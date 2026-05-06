Crítica de Clair Obscur: Expedition 33 — Um RPG com um novo visual

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Lançado 24 de abril de 2025 Desenvolvedor Sandfall Interactive Editora Kepler Interactive Plataformas PC, Xbox Series X|S, PS5 (avaliado)

Não é bem um jogo de seguir instruções

Clair Obscur: Expedition 33 é o título de estreia do estúdio francês Sandfall Interactive, mas não te deixes enganar a pensar que se trata apenas de mais um jogo indie qualquer: a Sandfall conta com ex-desenvolvedores da Ubisoft e outros talentos de jogos AAA nos bastidores, o que se traduz num RPG deslumbrante com identidade e peculiaridades próprias. Deixa-me explicar-te porque é que não é surpresa que seja um dos principais nomeados para Jogo do Ano nos Game Awards deste ano.

Clair Obscur acompanha os cidadãos de Lumière que, todos os anos, testemunham o despertar de uma misteriosa Pintora. Do alto do seu monólito sinistro, ela pinta um número. Um ano depois, todos com idade superior a esse número morrem, mas de uma forma igualmente artística: dissolvem-se em pétalas e fumo.

Já foram enviadas expedições anteriores para tentar parar a Pintora, mas todas falharam. Por isso, a questão é: será que a Expedição 33 vai ter sucesso, ou será que todos com mais de 33 anos vão desaparecer como um quadro à chuva?

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Conhece a turma

Lumière e os seus arredores são inspirados na era da Belle Époque francesa, que decorreu entre o final do século XIX e o início do século XX. O Clair Obscur: Expedition 33 não é o primeiro jogo a pegar emprestados elementos da «Era Bonita» para um RPG ao estilo Souls (o Lies of P vem-me à cabeça), mas é o primeiro a usá-los como base para uma história profundamente humana, complementada por um combate por turnos invulgar.

Mas antes de chegar a isso, vamos dar uma olhadela nas personagens de Clair Obscur: Expedition 33. Tal como nos RPGs típicos, vais poder escolher um grupo e, de vez em quando, melhorar cada membro (mais sobre isso mais tarde). O teu primeiro membro é o Gustave, que começa o jogo a passar o dia com a Sophie, a sua ex-namorada. Ela está destinada a desaparecer, por isso o reencontro deles é agridoce; isto também ajuda a definir o tom e os medos existenciais que percorrem e subjazem ao jogo.

O Gustave também interage com a sua irmã adotiva adolescente, a Maelle. Juntos, decidem tornar-se «Expedicionários» e partem para deter a «Paintress». É também neste prólogo alargado que vais poder experimentar o parkour e o combate básico; quem tiver jogado um RPG de ação recentemente sabe o que esperar deste último, com esquivas e defesas a serem a ordem do dia.

Também vais encontrar a Lune (uma estudiosa e maga), o Sciel (um lutador aparentemente despreocupado), o Monoco (um ser semelhante a uma construção chamado Gestral) e o Verso (um estranho misterioso). Há também o Renoir, um senhor idoso que parece imune ao poder da Paintress e que pode ser um aliado ou um inimigo – não vou revelar como isso se desenrola.

O Sandfall dá para ver que não poupou no orçamento com as personagens, já que a maioria tem vozes de atores conhecidos do cinema, da televisão e dos jogos, como o Andy Serkis, o Charlie Cox, a Jennifer English e o Ben Starr. Gosto do facto de isto criar logo à partida a expectativa de que estás perante algo um pouco acima de um típico título indie. No entanto, acabei por achar que isto era uma faca de dois gumes à medida que o jogo avançava, já que a ambição narrativa de Sandfall começa a desgastar-se nas bordas, como uma ecrã velha.

Frenesi de QTEs por turnos

Para além das definições, é no combate que o Clair Obscur: Expedition 33 se destaca mesmo. À primeira vista, é um jogo por turnos, tal como muitos RPGs anteriores, desde a série Final Fantasy até ao Sea of Stars. No entanto, há um forte elemento de ritmo envolvido que, sinceramente, demora um pouco a habituar-se. As defesas e os QTEs permitem alterações em tempo real em cada confronto, seja para desviar um ataque inimigo ou lançar uma bola de fogo.

Isto transforma cada luta — seja contra um estranho autómato sentinela ou uma gigantesca besta de pedra — numa espécie de mistura entre a dança estratégica de uma batalha ao estilo «Soulslike» e jogadas frenéticas de última hora, quando falhas um QTE e tentas lançar um contra-ataque bem-sucedido. É complicado, mas o Sandfall permite que os jogadores alternem livremente entre os níveis de dificuldade a qualquer momento: o «Story» é o mais fácil, indo até ao «Expert». Para esta análise do Clair Obscur: Expedition 33, joguei principalmente no «Expeditioner Mode», a definição predefinida, com algumas mudanças ocasionais para o «Story».

Os fãs de builds de personagens otimizadas ao máximo no Diablo IV e jogos semelhantes vão ficar contentes, já que os Expedicionários podem ser melhorados com Pictos (habilidades dos personagens), atributos únicos e Luminas (estas são habilidades passivas dos Pictos que podem ser equipadas por qualquer personagem, mesmo que outro personagem já tenha esses Pictos equipados).

É perfeitamente possível criar personagens superpoderosos, capazes de causar danos enormes com um único golpe, embora tenhas de experimentar bastante e ter cuidado com habilidades que também têm desvantagens, como permitir que causes mais danos, mas também que recebas mais.

Luz e Escuridão

Se fores como eu, provavelmente estás a perguntar-te o que significa «Clair Obscur». Significa, apropriadamente, «claro-escuro» em francês e refere-se a um termo artístico mais conhecido como chiaroscuro. Trata-se do forte contraste entre a luz e a sombra e, além da bela ligação à narrativa principal de «Paintress», também serve para mostrar como o próprio jogo é uma mistura do bem e do mal.

Primeiro, o que há de bom: o cenário sombrio, mas belo, o mapa do mundo ricamente detalhado que parece um diorama feito à mão e o fatalismo generalizado do mundo dão a sensação de um mundo vivido e destacam-se mesmo. O combate demora um pouco a habituar-se, mas assim que se apanha o jeito, caramba, apanha-se mesmo. Felizmente, também é possível voltar a tentar uma batalha em que falhaste. A banda sonora devidamente épica de Lorien Testard e Alice Duport-Percier também merece uma menção.

Agora, o que não é tão bom: as animações faciais têm, por vezes, um efeito robótico um pouco desagradável que me fez sentir como se estivesse a ver marionetas complexas. Há algumas secções de plataformas francamente péssimas que eu adoraria atirar para o espaço e nunca mais ver. A história, embora bem escrita e genuinamente comovente, dá, de vez em quando, algumas reviravoltas bruscas que não parecem justificadas.

O meu veredicto sobre o Clair Obscur: Expedition 33

As melhores pinturas começam por um esboço rudimentar, antes de cada pincelada delicada ir adicionando gradualmente camadas de detalhe. As pontuações do Clair Obscur: Expedição 33 no Metacritic geralmente consideram este jogo uma obra-prima, por isso não deve ser surpresa que a minha análise do Clair Obscur se junte a esse grupo… com algumas ressalvas.

Os jogadores habituados aos mundos abertos e aos mapas entrelaçados dos melhores «Soulslikes» e «Metroidvanias» podem ficar desiludidos com a linearidade de Clair Obscur e com o layout por vezes monótono das masmorras, mas estas falhas são compensadas por imagens surreais, como uma Torre Eiffel distorcida a ser sugada por um redemoinho, e personagens com quem vais realmente preocupar-te.

O sistema de combate é uma lufada de ar fresco (embora demore um pouco a habituar-te) e as árvores de habilidades são extensas e incentivam combinações criativas. Embora o enredo, por vezes, pareça prestes a descarrilar, consegue manter um fio condutor claro que aborda com sensibilidade o luto e o desespero, mas com um toque de esperança.

Podes dar uma vista de olhos na lista de vencedores dos The Game Awards 2025 para veres exatamente como este título de destaque se saiu face à concorrência.

Crítica de Clair Obscur: Expedition 33

C'est magnifique!

O título de estreia da Sandfall Interactive é um RPG bem pensado e deslumbrante, com um sistema de combate invulgar e uma construção de mundo evocativa. Embora a ambição do estúdio, por vezes, estique um pouco demais a ecrã do jogo, há muito mais aspetos positivos do que negativos. Afinal, as melhores obras de arte usam luz e sombra na mesma medida.