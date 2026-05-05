10 najlepszych gier z serii Zelda – ranking – tytuły, w które koniecznie trzeba zagrać

Powiedzmy to jasno: „Legenda o Zeldzie” to jedna z najwspanialszych serii gier wideo wszech czasów. Ale co sprawia, że jest tak niezapomniana? Czy to epicka fabuła autorstwa Nintendo? Kultowa muzyka i styl graficzny? A może to poczucie zachwytu, gdy eksplorujesz magiczne krainy, rozwiązujesz zagadki i (po raz kolejny) ratujesz świat ? Szczerze mówiąc, to wszystko i jeszcze więcej.

Każda gra z serii „Zelda” przenosi cię do świata, który już znasz i kochasz — spokojnych wiosek, ukrytych lochów, magicznych melodii i oczywiście naszego bohatera, Linka. Przy tak wielu tytułach wydanych na przestrzeni prawie czterech dekad trudno powiedzieć, który z nich jest najlepszy. Dla mnie wszystko zaczęło się od „Ocarina of Time”” na Nintendo 64, ale czy nadal jest to najlepsza gra wszech czasów? Po wielu latach eksploracji Hyrule przygotowałem ten przewodnik, aby pomóc Ci znaleźć kolejną przygodę z serią Zelda.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z tą serią, zapnij pasy. Niezależnie od tego, od czego zaczniesz, wkrótce zrozumiesz, dlaczego „Zelda” jest uważana za najlepszą serię przygodową. Zaczynamy!

Nasze najlepsze propozycje z serii „Legenda o Zeldzie”

Zacznijmy od krótkiego przeglądu gier, w które koniecznie trzeba zagrać! Te tytuły stanowią szczytowe osiągnięcie serii i pokazują, dlaczego „Legenda o Zeldzie” pozostaje złotym standardem wśród gier akcji-przygodowych.

1 Breath of the Wild 2017 Rewolucyjne arcydzieło z otwartym światem, w którym można wspiąć się na każdą górę, a każda ścieżka prowadzi do przygody. Poczuj prawdziwą wolność w pięknie zaprojektowanym świecie Hyrule. Buy now 2 Echoes of Wisdom 2024 Mistrzowskie połączenie tradycji i innowacji. Posługuj się starożytną magią i zobacz, jak twoje wybory wpływają na przeszłość i teraźniejszość Hyrule. Buy now 3 Link's Awakening 2019 W tej pięknie odświeżonej klasycznej grze marzenia stają się rzeczywistością. Odkryj tajemnice wyspy Koholint w tej uroczej przygodzie. Buy now

Gry te wyróżniają się swoim oddziaływaniem, projektem i innowacyjnością, co czyni je niezbędnymi dla każdego fana serii Zelda. Czytaj dalej, aby poznać szczegółowy opis każdej z gier i znaleźć swój punkt wejścia do jednej z najwspanialszych serii w historii gier.

10 najlepszych gier z serii „Zelda” – ranking

„Legenda o Zeldzie” to nie tylko gra. To niezapomniana przygoda, która przenosi cię do świata magii, tajemnic i epickich misji. Każda część serii wnosi coś nowego, ale jej sedno pozostaje niezmienne: zawsze wcielasz się w postać Linka i wyruszasz w podróż, której nigdy nie zapomnisz.

Co wyróżnia serię „Zelda”? W przeciwieństwie do gier ze skomplikowanymi drzewkami umiejętności lub niekończącym się grindowaniem poziomów, „Zelda” stawia na prostotę. Chodzi przede wszystkim o eksplorację, rozwiązywanie zagadek i pokonywanie kolejnych zadań. Walka przebiega płynnie, sterowanie jest łatwe do opanowania, a rozgrywka zawsze dostarcza mnóstwo frajdy. Nie daj się jednak zwieść tej prostocie – pod powierzchnią kryje się zaskakująca głębia, która sprawi, że nie będziesz mógł się oderwać od gry.

Niezależnie od tego, czy żeglujesz po wietrznych wyspach w „Wind Waker”, czy zagubisz się w ogromnym otwartym świecie „Breath of the Wild””, jedno jest pewne — seria „Zelda” nigdy się nie nudzi. Gotowi, by zanurzyć się w legendarnych grach, dzięki którym ta seria stała się powszechnie znana? Zaczynajmy.

1. „Legenda o Zeldzie: Oddech dzikiej przyrody”

Platformy Rok wydania Twórca Nintendo Switch, Wii U 2017 Nintendo

Żadna lista najlepszych gier z serii „Zelda” nie byłaby kompletna bez „Breath of the Wild””. Ta epicka przygoda na nowo zdefiniowała formułę serii „Zelda”, wprowadzając rozgrywkę w otwartym świecie, jakiej dotąd nie znano w grach Nintendo z tej serii. Prowadząc Linka przez rozległy, zniszczony świat, sam kształtujesz swoją podróż, odkrywając zapomniane ruiny, rozwiązując pomysłowe zagadki i walcząc z siłami Calamity Ganona.

W przeciwieństwie do innych gier z głównej serii „Zelda”, „Breath of the Wild”” rezygnuje z prowadzenia gracza za rękę, dając ci pełną swobodę eksploracji. Niezależnie od tego, czy wspinasz się na góry, szybujesz nad Hyrule, czy eksperymentujesz z kreatywnymi rozwiązaniami bojowymi, mechanika rozgrywki sprawia, że każda chwila wydaje się nowa. To definitywne doświadczenie z serii „Zelda”, które spodoba się zarówno fanom serii, jak i nowym graczom.

Dlaczego pokochasz tę grę:

Ogromny otwarty świat, w którym można wspiąć się na każdą górę

Rozgrywka, która nagradza eksperymentowanie i nieszablonowe myślenie

Oszałamiająca oprawa graficzna , dzięki której Hyrule wydaje się ożywione

, dzięki której Hyrule wydaje się ożywione Wymagająca, ale satysfakcjonująca walka

walka Zdobywca licznych nagród dla Gry Roku

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2. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Platformy Rok wydania Producent Nintendo Switch 2024 Nintendo

Jako bezpośrednia kontynuacja gry „Łzy Królestwa””, „Echa mądrości” łączy tradycyjny projekt lochów z serii Zelda z nowoczesną mechaniką otwartego świata. Po raz pierwszy księżniczka Zelda staje się główną postacią, którą można sterować, oferując świeże spojrzenie na przygodę w świecie Zelda.

Gra wprowadza łamigłówki oparte na upływie czasu, pozwalając graczowi kształtować zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość Hyrule. Rozgrywka nagradza kreatywne rozwiązywanie problemów, a mroczna fabuła głęboko zagłębia się w historię serii Zelda. Dzięki dopracowanej mechanice walki i nowym magicznym zdolnościom „Echa mądrości” plasuje się wśród najlepszych gier RPG z serii Zelda.

Dlaczego pokochasz tę grę:

Idealne połączenie klasycznej serii Zelda i swobody świata otwartego

i swobody świata otwartego Rozbudowany system personalizacji broni i umiejętności

broni i umiejętności Wspaniała grafika, która ożywia starożytne Hyrule

która ożywia starożytne Hyrule Wciągająca fabuła, która nawiązuje do mitologii serii „Zelda”

serii Innowacyjne łamigłówki oparte na manipulacji czasem

Bogata zawartość dodatkowa, zachęcająca do eksploracji

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Platformy Rok wydania Producent Nintendo Switch 2019 Nintendo/Grezzo

Chociaż gra „A „Link to the Past” mogła wpłynąć na kształt późniejszych gier z serii „Zelda”, to właśnie „Link’s Awakening” przesunęła granice narracji na konsoli Game Boy. Niniejszy remake gry „Link’s Awakening” zachowuje magię oryginału, wzbogacając ją jednocześnie o uroczą, przypominającą zabawkę oprawę graficzną oraz udogodnienia zwiększające komfort gry.

Akcja rozgrywa się na wyspie Koholint, gdzie Link wyrusza na przygodę w stylu „Zeldy” inną niż wszystkie, łączącą fantazyjną fabułę z melancholijnymi motywami. Dzięki przemyślanej konstrukcji lochów, wymagającym zagadkom i dopracowanej rozgrywce jest to idealna gra przygodowa zarówno dla weteranów, jak i nowicjuszy.

Dlaczego pokochasz tę grę:

Urocza grafika w stylu dioramy

Klasyczna rozgrywka w serii „Zelda” z widokiem z góry w najlepszym wydaniu

w najlepszym wydaniu Niezapomniana historia , która zaskakuje i zachwyca

, która zaskakuje i zachwyca Trudne lochy z unikalną mechaniką

z unikalną mechaniką Płynne sterowanie i satysfakcjonująca walka

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4. The Legend of Zelda: Łzy Królestwa

Platformy Rok wydania Twórca Nintendo Switch 2023 Nintendo

Opierając się na gra „Breath of the Wild”, „Łzy Królestwa” rozszerza świat Hyrule o unoszące się w powietrzu wyspy i głębokie podziemne jaskinie. Zdolność Linka zwana „Ultrahand” pozwala graczom budować pojazdy, mosty, a nawet maszyny bojowe, co czyni tę grę jedną z najbardziej innowacyjnych gier z serii Zelda w historii.

Dzięki ulepszonej walce, większym lochom i rozbudowanemu mitowi serii „Zelda”, „Łzy Królestwa” umacnia swoją pozycję jako świetna gra z tej serii. Projekt gry zachęca do eksperymentowania, wynosząc formułę serii „Zelda” na nowy poziom.

Dlaczego pokochasz tę grę:

Twórz dowolne rzeczy, korzystając z nowych umiejętności Linka

korzystając z nowych umiejętności Linka Eksploruj trzy warstwy : niebo, powierzchnię i głębiny

: niebo, powierzchnię i głębiny Jeszcze bardziej skomplikowane lochy niż w grze „Breath of the Wild””

niż w grze „Breath of the Wild”” Bogatsza i głębsza fabuła serii Zelda

Kreatywne opcje walki, w tym łączenie broni

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5. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Platformy Rok wydania Producent Nintendo 64, 3DS 1998 Nintendo

Niewiele gier z głównej serii w historii wywarło tak duży wpływ jak „Ocarina of Time””. Jako pierwsza gra z serii Zelda w 3D wprowadziła Lochy: Master Quest, fabułę opartą na podróżach w czasie oraz wciągającą rozgrywkę, która stała się wzorem dla kolejnych gier z serii Zelda.

Pierwsza wyprawa po Polu Hyrule to wciąż niezapomniana chwila, a fani serii „Zelda” wciąż zachwycają się tą epicką przygodą. Od Świątyni Cieni, inspirowanej Krainą Zmierzchu, po epokę dorosłego Linka, przypominającą Mroczny Świat – każdy obszar kryje w sobie mnóstwo intryg.

Dlaczego pokochasz tę grę:

Idealne połączenie fabuły i rozgrywki

Lochy, które nagradzają za eksplorację

Kultowa ścieżka dźwiękowa

Mechanika podróży w czasie, która dodaje emocjonalnej głębi

6. The Legend of Zelda: Wind Waker

Platformy Rok wydania Twórca GameCube, Wii U 2002 Nintendo

Pamiętacie, jak wszyscy myśleli, że kreskówkowa grafika zrujnuje serię „Zelda”? „Wind Waker” spektakularnie udowodnił, że się mylili. Dwadzieścia lat później jej grafika w stylu cel-shading wygląda lepiej niż kiedykolwiek, podczas gdy bardziej realistyczne gry z tej samej epoki zaczynają już wykazywać oznaki starzenia się. Jednak prawdziwe piękno „Wind Waker” nie jest tylko powierzchowne — tkwi w tym, jak gra na nowo interpretuje wszystko, co kochamy w serii „Zelda”.

Zamiana falujących pól Hyrule na rozległy ocean była odważnym posunięciem, które opłaciło się znakomicie. Każda podróż przez Wielkie Morze ma epicki charakter, a wyspy pojawiające się na horyzoncie są niczym obietnica przygody. Wyrazisty styl graficzny gry pozwala Linkowi pokazać więcej osobowości niż kiedykolwiek wcześniej, a dopracowany system walki sprawia, że każde zderzenie mieczy jest płynne i pełne dramatyzmu. Przez całą grę przewija się opowieść o odnajdywaniu nadziei w zatopionym świecie, opowiedziana z równą dozą humoru i serca.

Dlaczego pokochasz tę grę:

Ponadczasowy styl graficzny cel-shading, który z upływem czasu staje się coraz lepszy

z upływem czasu staje się coraz lepszy Rozległy oceaniczny świat pełen tajemnic i niespodzianek

Jedna z najbardziej wyrazistych animacji postaci w historii

Idealna równowaga między żeglowaniem a przygodą

Niezapomniana obsada postaci

System walki, który sprawia, że czujesz się jak zawadiacki bohater

7. The Legend of Zelda: Maska Majory

Platformy Rok wydania Producent Nintendo 64, 3DS 2000 Nintendo

„Maska Majory” to mroczniejsza i bardziej emocjonalna odsłona serii Zelda, w której Link walczy z czasem, by zapobiec zderzeniu Księżyca z Terminą. Dzięki unikalnemu trzydniowemu cyklowi, przemianom za pomocą masek i niesamowitej atmosferze jest to jedna z najbardziej eksperymentalnych gier z serii Zelda, jakie kiedykolwiek powstały.

Dlaczego pokochasz tę grę:

Mroczna, emocjonująca fabuła, jakiej nie znajdziesz w żadnej innej grze z serii „Zelda”

jakiej nie znajdziesz w żadnej innej grze z serii „Zelda” Mechanika oparta na upływie czasu, która dodaje grze napięcia i głębi

która dodaje grze napięcia i głębi Unikalne przemiany w maski, które zmieniają rozgrywkę

zmieniają rozgrywkę Tajemniczy i surrealistyczny świat do odkrycia

do odkrycia Trudne lochy i zadania poboczne

8. The Legend of Zelda: Twilight Princess

Platformy Rok wydania Producent GameCube, Wii, Wii U 2006 Nintendo

Jeśli „Wind Waker” był jasną, optymistyczną przygodą z serii „Zelda”, to „Księżniczka zmierzchu” to jej nastrojowe nastoletnie lata – i mam tu na myśli to w najlepszym możliwym sensie. Ta mroczniejsza wersja Hyrule czerpie z gotyckiej fantastyki, a Link przemienia się w wilka i eksploruje królestwo spowite wiecznym zmierzchem. Efekt jest jednocześnie znajomy i świeży, niczym ukochana bajka opowiedziana na nowo z nieoczekiwanym akcentem.

Mechanika przemiany w wilka mogła być tylko sztuczką. Zamiast tego zasadniczo zmienia sposób, w jaki postrzegasz Hyrule i wchodzisz z nim w interakcję. Współpraca z Midną, twoją tajemniczą towarzyszką, tworzy jedne z najbardziej satysfakcjonujących zagadek w serii. Lochy to ogromne, skomplikowane wyzwania, które sprawiają wrażenie architektonicznych cudów. Od jazdy na snowboardzie na zamarzniętym szczycie po walkę konną na Polu Hyrule – każda scena ma epicki charakter, nie tracąc przy tym tego nieodłącznego uroku serii Zelda.

Dlaczego pokochasz tę grę:

Wspaniała grafika w stylu gotyckim, która wyróżnia tę grę

która wyróżnia tę grę Rozgrywka w dwóch światach z unikalną mechaniką wilka

z unikalną mechaniką wilka Jedne z najlepszych lochów w całej serii

Epicka fabuła z wysoką stawką

z wysoką stawką Niezapomniana postać towarzysząca – Midna

Dopracowany system walki ze specjalnymi ruchami

9. The Legend of Zelda: A Link to the Past

Platformy Rok wydania Twórca SNES 1991 Nintendo

Czasami klasyki są klasykami nie bez powodu. Gra „Łącze z przeszłością” tak doskonale dopracowała formułę dwuwymiarowej serii Zelda, że gry do dziś ją naśladują. Mechanika Świata Światła i Świata Ciemności wpłynęła na wszystko – od „Ocarina of Time”” po współczesne gry RPG – pokazując , jak jedna niewielka zmiana może stworzyć nieskończone możliwości.

To, co sprawia, że ta gra jest ponadczasowa, to nie tylko jej nowatorska koncepcja – to przede wszystkim idealne tempo rozgrywki. Każdy ekran skrywa jakąś tajemnicę , każda locha wprowadza nowe przedmioty i pomysły, a krzywa trudności jest idealnie wyważona. Grafika pikselowa nadal wygląda pięknie, co dowodzi, że silna wizja artystyczna zawsze wygrywa z fotorealizmem.

Dlaczego pokochasz tę grę:

Idealna równowaga między eksploracją a wyzwaniami

Nowatorska mechanika dwóch światów

Ponadczasowa grafika pikselowa, która wciąż wygląda świetnie

która wciąż wygląda świetnie Niezapomniana muzyka i udźwiękowienie

Inspirujący projekt lochów

Satysfakcjonujące sekrety i zadania poboczne

10. The Legend of Zelda: Skyward Sword

Platformy Rok wydania Producent Wii, Nintendo Switch 2011 Nintendo

Skyward Sword opowiada pierwszą historię w chronologii serii Zelda i ma odpowiednio mityczny charakter. Akcja rozgrywa się w świecie unoszących się wysoko ponad chmurami wysp, a gra przekracza granice dzięki sterowaniu ruchem i fabule skupionej bardziej na postaciach. Chociaż niektórzy mieli mieszane odczucia co do sterowania, remaster w jakości HD udowadnia, że pod spodem kryje się genialna gra.

To najbardziej eksperymentalna odsłona serii Zelda, w której każde uderzenie mieczem staje się zagadką , a każdy lot wśród chmur – przygodą. Relacja między Linkiem a Zeldą wydaje się bardziej osobista niż kiedykolwiek, a historia powstania Miecza Mistrzowskiego nadaje głębi mitologii całej serii.

Dlaczego pokochasz tę grę:

Piękny styl graficzny inspirowany obrazami impresjonistów

Historia powstania, która wzbogaca całą serię

która wzbogaca całą serię Kreatywne projekty lochów z unikalną mechaniką

Silny rozwój postaci

Innowacyjny system walki

Niezapomniane walki z bossami

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Najczęściej zadawane pytania

Czy powinienem zagrać we wszystkie gry z serii Zelda?

Nie, nie musisz grać we wszystkie gry z serii Zelda, aby cieszyć się tą serią. Każda gra jest zaprojektowana jako samodzielna pozycja, choć granie w wiele tytułów z serii pozwoli ci głębiej docenić powracające motywy i elementy.

Czy gra „Zelda” jest dostępna na PC?

Nie, gry z serii „Legenda o Zeldzie” są dostępne wyłącznie na konsolach Nintendo i nie są oficjalnie dostępne na PC.

Czy „Zelda” to gra dostępna wyłącznie na Nintendo?

Tak, seria „Legenda o Zeldzie” jest tworzona i wydawana wyłącznie przez Nintendo.

Która gra jest najbardziej podobna do „Zeldy”?

Gry takie jak „Nieśmiertelni: Fenyx Rising”, „Okami” i „Tunic” oddają ducha serii „Zelda”, oferując jednocześnie własne, unikalne elementy. Gry te, podobnie jak „Zelda”, skupiają się na eksploracji, rozwiązywaniu zagadek i przygodzie.

Dlaczego gra „Zelda” nazywa się właśnie „Zelda”?

W grach wszystkie księżniczki z Hylia noszą imię Zelda. Nazwa serii pochodzi od imienia Zelda Fitzgerald, żony pisarza F. Scotta Fitzgeralda.