zombies nazis como a sua última aposta desesperada para esmagar a Europa. Os jogadores voltam a meter-se na pele de Karl Fairburne, enfrentando não só inimigos armados, mas também um exército interminável de zombies, comandantes ocultos e monstruosidades grotescas.

A jogabilidade gira em torno de disparos estratégicos sob pressão extrema. Vais ter de planear cuidadosamente os teus tiros, ter em conta o vento e a gravidade e usar a icónica X-Ray Kill Cam enquanto partes ossos e rebentas pulmões em decomposição com detalhes horripilantes. A estética visual é sombria, melancólica e impregnada de horror. Ruas em ruínas em Berlim, céus em chamas e inimigos grotescos que fazem com que cada encontro pareça um pesadelo.

Dica de profissional Tenta acertar na cabeça, mesmo sob pressão, porque os tiros no corpo desperdiçam munições preciosas contra zombies que não acabam nunca.

Mais tarde, o jogo recebeu uma versão melhorada como parte da «Zombie Army Trilogy», tornando-o ainda mais acessível para os fãs de jogos de tiro de terror. E é por isso que continua a destacar-se entre os melhores jogos de tiro na terceira pessoa.

Veredicto final: O «Sniper Elite: Exército de Zumbis Nazis» transformou um jogo de tiro de guerra realista numa experiência de sobrevivência repleta de terror, com um spin-off ousado e sangrento que provou que atirar à distância contra os mortos-vivos pode ser tão emocionante como contra soldados.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo da série Sniper Elite?

A maioria dos jogadores acha o Sniper Elite 4 incrivelmente divertido devido aos seus mapas extensos, à mecânica de tiro de precisão aperfeiçoada e ao forte valor de rejogabilidade. Muitos fãs também apontam-no como o título mais acessível para quem está a começar, tornando-o o ponto de partida perfeito para a série.

Que tipo de jogo é o Sniper Elite?

É um jogo de tiros tático na terceira pessoa, focado na furtividade, em tiros de precisão a longa distância e em balística realista. A combinação de um planeamento lento e metódico com resultados explosivos faz com que se destaque dos jogos de tiros típicos do tipo «correr e disparar».

O que torna o Sniper Elite único?

A sua emblemática «X-Ray Kill Cam», os disparos de precisão realistas e a ênfase num estilo de jogo discreto fazem com que se destaque dos outros jogos de tiro. Esta mistura de estilo cinematográfico e profundidade tática faz com que os jogadores queiram jogar mais e mais.

Qual é a ordem dos jogos joga o Sniper Elite?

A ordem da série principal é Sniper Elite 2005, V2, 3, 4 e 5, com spin-offs como o Nazi Zombie Army.

O Sniper Elite 4 e o 5 estão ligados?

Sim, o Sniper Elite 5 dá continuidade ao Sniper Elite 4, acompanhando as missões de Karl Fairburne durante a Segunda Guerra Mundial. Embora não sejas obrigado a jogá-los por ordem, fazê-lo torna a narrativa mais envolvente.

Vai haver um novo jogo Sniper Elite?

A Rebellion ainda não anunciou oficialmente o Sniper Elite 6, mas, dado o sucesso da série, é muito provável que venha mais uma edição.