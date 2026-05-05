Classement des 10 meilleurs jeux Zelda – Les titres incontournables

Mettons les choses au clair : « « La Légende de Zelda » est l’une des plus grandes séries de jeux vidéo de tous les temps. Mais qu’est-ce qui la rend si inoubliable ? Est-ce la narration épique signée Nintendo ? La musique et le style graphique emblématiques ? Ou peut-être ce sentiment d’émerveillement que l’on éprouve en explorant des contrées magiques, en résolvant des énigmes et en sauvant le monde (encore une fois) ? Honnêtement, c’est tout cela à la fois, et bien plus encore.

Chaque jeu Zelda vous plonge dans un univers que vous connaissez déjà et que vous adorez : des villages paisibles, des donjons cachés, des mélodies magiques et, bien sûr, notre héros, Link. Avec autant de titres parus sur près de quatre décennies, il est difficile de dire lequel est le meilleur. Pour ma part, tout a commencé avec *Ocarina of Time* sur Nintendo 64, mais est-ce toujours le meilleur de tous les temps ? Après de nombreuses années passées à explorer Hyrule, j’ai rédigé ce guide pour vous aider à trouver votre prochaine aventure Zelda.

Si vous découvrez la série, accrochez-vous bien. Peu importe par où vous commencez, vous comprendrez vite pourquoi Zelda est considérée comme la série d’aventures par excellence. C’est parti !

Nos coups de cœur pour La Légende de Zelda

Commençons par un bref aperçu des titres incontournables ! Ces jeux représentent le summum de la série et illustrent pourquoi La Légende de Zelda reste la référence absolue en matière de jeux d’action-aventure.

1 Breath of the Wild 2017 Un chef-d'œuvre révolutionnaire en monde ouvert où chaque montagne peut être escaladée et où chaque chemin mène à l'aventure. Découvrez la véritable liberté dans un Hyrule magnifiquement mis en scène. Buy now 2 Echoes of Wisdom 2024 Un savant mélange de tradition et d’innovation. Maniez une magie ancestrale et découvrez comment vos choix ont des répercussions sur le Hyrule d’hier et d’aujourd’hui. Buy now 3 Link's Awakening 2019 Les rêves prennent vie dans ce classique magnifiquement revisité. Découvrez les mystères de l'île de Koholint au cours d'une aventure pleine de charme. Buy now

Ces jeux se distinguent par leur impact, leur conception et leur innovation, ce qui en fait des incontournables pour tout fan de Zelda. Poursuivez votre lecture pour découvrir une analyse détaillée de chaque jeu et trouver votre point d’entrée dans l’une des plus grandes séries de jeux vidéo.

Classement des 10 meilleurs jeux Zelda

« « La Légende de Zelda » n’est pas seulement un jeu. C’est une aventure inoubliable qui vous plonge dans un univers de magie, de mystère et de quêtes épiques. Chaque opus apporte quelque chose de nouveau, mais l’essence reste la même : vous incarnez toujours Link et vous vous lancez dans un voyage que vous n’oublierez jamais.

Qu’est-ce qui distingue la série Zelda ? Contrairement aux jeux aux arbres de compétences complexes ou aux montées de niveau interminables, Zelda privilégie la simplicité. Tout repose sur l’exploration, la résolution d’énigmes et l’accomplissement d’une quête après l’autre. Les combats sont fluides, les commandes faciles à maîtriser et le gameplay est toujours un véritable plaisir. Mais ne vous fiez pas aux apparences : sous la surface se cache une profondeur surprenante qui vous tiendra en haleine.

Que vous naviguiez parmi les îles balayées par le vent dans Wind Waker ou que vous vous perdiez dans l’immense monde ouvert de Breath of the Wild, une chose est sûre : la série Zelda ne vieillit jamais. Prêts à plonger dans les jeux légendaires qui ont fait de cette série un nom connu de tous ? C’est parti.

1. La Légende de Zelda : Breath of the Wild

Plateformes Année de sortie Développeur Nintendo Switch, Wii U 2017 Nintendo

Aucun classement des meilleurs jeux Zelda ne serait complet sans *Breath of the Wild**. Cette aventure épique a redéfini la formule Zelda en proposant une expérience de jeu en monde ouvert sans précédent dans l'histoire des jeux Zelda de Nintendo. Alors que vous guidez Link à travers un monde vaste et dévasté, vous façonnez votre propre parcours, en découvrant des ruines oubliées, en résolvant des énigmes astucieuses et en combattant les forces de Calamity Ganon.

Contrairement aux autres jeux principaux de la série Zelda, Breath of the Wild ne vous tient pas la main, vous offrant une liberté totale d’exploration. Que vous escaladiez des montagnes, que vous planiez au-dessus d’Hyrule ou que vous expérimentiez des solutions de combat créatives, la mécanique de jeu garantit que chaque instant est une nouvelle découverte. C’est une expérience Zelda incontournable que les fans de la série comme les nouveaux venus pourront apprécier.

Pourquoi vous allez l’adorer :

Un immense monde ouvert où chaque montagne peut être escaladée

Un gameplay qui récompense l’expérimentation et la pensée originale

Un style artistique époustouflant qui donne vie à Hyrule

qui donne vie à Hyrule Des combats exigeants mais gratifiants

Lauréat de nombreux prix du « Jeu de l’année »

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2. La Légende de Zelda : Les Échos de la sagesse

Plateformes Année de sortie Développeur Nintendo Switch 2024 Nintendo

Suite directe de Les Larmes du Royaume, Échos de sagesse allie la conception traditionnelle des donjons de Zelda à des mécanismes modernes de monde ouvert. Pour la première fois, la princesse Zelda occupe le devant de la scène en tant que personnage principal jouable, offrant ainsi un regard neuf sur l’aventure Zelda.

Ce jeu introduit des énigmes basées sur le temps, vous permettant de façonner à la fois le passé et le présent d’Hyrule. Le gameplay récompense la résolution créative des problèmes, tandis que son récit, ancré dans un univers sombre, explore en profondeur l’histoire de Zelda. Avec des mécanismes de combat affinés et de nouvelles capacités magiques, Échos de sagesse figure parmi les meilleurs jeux de rôle de la franchise Zelda.

Pourquoi vous allez l’adorer :

Un mélange parfait entre le Zelda traditionnel et la liberté d'un monde ouvert

entre et la liberté d'un monde ouvert Un système de personnalisation approfondi pour les armes et les capacités

pour les armes et les capacités Des graphismes somptueux qui donnent vie à l’ancienne Hyrule

qui donnent vie à l’ancienne Hyrule Une histoire captivante qui s'inscrit dans la mythologie de Zelda

Des énigmes innovantes basées sur la manipulation du temps

Un contenu secondaire très riche qui récompense l’exploration

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Plateformes Année de sortie Développeur Nintendo Switch 2019 Nintendo/Grezzo

Si *A Lien vers le passé* a sans doute influencé les jeux *Zelda* qui ont suivi, *Link’s Awakening* a quant à lui repoussé les limites de la narration sur Game Boy. Ce remake de *Link’s Awakening* conserve toute la magie de l’original tout en l’enrichissant de graphismes charmants, aux allures de jouets, et d’améliorations visant à faciliter l’expérience de jeu.

Sur l’île de Koholint, Link se lance dans une aventure Zelda unique en son genre, mêlant une narration fantaisiste à des thèmes mélancoliques. Avec ses donjons bien conçus, ses énigmes stimulantes et son gameplay raffiné, c’est le jeu d’aventure idéal tant pour les vétérans que pour les nouveaux venus.

Pourquoi vous allez l’adorer :

De superbes graphismes de style diorama

Le gameplay classique de Zelda en vue de dessus à son apogée

classique à son apogée Une histoire mémorable qui surprend et enchante

qui surprend et enchante Des donjons exigeants aux mécanismes uniques

aux mécanismes uniques Des commandes fluides et des combats gratifiants

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4. La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaume

Plateformes Année de sortie Développeur Nintendo Switch 2023 Nintendo

S'inspirant de Breath of the Wild, Les Larmes du Royaume élargit l'univers d'Hyrule avec des îles célestes flottantes et de profondes cavernes souterraines. La capacité « Ultrahand » de Link permet aux joueurs de construire des véhicules, des ponts et même des machines de combat, faisant de ce titre l'un des jeux Zelda les plus innovants de tous les temps.

Avec un système de combat amélioré, des donjons plus vastes et un univers de Zelda enrichi, Les Larmes du Royaume s’impose comme un grand jeu de la série. La conception du jeu encourage l’expérimentation, poussant la formule Zelda vers de nouveaux sommets.

Pourquoi vous allez l’adorer :

Créez tout ce que vous voulez grâce aux nouvelles capacités de Link

grâce aux nouvelles capacités de Link Explorez trois niveaux : le ciel, la surface et les profondeurs

: le ciel, la surface et les profondeurs Des donjons encore plus complexes que ceux de BOTW

que ceux de BOTW Une histoire de Zelda plus riche et plus profonde

Des options de combat créatives, notamment la fusion d’armes

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5. La Légende de Zelda : L’Ocarina du temps

Plateformes Année de sortie Développeur Nintendo 64, 3DS 1998 Nintendo

Peu de jeux de la série principale ont eu, au cours de l'histoire, un impact comparable à celui d’Ocarina of Time. Premier jeu Zelda en 3D, il a introduit les donjons « Master Quest », une histoire mêlant voyage dans le temps et une mécanique de jeu captivante qui a défini les autres opus de la série.

Explorer la Plaine d'Hyrule pour la première fois reste un moment inoubliable, et les fans de Zelda ne cessent de vanter cette aventure épique. Du Temple des Ombres, inspiré du Royaume du Crépuscule, à l'ère de Link adulte, qui rappelle le Monde des Ténèbres, chaque zone regorge de mystères.

Pourquoi vous allez l’adorer :

Un mélange parfait entre histoire et gameplay

Des donjons qui récompensent l’exploration

Une bande originale emblématique

Des mécanismes de voyage dans le temps qui ajoutent une dimension émotionnelle

6. La Légende de Zelda : Wind Waker

Plateformes Année de sortie Développeur GameCube, Wii U 2002 Nintendo

Vous vous souvenez quand tout le monde pensait que les graphismes de style dessin animé allaient gâcher Zelda ? Wind Waker leur a prouvé, de manière spectaculaire, qu’ils avaient tort. Vingt ans plus tard, ses graphismes en cel-shading sont plus beaux que jamais, tandis que les jeux plus réalistes de la même époque montrent des signes de vieillissement. Mais la véritable beauté de Wind Waker ne se limite pas à l’aspect visuel : elle réside dans la manière dont le jeu réinvente tout ce que nous aimons dans Zelda.

Remplacer les champs vallonnés d’Hyrule par un vaste océan était un pari audacieux qui s’est avéré brillamment payant. Chaque traversée de la Grande Mer revêt un caractère épique, les îles apparaissant à l’horizon telles des promesses d’aventure. Le style artistique expressif du jeu permet à Link de révéler plus de personnalité que jamais, tandis que le système de combat perfectionné rend chaque choc d’épées fluide et spectaculaire. Tout cela s’articule autour d’une histoire où il s’agit de retrouver l’espoir dans un monde submergé, racontée avec autant d’humour que d’émotion.

Pourquoi vous allez l’adorer :

Un style graphique « cel-shading » intemporel qui ne cesse de s’améliorer avec le temps

ne cesse de s’améliorer avec le temps Un vaste monde océanique regorgeant de secrets et de surprises

Des animations de personnages parmi les plus expressives jamais vues

parmi vues Un équilibre parfait entre navigation et aventure

Une galerie de personnages mémorables

Un système de combat qui vous donne l’impression d’être un héros de cape et d’épée

7. La Légende de Zelda : Le Masque de Majora

Plateformes Année de sortie Développeur Nintendo 64, 3DS 2000 Nintendo

Version plus sombre et plus émouvante de la série Zelda, Majora’s Mask suit Link dans sa course contre la montre pour empêcher la Lune de s’écraser sur Termina. Avec son cycle unique de trois jours, ses transformations grâce au masque et son atmosphère envoûtante, c’est l’un des jeux Zelda les plus expérimentaux jamais créés.

Pourquoi vous allez l’adorer :

Un récit sombre et émouvant, sans équivalent parmi les autres jeux Zelda

sans équivalent parmi les autres jeux Zelda Des mécanismes basés sur le temps qui ajoutent de l’urgence et de la profondeur

qui ajoutent de l’urgence et de la profondeur Des transformations par masques uniques qui modifient le gameplay

qui modifient le gameplay Un monde mystérieux et surréaliste à explorer

à explorer Des donjons et des quêtes secondaires pleins de défis

8. La Légende de Zelda : La Princesse du crépuscule

Plateformes Année de sortie Développeur GameCube, Wii, Wii U 2006 Nintendo

Si Wind Waker était l’aventure lumineuse et optimiste de Zelda, La Princesse du crépuscule incarne ses années d’adolescence tourmentées – et je le dis dans le sens le plus positif qui soit. Cette vision plus sombre d’Hyrule s’inscrit dans la veine de la fantasy gothique, avec Link qui se transforme en loup et explore un royaume plongé dans un crépuscule perpétuel. Le résultat est à la fois familier et novateur, à l’image d’un conte de fées bien-aimé revisité avec une touche d’originalité.

Le mécanisme de transformation en loup aurait pu n’être qu’un simple gadget. Au contraire, il modifie fondamentalement votre façon de percevoir Hyrule et d’interagir avec ce monde. Votre collaboration avec Midna, votre mystérieuse compagne, donne lieu à certaines des énigmes les plus gratifiantes de la série. Les donjons sont des défis gigantesques et complexes qui s’apparentent à de véritables merveilles architecturales. Qu’il s’agisse de faire du snowboard sur un sommet gelé ou de livrer bataille à cheval à travers la plaine d’Hyrule, chaque scène est épique sans pour autant perdre ce charme essentiel propre à Zelda.

Pourquoi vous allez l’adorer :

Un superbe style artistique gothique qui le distingue des autres

superbe qui le distingue des autres Un gameplay à deux univers avec une mécanique unique liée au loup

avec une mécanique unique liée au loup Certains des meilleurs donjons de la série

Une histoire épique aux enjeux majeurs

aux enjeux majeurs Un personnage de compagnon mémorable : Midna

Un système de combat raffiné avec des coups spéciaux

9. La Légende de Zelda : A Link to the Past

Plates-formes Année de sortie Développeur SNES 1991 Nintendo

Parfois, les classiques le sont pour une bonne raison. *Un lien avec le passé* a tellement perfectionné la formule 2D de *Zelda* que des jeux continuent de s’en inspirer aujourd’hui. Ses mécanismes du Monde de la Lumière et du Monde des Ténèbres ont influencé tout, de *Ocarina of Time* aux RPG modernes, démontrant ainsi comment un petit changement peut créer des possibilités infinies.

Ce qui rend ce jeu intemporel, ce n’est pas seulement sa conception innovante, mais aussi son rythme parfait. Chaque écran recèle un secret , chaque donjon présente de nouveaux objets et de nouvelles idées, et la courbe de difficulté est parfaitement équilibrée. Le graphisme en pixel art reste magnifique aujourd’hui encore, prouvant ainsi qu’une vision artistique forte l’emporte toujours sur le photoréalisme.

Pourquoi vous allez l’adorer :

Un équilibre parfait entre exploration et défi

parfait Mécanique innovante à deux mondes

innovante Un pixel art intemporel qui reste magnifique

qui reste magnifique Une musique et une conception sonore mémorables

mémorables Une conception de donjons marquante

marquante Des secrets et des quêtes secondaires gratifiants

10. La Légende de Zelda : Skyward Sword

Plateformes Année de sortie Développeur Wii, Nintendo Switch 2011 Nintendo

Skyward Sword raconte la première histoire de la chronologie de Zelda, et le jeu dégage une atmosphère mythique tout à fait appropriée. Se déroulant dans un monde d’îles flottantes au-dessus des nuages, il repousse les limites grâce à des commandes de mouvement et à un récit davantage centré sur les personnages. Si certains ont trouvé les commandes controversées, la version remastérisée en HD prouve qu’il s’agit d’un jeu brillant.

C’est Zelda dans ce qu’il a de plus expérimental, transformant chaque coup d’épée en énigme et chaque vol à travers les nuages en aventure. La relation entre Link et Zelda semble plus intime que jamais, tandis que l’histoire des origines de l’Épée de légende ajoute de la profondeur à la mythologie de toute la série.

Pourquoi vous allez l’adorer :

Un magnifique style graphique inspiré des peintures impressionnistes

Une histoire des origines qui enrichit l’ensemble de la série

qui enrichit l’ensemble de la série Une conception créative des donjons avec des mécanismes uniques

créative Un développement solide des personnages

solide Un système de combat innovant

innovant Des combats de boss mémorables

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Foire aux questions

Dois-je jouer à tous les jeux Zelda ?

Non, vous n’avez pas besoin de jouer à tous les jeux Zelda pour apprécier la série. Chaque jeu est conçu pour être autonome, même si le fait de jouer à plusieurs titres vous permettra d’apprécier davantage les thèmes et éléments récurrents.

Existe-t-il une version PC de Zelda ?

Non, les jeux La Légende de Zelda sont des exclusivités Nintendo et ne sont pas officiellement disponibles sur PC.

Zelda est-il un jeu réservé à Nintendo ?

Oui, La Légende de Zelda est développé et édité exclusivement par Nintendo.

Quel jeu ressemble le plus à Zelda ?

Des jeux comme Immortals : L’Ascension de Fenyx, Okami et Tunic reprennent l’esprit de Zelda tout en y apportant leur touche personnelle. Ces jeux partagent l’accent mis par Zelda sur l’exploration, la résolution d’énigmes et l’aventure.

Pourquoi Zelda s'appelle-t-elle Zelda ?

Dans les jeux, toutes les princesses hyliennes s'appellent Zelda. La série tire son nom de Zelda Fitzgerald, l'épouse de l'écrivain F. Scott Fitzgerald.